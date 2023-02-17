<strong>วิธีที่บริษัทต่างๆ รักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานที่ทำงานทางไกล</strong>

การทำงานทางไกลจะอยู่กับเราไปตลอด. ในความเป็นจริง งานวิจัยปี 2022 โดย Zippia พบว่า26% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาทำงานทางไกล ทั้งแบบเต็มเวลาและครึ่งเวลา.
การระบาดของโรคโควิด-19 อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ชาวอเมริกันทำงานจากที่บ้านมากขึ้น แต่แนวโน้มนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ตามข้อมูลจากสำนักสถิติการสำรวจของสหรัฐ มีเพียง 5.7% ของแรงงานชาวอเมริกันที่ทำงานจากที่บ้านเป็นหลัก หรือทำงานจากระยะไกล สำนักสถิติการสำรวจของสหรัฐคาดการณ์ว่า ภายในปี 2025 จะมีชาวอเมริกันถึง 36.2 ล้านคนที่ทำงานจากระยะไกล
ClickUpได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระยะไกล โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากMcKinsey,Harvard Business Review,PwC,Gallup และรายงานข่าวต่างๆ
รายงานของ Zippia ฉบับเดียวกันพบว่ามากกว่า 90% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลกล่าวว่าประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขายังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่พวกเขาออกจากข้อจำกัดของสำนักงานแบบดั้งเดิม ด้วยจำนวนพนักงานในสหรัฐอเมริกาที่ชื่นชอบการทำงานทางไกลอย่างท่วมท้นบริษัทต่างๆ กำลังค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการรักษาความมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของพนักงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทต่างๆ กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหา ฝึกอบรม เลื่อนตำแหน่ง และให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานที่ทำงานทางไกล
อ่านต่อเพื่อค้นหาว่านายจ้างกำลังทำอะไรเพื่อรักษาความพึงพอใจและความมีประสิทธิภาพของพนักงานในขณะที่การทำงานทางไกลยังคงเติบโตในสหรัฐอเมริกา
การปรับโครงสร้างการสรรหาและการจ้างงาน
การคัดกรองผู้สมัครสามารถเป็นหนึ่งในส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดในงานของผู้สรรหาบุคลากร
หนึ่งในสามขององค์กรได้ปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของตนอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้พร้อมรับมือกับการจ้างงานทางไกลได้ดีขึ้นอัตราส่วนนี้สูงขึ้นไปอีกสำหรับบริษัทที่ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตมากขึ้น
การปรับปรุงครั้งใหญ่หลายครั้งเหล่านี้รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การสัมภาษณ์เสมือนจริงแทนการประชุมแบบตัวต่อตัว บริษัทต่าง ๆ ยังขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของประกาศรับสมัครงานของพวกเขา เนื่องจากการทำงานทางไกลช่วยให้พวกเขาสามารถขยายกลุ่มผู้สมัครให้กว้างขึ้นเพื่อพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูงซึ่งตรงตามคุณสมบัติทั้งหมดของพวกเขาแต่บังเอิญอาศัยอยู่ที่อื่น
รายงานจากAccenture และ Harvard Business Schoolพบว่าส่วนใหญ่ของบริษัท (90%) ได้ลองใช้ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานแล้ว อย่างไรก็ตาม 85% ของผู้สรรหาบุคลากรกล่าวว่ามันไม่ช่วยในการค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดและทำให้การค้นหาลำบากขึ้น
บริษัทสามารถปรับแต่งการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของตนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูงถูกคัดออกเมื่อประวัติการทำงานของพวกเขาไม่ตรงกับรายละเอียดงานอย่างแม่นยำ
ปรับปรุงโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ สำรวจตัวอย่างกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโปรแกรมปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ส่งเสริมการสื่อสาร
รายงานของ Zippia ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า 1 ใน 5 ของพนักงานที่ทำงานทางไกลกล่าวว่าการแยกตัวเป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการทำงานทางไกล
การส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานที่ทำงานทางไกลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในการรักษาการผลิตและความพึงพอใจของพนักงานให้อยู่ในระดับสูง บริษัทที่นำแพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีเช่น Slackมาใช้จะช่วยให้พนักงานที่ทำงานทางไกลสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และรับข้อเสนอแนะได้ทันที
การสื่อสารเป็นถนนสองทาง; บริษัทควรทำให้แน่ใจว่าพนักงานที่ทำงานทางไกลรู้สึกมีอำนาจที่จะพูดออกมา. บางคนที่ทำงานทางไกลอาจชอบการสนทนาทางโทรศัพท์ ขณะที่บางคนอาจชอบการโทรผ่านวิดีโอหรือการส่งข้อความแบบเรียลไทม์. การใช้เวลาในการตรวจสอบว่าโหมดการสื่อสารใดที่เหมาะกับพนักงานแต่ละคนสามารถช่วยให้ผู้บริหารรักษาอัตราการผลิตให้สูงได้.
การสื่อสารความสำเร็จและความสำเร็จของพนักงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เช่น การส่งพิซซ่าหรือเค้กไปให้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้จัดการสามารถแสดงความชื่นชมต่อพนักงานได้จากระยะไกล
ขยายกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ สำรวจตัวอย่างกลยุทธ์การสื่อสารอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม ปรับปรุงความสอดคล้องของทีม และชนะใจลูกค้าได้มากขึ้น
การฝึกอบรมผู้จัดการด้านการเป็นผู้นำทางไกล
การศึกษาของฮาร์วาร์ดในปี 2020 พบว่า40% ของผู้จัดการรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะบริหารทีมระยะไกล และยังมีจำนวนมากกว่านั้นที่ประสบปัญหาในการรักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมขณะทำงานจากระยะไกล
"การฝึกอบรมผู้จัดการเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และมีประสิทธิภาพ" ในปี 2023 เดวิด ฮาสเซลล์ ซีอีโอของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการจัดการประสิทธิภาพ 15Fiveกล่าวกับสมาคมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้จัดการต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับพนักงาน ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน และถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรเมื่อไม่สามารถพบปะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวได้
การจัดการแบบจู้จี้สามารถลดประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจของพนักงานที่ทำงานทางไกลได้จริงการฝึกอบรมการจัดการ สอนให้ ผู้นำรู้จักระบุแนวโน้มการจัดการแบบจู้จี้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
ผู้จัดการระยะไกลควรให้ความสำคัญน้อยลงกับการอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพนักงาน และให้ความสำคัญมากขึ้นกับผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ HubSpotซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานแบบไฮบริดเป็นส่วนใหญ่ กล่าวกับ Employee Benefit News HubSpot
เกมสร้างทีมที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน ค้นพบเกมที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน เช่น "ตัวหารร่วม" และ "ผู้รอดชีวิต" จากรายการกิจกรรมสร้างทีมที่แข็งแกร่ง
ส่งเสริมภาวะผู้นำในตนเอง
การส่งเสริมการนำตนเองในหมู่พนักงานที่ทำงานทางไกลช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ
พนักงานที่มีทักษะในการจัดการตนเองในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
ผู้จัดการควรส่งเสริมให้พนักงานที่ทำงานทางไกลสร้างความตระหนักรู้ในตนเองอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้พวกเขาสามารถระบุได้ว่าตนเองคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร และดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
"การตระหนักรู้ในตนเองคือพลังพิเศษ…ฉันมีความแข็งแกร่งในเรื่องใด และสิ่งใดที่ฉันยังไม่แข็งแกร่ง? … ฉันกำลังตระหนักว่าฉันมีช่องว่าง และฉันควรเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น แทนที่จะเพียงแค่หาคนที่มีประสบการณ์และการศึกษาเดียวกันเข้ามาเพิ่ม" Heidi Hauver รองประธานฝ่ายประสบการณ์บุคลากรของบริษัทจัดการข้อมูล ShinyDocs กล่าวกับบริษัท Fellow
การให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเองเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทใช้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำในตนเองของพนักงานที่ทำงานทางไกล
การให้และขอความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกได้รับการชื่นชมสำหรับงานที่ทำอย่างดี. ผู้ทำงานทางไกลก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น.
พนักงานควรรู้สึกว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตนมีความสำคัญ ผู้จัดการควรส่งเสริมการสื่อสารสองทางกับพนักงานที่ทำงานทางไกลโดยการฟังอย่างตั้งใจต่อปัญหาและข้อเสนอแนะของพวกเขาการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารได้
พนักงานที่ทำงานทางไกลรายงานว่ามีความเหนื่อยล้าจากการทำงานน้อยลงและพบความหมายในงานมากขึ้นเมื่อฝ่ายบริหารสนับสนุนให้พวกเขาถามคำถามที่สร้างสรรค์และขอคำติชมบ่อยๆ การถามเพียงว่า "คุณเป็นอย่างไรบ้าง?" เป็นประจำเป็นวิธีง่ายๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานที่ทำงานทางไกล
เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วยซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
การจัดการงาน, สมดุลชีวิต, และประสิทธิภาพสามารถเป็นความท้าทายในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสานในปัจจุบัน แต่ด้วยการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องและใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp คุณจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นในการรักษาความเป็นระเบียบ, เชื่อมต่อกับสมาชิกในทีม, ติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย – ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด! ซอฟต์แวร์ครบวงจรนี้ช่วยอัตโนมัติกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอคุณสมบัติมากมายตั้งแต่การติดตามงานไปจนถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อให้คุณใช้เวลาทุกวินาทีได้อย่างคุ้มค่าและประสิทธิผล! ลองใช้ฟรีวันนี้!
ผู้เขียนรับเชิญ: ออเบรย์ เจน แมคเคลน