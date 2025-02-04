เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัส 10 อันดับแรกสำหรับปี 2025

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวิธีการทำงานของเรา เรากำลังยอมรับความยืดหยุ่นในการทำงานจากทุกที่ที่เราเลือกมากขึ้น 💻
อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมการทำงานแบบผสมผสานหมายความว่าทีมต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่ นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติให้ราบรื่น และติดตามความรับผิดชอบ
ทีมที่อยู่ห่างไกลต้องสามารถรวมตัวกันในการประชุมเสมือนจริงเพื่อการคิดสร้างสรรค์และการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพ
คำตอบคือ?
เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ปัจจุบันมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ แต่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย ระบบการผสานรวม และแผนการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจะทำให้คุ้มค่ากับความพยายาม
เพื่อให้คุณสะดวกยิ่งขึ้น ทีมงานและฉันได้ทำการวิจัยและทดสอบเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ดีที่สุดบางตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 👇
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัส?
เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่เหมาะสมสามารถช่วยให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้จะอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมหรือโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยให้พนักงานสามารถทำงานตามตารางเวลาและจังหวะของตนเองได้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีสมาธิมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงในการรองรับรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน
หากคุณวางแผนที่จะเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสสำหรับธุรกิจของคุณ นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณา
- การร่วมมือในการจัดทำเอกสาร: ควรสามารถให้การแก้ไขเอกสารที่จำเป็นได้ทั้งแบบเรียลไทม์และแบบไม่เรียลไทม์เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดการขัดแย้ง
- การจัดการงาน: เครื่องมือที่คุณเลือกควรช่วยให้คุณสร้างและมอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ว่ามีงานใดที่ต้องทำ
- การแชร์ไฟล์: เลือกโซลูชันที่ช่วยให้ทีมสามารถแชร์ไฟล์และเอกสารได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวก
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ซอฟต์แวร์ควรให้ทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและรีวิวงานได้ เพื่อไม่จำเป็นต้องมีการประชุมบ่อยครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่เหมาะสมที่สุดควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ เพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าของโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากใช้เวลาทดลองและวิจัยร่วมกับทีมของผมอย่างมาก ผมได้รวบรวมรายการเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในตลาดไว้ให้คุณแล้ว ผมจะพาคุณไปดูคุณสมบัติ ราคา ข้อดี และข้อเสียของแต่ละเครื่องมือเพื่อให้คุณได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับทีมของคุณได้
อ่านเพิ่มเติม: การทำงานแบบอะซิงโครนัสเปลี่ยนความร่วมมืออย่างไร
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือครบวงจรสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส และการจัดการโครงการ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
ClickUp ช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถจัดระเบียบและมอบหมายโครงการและงานต่างๆ ได้
ทีมของฉันและฉันใช้ClickUp's Chat Viewในการติดต่อกับสมาชิกในทีม,ClickUp Clipsเพื่อทำงานแบบอะซิงโครนัส,ClickUp Docsสำหรับการร่วมมือด้านเนื้อหา,Proofingสำหรับการแชร์และตรวจสอบไฟล์สื่อ, และClickUp Whiteboardsสำหรับการวางแผนระยะไกล, การระดมความคิด, และการประชุม แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือ, การทำงานระยะไกล, และการจัดการงาน และยังใช้งานง่ายและมีความเป็นธรรมชาติอย่างมาก
เราสามารถกำหนดโปรโตคอลการสื่อสารที่แม่นยำสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันข้ามเขตเวลาได้ ซึ่งช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเมื่อต้องแบ่งปันข้อมูล แก้ไขปัญหา และสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
สามารถกำหนดโปรโตคอลการสื่อสารสำหรับประเภทของช่องทางที่จะใช้และความถี่ของการประชุมได้ ตัวอย่างเช่น เราสามารถส่งอีเมลอัปเดตอย่างเป็นทางการ ประกาศ และรายงาน โดยให้เวลาตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
แม่แบบ ClickUp Team Communication and Meeting Matrixมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างและจัดการแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของเรา
มุมมองตารางการประชุมของเทมเพลตนี้ช่วยให้เราวางแผนการประชุมได้ ในขณะที่มุมมองสถานะการประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการตรวจสอบตามกำหนดการของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างเส้นเวลาการสื่อสารและการประชุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของเรา
ในทำนองเดียวกัน ClickUp Whiteboards ช่วยให้ทีมระยะไกลของเราสามารถสร้างแนวคิดและอธิบายหัวข้อต่างๆ ได้อย่างเป็นภาพ เราสามารถร่างความคิด วางแผนการทำงาน และเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ทำให้แต่ละเซสชันการระดมความคิดมีประสิทธิผลและสร้างผลกระทบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถมาตรฐานแผนการสื่อสารและระเบียบปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสร้างกรอบการทำงานขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อส่งข้อมูลให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย และสื่อที่เหมาะสมในการถ่ายทอดข้อความของเราได้
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก ClickUp สำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส มาดูคุณสมบัติเด่นของมันกัน:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปัญญาประดิษฐ์ทรงพลัง: ใช้ClickUp Brainเพื่อช่วยคุณในงานที่เล็กน้อย (แต่ใช้เวลามาก) เช่น สรุปบันทึกการประชุมและการอัปเดตโครงการ, เขียนคำตอบอีเมล, และสร้างเทมเพลต. คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อรับคำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ. อัลกอริทึมของ AI จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงาน, เอกสาร, และการแชทของคุณเพื่อตอบคำถามของคุณ
- ดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อความรับผิดชอบที่ดีขึ้น: ทำให้ทุกคนในทีมของคุณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนด้วยClickUp Goals โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างเป้าหมายรายบุคคลและเป้าหมายของทีม จากนั้นแยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายทางการเงิน ตัวเลข หรือประเภทของงาน เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละคนในการบรรลุเป้าหมายได้
- ติดตามความก้าวหน้าของทีม: รับมุมมองที่ชัดเจนและกระชับเกี่ยวกับงาน ความก้าวหน้า และประสิทธิภาพของคุณในที่เดียวด้วยClickUp Dashboards แบ่งปันแดชบอร์ดกับสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ลดความจำเป็นในการประชุมและการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย: ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายรายการงานสำหรับโครงการใด ๆ ให้กับสมาชิกในทีมของคุณ เพิ่มวันที่ครบกำหนด คำอธิบายงาน ระดับความสำคัญ และสถานะของงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานในทีมของคุณ
- ร่วมมือในการจัดทำเอกสาร: รวบรวมข้อมูลในเอกสารที่จัดรูปแบบอย่างเรียบร้อยโดยใช้ClickUp Docs เชิญสมาชิกในทีมให้ทำงานร่วมกันและแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับข้อมูลอัปเดตที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
- แชร์การอัปเดตในแชท: แชร์การอัปเดต, ร่วมมือกัน, และปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp Chat View เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถสลับระหว่างการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous) และการสนทนาแบบเรียลไทม์ (real-time) ได้ตามความสะดวก
- อธิบายแนวคิดอย่างชัดเจน: อธิบายแนวคิดใด ๆ ได้อย่างชัดเจนโดยการบันทึกหน้าจอของคุณผ่านClickUp Clips สร้างคลิปสำหรับการสนทนาใด ๆ และเพิ่มลงใน ClickUp Hub เพื่อให้คุณและทีมสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยในการทำความเข้าใจและตั้งค่าการปรับแต่งสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อคนต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ แบบแผนการสื่อสาร เพื่อกำหนดกระบวนการและกำหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก.
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีม)
Slack เป็น แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันบนระบบคลาวด์ สามารถติดตั้งได้ทั้งบนโทรศัพท์และเดสก์ท็อป และเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการส่งข้อความทันทีและการประสานงานในการสนทนาอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้การสนทนามุ่งเน้น คุณสามารถสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการหรือแผนกต่างๆ ได้อีกด้วย
การผสานการทำงานของ Slack กับ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างงานจากช่องหรือข้อความโดยตรง และตั้งค่าการซิงค์เฉพาะช่องทางเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะเห็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ด้วยแอป Zoom สำหรับ Slack คุณสามารถเข้าร่วมและจัดการประชุมได้จากภายใน Slack
แม้ว่าฉันจะเห็นด้วยว่าซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมของSlack เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และทีมระยะไกล แต่แพลตฟอร์มนี้ยังขาดคุณสมบัติสำหรับการจัดการโครงการระยะไกลอย่างละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- แชททีม: เริ่มการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีม สื่อสารผ่านข้อความ เสียง หรือวิดีโอโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว
- การประชุมกลุ่มย่อย: เชิญสมาชิกในทีมของคุณเข้าร่วมการสนทนาอย่างรวดเร็วด้วยการกดสวิตช์เพียงครั้งเดียว สามารถแชร์เอกสารหรือลิงก์ระหว่างการประชุมกลุ่มย่อยได้ ไฟล์ที่แชร์จะถูกบันทึกไว้ในประวัติการสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อการประชุมกลุ่มย่อยสิ้นสุดลง
- Slack Connect: เชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างราบรื่นในทันที กำจัดความจำเป็นในการใช้สายอีเมลที่ยืดยาว
- คลิป: แชร์ข้อมูลตามบริบทกับทีมโดยการอัปโหลดคลิปเสียง วิดีโอ หรือการบันทึกหน้าจอภายใน Slack
- Slack AI: ถามคำถามเกี่ยวกับการทำงานใด ๆ กับ AI ของ Slack แล้วมันจะค้นหาในพื้นที่ Slack ของคุณเพื่อให้คำตอบที่เกี่ยวข้องแก่คุณ รับสรุปอย่างรวดเร็วของข้อความที่คุณพลาดไปเพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนทนาอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ Slack
- การจัดการการแจ้งเตือนหลายรายการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและทำให้รู้สึกหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือช่องทางที่มีการเคลื่อนไหวสูง
- Slack ต้องการพื้นที่จัดเก็บจำนวนมากในระบบของคุณ และคุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนข้อความหากหน่วยความจำของเดสก์ท็อปของคุณหมด
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
- Slack AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (30,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เลือก จังหวะการประชุมที่เหมาะสม — การประชุมรายวัน, การประชุมรายสัปดาห์, การประชุมทุกสองสัปดาห์, หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมที่สุดในการติดตามความคืบหน้ากับทีมระยะไกลของคุณ.
3. Loom (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอและการตัดต่อวิดีโอ)
Loom เป็นหนึ่งใน เครื่องมือบันทึกหน้าจอ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกหน้าจอ กล้องเว็บแคม และเสียงของพวกเขาในขณะที่อธิบายแนวคิดและกระบวนการต่างๆ บนหน้าจอ เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างลิงก์ขึ้นมา และผู้ใช้สามารถแชร์ลิงก์นี้กับใครก็ได้ ผู้ชมยังสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนวิดีโอ
อย่างไรก็ตาม Loom ไม่สามารถเป็นเครื่องมือเดียวในคลังแสงการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสของคุณได้ เนื่องจากไม่สามารถใช้สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสื่อสารแบบซิงโครนัส
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- เครื่องมือวาด: ไฮไลต์การคลิกเมาส์และวาดบนหน้าจอของคุณเพื่อแปลงข้อมูลอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- ปฏิกิริยาที่หลากหลาย: เปิดโอกาสให้ผู้ชมแสดงความรู้สึกต่อวิดีโอของคุณด้วยอิโมจิ
- คำกระตุ้นการตัดสินใจ: ใส่ลิงก์ไปยังทรัพยากรสำคัญในวิดีโอของคุณเพื่อให้ผู้ชมสามารถอ้างอิงได้เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่รับชมวิดีโอของคุณและระยะเวลาที่รับชม รวมถึงจำนวนคลิกที่คุณได้รับบน CTA ของคุณ
- Loom AI: เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติและแปลงสคริปต์ของคุณเป็นเอกสารที่อ่านง่าย รับข้อความที่สร้างโดยอัตโนมัติซึ่งคุณสามารถแชร์พร้อมกับวิดีโอของคุณเพื่อให้ผู้ชมได้รับบริบทที่เพียงพอเกี่ยวกับการสนทนา
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง
- แอปเดสก์ท็อปและส่วนขยาย Chrome ของ Loom ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบสะท้อนกัน และการสลับใช้งานระหว่างสองแพลตฟอร์มนี้ทำได้ยาก
- อินเตอร์เฟซการแก้ไขอาจดูไม่ลื่นไหลและไม่เป็นธรรมชาติ
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- Loom AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนด มารยาทในการประชุมเสมือนจริง ที่ระบุระเบียบปฏิบัติเฉพาะสำหรับการประชุมเสมือนจริงของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกำหนดบรรยากาศของการประชุม แนะนำการสนทนา และทำให้การประชุมของคุณเกิดประโยชน์และมีผลกระทบอย่างแท้จริง
4. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางอีเมลที่ปลอดภัยและการจัดการเอกสาร)
รู้จักกันในชื่อ G Suite, Google Workspace นำเสนอคุณสมบัติที่จำเป็นมากมายสำหรับการ สื่อสารแบบไม่พร้อมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีม
ผลิตภัณฑ์บนระบบคลาวด์ สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานระยะไกลให้มีประสิทธิภาพ และทำให้การสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสานเป็นเรื่องง่ายมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- การสื่อสาร: ใช้ความสามารถที่แข็งแกร่งของ Gmail ในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันกับสมาชิกในทีมของคุณ จัดการและจัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณโดยใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น ป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และแท็ก
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณในการนำเสนอ เอกสาร และสเปรดชีต แก้ไขแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเตือนด้วย @mentions
- การจัดตารางเวลา: จัดการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดายใน Google Calendar. ประสานงานกิจกรรม, ตั้งนัดหมาย, และวางแผนโครงการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการชนกันของตารางเวลา
- แชท: เริ่มการสนทนาอย่างรวดเร็วด้วยการส่งข้อความโดยตรงบน Google Chat ใช้ห้องแชทเพื่อดำเนินการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อหรือโครงการเฉพาะ
- การประชุม: ติดตามข่าวสารกับเพื่อนร่วมงานและทีมของคุณผ่านการประชุมทางวิดีโอ บันทึกการประชุมและแชร์กับสมาชิกสำคัญเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการสนทนา
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- การแก้ไขเอกสาร, สไลด์, หรือชีตบนแอปพลิเคชันมือถือของ Google Workspace ไม่สะดวก
- แม้ว่า Google Workspace จะมีความคุ้มค่าโดยทั่วไป แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าค่าใช้จ่ายค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงและพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจมาตรฐาน: $14. 40/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจพลัส: $21. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
5. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการระดมความคิด)
ถัดไปในรายการเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสคือ Miro ซึ่งเป็น พื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบภาพและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือนี้มอบผืนผ้าใบอัจฉริยะสำหรับการสร้างและจัดระเบียบเนื้อหา แผนผังขั้นตอนการทำงาน เพิ่มโน้ตติดหน้าจอ และร่างแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก Miro เป็นเครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ใช้งานง่ายรองรับการทำงานแบบไม่พร้อมกันและสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ผืนผ้าอัจฉริยะ: ปลดล็อกมุมมองเดียวของงานทีมคุณครอบคลุมงาน, เนื้อหา, เอกสาร, และข้อมูล. แชร์ผืนผ้านี้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่ต้องทำและสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้า: ออกแบบการเดินทางของลูกค้าอย่างครอบคลุมและทำแผนที่จุดสัมผัสที่สำคัญเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม สร้างการเดินผ่านกระบวนการโดยการบันทึกบอร์ด Miro ของคุณ ผู้ร่วมงานคนอื่นสามารถกลับมาที่บอร์ดได้ตามความสะดวกและอ้างอิงการบันทึกเหล่านี้เพื่อดูบริบท
- ชุดเครื่องมือสร้างโครงร่าง: สร้างโครงร่างสำหรับแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ล่าสุดของคุณภายในเครื่องมือสร้างโครงร่างของ Miro
- Miro AI: สร้างแผนภาพ แผนผัง และโครงร่างได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ AI ในการสร้างไอเดีย สรุปรายงาน สร้างการอัปเดตโครงการอย่างละเอียด และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Miro
- ผู้ดูแลองค์กร: เพิ่มชั้นความปลอดภัยเพื่อจัดการเนื้อหาใน Miro ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และองค์กร
ข้อจำกัดของ Miro
- เว็บไซต์อาจไม่ตอบสนองในบางครั้ง โดยเฉพาะกับกระดานที่มีขนาดใหญ่
- นักออกแบบมักประสบปัญหาในการค้นหารูปร่างและภาพที่เหมาะสมขณะออกแบบเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ กระบวนการ และโครงร่างหน้าจอ
ราคาของ Miro
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสเพื่อปรับปรุงการทำงานทางไกล
6. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตามการพัฒนาซอฟต์แวร์)
Jira เป็น ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาและโครงการ ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้
แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติเพื่อจัดระเบียบและติดตามงาน, จัดการคำขอ, และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีฟีเจอร์เช่น กระดานไวท์บอร์ด พื้นที่ทำงานร่วมกัน และการแชท ทีมงานของคุณอาจต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- บอร์ดโครงการ: จัดการงานของทีมคุณผ่านบอร์ดโครงการ ดูว่าใครรับผิดชอบงานอะไรและติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานโครงการของคุณ
- การจัดการการพึ่งพา: ติดตามงานที่มีการพึ่งพาเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการให้เสร็จก่อนที่งานเหล่านั้นจะกลายเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมอื่น ๆ
- การติดตามเป้าหมาย: ระบุเป้าหมายของโครงการและวัดความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันเป้าหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบรรลุ
- แดชบอร์ด: รับมุมมองแบบภาพรวมของตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ปฏิทิน: ดูงานที่กำลังจะมาถึง, กำหนดเวลา, และกิจกรรมที่สำคัญผ่านมุมมองปฏิทิน. ประสานงานของคุณ, รักษาความเป็นระเบียบ, และติดตามระยะเวลาได้แม้ไม่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง.
ข้อจำกัดของ Jira
- อินเทอร์เฟซไม่ค่อยใช้งานง่าย และผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความซับซ้อนมากในการใช้งาน
- บริการลูกค้าอาจไม่ตอบสนองในบางครั้ง
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามไม่ใช่เรื่องง่าย
ราคาของ Jira
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $7. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12. 48/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)
Trello เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการแบบ Kanban ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและบริหารโครงการทั้งหมดได้จากที่เดียว
แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานจากที่บ้านสำหรับทีมระยะไกล เนื่องจากช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันผ่านบอร์ดและบัตรที่แชร์ได้ สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการงานต่างๆ และเพิ่มคำอธิบายงาน ทำให้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- การมองเห็น: ดูประเภทงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการบนกระดานงานเดียวที่ใช้งานง่าย
- การจัดการงาน: จัดระเบียบงานให้เป็นรายการต่างๆ เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ จัดกลุ่มงานภายใต้ 'งานที่ต้องทำ' 'งานที่กำลังดำเนินการ' หรือ 'งานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' หรือสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของทีมของคุณ
- รายการตรวจสอบ: แบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ติ๊กเครื่องหมายที่แต่ละงานทันทีที่ทำเสร็จ เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น
- การติดตามความคืบหน้า: ติดตามงานทั้งหมดของคุณตามไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าต้องทำงานอะไรต่อไป
- ระบบอัตโนมัติ: กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ใน Trello เพื่อจัดการงานเล็กๆ น้อยๆ ให้เรียบร้อย คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้
ข้อจำกัดของ Trello
- บัตร เมื่อสร้างขึ้นแล้ว ไม่สามารถลบได้ สามารถเก็บไว้ในคลังได้เท่านั้น
- การปรับแต่งบอร์ด Trello มีข้อจำกัดมาก
- การค้นหาบัตรหรือภารกิจเฉพาะอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
อ่านเพิ่มเติม:Trello Vs. ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการใดที่ทำงานได้ดีที่สุดในปี 2024?
8. GitHub (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์โค้ดแบบร่วมมือ)
GitHub เป็น แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้าง แบ่งปัน และจัดการโค้ด
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการฟังก์ชันการทำงานร่วมกันพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถทำงานร่วมกันในโครงการ, ตรวจสอบโค้ด, และแสดงความคิดเห็นได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub
- การพัฒนาและการทดสอบ: สร้างและทดสอบโค้ดของคุณอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมนักพัฒนาที่ครอบคลุมของ GitHub แบ่งปันพื้นที่กับเพื่อนนักพัฒนาเพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การประเมินช่องโหว่: ประเมินโค้ดของคุณเพื่อหาช่องโหว่และแก้ไขได้อย่างรวดเร็วด้วย Dependabot รับการแจ้งเตือนทันทีที่ตรวจพบช่องโหว่ใหม่ เพื่อให้โค้ดของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
- การร่วมมือ: ช่วยให้เกิดการหารือที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกทีมภายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน. ถามคำถาม, จัดการหารือ, และวัดความสนใจในคุณสมบัติโดยใช้แบบสำรวจ
- ปัญญาประดิษฐ์: สร้างโค้ดที่ดีขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้พลังของ AI. ขอให้ Copilot ช่วยเสนอแนะทุกครั้งที่คุณติดขัดในการเขียนโค้ด
- ความปลอดภัย: ตรวจสอบโค้ดของคุณและระบุปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยด้วย AI
ข้อจำกัดของ GitHub
- แพลตฟอร์มมีรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานรู้สึกยากที่จะคุ้นเคย
- การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ประเด็นที่ถูกยกขึ้นในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงไม่สามารถถูกคัดกรองได้
- มันไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ GitHub
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitHub
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
9. HubSpot (ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบอินบาวน์และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า)
HubSpot เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดแบบดึงดูดลูกค้า การบริการลูกค้า และการขาย ช่วยให้ทีมสามารถตั้งค่าแคมเปญการตลาด จัดการกระบวนการขาย และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มเดียว
HubSpot เป็น แพลตฟอร์มบริการลูกค้าและ CRM เป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- การตลาดอัตโนมัติ: อัตโนมัติกระบวนการต่างๆ เช่น การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การติดตามทางอีเมล และการแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- การจัดการโซเชียลมีเดีย: กำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มและติดตามว่าผู้ชมของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณอย่างไร
- การจัดการการติดต่อ: จัดระเบียบและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและประวัติการโต้ตอบของพวกเขาในที่เดียว
- ระบบตั๋ว: แปลงคำถามที่เข้ามาเป็นตั๋วและมอบหมายให้กับตัวแทนบริการลูกค้าของคุณ
- การนัดหมาย: ทำให้การนัดหมายสำหรับลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้นโดยการแชร์ลิงก์ปฏิทินเพื่อให้พวกเขาสามารถจองการประชุมได้โดยตรง
- แชทบอท: ให้บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงและตอบกลับลูกค้าทันที จัดตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ว่างหรือไม่สามารถให้บริการได้
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ามีความจำกัดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เนื่องจากต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนเพื่อจำกัดการควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งาน
- การจัดระเบียบตั๋วอาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และคำถามอาจสูญหายได้ง่ายหากมีตั๋วที่เปิดอยู่มากเกินไป
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
10. Figma (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอินเทอร์เฟซแบบร่วมมือ)
Figma เป็นเครื่องมือออกแบบอินเทอร์เฟซ ที่ใช้โดยทีมออกแบบและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ Figma กับสมาชิกในทีมหลายคนเพื่อทำงานร่วมกันและปรับปรุงต้นแบบการออกแบบในระดับใหญ่ เมื่อออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถแปลงเป็นโค้ดได้อย่างง่ายดายโดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- การออกแบบ: สร้างต้นแบบของส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สมจริงด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือออกแบบที่หลากหลาย
- การทำงานร่วมกัน: ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวของคุณสามารถทำงานร่วมกันในการออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และให้ข้อเสนอแนะบนกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ FigJam
- การพัฒนา: เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นต้นแบบที่สามารถทดสอบได้ด้วยความช่วยเหลือจากคุณสมบัติของนักพัฒนาที่ทรงพลัง
- ปัญญาประดิษฐ์: เปลี่ยนแบบจำลองการออกแบบแบบคงที่ให้เป็นองค์ประกอบแบบโต้ตอบด้วยความช่วยเหลือของ AI จาก Figma สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับต้นแบบของคุณและแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยแผนผังที่เรียบง่าย
- การนำเสนอแบบโต้ตอบ: ร่วมสร้างการนำเสนอกับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อแสดงแนวคิดและแนวคิดด้วยเทมเพลต, ธีม, และคุณสมบัติการเขียนด้วย AI
ข้อจำกัดของ Figma
- Figma อาจใช้เวลาในการโหลดบนเบราว์เซอร์สักครู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อนและมีองค์ประกอบจำนวนมาก
- คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ให้ไว้ในแผนราคาที่สูงกว่าไม่ได้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเสมอไป
- การดูต้นแบบบนแอปพลิเคชันมือถือของ Figma นั้นทำได้ยาก
ราคาของ Figma
- ฟรี
- ทีมมืออาชีพ: $15/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
จัดการการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสด้วย ClickUp
ด้วยจำนวนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปลี่ยนมาใช้การทำงานทางไกล การผสมผสานเครื่องมือสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสจึงมีความสำคัญเพื่อรองรับพนักงานที่อยู่ในเขตเวลาและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
แม้ว่าการเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องยาก แต่การใช้เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจและโครงการต่างๆ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังที่ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร การจัดการงาน การติดตามความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
