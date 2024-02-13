10 แม่แบบกำหนดการประชุมฟรีในรูปแบบ Word และ ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบกำหนดการประชุม?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "กำหนดการประชุมช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานของคุณทราบถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้และเมื่อใด กำหนดการจะแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับการบรรยาย สัมมนา และช่วงเวลาที่น่าสนใจทั้งหมดของคุณ พร้อมระบุเวลาและสถานที่จัดงาน" } } ] }
การจัดทำวาระการประชุมสำหรับทุกกิจกรรม การประชุม หรือการสัมมนา เป็นงานที่ใช้เวลาและซ้ำซาก ไม่ว่าคุณจะจัดงานใหญ่หรืองานหลายงานตลอดทั้งปี เวลาเหล่านี้ก็มักจะกินเวลาตารางงานของคุณไปอย่างรวดเร็ว จะดีกว่าไหมถ้ามีวิธีที่ง่ายกว่าในการเขียนวาระการประชุมสัมมนาของคุณ? ?
นั่นคือจุดที่แม่แบบกำหนดการประชุมมีบทบาทสำคัญ เอกสารที่มีประโยชน์เหล่านี้จะมอบโครงสร้างพื้นฐานที่เรียบง่ายสำหรับกำหนดการงานและประชุมทั้งหมดของคุณ ทำให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าทุกครั้ง
มาดูกันให้ละเอียดว่าทำไมเทมเพลตกำหนดการประชุมจึงมีประโยชน์มาก และเทมเพลตใดที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับคุณในปี 2024
อะไรคือแบบแผนการประชุม?
กำหนดการประชุมช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานของคุณทราบถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้และเมื่อใด กำหนดการจะแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับการบรรยาย สัมมนา และช่วงเวลาที่น่าสนใจทั้งหมดของคุณ พร้อมระบุเวลาและสถานที่จัดงาน
การใช้แม่แบบกำหนดการประชุมจะช่วยให้กระบวนการสร้างกำหนดการประชุมของคุณเองรวดเร็วขึ้น โดยให้พื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ในความเป็นจริง กำหนดการประชุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประชุมทุกประเภท แต่จะมีความสำคัญเป็นพิเศษหากคุณมีการประชุมหลายหัวข้อหรือกิจกรรมข้างเคียงอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบได้นอกเหนือจากการบรรยายหลัก
การบันทึกกำหนดการประชุมยังช่วยนำทางทีมของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง พร้อมรายละเอียดเช่นเวลาและตำแหน่งห้องหรือลิงก์ที่แสดงไว้คู่กับกิจกรรมออนไลน์ ⏰
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการประชุมที่ดี?
เช่นเดียวกับเทมเพลตประเภทอื่น ๆ เป้าหมายของเทมเพลตกำหนดการประชุมธุรกิจคือการทำให้กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เทมเพลตกำหนดการประชุมที่ดีที่สุดจะช่วยประหยัดเวลาในการจัดระเบียบรายละเอียดและการจัดรูปแบบ—เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาที่มีค่าไปกับด้านอื่น ๆ ที่สำคัญกว่าของการวางแผนงานและการประชุมทีม
แม่แบบกำหนดการประชุมที่ดีคือ:
- เป็นระเบียบ: ทุกอย่างสามารถค้นหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตของคุณในรูปแบบของตาราง, กระดานคัมบัง, หรือรายการ
- เป็นระเบียบ: แม่แบบของคุณมีช่องที่จัดไว้สำหรับหัวข้อการพูดคุย เวลา สถานที่ และอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างเป็นระเบียบ
- แก้ไขได้: แม่แบบของคุณควรปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของคุณและรวมถึงแผนสำรอง
- ใช้งานง่าย: การใช้เทมเพลตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยรายละเอียดที่อ่านง่ายและการโต้ตอบที่เข้าใจได้ (หากโฮสต์ออนไลน์)
- การทำงานร่วมกัน: คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างและสรุปวาระการประชุมของคุณ
- เข้ากันได้:เทมเพลตของคุณใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ที่คุณมีอยู่แล้ว หรือแนะนำเครื่องมือใหม่สำหรับทุกความต้องการในการวางแผนงานอีเวนต์ของคุณ
- ฟรี: ด้วยตัวเลือกฟรีมากมายที่มีอยู่ ราคาจึงไม่ควรเป็นปัญหา
10 แบบแผนการประชุมที่คุณสามารถใช้ได้
มีเทมเพลตกำหนดการมากมายให้เลือกใช้ แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเทมเพลตใดเหมาะกับงานของคุณมากที่สุด? เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหา เราได้รวบรวมเทมเพลตกำหนดการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 มาให้คุณได้ลองใช้แล้ว
ภายในรายการเทมเพลตตารางการประชุมชั้นนำของเรา คุณจะพบกับเทมเพลตสำหรับการวางแผนการประชุมและวาระการประชุม รวมถึงเทมเพลตการประชุมหลากหลายรูปแบบที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายให้เป็นเทมเพลตวาระการประชุมสำหรับการประชุมที่คุณเลือกใช้เป็นประจำ ?
มาดูเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับกำหนดการประชุมและการสัมมนา
เทมเพลตการจัดการการประชุม ClickUp
ก่อนที่คุณจะสามารถไปถึงจุดของการจัดทำวาระการประชุมได้ คุณจำเป็นต้องจัดการพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนแบบฟอร์มการจัดการประชุมโดย ClickUpมอบพื้นที่กลางให้คุณวางแผนและจัดระเบียบการประชุมของคุณ—เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จ
ดูรายการงานและสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา พร้อมภาพรวมว่าแต่ละงานถูกมอบหมายให้ใคร มีกำหนดส่งเมื่อใด และสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร จัดหมวดหมู่ให้กับทุกงานเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าได้ง่าย และดูงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับแต่ละรายการได้ทันที
แถบแสดงความคืบหน้าช่วยให้คุณดูความคืบหน้าปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว เพื่อระบุอุปสรรคและดูว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้ว
เทมเพลตการประชุมนี้ช่วยให้คุณนำกระบวนการจัดการงานประชุมได้อย่างง่ายดาย และนำทีมของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าแม้รายละเอียดที่ละเอียดที่สุดก็ได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และอยู่ในงบประมาณ
2. แม่แบบกำหนดการประชุม ClickUp
หากต้องการเพิ่มความน่าสนใจให้กับเทมเพลตวาระการประชุมแบบดั้งเดิม ลองใช้เทมเพลตวาระการประชุมสำหรับการประชุมนี้จาก ClickUp แทนการนำเสนอเอกสาร Wordธรรมดาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเสมือนจริงของคุณ ลองแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับทางเลือกที่โต้ตอบได้และใช้งานง่ายนี้แทน
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเทมเพลตกำหนดการประชุมนี้คือความสามารถในการดูได้หลายมุมมอง คุณสามารถดูกำหนดการของคุณในรูปแบบรายการกิจกรรมหรือเซสชัน, ตารางเวลา, หรือในรูปแบบกระดานสไตล์คัมบัง—ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสะดวกที่สุด คุณจะเห็นชื่อเซสชัน, เวลา, และสถานที่ได้ในทันที ไม่ว่าคุณจะเลือกดูในรูปแบบใดก็ตาม
ใช้แม่แบบกำหนดการประชุมนี้เมื่อคุณมีหลายกิจกรรมหรือการประชุมย่อยที่ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกได้ ด้วยโครงสร้างแบบกระดาน ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเลือกการบรรยายที่จะเข้าร่วมได้ง่าย ✔️
3. แม่แบบการประชุมทั้งหมดของ ClickUp
เทมเพลตไม่จำเป็นต้องเจาะจงเฉพาะสำหรับการประชุมสัมมนาเพื่อให้ใช้งานได้ดี ยกตัวอย่างเช่นเทมเพลตการประชุม All Hands นี้จาก ClickUpแม้ว่าจะถูกออกแบบมาสำหรับการประชุมภายในองค์กร แต่ด้วยความสามารถในการปรับแต่งของ ClickUp จึงสามารถเปลี่ยนเป็นวาระการประชุมกิจกรรมได้ในพริบตา
แยกเซสชันหรือการบรรยายของคุณออกเป็นหมวดหมู่และแสดงผลอย่างเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตแบบรายการนี้ แสดงการบรรยายแต่ละรายการใต้หัวข้อหมวดหมู่ พร้อมช่องที่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อผู้บรรยาย ห้องหรือสถานที่ และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
แม่แบบวาระการประชุมนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณมีรายละเอียดจำนวนมากที่ต้องการแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมประชุมและต้องการให้พวกเขาเข้าใจได้ง่าย มุมมองแบบรายการจะช่วยให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ทั้งทีมงานและแขกผู้เข้าร่วมงานของคุณจึงรู้สึกได้รับข้อมูลครบถ้วน
4. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดงานใหญ่ภายนอกหรือการประชุมภายในสำหรับทีมของคุณ คุณจะต้องการวิธีบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ดีแบบฟอร์มบันทึกการประชุมโดย ClickUpให้คุณมีพื้นที่ไม่เพียงแต่สำหรับกำหนดการสั้น ๆ แต่ยังรวมถึงการบันทึกข้อมูลการประชุมไว้ด้วย
เขียนวาระการประชุมหรือกิจกรรมสั้น ๆ ไว้ที่ด้านบนของเอกสาร จากนั้นให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด ด้านล่างนี้จะมีพื้นที่สำหรับประกาศ ประเด็นการหารือ และรายการที่ต้องดำเนินการ
ใช้แม่แบบบันทึกการประชุมนี้เพื่อบันทึกประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการจากการพูดคุยหรือการประชุมในสัมมนาของคุณ หรือใช้เป็นแนวทางสำหรับการประชุมวางแผนภายในเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาของคุณ ⚒️
5. แม่แบบการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUp
เมื่อคุณวางแผนการประชุมหรือกิจกรรมของคุณ คุณจะต้องตรวจสอบกับทีมของคุณเพื่อทราบว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างไร ใช้แบบฟอร์มการประชุมประจำวันแบบสแตนด์อัพของ ClickUpเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอยู่เสมอและอยู่ในหน้าเดียวกัน
เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับให้สมาชิกทุกคนในทีมแชร์ข้อมูลอัปเดตในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ สำหรับการประชุมแบบสแตนด์อัพแต่ละครั้ง เชิญสมาชิกในทีมแชร์ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จ สิ่งที่กำลังทำอยู่ และอุปสรรคหรือความท้าทายที่พวกเขาพบเจอ
แบบฟอร์มการประชุมทีมรายวันเช่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบตลอดกระบวนการวางแผนการประชุม ใช้ร่วมกับเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานเพื่อ ปรับปรุงการสื่อสารของทีม ไม่เพียงแต่คุณสามารถดูการอัปเดตของวันนี้ได้ แต่ยังสามารถดูของวันก่อน ๆ ได้ด้วย ทำให้คุณสามารถตรวจสอบปัญหาที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการแก้ไขแล้ว ✅
6. แม่แบบวาระการประชุมบอร์ด ClickUp
การประชุมทุกประเภทสามารถเป็นแหล่งแรงบันดาลใจสำหรับวาระการประชุมของคุณได้ลองใช้ตัวอย่างวาระการประชุมคณะกรรมการจาก ClickUp นี้ดู เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการที่ยอดเยี่ยมและยังใช้เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายสำหรับวาระการประชุมภายนอก หรือใช้เป็นวาระการประชุมภายในสำหรับการวางแผนการประชุมก็ได้
วาระการประชุมที่เรียบง่ายนี้แสดงรายการงานในรูปแบบรายการ พูดคุยเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อ แล้วเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง—ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองและการมอบหมายงานในภายหลัง ใช้ธงเพื่อดูและจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีความสำคัญสูง และจัดการประชุมวางแผนหรือกิจกรรมของคุณได้อย่างเป็นมืออาชีพ ?
ใช้แม่แบบวาระการประชุมคณะกรรมการนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแผน ด้วยงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ทำให้การอภิปรายของคุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้นและดำเนินกิจกรรมที่ต้องทำให้เสร็จลุล่วง
7. แม่แบบ Scrum ของ ClickUp
หากทีมโครงการของคุณใช้ระเบียบวิธี Scrum คุณจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับแบ่งปันการอัปเดตประจำวันของคุณเทมเพลต Scrum นี้โดย ClickUpมอบสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการอัปเดตและอุปสรรคทั้งหมดของคุณ
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นจริง ๆ คือรูปแบบกระดานไวท์บอร์ด สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จ สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ และอุปสรรคที่พบเจอผ่านโน้ตดิจิทัลแบบติดได้ ซึ่งช่วยให้การประชุมวางแผนการประชุมของคุณรู้สึกมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ?
เพิ่มเทมเพลต Scrum นี้ในการประชุมสถานะประจำวันของทีมคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นและพัฒนาทักษะการจัดการทีมของคุณเชิญแต่ละคนแบ่งปันความคืบหน้าและความท้าทายของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการประชุมหรือการประชุมที่มีประสิทธิภาพที่สุดต่อไปได้
8. แม่แบบวาระการประชุม Word โดย Template.net
เราเป็นแฟนตัวยงของ ClickUp (แน่นอนอยู่แล้ว) แต่เราก็เข้าใจดีว่าบางครั้งคุณอาจถูกจำกัดด้วยซอฟต์แวร์ที่คุณถูกกำหนดให้ใช้ หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ได้ทันที แม่แบบวาระการประชุมสำหรับการประชุมใน Microsoft Word นี้จาก Template.net ก็เป็นทางเลือกที่ดี
รูปแบบของเทมเพลต Word นี้ดูคุ้นเคย และใช้รูปแบบวาระการประชุมแบบดั้งเดิม มีพื้นที่สำหรับรายละเอียดงานหรือบริษัทของคุณ เช่น ชื่องาน วันที่ และสถานที่
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมหรือการประชุม และสิ่งที่แขกควรเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนงาน จากนั้น เทมเพลตจะมีตารางสำหรับใส่ระเบียบวาระการประชุมและส่วนบันทึกสุดท้ายสำหรับรายละเอียดสำคัญอื่นๆ
ใช้แม่แบบวาระการประชุม Word นี้หากคุณต้องการการออกแบบที่เรียบง่ายแต่เป็นระเบียบ เหมาะสำหรับการประชุมมากกว่าการประชุมขนาดใหญ่ แต่คุณสามารถปรับให้เหมาะกับผู้ชมที่กว้างขึ้นได้หากต้องการ ?
9. แม่แบบสไลด์กำหนดการประชุม PowerPoint โดย SlideTeam
ไม่ค่อยได้เห็นแม่แบบ PowerPoint สำหรับกำหนดการประชุมบ่อยนัก แต่เป็นไอเดียที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการฉายกำหนดการลงบนจอใหญ่ในห้องโถงหลัก
เทมเพลตกำหนดการประชุม PowerPoint นี้ประกอบด้วย 15 สไลด์ที่ครอบคลุมการประชุมและกิจกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่การประชุมธุรกิจไปจนถึงการประชุมทางการตลาด การออกแบบของแต่ละสไลด์สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถเปลี่ยนสี แบบอักษร และข้อความให้เข้ากับกิจกรรมของคุณได้ ?
หากคุณต้องการดีไซน์ที่สามารถแสดงบนบอร์ดข้อมูลและหน้าจอที่สถานที่จัดงานของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือใช้เป็นสไลด์รอระหว่างกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เทมเพลตนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
10. แบบแผนการประชุมคณะกรรมการคำโดย Vertex42
เครื่องมืออย่าง ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับแต่งวาระการประชุมของคุณได้อย่างหลากหลาย และแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ หากคุณต้องการไฟล์ Word ที่เรียบง่าย เทมเพลตวาระการประชุมของคณะกรรมการนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดที่เราเคยเห็น
เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับข้อมูลสำคัญของการประชุมทั้งหมด เช่น วันที่ เวลา สถานที่ และเป้าหมายของการประชุม มีรูปแบบรายการในรูปแบบรายการง่ายๆ พร้อมพื้นที่สำหรับเขียนชื่อผู้นำเสนอไว้ข้างๆ สุดท้าย มีพื้นที่สำหรับผู้ดำเนินการประชุมในการแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ประชุมครั้งถัดไปและบันทึกเพิ่มเติม
ใช้ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่นี้เมื่อคุณต้องการวิธีบันทึกการประชุมวางแผนกิจกรรมของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย มันเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์นี้ แต่เราขอแนะนำให้ใช้รูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นเพื่อแบ่งปันกับแขกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ?
จัดระเบียบด้วยเทมเพลตกำหนดการประชุมฟรีเหล่านี้
การวางแผนการประชุมหรือกิจกรรมต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก ใช้รายการนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมภายใน การวางแผนการประชุม และการจัดแสดงกิจกรรมของคุณ
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าในการวางแผนและจัดระเบียบกิจกรรมของคุณ ลองใช้ ClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรของเราให้ศูนย์กลางสำหรับการจัดการงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับความต้องการในการจัดการกิจกรรมและโครงการของคุณ
พร้อมที่จะสัมผัสวิธีการจัดการงานอีเวนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อค้นพบว่าทำไมมันถึงเป็นแอปเดียวที่สามารถแทนที่แอปทั้งหมดได้ ✨