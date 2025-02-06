10 แบบฟอร์มรายการผู้ขายฟรีเพื่อจัดการข้อมูลติดต่อ

หากคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้ากับงานที่น่าเบื่อในการจัดการผู้ขาย ซัพพลายเออร์ และข้อมูลสำคัญของพวกเขาด้วยตนเอง คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ! เราจะเปิดเผยพลังและความเรียบง่ายของการใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ขายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยกระดับประสิทธิภาพของคุณไปสู่ระดับใหม่
ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความท้าทาย การมีรายชื่อผู้จัดจำหน่ายที่จัดระเบียบอย่างดีและทันสมัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การติดตามผู้จัดจำหน่ายจำนวนมาก ข้อมูลติดต่อของพวกเขา แคตตาล็อกสินค้า และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอาจกลายเป็นภาระที่หนักหนาได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรที่มั่นคง การจัดการผู้จัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานที่ราบรื่น การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ไร้รอยต่อ และการดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จ!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แบบฟอร์มรายการผู้ขายเพื่อช่วยให้การตกลง, การตรวจสอบ, การติดต่อ, และการจัดการกิจกรรมง่ายขึ้น:
- เทมเพลตรายชื่อผู้ขาย ClickUp
- แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขาย ClickUp
- เทมเพลตข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
- เทมเพลตการทบทวนผู้ขาย ClickUp
- แม่แบบงานตรวจสอบผู้จัดหาของ ClickUp
- เทมเพลตพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง ClickUp
- เทมเพลตโฟลเดอร์ ClickUp Run of Show
- แม่แบบเอกสารวางแผนกิจกรรม ClickUp
- เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อบริษัท ClickUp
- เทมเพลตรายชื่อผู้ขาย Excel โดย Spreadsheet.com
แบบฟอร์มรายการผู้ขายคืออะไร?
แบบฟอร์มรายการผู้ขายบันทึกและจัดระเบียบบริษัททั้งหมดที่คุณจ่ายเงินเพื่อให้ผลิตงาน จัดหาวัสดุ หรือให้บริการในนามของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แบบฟอร์มผู้ขายที่ดีที่สุดสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย เช่น:
- การให้คะแนนผู้ขายที่มีศักยภาพตามหมวดหมู่มาตรฐาน เช่น ราคาและศักยภาพในการทำงานร่วมกับคุณ
- การสร้างแบบฟอร์มข้อตกลงที่มีมาตรฐานมากขึ้นสำหรับผู้ขายใหม่และผู้ขายปัจจุบัน
- การประเมินผู้ขายปัจจุบันโดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาสำหรับองค์กรของคุณ
- การมาตรฐานการตรวจสอบผู้จัดหาของคุณเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรมและคาดการณ์ได้สำหรับผู้ขาย
- การจัดระเบียบผู้ติดต่อผู้ขายในแผ่นข้อมูลอ้างอิงเดียว
- การจัดการกิจกรรมให้ง่ายขึ้นผ่านแหล่งข้อมูลกลางสำหรับการวางแผนกิจกรรมและการจัดการผู้ขาย
ลองนึกภาพว่าการดำเนินโครงการของคุณจะง่ายขึ้นมากเพียงใดเมื่อคุณได้มาตรฐานทรัพยากรทั้งหมดไว้ในเทมเพลตรายชื่อผู้ขาย โดยเฉพาะงานที่ต้องพึ่งพาความร่วมมือกับผู้ขาย เช่นเดียวกับเทมเพลต SOP ระดับมาตรฐานนี้ช่วยประหยัดเวลาของทุกคนและเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น
แต่แน่นอนว่า นั่นจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อคุณพบเทมเพลตรายชื่อผู้ขายที่ เหมาะสม กับองค์กรของคุณเท่านั้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการผู้ขายที่ดี?
เทมเพลตรายชื่อผู้ขายที่ดีที่สุดมีลักษณะร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เวลาที่ใช้ในการเริ่มต้นที่ไม่จำเป็นจะลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ดังนั้นใครก็ตามในทีมของคุณควรสามารถเข้ามาใช้งานหรืออัปเดตเทมเพลตได้ทันที
- การผสานรวม: แม่แบบที่ไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือจัดการงานและการจัดลำดับความสำคัญของคุณได้อาจกลายเป็นสิ่งที่แยกตัวอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีใครสามารถค้นหาได้ และยากต่อการอัปเดต
- ความยืดหยุ่น: แม่แบบรายชื่อผู้ขายที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่สเปรดชีตธรรมดาเท่านั้น แต่ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้
- การปรับแต่ง: มองหาเทมเพลตที่ให้คุณสามารถอัปเดตและปรับแต่งแต่ละฟิลด์และคอลัมน์ได้ตามต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และองค์กรของคุณ
- มินิมอลลิสต์: ยิ่งเทมเพลตมีข้อมูลที่ไม่จำเป็นน้อยเท่าไร คุณและทีมของคุณก็จะสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น
แบบฟอร์มรายการผู้ขายจะมีประโยชน์เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่การออกแบบสามารถช่วยลดลงได้ เมื่อคุณกำลังประเมินแบบฟอร์มรายการผู้ขาย ให้มองหาคุณลักษณะเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการนำไปใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
10 แบบฟอร์มรายการผู้ขาย
ไม่มีแม่แบบรายการผู้ขายสองแบบที่เหมือนกัน. แม่แบบรายการผู้ขายแต่ละแบบด้านล่างครอบคลุมช่วงของข้อมูลที่คุณอาจต้องการ ตั้งแต่ข้อตกลงมาตรฐานไปจนถึงงานตรวจสอบที่มีแม่แบบ, รายชื่อผู้ติดต่อ, และแม่แบบการจัดการกิจกรรม.
แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการช่วยให้คุณทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ขายให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราชื่นชอบพวกเขาและเลือกพวกเขามาอยู่ในรายการนี้
1. แม่แบบรายการผู้ขาย ClickUp
ในขณะที่แม่แบบสองแบบแรกมีความสำคัญสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง คุณยังจำเป็นต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจุบันของคุณด้วย นี่คือจุดที่แม่แบบรายการหลักผู้ขายของ ClickUPเข้ามาช่วย
รายการผู้ขายหลักเริ่มต้นด้วยแบบฟอร์มผู้ขายที่คุณกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อและข้อมูลติดต่อ จากนั้น รายชื่อผู้ติดต่อผู้ขายจะเติมลงในรายการหลักของคุณซึ่งประกอบด้วยคู่ค้าที่มีศักยภาพและในอนาคตในรูปแบบตารางที่เรียบง่าย แน่นอนว่าคุณยังสามารถทำการปรับเปลี่ยนในมุมมองนั้นได้เมื่อข้อมูลผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลง
คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อผู้ขายแต่ละรายในรายการผู้ขายหลักของคุณอย่างเท่าเทียมกันเสมอไป หากคุณมีผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติหรือผู้ขายที่ได้รับความนิยม ให้ทำเครื่องหมายองค์กรเหล่านี้เป็นลำดับความสำคัญ และพวกเขาจะปรากฏในมุมมองผู้ขายลำดับความสำคัญ
กำลังมองหาพันธมิตรเฉพาะพื้นที่อยู่หรือไม่? มุมมองตำแหน่งผู้ขายสามารถช่วยคุณได้โดยอิงจากข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งที่คุณกรอก
แบบฟอร์มรายการผู้ขายยังมีช่องข้อมูลแบบกำหนดเอง (Custom Fields) ให้คุณสามารถจัดระเบียบรายการผู้ขายของคุณได้โดยใช้หมวดหมู่เช่น คุณภาพการให้บริการ และประเภทของสินค้าหรือบริการ. ในท้ายที่สุด คุณสามารถกำหนดสถานะให้กับผู้ขายแต่ละรายได้ตามความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขา ได้แก่ ผู้ขายใหม่ (New), ผู้ขายที่ดำเนินการอยู่ (Ongoing), ผู้ขายที่เสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้ว (Complete), หรือผู้ขายที่ไม่มีการติดต่ออีกต่อไป (Disengaged Vendors).
เช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตผู้ขายนี้ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
2. แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUp
กำลังมองหาวิธีประเมินผู้ขายหลายรายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นพันธมิตรกับบริษัทของคุณอยู่หรือไม่?แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว
เทมเพลตรายชื่อผู้ขายนี้เป็นสเปรดชีตที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณประเมินผู้ขายต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น โครงสร้างองค์กร ความเป็นไปได้ โลจิสติกส์ ความตรงต่อเวลา และการตอบสนอง คุณให้คะแนนผู้ขายแต่ละรายสำหรับเกณฑ์เหล่านี้โดยใช้มาตราส่วน 1-5 จากนั้นจึงย้ายพวกเขาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ ก่อนที่จะปิดการขาย
ความสวยงามของเทมเพลตรายชื่อผู้ขายนี้คือความสามารถในการปรับแต่งได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่เกณฑ์ต่างๆ ได้ตามความสำคัญสำหรับองค์กรและกระบวนการเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อผู้ขายได้อีกด้วย โดยคุณสามารถเพิ่มอีเมล หมายเลขติดต่อ และเว็บไซต์สำหรับผู้ขายแต่ละรายเพื่อช่วยให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น
ในความเป็นจริง มันช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถขอความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมแต่ละคนเกี่ยวกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งผ่านแบบฟอร์มประเมินผู้ขายได้ จากนั้นเทมเพลตจะรวบรวมตัวเลขเหล่านี้เพื่อนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกคู่ค้าที่มีศักยภาพในกระบวนการพิจารณา
3. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
ทุกผู้ขายที่คุณทำงานด้วยต้องการข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ข้อตกลงต้องระบุขอบเขตของงาน, ระยะเวลา, เงื่อนไขการชำระเงิน, และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ข้อดีที่สุดของแบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUpคือคุณไม่ต้องสร้างองค์ประกอบเหล่านี้จากศูนย์
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถใช้แบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อระบุเงื่อนไขของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มแบรนด์ของบริษัทคุณไว้ที่ด้านบน ปรับแบบ템เพลตให้เหมาะกับบริการที่คุณต้องการจัดหา และคุณก็พร้อมที่จะนำไปใช้แล้ว
ความยืดหยุ่นคือหัวใจสำคัญของเกม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเทมเพลตรายชื่อผู้ขายให้รองรับสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้ขายที่แตกต่างกัน เช่น ผู้สนับสนุนในงานแสดงสินค้า จากนั้น การทำซ้ำจะต้องการการปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อย่าให้ความซับซ้อนของสัญญาผู้ขายมาขัดขวางการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับผู้ขายของคุณ ใช้แม่แบบข้อตกลงผู้ขายเพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้องกับทุกคู่ค้าที่คุณมีส่วนร่วม
4. แม่แบบการทบทวนผลงานผู้ขาย ClickUp
การประเมินผู้ขายมีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วและที่กำลังดำเนินอยู่ เช่นเดียวกับการจัดหาผู้ให้บริการรายใหม่.เทมเพลตการประเมินผู้ขายย้อนหลังของ ClickUpทำให้การดำเนินการประเมินเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย.
ด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้ขายนี้ คุณสามารถประเมินบริการที่ผู้ขายรายหนึ่งได้จัดหาให้กับองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากจะให้ภาพรวมพื้นฐานของข้อตกลงแล้ว ยังเชื่อมโยงคำชี้แจงงานเดิมและสิ่งที่สัญญาว่าจะส่งมอบกับผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
- เจรจาเงื่อนไขที่ดีกว่าก่อนการต่ออายุโดยอิงจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
- แสดงให้พันธมิตรใหม่ที่มีศักยภาพเห็นว่าความสัมพันธ์กับผู้ขายที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรสำหรับกระบวนการจัดซื้อของพวกเขา
- เก็บบันทึกงานที่ผู้ขายได้ส่งมอบให้กับพวกเขา
การประเมินย้อนหลังจากผู้ขายของคุณสามารถกลายเป็นส่วนสำคัญที่มีคุณภาพในการประเมินผู้ขายและการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างชาญฉลาด
5. แม่แบบงานตรวจสอบผู้จัดหาของ ClickUp
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่พึ่งพาผู้จัดหาหลายรายและมีการจัดหาเป็นประจำแม่แบบงานตรวจสอบผู้จัดหาของ ClickUpจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง มันช่วยให้แน่ใจว่าผู้จัดหาของคุณตรงตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กรของคุณและสมควรที่จะอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของคุณ
ใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ขายนี้เพื่อมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบผู้จัดหาของคุณ ให้ปฏิบัติตามและบันทึกแผนการตรวจสอบเพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาทำงานน้อยลงในส่วนของความคืบหน้า และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในส่วนของการประเมินคุณภาพที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับผู้ขาย
องค์กรในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบเข้มงวดสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้ตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ของสาขาของตนได้ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กระบวนการ และผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ทั้งหมดเมื่อมีการติดตั้งเทมเพลตงานนี้และมอบหมายเจ้าของงานที่เหมาะสมภายใน ClickUp
6. แม่แบบพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง ClickUp
เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUpมีความซับซ้อน แต่ทุกส่วนของความซับซ้อนนั้นมีจุดประสงค์และยังคงใช้งานง่าย คุณสมบัติของมันประกอบด้วย:
- ไดเรกทอรีรายการหลักซัพพลายเออร์ที่ประกอบด้วยข้อมูลติดต่อพื้นฐานในรายการติดต่อผู้ขาย รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความเสี่ยงของซัพพลายเออร์ และระดับชั้นของซัพพลายเออร์
- ศูนย์กลางการจัดเก็บสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานทั้งหมดด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ทีมสามารถค้นหาและอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองที่กำหนดเองสำหรับผู้จัดหาที่มีความสำคัญต่อภารกิจ เพื่อให้คุณสามารถเห็นผู้ให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของคุณได้ตลอดเวลา
- มุมมองรายการสำหรับทีมจัดซื้อจัดจ้างของคุณเพื่อติดตามงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้ขาย
- สถานะงานและสถานะผู้จัดหาที่กำหนดเอง เช่น ต้องการคำชี้แจง, เปิด, กำลังดำเนินการ, และอยู่ระหว่างรอลงนาม
เนื่องจากเทมเพลตรายชื่อผู้ขายนี้ผสานการทำงานกับ ClickUp ได้อย่างลงตัว จึงสามารถเชื่อมต่อกับเทมเพลตใบสั่งซื้อและเทมเพลตใบขอเสนอราคาของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ กลายเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับทีมจัดซื้อทั้งหมดของคุณ ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการซัพพลายเออร์และผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบโฟลเดอร์ ClickUp Run of Show
การจัดงานอีเวนต์ต้องอาศัยความสัมพันธ์พิเศษกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จ.เทมเพลต ClickUp Run of Showช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น.
แม้ว่ามันจะไม่ใช้รายการผู้ขายอย่างเคร่งครัด แต่เทมเพลต Run of Show ช่วยให้คุณจัดงานของคุณได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้จัดหาที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
นอกเหนือจากโครงร่างของงานแล้ว แบบฟอร์มรายการผู้ขายยังมีมุมมองที่กำหนดเองสำหรับงานของผู้ขาย ซึ่งรวมถึงพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับงาน พร้อมด้วยงานที่พวกเขาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น มุมมองด้านโลจิสติกส์ของวัสดุจะเชื่อมต่อโดยตรงกับแบบฟอร์มนี้ สำหรับสถานการณ์ที่วัสดุมาจากแหล่งภายนอก
คุณสมบัติเหล่านี้จะยิ่งโดดเด่นเมื่อคุณใช้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ของคุณ ทีมงานสามารถติดตามงานและทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้ โดยแม่แบบ Run of Show ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับแม่แบบสำหรับผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ ในรายการนี้อีกด้วย
8. แม่แบบเอกสารวางแผนกิจกรรม ClickUp Events
เมื่อพูดถึงการวางแผนงาน หากคุณกำลังมองหาภาพรวมในระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับผู้ให้บริการงานของคุณแม่แบบการวางแผนงานของ ClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
เป็นเอกสารง่าย ๆ ที่ประกอบด้วยรายการผู้ขายในรูปแบบบรรยาย เช่น ผู้ให้บริการสถานที่ ผู้จัดเลี้ยง ความบันเทิง และอื่น ๆ
เทมเพลตนี้จัดเก็บไว้ในพื้นที่กลางที่ง่ายต่อการแชร์กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงาน คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบง่ายๆ สำหรับการติดต่อและการจัดการกับผู้ขายเพื่อทำให้การวางแผนและการดำเนินการจัดงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่เป็นเพียงหนึ่งในแม่แบบการวางแผนงานมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เหมาะสำหรับงานขนาดเล็กที่การควบคุมภาพรวมทำได้สะดวกกว่า หรือสำหรับการวางแผนการประชุมออนไลน์ที่ผู้จัดจำหน่ายมีบทบาทน้อยกว่าในกระบวนการของงานโดยรวม
9. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อบริษัท ClickUp
บางครั้ง คุณเพียงแค่ต้องการเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อพื้นฐานสำหรับผู้ขาย เพื่อรักษาสมุดที่อยู่เสมือนของคุณให้ทันสมัยและถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทของ ClickUpทำได้พอดี
นี่คือทางเลือกที่ทรงพลังแทนรายการติดต่อแบบคงที่ นอกเหนือจากการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดายแล้ว คุณยังได้รับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวที่สมาชิกทีมทุกคนสามารถอ้างอิงได้ ตัวเลือกการปรับแต่งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทมเพลตอีกด้วย รวมถึง:
- คุณสมบัติที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้ เช่น ประเภทผู้จัดจำหน่าย และผู้ติดต่อหลัก
- สถานะ เช่น พนักงานใหม่ พนักงานประจำ และพนักงานทดลองงาน ที่ตรงกับประเภทของผู้ให้บริการที่คุณทำงานด้วย
- ฟิลด์วันที่ที่ช่วยให้คุณติดตามแหล่งที่มาและระยะเวลาของความสัมพันธ์กับผู้ขายของคุณ
หากคุณกำลังจ้างบุคคลภายนอกให้ดูแลบางส่วนขององค์กรของคุณรายการนี้สามารถช่วยปรับปรุงความร่วมมือของคุณให้ราบรื่นขึ้นได้จริง ๆ รายการนี้ยังสามารถใช้เป็นรายการผู้ขายที่ได้รับความนิยมหรือรายการผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติได้อีกด้วย ความเรียบง่ายที่มีเจตนาของมันสามารถให้ประโยชน์แก่ทุกคนในกระบวนการบริหารจัดการผู้ขาย ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างาน
10. แบบฟอร์มรายการผู้ขายโดย Spreadsheet.com
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเลย, Spreadsheet.com's Excel Vendor List Template มอบอีกวิธีหนึ่งในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย
แต่ละบรรทัดในเทมเพลตนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ขายแต่ละราย โดยมีช่องข้อมูลที่กำหนดเอง เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ขายจัดหาให้ ข้อมูลติดต่อ และมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและจัดเรียงข้อมูลตามประเภทของผู้ขายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบรายการสินค้าคงคลังและใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเข้ากับเทมเพลตเพื่อเชื่อมโยงผู้ขายกับสินค้าที่พวกเขาจัดหาให้
สร้างขึ้นใน Microsoft Excel, แบบฟอร์มนี้ค่อนข้างคงที่และไม่ยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ระบุไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือการจัดการผู้จัดจำหน่ายที่มีประโยชน์สำหรับบริษัทใด ๆ ที่ต้องการแบบฟอร์มรายการติดต่อผู้จัดจำหน่ายเบื้องต้น, แบบฟอร์มรายการราคาผู้จัดจำหน่าย, หรือรายการผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ
พร้อมที่จะปรับปรุงการจัดการผู้จัดจำหน่ายของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่
แม้แต่ผู้ขายที่ดีที่สุดก็อาจกลายเป็นปัญหาได้เมื่อคุณไม่มีวิธีจัดการความสัมพันธ์ที่ง่ายดาย อย่าปล่อยให้ถึงจุดนั้น ให้ใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ขายช่วยจัดการงานหนักเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผู้ขายของคุณ
แต่อย่าหยุดเพียงแค่นั้น คุณอาจสังเกตเห็นว่าแม่แบบส่วนใหญ่ข้างต้นถูกนำไปใช้ใน ClickUp โดยตรง นั่นเป็นเพราะมีเหตุผลสำคัญ
ลงทะเบียนใช้ ClickUp แล้วคุณจะได้รับระบบจัดการงานที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การติดตามมาตรฐานปฏิบัติงาน หรือแม้แต่การจัดการผู้ขาย—แค่บอกมา ClickUp พร้อมช่วยคุณทุกเรื่อง!