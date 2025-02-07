10 ระบบ CRM จัดการงานอีเวนต์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การจัดงานเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน มันช่วยให้คุณ (หรือลูกค้าของคุณ หากคุณเป็นผู้วางแผนงานมืออาชีพ) สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ—ไม่ช้าก็เร็ว—เพิ่มยอดขาย 💰
อย่างไรก็ตาม การตลาดผ่านกิจกรรมต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก มีข้อมูลที่ต้องจัดการ, การจัดการโลจิสติกส์ที่ต้องจัดเตรียม, และแน่นอน, การสื่อสารที่สำคัญกับลูกค้าทั้งก่อน, ระหว่าง, และหลังกิจกรรม
เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และเพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสที่งานอีเวนต์มอบให้ได้อย่างเต็มที่ คุณจำเป็นต้องใช้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับการตลาดและการวางแผนงานอีเวนต์
มาดูกันว่าซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์สามารถสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการวางแผนได้อย่างไร เราจะแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์ที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย—ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุมเสมือนจริง งานอีเวนต์แบบพบปะ หรืออีเวนต์แบบผสมผสานที่มีทั้งองค์ประกอบเสมือนจริงและสด การตลาดอัตโนมัติคือเพื่อนที่ดีของคุณ 🪄
วิธีใช้ระบบ CRM สำหรับการจัดการงานอีเวนต์
ระบบ CRM พื้นฐานทำตามชื่อของมันอย่างแท้จริง แพลตฟอร์ม CRM จัดการความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าโดยการติดตามข้อมูลติดต่อของพวกเขา ความต้องการของพวกเขา และการติดต่อที่คุณมีกับพวกเขา 🙋♀️
แพลตฟอร์ม CRM สำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์ยกระดับการทำงานไปอีกขั้น แน่นอนว่ามันช่วยติดตามข้อมูลลูกค้าของคุณ แต่ยังสามารถทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมายอย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น:
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการกิจกรรม เช่นแบบแผนการวางแผนกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้คิดถึงทุกสิ่งตั้งแต่การลงทะเบียนกิจกรรมไปจนถึงการสื่อสารติดตามผล
- จัดการผู้ให้บริการของคุณ เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร
- ใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่ในระบบเพื่อดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ปรับแต่งตามบุคคล สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมล่วงหน้า
- ติดตามการลงทะเบียนกิจกรรมเพื่อให้ผู้วางแผนกิจกรรมหรือทีมการตลาดของคุณสามารถปรับเปลี่ยนแคมเปญได้หากจำเป็น
- ติดป้ายกำกับ VIPs, ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าประจำ, และผู้มีส่วนร่วมสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้คุณทราบวิธีจัดการกับพวกเขา
- ติดตามเมื่อผู้เข้าร่วมงานเช็คอินในวันงาน โดยใช้แอปพลิเคชันมือถือที่อัปเดตข้อมูลทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์
- ติดตามผลหลังงานโดยตรงจากซอฟต์แวร์ CRM ของคุณเพื่อต่อยอดความสำเร็จ
โดยพื้นฐานแล้ว แพลตฟอร์มการจัดการงานที่ดีที่สุดจะสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการบริหารจัดการโครงการงานทั้งหมด
ประโยชน์ของเครื่องมือจัดการกิจกรรม CRM
แพลตฟอร์มการจัดการกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การจัดการลูกค้าและการวางแผนกิจกรรมง่ายขึ้น. ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานให้กับผู้จัดงานในหลายๆ ทาง.
ตัวอย่าง:
- คุณสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณเมื่อคุณวางแผนแคมเปญการตลาดทางอีเมลและสื่อสังคมออนไลน์
- เมื่อมีรายละเอียดของผู้จัดหาทั้งหมดไว้ในที่เดียว การค้นหาผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดก็กลายเป็นเรื่องง่าย
- รูปแบบสำเร็จรูปที่สะดวก เช่นแม่แบบกำหนดการเดินทาง และแม่แบบวาระการประชุมช่วยให้คุณสามารถกำหนดโครงสร้างที่ปรับแต่งได้สำหรับลำดับของกิจกรรม
- มันติดตามว่าใครอยู่ที่นั่นและใครไม่อยู่ ทำให้การจัดการผู้เข้าร่วมในวันนั้นง่ายขึ้น
- แพลตฟอร์มสำหรับจัดงานช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งวงจรของงาน ด้วยการเชื่อมต่อกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น ระบบจัดการงานของคุณ
- มันให้ข้อมูลสถิติหลังงาน เช่น ยอดขายตั๋วเทียบกับจำนวนผู้เข้าร่วม และยังมีฟังก์ชันแบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็น เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณในครั้งต่อไป
- เมื่อข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว ทีมขายของคุณจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการติดตามผลหลังงานอย่างประสบความสำเร็จ 📞
10 ซอฟต์แวร์ CRM จัดการอีเวนต์ที่ดีที่สุด
ด้วยทุกสิ่งที่เครื่องมือ CRM สำหรับการวางแผนงานอีเวนต์สามารถทำได้เพื่อคุณ อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาว่าแพลตฟอร์มใดจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับงานอีเวนต์แบบพบหน้าหรือออนไลน์ของคุณ โชคดีที่เรามีอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแยกแยะให้คุณสามารถเลือก CRM การจัดการงานอีเวนต์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายของคุณคือการประหยัดเวลาและแรงงานในขณะที่จัดงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุนี้ นี่คือ 10 คำแนะนำที่ดีที่สุดของเราสำหรับปี 2024 🏆
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณง่ายขึ้น รวมถึงโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วย
เครื่องมือ CRM ฟรีของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถลงทุนกับโซลูชันราคาแพงได้ด้วยเทมเพลต CRMหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้เริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งมุมมองให้แสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ในรูปแบบที่คุณสะดวก เริ่มใช้งานได้เลยวันนี้กับเทมเพลต CRM ของ ClickUp!
เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มวางแผนงานของคุณเครื่องมือจัดการงานอีเวนต์ของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดการทุกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน กำหนดไทม์ไลน์ในปฏิทินที่สามารถแชร์ได้ จัดสรรงานในระบบจัดการงาน และจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายในพริบตา
ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยเทมเพลตอื่นๆ ของเรา ตั้งแต่เทมเพลตสรุปกิจกรรม ClickUpแบบง่ายไปจนถึงเทมเพลตการจัดการกิจกรรม ClickUp ที่ครอบคลุม คุณจะไม่ต้องเริ่มต้นวงจรชีวิตของกิจกรรมทั้งหมดของคุณใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป 📝
ใช้ClickUp Formsแบบไดนามิกเพื่อทำให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเป็นอัตโนมัติ รวบรวมข้อมูลผู้สนใจได้ง่ายขึ้น รับการยืนยันข้อตกลงและเงื่อนไข และส่งข้อมูลนั้นตรงไปยังฐานข้อมูลของคุณ ใช้ Forms เพื่อรับข้อเสนอจากผู้ขายที่มีศักยภาพเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่พวกเขานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว หรือใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดงานครั้งต่อไปของคุณจะดียิ่งขึ้น
ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายและรวมศูนย์ไว้ในที่เดียวClickUp Dashboardsสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณสร้างแดชบอร์ดที่มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความสำเร็จของกิจกรรมของคุณได้อย่างลึกซึ้ง 🙌
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ โดยแต่ละงานมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของตัวเอง และแสดงการพึ่งพาที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่เฉพาะของพื้นที่ทำงานของคุณสำหรับแขกและลูกค้า
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนตัวเองและผู้อื่นเกี่ยวกับงานที่สำคัญ
- ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยรายการตรวจสอบและลำดับความสำคัญของงานที่ชัดเจนสำหรับวันงาน
- คุยกับทีมของคุณภายใน ClickUp โดยเก็บทุกการสนทนาไว้ในที่เดียว
- ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงระบบบนคลาวด์ของ ClickUp ได้จากทุกที่ รวมถึงสถานที่จัดงานของคุณ
- ผ่านการผสานรวมกับ Salesforce ให้ทีมขายของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพื่อติดตามผู้ติดต่อหลังงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมาย อาจใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจทั้งหมด
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่เทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป แต่ทีม ClickUp กำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Cvent
Cvent เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยอัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่การค้นหาสถานที่ การวางแผนไทม์ไลน์ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วม ไปจนถึงการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สามารถใช้ได้กับงานประชุมขนาดใหญ่ งานสัมมนาขนาดเล็ก กิจกรรมออนไลน์ เช่น เว็บบินาร์—และทุกประเภทงานที่อยู่ระหว่างนั้น 🧑🏫
ด้วยการมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมและลูกค้า ระบบช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ที่มีแบรนด์และปรับแต่งการตลาดทั้งหมดของคุณให้เป็นเอกลักษณ์ คุณยังสามารถจัดการคำขอและการอนุมัติบนแพลตฟอร์ม ติดต่อกับผู้ขาย ติดตามงบประมาณ และรายงานกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cvent
- วางแผนและโปรโมตกิจกรรมของคุณได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- เข้าถึงเครือข่ายสถานที่และผู้ให้บริการทั่วโลก
- ร่วมมือกับทีมของคุณขณะเดินทางผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- เช็คอินผู้เข้าร่วมจากแพลตฟอร์มและพิมพ์บัตรประจำตัวตามที่คุณต้องการ
- ใช้ Cvent สำหรับหลายงานพร้อมกัน
- ฝ่ายบริการลูกค้าทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ดังนั้นคุณสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
ข้อจำกัดของ Cvent
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาค่อนข้างสูง และต้องการตัวเลือกแพ็กเกจที่ราคาถูกกว่า
- มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมาก และอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้หากคุณไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมากนัก
การกำหนดราคาของ Cvent
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Cvent
- G2: 4. 3/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
3. กลุ่มวางแผน
Planning Pod เป็นเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับนักวางแผนงานมืออาชีพและทีมบริหารสถานที่หรือผู้จัดหาบริการต่าง ๆ ช่วยให้คุณสร้างหน้าเว็บสำหรับงานอีเวนต์ จัดทำรายการตรวจสอบ กำหนดการเดินทาง และแบ่งงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ในตัวอีกด้วย
ซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์นี้ยกระดับการจัดการข้อมูลติดต่อไปอีกขั้นช่วยให้คุณเห็นได้ว่าลูกค้าของคุณกำลังเข้าร่วมงานใด เอกสารที่เกี่ยวข้อง และใบแจ้งหนี้ของพวกเขา รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายเข้ามาในระบบแล้ว คุณสามารถจัดการกระบวนการขาย นัดหมาย และปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ 📤
คุณสมบัติเด่นของ Planning Pod
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีเมลและโซเชียลมีเดีย
- ฝังแบบฟอร์มเว็บที่ปรับแต่งได้บนเว็บไซต์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- ใช้ระบบเพื่อออกแบบผังพื้นและจัดที่นั่งของคุณ
- รับชำระเงินออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Planning Pod
- ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปสำหรับผู้วางแผนงานที่จะหาสิ่งที่คุณต้องการในระบบ
- ส่วนประกอบเว็บไซต์ของงานไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก ดังนั้นคุณจึงมีข้อจำกัดในสิ่งที่คุณสามารถทำได้
การกำหนดราคาของ Planning Pod
- ผู้วางแผน: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Enterprise 50: $129/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรขนาด 75 ขึ้นไป: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Planning Pod
- G2: 4. 2/5 (17 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. อีเวนต์ฮับ
EventHub ทำหน้าที่เป็นทั้งแพลตฟอร์มการจัดการสำหรับผู้จัดงานอีเวนต์สดและตลาดสำหรับผู้ขาย ผู้แสดงสินค้า และผู้สนับสนุนที่กำลังมองหาโอกาสในการเป็นพันธมิตร
โซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับการจัดการงานอีเวนต์นี้นำเสนอแอปพลิเคชันดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ รวมถึงระบบเอกสารที่รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แผนผังพื้นที่แบบเรียลไทม์ที่ช่วยในการออกแบบผังงานของคุณ และฟังก์ชันการชำระเงินออนไลน์
มันให้คุณมีมุมมองกลางของการดำเนินงานผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย และระบบทั้งหมดสามารถปรับแต่งและขยายขนาดได้ ดังนั้นคุณสามารถตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EventHub
- จัดกลุ่มงานของคุณตามวันที่หรือความสำคัญโดยใช้ตัวกรองที่กำหนดเอง
- ค้นหาผู้ขายและผู้จัดแสดงสินค้า และจัดการการสื่อสารทั้งหมดกับพวกเขาผ่านแพลตฟอร์ม
- กำหนดเวลาการอัปเดตแบบกลุ่มแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
- เข้าถึงข้อมูลกิจกรรมของคุณได้จากทุกที่ เนื่องจากระบบทั้งหมดอยู่บนคลาวด์ 🌥️
ข้อจำกัดของ EventHub
- มันถูกออกแบบมาเพื่อกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบพบปะกันเป็นหลัก มากกว่ากิจกรรมออนไลน์
- แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
ราคาของ EventHub
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอีเวนต์ฮับ
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
5. EventMobi
EventMobi เป็นแพลตฟอร์มวางแผนงานอีเวนต์แบบครบวงจรที่เน้นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน
มันแนะนำคุณตลอดการสร้างเว็บไซต์การตลาดสำหรับกิจกรรมและคำเชิญทางอีเมลพร้อมการปรับแต่งแบรนด์ตามต้องการ และหากกิจกรรมของคุณเป็นแบบออนไลน์ คุณสามารถนำแบรนด์เดียวกันไปใช้กับพื้นที่กิจกรรมออนไลน์ของคุณได้
ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ จากนั้นคุณสามารถเช็คอินพวกเขาผ่านแพลตฟอร์ม EventMobi ที่งานได้ แอปมือถือสำหรับงานที่ปรับแต่งตามความต้องการจะช่วยให้แขกของคุณหาทางไปรอบๆ และทำให้พวกเขามีส่วนร่วมด้วยฟังก์ชันต่างๆ เช่น การเล่นเกมและการสำรวจความคิดเห็น พร้อมทั้งให้รางวัลแก่พวกเขาสำหรับการมีส่วนร่วม
เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ายังช่วยให้พวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงาน, ผู้จัดแสดงสินค้า, และผู้สนับสนุนได้ และยังสามารถนัดหมายการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือออนไลน์ได้ 🤝
คุณสมบัติเด่นของ EventMobi
- จัดการกิจกรรมแบบพบหน้า, ออนไลน์, หรือแบบผสมผสานผ่านแพลตฟอร์ม EventMobi
- สร้างรายการงานกิจกรรมที่กำหนดเองตามสถานที่และความสำคัญ
- ติดตามสถิติทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์จากแดชบอร์ดกลาง ซึ่งยังทำให้การรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย
- ใช้ Zapier เพื่อสร้างการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) สำหรับการผสานรวมกับส่วนอื่น ๆ ของระบบเทคโนโลยีของคุณ
- ระบบ CRM สำหรับผู้วางแผนงานนี้มีให้บริการใน 23 ภาษา
ข้อจำกัดของ EventMobi
- ผู้ใช้บางท่านอาจพบว่าตัวเลือกการออกแบบมีจำกัดเล็กน้อย เช่น ตัวเลือกของฟอนต์และวิดเจ็ต
- การตั้งค่าขั้นสูงที่ช่วยให้ปรับแต่งได้มากขึ้นอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
ราคาของ EventMobi
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ EventMobi
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
6. วันจันทร์
วันจันทร์ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนสำหรับทุกประเภทของกิจกรรม ตั้งแต่การพบปะภายในขนาดเล็กและการพบปะเพื่อสร้างเครือข่าย ไปจนถึงการประชุมใหญ่และกิจกรรมออนไลน์ 👪
ใช้แพลตฟอร์มเพื่อร่วมมือกับทีมของคุณเอง, ทีมอื่น ๆ, และผู้ขายในระหว่างขั้นตอนการวางแผนและระหว่างการจัดงาน. วางแผนการโปรโมตของคุณและจัดการเอกสารการตลาดของคุณ, จากนั้นผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความตื่นเต้นรอบการจัดงาน.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมของคุณโดยใช้แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ ส่งข้อความต้อนรับ สร้างและจัดการงาน และติดตามกิจกรรมทั้งหมดแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- มันค่อนข้างง่ายและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
- มันทำให้การจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย และช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มันอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณทราบได้ตลอดเวลาว่าคุณและทีมของคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
- มันอยู่บนระบบคลาวด์และสามารถปรับขนาดได้ จึงสามารถใช้ได้กับบริษัททุกขนาด
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- Monday เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณวางแผนและประสานงานกิจกรรม แต่ไม่อนุญาตให้ผู้วางแผนกิจกรรมจองลูกค้าหรือรับชำระเงินผ่านระบบ
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแดชบอร์ดควรปรับแต่งได้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา
ราคาวันจันทร์
- ฟรีตลอดไป: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)
7. การติดกาว
Glue Up เป็นโซลูชัน CRM ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการมีส่วนร่วมภายในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและชุมชนต่างๆ โดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้คุณเข้าใจสมาชิกและจัดการกระบวนการสมาชิก รวมถึงเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์หรือออนไลน์สำหรับสมาชิกหรือผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นสมาชิกนั้นเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างหน้าเพจกิจกรรม เสนอระดับราคาที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก และเลือกตัวเลือกการชำระเงินได้
ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนและชำระเงินออนไลน์ได้ และคุณสามารถใช้เครื่องสแกนบัตรที่มีอยู่ในระบบเพื่อตรวจสอบการเข้าร่วมได้หากงานจัดขึ้นแบบสด 📱
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกาว
- สร้างกระแสความสนใจรอบงานของคุณและเพิ่มจำนวนสมาชิกด้วยแคมเปญอีเมลแบบลากและวาง
- ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ด้วยแบบฟอร์มใบสมัครดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งยังเพิ่มข้อมูลของพวกเขาเข้าสู่ฐานข้อมูลสมาชิกของคุณโดยตรง
- ส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านระบบเมื่อถึงกำหนดชำระค่าสมาชิก
- ตั้งค่าและวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของกิจกรรมของคุณบนระบบ
ข้อจำกัดในการติดกาว
- แพลตฟอร์ม CRM นี้ค่อนข้างซับซ้อน มีฟีเจอร์มากมาย ซึ่งหมายความว่ามีเส้นทางการเรียนรู้
- ผู้ใช้บางรายพบว่า Glue Up มีราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ราคาสำหรับการติดกาว
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการติดกาว
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)
8. สโตวา
Aventri ได้ถูกควบรวมเข้ากับ Stova เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่ง Stova ระบุตัวเองว่าเป็น "ระบบนิเวศเทคโนโลยีสำหรับงานอีเวนต์ที่สมบูรณ์แบบ" ระบบ CRM สำหรับการจัดการอีเวนต์นี้มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สูงมาก จึงสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท รวมถึงนักวางแผนงานอีเวนต์รายบุคคล
จัดการการประชุมวางแผนงานอีเวนต์ การจองสถานที่ ข้อเสนอจากผู้ขาย และงบประมาณและการใช้จ่าย ทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์ม Stova คุณยังสามารถเข้าถึงเทมเพลตเพื่อช่วยสร้างเว็บไซต์อีเวนต์ของคุณ และสร้างเทมเพลตอีเมลของคุณเองเพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
กระบวนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานออนไลน์เชื่อมต่อกับกระบวนการจองการเดินทางและโรงแรมได้อย่างราบรื่น และคุณสามารถพิมพ์บัตรชื่อ, คำเชิญ, และประกาศนียบัตรได้จากระบบ 📃
ข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้การติดตามและรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Stova
- ร่วมมือกับทีมวางแผนทั้งหมดของคุณผ่านระบบ Stova
- ใช้ประโยชน์จากการโฆษณาและการสนับสนุนด้วยเครื่องมือการจัดการและแอปพลิเคชันมือถือที่แชร์เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนกับผู้เข้าร่วม
- ผสานรวมกับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ เช่น Salesforce หรือ Marketo โดยใช้ API ที่มีให้ในตัว
ข้อจำกัดของ Stova
- การตั้งราคาถูกกำหนดไว้สำหรับกลุ่มตลาดระดับบน
- มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการเลือกสิ่งที่คุณต้องการอาจทำให้รู้สึกสับสน
ราคาสตาวา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Stova
- G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. โซโฮ ซีอาร์เอ็ม
โซลูชัน CRM ของ Zoho เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง และเหมาะสำหรับการวางแผนงานอีเวนต์เช่นกัน มันช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้หลายงานในที่เดียว
ใช้เกณฑ์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมายจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ของคุณและส่งจดหมายโดยตรงจากแพลตฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อให้เมื่อผู้ติดต่อเหล่านั้นลงทะเบียนเข้าร่วม พวกเขาจะได้รับอีเมลยืนยันและติดตามผลเพื่อรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป 📨
ระหว่างงาน แอปสแกนเนอร์ที่สามารถอ่านได้ถึง 17 ภาษา จะรวบรวมข้อมูลจากนามบัตรโดยตรง ข้อมูลลูกค้าใหม่จากงานจะถูกเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ พร้อมแท็กสำหรับงานนั้น เพื่อขยายฐานผู้ชมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ติดตามการกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้คุณสามารถเห็นการเข้าถึงของคุณและตอบกลับโพสต์ได้โดยตรง
- กรองข้อมูลทั้งหมดของคุณเพื่อวิเคราะห์และรายงานข้อมูลที่คุณต้องการ
- วัดความสำเร็จของงานของคุณโดยการวัดยอดขายที่ได้มาจากลูกค้าใหม่ของคุณ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูซับซ้อนเมื่อคุณเริ่มใช้งานครั้งแรก
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าทีมสนับสนุนลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของพวกเขา
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $40/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $52/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ) – สำหรับ Zoho CRM
- Capterra: 4. 3/5 (6,300+ รีวิว)
10. บิทริกซ์24
Bitrix24 เป็นระบบ CRM สำหรับนักวางแผนและผู้จัดการงานอีเวนต์ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งงานออนไลน์และงานแบบผสมผสานเครื่องมือการจัดการโครงการและปฏิทินที่ใช้ร่วมกันช่วยให้คุณวางแผนและจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ🗓️
จากนั้น เมื่อคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ หรือเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าใหม่ที่อาจสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของคุณได้ ระบบยังช่วยให้คุณสามารถจัดการกับผู้ให้บริการของคุณได้ โดยเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและอัตราค่าบริการของพวกเขาไว้
เครื่องมือการตลาดช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์. และมุมมองโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบ 360 องศาให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยเพิ่มความลึกซึ้งให้กับการมีส่วนร่วมของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ใช้ประโยชน์จากจำนวนบันทึกที่ไม่จำกัด—พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองได้หลายฟิลด์—บนระบบ CRM บนคลาวด์ของพวกเขา
- นำเข้าหรือส่งออกข้อมูล CRM จากหรือไปยังไฟล์ Excel หรือ CSV ตามต้องการ
- ใช้แพลตฟอร์ม Bitrix ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือเป็นแอปบนเดสก์ท็อปหรือ iOS หรืออุปกรณ์มือถือ Android
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน และอาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะคุ้นเคยกับระบบ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างซับซ้อนและไม่ค่อยใช้งานง่าย
ราคา Bitrix24
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 100 คน
- องค์กร: $399/เดือน สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 250 คน (คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เกินจำนวน)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงานของคุณด้วยโซลูชัน CRM ที่ดีที่สุด
การวางแผนงานอีเวนต์ต้องอาศัยความใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน กระบวนการที่ราบรื่น และการทำงานร่วมกันกับทีมของคุณอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การจัดการด้านโลจิสติกส์ การสร้างเว็บไซต์สำหรับงาน การรับลงทะเบียนออนไลน์ การเช็คอินผู้เข้าร่วมในวันงาน การดูแลให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมตลอดงาน ไปจนถึงการติดตามผลหลังจบงาน มีงานที่ต้องทำมากมาย
ระบบ CRM สำหรับการจัดการกิจกรรมช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น โดยอัตโนมัติหลายขั้นตอน ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาด และทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น คุณจะมีเวลาเหลือมากขึ้นเพื่อใช้กับเป้าหมายที่แท้จริงของคุณสำหรับกิจกรรม: การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การสร้างความสัมพันธ์, และในท้ายที่สุด การขายที่ช่วยเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของคุณ 📈
ClickUp คือศูนย์รวมบริการจัดการงานอีเวนต์ครบวงจรสำหรับคุณ ด้วยเครื่องมือบริหารโครงการและงานต่าง ๆ ระบบ CRM ในตัว และเทมเพลตสำหรับทุกขั้นตอนของการวางแผนงานอีเวนต์ (พร้อมฟีเจอร์อีกมากมาย) พร้อมมอบทุกการสนับสนุนที่คุณต้องการ
สมัครฟรีกับ ClickUp วันนี้—และสร้างกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน 🎆