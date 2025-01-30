16 เครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ตั้งแต่การเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตการทำงานทางไกลได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระบุว่า มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่คาดการณ์สถานการณ์ที่ประชากรกลุ่มนี้จะเติบโตถึงจำนวนปัจจุบันได้ ตามสถิติแสดงให้เห็นว่า1 ใน 4 ของพนักงาน ใน สหรัฐอเมริกาทำงานจากที่บ้าน ซึ่งมากกว่า 26% ของแรงงานทั้งประเทศ
หากคุณวางแผนที่จะเข้าร่วมกลุ่มนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คุณจำเป็นต้องประเมินข้อดีและข้อเสียที่คุณจะได้รับ ที่สำคัญที่สุด คุณต้องทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
มีเครื่องมือการทำงานทางไกลหลายประเภทที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ซึ่งคุณควรพิจารณา แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่ามีเครื่องมือประเภทใดบ้างที่อยู่ในรายการนี้
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือทำงานจากที่บ้าน?
เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่กำลังเติบโตของทีมที่ทำงานทางไกล คุณจำเป็นต้องตระหนักว่าเครื่องมือการทำงานทางไกลทั้งหมดไม่ได้ให้บริการที่ดีที่สุด บางเครื่องมือเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือบุคคลในการจัดการงานที่ง่าย ๆ เท่านั้น
เครื่องมืออื่น ๆ อาจไม่สามารถหาได้ง่าย และคุณอาจต้องการความช่วยเหลือในการจัดหาจากตลาด ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานของคุณมีความท้าทาย. นี่คือบางแง่มุมพื้นฐานที่คุณควรตรวจสอบจากเครื่องมือสำหรับการทำงานทางไกล.
- ความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้
- ง่ายและประหยัดในการบำรุงรักษา
- การปรับทิศทางใหม่ให้สอดคล้องกับงานของคุณ
16 เครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดที่คุณควรรู้
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรตรวจสอบอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้าน สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุดบางอย่างที่พร้อมใช้งานในตลาด อย่างที่คุณจะเห็น มีเครื่องมือมากมายที่คุณสามารถนำมาใช้ในกลยุทธ์ของคุณเพื่อให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลของคุณทำงานสอดคล้องกัน
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือบางอย่างเหล่านี้อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการดำเนินงานของคุณ นี่คือ 15 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้านที่สามารถสร้างความแตกต่างในงานของคุณ:
1.คลิกอัพ
ClickUpได้กลายเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลทั่วโลก เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทีมทำงานทางไกลของคุณเพราะไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนที่จะจัดการพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพและทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้มากกว่าการใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
มาดูกัน!
คุณสมบัติ
- คลิกอัพ ด็อก: สร้างและจัดระเบียบเอกสารโครงการ
- หมายเหตุ: สามารถแสดงความคิดเห็น, กำหนดผู้ใช้, หรือสร้างงานได้โดยตรงบนไฟล์
- ความคิดเห็นที่มอบหมาย: สร้างและมอบหมายความคิดเห็นในงาน ไฟล์ หรือเอกสารให้กับตัวคุณเองหรือผู้อื่น
- กรองและค้นหางาน: ค้นพบและค้นหาหรือกรองงาน เอกสาร ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือพื้นที่ทำงานได้อย่างง่ายดายในเครื่องมือค้นหา
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp:ร่วมมือกันแบบเห็นภาพกับทีมของคุณและสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองหรือระดมความคิดใหม่ ๆ ร่วมกัน
- แผนผังความคิด: สร้างโครงร่างภาพที่น่าทึ่งจากศูนย์หรือจากงานที่มีอยู่
- เป้าหมาย ClickUp: รักษาความสอดคล้องของทีมระยะไกลของคุณโดยการกำหนดและทบทวนเป้าหมาย
- แผงควบคุม: รู้ตำแหน่งงานทั้งหมดของคุณและติดตามความคืบหน้าของงานได้ในพริบตา
- คลิป: บันทึกหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดายและแชร์วิดีโอคลิปกับสมาชิกในทีมโดยตรงในงาน
ข้อดี
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานทางไกลที่พบบ่อยอื่น ๆ เช่น Zoom, Slack และ Loom
- เวอร์ชันฟรีทรงพลังมากกว่าเครื่องมือสำหรับการร่วมมือและการผลิตส่วนใหญ่
- การเข้าถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เชื่อมโยงงานที่คล้ายกันข้าม Workspaces โดยใช้ความสัมพันธ์ของงานหรือความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา
- ตั้งเป้าหมายได้ง่าย
- คุณสมบัติการลากและวางอย่างง่ายเพื่อย้ายและมอบหมายงานใหม่ให้กับทีมต่าง ๆ
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และสัญญาณภาพเมื่อผู้อื่นดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในงานของคุณ
ข้อเสีย
- ผู้ใช้มักต้องการการฝึกอบรมเล็กน้อยเนื่องจากระดับการปรับแต่งที่สูง
- การตอบกลับทางอีเมลอาจเป็นเรื่องยาก
- คุณสมบัติการค้นหาอาจช้าลง (ในตอนนี้ 😉)
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Trello
การทำงานทางไกลโดยทั่วไปมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงกับทีมที่กระจายอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยTrello คุณสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงงานทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังรับผิดชอบอยู่
Trello รวมงาน เครื่องมือ และทีมของคุณทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
คุณสมบัติ
- แชทแบบเรียลไทม์
- กิจกรรม/ฟีดข่าว
- การจัดการประชุมทางไกล
- ระดมความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ข้อดี
- ใช้งานง่าย
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
- ระบบอัตโนมัติที่ง่ายขึ้น
- บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสีย
- ไม่มีการเลื่อนด้านข้าง
- บัตรที่ลบออกได้ยาก
- ต้องออนไลน์เพื่อใช้งาน
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (12,990+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,2280+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!
3. Wrike
Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการการทำงานทางไกลที่มีชื่อเสียงซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก ด้วย Wrike คุณสามารถจัดการเครื่องมือการทำงานทางไกลของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้คุณขจัดอุปสรรคในการทำงานทางไกลในขณะที่มั่นใจได้ว่าจะพบความชัดเจนในการดำเนินงานของคุณและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
คุณสมบัติ
- ประเภทสินค้าที่กำหนดเอง
- การวางแผนทรัพยากรโครงการ
- แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติการแท็กข้ามแท็ก
ข้อดี
- ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม
- กระบวนการทำงานที่เป็นธรรมชาติ
- งานที่จัดการได้ง่าย
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
ข้อเสีย
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้ยาก
- บางคนบอกว่ามันอาจมีคุณสมบัติที่ทำให้สับสน
- ไม่ตรงตามสัญชาตญาณสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $28. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 3,230+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (1,890+ รีวิว)
4. มอฟาวี
Movavi Screen Recorderเป็นซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอเดสก์ท็อปที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอ การใช้งานโปรแกรม และการประชุมทางวิดีโอ (Skype, Zoom, Hangouts) เครื่องมือนี้มีสองโหมด: การบันทึกหน้าจอและการจับภาพหน้าจอ
คุณสมบัติ
- บันทึกเฉพาะวิดีโอจากเว็บแคม เสียงระบบ หรือไมโครโฟนของคุณ
- ส่งออกไปยัง Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, อีเมล หรือแชร์ลิงก์
- ตัวเลือกการส่งออกประกอบด้วย MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP และ JPG
ข้อดี
- โหมดการบันทึกสองแบบ: บันทึกหน้าจอและถ่ายภาพหน้าจอ
- ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- การตั้งค่าเสียงที่ยืดหยุ่น
- ตัวเลือกการส่งออกอย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย
- ลายน้ำในวิดีโอที่ส่งออกระหว่างช่วงทดลองใช้
- ตัวเลือกการแก้ไขที่จำกัด
- ทดลองใช้ได้เพียง 7 วัน
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- การสมัครสมาชิกหนึ่งปี: $42.95
- ใบอนุญาตตลอดชีพ: $57. 95
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
5. พรูฟฮับ
การบริหารทีมระยะไกลอาจฟังดูเหมือนเป็นแนวคิดที่ราบรื่น ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือนี่เป็นเพียงบางครั้งเท่านั้นที่การดำเนินงานลักษณะนี้จะง่ายต่อการจัดการมากกว่า
นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่น ProofHub เพื่อช่วยคุณในการวางแผน,ร่วมมือ, และจัดระเบียบทีมระยะไกลของคุณ
คุณสมบัติ
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- พอร์ทัลลูกค้า
- มุมมอง Gantt/ไทม์ไลน์
- การจัดการความคิด
ข้อดี
- ความสามารถในการย้ายงานเป็นขั้นตอน
- ความพร้อมใช้งานของกระดานคัมบัง
- ง่ายและรวดเร็ว
- ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อเสีย
- การสื่อสารที่ไม่ตรงเวลา
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ทำงานทางไกล
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกันภายในทีม
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- จำเป็น: $45/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
6. GitHub
การเกิดขึ้นของการทำงานทางไกลมาพร้อมกับปัญหาที่ตามมา ความปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการปรากฏตัวของอาชญากรไซเบอร์ที่พร้อมจะบุกรุกและขโมยเอกสารสำคัญจากองค์กร ด้วย GitHub คุณสามารถทำงานกับเครื่องมือการทำงานทางไกลที่ได้รับการยกย่องพร้อมคุณสมบัติความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในตัว
คุณสมบัติ
- การจัดการงานมอบหมาย
- คุณสมบัติการแจ้งเตือน/การยกระดับ
- แดชบอร์ด
- การจัดการงาน
ข้อดี
- สะดวกมาก
- เครื่องมือระยะไกลที่ใช้งานได้จริง
- ง่ายต่อการโต้ตอบกับผู้ใช้คนอื่น
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- การขอการสนับสนุนเป็นเรื่องท้าทาย
- โหมดมืดหายไป
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $44/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $231/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (5,540+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
7. สลาค
การสร้างทีมระยะไกลที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอ นั่นคือเหตุผลที่องค์กรส่วนใหญ่ที่ใช้การดำเนินงานระยะไกลพบว่ามันยากที่จะสร้างผลกระทบต่อตลาดSlack นำเครื่องมือทั้งหมดของคุณและทีมระยะไกลมาไว้ในที่เดียว ทำให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิด และแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เป็นไปได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติ
- คุณสมบัติการส่งข้อความ
- คุณสมบัติการเข้าถึง
- คุณสมบัติการเชื่อมต่อ
- การประชุมกลุ่มย่อย, คลิป, และการโทรผ่านวิดีโอ
ข้อดี
- ใช้งานง่ายเมื่อทำงานจากระยะไกล
- การจัดการงานอย่างไร้รอยต่อ
- การสื่อสารที่ราบรื่น
- เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับการแชร์ไฟล์
ข้อเสีย
- แยกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับแต่ละช่องทาง
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้แปลก
- หลายช่องทางมาก
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $7. 25/เดือน
- ธุรกิจ+: $7.50/เดือน
- Enterprise Grid: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (22,800+ รีวิว)
คลิกอัพและสแล็ก: คู่หูที่เกิดมาเพื่อกันคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถผสาน Slack เข้ากับ ClickUpเพื่อสร้างและจัดการงานภายใน Slack ได้ พร้อมทั้งเปลี่ยนข้อความของคุณให้กลายเป็นงานและคอมเมนต์ได้ด้วย? ง่ายเหมือน Slack และ ClickUp!
8. ซูม
Zoom ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมเมื่อพูดถึงการทำงานทางไกล. เครื่องมือนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือทางไกลที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรในช่วงที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงจุดสูงสุด เมื่อการโทรผ่านวิดีโอได้เข้ามาแทนที่โลกของการทำงาน.
นอกจากนี้ Zoom ยังช่วยให้องค์กรสามารถจินตนาการพื้นที่ทำงานใหม่ และทำให้การดำเนินงานการทำงานทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่น และที่สำคัญที่สุด Zoom สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้าได้โดยการสร้างวิธีที่ง่ายขึ้นในการจัดการประชุมทีม
คุณสมบัติ
- สื่อสารได้ง่ายผ่านการประชุมทีม
- การแชร์หน้าต่างหน้าจอ
- การจัดการทีมสำหรับการทำงานทางไกล
- การจัดการการติดต่อ
ข้อดี
- ง่ายต่อการอัตโนมัติ
- มีผลบังคับใช้กับทีมขาย
- ติดตามยอดขายได้ง่าย
- ลายเซ็นลูกค้าเยี่ยม
ข้อเสีย
- ง่ายต่อการสูญเสียงาน
- การต่อสู้กับการติดตามยอดขาย
- การขาดการผสานรวมกับ iOS
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $149/ปี ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $199/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (52,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30,400 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Zoom เหล่านี้!
9. มิโร
ความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จทุกทีม. ในฐานะผู้นำทีม คุณต้องการให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมัน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกล.
เครื่องมือการทำงานทางไกลส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพในบทบาทนี้ แต่Miroโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มภาพสำหรับทีมของคุณในการเชื่อมต่อ ร่วมมือ และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน
คุณสมบัติ
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
- แง่มุมของการปรับแต่ง
- เครื่องมือภาพ
- ข้อเสนอซอฟต์แวร์
ข้อดี
- หลายทีมสามารถทำงานร่วมกันได้
- ประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
- ให้แนวคิดที่น่าสนใจ
ข้อเสีย
- ชั้นของเนื้อหาที่ถูกล็อก
- สามารถแก้ไขในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องได้
- ขาดคุณสมบัติการผสานรวม
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $88/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (52,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30,400+)
10. Toggl
ในการทำงานทางไกล การบริหารเวลาเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สุดที่องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ หากคุณมีทีมที่ทำงานทางไกล คุณมีแนวทางการบริหารเวลาที่มีศักยภาพเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้
Togglเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้จะทำให้การจัดการทรัพยากรง่ายขึ้นเพราะคุณจะจ่ายเฉพาะนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เท่านั้น
คุณสมบัติ
- แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป
- การติดตามแบบออฟไลน์
- ตัวจับเวลาแบบคลิกเดียว
- รายการสิ่งที่ต้องทำ
ข้อดี
- การติดตามเวลาทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
- การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
- ตั้งค่าได้ง่าย
- ประโยชน์ของการติดตามงาน
ข้อเสีย
- ยากที่จะแก้ไขเวลาที่ผิดพลาด
- ปัญหา URL ในฟีเจอร์การติดตามเวลา
- ยากที่จะหยุดชั่วคราวเซสชั่น
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,940+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30,400+)
11. Google ไดรฟ์
ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด Google Drive ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ, แบ่งปัน, และทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์มือถือของคุณได้. มันมีการป้องกันในตัวที่มีประสิทธิภาพให้การเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัยและถูกเข้ารหัสสำหรับไฟล์ของคุณ.
ไฟล์ทั้งหมดที่คุณจะแชร์จะถูกสแกนเชิงรุกเพื่อค้นหาการหลอกลวง, แรนซัมแวร์, สแปม และมัลแวร์ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่ออุปกรณ์ของคุณ
คุณสมบัติ
- การสร้างเอกสาร
- การจัดเก็บและการเก็บรักษา
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์และระยะไกล
- การควบคุมเวอร์ชันและการแชร์ไฟล์
ข้อดี
- การเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล
- การเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัย
- พื้นที่จัดเก็บฟรี
- ง่ายต่อการแบ่งปันกับทีม
ข้อเสีย
- การขาดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนที่ไม่น่าเชื่อถือ
- การขาดคุณสมบัติพื้นฐาน
การกำหนดราคา
- 100 GB: $1. 99/เดือน
- 1 TB: $9.99/เดือน
- 10 TB: $99.99/เดือน
- 20 TB: $199.99/เดือน
- 30 TB: $299.99/เดือน
- Google Drive สำหรับทีม: $10.00/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,940+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/10+ รีวิว)
12. Okta
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวตนเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของตน ทีมต่าง ๆ ตั้งอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีโอกาสสร้างตัวตนที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
นี่เป็นเรื่องที่แตกต่างเมื่อพูดถึงทีมระยะไกล อย่างไรก็ตาม ด้วย Okta คุณสามารถสร้างตัวตนให้กับทีมระยะไกลของคุณได้ ซึ่งจะส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม และเพิ่มจำนวนการลงทะเบียนของลูกค้า
คุณสมบัติ
- การจัดการนโยบาย
- ใช้งานง่าย
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- การวิเคราะห์พฤติกรรม
ข้อดี
- เรียนรู้ได้ง่าย
- การรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงาน
- เข้าถึงด้วยรหัสผ่านเดียว
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้
ข้อเสีย
- การล่าช้าในการแจ้งเตือนแบบพุช
- ต้องใช้โทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ระบบ
- การเข้าถึงการเข้าถึงจากอุปกรณ์อื่น
การกำหนดราคา
- การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว: $2/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ซิงเกิลไซน์ออน พลัส: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรขนาดใหญ่: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (630+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/690+ รีวิว)
13. เครื่องทอผ้า
การประชุมกับทีมระยะไกลของคุณเป็นหนึ่งในความท้าทายหลัก คุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น นี่คือจุดที่ Loom เข้ามาช่วย
เครื่องมือระยะไกลใหม่นี้ช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอสั้น ๆ และอัปเดตทีมระยะไกลของคุณได้แบบเรียลไทม์ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณลดการประชุมลงได้ถึง 29%
คุณสมบัติ
- ส่วนขยายของ Chrome
- การโฮสต์วิดีโอ
- คลังวิดีโอไม่จำกัด
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
ข้อดี
- ผู้ใช้สามารถบันทึกหน้าจอได้
- แชร์วิดีโอได้ง่าย
- ประโยชน์ของการถอดเสียง
- ง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งาน
ข้อเสีย
- ต้องการส่วนขยายสำหรับบางเบราว์เซอร์
- การหยุดทำงานอย่างกะทันหันเป็นประจำ
- ปัญหาการเริ่มต้นและหยุด
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
- Capterra: 4. 6/310+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Loom เหล่านี้!
14. Microsoft Teams
ในฐานะผู้ใช้ Microsoft คุณควรรู้จักMicrosoft Teams นี่คือซอฟต์แวร์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานระยะไกลอย่างสิ้นเชิง เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันเนื้อหา เรียนรู้ทักษะใหม่ วางแผนงาน และดำเนินการร่วมกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติ
- การประชุมทีม
- การโทรที่อาจเกิดขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- แชทกลุ่ม
ข้อดี
- การบันทึกวิดีโอ
- ง่ายต่อการเข้าร่วมทีมอื่น
- การถ่ายโอนไฟล์อย่างไร้รอยต่อ
- ความปลอดภัยขั้นสูง
ข้อเสีย
- เวอร์ชันเดสก์ท็อปมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ท้าทายที่จะเรียกทีมอื่น
การกำหนดราคา
- Microsoft Teams Essentials: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (13,210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/8,880+ รีวิว)
15. nTask
ทุกทีมที่กำลังเติบโตต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่หลวงเมื่อพูดถึงการขยายตัว. เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องชี้ให้เห็นว่าบางทีมต้องการความช่วยเหลือเพื่อแยกแยะโครงการที่ซับซ้อน. โชคดีที่การเข้ามาของ nTask ในด้านการจัดการโครงการทางไกลได้ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น.
ด้วย nTask, คุณสามารถแยกแยะโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานย่อยได้ง่ายขึ้น ทำให้ทีมสามารถวางแผน, ทำงานร่วมกัน, วิเคราะห์, และจัดการกับงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.
คุณสมบัติ
- การจัดการประชุม
- การติดตามปัญหา
- การติดตามเวลาและบันทึกเวลา
- แผนภูมิแกนต์
ข้อดี
- ความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- แนวทางการจัดการเวลาอย่างไร้รอยต่อ
- สร้างงานใหม่ได้ง่าย
- การแจ้งเตือนเป็นประจำ
ข้อเสีย
- การติดต่อฝ่ายสนับสนุนเป็นเรื่องท้าทาย
- การสูญเสียข้อมูล
- ความท้าทายในการปรับปฏิทิน
การกำหนดราคา
- พรีเมียม: $3/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $8/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (17 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/97 รีวิว)
16. รังผึ้ง
การจัดสรรงานให้กับทีมระยะไกลต้องใช้ความพยายาม คุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจว่าใครกำลังทำอะไรและทำในอัตราใด นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาในการกำหนดว่าใครรับผิดชอบอะไรและพวกเขาทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อทำตามความรับผิดชอบของตนหรือไม่
Hive มุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าทีมของคุณกำลังดำเนินงานอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วน
คุณสมบัติ
- การตรวจสอบเอกสารและวิดีโอ
- แม่แบบโครงการ
- กระบวนการอนุมัติ
- บันทึกเวลาทำงานและการติดตามเวลา
ข้อดี
- การมอบหมายงานง่ายขึ้น
- รวมงานไว้ภายใต้หลังคาเดียว
- ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
- มีไทม์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อเสีย
- การแจ้งเตือนติดตามได้ยาก
- แชทหายไปตลอดเวลา
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
การกำหนดราคา
- โซโล: ฟรีตลอดไป
- ทีม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/409 (17 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/169 รีวิว)
เครื่องมือการทำงานทางไกลสำหรับอนาคตของการทำงานทางไกล
การทำงานทางไกลไม่ใช่สิ่งหรูหราสำหรับองค์กรอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่พวกเขาต้องรับมือ คนทำงานที่มีความสามารถให้ความสนใจในโอกาสที่อนุญาตให้ทำงานทางไกลอย่างจริงจัง
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดได้ ธุรกิจจำเป็นต้องรวมโอกาสในการทำงานทางไกลไว้ด้วย โชคดีที่มีเครื่องมือทางไกลเช่น ClickUp ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานจากแพลตฟอร์มกลางได้
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับโซลูชันครบวงจรสำหรับองค์กรของคุณในการจัดการพนักงานที่ทำงานระยะไกลหรือในสำนักงานทั้งหมดในพื้นที่เดียวกัน คุณสมบัติของ ClickUp ช่วยเชื่อมต่อทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ มุมมองมากกว่า 15 แบบ คุณสมบัติเอกสารการทำงานร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย
ขึ้นนั่งคนขับวันนี้และเริ่มต้นพื้นที่ทำงานฟรีของคุณเองใน ClickUp!