20 อันดับซอฟต์แวร์วางแผนงานที่ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในปี 2025

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้วางแผนงานอีเวนต์ของบริษัทหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าเธอเคยจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วม 500 คนได้อย่างไร ด้วยเพียงแค่สเปรดชีตที่แบ่งสีไว้, กระดาษโพสต์-อิท, และกล่องอีเมลที่ไม่มีวันว่าง
เธอกล่าวว่า, 'ฉันแก่ขึ้นห้าปีในสามวัน'
หากคุณเคยจัดงานเปิดตัว, งานนอกสถานที่ภายในองค์กร, หรือการประชุมสุดยอดกับลูกค้า คุณย่อมรู้ดีว่าความวุ่นวายเบื้องหลังนั้นไม่ได้สวยงามเหมือนภาพถ่ายที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์เสมอไป
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์วางแผนงานที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางเวลา การติดตามรายชื่อแขก การประสานงานกับผู้จัดหา การจัดการงบประมาณ หรือผังพื้นที่—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเปิดแท็บพร้อมกันถึง 47 แท็บ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนงานชั้นนำที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นจริงๆ ⚒️
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์?
ซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์ที่เชื่อถือได้ควรช่วยคุณ:
- ประสานงานและทีม ผ่านแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การลงทะเบียน การแจ้งเตือน และการติดตามผล เพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ปรับแต่ง แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทบัตร และแบรนด์ให้เหมาะสม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เข้าร่วม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ กับระบบ CRM สำหรับการจัดการงานอีเวนต์ แพลตฟอร์มการตลาด และเกตเวย์การชำระเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน
- วางแผนอย่างเป็นภาพ ด้วยการใช้เลย์เอาต์แบบลากและวางและมุมมอง Gantt สำหรับไทม์ไลน์ของกิจกรรมและการวางแผนสถานที่จัดงาน
- ดึงดูดผู้เข้าร่วม ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเครือข่าย โพลสด การถามตอบ และแชทระหว่างเซสชัน
- วัดความสำเร็จ ผ่านการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ การติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน และแดชบอร์ดการจับลูกค้าเป้าหมาย
- ปรับขนาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด ในรูปแบบเสมือนจริง แบบผสมผสาน และแบบพบปะโดยตรง โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น GDPR, SOC 2 และ SSO
- สนับสนุนทีมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยแอปพลิเคชันมือถือ ตัวเลือกหลายภาษา และการช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
👀 คุณรู้หรือไม่? ก่อนเกิดการระบาดของโควิดในปี 2020 อุตสาหกรรมการจัดงานมีมูลค่าประมาณ 800,000 ล้านดอลลาร์; ตอนนี้กำลังกลับมาอย่างแข็งแกร่ง คาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 6.4%—ขับเคลื่อนโดยการผสานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงานรุ่นใหม่
📮 ClickUp Insight: 48% ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า การทำงานเล็ก ๆ 10 อย่างให้เสร็จสิ้นให้ความรู้สึกพึงพอใจมากกว่าการทำความคืบหน้าในงานใหญ่เพียงงานเดียว การได้รับโดปามีนพุ่งสูงนั้น? มันรู้สึกจริง (เกือบจะ) การไล่ตามความสำเร็จเล็ก ๆ ตลอดทั้งวันอาจดูเหมือนมีประสิทธิภาพในเบื้องต้น แต่จริง ๆ แล้วมันคือการผัดวันประกันพรุ่งที่แฝงตัวมา การทำงานด้วยเจตนาคือยาแก้พิษที่นี่ ให้ปฏิทินของ ClickUpจัดตารางเวลาสำหรับช่วงเวลาทำงานอย่างลึกซึ้งโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ยังคงมีพื้นที่สำหรับงานที่สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกำหนดการอัตโนมัติเพื่อจัดเรียงงานให้อยู่ในหมวดหมู่ที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่น "งาน 10x" สำหรับโครงการที่มีผลกระทบสูง รวมถึง "ความสำเร็จประจำวัน" หรือ "ความสำเร็จประจำสัปดาห์" สำหรับงานที่จำเป็นหรืองานธุรการที่ทำให้งานดำเนินต่อไป
ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ในภาพรวม
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของซอฟต์แวร์วางแผนงานที่ดีที่สุด:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการเหตุการณ์ซับซ้อนในหนึ่งพื้นที่ทำงานที่รวมกัน ขนาดทีม: บุคคลถึงองค์กร
|งาน ปฏิทิน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด อัตโนมัติ ClickUp Brain
|ฟรีตลอดไป; แผนสำหรับองค์กรมีให้บริการ
|Trello
|การติดตามงานกิจกรรมด้วยกระดานคัมบังแบบง่ายขนาดทีม: ผู้วางแผนคนเดียว, ทีมขนาดเล็ก
|บอร์ดและบัตร, ระบบอัตโนมัติ Butler, พาวเวอร์อัพ (ปฏิทิน), รายการตรวจสอบแบบง่าย
|แผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
|อาสนะ
|ประสานงานทีมจัดงานและกำหนดเวลาด้วยระบบการทำงานที่มีโครงสร้าง ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|โครงการ, การทำงานอัตโนมัติของกฎ, กำหนดเวลา, ความคิดเห็นของงาน, Asana AI
|แผนฟรี; ชำระเงินจาก $13.49/ผู้ใช้/เดือน
|Monday. com
|การจัดงานขนาดใหญ่ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ขนาดทีม: ขนาดกลางถึงองค์กร
|บอร์ด, แดชบอร์ด, แบบฟอร์มที่มีแบรนด์, การติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ
|แผนฟรี; ชำระเงินจาก $12/ผู้ใช้/เดือน
|เบสแคมป์
|การรักษาทีมขนาดเล็กและลูกค้าให้สอดคล้องกันด้วยการสื่อสารที่เรียบง่าย ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, เอเจนซี่
|กระดานข้อความ, รายการที่ต้องทำ, ตารางเวลา, การจัดเก็บไฟล์, การเข้าถึงของลูกค้า
|บวก $15/ผู้ใช้/เดือน; Pro Unlimited $299/เดือน (ต่อปี)
|อีเวนต์ไบรท์
|การส่งเสริมกิจกรรมขนาดใหญ่และการขายบัตรขนาดทีม: ผู้จัดงาน, นักการตลาด, สถานที่จัดงาน
|หน้าลงทะเบียน, ระบบจำหน่ายบัตร, แอปเช็คอินที่สถานที่จัดงาน, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
|ราคาตามตกลง; ค่าธรรมเนียมต่อบัตร
|Ticket Tailor
|ระบบจำหน่ายบัตรต้นทุนต่ำ บริหารจัดการเอง สำหรับผู้จัดงานอิสระขนาดทีม: องค์กรขนาดเล็ก ผู้จัดงาน DIY
|หน้าเว็บแบบไม่มีแบรนด์, กิจกรรมไม่จำกัด, เช็คอินผ่านมือถือ, การเชื่อมต่อ
|ฟรี; ตัวเลือกจ่ายตามยอดขายเริ่มต้นที่ $0.30 ต่อตั๋ว
|บราวน์ เปเปอร์ ทิกเก็ตส์
|การจำหน่ายบัตรที่ยุติธรรมและมุ่งเน้นชุมชน ขนาดทีม: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, องค์กรชุมชน
|ค่าธรรมเนียมต่ำ, ตัวเลือกการบริจาค, ตั๋วพิมพ์ที่บ้าน/มือถือ, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
|ฟรีสำหรับกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย; ค่าธรรมเนียมต่ำสำหรับกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย
|อีเวนต์ซิลล่า
|การลงทะเบียนที่ยืดหยุ่นสำหรับกิจกรรมออนไลน์, แบบผสมผสาน, และแบบพบปะ ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ฝึกอบรม
|หน้าเพจที่มีแบรนด์, แบบฟอร์มเงื่อนไข, การเช็คอินแบบคีออส, ใบรับรอง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1.50 ต่อการลงทะเบียน
|RegFox
|การลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมระบบกำหนดราคาขั้นสูง ขนาดทีม: นักวางแผนมืออาชีพ, สมาคม
|แบบฟอร์มลากและวาง, เงื่อนไขตามเงื่อนไข, แผนการชำระเงิน, การสละสิทธิ์
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
|vFairs
|กิจกรรมเสมือนจริงและไฮบริดแบบมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ขนาดทีม: องค์กรขนาดใหญ่, การประชุมขนาดใหญ่
|ล็อบบี้เสมือนจริง, ห้องแสดงสินค้า 3 มิติ, การเก็บข้อมูลผู้สนใจ, เครื่องมือสร้างเครือข่าย
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
|กิจกรรม RingCentral
|โฮสต์และสร้างเครือข่ายงานอีเวนต์เสมือนจริงแบบครบวงจรขนาดทีม: ทีมการตลาด, ผู้ผลิตงานอีเวนต์เสมือนจริง
|สถานที่จัดงานแบบหลายห้อง, บูธแสดงสินค้า, การถามตอบ/แบบสำรวจความคิดเห็น, การเก็บข้อมูลผู้สนใจจากผู้สนับสนุน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|แอร์มีต
|กิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนพร้อมฟีเจอร์การสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ขนาดทีม: สมาคม, องค์กรธุรกิจ
|การพบปะสร้างเครือข่ายอย่างรวดเร็ว, เลานจ์, เชิญขึ้นเวที, เซสชันตามความต้องการ
|พรีเมียมเริ่มต้นที่ $199/เดือน; กำหนดเองสำหรับงานขนาดใหญ่
|อินอีเวนต์
|การจัดการกิจกรรมเสมือนจริงและไฮบริดระดับองค์กรขนาดทีม: องค์กรระดับโลก, กิจกรรมที่มีการกำกับดูแล
|การสตรีมมิ่งแบบเนทีฟ, ป้าย NFC, การจัดการการเดินทาง, การวิเคราะห์ขั้นสูง
|กิจกรรมเดียว $6,000; รายปีจาก $9,000
|กิจกรรม Zoom
|การประชุมและสัมมนาผ่านเว็บที่ปรับขนาดได้พร้อมพลังจาก Zoomขนาดทีม: ทีมฝึกอบรม, การสื่อสารภายใน, นักการศึกษา
|ศูนย์กลางงานอีเวนต์, การลงทะเบียนแบบมีแบรนด์, พื้นที่นิทรรศการ, การสนับสนุนแบบไฮบริด
|แผนราคา $99–$149/ผู้เข้าร่วม 100 คน/เดือน
|Cvent
|การจัดการกิจกรรมองค์กรและโลจิสติกส์แบบครบวงจร ขนาดทีม: องค์กร, ทีมการประชุมเชิงกลยุทธ์
|การจัดหาสถานที่, การจัดการผู้สนับสนุน, รายงานที่ครอบคลุม, การซิงค์ CRM
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
|บิซซาโบ
|การตลาดอีเวนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม ขนาดทีม: การประชุมขนาดใหญ่, นักการตลาด
|การจับคู่ด้วย AI, แอปกิจกรรมบนมือถือ, การเก็บข้อมูลลูกค้า, การวิเคราะห์
|ระบบปฏิบัติการประสบการณ์งานอีเวนต์ $499/ผู้ใช้/เดือน; ระดับที่กำหนดเอง
|Whova
|การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมและการวางแผนวาระการประชุมที่รองรับการใช้งานบนมือถือ ขนาดทีม: กิจกรรมชุมชน, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, มหาวิทยาลัย
|เครื่องมือสร้างกำหนดการ, ฟีดกิจกรรม, การสร้างเครือข่าย, การเช็คอินที่สถานที่จัดงาน
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
|กลุ่มวางแผน
|สถานที่จัดงานและการวางแผนกิจกรรมพร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ขนาดทีม: สถานที่จัดงาน, ผู้วางแผน, ผู้จัดเลี้ยง
|แผนผังชั้น, ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์, พอร์ทัลลูกค้า, การออกใบแจ้งหนี้, Zapier
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
|โซเชียล เทเบิลส์
|การวาดแผนผังเหตุการณ์และการจัดการแผนผังที่นั่งในสถานที่ ขนาดทีม: สถานที่จัดงาน, โรงแรม, ผู้จัดเลี้ยง
|แผนผังพื้น 2D/3D, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การซิงค์รายชื่อแขก
|ทดลองใช้ฟรี; Pro $199/ผู้ใช้/เดือน; Premium แบบกำหนดเอง
ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ชั้นนำ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับงานอีเวนต์:
เครื่องมือวางแผนและการทำงานร่วมกัน
1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการเหตุการณ์ที่ซับซ้อนในที่ทำงานแบบรวมศูนย์)
ซอฟต์แวร์การจัดการกิจกรรมของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามทุกรายละเอียดของกิจกรรมได้ มันรวมการจัดการงาน กำหนดเวลา การสื่อสาร การจัดงบประมาณ และการจัดทำเอกสารไว้ในที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพียงที่เดียว
ClickUp Tasksคือบล็อกพื้นฐานของกระบวนการทำงานของกิจกรรมของคุณ ช่วยให้คุณจัดระเบียบ มอบหมาย และติดตามทุกรายละเอียดได้อย่างชัดเจน คิดเหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการแบ่งกิจกรรมของคุณออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ เช่น การจัดการสถานที่, การประสานงานกับผู้บรรยาย, การตลาด, และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม.
สำหรับแต่ละหมวดหมู่ ให้สร้างงานใน ClickUp ที่เฉพาะเจาะจงและกำหนด:
- เจ้าของ (ผู้ที่มีความรับผิดชอบ)
- กำหนดเวลา
- ลำดับความสำคัญ (เช่น สูง กลาง ต่ำ)
- สิ่งที่ต้องพึ่งพา (สิ่งที่ต้องทำก่อนที่สิ่งอื่นจะเริ่มต้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังจองวิทยากรหลัก คุณสามารถสร้างงานที่มีชื่อว่า 'จองวิทยากรหลัก' และเพิ่มงานย่อยต่อไปนี้:
- ติดต่อผู้บรรยายที่มีศักยภาพ
- ตรวจสอบและสรุปสัญญา
- จองการเดินทางและที่พัก
แต่ละงานย่อยสามารถมีผู้รับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนดของตนเองได้ ช่วยให้คุณสามารถทำงานให้สอดคล้องกับกำหนดการผลิตของคุณ
เมื่อคุณตั้งค่างานของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถจัดตารางและมองเห็นงานเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปฏิทิน ClickUp ซึ่งสามารถซิงค์กับ Google Calendar, Outlook หรือ Apple Calendar เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์กิจกรรมทั้งหมดได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนลำดับงานแสดง กำหนดตารางซ้อม หรือประสานงานประชุมกับผู้สนับสนุน ปฏิทินจะช่วยให้คุณจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เพื่อจัดการรายการกิจกรรมในวันจริงพร้อมเซสชันที่มีกำหนดเวลา หรือวางแผนกำหนดเส้นตายสำหรับแคมเปญอีเมล ผลงานที่ต้องส่งให้ผู้สนับสนุน และการยืนยันสถานที่ คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเพื่อซูมเข้าหรือออกตามตำแหน่งที่คุณอยู่ในกระบวนการวางแผน
ขณะที่คุณกำลังวางแผนไทม์ไลน์และผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณยังจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับพัฒนาและแบ่งปันเนื้อหาของงานด้วยClickUp Docsมอบพื้นที่ร่วมกันให้กับทีมของคุณในการสร้างและทำงานร่วมกันบนเอกสารสำคัญของงาน—โดยไม่มีปัญหาเรื่องเวอร์ชันที่สับสน คุณสามารถใช้ Docs เพื่อเขียนสรุปงาน สคริปต์พิธีกร ประวัติวิทยากร แนวทางสำหรับผู้สนับสนุน หรือคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
ตัวอย่างเช่น ทีมของคุณสามารถร่วมกันแก้ไขคู่มือหลักสำหรับการจัดงาน (Event Runbook) โดยมีส่วนสำหรับรายละเอียดสถานที่ รายการตรวจสอบ และผู้ติดต่อฉุกเฉิน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการงานหรือแชร์กับพันธมิตรภายนอกได้อย่างง่ายดาย
ก่อนที่เอกสารเหล่านั้นจะกลายเป็นรูปเป็นร่าง คุณมักต้องการพื้นที่เพื่อระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียของคุณ นั่นคือจุดที่ClickUp Whiteboardsเข้ามาช่วยได้ พวกมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนในระยะเริ่มต้น—ช่วยให้คุณร่างแผนผังพื้นที่ วางแผนธีมงาน หรือสร้างช่องทางเนื้อหา—ก่อนที่จะเปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างหรือเอกสารอย่างเป็นทางการ
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเส้นทางการเดินทางของผู้เข้าร่วมตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงแบบสำรวจหลังงาน คุณสามารถลากและวางไอเดีย เชื่อมโยงด้วยลูกศร มอบหมายเป็นงาน และเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่นำไปปฏิบัติได้จริงได้ในคลิกเดียว ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานร่วมกับทีมหรือผู้ขายหลายฝ่ายแบบเรียลไทม์
ไวท์บอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดที่นั่ง แผนผังการดำเนินงานของแคมเปญ หรือแผนผังการประชุม เนื่องจากเอกสารสามารถเชื่อมโยงได้ภายในงาน และไวท์บอร์ดสามารถโต้ตอบได้อย่างเต็มที่ ทุกอย่างจึงเชื่อมต่อกันและง่ายต่อการนำทาง
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม เพิ่มชั้นการสนับสนุนอีกระดับโดยช่วยให้ทีมวางแผนได้เร็วขึ้นและเขียนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างคำอธิบายกิจกรรม อัตโนมัติอีเมลติดตามผล สรุปบันทึกการประชุม หรือแม้กระทั่งแนะนำลำดับความสำคัญของงาน
เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการงานอีเวนต์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานที่มีเนื้อหาหนัก ซึ่งการจัดการเวลาและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ—เช่น การติดต่อวิทยากร การเขียนข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือร่างเอกสารประชาสัมพันธ์
และถ้าคุณไม่อยากเริ่มต้นจากศูนย์? ลองใช้เทมเพลตของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการกิจกรรมของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การวางแผนกิจกรรมที่ซับซ้อนง่ายขึ้น คุณจะพบรายการงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ การเลือกสถานที่ การจัดงบประมาณ การตลาด และการติดตามผลหลังกิจกรรม แต่ละรายการมีสถานะ กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบที่สามารถปรับแต่งได้
ปฏิทินในตัวและแผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ Docs ช่วยให้เข้าถึงทุกอย่างตั้งแต่สัญญาไปจนถึงประวัติวิทยากรได้อย่างง่ายดายในที่เดียว มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกัน: ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และรายการตรวจสอบที่ผสานรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง เช่น การย้ายงานเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลงหรือการส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกำหนดส่ง ด้วยClickUp Automations
- รับความช่วยเหลือในการจัดตารางเวลา: ตั้งการแจ้งเตือน งานประจำ และกำหนดเส้นตายสำหรับกิจกรรมสำคัญ เช่น การตรวจสอบผู้ขายรายสัปดาห์ หรือการส่งจำนวนผู้เข้าร่วมสุดท้าย
- ติดตามรายชื่อผู้เข้าร่วม:ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อจัดการการตอบรับ, ความชอบด้านอาหาร, หรือสถานะการเช็คอิน, กรอง, จัดเรียง, หรือจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ใด ๆ
- ติดตามความคืบหน้า: ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ความคืบหน้าของงาน ปริมาณงานของทีม และตัวชี้วัดหลังกิจกรรมได้ในมุมมองเดียวที่รวมศูนย์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้สรุปทุกอย่างไว้แล้ว:
ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้ทีมของเราสามารถจัดการงาน โครงการ และกำหนดเวลาทั้งหมดได้ในที่เดียว ความสามารถในการสลับมุมมอง (รายการ กระดาน แผนกังต์ ฯลฯ) ทำให้ง่ายต่อการปรับประสบการณ์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของแต่ละสมาชิกในทีม ระบบอัตโนมัติ งานที่เกิดซ้ำ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Slack และ Google Drive มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้ทุกอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้ทีมของเราสามารถจัดการงาน โครงการ และกำหนดเวลาทั้งหมดได้ในที่เดียว ความสามารถในการสลับมุมมอง (รายการ กระดาน แผนงาน Gantt ฯลฯ) ทำให้ง่ายต่อการปรับประสบการณ์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของแต่ละสมาชิกในทีม ระบบการทำงานอัตโนมัติ งานที่เกิดซ้ำ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Slack และ Google Drive มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้ทุกอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Formsเพื่อสอบถามผู้เข้าร่วมว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้อะไรและใครที่พวกเขาตื่นเต้นที่จะได้ฟังมากที่สุด จากนั้นใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดคำตอบให้กับผู้ดูแล กำหนดประเด็นการพูดคุยสด และจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาหลังงานตามความสนใจที่แท้จริงของผู้เข้าร่วม
2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานกิจกรรมแบบภาพด้วยกระดานคัมบังที่ง่าย)
Trello เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานอีเวนต์ที่ทำงานเหมือนผนังวางแผนแบบภาพสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ—เรียบง่าย ชัดเจน และจัดการได้ง่ายอย่างน่าประทับใจ สร้างบอร์ดสำหรับแต่ละงาน แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ (เช่น การเตรียมงานก่อนงานจริง การจัดการระหว่างงาน และการสรุปหลังงาน) และใช้การ์ดเพื่อติดตามทุกงานตั้งแต่การแก้ไขรายชื่อแขกไปจนถึงการติดตามผู้จัดงาน
แม้ว่าอาจไม่รองรับการรายงานระดับลึกหรือการพึ่งพาที่ซับซ้อน แต่ Trello ก็เหมาะสำหรับนักวางแผนเดี่ยว, ทีมเล็ก, และนักการตลาดที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่สะอาดและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย Butler: ตั้งกฎ, กำหนดการกระทำด้วยปุ่มที่กำหนดเอง, และกำหนดเวลาการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การตรวจสอบหรือการแจ้งเตือน
- ใช้รายการตรวจสอบการวางแผนงานเพื่อแบ่งงานใหญ่ เช่น กำหนดการวันงาน ให้เป็นงานย่อยที่สามารถติดตามได้ พร้อมแถบแสดงความคืบหน้า
- ขยายพื้นที่ทำงานของคุณด้วย Power-Ups เช่น มุมมองปฏิทิน, Google Drive, Slack และ Jira เพื่อซิงค์ทุกอย่างไว้ในที่เดียว
- ใช้ Atlassian Intelligence (AI) เพื่อระดมความคิดสำหรับรายการที่กำลังดำเนินอยู่, สรุปบันทึกการ์ด, หรือเปลี่ยนความคิดจากการระดมสมองให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Trello
- ฟังก์ชันขั้นสูงเช่นมุมมองกานท์ต้องการการอัปเกรดหรือการเพิ่มพลัง
- ขาดคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวสำหรับกรอบการจัดการโครงการบางประเภท ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือระดับองค์กร
ราคาของ Trello
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ 10 คน
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมายใน Trello แต่จำนวนของคุณสมบัติบางครั้งก็อาจถูกมองข้ามไปเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่มีระดับการติดตามโครงการสูงกว่า ความถี่ในการใช้งานอาจลดลงเมื่อต้องการฟังก์ชันที่สูงขึ้น เนื่องจากไม่รองรับวิธีการดำเนินโครงการทุกประเภทอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ บางการผสานรวมอาจทำได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความสะดวกในการผสานรวมในบางกระบวนการทำงาน
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมายใน Trello แต่จำนวนของคุณสมบัตินั้นบางครั้งอาจถูกมองข้ามไปเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่มีระดับการติดตามโครงการสูงกว่า ความถี่ในการใช้งานอาจลดลงเมื่อต้องการฟังก์ชันที่มีระดับสูงขึ้น เนื่องจากไม่รองรับวิธีการดำเนินโครงการทุกประเภทอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ บางการผสานรวมอาจทำได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความสะดวกในการผสานรวมในบางกระบวนการทำงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ป้ายกำกับใน Trello เพื่อติดตามขั้นตอนของกิจกรรม เช่น "ก่อนงาน," "ระหว่างงาน," และ "หลังงาน" และผสานกับระบบอัตโนมัติของ Butler เพื่อย้ายการ์ดโดยอัตโนมัติ, ส่งการแจ้งเตือน, หรือมอบหมายงานเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง มันช่วยให้ไทม์ไลน์ของคุณกระชับและทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมจัดงานและกำหนดเส้นตายด้วยกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง)
Asana ช่วยให้ทีมจัดงานสามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ต้องส่งข้อความไปมาอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การประสานงานกับผู้ขายไปจนถึงงานโซเชียลมีเดีย ติดตามไทม์ไลน์ และสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณ
มันมอบโครงสร้างที่เพียงพอเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยไม่ทำให้กระบวนการวางแผนกิจกรรมช้าลงด้วยชั้นข้อมูลที่มากเกินไป อาจไม่โดดเด่น แต่ Asana นั้นมั่นคง และเมื่อคุณต้องจัดการกับงบประมาณ, การตอบรับ, ตารางเวลา, และการอนุมัติภายในทั้งหมดพร้อมกัน ความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่มีความหมาย
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่นการจัดการสถานที่และการเช็คอินด้วย กฎ ที่กำหนดเองเพื่อลดการทำงานด้วยมือ
- ใช้ Asana AI เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ, ปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนประจำให้เป็นระบบ, และได้รับความชัดเจนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการความสนใจ
- รักษาการสนทนาให้อยู่ในบริบทด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน, ไฟล์แนบ และการแท็กทีม เพื่อให้ไม่มีข้อมูลสูญหายในอีเมล
ข้อจำกัดของอาสนะ
- มันไม่ให้คุณตั้งช่วงเวลาสำหรับงาน
- เครื่องมืออัตโนมัติที่ติดตั้งมาในตัวมักไม่สามารถรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมได้
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ตรงจากCapterra: รีวิว:
Asana เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ โดยเฉพาะเมื่อทำงานเป็นทีม ฉันชอบพอร์ตโฟลิโอเพราะสามารถติดตามโครงการหลายๆ โครงการได้พร้อมกัน ความรู้สึกโดยรวมของ Asana นั้นเป็นระเบียบและมีการจัดระเบียบอย่างดี ซึ่งสำหรับฉันแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ ฉันหวังว่าทรัพยากรบางอย่างบนแพลตฟอร์มจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ฉันเข้าใจนะ สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ชอบคือเมื่อฉันกำลังเดินทางและใช้ Asana บนโทรศัพท์ ฉันไม่สามารถคัดลอกงานไปยังโปรเจกต์อื่นได้เลย
Asana เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ โดยเฉพาะเมื่อทำงานเป็นทีม ฉันชอบพอร์ตโฟลิโอเพราะสามารถติดตามหลายโครงการได้พร้อมกัน ความรู้สึกโดยรวมของ Asana นั้นเป็นระเบียบและมีการจัดระเบียบอย่างดี ซึ่งสำหรับฉันแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ ฉันหวังว่าทรัพยากรบางอย่างบนแพลตฟอร์มจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ฉันเข้าใจ สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ชอบคือเมื่อฉันกำลังเดินทางและใช้ Asana บนโทรศัพท์ของฉัน ฉันไม่สามารถคัดลอกงานไปยังโปรเจกต์อื่นได้เลย
🧠 เกร็ดความรู้: ชื่อ "Asana" มาจากคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงท่าโยคะ—สะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมสมาธิความลื่นไหล และความชัดเจนในการทำงานยุคใหม่
ต้องการปฏิทินกิจกรรมที่ใช้งานได้จริงหรือไม่? ใช้วิดีโอนี้เพื่อสร้างปฏิทินของคุณ วางแผนจุดสำคัญของการจำหน่ายบัตร กำหนดเส้นตายของผู้ขาย ช่วงเวลาสำหรับการติดตั้ง/รื้อถอน และการซ้อม ตรวจจับข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การจองช่วงเวลาซ้อนทับกันและการแบ่งความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน และชี้ให้ทีมใช้เครื่องมือและเทมเพลตที่พวกเขาสามารถนำไปใช้เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปตามกำหนดเวลา
4. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดงานขนาดใหญ่ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้)
Monday.com เป็นพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการโครงการอีเวนต์ของคุณเทมเพลตที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานอีเวนต์ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การติดตามงบประมาณ การรับ RSVP ไปจนถึงการรับข้อเสนอแนะหลังงาน พร้อมด้วยแบบฟอร์มไดนามิกที่ช่วยป้อนข้อมูลเข้าสู่บอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถจัดเตรียมแดชบอร์ดแบบภาพได้—พร้อมด้วยไทม์ไลน์, แผนภูมิ, และวิดเจ็ตของปริมาณงาน—เพื่อตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและตรวจจับข้อผิดพลาดได้ในเวลาจริง ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม เพิ่มชั้นของระบบอัตโนมัติเพื่อสุ่มการแจ้งเตือน, ซิงค์การดำเนินการข้ามทีม, และกระตุ้นการสรุปหลังเหตุการณ์ และคุณจะได้ระบบที่ออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามรายการตรวจสอบแบบคงที่ มันใช้งานง่ายสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายกว่า แต่การปลดล็อกพลังเต็มรูปแบบ เช่น การผสานหลายบอร์ด, การกำหนดค่าแดชบอร์ดขั้นสูง, หรือเทมเพลตอัจฉริยะ อาจต้องใช้การสำรวจเล็กน้อย
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รวบรวมการตอบรับคำเชิญ คำขอ หรือข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มที่มีแบรนด์ของคุณ ซึ่งจะป้อนข้อมูลเข้าสู่บอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ—เหมาะสำหรับการจัดการรายชื่อแขกหรือการรับข้อมูลจากผู้ขาย
- ใช้การติดตามเวลาแบบบูรณาการเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานสำหรับรายงานภายในหรือการเรียกเก็บเงินจากพันธมิตรภายนอก
- จัดระเบียบทุกอย่างด้วยการตั้งค่าแบบเป็นชั้น: พื้นที่ทำงาน, กระดาน, งาน และรายการย่อย เพื่อจัดโครงสร้างทุกส่วนของงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การสร้างบอร์ดมากเกินไปนั้นทำได้ง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่ความยุ่งเหยิงและทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องยาก
- ระบบอัตโนมัติบางอย่างต้องใช้วิธีแก้ไขที่ซับซ้อนภายใน Monday.com เอง
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 13,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
อีเมลและกิจกรรมอาจได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากอาจมีความล่าช้าในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม ทีมสนับสนุนทางเทคนิคได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทุกฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้น จำเป็นต้องใช้แพ็กเกจระดับสูงขึ้น (และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) บางระบบอัตโนมัติอาจต้องใช้การแก้ไขที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบเชื่อมต่อเช่น Make.com หรือ Zapier สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
อีเมลและกิจกรรมอาจได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากอาจมีความล่าช้าในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม ทีมสนับสนุนทางเทคนิคได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด จำเป็นต้องใช้แพ็กเกจระดับสูงขึ้น (และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น) บางระบบอัตโนมัติอาจต้องใช้การแก้ไขที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบเชื่อมต่อเช่น Make.com หรือ Zapier สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
5. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาทีมจัดงานขนาดเล็กและลูกค้าให้ทำงานร่วมกันในที่เดียว)
Basecamp โดดเด่นด้วยการให้ความสำคัญกับการสื่อสารเป็นหัวใจหลักของการวางแผนงาน ไม่เหมือนเครื่องมืออื่น ๆ ที่เพิ่มฟีเจอร์มากมาย Basecamp ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น: พื้นที่เดียวสำหรับข้อความ งาน ตารางเวลา และไฟล์—เพื่อให้ทีมของคุณ ลูกค้า และผู้ขายทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีคู่มือการใช้งาน
สำหรับนักวางแผนที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการสื่อสารที่ชัดเจน Basecamp มอบการตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาและใช้งานได้จริง ไม่ว่าคุณจะประสานงานระหว่างทีม ลูกค้า หรือผู้ขาย มันช่วยตัดความวุ่นวายและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- จัดตั้งศูนย์กลางการสื่อสารเพื่อจัดการกระบวนการทำงานของงานทั้งหมดในที่เดียว
- ใช้กระดานข้อความเฉพาะโครงการเพื่อแทนที่อีเมลยาวและกลุ่มแชทที่สับสน
- จัดเก็บไฟล์ ตารางเวลา และบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในเอกสารโครงการที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ในขณะที่มันจัดการฟังก์ชันหลักได้ดี แต่มันยังขาดคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการกำหนดเวลาโพสต์และการทำงานด้านการตลาดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ราคาของเบสแคมป์
- เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,320+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,480+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
มันมีตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมืออื่น ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของในด้านการตลาดดิจิทัล เช่น แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่ามันจะครอบคลุมพื้นฐานได้ดี แต่มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับแอปพลิเคชันภายนอก ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการได้ที่นี่มากขึ้น เช่น การจัดตารางโพสต์ เป็นต้น
มันมีตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมืออื่น ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของในด้านการตลาดดิจิทัล เช่น แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่ามันจะครอบคลุมพื้นฐานได้ดี แต่มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับแอปพลิเคชันภายนอก ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการได้ที่นี่มากขึ้น เช่น การจัดตารางโพสต์ เป็นต้น
แพลตฟอร์มการลงทะเบียนและการจำหน่ายบัตร
6. Eventbrite (เหมาะที่สุดสำหรับการโปรโมตและขายบัตรงานอีเวนต์ขนาดใหญ่)
Eventbrite ผสานการจัดการด้านโลจิสติกส์ของงานและการตลาดไว้ในแดชบอร์ดเดียว ตั้งค่าหน้าลงทะเบียน ฝังระบบชำระเงินตั๋ว และเปิดตัวแคมเปญอีเมลหรือโฆษณาโซเชียลได้ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ติดตามประสิทธิภาพของแหล่งที่มาและการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมงาน ช่วยให้คุณปรับแต่งการใช้จ่ายโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สถานที่จัดงาน แอปพลิเคชันมือถือของผู้จัดงาน จัดการการเช็คอินแบบไร้สัมผัสและการขายสินค้าภายในงาน เงินจะถูกโอนทันทีหลังจบงาน การผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือวิเคราะห์ช่วยให้ข้อมูลการตลาดและรายชื่อผู้เข้าร่วมงานซิงค์โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถแบ่งกลุ่มและติดตามผลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Eventbrite
- จัดการคำขอบริการ, เหตุการณ์, ปัญหา, และการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กระบวนการทำงาน ITSM ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- อัตโนมัติการจัดสรรและอนุมัติตั๋วด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อย
- ทำงานร่วมกันข้ามทีมโดยใช้ฐานความรู้ Confluence แบบบูรณาการ, Opsgenie สำหรับการแจ้งเตือนเวรประจำวัน และระบบเชื่อมต่อกับ Slack หรือ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Eventbrite
- แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือพื้นฐาน แต่ขาดความยืดหยุ่นสำหรับการสื่อสารที่มีการสร้างแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบ
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานไม่มีความแข็งแกร่งมากนัก
การกำหนดราคาของ Eventbrite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Eventbrite
- G2: 4. 4/5 (870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,680+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Eventbrite อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวจากCapterra กล่าวไว้:
เราต้องใช้เวลาสักพักในการค้นคว้าวิธีการใช้ Eventbrite อย่างถูกต้องและตั้งค่าให้เหมาะสม แนะนำให้ดูวิดีโอการฝึกอบรมและเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ก่อน แทนที่จะลองผิดลองถูกเอง! วิธีนี้จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ!
เราต้องใช้เวลาสักพักในการค้นคว้าวิธีการใช้ Eventbrite อย่างถูกต้องและตั้งค่าให้เหมาะสม แนะนำให้ดูวิดีโอการฝึกอบรมและเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ก่อน แทนที่จะลองผิดลองถูกเอง! วิธีนี้จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ!
7. Ticket Tailor (เหมาะที่สุดสำหรับการขายบัตรต้นทุนต่ำที่จัดการได้เองสำหรับผู้จัดงานอิสระ)
Ticket Tailor นำเสนอระบบจำหน่ายบัตรแบบชำระเงินตามการใช้งานจริง ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถสร้างหน้าอีเวนต์ที่มีแบรนด์ของคุณเองหรือฝังระบบชำระเงินลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรง พร้อมรับชำระเงินในวันเดียวกันผ่าน Stripe, PayPal, Square, Apple Pay หรือ Google Pay แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวและช่องกรอกข้อมูลที่สอดคล้องกับ GDPR ให้เลือกใช้
เช็คอินที่สถานที่จัดงาน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ พร้อมการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ของพนักงาน คุณยังสามารถใช้งานอีเมลแจ้งเตือนและตั้งค่าโค้ดส่วนลด/คูปองได้ในตัว ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับ Mailchimp, Zapier และเครื่องมือ CRM เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ticket Tailor
- ใช้โดเมนที่กำหนดเองและหน้าอีเวนต์แบบไม่มีตราสินค้าเพื่อให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นอยู่เสมอ
- รายการกิจกรรมและประเภทตั๋วได้ไม่จำกัด โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนกิจกรรมหรือตั๋ว
- จัดการรายการกิจกรรมสาธารณะหรือส่วนตัวโดยการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือซ่อนกิจกรรมจากการค้นหาสาธารณะ
ข้อจำกัดของ Ticket Tailor
- ไม่มีการคืนเงินบางส่วนสำหรับการจองแบบกลุ่ม
- ขาดคุณสมบัติการค้นหาที่แข็งแกร่งในตัวหรือรายการกิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างดี
ราคาของ Ticket Tailor
- ฟรี
- ชำระเงินล่วงหน้า: เริ่มต้นที่ $0.30
- จ่ายเมื่อคุณขาย: $0. 85
คะแนนและรีวิวของ Ticket Tailor
- G2: 4. 9/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (490+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ticket Tailor อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ฉันคิดว่าในตอนแรก ระบบเครดิตอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย และแม้ว่าฉันจะเข้าใจว่ามันหมายความว่าคุณจะได้รับเงินจำนวนมากขึ้นเมื่อซื้อเครดิตเป็นจำนวนมากขึ้น แต่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีหากสามารถยกเลิกหรือลดค่าธรรมเนียมการจองได้ในทางที่ประหยัดมากขึ้น ฉันยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ แต่ในฐานะระบบ มันง่ายกว่าและโปร่งใสกว่าเว็บไซต์ขายตั๋วอื่น ๆ และยังราคาไม่แพง ดังนั้นฉันจะใช้ต่อไปในอนาคต!
ฉันคิดว่าในตอนแรก ระบบเครดิตอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย และแม้ว่าฉันจะเข้าใจว่ามันหมายความว่าคุณจะได้รับเงินจำนวนมากขึ้นเมื่อซื้อเครดิตเป็นจำนวนมากขึ้น แต่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีหากสามารถยกเลิกหรือลดค่าธรรมเนียมการจองได้ในทางที่ประหยัดมากขึ้น ฉันยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ แต่ในฐานะระบบ มันง่ายกว่าและโปร่งใสกว่าเว็บไซต์ขายตั๋วอื่น ๆ และยังราคาไม่แพง ดังนั้นฉันจะใช้ต่อไปในอนาคต!
8. Brown Paper Tickets (เหมาะที่สุดสำหรับการจำหน่ายบัตรแบบแฟร์เทรดพร้อมราคาที่โปร่งใส)
Brown Paper Tickets นำเสนอระบบจำหน่ายบัตรราคาประหยัดและโปร่งใสที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงชุมชนโดยเฉพาะ สำหรับกิจกรรมที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น และค่าธรรมเนียมการจำหน่ายบัตรจะถูกเก็บให้น้อยที่สุด คุณสามารถสร้างหน้ารายละเอียดกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ด้วยสื่อมัลติมีเดีย รับบริจาคควบคู่กับการขายบัตร และมอบตัวเลือกการรับบัตรที่หลากหลายให้กับผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เองที่บ้าน ผ่านมือถือ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
บนพื้นดิน ระบบขายตั๋วและเครื่องมือสแกนในตัวจัดการการขายตั๋วได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ด้วยการรองรับหลายภาษาและบริการลูกค้าผ่านอีเมลที่ตอบสนองได้ดี จึงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและผู้จัดงานที่มุ่งเน้นชุมชนในการจัดการผู้ชมที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Brown Paper Tickets
- สร้างหน้าอีเวนต์ที่ปรับแต่งได้พร้อมเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียและคำอธิบายโดยละเอียดเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม
- ขายบัตรหลายประเภท รวมถึงบัตรเข้าชมทั่วไป บัตรที่นั่งสำรอง และบัตรฤดูกาล สำหรับรูปแบบงานที่หลากหลาย
- จัดการการลงทะเบียนและการเช็คอินของผู้เข้าร่วม พร้อมรายงานแบบเรียลไทม์และรายชื่อผู้เข้าร่วมที่สามารถส่งออกได้
ข้อจำกัดของ Brown Paper Tickets
- องค์กรไม่สามารถดูหรือวิเคราะห์ประวัติของผู้ซื้อในระยะยาวได้ ซึ่งจำกัดโอกาสในการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ราคาบัตร Brown Paper Tickets
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Brown Paper Tickets
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 3. 7//5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Brown Paper Tickets อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
ฉันชอบโมเดล "การค้าที่เป็นธรรม" ที่ Brown Paper Tickets นำมาใช้มาก ในฐานะที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชน ฉันชอบหาเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ยุติธรรมสำหรับการมีส่วนร่วมของฉัน...ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์ BPT สามารถปรับปรุงได้ มันมีลักษณะแบบเก่าที่อาจไม่ดึงดูดผู้ใช้ทุกคน
ฉันชอบโมเดล "การค้าที่เป็นธรรม" ที่ Brown Paper Tickets นำมาใช้มาก ในฐานะที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชน ฉันชอบที่จะหาเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ยุติธรรมสำหรับการมีส่วนร่วมของฉัน...ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์ BPT สามารถปรับปรุงได้ มันมีลักษณะแบบเก่าที่อาจไม่ดึงดูดผู้ใช้ทุกคน
9. Eventzilla (ดีที่สุดสำหรับการลงทะเบียนงานที่ยืดหยุ่นได้ในรูปแบบเสมือนจริง, ไฮบริด, และแบบพบปะ)
Eventzilla เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดสัมมนาออนไลน์ เวิร์กช็อป หรือกิจกรรมในพื้นที่ มันช่วยให้คุณสร้างหน้าอีเวนต์ที่มีแบรนด์ของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ตั้งค่าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ยืดหยุ่นพร้อมตรรกะเงื่อนไข และจัดการทั้งบัตรเข้าร่วมฟรีและบัตรชำระเงิน
การโอนเงินแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณติดตามการชำระเงินที่เข้ามาได้ และแพลตฟอร์มยังรองรับกิจกรรมเสมือนจริงผ่านส่วนเสริม Joinlive คุณสามารถออกใบรับรองดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมหรือกิจกรรมทางการศึกษา ในสถานที่จัดงานซอฟต์แวร์กิจกรรมเสมือนจริงมีแอปมือถือและตัวเลือกการเช็คอินผ่านคีออสก์สำหรับจัดการผู้เข้าร่วมงาน
คุณสมบัติเด่นของ Eventzilla
- ระบบอัตโนมัติสำหรับรายการรอและการอนุมัติ เพื่อจัดการกิจกรรมที่มีความต้องการสูงหรือกิจกรรมพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
- โฮสต์และจัดการสัมมนาออนไลน์หรือกิจกรรมเสมือนจริงได้โดยตรงภายใน Eventzilla โดยใช้ส่วนเสริมเสมือน Joinlive
- ออกและส่งใบรับรองทางอีเมลให้กับผู้เข้าร่วม, วิทยากร, หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Eventzilla
- มันไม่มีแผนการพัฒนาที่บ่งชี้ถึงคุณสมบัติในอนาคตและระยะเวลาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกบางรายอาจไม่ราบรื่นหรือใช้งานง่ายอย่างที่คาดหวังไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ราคาของ Eventzilla
- ฟรี
- พื้นฐาน: $1. 50/การลงทะเบียน
- ข้อดี: $1.50 + 1.9% ต่อการลงทะเบียน
- บวก: $1.50 + 2.9%/การลงทะเบียน
- ไม่จำกัด: $4,999 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Eventzilla
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Eventzilla อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Eventzilla คือความง่ายในการตั้งค่าอีเวนต์ตั้งแต่เริ่มต้น... หนึ่งในจุดที่สามารถปรับปรุงได้คือการผสานรวมกับแพลตฟอร์มภายนอกบางแห่ง—บางแห่งไม่ราบรื่นเท่าที่ฉันคาดหวังไว้ ฉันยังสังเกตเห็นว่ามีฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างที่ให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดสำหรับอีเวนต์ที่มีงบประมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ยังคงสามารถทำตามสัญญาหลักได้อย่างดี
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Eventzilla คือความง่ายในการตั้งค่าอีเวนต์ตั้งแต่เริ่มต้น... หนึ่งในจุดที่สามารถปรับปรุงได้คือการผสานรวมกับแพลตฟอร์มภายนอกบางแห่ง—บางแห่งไม่ราบรื่นเท่าที่ฉันคาดหวังไว้ ฉันยังสังเกตเห็นว่ามีฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างที่ให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดสำหรับอีเวนต์ที่มีงบประมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ยังคงสามารถทำตามสัญญาหลักได้อย่างดี
10. RegFox (เหมาะที่สุดสำหรับการลงทะเบียนกิจกรรมที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง)
RegFox มอบการควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน, การกำหนดราคา, และการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม, คุณสมบัติที่นักวางแผนงานมืออาชีพชื่นชอบ. ตัวสร้างการลงทะเบียนของมันรองรับการปรับแต่งแบบลากและวาง, เงื่อนไขเงื่อนไข, และโครงสร้างการกำหนดราคาขั้นสูง เช่น การชำระเงินเป็นงวดหรือรหัสส่วนลด.
ระบบนี้ช่วยให้สามารถรวบรวมการสละสิทธิ์และลายเซ็นที่กำหนดเองได้ อัตโนมัติการยืนยันและการแจ้งเตือน และรองรับการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม/ทีม การเชื่อมต่อกับระบบ CRM แพลตฟอร์มอีเมล และเกตเวย์การชำระเงินถูกสร้างไว้ในตัว คุณค่าที่แท้จริงของมันอยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่งและราคาที่ไม่แพงโดยไม่ลดทอนฟังก์ชันหรือความปลอดภัย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้วางแผนที่จัดการงานหลายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RegFox
- สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยฟิลด์แบบลากและวาง, ตรรกะเงื่อนไข, และการสร้างแบรนด์
- ตั้งค่าการกำหนดราคาที่ซับซ้อน ส่วนลด รหัสการเข้าถึง และแผนการชำระเงินสำหรับตั๋วและสินค้าเสริม
- จัดการการเช็คอิน การพิมพ์บัตร และยอดขายในสถานที่ด้วยเครื่องมือมือถือ
ข้อจำกัดของ RegFox
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติเอกสารขั้นสูง
ราคาของ RegFox
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว RegFox
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง RegFox อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
การปรับแต่งเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน การสร้างเทมเพลตสำหรับองค์กรของเราเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมีข้อกำหนดพื้นฐานเหมือนกันนั้นดูเหมือนจะเป็นความท้าทาย เนื่องจากแต่ละแผนกใช้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างกันเล็กน้อย สำหรับฉัน การรวมส่วนคำถามและคำตอบไว้ในระหว่างการลงทะเบียนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องติดตามข้อมูลนั้นในภายหลังผ่านทางอีเมลหรือแบบสำรวจ
การปรับแต่งเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน การสร้างเทมเพลตสำหรับองค์กรของเราเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมีข้อกำหนดพื้นฐานเหมือนกันนั้นดูเหมือนจะเป็นความท้าทาย เนื่องจากแต่ละแผนกใช้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างกันเล็กน้อย สำหรับฉัน การรวมส่วนคำถามและคำตอบไว้ในระหว่างการลงทะเบียนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องติดตามข้อมูลนั้นในภายหลังผ่านอีเมลหรือแบบสำรวจ
แพลตฟอร์มจัดงานเสมือนจริงและแบบผสมผสาน
11. vFairs (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงและไฮบริดที่มีการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบ)
vFairs เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการจัดงานประชุมเสมือนจริงหรือแบบผสมผสาน มีฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ เช่น โถงล็อบบี้เสมือนจริง ห้องแสดงสินค้า 3 มิติ และองค์ประกอบแบบเกม เพื่อรักษาความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน การจับข้อมูลผู้ติดต่อในตัวผ่านการสแกน QR และการส่งออกข้อมูลไปยัง CRM ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มุ่งเน้นกลุ่ม B2B
ผู้จัดงานมีอำนาจควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการจัดตารางเวลาของเซสชั่นและกำหนดเวลาของผู้บรรยาย ด้วยเครื่องมือปรับแต่งกำหนดการอย่างละเอียด การสร้างเครือข่ายถูกผสานไว้ในประสบการณ์นี้ โดยมีระบบไดเรกทอรีผู้เข้าร่วม การจับคู่ และการแชทสดที่ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อที่แท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ vFairs
- ออกแบบล็อบบี้เสมือนจริงและห้องจัดแสดงที่ดึงดูดใจเพื่อประสบการณ์เสมือนจริงที่น่าประทับใจ
- เปิดใช้งานเครือข่ายแบบเรียลไทม์ด้วยการสนทนาวิดีโอแบบตัวต่อตัวหรือข้อความ การจับคู่ และการแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม
- จับและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยใช้แอป vFairs Lead Capture ด้วยการสแกน QR หรือบัตรธุรกิจและการส่งออกข้อมูลไปยัง CRM
ข้อจำกัดของ vFairs
- ผู้ใช้บางรายพบว่า รายงานที่จำเป็นไม่สามารถใช้งานได้โดยค่าเริ่มต้น และจำเป็นต้องสร้างขึ้นเอง
ราคา vFairs
- ราคาตามความต้องการ
vFairs คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (580+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง vFairs อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
แม้ว่า vFairs จะมีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์—ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับงานอีเวนต์ที่เน้นการล่องเรือของเรา—แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับฟังก์ชันการใช้งานแบบเต็มรูปแบบทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์หรือองค์ประกอบเชิงโต้ตอบอาจทำงานได้ไม่ราบรื่นนักหากไม่มีการเชื่อมต่อที่เสถียร อย่างไรก็ตาม ทีมงานของพวกเขาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเราในการปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเราอยู่เสมอ และพวกเขายังแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างชัดเจนในการพัฒนาการใช้งานแบบออฟไลน์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่า vFairs จะมีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์—ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับงานอีเวนต์ที่เน้นการล่องเรือของเรา—แต่ฟีเจอร์เหล่านั้นยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับฟังก์ชันการใช้งานแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์หรือองค์ประกอบเชิงโต้ตอบอาจทำงานได้ไม่ราบรื่นนักหากไม่มีการเชื่อมต่อที่เสถียร อย่างไรก็ตาม ทีมงานของพวกเขาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเราในการปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเราอยู่เสมอ และพวกเขายังแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างชัดเจนในการพัฒนาการใช้งานแบบออฟไลน์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
12. RingCentral Events (เดิมชื่อ Hopins) (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดงานอีเวนต์เสมือนจริงแบบครบวงจรและการสร้างเครือข่าย)
RingCentral Events เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่จัดประสบการณ์เสมือนจริงหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง ระบบมีรูปแบบงานที่ปรับแต่งได้ เช่น พื้นที่ต้อนรับ เวที ห้องสัมมนา การสร้างเครือข่าย และนิทรรศการ ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การถามตอบกับผู้เข้าร่วม การสำรวจความคิดเห็น และปฏิกิริยาด้วยอิโมจิ ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ระบบจัดการตารางเวลาหลายวันและหลายแทร็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับบูธผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งพร้อมระบบเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ ฟีเจอร์ในสถานที่ เช่น โหมดคีออสก์และการพิมพ์บัตรผ่าน ช่วยให้ใช้งานแบบไฮบริดได้ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดสำหรับงานอีเวนต์กว่า 40 รายการ (เช่น Mailchimp, HubSpot, Marketo) รองรับการดูแลและติดตามผู้ติดต่อตลอดจนจบแคมเปญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral Events
- สร้างสถานที่เสมือนจริงที่ดื่มด่ำด้วยพื้นที่ ต้อนรับ, เวที, การประชุม, เครือข่าย, นิทรรศการ, และ เล่นซ้ำ ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อประสบการณ์งานอีเวนต์ที่ครอบคลุม
- ลดความซับซ้อนของการจัดการโลจิสติกส์สำหรับงานอีเวนต์ทั้งในสถานที่และแบบไฮบริดด้วยการจัดการแผนผังพื้นที่ จุดเช็คอิน โหมดคีออสสำหรับการเช็คอินด้วยตนเอง การพิมพ์บัตรประจำตัว และการควบคุมการเข้าถึง
- โฮสต์กิจกรรมได้ไม่จำกัดต่อใบอนุญาต พร้อมราคาที่โปร่งใสเป็นขั้นบันได และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับการวางแผนงบประมาณที่คาดการณ์ได้
ข้อจำกัดของกิจกรรม RingCentral
- การผสานรวม Streamyard สำหรับการสตรีมมิ่งนั้นใช้งานยากและมีการผสานรวมที่ไม่ดี
- แพลตฟอร์มต้องการให้ผู้พูดสตรีมจากหลังเวที ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นเมื่อเทียบกับการตั้งค่าแบบเซสชันที่ง่ายกว่า
ราคาของ RingCentral Events
- ฟรี
- Events Pro: $99/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Events Pro+: $199/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรจัดงาน: 299 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บรายปี)
คะแนนและรีวิวของกิจกรรม RingCentral
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (330+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง RingCentral Events อย่างไรบ้าง?
การจัดเตรียมเวทีวิดีโอโดยมีพื้นที่หลังเวทีที่เราสามารถเตรียมแขกได้เป็นสิ่งที่เราชอบ เราชอบที่ไม่ต้องอธิบายมากนักสำหรับผู้พูดในการใช้งาน... การทดสอบฟังก์ชันการทำงานด้านหลังด้วยคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว / การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวเป็นเรื่องยาก แต่สามารถตรวจสอบได้ง่ายเมื่อมีผู้ใช้หลายคน
การจัดเตรียมเวทีสำหรับวิดีโอโดยมีพื้นที่หลังเวทีที่เราสามารถเตรียมแขกผู้ร่วมงานได้เป็นระเบียบ เราชอบที่ไม่ต้องอธิบายมากนักสำหรับผู้พูดในการใช้งาน... การทดสอบฟังก์ชันการทำงานด้านหลังด้วยคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว / การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวค่อนข้างยาก แต่สามารถตรวจสอบได้ง่ายเมื่อมีผู้ใช้หลายคน
13. Airmeet (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนที่มีการโต้ตอบเสมือนจริงที่น่าสนใจ)
Airmeet ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับงานขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสมาคม องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานที่ต้องการจัดงานประชุมหรือการฝึกอบรมขนาดใหญ่ คุณสมบัติเด่นด้านการสร้างเครือข่าย เช่น การสร้างเครือข่ายแบบรวดเร็วและห้องรับรอง ช่วยให้เกิดการโต้ตอบและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
รองรับรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย: สด, บันทึกไว้ล่วงหน้า, ตามคำขอ, และเวิร์กช็อปแบบโต้ตอบ ผู้จัดแสดงสามารถจัดสาธิตและจัดการบูธเสมือนจริงได้ ขณะที่การรายงานข้อมูลกิจกรรมแบบรวมช่วยให้ติดตามการมีส่วนร่วมได้ง่ายในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน ด้วยการเข้าถึงที่ครอบคลุมและรูปแบบเซสชันที่ยืดหยุ่น จึงเหมาะสำหรับการประชุมประจำปี, การประชุมหลายเส้นทาง, และกิจกรรมฝึกอบรมขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Airmeet
- จัดงานขนาดใหญ่สำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 100,000 คน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่แข็งแกร่งและการสตรีมมิ่งแบบ HD
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ เชิญขึ้นเวที เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมงานขึ้นเวทีเป็นผู้พูด ส่งเสริมเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยผู้ฟัง
- แลกเปลี่ยนนามบัตรดิจิทัลและเชื่อมต่อทันทีเพื่อการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องหลังจบงาน
ข้อจำกัดของ Airmeet
- ไม่ค่อยเหมาะกับมือถือ, มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
- ผู้เข้าร่วมที่ใช้แอปไม่สามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแข่งขันแบบตัวต่อตัว (เช่น การนั่งที่โต๊ะ) ซึ่งจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์
ราคาของ Airmeet
- สัมมนาออนไลน์ระดับพรีเมียม: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
- กิจกรรม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- กิจกรรมที่จัดการ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Airmeet คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (740+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Airmeet อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:
Airmeet ใช้งานง่ายมาก แม้ว่าคุณจะเป็นผู้จัดงานครั้งแรกก็ตาม การตั้งค่าต่าง ๆ ทำได้ง่าย และยังมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้งานน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น ห้องย่อยสำหรับการประชุม และแบบสำรวจความคิดเห็นสด... การสำรวจฟีเจอร์ทั้งหมดอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย ซึ่งอาจรู้สึกซับซ้อนในตอนแรก การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ บางอย่างอาจต้องตั้งค่าเพิ่มเติม และราคาอาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก นอกจากนี้ ปัญหาการเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอาจสร้างความรำคาญได้ในช่วงงานที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
Airmeet ใช้งานง่ายมาก แม้ว่าคุณจะเป็นผู้จัดงานครั้งแรกก็ตาม การตั้งค่าต่าง ๆ ทำได้ตรงไปตรงมา และมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้งานน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น ห้องย่อยสำหรับการประชุมกลุ่ม และแบบสำรวจความคิดเห็นสด... การสำรวจฟีเจอร์ทั้งหมดอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย ซึ่งอาจรู้สึกซับซ้อนในตอนแรก การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ บางอย่างอาจต้องตั้งค่าเพิ่มเติม และราคาอาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก นอกจากนี้ ปัญหาการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราวอาจสร้างความหงุดหงิดได้ในช่วงงานที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
14. InEvent (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมเสมือนจริงและไฮบริดระดับองค์กร)
InEvent ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมองค์กรที่จัดการกิจกรรมขนาดใหญ่หรือกิจกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด มันโดดเด่นด้วยคุณสมบัติเช่นการสตรีมมิ่งแบบเนทีฟที่แข็งแกร่ง การแก้ไขวิดีโอแบบเรียลไทม์ และการรองรับผู้บรรยายจำนวนมาก เครื่องมือการลงทะเบียนไปไกลกว่าพื้นฐาน โดยมีการรองรับบัตร NFC และการปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น GDPR, SOC 2 และ HIPAA
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์การเดินทางและที่พัก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากในพื้นที่นี้ ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก การเข้าถึง API อย่างกว้างขวาง และการสนับสนุนหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง InEvent จึงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมระดับโลกที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น และการควบคุม
คุณสมบัติเด่นของ InEvent
- จัดการด้านโลจิสติกส์สำหรับการเดินทางเพื่อจูงใจ รวมถึงข้อมูลเที่ยวบินและที่พัก ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ซับซ้อนและจัดในหลายสถานที่
- โฮสต์การถ่ายทอดสดแบบเนทีฟคุณภาพสูง ปราศจากความล่าช้า พร้อมการตัดต่อวิดีโอแบบเรียลไทม์ และการสตรีมผ่าน RTMP ไปยังหลายช่องทางโซเชียล
- เปิดใช้งานการเช็คอินแบบไร้สัมผัสโดยใช้การลงทะเบียนและการสแกนบัตรผ่านที่รองรับ NFC
ข้อจำกัดของ InEvent
- ไม่มีความเข้ากันได้อย่างดีกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทำให้การผสานรวมมีข้อจำกัด
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Salesforce อาจไม่ตรงไปตรงมาและมักต้องการการสนับสนุนโดยตรงจากทีม InEvent
ราคาของ InEvent
- กิจกรรมเดียว: 6,000 บาท
- การสมัครสมาชิกประจำปี: $9,000
- V&H ขั้นสูง: ราคาตามตกลง
- V&H เต็มรูปแบบ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ InEvent
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง InEvent อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
การใช้งานที่ง่าย. อินเตอร์เฟซผู้ดูแลระบบที่เป็นมิตร. และคุณสมบัติต่างๆ มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับทุกประเภทของกิจกรรมที่เราคิดได้… มีคุณสมบัติมากมายจนเราต้องผ่านการฝึกอบรม ซึ่งทำให้เราต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น
การใช้งานที่ง่าย. อินเตอร์เฟซผู้ดูแลระบบที่เป็นมิตร. และคุณสมบัติ, มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับทุกประเภทของกิจกรรมที่เราคิดได้… มีคุณสมบัติมากมายจนเราต้องผ่านการฝึกอบรม, ซึ่งทำให้เราต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น.
15. ZoomEvents (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมและสัมมนาออนไลน์เสมือนจริงที่ปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วย Zoom)
Zoom Events ขยายประสบการณ์การใช้งาน Zoom ที่คุ้นเคยให้กว้างขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมภายใน, ผู้ให้บริการฝึกอบรม, หรือใครก็ตามที่จัดโปรแกรมการเรียนรู้หลายเซสชั่นซอฟต์แวร์เว็บนาร์นี้มอบศูนย์กลางกิจกรรมที่สามารถปรับแต่งได้, หน้าลงทะเบียนที่มีแบรนด์ของคุณเอง, และการควบคุมการเข้าถึงของผู้เข้าร่วมอย่างละเอียด ซึ่งเหมาะสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและความปลอดภัย
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและเครื่องมือสร้างเครือข่ายที่ติดตั้งไว้ภายในช่วยให้ผู้เข้าร่วมเชื่อมต่อกันอย่างมี意义 ขณะที่การผสานระบบกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดช่วยให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการสนับสนุนการจัดงานแบบไฮบริด ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ และคุณสมบัติการเข้าถึงเช่นคำบรรยายสดและการแปลภาษา Zoom Events จึงมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ ZoomEvents
- สร้างกิจกรรมหลายเซสชันและหลายวันด้วยศูนย์กลางกิจกรรมที่ปรับแต่งได้และหน้าลงทะเบียนที่มีแบรนด์ของคุณเอง
- นำเสนอความสามารถในการจัดงานแบบผสมผสาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบพบหน้ากันและแบบเสมือนจริง พร้อมการจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบรวมศูนย์
- รับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้วยการเข้ารหัสระดับองค์กรและการปฏิบัติตามมาตรฐานหลัก
ข้อจำกัดของ ZoomEvents
- การอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยครั้งปรากฏขึ้นในเวลาที่ไม่เหมาะสม ทำให้การประชุมที่กำหนดไว้ถูกรบกวน
- แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบอาจใช้งานยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการประชุม Zoom แบบมาตรฐาน
ราคาของ ZoomEvents
- แผนการประชุมผ่าน Zoom: $99.00/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 100 คน
- แผนกิจกรรม Zoom: $149.00/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 100 คน
คะแนนและรีวิวของ ZoomEvents
- G2: 4. 5/5 (360+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoom Events อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
กิจกรรมและสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom สามารถรองรับและจัดการผู้ชมจำนวนมากได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ห้องย่อยสำหรับแบ่งผู้ชมออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อการสนทนาหรือกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการทำแผนผังความคิด กิจกรรมและสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom ยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ชมและผู้จัดงาน
กิจกรรมและสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom สามารถรองรับและจัดการผู้ชมจำนวนมากได้แบบเรียลไทม์ มีฟีเจอร์ห้องย่อยเพื่อแบ่งผู้ชมจำนวนมากออกเป็นกลุ่มย่อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการทำแผนผังความคิด... กิจกรรมและสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom มีขอบเขตในการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย บริการสนับสนุนลูกค้ายังต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผู้ชมและเจ้าภาพกิจกรรมเผชิญ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำให้การประชุมเสมือนจริงมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
ชุดโปรแกรมการจัดการงานอีเวนต์
16. Cvent (ดีที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมองค์กรและการขนส่งที่ครอบคลุม)
Cvent เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้จัดการอีเวนต์ที่ต้องการประสานงานอีเวนต์ที่มีโลจิสติกส์ซับซ้อน เครื่องมือค้นหาสถานที่จัดงานช่วยให้การส่งคำขอข้อเสนอและการเจรจาสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้ยังมีการจัดการแบบครบวงจรสำหรับการลงทะเบียน การเช็คอิน การจัดทำงบประมาณ และการประมวลผลการชำระเงิน
การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, การสนับสนุนแอปเนทีฟ, การจัดการผู้สนับสนุน, และการผสานระบบ CRM (Salesforce, Eloqua, Marketo) ช่วยให้กิจกรรมเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของธุรกิจได้โดยตรง Cvent รองรับทั้งรูปแบบการเข้าร่วมแบบตัวต่อตัวและแบบไฮบริด พร้อมเครื่องมือติดตามผู้เข้าร่วมอย่างละเอียด, การสร้างเกม, และการรวบรวมความคิดเห็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cvent
- สถานที่จัดงานที่ใช้เครือข่ายซัพพลายเออร์แบบบูรณาการและคู่มือจุดหมายปลายทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกสถานที่และจัดการสัญญา
- ดูแลงบประมาณของกิจกรรม, ติดตามการใช้จ่าย, และสร้างรายงานทางการเงินและรายงานการเข้าร่วมแบบกำหนดเองเพื่อการจัดการการประชุมเชิงกลยุทธ์
- จัดการผู้แสดงสินค้า ผู้สนับสนุน และการนัดหมายด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับการจัดเตรียมบูธและการรวบรวมข้อมูลผู้สนใจ
ข้อจำกัดของ Cvent
- แพลตฟอร์มอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและซับซ้อนเกินไปสำหรับงานหรือองค์กรขนาดเล็ก
- การดึงข้อมูลตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่นำเสนอได้เป็นเรื่องยาก ทำให้การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายกับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องลำบาก
การกำหนดราคาของ Cvent
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Cvent
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (970+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Cvent อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
แพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์ Cvent เป็นศูนย์บริการครบวงจร ฉันสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการได้ ตั้งแต่การจัดหา งบประมาณ ไปจนถึงการลงทะเบียน/ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน... Cvent มักจะเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มอื่นแทนที่จะพัฒนาภายในเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องและปัญหาทางเทคนิคได้
แพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์ Cvent เป็นศูนย์บริการครบวงจร ฉันสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการได้ ตั้งแต่การจัดหา งบประมาณ ไปจนถึงการลงทะเบียน/ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน... Cvent มักจะซื้อแพลตฟอร์มอื่นมาแทนที่จะพัฒนาเองภายใน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดได้
17. Bizzabo (ดีที่สุดสำหรับการตลาดอีเวนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม)
Bizzabo เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดงานประชุมขนาดใหญ่ที่ต้องการควบคุมกำหนดการของเซสชัน โปรไฟล์วิทยากร และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน โซลูชันการจัดการงานนี้รองรับการจัดงานเสมือนจริงและแบบผสมผสาน พร้อมบูธของผู้สนับสนุนและการเก็บข้อมูลผู้สนใจ
ระบบจับคู่ผู้เข้าร่วมและห้องรับรองแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายของผู้เข้าร่วม การลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือออกแบบแบบลากและวาง และการผสานระบบ CRM (Salesforce, HubSpot) ช่วยให้สามารถจัดการวงจรชีวิตของงานได้อย่างครบวงจร การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยวัดผลตอบแทนจากการลงทุนและการมีส่วนร่วม ทำให้เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดงานระดับมืออาชีพขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Bizzabo
- ดึงดูดผู้เข้าร่วมด้วยห้องรับรองเครือข่ายแบบอินเทอร์แอคทีฟ การประชุมวิดีโอแบบตัวต่อตัว การแชทกลุ่ม และการจับคู่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ให้บริการแอปกิจกรรมบนมือถือแบบรวมศูนย์สำหรับกำหนดการส่วนบุคคล การสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การถาม-ตอบ และการแจ้งเตือนแบบพุช
- ให้บริการสนับสนุนแบบพิเศษ, การแนะนำการใช้งาน และการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ Bizzabo
- ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างสองหน้าต่างแยกกันเมื่อใช้ "มุมมองสูงสุด" ซึ่งอาจลดความสะดวกในการใช้งานในระหว่างการถ่ายทอดสด
ราคาของ Bizzabo
- ระบบปฏิบัติการประสบการณ์งานอีเวนต์: $499/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Klik SmartBadge: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Bizzabo
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 360+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Bizzabo อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
แพลตฟอร์มการจัดการกิจกรรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจและกิจกรรมทุกประเภท แพลตฟอร์มเว็บสัมมนาที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ทำให้การเริ่มต้นใช้งานร่วมกับวิทยากรภายนอกเป็นเรื่องง่าย... ความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและยากต่อการเรียนรู้ ต้องใช้การฝึกอบรมอย่างมากเพื่อให้เข้าใจและใช้งานได้อย่างแท้จริง จะดีมากถ้ามีตัวเลือกแบบ 'พร้อมใช้งานทันที' สำหรับเว็บสัมมนาแบบครั้งเดียวหรือกิจกรรมง่ายๆ เพื่อช่วยในเรื่องนี้
แพลตฟอร์มการจัดการกิจกรรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจและกิจกรรมทุกประเภท แพลตฟอร์มเว็บสัมมนาที่ใช้งานง่าย ทำให้การเริ่มต้นใช้งานกับวิทยากรภายนอกเป็นเรื่องง่าย... ความสามารถในการปรับแต่งที่มีมากอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและยากต่อการเรียนรู้ ต้องใช้การฝึกอบรมอย่างมากเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง จะดีมากถ้ามีตัวเลือก 'พร้อมใช้งานทันที' สำหรับเว็บสัมมนาแบบครั้งเดียวหรือกิจกรรมง่ายๆ เพื่อช่วยในเรื่องนี้
18. Whova (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในงานที่รองรับมือถือและการวางแผนกำหนดการ)
Whova เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมที่มุ่งเน้นชุมชน เช่น การประชุมสุดยอดในท้องถิ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หรือเวทีอภิปรายขององค์กรไม่แสวงหากำไร เครื่องมือสร้างกำหนดการและการจัดการวิทยากรใช้งานง่าย ฟีดกิจกรรมและกระดานชุมชนสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ ในขณะที่ระบบเกมมิฟิเคชันและการสำรวจความคิดเห็นช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ผู้จัดงานยังสามารถจัดการการเช็คอิน, ป้ายชื่อ, และการจำหน่ายบัตรหน้างานได้อีกด้วย Whova มีความเชี่ยวชาญในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม โดยนำเสนอเครื่องมือที่หลากหลายทั้งบนมือถือและเว็บสำหรับประสบการณ์แบบไฮบริด นอกจากนี้ยังสนับสนุนการมองเห็นของผู้สนับสนุนผ่านแบนเนอร์และบูธดิจิทัล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whova
- ดึงดูดผู้เข้าร่วมด้วยแบบสำรวจสด แบบสำรวจ การเล่นเกม และการอัปเดตเหตุการณ์แบบไดนามิกเพื่อการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
- อำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายด้วยโปรไฟล์ผู้เข้าร่วม การส่งข้อความ การพบปะเสมือนจริง และกระดานชุมชน
- ผสานรวมเครื่องมือส่งเสริมการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์และเครื่องมือสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานโดยตรงจากแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Whova
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการส่งออกรายชื่อผู้เข้าร่วม ทำให้ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเองเพื่อรายงาน
- การตั้งค่าเริ่มต้นต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง การกรอกข้อมูลทั้งหมดของคุณลงในแอปอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกที่เข้าร่วมการประชุม
ราคา Whova
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Whova
- G2: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Whova อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
ใช้งานง่าย สามารถมีตารางกิจกรรมของคุณอยู่ในปลายนิ้วได้ ฉันคงหลงทางหากไม่มีมัน ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายบนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ฉันใช้ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของฉัน, แลปท็อปของฉัน หรือแท็บเล็ตของฉัน… กฎของการแข่งขันนั้นไม่น่าไว้วางใจ บางคนใช้กฎอย่างไม่ถูกต้อง ฉันรู้ว่าเราทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่บางคนไม่ได้ทำตัวเช่นนั้นเมื่อพูดถึงการแข่งขัน
ใช้งานง่าย สามารถมีตารางกิจกรรมของคุณอยู่ในปลายนิ้วได้ ฉันคงหลงทางหากไม่มีมัน ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายบนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ฉันใช้ในตอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของฉัน, แลปท็อปของฉัน หรือแท็บเล็ตของฉัน… กฎของการแข่งขันนั้นไม่น่าไว้วางใจ บางคนใช้กฎอย่างไม่ถูกต้อง ฉันรู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่กันทุกคน แต่บางคนไม่ได้ทำตัวเช่นนั้นเมื่อพูดถึงการแข่งขัน
19. Planning Pod (เหมาะสำหรับการวางแผนสถานที่และกิจกรรมพร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Planning Pod รวมงบประมาณ, กำหนดเวลา, รายการงาน, แผนผัง, การลงทะเบียน, การเช็คอิน, พอร์ทัลลูกค้า, ข้อเสนอ, สัญญา, การออกใบแจ้งหนี้ และการสื่อสารของทีมเข้าด้วยกัน ตัวออกแบบภาพแบบลากและวางทำให้การสร้างแผนผังสถานที่และที่นั่งที่ถูกต้องตามขนาดได้ง่ายโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยติดตามลูกค้าเป้าหมายและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมระบบนัดหมาย, บทสนทนาทางอีเมล,และเทมเพลตการวางแผนกิจกรรมที่สามารถแก้ไขได้สำหรับการเสนอราคาและสัญญา ระบบรองรับการใช้งานบนมือถือและผสานการทำงานกับ Zapier ทำให้ Planning Pod ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติและซิงค์กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Planning Pod
- จัดการผังชั้น, ผังห้อง, และผังที่นั่งโดยใช้เครื่องมือออกแบบแบบลากและวาง
- ประสานงานทีมและผู้ขายด้วยการมอบหมายงาน ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และเครื่องมือสื่อสาร
- ให้บริการพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อการร่วมมือ, การอนุมัติ, และการแบ่งปันเอกสาร
ข้อจำกัดของ Planning Pod
- เครื่องมือแผนผังและจัดวางสถานที่รู้สึกใช้งานยากและไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- แม้ว่าจะมีการปรับปรุงอยู่เป็นประจำ แต่แพลตฟอร์มยังคงต้องการการอัปเดตเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับทีมขนาดใหญ่
การกำหนดราคาของ Planning Pod
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Planning Pod
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Planning Pod อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่เจ้าของพยายามปรับปรุงซอฟต์แวร์อยู่เสมอ และดูเหมือนว่าพวกเขาจะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการเห็น ราคาสมเหตุสมผลและใช้งานง่าย... เว็บไซต์งานแต่งงานที่เปิดให้ลูกค้าใช้งานนั้นยังไม่เทียบเท่ากับที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เครื่องมือแผนผังพื้นที่ก็เช่นกัน หากสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวได้ทั้งหมดก็คงจะดีมาก แต่ในขณะเดียวกัน ราคาก็เหมาะสมกับเครื่องมือที่ได้รับ ซึ่งถือว่าดีและตรงกับความคุ้มค่าที่จ่ายไป
ฉันชอบที่เจ้าของพยายามปรับปรุงซอฟต์แวร์อยู่เสมอ และดูเหมือนว่าพวกเขาจะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการเห็น ราคาสมเหตุสมผลและใช้งานง่าย... เว็บไซต์งานแต่งงานที่เปิดให้ลูกค้าใช้งานนั้นยังไม่เทียบเท่ากับที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เครื่องมือวางแผนผังห้องก็เช่นกัน หากสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวได้ทั้งหมดก็คงจะดีมาก แต่ในขณะเดียวกัน ราคาก็เหมาะสมกับเครื่องมือที่ได้รับ ซึ่งถือว่าดีและตรงตามที่คุณจ่ายไป
20. Social Tables (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนผังงานและจัดการแผนผังที่นั่งในสถานที่)
Social Tables เป็นระบบการจัดการงานอีเวนต์ที่โดดเด่นด้านการวางแผนผังพื้นที่แบบร่วมมือและโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้สถานที่จัดงานและผู้วางแผนงานอยู่ในหน้าเดียวกัน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างแผนผัง 2 มิติและ 3 มิติที่สมจริงด้วยโต๊ะ เก้าอี้ และองค์ประกอบผังพื้นที่อื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการไหลของผู้เข้าร่วมงานและการจัดห้องในรูปแบบภาพ
รายชื่อผู้เข้าร่วมที่ผสานรวมจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการจัดที่นั่ง ข้อมูลผู้เข้าร่วม และความชอบในการรับประทานอาหาร ในขณะที่การเช็คอินผ่านมือถือจะอัปเดตสถานะของผู้เข้าร่วมแบบเรียลไทม์ได้ทันทีบนแผนผัง ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เอกสารสำคัญ เช่น สัญญาและผังการจัดวาง จะถูกซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Social Tables
- ออกแบบผังพื้นที่แบบโต้ตอบและแผนภาพ 3 มิติด้วยเครื่องมือลากและวาง สำหรับสถานที่จัดงาน โต๊ะ และการจัดที่นั่ง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับลูกค้า ผู้จัดหา และสมาชิกในทีมเกี่ยวกับผังการจัดวางและรายชื่อแขก
- จัดการรายชื่อแขก, การตอบรับ, และการจัดที่นั่งด้วยเครื่องมือจัดตารางที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Social Tables
- ขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Social Tables
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Social Tables
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ทำให้การวางแผนของคุณเต็มไปด้วยเหตุการณ์ด้วย ClickUp
ไม่มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมให้คุณขาดแคลนเลยที่จะช่วยคุณทำให้การวางแผนงานอีเวนต์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเวิร์กช็อปหนึ่งวันหรือการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมถึง 5,000 คน ตั้งแต่แผนผังสถานที่ไปจนถึงรายชื่อผู้เข้าร่วม งบประมาณไปจนถึงการสร้างแบรนด์ โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์ที่ดีที่สุด 20 ตัวนี้สามารถช่วยคุณจัดการกับความวุ่นวายและให้คุณมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำได้
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมโยงวงจรชีวิตของงานทั้งหมดของคุณ—งานที่ต้องทำ, กำหนดเวลา, เอกสาร, การวางแผนด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติ, และการจัดการผู้เข้าร่วมงาน—ClickUp ตอบโจทย์คุณได้อย่างครบถ้วน มันยืดหยุ่นพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ, ทรงพลังพอที่จะขยายขนาดได้, และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅