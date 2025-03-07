บล็อก ClickUp

วิธีจัดการประชุมใหญ่ที่มีประสิทธิผล (พร้อมเทมเพลต)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
7 มีนาคม 2568

การประชุมแบบรวมทุกฝ่ายเป็นวิธีชาญฉลาดในการแบ่งปันข้อมูลอย่างรวดเร็วกับทุกคนและทุกแผนกในธุรกิจของคุณ แต่การประชุมเหล่านี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนมาก ซึ่งหมายความว่าสามารถหลุดออกจากกรอบได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีแผนที่ชัดเจนรองรับ

ไม่ว่าคุณจะมีผู้เข้าร่วมประชุมห้าคนหรือห้าร้อยคน การวางแผนกลยุทธ์เพื่อจัดการประชุมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ใช้คู่มือทีละขั้นตอนนี้เพื่อวางแผนการประชุมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความหมายสำหรับทีมของคุณ พร้อมรับเทมเพลตฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ มาเริ่มกันเลย! 🙌

⏱️ สรุป 60 วินาที

  • การประชุมทุกระดับเป็นการรวมตัวกันของพนักงานทุกคนในที่เดียวกันหรือแพลตฟอร์มเสมือนจริง ช่วยทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วม และปรับปรุงการร่วมมือและความโปร่งใส
  • วาระการประชุมสำหรับพนักงานทุกคนสามารถรวมถึงการอัปเดตและประกาศของบริษัท ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการสำคัญ การยกย่องพนักงาน เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า และการถามตอบแบบไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร
  • ในการวางแผนการประชุมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างน่าสนใจ โปรดคำนึงถึงขั้นตอนเหล่านี้: มีวัตถุประสงค์และวาระการประชุมที่ชัดเจน เตรียมแผนการสื่อสารและตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการประชุม ระบุผู้พูด เนื้อหาที่จะนำเสนอ และข้อมูลที่คุณจะต้องใช้ ส่งคำเชิญและแจ้งเตือนกำหนดการล่วงหน้า ทดสอบเทคโนโลยีของคุณล่วงหน้า รักษาความสนใจของผู้เข้าร่วม—รวมแบบทดสอบหรือการสำรวจความคิดเห็น เพิ่มภาพประกอบ และทำให้การประชุมมีปฏิสัมพันธ์ ตอบคำถาม แบ่งปันรายการที่ต้องดำเนินการและประเด็นสำคัญ และขอความคิดเห็น
  • มีวัตถุประสงค์และวาระการประชุมที่ชัดเจน
  • เตรียมแผนการสื่อสารและตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการประชุม
  • ระบุผู้พูด, สิ่งที่ต้องรวม, และข้อมูลที่คุณจะต้องใช้
  • ส่งคำเชิญและแจ้งเตือนกำหนดการ
  • ทดสอบเทคโนโลยีของคุณล่วงหน้า
  • รักษาความสนใจของผู้ชมไว้—รวมแบบทดสอบหรือการสำรวจความคิดเห็น เพิ่มภาพประกอบ และทำให้การประชุมมีปฏิสัมพันธ์
  • ตอบคำถาม แบ่งปันประเด็นสำคัญและข้อสรุปที่ควรนำไปปฏิบัติ และขอความคิดเห็น
  • แอปทำงานแบบครบวงจรอย่าง ClickUp สามารถทำให้การวางแผนและดำเนินการประชุมทุกฝ่ายเป็นเรื่องง่าย ด้วยทุกอย่างตั้งแต่เทมเพลตและความช่วยเหลือจาก AI ไปจนถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
  • มีวัตถุประสงค์และวาระการประชุมที่ชัดเจน
  • เตรียมแผนการสื่อสารและตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการประชุม
  • ระบุผู้พูด, สิ่งที่ต้องรวม, และข้อมูลที่คุณจะต้องใช้
  • ส่งคำเชิญและแจ้งเตือนกำหนดการ
  • ทดสอบเทคโนโลยีของคุณล่วงหน้า
  • รักษาความสนใจของผู้ชมไว้—รวมแบบทดสอบหรือการสำรวจความคิดเห็น เพิ่มภาพประกอบ และทำให้การประชุมมีปฏิสัมพันธ์
  • ตอบคำถาม แบ่งปันประเด็นสำคัญและข้อสรุปที่ควรนำไปปฏิบัติ และขอความคิดเห็น

การประชุมแบบมีส่วนร่วมของทุกคนคืออะไร?

การประชุมแบบทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นการประชุมเสมือนจริงหรือแบบพบหน้ากันที่รวมถึงพนักงานและผู้นำทุกคนในธุรกิจของคุณ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับเริ่มต้น การประชุมนี้รวมถึงเกือบทุกคนในโครงสร้างองค์กรของคุณ

การประชุมทั้งหมดแตกต่างจากการประชุมทีมปกติเพราะมีการรวมหลายแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมก็เป็นความแตกต่างที่สำคัญเช่นกัน แทนที่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียงไม่กี่คน คุณต้องจัดการกับผู้คนหลายสิบคนในที่ประชุมเดียว

ในฐานะผู้วางแผนการประชุม คุณจะมีบทบาทเป็นผู้ดำเนินรายการมากขึ้นเพื่อ:

  • เชิญผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
  • สร้างวาระการประชุมสำหรับทุกคน
  • ให้การประชุมดำเนินต่อไป

ธุรกิจของคุณอาจมีการประชุมทั้งหมดเป็นประจำเช่น การประชุมทาวน์ฮอลล์ของ Google หรือจัดขึ้นตามความจำเป็นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือน่าตื่นเต้นเกิดขึ้น

บ่อยครั้งเกินไปที่ธุรกิจใช้การประชุมทั้งหมดเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร, แบ่งปันข่าวที่น่าตื่นเต้น, หรือรวมทุกคนในบริษัทเข้าด้วยกัน เป้าหมายไม่ใช่แค่การแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น แต่เพื่อให้ทีมของคุณรู้สึกกระตือรือร้น 🏋️

ประโยชน์ของการจัดประชุมทุกฝ่ายสำหรับทีมของคุณ

การวางแผนการประชุมทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องจัดการกับคำเชิญในปฏิทินหลายรายการและคำถามจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงก็จะเข้าร่วมด้วย ดังนั้นคุณรู้แล้วว่าไม่มีแรงกดดันเลย 👀

การประชุมทุกครั้งที่ทุกคนเข้าร่วมเป็นประจำนั้นมีประโยชน์ต่อบริษัทเพราะช่วยให้ทีมต่างๆ มีความสอดคล้องกัน สร้างวัฒนธรรมของความโปร่งใส และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน นี่คือเหตุผลที่การมีตารางการประชุมทุกครั้งที่ทุกคนเข้าร่วมเป็นประจำนั้นมีคุณค่า:

1. ปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงาน

การประชุมทุกฝ่ายช่วยให้มั่นใจว่าทุกคน ตั้งแต่ผู้นำไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน มีความเข้าใจตรงกัน พวกเขาให้เวทีในการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตของบริษัท เป้าหมาย และการตัดสินใจที่สำคัญ

สำหรับทีมที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะ การประชุมทีมเหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามความคืบหน้าและข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัท

การประชุมประจำกับพนักงานทั้งหมดในองค์กรช่วยให้คนที่ปกติไม่ได้ทำงานร่วมกันได้เชื่อมต่อกัน การนำคนมารวมกันเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขามีประสบการณ์และความสามารถที่แตกต่างกัน

หากเป็นไปได้ ออกแบบการประชุมที่ทุกคนเข้าร่วมได้ซึ่งส่งเสริมให้คนจากแผนกต่างๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน คุณไม่มีทางรู้ว่าการสนทนาที่เกิดขึ้นเองของพวกเขาจะนำไปสู่สิ่งใด

2. เพิ่มความโปร่งใสและความไว้วางใจ

คุณจำเป็นต้องส่งเสริมการทำงานเป็นทีมไม่เพียงแค่ในแผนกของคุณเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรการสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความไว้วางใจและกระตุ้นให้พนักงานของคุณเปิดใจมากขึ้น

ผู้นำสามารถหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท, ความท้าทาย, และแผนการในอนาคตได้อย่างเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ของบริษัท. สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับข้อมูล, ลดความไม่แน่นอนและการคาดคะเน.

นอกจากนี้ พวกเขายังให้เวทีแก่พนักงานในการยกประเด็นข้อกังวล เสนอแนวคิด และขอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของบริษัท

แทนที่จะเก็บข้อมูลไว้เฉพาะในแผนกเดียวหรือระหว่างผู้จัดการเท่านั้น การประชุมทั้งหมดจะแบ่งปันข้อมูลกับทั้งบริษัทในเวทีที่ส่งเสริมความโปร่งใส

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมเป็นประจำช่วยเสริมสร้างคุณค่าแกนกลาง, ภารกิจ, และวิสัยทัศน์. การประชุมช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว, โดยเฉพาะในทีมที่ทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน. การร่วมมือกันก็ดีขึ้นเมื่อทุกคนเข้าใจเป้าหมายของบริษัทอย่างกว้างขวาง.

การประชุมทั้งหมดช่วยให้ทีมของคุณมีโอกาสมากขึ้นในการเชื่อมต่อกับกันและกันนอกเหนือจากหน้าที่งานปกติของพวกเขา การเชื่อมต่อข้ามทีมเพิ่มเติมเหล่านี้ช่วยสร้างความรู้สึกของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม 🌻

นอกจากนี้ การประชุมทั้งหมดยังช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจวิธีการทำงานของคุณ หากคุณเพิ่งจ้างพนักงานใหม่หลายตำแหน่ง การประชุมทั้งหมดเป็นวิธีที่ดีในการแนะนำพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

4. ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและขวัญกำลังใจของพนักงาน

คุณเห็นเพื่อนร่วมงานทุกคนในที่เดียวกันบ่อยแค่ไหน?

การมีทุกคนอยู่ด้วยกันทำให้คุณมีโอกาสโอ้อวดเกี่ยวกับความสำเร็จของพนักงาน ซึ่งส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจของทีมอย่างมาก เมื่อวางแผนการประชุมทั้งหมด ให้แน่ใจว่าได้จัดงานเฉลิมฉลอง:

  • หมุดหมายในการทำงาน
  • วันครบรอบ
  • คนที่ทุ่มเทเกินกว่าหน้าที่

พนักงานรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้รับฟังโดยตรงจากผู้นำและมีโอกาสได้ซักถาม ผู้นำยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้ด้วยการแบ่งปันความสำเร็จและโอกาสในอนาคตในการพบปะแบบไม่เป็นทางการเช่นนี้

5. ผลักดันความรับผิดชอบและการมุ่งเน้น

เมื่อพนักงานเห็นว่างานของตนมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ พวกเขาก็จะรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น การอัปเดตที่สำคัญที่แบ่งปันในการประชุมทั้งหมดช่วยให้ทีมต่างๆ รับผิดชอบต่อเป้าหมายและความก้าวหน้าได้

ผู้นำยังสามารถใช้ประโยชน์จากการประชุมใหญ่ของบริษัทเพื่อเน้นย้ำลำดับความสำคัญและเสริมสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสอดคล้องกัน

6. ได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

การประชุมทั้งหมดของทีมทำให้ทีมของคุณรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข แต่การประชุมเหล่านี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นกัน การได้รับการสนับสนุนจากทีมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการจัดการโครงการ ดังนั้นหากคุณกำลังพยายามขายความคิดใหม่ให้กับทีมของคุณ (และหัวหน้าของคุณ) นี่คือเวลาที่คุณต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทีมทุกคน

หากคุณได้ตัดสินใจเลือกทิศทางใหม่ที่กล้าหาญแล้ว การประชุมใหญ่ทุกฝ่ายเป็นเวลาที่เหมาะสมในการแบ่งปันเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ดี และสิ่งที่พนักงานควรคาดหวังในอนาคต

เป้าหมายคือการบรรเทาความกลัวของทีมคุณในขณะที่เสริมสร้างความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการประชุมทาวน์ฮอลล์อย่างมีประสิทธิภาพ ✨

เราควรพูดคุยเรื่องอะไรในการประชุมใหญ่ทุกฝ่าย?

คุณมีความรับผิดชอบในการวางแผนการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปของบริษัทคุณหรือไม่? นี่คือหัวข้อสำคัญที่คุณสามารถมุ่งเน้นได้:

  • การอัปเดตและผลการดำเนินงานของบริษัท: แบ่งปันความสำเร็จล่าสุด ความท้าทายและความก้าวหน้าโดยรวมในการบรรลุเป้าหมาย
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์: เสริมสร้างทิศทางของบริษัทและบทบาทของแต่ละทีมในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
  • โครงการและกิจกรรมสำคัญ: ไฮไลท์โครงการใหญ่, การอัปเดตผลิตภัณฑ์, หรือการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง
  • การยกย่องพนักงาน:เฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมและผลงานที่โดดเด่น
  • ผลการดำเนินงานทางการเงินและธุรกิจ: ให้ภาพรวมในระดับสูงของรายได้ การเติบโต และตัวชี้วัดสำคัญ
  • วัฒนธรรมและค่านิยม: เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการแบ่งปันเรื่องราวและตัวอย่างของค่านิยมหลักในการปฏิบัติ
  • ช่วงถาม-ตอบ: เปิดโอกาสให้พนักงานถามคำถามกับผู้บริหารและแสดงความกังวลต่างๆ
  • เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า:แบ่งปันความคิดเห็นเชิงบวกจากลูกค้าหรือกรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงพนักงานกับผลกระทบของงานที่พวกเขาทำ
  • ความท้าทายและอุปสรรค: อภิปรายถึงความท้าทายหลักและวิธีที่บริษัทกำลังจัดการกับปัญหาเหล่านั้น
  • กิจกรรมและโอกาสที่กำลังจะมาถึง: ประกาศกิจกรรมของบริษัท, การอบรม, หรือโอกาสทางการเติบโตทางอาชีพ

ไม่แน่ใจว่าจะใส่อะไรในวาระการประชุมทั้งหมดของคุณ? เราช่วยคุณได้ การสร้างวาระการประชุมที่มีประสิทธิภาพนั้นง่ายมากด้วยเทมเพลต

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยการวางแผนด้วยแม่แบบวาระการประชุมผู้นำของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยการวางแผนด้วยแม่แบบวาระการประชุมผู้นำของ ClickUp

เทมเพลตวาระการประชุมผู้นำของ ClickUpประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับ:

  • เน้นย้ำความสำเร็จ
  • การทบทวนตัวชี้วัด
  • การกำหนดเป้าหมายในอนาคต
  • การอัปเดตของพนักงาน

มันมาพร้อมกับรูปแบบที่พร้อมใช้งานและกราฟิกที่ดึงดูดสายตาด้วย ดังนั้นคุณจะใช้เวลาในการจัดรูปแบบเอกสารน้อยลงและมุ่งเน้นพลังงานไปที่เนื้อหาหลักของการประชุม

วิธีการวางแผนและจัดการประชุมที่ทุกคนมีส่วนร่วม: ขั้นตอนทีละขั้นตอน

การประชุมแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมโยง แต่ผู้เข้าร่วมจะรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างรวดเร็วหากการประชุมไม่น่าสนใจพอ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อวางแผนการประชุมแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วมที่ทั้งสนุกและให้ข้อมูลครบถ้วน 🤩

เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้แบ่งขั้นตอนออกเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมทีม

ก่อนการประชุม

1. กำหนดวัตถุประสงค์

ระบุวัตถุประสงค์ของการประชุมอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดตของบริษัท ฉลองความสำเร็จ ปรับแนวทางให้สอดคล้องกัน หรือเพื่อแก้ไขข้อกังวลต่างๆ

การเข้าใจเป้าหมายช่วยให้กำหนดวาระการประชุมและทำให้การประชุมสร้างคุณค่าให้กับพนักงานได้ วัตถุประสงค์ของการประชุมยังช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการประชุมนั้นได้อีกด้วย

2. ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการประชุม

โปรดจำไว้ว่านี่เป็นการประชุมประเภทที่แตกต่างออกไป การประชุมแบบรวมทุกคนไม่ได้เหมือนกับการประชุมแบบตัวต่อตัว: มีคนจำนวนมากเข้าร่วมการโทรนี้ ดังนั้นคุณต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก่อนเชิญทุกคนเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ วางแผนการประชุมให้ข้อมูลสามารถรับชมได้ง่าย อาจหมายถึง:

  • เริ่มต้นด้วยการละลายพฤติกรรมหรือคำถามสนุก ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม
  • การแบ่งปันการอัปเดตทั่วทั้งบริษัทในรูปแบบการประชุมใหญ่ ซึ่งช่วยให้ทีมผู้นำของคุณสามารถแบ่งปันการอัปเดตอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
  • การนำกิจกรรม "ถามอะไรก็ได้" (AMA) กับผู้บริหารระดับสูงและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
  • การดำเนินการถาม-ตอบหรือการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์

หากคุณอยู่ในองค์กรแบบผสมผสาน ลองคิดถึงวิธีที่จะมอบประสบการณ์ที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงานที่ทำงานทางไกล เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรของคุณเป็นแบบที่เปิดกว้างและครอบคลุมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมงานในสถานที่จริงได้รับของที่ระลึกสนุกๆ จากบริษัท ให้ส่งของที่ระลึกเหล่านั้นไปยังผู้เข้าร่วมที่ทำงานทางไกลล่วงหน้า เพื่อไม่ให้พวกเขาพลาดโอกาส

3. กำหนดวันและเวลา

เลือกเวลาที่สะดวกสำหรับพนักงานในทุกสถานที่และเขตเวลาต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าร่วมให้สูงสุด

สำหรับทีมระดับประเทศหรือข้ามชาติ ควรพิจารณาเขตเวลาเมื่อกำหนดการประชุม พนักงานของคุณในประเทศจีนอาจไม่ต้องการรับสายตอน 5 ทุ่ม ดังนั้นพยายามหาเวลาที่เหมาะสมกับคนส่วนใหญ่ในบริษัท

พิจารณาหมุนเวียนเวลาการประชุมเพื่อให้ครอบคลุมทุกคน หรือเสนอเวอร์ชันบันทึกไว้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมสดได้

4. เตรียมแผนการสื่อสาร

ทีมงานทั้งหมดจะเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ครั้งนี้ ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะรวบรวมความคิดเห็นจากผู้อื่นก่อนที่จะสร้างวาระการประชุม คุณอาจคิดว่าทีมต้องการเน้นเรื่องสนุกๆ เช่น วันครบรอบการทำงานหรือการกล่าวชื่นชม แต่บางทีพวกเขาอาจต้องการพูดคุยอย่างจริงใจกับซีอีโอมากกว่า

ใช้เวลาในการรวบรวมคำถามสำหรับช่วงถาม-ตอบหรือการประชุมใหญ่ สร้างคำถามที่แปลกใหม่เพื่อเริ่มต้นการสนทนา และรวบรวมไอเดียสำหรับการประชุมทั้งหมดจากทีมของคุณ

แทนที่จะขอให้ทุกคนตอบกลับอีเมลในหัวข้อการประชุมด้วยไอเดียการประชุม คุณสามารถสร้างแบบสำรวจและส่งไปยังทั้งบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานจากเทมเพลตของ ClickUpเพื่อติดตามไอเดียต่าง ๆ ได้

ไม่ใช่ทุกความคิดจะประสบความสำเร็จ แต่คุณจะพบกับความคิดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจอย่างแน่นอนผ่านการระดมสมองกับทีมอื่น ๆ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามหารือเกี่ยวกับเรื่องของบริษัท

5. ออกแบบวาระการประชุม

แม้ว่าการประชุมแบบรวมทุกคนจะสนุกเพียงใด แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีโครงสร้าง มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงที่จะออกนอกประเด็นและใช้เวลาอันมีค่าของบริษัทไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ การจัดโครงสร้างการประชุมด้วยลำดับที่สมเหตุสมผล ครอบคลุมการอัปเดตที่สำคัญ ข้อความจากผู้นำ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการถามตอบ

รักษาความสมดุล—หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลมากเกินไปในขณะที่มั่นใจว่าทุกหัวข้อสำคัญได้รับการกล่าวถึงอย่างกระชับและน่าสนใจ

ตัวอย่างเทมเพลตเอกสารบันทึกการประชุมใน ClickUp
สรุปวาระการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการใน ClickUp Docs การประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำใช่ไหม? เปลี่ยนเอกสารนี้เป็นเทมเพลตได้เลย!

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเชื่อมต่อกับงานและการแชท เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างและดำเนินการวาระการประชุม

นี่เป็นโอกาสที่จะอัปเดตทุกคนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ดังนั้นโปรดออกแบบวาระการประชุมที่มุ่งเน้นและน่าสนใจ ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตาม ได้แก่ การจัดสรรเวลาสำหรับ:

  • การแนะนำพนักงานใหม่ให้กับสมาชิกทีมทุกคน
  • คำกล่าวของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการอัปเดตของบริษัทเกี่ยวกับโครงการสำคัญ
  • การอัปเดตสั้น ๆ จากแต่ละแผนกและวิธีที่มันสอดคล้องกับภารกิจของบริษัท
  • การยกย่องพนักงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วยการชื่นชมในทีม
  • เปิดคำถามและคำตอบสำหรับสมาชิกทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับการอัปเดตของบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง

ในกำหนดการของคุณ โปรดระบุเวลาที่คุณวางแผนจะใช้กับแต่ละผู้พูดหรือแต่ละหัวข้อ

6. รวบรวมเนื้อหาและวิทยากร

ระบุผู้ที่จะนำเสนอแต่ละส่วน โดยให้มีการผสมผสานระหว่างผู้นำและตัวแทนทีมเพื่อให้การประชุมมีความกระตือรือร้น เตรียมสไลด์ ประเด็นสำคัญ และข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้การนำเสนอชัดเจนและมีผลกระทบ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อแปลงวาระการประชุมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และติดแท็กใครก็ได้ในองค์กรของคุณเพื่อการประสานงานข้ามแผนกที่ง่ายขึ้น

7. ส่งคำเชิญและคำเตือน

เมื่อมีวาระการประชุมอยู่ในมือแล้ว ถึงเวลาที่จะเชิญทุกคนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของคุณ กระจายรายละเอียดการประชุมล่วงหน้าให้ชัดเจนผ่านแชท อีเมล หรือปฏิทินภายใน รวมถึงวาระการประชุมและลิงก์สำหรับการเข้าร่วม

สร้างคำเชิญประชุมสำหรับการประชุมทั้งหมดด้วย ClickUp Brain
รับ ClickUp Brain เพื่อเขียนคำเชิญอย่างรวดเร็วและส่งออกไปเป็นโพสต์บน ClickUp Chat

ส่งการแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตรล่วงหน้าสองสามวันก่อนการประชุมและในวันประชุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

การจัดประชุมใหญ่ทุกฝ่ายไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนงานนี้ให้ใช้เทมเพลตการประชุมใหญ่ทุกฝ่ายของ ClickUpเพื่อช่วยให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น

จัดการโลจิสติกส์ เวลา และการวางแผนสำหรับการประชุมบริษัทครั้งต่อไปของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการประชุม All Hands ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการโลจิสติกส์ เวลา และการวางแผนสำหรับการประชุมบริษัทครั้งต่อไปของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการประชุม All Hands ของ ClickUp

เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประชุมทุกฝ่าย ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ

8. ตรวจสอบการตั้งค่าทางเทคนิค

ทดสอบแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ, ไมโครโฟน, กล้อง, และเครื่องมือการนำเสนอใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางเทคนิคในนาทีสุดท้าย

หากใช้ฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ แชท หรือการถาม-ตอบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์เหล่านี้ถูกตั้งค่าและใช้งานได้ก่อนเริ่มการประชุม

ระหว่างการประชุมใหญ่

9. อำนวยความสะดวกในการประชุม

เริ่มต้นตรงเวลา ตั้งบรรยากาศที่เป็นบวกและน่าสนใจ และยึดตามกำหนดการเพื่อเคารพเวลาของทุกคน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการสำรวจความคิดเห็น การกล่าวชื่นชม หรือการแชทสด ทำให้การประชุมน่าสนใจแทนที่จะเป็นการนำเสนอทางเดียว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยClickUp Remindersเพื่อให้มั่นใจว่าทีมเข้าร่วมการประชุมตรงเวลา

10. ตอบคำถามและข้อเสนอแนะ

จัดสรรเวลาสำหรับการถาม-ตอบแบบเปิดที่พนักงานสามารถยกประเด็นหรือขอคำชี้แจงได้ ใช้การส่งคำถามแบบไม่ระบุชื่อหากจำเป็นเพื่อส่งเสริมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและให้แน่ใจว่าผู้นำตอบกลับอย่างโปร่งใส

11. สรุปประเด็นสำคัญ

สรุปประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไปในตอนท้ายของการประชุม ย้ำข้อความสำคัญเพื่อให้พนักงานออกไปพร้อมกับความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัท ความคาดหวัง และบทบาทของพวกเขาในโครงการที่กำลังจะมาถึง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถให้ AI สรุปบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณได้ในไม่กี่วินาทีClickUp Brainถูกสร้างขึ้นใน ClickUp Docs ดังนั้นคุณสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วหลังการประชุม

คลิกอัพ เอไอ
สร้างบันทึกการประชุมที่แม่นยำได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp

ด้วยAI คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมได้หลายวิธี:

  • สร้างบันทึกการประชุม: แทนที่จะต้องรีบจดทุกคำในระหว่างการประชุม ให้ AI ช่วยคุณ ClickUpAI สามารถช่วยร่างบันทึกการประชุมที่ชัดเจนและมีโครงสร้างซึ่งสามารถจับใจความสำคัญของการหารือได้ครบถ้วน ทำให้ไม่มีสิ่งสำคัญหลุดรอดไป
  • สรุปบันทึกการประชุม: หลังจากการประชุมใหญ่ที่ใช้เวลานาน คุณอาจได้บันทึกหลายหน้า ClickUp Brain สามารถย่อข้อมูลเหล่านี้ให้กลายเป็นสรุปที่กระชับในเอกสารของคุณ ทำให้ง่ายต่อการทบทวนและแบ่งปันประเด็นสำคัญ

หลังการประชุม

12. แชร์การบันทึกและวัสดุอื่น ๆ

หลังจากประชุมทั้งหมดเสร็จสิ้น (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) ให้ส่งอีเมลสรุปสั้น ๆ พร้อมบันทึกการประชุมออกไป นี่จะช่วยเน้นย้ำประเด็นที่ได้พูดคุยและช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมทราบข้อมูล

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกการนำเสนอการประชุมของคุณด้วยClickUp Clipsเพื่อแชร์ในภายหลัง

13. ติดตามผลและรวบรวมข้อเสนอแนะ

การติดตามผลมีความสำคัญเท่ากับการนัดหมายการประชุม การติดตามผลเป็นการปิดวงจรและทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามสิ่งที่ต้องทำ

หลังจากการประชุมของคุณ คุณอาจจำเป็นต้อง:

  • มอบหมายรายการดำเนินการติดตามผลให้กับแผนกหรือสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง
  • ตรวจสอบกับหัวหน้าทีมเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม

การรวบรวมความคิดเห็นผ่านการสำรวจหรือการหารืออย่างไม่เป็นทางการจะช่วยให้คุณปรับปรุงรูปแบบ, เนื้อหา, และประสบการณ์โดยรวมของการประชุมทุกครั้งในอนาคต

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รวบรวมข้อเสนอแนะและคำแนะนำ แล้วเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ด้วยClickUp Forms

ClickUp Forms: การประชุมทั้งหมด
ใช้ ClickUp Forms เพื่อสร้างและส่งแบบสำรวจความคิดเห็น รวบรวมคำตอบ และสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่ได้รับ

ในขณะที่คุณอาจหวังว่าจะได้รับคำชมเชยเกี่ยวกับการประชุมของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการตามคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้การประชุมในอนาคตของคุณน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🏆

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการประชุมพนักงานทั้งหมด

โปร่งใส

การสื่อสารที่โปร่งใสเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการประชุมทุกฝ่าย พนักงานชื่นชมความซื่อสัตย์และความเปิดเผยจากผู้นำของพวกเขา

ในระหว่างการประชุม ให้แบ่งปันข้อมูลอัปเดตของบริษัท ข่าวสาร โครงการใหม่ ความท้าทาย และความสำเร็จต่างๆ การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างความไว้วางใจ แต่ยังช่วยให้สมาชิกทุกคนได้รับข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจอย่างกระตือรือร้น

ให้ข้อเสนอแนะ

การประชุมทั้งหมดเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมทั้งหมด. ให้การยอมรับและชื่นชมความสำเร็จ, เน้นย้ำความก้าวหน้า, และให้การยอมรับในเชิงบวกต่อจุดที่ต้องการการปรับปรุง.

สิ่งนี้ช่วยรักษาแรงจูงใจในหมู่พนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จัดเซสชันถามตอบหรือพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ

การรวมช่วงถาม-ตอบหรือการพูดคุยแบบสบายๆ เข้าไปในที่ประชุมทั้งหมดของคุณเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความมีส่วนร่วม

ทีมผู้นำของคุณสามารถตอบคำถามหรือมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ช่วงการมีส่วนร่วมนี้จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ข้อสงสัย และความคิดเห็นของพวกเขาอย่างอิสระ

จัดเตรียมภาพประกอบ

ภาพช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น การรวมแผนภาพ, กราฟ, สไลด์โชว์, หรือวิดีโอเพื่อสนับสนุนหัวข้อของคุณช่วยเพิ่มความชัดเจนและความเข้าใจ

การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพสามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ชมมีสมาธิและสนใจตลอดเวลา

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:แผงควบคุม ClickUpเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการแสดงภาพประสิทธิภาพของทีม การบรรลุเป้าหมาย หรือความคืบหน้าของโครงการ

แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการแสดงข้อมูลของคุณในการประชุม
ทำให้ข้อมูลง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ClickUp Dashboards

เฉลิมฉลองความสำเร็จ

ใช้การประชุมเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองความสำเร็จ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ การยกย่องความสำเร็จของบุคคลหรือทีมจะช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการประชุม ยิ่งพวกเขามีส่วนร่วมมากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งมีสมาธิและมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่านั้น

เคล็ดลับการประชุมทุกมือสำหรับทีมเสมือน

แม้ว่าหลักการพื้นฐานของการประชุมแบบ all-hands จะไม่เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง แต่การจัดการประชุม all-hands แบบเสมือนจริงนั้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง นี่คือเคล็ดลับสั้นๆ ที่จะช่วยให้การประชุม all-hands ของคุณดึงดูดทีมเสมือนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  1. เลือก ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม:เลือกแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงที่เชื่อถือได้ซึ่งรองรับขนาดของทีมคุณและสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ได้ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีคุณสมบัติเช่น การแชร์หน้าจอ, ห้องย่อย, และความสามารถในการบันทึกการประชุมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมสดได้
  2. การทดสอบก่อนการประชุม: ดำเนินการทดสอบร่วมกับทีมไอทีของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบเสียงและภาพทำงานได้อย่างราบรื่นจะช่วยให้การประชุมมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาแทนที่จะมีปัญหาทางเทคนิค
  3. ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม: การประชุมเสมือนจริงอาจกลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยได้อย่างรวดเร็ว ควรเพิ่มองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การถามตอบ และกลุ่มสนทนาขนาดเล็ก เพื่อรักษาความสนใจของทีมคุณ พิจารณาใช้เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการประชุมของคุณ
  4. ภาพและงานนำเสนอ: ใช้ภาพและสไลด์ที่กระชับเพื่อทำให้ประเด็นของคุณชัดเจนขึ้นและรักษาความสนใจของผู้ฟัง การนำเสนอที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเพิ่มประสบการณ์การประชุมเสมือนจริงได้อย่างมาก
  5. กำหนดวาระและจัดการเวลาอย่างชัดเจน: เนื่องจากการประชุมออนไลน์อาจทำให้สมาธิของผู้เข้าร่วมลดลง ควรกำหนดวาระการประชุมให้กระชับและจัดสรรเวลาพักให้เพียงพอ โดยเฉพาะหากการประชุมมีระยะเวลาค่อนข้างนาน ควรส่งวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เตรียมตัว
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: ให้ชัดเจนว่าความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนมีคุณค่า. ส่งเสริมให้ทีมถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างการสื่อสารสองทาง, ทำให้ทุกคนรู้สึกได้รับการฟังและมีคุณค่า.
  7. ติดตามผล: หลังการประชุม ให้แบ่งปันสรุปการหารือ,รายการที่ต้องดำเนินการ, และบันทึกการประชุมกับทีมของคุณ ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างเนื้อหาที่ได้กล่าวถึงไว้แล้ว แต่ยังช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรง

โดยการปรับวิธีการของคุณให้เหมาะกับรูปแบบเสมือนจริง คุณสามารถรักษาประสิทธิภาพของการประชุมทั้งหมดของทีมไว้ได้ ทำให้ทีมของคุณเชื่อมต่อ ได้รับข้อมูล และมีความกระตือรือร้น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

วิธีที่เราวางแผนและดำเนินการประชุมทุกฝ่ายที่ ClickUp!

เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมของเราที่ ClickUp เรามีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าทีมที่กระจายอยู่ทั่วสามารถรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้ทำงานได้ดีที่สุด แน่นอนว่าเราใช้ ClickUp เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีที่Sarah Gold ผู้จัดการโปรแกรมการเติบโตที่ ClickUp อธิบายกระบวนการของเธอ:

เราพึ่งพา ClickUp Tasks ในการวางแผน จัดการ และเตรียมการประชุมทีมประจำเดือนได้อย่างราบรื่น ด้วยการตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ เราจึงมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน

ในแต่ละเดือน เราจะสร้างงานย่อยเพื่อจัดระเบียบรายละเอียด ติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ งานย่อยเหล่านี้ช่วยให้เราประสานงานกับวิทยากร กำหนดวันครบกำหนด และสรุปเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp ช่วยให้กระบวนการวางแผนของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง!

เราพึ่งพา ClickUp Tasks ในการวางแผน จัดการ และเตรียมการประชุมทีมประจำเดือนได้อย่างราบรื่น ด้วยการตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ เราจึงมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน

ในแต่ละเดือน เราจะสร้างงานย่อยเพื่อจัดระเบียบรายละเอียด ติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ งานย่อยเหล่านี้ช่วยให้เราประสานงานกับวิทยากร กำหนดวันครบกำหนด และสรุปเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp ช่วยให้กระบวนการวางแผนของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง!

😎 นี่คือแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สำหรับการวางแผนการประชุม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่!

วางแผนการประชุมทั่วทั้งบริษัทให้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วย ClickUp

การประชุมแบบรวมทุกคนเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับทุกคนที่จะมารวมตัวกันในเวลาและสถานที่เดียวกัน แต่จำนวนผู้เข้าร่วมที่มากมายทำให้กระบวนการวางแผนดูน่ากลัว

โชคดีที่ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง คุณจะวางแผนการประชุมสุดยอดที่ทุกคนรอคอยอย่างแท้จริง

ใคร ๆก็สามารถนัดประชุมและ ใช้เครื่องมือในการติดตามบันทึกการประชุมได้ แต่ต้องใช้มืออาชีพตัวจริงในการวางแผนการประชุมใหญ่ที่โดดเด่นและน่าประทับใจ เร่งกระบวนการวางแผนและไม่ให้พลาดรายละเอียดสำคัญด้วยระบบที่เหมาะสม

ClickUp ให้บริการเทมเพลตวาระการประชุมสำหรับทุกคนในทีม, กระบวนการทำงานสำเร็จรูป, งาน และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น

การประชุมที่ดีกว่าอยู่แค่คลิกเดียวสมัครใช้ ClickUp ตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต!