วิธีใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF (คู่มือปี 2025)

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
4 พฤศจิกายน 2563

ต้องการเรียนรู้ วิธีใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF?

การใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแบ่งปันความคิดและเครื่องหมายบนเอกสาร PDF นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณไม่ต้องพกพาเอกสารจำนวนมากและปากกาเน้นข้อความ!

แต่ข้อเสียล่ะ?

คุณจะต้องรับมือกับปุ่มมากมายเกินกว่าที่คุณจะจัดการได้ และฟังก์ชันที่มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

แต่อย่ากังวลไป

หากคุณกำลังมีปัญหากับโปรแกรมดู PDF ของคุณ, หายใจลึกๆ.

เราจะอธิบายขั้นตอนสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF บนโปรแกรมดู PDF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดกาล: Adobe Acrobat และเพื่อเป็นโบนัส เราจะแสดงวิธีง่าย ๆ ในการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDFให้คุณดูด้วย!

อะไรคือการบันทึก?

หมายเหตุ หมายถึง 'การเพิ่มบันทึก' ลงบนเอกสารที่เป็นรูปธรรมหรือดิจิทัล บางคนทำเช่นนี้เพื่ออ้างอิงของตนเอง ในขณะที่บางคนต้องการทิ้งข้อมูลสำคัญไว้สำหรับผู้อ่าน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใส่คำอธิบายประกอบเอกสารคือ:

โดยพื้นฐานแล้ว มันคือฝันร้ายที่สุดของคนรักหนังสือทุกคน!

ลองนึกภาพว่าคุณให้ใครยืมหนังสือของเจน ออสเตนที่สภาพดีเยี่ยม แล้วได้คืนมาพร้อมกับหน้าหนังสือที่ถูกพับมุมและเต็มไปด้วยรอยปากกาไฮไลท์!

คุณพูดอะไรดีล่ะ?

เพื่อความรักของพระเจ้า gif

แต่ในขณะที่นิสัยการใส่คำอธิบายประกอบของคุณอาจทำลายหนังสือ (และทำลายความสัมพันธ์) ได้ มันก็สามารถช่วยให้มืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ยกระดับผลงานของพวกเขาได้เช่นกัน

การอธิบายประกอบคืออะไรกันแน่?

เมื่อคุณใส่คำอธิบายประกอบในเอกสาร PDF คุณสามารถ:

  • ใช้เครื่องมือเน้นเพื่อทำเครื่องหมายจุดสำคัญ
  • จดบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิง
  • ฝากความคิดเห็นไว้ให้ผู้อ่าน
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในกระบวนการร่าง

ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใด การใส่คำอธิบายประกอบถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเอกสารที่มีโครงสร้าง อ่านง่าย และน่าสนใจ และข้อดีเพิ่มเติมคือ คุณยังช่วยประหยัดกระดาษได้อีกด้วยหากทำบนไฟล์ PDF! (#savethetrees)

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือใช้โปรแกรมอ่าน PDF ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ เช่น Microsoft Edge สำหรับ Windows และแอป Preview PDF สำหรับ iPad ของคุณ เครื่องมืออื่นๆก็มีตัวเลือกในการสร้าง PDF แบบโต้ตอบได้เช่นกัน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดู PDF เช่น Adobe Acrobat

แต่ทำไมต้องเป็น Adobe?

หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF การเริ่มต้นด้วย Adobe Acrobat เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดเสมอ ด้วยเหตุผลสองประการ

  • Adobe คือผู้บุกเบิกของรูปแบบเอกสารแบบพกพาหรือ PDF. สิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับ PDF ส่วนใหญ่เป็นเพราะ Adobe.
  • เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ของ Adobe เป็นหนึ่งในโปรแกรมดูไฟล์ PDF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณได้ติดตั้ง Adobe Acrobat ไว้บนระบบของคุณแล้ว!

นั่นคือเหตุผลที่เราจะสำรวจวิธีการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ในเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat

คุณจะใส่คำอธิบายประกอบใน Adobe Acrobat ได้อย่างไร?

Adobe Acrobat มีสไตล์การใส่คำอธิบายประกอบหลากหลายรูปแบบให้ผู้ใช้เลือกใช้

อย่างไรก็ตาม ประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดคือ:

(คลิกที่ประเภทของคำอธิบายประกอบเพื่อสำรวจ)

หมายเหตุ: เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการให้ความคิดเห็นอย่างสมบูรณ์ใน Adobe Acrobat ผู้เป็นเจ้าของไฟล์จำเป็นต้องเปิดใช้งานการให้ความคิดเห็นก่อน. เพื่อทำเช่นนี้ ให้ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็น > ไฟล์ PDF แบบขยายสำหรับผู้อ่าน > เปิดใช้งานการให้ความคิดเห็นและการวัด. นี่จะบันทึกไฟล์ใหม่บนระบบของคุณซึ่งเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้

ก. วิธีใช้แถบเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบและเครื่องหมายวาดใน Acrobat?

ก่อนที่เราจะเริ่มทำการบันทึกคำอธิบายประกอบ เราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำลังทำงานกับอะไร และทำความคุ้นเคยกับ Acrobat

แต่ก่อนอื่น คุณต้องทำให้แถบเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบและเครื่องหมายวาด มองเห็นได้ เพื่อใช้งาน โดยไปที่ เครื่องมือ > และเลือก ความคิดเห็น เพื่อเปิด แถบเครื่องมือความคิดเห็น

หากคุณต้องการแยกความแตกต่างระหว่างเครื่องมือทำเครื่องหมายทั้งหมดของ Acrobat ให้คลิกขวาที่แถบเครื่องมือแล้วเลือก แสดงป้ายกำกับทั้งหมด ซึ่งจะแสดงชื่อของแต่ละเครื่องมือพร้อมกับไอคอนของมัน

เครื่องมือ adobe pdf และภาพเคลื่อนไหว ui gif

แถบเครื่องมือความคิดเห็นแสดงตัวเลือกของ ความคิดเห็นข้อความ และไอคอน การวาด

นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของพวกเขา (เราจะอธิบายวิธีใช้ในภายหลัง)

1. ข้อความเชิงอรรถ

การคลิกที่ฟีเจอร์คำอธิบายประกอบข้อความจะช่วยให้คุณสามารถ:

  • เพิ่มบันทึกติดหน้าจอ
  • ไฮไลต์ข้อความ
  • ขีดเส้นใต้ข้อความ
  • ข้อความที่ขีดฆ่า
  • แทนที่ข้อความ
  • แทรกข้อความ
  • เพิ่มกล่องข้อความและคำอธิบาย

หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้วิธีเข้าถึงเครื่องมือข้อความโดยไม่ต้องเปิดแถบเครื่องมือความคิดเห็น (ขณะที่คุณกำลังอ่าน)ให้ไปที่ส่วนนี้

2. วาด

บนแถบเครื่องมือความคิดเห็น ทันทีหลังจาก 'กล่องข้อความ' คุณจะเห็นไอคอน วาด และ ลบการวาด

คลิกที่สัญลักษณ์จุดสามจุดเพื่อดูรายการตัวเลือกการวาดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรูปร่างต่างๆ (เครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เครื่องมือวงรี เครื่องมือลูกศร ฯลฯ) และกล่องข้อความ

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว gif ของภาพวาดในรูปแบบ adobe pdf

B. วิธีเพิ่มความคิดเห็นข้อความอย่างรวดเร็ว?

หากคุณพบว่าแถบเครื่องมือความคิดเห็นมีข้อจำกัด คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงขณะที่คุณอ่าน

เลือกข้อความในไฟล์ PDF ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น แล้วคลิกที่หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ไฮไลต์ข้อความ
  • ขีดเส้นใต้ข้อความ
  • ข้อความที่ขีดฆ่า
  • คัดลอกข้อความ
  • แก้ไขข้อความ (เฉพาะในเวอร์ชัน Pro ของซอฟต์แวร์)

หลังจากจัดรูปแบบแล้ว คุณสามารถคลิกที่ข้อความที่ขีดเส้นใต้ ขีดทับ หรือเน้นอีกครั้งเพื่อเพิ่ม ความคิดเห็นข้อความด่วน หรือ ลบ การจัดรูปแบบได้

ไฮไลต์อะโดบี pdf gif

ค. วิธีเพิ่มบันทึกแบบติดหน้าจอ

การเพิ่มบันทึกแบบติดไว้บนไฟล์ PDF ของคุณเป็นวิธีที่ตรงตามสัญชาตญาณที่สุดในการจำลองการตรวจสอบเอกสารแบบกระดาษและปากกา

เพื่อ เพิ่มโน้ตติด ให้เปิดใช้งานแถบเครื่องมือความคิดเห็นของคุณก่อน (โปรดดูที่จุด 'A'เพื่อเรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้)

หมายเหตุ: ไอคอน โน้ตติด คือไอคอนแรกในแถบเครื่องมือของคุณ

เลือกไอคอนแล้วคลิกที่ส่วนของหน้า PDF ที่คุณต้องการเพิ่มโน้ตติด จากนั้นกล่องแสดงความคิดเห็นจะขยายออกมาเพื่อให้คุณพิมพ์ข้อความได้

เพื่อปรับขนาดบันทึกของคุณ ให้คลิกขวาที่สัญลักษณ์บันทึกติดหน้าจอแล้วเลือก เปิดบันทึกป๊อปอัพ

เมื่อเปิดแล้ว คุณสามารถปรับขนาดกล่องป๊อปอัพได้

เพื่อ แก้ไข ช่องข้อความ ให้เลือกช่องนั้นแล้วคลิกที่สัญลักษณ์จุดสามจุดบนแถบเครื่องมือเพื่อ:

  • เปลี่ยนสีของกระดาษโน้ต
  • แก้ไขการจัดรูปแบบข้อความ
โน้ตแก้ไขไฟล์ pdf แบบ gif

โบนัส:เครื่องมือดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ด้วย AI!

ง. วิธีการเพิ่มกล่องข้อความหรือกล่องคำอธิบาย?

โน้ตติดจะยุบตัวลงเมื่อคุณไม่ได้ชี้เมาส์ไปที่ไอคอน แต่หากคุณต้องการให้ความคิดเห็นของคุณปรากฏอยู่ตลอดเวลาที่ผู้อ่านมองเห็น คุณสามารถเพิ่ม กล่องข้อความ หรือ กล่องข้อความลอย ได้

1. กล่องข้อความ

เลือกไอคอน กล่องข้อความ ในแถบเครื่องมือความคิดเห็น จากนั้นคลิกที่ส่วนของเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

เมื่อคุณพิมพ์ความคิดเห็นของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยเลือกตัวเลือก คุณสมบัติข้อความ บนแถบเครื่องมือความคิดเห็น

ไฟล์ gif แสดงความคิดเห็นในไฟล์ pdf ของ adobe

2. การเรียกดู

เพื่อเพิ่มคำอธิบายภาพ ให้คลิกที่สัญลักษณ์จุดสามจุดบนแถบเครื่องมือความคิดเห็น

จากนั้น เลือก ข้อความแสดงข้อความ แล้วคลิกที่ส่วนของเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มข้อความนั้น

เมื่อคุณพิมพ์ความคิดเห็นของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยเลือกตัวเลือก คุณสมบัติข้อความ บนแถบเครื่องมือความคิดเห็น คุณยังสามารถปรับขนาดกล่องข้อความได้ตามต้องการ

ข้อความในกล่องข้อความบนไฟล์ pdf แบบ gif

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก

Adobe ยังให้คุณมีตัวเลือกในการ:

  • เพิ่มไฟล์แนบในความคิดเห็น
  • เพิ่มการบันทึกเสียงเป็นความคิดเห็น
  • ใช้เครื่องมือแสตมป์เพื่อเพิ่มรูปภาพจากซอฟต์แวร์แก้ไขภาพอื่น ๆ (เช่น Adobe Photoshop) ลงในความคิดเห็น
  • และอีกมากมาย!

นี่เป็นคุณสมบัติที่น่าทึ่งมาก! ไม่ยอดเยี่ยมเลยหรือ?

โดนัลด์ โกลเวอร์ จีเอฟ

ถูกต้องเลย

นั่นคือสิ่งที่ประสบการณ์ของเราในด้านเทคโนโลยี (และชีวิต) ได้สอนเรา

แม้ซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมอย่าง Adobe Acrobat ก็สามารถ ทำให้กระบวนการใส่คำอธิบายของคุณช้าลงเมื่อเวลาผ่านไป

สงสัยว่าอย่างไร?

ข้อเสีย 3 ประการของการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF

เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบ เช่น Adobe Acrobat เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในที่ทำงาน

แต่เราไม่แนะนำให้ใช้มันสำหรับการตรวจสอบเอกสาร ทั้งหมด ของคุณด้วยเหตุผลสามประการนี้:

1. เป็นแอปที่ใช้หน่วยความจำสูงซึ่งจะทำให้ระบบของคุณช้าลง

กำลังทำงานกับ โปรแกรมใส่คำอธิบายประกอบ PDF ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นกำลังทำงานอยู่บนระบบของคุณ?

หยิบป๊อปคอร์นมาด้วยเลย เพราะคุณต้องรออีกนาน!

ชุดโปรแกรม Adobe เป็นที่รู้จักกันดีว่า ใช้ RAM หนักมาก

ไม่มีทางที่มันจะทำงานได้อย่างราบรื่น เว้นแต่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์หนักเพียงตัวเดียวที่ทำงานอยู่ในระบบของคุณ

แม้ว่าคุณจะใช้แอปสำหรับใส่คำอธิบายประกอบที่เบากว่า การโหลดภาพขนาดใหญ่และไฟล์ที่มีคำอธิบายประกอบอาจทำให้ระบบของคุณทำงานช้าลงได้

2. ไม่สามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้ (ยกเว้นในเวอร์ชันที่ชำระเงิน)

ทุกครั้งที่คุณอ่านความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานใน Acrobat คุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใน MS Word หรือ Google Doc จากนั้นแปลงไฟล์นั้นเป็น PDF และส่งกลับเพื่อขออนุมัติ

วิธีเดียวที่จะข้ามกระบวนการอันยาวนานนี้ได้?

ซื้อ Adobe Acrobat Pro เวอร์ชันในราคา $14.99/เดือน

คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่านั่นเป็นการต่อรองที่ยุติธรรม

และเราก็เห็นด้วยกับพวกเขา!

3. ความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน

สมมติว่าคุณได้ทำใจยอมรับข้อเสียสองข้อแรกแล้ว และกำลังใช้โปรแกรมอ่าน PDF สำหรับกระบวนการตรวจสอบของคุณ

คุณอาจจบลงด้วยการส่งไฟล์ PDF ทางอีเมลทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายหรือบันทึกข้อความไว้ ในระยะยาว คุณจะสะสมเวอร์ชันของเนื้อหาเดียวกันไว้เป็นสิบ ๆ เวอร์ชัน ทำให้คุณมีกองของข้อมูลดิจิทัลที่รกอยู่

รอน เบอร์กันดี จีเอฟ

ไม่ต้องกังวล เรามีแอปสำหรับใส่คำอธิบายประกอบทางเลือกไว้ให้คุณโดยเฉพาะ!

ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF คืออะไร?

จากที่เราสามารถบอกได้ ผู้จัดการเนื้อหาและผู้ตรวจสอบ อย่างน้อยต้องมีเครื่องมือห้าอย่างที่แตกต่างกัน:

  • โปรแกรมสำหรับใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
  • โปรแกรมแก้ไข PDF
  • ซอฟต์แวร์ร่างแบบ
  • เครื่องมือจัดการงาน
  • แอปพลิเคชันสื่อสาร

แต่ถ้าเราบอกคุณว่าคุณสามารถทำทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) บนแพลตฟอร์มบนคลาวด์เพียงหนึ่งเดียวที่ชื่อว่า ClickUp ล่ะ?

ClickUp คืออะไร?

อุปกรณ์คลิกอัพ

ClickUpคือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกใช้โดย ทีม จากสตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทใหญ่ทั่วโลก

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อหรือนักพัฒนาแอป ClickUp ตอบสนองทุกความต้องการของคุณด้วยรายการฟีเจอร์ที่น่าประทับใจ คุณสามารถใช้ส่วนขยาย Chromeที่ทรงพลังสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็น เครื่องมือที่ดีที่สุด ในการรับมือกับความท้าทายของการทำงานจากระยะไกลอีกด้วย

ลองอ่านบทความเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:

สำหรับตอนนี้ มาดูคุณสมบัติการสร้างและจัดการเนื้อหาของมันกัน

A. การทำบันทึกและการตรวจทานที่ง่ายดาย

ทำไมคุณถึงควร เฉพาะ ทำเครื่องหมายใน PDF เมื่อคุณสามารถตรวจสอบได้ในอย่างน้อยห้า รูปแบบที่แตกต่างกัน? *

ClickUp รองรับไฟล์ประเภท PNG, GIF, JPEG, WEBP และ PDF เพื่อช่วยเหลือคุณในที่นี้

ด้วยวิธีนี้ เมื่อเอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถอัปโหลดไปยังงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp Workspace และเชิญเพื่อนร่วมงานมาแสดงความคิดเห็นในไฟล์ PDF หรือรูปแบบใดก็ตามที่ไฟล์ของคุณเป็นอยู่

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์:

  • เปิดไฟล์แนบภายในงาน
  • คลิก "เพิ่มความคิดเห็น" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างตัวอย่าง
  • คลิกที่ตัวอย่างไฟล์แนบเพื่อเพิ่มความคิดเห็น
  • เพิ่มความคิดเห็นและมอบหมายให้กับใครก็ได้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการสนทนาแบบรวมศูนย์
เพิ่มความคิดเห็น clickup gif

เดี๋ยวนะ ฉันไม่ต้อง ดาวน์โหลด ไฟล์นี้เหรอ?

ไม่, คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ใด ๆ ภายใน ClickUp ได้ โดยไม่ต้อง ดาวน์โหลดไฟล์นั้น!

จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน PDF และจัดการกับแถบเครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบที่ซับซ้อนใน ClickUp สิ่งที่คุณต้องเป็นคือแฟนของการใส่คำอธิบายประกอบที่เรียบง่ายและทำงานร่วมกันได้

ข. การร่างเอกสารร่วมกันในDocs

การเขียนไม่ใช่อาชีพที่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไป เพราะ ClickUp Docs ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย!

ไม่เพียงแต่คุณสามารถเข้าถึงการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการจัดเก็บข้อมูลที่ง่ายดายได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถ:

  • ฝังไฮเปอร์ลิงก์และปรับแต่งลักษณะการแสดงผล
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองเพื่อกำหนดว่าผู้ร่วมงานของคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง
  • จัดหน้าเป็นลำดับภายในเอกสารเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น
  • ใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์
  • ให้ Google ดัชนีเอกสารเหล่านี้เพื่อแสดงในผลการค้นหา

ครั้งล่าสุดที่เราตรวจสอบ ไม่มีโปรแกรมอ่าน PDF ใดที่สามารถจัดการกับ ทั้งหมด นี้ได้ในคราวเดียว!

C. บันทึกหน้าจอได้ง่ายด้วยClip

ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพัน

นั่นหมายความว่าวิดีโอสามารถสื่อสารได้หลายล้าน... เราคิดถูกไหม?

ดังนั้นเมื่อสถานการณ์บานปลาย ให้ใช้ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอเช่น Clip เพื่อแสดงให้สมาชิกของคุณ เห็นวิธีทำแทนที่จะทิ้งความคิดเห็นไว้!

เพียงคลิกที่ปุ่ม 'บันทึก'ในส่วนความคิดเห็นของงาน ClickUp ที่เกี่ยวข้อง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถเดินทางจากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่งและข้ามหน้าต่างต่างๆ ได้ในขณะที่บันทึกทุกวินาที

เมื่อเสร็จแล้ว เพียงอัปโหลดการบันทึกเป็นความคิดเห็นในหัวข้อการสนทนาเดียวกัน

บันทึกคลิปในคลิกอัพเป็นไฟล์ GIF

ง. การสนทนาที่ชัดเจนเหมือนคริสตัล พร้อมด้วยส่วนแสดงความคิดเห็นและมุมมองแชท

ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะพูดได้ด้วยการเขียนโน้ตติดหรือคอมเมนต์ข้างๆ ใช่ไหม?

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มอบ ส่วนความคิดเห็น และ มุมมองแชท ให้กับคุณ

สิ่งนี้ช่วยให้คุณส่งไฟล์หรือบันทึกข้อความในส่วนความคิดเห็นของงานใดก็ได้คุณสามารถกำหนดความคิดเห็นให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และ ClickUp จะแปลงความคิดเห็นนั้นเป็นรายการงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตกหล่น

ความคิดเห็นแบบแสดงความคิดเห็นเป็นลำดับ

แต่ถ้าคุณต้องการแชร์บันทึกเกี่ยวกับงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือแค่เริ่มบทสนทนาล่ะ?

ย้ายไปที่ มุมมองแชท นี่คือพื้นที่ของคุณสำหรับการสนทนาแบบไม่มีโครงสร้างหรือระดมความคิด

E. การจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพด้วยงาน,งานย่อย, และรายการตรวจสอบ

หากการสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย เราทุกคนก็คงเป็นเชคสเปียร์ไปแล้ว!

น่าเสียดายที่มันเกี่ยวข้องกับงานเล็กๆ แต่สำคัญมากมาย

พลาดเพียงครั้งเดียว ก็เสียโอกาสไปเลย

ไม่ต้องกังวล ใช้ งาน, งานย่อย และ รายการตรวจสอบ ของ ClickUp ได้เลย!

มันจะช่วยคุณแยกกระบวนการสร้างเนื้อหาและตรวจสอบของคุณออกเป็นชิ้น ๆ ที่สามารถทำได้

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

  • สร้าง งานและงานย่อย ภายใต้โครงการเฉพาะและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมคนใดก็ได้
  • พัฒนา รายการตรวจสอบ ที่สามารถเพิ่มเข้าไปในรายการงานของคุณเพื่อตรวจสอบสิ่งที่สำคัญเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
มุมมองรายการที่ทรงพลังของ ClickUp

F. การวางแผนเชิงสร้างสรรค์ด้วยแผนผังความคิด

สมองของคุณจัดการกับความคิดได้รวดเร็วกว่าปากกาหรือแป้นพิมพ์ใดๆ จะรับมือได้

โชคดีที่ฟีเจอร์ แผนผังความคิด ของ ClickUp เป็นวิธีที่ รวดเร็วที่สุด ในการบันทึกความคิดเหล่านั้น

สลักความคิดที่ซับซ้อนหลายอย่างออกมาโดยใช้หนึ่งในเทมเพลตมากมายของ ClickUp หรือเริ่มต้นใหม่บนหน้ากระดาษว่างเปล่า เลือกไอเดียหนึ่งแล้วลุยไปกับมัน

ตามตัวอักษรเลย!

แผนผังความคิด

สรุป

การใส่คำอธิบายประกอบมีความสำคัญต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ต่างจากชามป๊อปคอร์นที่มีไว้สำหรับดู Netflix แบบมาราธอน

มันจำเป็นอย่างยิ่ง!

นี่คือวิธีที่ทีมเสมือนจริงของคุณสามารถแบ่งปันความคิดและทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

และยิ่งกระบวนการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากเท่าใด คุณก็สามารถส่งมอบเนื้อหาที่ดีขึ้นได้

น่าเสียดายที่โปรแกรมใส่คำอธิบายประกอบ PDF ที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงจะยิ่งทำให้กระบวนการของคุณล่าช้า

คุณต้องการซอฟต์แวร์สำหรับใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้หลากหลาย

สิ่งที่คุณต้องการคือ ClickUp

นี่คือคำตอบสำหรับทุกความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ และทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ

รับ ClickUp วันนี้เพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบทุกอย่างและเข้าสู่สวรรค์ของเนื้อหาได้ฟรี!

