16 เครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
30 มกราคม 2568

ตั้งแต่การเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตการทำงานทางไกลได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระบุว่า มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่คาดการณ์สถานการณ์ที่ประชากรกลุ่มนี้จะเติบโตถึงจำนวนปัจจุบันได้ ตามสถิติแสดงให้เห็นว่า1 ใน 4 ของพนักงาน ใน สหรัฐอเมริกาทำงานจากที่บ้าน ซึ่งมากกว่า 26% ของแรงงานทั้งประเทศ

หากคุณวางแผนที่จะเข้าร่วมกลุ่มนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คุณจำเป็นต้องประเมินข้อดีและข้อเสียที่คุณจะได้รับ ที่สำคัญที่สุด คุณต้องทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

มีเครื่องมือการทำงานทางไกลหลายประเภทที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ซึ่งคุณควรพิจารณา แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่ามีเครื่องมือประเภทใดบ้างที่อยู่ในรายการนี้

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือทำงานจากที่บ้าน?

เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่กำลังเติบโตของทีมที่ทำงานทางไกล คุณจำเป็นต้องตระหนักว่าเครื่องมือการทำงานทางไกลทั้งหมดไม่ได้ให้บริการที่ดีที่สุด บางเครื่องมือเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือบุคคลในการจัดการงานที่ง่าย ๆ เท่านั้น

เครื่องมืออื่น ๆ อาจไม่สามารถหาได้ง่าย และคุณอาจต้องการความช่วยเหลือในการจัดหาจากตลาด ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานของคุณมีความท้าทาย. นี่คือบางแง่มุมพื้นฐานที่คุณควรตรวจสอบจากเครื่องมือสำหรับการทำงานทางไกล.

  • ความสะดวกในการใช้งาน
  • พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้
  • ง่ายและประหยัดในการบำรุงรักษา
  • การปรับทิศทางใหม่ให้สอดคล้องกับงานของคุณ
16 เครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดที่คุณควรรู้

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรตรวจสอบอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้าน สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุดบางอย่างที่พร้อมใช้งานในตลาด อย่างที่คุณจะเห็น มีเครื่องมือมากมายที่คุณสามารถนำมาใช้ในกลยุทธ์ของคุณเพื่อให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลของคุณทำงานสอดคล้องกัน

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือบางอย่างเหล่านี้อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการดำเนินงานของคุณ นี่คือ 15 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้านที่สามารถสร้างความแตกต่างในงานของคุณ:

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUpได้กลายเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลทั่วโลก เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล

คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทีมทำงานทางไกลของคุณเพราะไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนที่จะจัดการพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพและทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้มากกว่าการใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp

มาดูกัน!

คุณสมบัติ

  • คลิกอัพ ด็อก: สร้างและจัดระเบียบเอกสารโครงการ
  • หมายเหตุ: สามารถแสดงความคิดเห็น, กำหนดผู้ใช้, หรือสร้างงานได้โดยตรงบนไฟล์
  • ความคิดเห็นที่มอบหมาย: สร้างและมอบหมายความคิดเห็นในงาน ไฟล์ หรือเอกสารให้กับตัวคุณเองหรือผู้อื่น
  • กรองและค้นหางาน: ค้นพบและค้นหาหรือกรองงาน เอกสาร ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือพื้นที่ทำงานได้อย่างง่ายดายในเครื่องมือค้นหา
  • กระดานไวท์บอร์ด ClickUp:ร่วมมือกันแบบเห็นภาพกับทีมของคุณและสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองหรือระดมความคิดใหม่ ๆ ร่วมกัน
  • แผนผังความคิด: สร้างโครงร่างภาพที่น่าทึ่งจากศูนย์หรือจากงานที่มีอยู่
  • เป้าหมาย ClickUp: รักษาความสอดคล้องของทีมระยะไกลของคุณโดยการกำหนดและทบทวนเป้าหมาย
  • แผงควบคุม: รู้ตำแหน่งงานทั้งหมดของคุณและติดตามความคืบหน้าของงานได้ในพริบตา
  • คลิป: บันทึกหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดายและแชร์วิดีโอคลิปกับสมาชิกในทีมโดยตรงในงาน

ข้อดี

  • ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานทางไกลที่พบบ่อยอื่น ๆ เช่น Zoom, Slack และ Loom
  • เวอร์ชันฟรีทรงพลังมากกว่าเครื่องมือสำหรับการร่วมมือและการผลิตส่วนใหญ่
  • การเข้าถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • เชื่อมโยงงานที่คล้ายกันข้าม Workspaces โดยใช้ความสัมพันธ์ของงานหรือความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา
  • ตั้งเป้าหมายได้ง่าย
  • คุณสมบัติการลากและวางอย่างง่ายเพื่อย้ายและมอบหมายงานใหม่ให้กับทีมต่าง ๆ
  • รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และสัญญาณภาพเมื่อผู้อื่นดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในงานของคุณ

ข้อเสีย

  • ผู้ใช้มักต้องการการฝึกอบรมเล็กน้อยเนื่องจากระดับการปรับแต่งที่สูง
  • การตอบกลับทางอีเมลอาจเป็นเรื่องยาก
  • คุณสมบัติการค้นหาอาจช้าลง (ในตอนนี้ 😉)

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Trello

ตัวอย่างเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ Trello
ผ่านทางTrello

การทำงานทางไกลโดยทั่วไปมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงกับทีมที่กระจายอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยTrello คุณสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงงานทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังรับผิดชอบอยู่

Trello รวมงาน เครื่องมือ และทีมของคุณทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น

คุณสมบัติ

ข้อดี

  • ใช้งานง่าย
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
  • ระบบอัตโนมัติที่ง่ายขึ้น
  • บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย

  • ไม่มีการเลื่อนด้านข้าง
  • บัตรที่ลบออกได้ยาก
  • ต้องออนไลน์เพื่อใช้งาน

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (12,990+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,2280+ รีวิว)

3. Wrike

ตัวอย่างแดชบอร์ดหน้าหลักของ Wrike
ผ่านทางWrike

Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการการทำงานทางไกลที่มีชื่อเสียงซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก ด้วย Wrike คุณสามารถจัดการเครื่องมือการทำงานทางไกลของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้คุณขจัดอุปสรรคในการทำงานทางไกลในขณะที่มั่นใจได้ว่าจะพบความชัดเจนในการดำเนินงานของคุณและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณสมบัติ

  • ประเภทสินค้าที่กำหนดเอง
  • การวางแผนทรัพยากรโครงการ
  • แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป
  • คุณสมบัติการแท็กข้ามแท็ก

ข้อดี

  • ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม
  • กระบวนการทำงานที่เป็นธรรมชาติ
  • งานที่จัดการได้ง่าย
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ

ข้อเสีย

  • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้ยาก
  • บางคนบอกว่ามันอาจมีคุณสมบัติที่ทำให้สับสน
  • ไม่ตรงตามสัญชาตญาณสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $28. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 3,230+ รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (1,890+ รีวิว)

4. มอฟาวี

ผ่านทางMovavi

Movavi Screen Recorderเป็นซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอเดสก์ท็อปที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอ การใช้งานโปรแกรม และการประชุมทางวิดีโอ (Skype, Zoom, Hangouts) เครื่องมือนี้มีสองโหมด: การบันทึกหน้าจอและการจับภาพหน้าจอ

คุณสมบัติ

  • บันทึกเฉพาะวิดีโอจากเว็บแคม เสียงระบบ หรือไมโครโฟนของคุณ
  • ส่งออกไปยัง Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, อีเมล หรือแชร์ลิงก์
  • ตัวเลือกการส่งออกประกอบด้วย MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP และ JPG

ข้อดี

  • โหมดการบันทึกสองแบบ: บันทึกหน้าจอและถ่ายภาพหน้าจอ
  • ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
  • การตั้งค่าเสียงที่ยืดหยุ่น
  • ตัวเลือกการส่งออกอย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย

  • ลายน้ำในวิดีโอที่ส่งออกระหว่างช่วงทดลองใช้
  • ตัวเลือกการแก้ไขที่จำกัด
  • ทดลองใช้ได้เพียง 7 วัน

การกำหนดราคา

  • ทดลองใช้ฟรี
  • การสมัครสมาชิกหนึ่งปี: $42.95
  • ใบอนุญาตตลอดชีพ: $57. 95

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

5. พรูฟฮับ

ดูตัวอย่างใน proofhub
ผ่านทางProofHub

การบริหารทีมระยะไกลอาจฟังดูเหมือนเป็นแนวคิดที่ราบรื่น ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือนี่เป็นเพียงบางครั้งเท่านั้นที่การดำเนินงานลักษณะนี้จะง่ายต่อการจัดการมากกว่า

นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่น ProofHub เพื่อช่วยคุณในการวางแผน,ร่วมมือ, และจัดระเบียบทีมระยะไกลของคุณ

คุณสมบัติ

  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • พอร์ทัลลูกค้า
  • มุมมอง Gantt/ไทม์ไลน์
  • การจัดการความคิด

ข้อดี

  • ความสามารถในการย้ายงานเป็นขั้นตอน
  • ความพร้อมใช้งานของกระดานคัมบัง
  • ง่ายและรวดเร็ว
  • ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อเสีย

  • การสื่อสารที่ไม่ตรงเวลา
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ทำงานทางไกล
  • ความท้าทายในการทำงานร่วมกันภายในทีม

การกำหนดราคา

  • ทดลองใช้ฟรี
  • จำเป็น: $45/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

6. GitHub

การจัดการโครงการบน github
ผ่านทางGitHub

การเกิดขึ้นของการทำงานทางไกลมาพร้อมกับปัญหาที่ตามมา ความปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการปรากฏตัวของอาชญากรไซเบอร์ที่พร้อมจะบุกรุกและขโมยเอกสารสำคัญจากองค์กร ด้วย GitHub คุณสามารถทำงานกับเครื่องมือการทำงานทางไกลที่ได้รับการยกย่องพร้อมคุณสมบัติความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในตัว

คุณสมบัติ

  • การจัดการงานมอบหมาย
  • คุณสมบัติการแจ้งเตือน/การยกระดับ
  • แดชบอร์ด
  • การจัดการงาน

ข้อดี

  • สะดวกมาก
  • เครื่องมือระยะไกลที่ใช้งานได้จริง
  • ง่ายต่อการโต้ตอบกับผู้ใช้คนอื่น
  • เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
  • การขอการสนับสนุนเป็นเรื่องท้าทาย
  • โหมดมืดหายไป

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $44/ปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $231/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (5,540+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

7. สลาค

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Slack
ผ่านทางSlack

การสร้างทีมระยะไกลที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอ นั่นคือเหตุผลที่องค์กรส่วนใหญ่ที่ใช้การดำเนินงานระยะไกลพบว่ามันยากที่จะสร้างผลกระทบต่อตลาดSlack นำเครื่องมือทั้งหมดของคุณและทีมระยะไกลมาไว้ในที่เดียว ทำให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิด และแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เป็นไปได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติ

  • คุณสมบัติการส่งข้อความ
  • คุณสมบัติการเข้าถึง
  • คุณสมบัติการเชื่อมต่อ
  • การประชุมกลุ่มย่อย, คลิป, และการโทรผ่านวิดีโอ

ข้อดี

  • ใช้งานง่ายเมื่อทำงานจากระยะไกล
  • การจัดการงานอย่างไร้รอยต่อ
  • การสื่อสารที่ราบรื่น
  • เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับการแชร์ไฟล์

ข้อเสีย

  • แยกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับแต่ละช่องทาง
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้แปลก
  • หลายช่องทางมาก

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $7. 25/เดือน
  • ธุรกิจ+: $7.50/เดือน
  • Enterprise Grid: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (22,800+ รีวิว)

8. ซูม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซูม
ผ่านทางZoom

Zoom ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมเมื่อพูดถึงการทำงานทางไกล. เครื่องมือนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือทางไกลที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรในช่วงที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงจุดสูงสุด เมื่อการโทรผ่านวิดีโอได้เข้ามาแทนที่โลกของการทำงาน.

นอกจากนี้ Zoom ยังช่วยให้องค์กรสามารถจินตนาการพื้นที่ทำงานใหม่ และทำให้การดำเนินงานการทำงานทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่น และที่สำคัญที่สุด Zoom สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้าได้โดยการสร้างวิธีที่ง่ายขึ้นในการจัดการประชุมทีม

คุณสมบัติ

  • สื่อสารได้ง่ายผ่านการประชุมทีม
  • การแชร์หน้าต่างหน้าจอ
  • การจัดการทีมสำหรับการทำงานทางไกล
  • การจัดการการติดต่อ

ข้อดี

  • ง่ายต่อการอัตโนมัติ
  • มีผลบังคับใช้กับทีมขาย
  • ติดตามยอดขายได้ง่าย
  • ลายเซ็นลูกค้าเยี่ยม

ข้อเสีย

  • ง่ายต่อการสูญเสียงาน
  • การต่อสู้กับการติดตามยอดขาย
  • การขาดการผสานรวมกับ iOS

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $149/ปี ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $199/ปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (52,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30,400 รายการ)

9. มิโร

มิโร ตัวอย่างของทุกสิ่งในที่เดียว
ผ่านทางMiro

ความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จทุกทีม. ในฐานะผู้นำทีม คุณต้องการให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมัน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกล.

เครื่องมือการทำงานทางไกลส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพในบทบาทนี้ แต่Miroโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มภาพสำหรับทีมของคุณในการเชื่อมต่อ ร่วมมือ และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

คุณสมบัติ

  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
  • แง่มุมของการปรับแต่ง
  • เครื่องมือภาพ
  • ข้อเสนอซอฟต์แวร์

ข้อดี

  • หลายทีมสามารถทำงานร่วมกันได้
  • ประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  • ให้แนวคิดที่น่าสนใจ

ข้อเสีย

  • ชั้นของเนื้อหาที่ถูกล็อก
  • สามารถแก้ไขในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องได้
  • ขาดคุณสมบัติการผสานรวม

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $88/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (52,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30,400+)

10. Toggl

คุณสมบัติการรายงานของ Toggl
รับข้อมูลประสิทธิภาพโดยละเอียดจากผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนในToggl

ในการทำงานทางไกล การบริหารเวลาเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สุดที่องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ หากคุณมีทีมที่ทำงานทางไกล คุณมีแนวทางการบริหารเวลาที่มีศักยภาพเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้

Togglเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้จะทำให้การจัดการทรัพยากรง่ายขึ้นเพราะคุณจะจ่ายเฉพาะนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เท่านั้น

คุณสมบัติ

  • แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป
  • การติดตามแบบออฟไลน์
  • ตัวจับเวลาแบบคลิกเดียว
  • รายการสิ่งที่ต้องทำ

ข้อดี

  • การติดตามเวลาทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
  • การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
  • ตั้งค่าได้ง่าย
  • ประโยชน์ของการติดตามงาน

ข้อเสีย

  • ยากที่จะแก้ไขเวลาที่ผิดพลาด
  • ปัญหา URL ในฟีเจอร์การติดตามเวลา
  • ยากที่จะหยุดชั่วคราวเซสชั่น

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (1,940+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30,400+)

11. Google ไดรฟ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Google Drive
ผ่านทางGoogle

ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด Google Drive ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ, แบ่งปัน, และทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์มือถือของคุณได้. มันมีการป้องกันในตัวที่มีประสิทธิภาพให้การเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัยและถูกเข้ารหัสสำหรับไฟล์ของคุณ.

ไฟล์ทั้งหมดที่คุณจะแชร์จะถูกสแกนเชิงรุกเพื่อค้นหาการหลอกลวง, แรนซัมแวร์, สแปม และมัลแวร์ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสมบัติ

  • การสร้างเอกสาร
  • การจัดเก็บและการเก็บรักษา
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์และระยะไกล
  • การควบคุมเวอร์ชันและการแชร์ไฟล์

ข้อดี

  • การเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล
  • การเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัย
  • พื้นที่จัดเก็บฟรี
  • ง่ายต่อการแบ่งปันกับทีม

ข้อเสีย

การกำหนดราคา

  • 100 GB: $1. 99/เดือน
  • 1 TB: $9.99/เดือน
  • 10 TB: $99.99/เดือน
  • 20 TB: $199.99/เดือน
  • 30 TB: $299.99/เดือน
  • Google Drive สำหรับทีม: $10.00/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (1,940+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/10+ รีวิว)

12. Okta

แดชบอร์ดกิจกรรมของ Okta
ผ่านทางOkta

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวตนเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของตน ทีมต่าง ๆ ตั้งอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีโอกาสสร้างตัวตนที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

นี่เป็นเรื่องที่แตกต่างเมื่อพูดถึงทีมระยะไกล อย่างไรก็ตาม ด้วย Okta คุณสามารถสร้างตัวตนให้กับทีมระยะไกลของคุณได้ ซึ่งจะส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม และเพิ่มจำนวนการลงทะเบียนของลูกค้า

คุณสมบัติ

  • การจัดการนโยบาย
  • ใช้งานง่าย
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
  • การวิเคราะห์พฤติกรรม

ข้อดี

  • เรียนรู้ได้ง่าย
  • การรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงาน
  • เข้าถึงด้วยรหัสผ่านเดียว
  • เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้

ข้อเสีย

  • การล่าช้าในการแจ้งเตือนแบบพุช
  • ต้องใช้โทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ระบบ
  • การเข้าถึงการเข้าถึงจากอุปกรณ์อื่น

การกำหนดราคา

  • การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว: $2/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ซิงเกิลไซน์ออน พลัส: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรขนาดใหญ่: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (630+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/690+ รีวิว)

13. เครื่องทอผ้า

ตัวอย่างวิดีโอ loom
ผ่านทางLoom

การประชุมกับทีมระยะไกลของคุณเป็นหนึ่งในความท้าทายหลัก คุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น นี่คือจุดที่ Loom เข้ามาช่วย

เครื่องมือระยะไกลใหม่นี้ช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอสั้น ๆ และอัปเดตทีมระยะไกลของคุณได้แบบเรียลไทม์ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณลดการประชุมลงได้ถึง 29%

คุณสมบัติ

  • ส่วนขยายของ Chrome
  • การโฮสต์วิดีโอ
  • คลังวิดีโอไม่จำกัด
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

ข้อดี

  • ผู้ใช้สามารถบันทึกหน้าจอได้
  • แชร์วิดีโอได้ง่าย
  • ประโยชน์ของการถอดเสียง
  • ง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งาน

ข้อเสีย

  • ต้องการส่วนขยายสำหรับบางเบราว์เซอร์
  • การหยุดทำงานอย่างกะทันหันเป็นประจำ
  • ปัญหาการเริ่มต้นและหยุด

การกำหนดราคา

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/310+ รีวิว)

14. Microsoft Teams

ตัวอย่างไมโครซอฟต์ทีม
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ในฐานะผู้ใช้ Microsoft คุณควรรู้จักMicrosoft Teams นี่คือซอฟต์แวร์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานระยะไกลอย่างสิ้นเชิง เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันเนื้อหา เรียนรู้ทักษะใหม่ วางแผนงาน และดำเนินการร่วมกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติ

  • การประชุมทีม
  • การโทรที่อาจเกิดขึ้น
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • แชทกลุ่ม

ข้อดี

  • การบันทึกวิดีโอ
  • ง่ายต่อการเข้าร่วมทีมอื่น
  • การถ่ายโอนไฟล์อย่างไร้รอยต่อ
  • ความปลอดภัยขั้นสูง

ข้อเสีย

  • เวอร์ชันเดสก์ท็อปมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ท้าทายที่จะเรียกทีมอื่น

การกำหนดราคา

  • Microsoft Teams Essentials: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (13,210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/8,880+ รีวิว)

15. nTask

ภาพหน้าจอการจัดการโครงการฟรี nTask
ผ่านทางnTask

ทุกทีมที่กำลังเติบโตต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่หลวงเมื่อพูดถึงการขยายตัว. เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องชี้ให้เห็นว่าบางทีมต้องการความช่วยเหลือเพื่อแยกแยะโครงการที่ซับซ้อน. โชคดีที่การเข้ามาของ nTask ในด้านการจัดการโครงการทางไกลได้ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น.

ด้วย nTask, คุณสามารถแยกแยะโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานย่อยได้ง่ายขึ้น ทำให้ทีมสามารถวางแผน, ทำงานร่วมกัน, วิเคราะห์, และจัดการกับงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.

คุณสมบัติ

ข้อดี

  • ความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
  • แนวทางการจัดการเวลาอย่างไร้รอยต่อ
  • สร้างงานใหม่ได้ง่าย
  • การแจ้งเตือนเป็นประจำ

ข้อเสีย

  • การติดต่อฝ่ายสนับสนุนเป็นเรื่องท้าทาย
  • การสูญเสียข้อมูล
  • ความท้าทายในการปรับปฏิทิน

การกำหนดราคา

  • พรีเมียม: $3/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $8/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (17 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/97 รีวิว)

16. รังผึ้ง

ตัวอย่างกระดานแสดงสถานะของรังผึ้ง
ผ่านทางHive

การจัดสรรงานให้กับทีมระยะไกลต้องใช้ความพยายาม คุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจว่าใครกำลังทำอะไรและทำในอัตราใด นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาในการกำหนดว่าใครรับผิดชอบอะไรและพวกเขาทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อทำตามความรับผิดชอบของตนหรือไม่

Hive มุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าทีมของคุณกำลังดำเนินงานอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วน

คุณสมบัติ

  • การตรวจสอบเอกสารและวิดีโอ
  • แม่แบบโครงการ
  • กระบวนการอนุมัติ
  • บันทึกเวลาทำงานและการติดตามเวลา

ข้อดี

  • การมอบหมายงานง่ายขึ้น
  • รวมงานไว้ภายใต้หลังคาเดียว
  • ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • มีไทม์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อเสีย

  • การแจ้งเตือนติดตามได้ยาก
  • แชทหายไปตลอดเวลา
  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

การกำหนดราคา

  • โซโล: ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/409 (17 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/169 รีวิว)

เครื่องมือการทำงานทางไกลสำหรับอนาคตของการทำงานทางไกล

การทำงานทางไกลไม่ใช่สิ่งหรูหราสำหรับองค์กรอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่พวกเขาต้องรับมือ คนทำงานที่มีความสามารถให้ความสนใจในโอกาสที่อนุญาตให้ทำงานทางไกลอย่างจริงจัง

เพื่อให้ธุรกิจสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดได้ ธุรกิจจำเป็นต้องรวมโอกาสในการทำงานทางไกลไว้ด้วย โชคดีที่มีเครื่องมือทางไกลเช่น ClickUp ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานจากแพลตฟอร์มกลางได้

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับโซลูชันครบวงจรสำหรับองค์กรของคุณในการจัดการพนักงานที่ทำงานระยะไกลหรือในสำนักงานทั้งหมดในพื้นที่เดียวกัน คุณสมบัติของ ClickUp ช่วยเชื่อมต่อทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ มุมมองมากกว่า 15 แบบ คุณสมบัติเอกสารการทำงานร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย

ขึ้นนั่งคนขับวันนี้และเริ่มต้นพื้นที่ทำงานฟรีของคุณเองใน ClickUp!