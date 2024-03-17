วิธีสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

หากคุณมีโอกาสได้จ้างคนทำงาน อย่าลืมว่าคุณต้องจ้างคนที่ไม่ใช่แค่คุณสอนได้เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่พร้อมจะสอนคุณด้วยเช่นกัน
หากคุณมีโอกาสได้จ้างคนทำงาน อย่าลืมว่าคุณต้องจ้างคนที่ไม่ใช่แค่คุณสอนได้เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่สามารถสอนคุณด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับเบซอส ผู้นำทุกคนต่างมีภาพในใจว่าทีมในฝันของตนควรเป็นอย่างไร บางคนมองหาทักษะทางเทคนิค บางคนเชื่อว่าทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญมากกว่า บางคนให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ บางคนเลือกผู้ร่วมงานที่ทำงานด้วยง่าย ขณะที่บางคนชอบคนที่กล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่—กรอบความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของมุมมองส่วนบุคคล
เมื่อคุณพบบุคคลที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณแล้ว คุณต้องทำมากกว่าที่คาดหวังเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับทีมของคุณและรักษาพวกเขาไว้ในระยะยาว นี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างทีม
⏰ สรุป 60 วินาที
- การสร้างทีมช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ, การสื่อสาร, และขวัญกำลังใจภายในกลุ่ม. ทีมที่สร้างอย่างดีจะนำไปสู่ความสำเร็จระยะยาว, การรักษาบุคลากรไว้ได้มากขึ้น, และวัฒนธรรมการทำงานที่เจริญเติบโต.
- กลยุทธ์สำคัญในการสร้างทีม ได้แก่ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วม
- รูปแบบการนำเช่นเผด็จการ, ประชาธิปไตย, และการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อพลวัตของทีม
- การบริหารทีมที่แข็งแกร่งต้องการทักษะเช่นการสื่อสาร, การมอบหมายงาน, และการแก้ปัญหา
- การส่งเสริมการยอมรับและการชื่นชมช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความมีส่วนร่วมของทีม
- กิจกรรมสนุก ๆ เช่น การละลายพฤติกรรม การท้าทายแก้ปัญหา และเกมเสมือนจริง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในทีม
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและการสื่อสารที่เปิดกว้างช่วยสร้างความไว้วางใจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือดิจิทัลอย่างClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน การจัดการเวิร์กโฟลว์ และการทำงานเป็นทีมระยะไกล
การสร้างทีมคืออะไร?
การสร้างทีมเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต่อความสำเร็จของบริษัท หมายถึงการสร้างกลุ่มที่มีความสามัคคีซึ่งบุคคลต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม, กระตุ้นขวัญกำลังใจ, และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การสร้างทีม, คุณ:
- ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
- เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- สร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกทีม
- ชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบ
- มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
การสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่เป็นอย่างมากกับ ระบบการจ้างงาน, วัฒนธรรมทีมภายใน, ภาวะผู้นำ, และ กระบวนการบริหารจัดการทีม. แต่คุณรู้ไหม? มีด้านสนุกของกลยุทธ์นี้ด้วย—กิจกรรมสร้างทีม.
ตั้งแต่กิจกรรมละลายพฤติกรรมง่ายๆ ไปจนถึงงานแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น กิจกรรมสร้างทีมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท:
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมทำความรู้จัก (และรู้สึกสบายใจ) กับกันและกัน ตัวอย่างเช่น การเล่น สองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องโกหก หรือ บิงโกมนุษย์
- กิจกรรมสร้างความไว้วางใจ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความไว้วางใจ และความสามัคคีในหมู่สมาชิกทีม กิจกรรมเช่น การผูกปมมนุษย์ หรือการล้มลงให้เพื่อนรับ (Trust Fall) เป็นตัวอย่างของกิจกรรมประเภทนี้
- ความท้าทายในการแก้ปัญหา ที่ต้องการให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เช่น ความท้าทายในห้องหลบหนี (Escape Room) หรือเกมล่าสมบัติ
- กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อทำลายความจำเจของตารางชีวิตประจำวันและปล่อยให้จินตนาการได้โลดแล่น ตัวอย่างเช่น การจัดเวิร์กช็อปศิลปะหรือคลาสทำอาหาร
- แบบฝึกหัดการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางอวัจนภาษา ตัวอย่างยอดนิยมได้แก่ การวาดภาพแบบหันหลังให้กัน หรือความท้าทายแบบปิดตา
ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของคุณ (แบบผสมผสาน, ทำงานทางไกล, หรือทำงานที่สำนักงาน) คุณสามารถจัดเตรียมกิจกรรมสร้างทีมที่สนุกสนานได้ในรูปแบบในอาคาร, กลางแจ้ง, หรือแบบออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมายทีมอย่างมีประสิทธิภาพ: ตัวอย่างและกลยุทธ์
ประโยชน์ของการสร้างทีม
ในฐานะผู้จัดการ หัวหน้าทีม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อวัฒนธรรมการทำงานของคุณได้โดยการจัดกิจกรรมสร้างทีม
นี่คือประโยชน์บางประการของพวกเขา:
- เสริมสร้างความสัมพันธ์: กิจกรรมสร้างทีมช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเชื่อมต่อกันในระดับส่วนตัว ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นในการทำงานร่วมกัน
- ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้น: การฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการช่วยปรับปรุงวิธีที่สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ทำงาน
- พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา: การทำงานผ่านความท้าทายร่วมกันช่วยเสริมทักษะของทีมในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนในที่ทำงาน
- ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ: กิจกรรมสร้างทีม (เช่น การสลับบทบาท) ช่วยให้ผู้เข้าร่วมมองเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองของผู้อื่น นำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
- เสริมสร้างความสามัคคีในทีม: ประสบการณ์ร่วมกันช่วยสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งในหมู่เพื่อนร่วมทีม ทำให้ง่ายต่อการร่วมมือในโครงการและแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยความเคารพ
วิธีสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือคู่มือขั้นตอนการสร้างทีมที่เหนียวแน่นและอยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์:
1. จัดทีมของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ชัดเจน
ตามการศึกษาของMcKinsey พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ (82%) รู้สึกว่า การมีเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ และ 72% รู้สึกว่า เป้าหมายควรได้รับการให้ความสำคัญมากกว่าผลกำไร
นี่คือแผนที่นำทางเพื่อเชื่อมโยงประสิทธิภาพของทีมคุณกับเป้าหมายขององค์กรที่กว้างขึ้น:
- กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย: ระบุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของทีมอย่างชัดเจนและสื่อสารให้ทุกคนทราบเป็นประจำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มการประชุมทีมประจำเดือนด้วยการเตือนความจำเกี่ยวกับพันธกิจขององค์กรและเหตุผลที่คุณทำสิ่งที่คุณทำ
- ตั้งเป้าหมาย SMART: สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของทีม
- เชื่อมโยงงานกับภารกิจ: แสดงให้เห็นว่างานและโครงการแต่ละชิ้นมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจหรือเป้าหมายโดยรวมอย่างไร
เครื่องมือจัดการโครงการและเป้าหมายเช่น ClickUp สามารถเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมในที่นี้ได้ นอกจากการจัดระเบียบงานของคุณแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างความพยายามของแต่ละบุคคลกับผลลัพธ์ของโครงการ เครื่องมือนี้ช่วยให้พนักงานมองเห็นภาพรวมว่างานของพวกเขาส่งผลต่อแผนงานใหญ่ได้อย่างไร
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างกัน
สมมติว่าคุณดำเนินธุรกิจ SaaS และภารกิจของคุณคือการเพิ่มการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมผ่านเนื้อหาคุณภาพสูง เป้าหมาย SMART ของคุณสามารถเป็นการเพิ่มการเข้าชมบล็อกแบบออร์แกนิกขึ้น 20% ภายในหกเดือนข้างหน้า
ตอนนี้คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย เช่น การวิจัยคำหลัก การวิเคราะห์คู่แข่ง การสร้างบรีฟเนื้อหา การเขียนบล็อก การแก้ไข การเผยแพร่ และการกระจายไปยังช่องทางโซเชียลต่างๆเพิ่มผู้รับผิดชอบสำหรับแต่ละเป้าหมายผู้รับผิดชอบทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าด้วยตัวบ่งชี้แบบภาพได้
2. เลือกบุคคลที่เหมาะสม
พิจารณาปัจจัยสามประการต่อไปนี้เพื่อเลือกกลุ่มคนที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ:
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
อย่างชัดเจน กำหนด ทักษะทางเทคนิคหรือทักษะทางอาชีพ ที่ไม่สามารถต่อรองได้ในสมาชิกทีมที่อาจเข้าร่วมได้ จากนั้นให้ประเมินผู้สมัครตามเกณฑ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการนักออกแบบกราฟิก คุณอาจมองหาผู้ที่มีพอร์ตโฟลิโอกำลังดี ความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์การออกแบบ และมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และความสวยงาม
ทัศนคติและอารมณ์
ทักษะสามารถเรียนรู้ได้ แต่ทัศนคติและนิสัยมักเป็นลักษณะที่ติดตัวมาแต่กำเนิด มองหาบุคคลที่ มีความร่วมมือ เปิดรับฟังความคิดเห็น และปรับตัวได้ดี คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดี รับมือกับคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายที่ไม่คาดคิด
ในระหว่างกระบวนการจ้างงาน คุณสามารถถามคำถามเชิงพฤติกรรมเพื่อประเมินลักษณะเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามผู้สมัครว่าพวกเขาเคยจัดการกับสถานการณ์เฉพาะอย่างไร เช่น: 'เล่าให้ฟังเกี่ยวกับครั้งที่คุณทำงานกับสมาชิกในทีมที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างไร และผลลัพธ์เป็นอย่างไร?'
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
วิเคราะห์ว่า ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้สมัคร สอดคล้องกับวัฒนธรรมของทีมคุณดีเพียงใด สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรมสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความสามัคคีโดยรวมของทีม
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณเน้นนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณควรต้องการสมาชิกในทีมที่มีความอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกสบายใจกับการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลาย
ความหลากหลายใน ทักษะ, พื้นฐาน, และมุมมอง คือเครื่องหมายของทีมที่มีความสมดุล. ทีมที่มีความหลากหลายนำมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาสู่ทีม, ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์, และนำเสนอโซลูชันที่ไม่เหมือนใครเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญ.
เพื่อสร้าง สังคมที่หลากหลายอย่างแท้จริง, ควรรวมบุคคลจากกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน, วัฒนธรรม, ภูมิหลังทางการศึกษา, และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
3. เสนอพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน
รากฐานของทีมที่แข็งแกร่งคือความสามารถของสมาชิกทีมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขข้อขัดแย้ง และรวมความพยายามเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งที่มีความหมาย
ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องมอบพื้นที่ทำงานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ซึ่งรวมทีมจากหลากหลายแผนกเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ ทีมแบบไฮบริดและทีมที่ทำงานทางไกล ซึ่งระยะทางทางกายภาพอาจทำให้เกิดการขาดการเชื่อมต่อ
คุณสมบัติในตัวของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส การแบ่งปันความคิดเห็น และการรวมข้อมูลโครงการที่สำคัญไว้ที่ศูนย์กลาง ช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นและช่วยสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือวิธีที่ทีมของคุณสามารถใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp:
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์, แชร์/รับข้อเสนอแนะแบบอะซิงโครนัสผ่านความคิดเห็น, มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ, เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ติดตามได้, และสร้างศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์ (สำหรับเก็บแผนงานโครงการ, วิกิของบริษัท, และฐานความรู้) ด้วยClickUp Docs
- ข้ามการโทรที่ไม่จำเป็นและกระทู้ความคิดเห็นที่ยืดยาว ที่เพียงแต่สร้างความสับสนมากขึ้น สร้าง วิดีโอหน้าจอสั้นๆ โดยใช้ ClickUp Clips, บันทึกเสียงบรรยาย และแชร์กับสมาชิกในทีม
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบที่ชัดเจนและรวดเร็ว บนภาพด้วยฟีเจอร์Proofing ของ ClickUp—เพิ่ม, มอบหมาย, และแก้ไขความคิดเห็นในไฟล์ PNG, GIF, JPEG, WEBP, วิดีโอ, หรือ PDF ได้ทุกไฟล์
หลังจากอัปโหลดไฟล์เป็นไฟล์แนบของงานแล้ว ให้คลิกที่ไฟล์เพื่อเปิดไฟล์นั้น ในมุมขวาบน ให้เลือก 'เพิ่มความคิดเห็น' จากนั้นคุณสามารถคลิกที่ใดก็ได้บนไฟล์แนบเพื่อเพิ่มความคิดเห็น ฟีเจอร์นี้ช่วยขจัดความสับสนเมื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบภายใน ClickUp
- ระดมความคิด วางแผนโครงการ กำหนดขั้นตอนของโครงการ วาดแผนผัง และปล่อยให้ไอเดียของคุณไหลลื่นบนกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟด้วยClickUp Whiteboards
- จัดระเบียบความคิดและงานในรูปแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง, มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด, แยกย่อยโครงการออกเป็นงานและงานย่อย, และสร้างโครงสร้างลำดับชั้นด้วยClickUp Mind Maps, เหมาะสำหรับการฝึกสร้างทีม
นอกเหนือจากเครื่องมือเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึง คลังเทมเพลตฟรีขนาดใหญ่ของ ClickUp ได้อีกด้วย คุณสามารถปรับแต่งกรอบงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการจัดการทีมง่ายขึ้น:
เทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าว่าใครรับผิดชอบงานใดบ้าง ตั้งค่าช่องทางการสื่อสาร (เช่น การประชุมเสมือนจริง อีเมล หรือการร่วมมือบนไวท์บอร์ด) กำหนดตารางการประชุม และกำหนดเป้าหมายการประชุมด้วยเทมเพลตการสื่อสารและการประชุมของทีมจาก ClickUp
มันช่วยคุณ:
- เพิ่มประสิทธิภาพวิธีที่สมาชิกในทีมแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน
- จัดตั้ง ขั้นตอนมาตรฐาน สำหรับการตรวจสอบเป็นประจำ
- จัดลำดับความสำคัญของ งานที่จำเป็น โดยการตั้งเป้าหมายในการสื่อสาร
นี่เป็น ประโยชน์สำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่ ซึ่งมีความท้าทายในการติดตามหลายช่องทางสื่อสาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันจากจุดติดต่อเดียว
📮 ClickUp Insight: เกือบ20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน
ตามการวิจัยโดย ClickUp ปริมาณงานที่สูงนี้อาจบ่งชี้ถึงทีมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความเร็วแต่ก็อาจนำไปสู่การสื่อสารที่มากเกินไปได้
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUp เช่นClickUp Chatและ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนให้กับสมาชิกในทีมทุกคนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
เทมเพลตแผนการจัดการทีมของ ClickUp
ออกแบบมาสำหรับทีมข้ามสายงานแม่แบบแผนการจัดการทีมของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างแผนกต่างๆ และตรวจสอบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากกรอบนี้ได้มากที่สุด:
- มอบหมายงาน ให้สมาชิกในทีม
- กำหนดเวลาประมาณการ สำหรับแต่ละงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และทำเครื่องหมายความสำคัญ
- บันทึก ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของทีม ความสำเร็จ ปัญหาปัจจุบัน และความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามพันธสัญญา
- เพิ่มความชัดเจน เกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและจัดการทันที
4. แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ทุกทีมต้องเผชิญกับความท้าทายในบางช่วงเวลา แต่การที่คุณรับมือกับมันอย่างไรนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมด สร้าง สภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจ ที่จะพูดถึงปัญหาและอุปสรรค ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะบานปลาย
ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมกำลังประสบปัญหาจากหน้าที่ที่ทับซ้อนกัน คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณแบ่งงานบางส่วนออกจากภาระของพวกเขาและยังคงทำงานให้ทันกำหนดเวลา
เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาขึ้น ให้กำหนดกระบวนการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องง่าย เช่น การสามารถแจ้งข้อกังวลผ่านการให้ข้อเสนอแนะโดยตรงกับผู้จัดการ/หัวหน้าทีม หรือการประชุมติดตามผลเป็นประจำ (เช่น การประชุมประจำวัน/รายสัปดาห์) เพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคที่พบ
5. ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณ
คุณต้องการสร้างทีมที่มีความสามัคคี มีความยืดหยุ่น และมุ่งมั่นที่จะรับมือกับความท้าทายใด ๆ ได้
เพื่อให้พวกเขามีความแข็งแกร่งนั้น คุณต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีมแต่ละคนเป็นอันดับแรก:
- ส่งเสริมการพักเบรกเป็นประจำ เพื่อป้องกันการหมดไฟและปัญหาสุขภาพ
- ให้วันหยุดที่ได้รับค่าจ้างอย่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริมการพักผ่อนและฟื้นฟูพลัง
- ให้สิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมสนับสนุน เช่น บริการให้คำปรึกษา โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ หรือฝึกสติ และช่วยให้พวกเขาดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
- ตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง และอนุญาตให้มีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น (เมื่อเป็นไปได้) เพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างทีม
นี่คือวิธีบางประการที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ:
1. ให้การยอมรับในความพยายามและความสำเร็จ
ตามข้อมูลจาก SurveyMonkey พบว่า82% ของพนักงานมองว่าการได้รับการยอมรับเป็นส่วนสำคัญของความสุขในการทำงาน การยอมรับความพยายาม ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจ กระตุ้นสมาชิกในทีม ปรับปรุงอัตราการรักษาพนักงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ในที่ทำงานของคุณ:
- เฉลิมฉลองความสำเร็จ: อาจเป็นเพียงการกล่าวชื่นชมในที่ประชุม โบนัสเงินสด หรือจัดงานเลี้ยงใหญ่เมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการ
- โปรแกรมการยกย่อง: จัดตั้งโปรแกรมเช่น 'พนักงานดีเด่นประจำเดือน' หรือ 'รางวัลผู้เล่นทีม' เพื่อยกย่องความพยายามที่ยอดเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ใช้เครื่องมือการยกย่องพนักงาน เพื่อทำให้กระบวนการระบุและชื่นชมสมาชิกทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอย่าง Zappos ซึ่งเป็น บริษัทในเครือของ Amazonได้เชี่ยวชาญในการให้รางวัลแบบเพื่อนต่อเพื่อน (peer-to-peer recognition) เป็นอย่างดี ภายใต้โปรแกรม Zollar สมาชิกทีมของ Zappos จะได้รับเงินเล่นจากการอาสาสมัคร ซึ่งสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าจาก Zollar Store ได้
2. สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
งานวิจัยของ BetterUpพบว่า การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 56% และลดความเสี่ยงในการลาออกลง 50%
ดังนั้น เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญขององค์กรและการมีส่วนร่วมของพวกเขามีความหมาย พวกเขาก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้น มีความมุ่งมั่นต่อบทบาทของตนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยลง
นี่คือเคล็ดลับบางประการในการสร้างชุมชนที่ใกล้ชิด ในที่ทำงานของคุณ:
- วัฒนธรรมที่ครอบคลุม: สร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุม—จัดกิจกรรมสร้างทีม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม, อาหารกลางวันทีม, หรือแม้กระทั่งการเดินทางสั้น ๆ และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม
- กระบวนการปฐมนิเทศ: ออกแบบกระบวนการปฐมนิเทศที่ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายพี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงานให้คอยดูแลและแนะนำในช่วงสัปดาห์แรก ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและบทบาทหน้าที่
- การสื่อสารที่เปิดกว้าง: กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่โปร่งใสเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงความกังวลได้โดยไม่ต้องลังเล ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลเพื่อจัดทำแบบสำรวจ กำหนดเวลาการประชุมติดตามผลเป็นประจำ หรือให้ข้อเสนอแนะ/หารือประเด็นต่างๆ แบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส
3. ระบุจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนในทีม
ในขณะที่มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบ ควรพิจารณาจุดแข็งของพนักงานแต่ละคน การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับจุดแข็งของพวกเขาจะช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจ และส่งผลให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:
- การประเมินจุดแข็ง: ใช้เครื่องมือเช่นClifton StrengthsFinder(เปลี่ยนชื่อเป็น StrengthsFinder 2.0) หรือการประเมิน DISC เพื่อระบุจุดแข็งและความชอบของสมาชิกในทีม
- รายการทักษะ: สร้างรายการทักษะหรือเมทริกซ์เพื่อระบุจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนในทีมและวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ
- ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์: มอบหมายงานตามจุดแข็งของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เก่งในการสื่อสารสามารถเป็นผู้นำในการนำเสนอให้กับลูกค้า ในขณะที่ผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดสามารถจัดการการวางแผนโครงการได้
- การตรวจสอบแบบตัวต่อตัว: จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายในอาชีพและวิธีที่คุณสามารถช่วยให้พวกเขาใช้จุดแข็งของตนได้ (เช่น การเสนอการฝึกอบรม เครื่องมือ หรือคำแนะนำ)
4. ลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพของทีมคุณ
ให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงานของคุณ
ตามรายงานLinkedIn Workplace Learning Report 2024, บริษัทที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งมีการรักษาพนักงานไว้ได้สูงขึ้น (57%) เมื่อเทียบกับบริษัทที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ปานกลาง (27%).
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างการปฏิบัติด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่แข็งแกร่ง:
- สร้างแผนพัฒนา: ช่วยสมาชิกในทีมตั้งเป้าหมายการพัฒนาส่วนบุคคลและทักษะ/ทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- เสนอการฝึกอบรมและการศึกษา: จัดเวิร์กช็อปภายในเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเข้าร่วมหลักสูตรหรือการรับรองภายนอก จัดสรรเวลาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพในช่วงเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปและซอฟต์แวร์สร้างทีมสำหรับทีมระยะไกลในปี 2024
ตัวอย่างกิจกรรมสร้างทีมยอดนิยมสำหรับการทำงาน
มาดำดิ่งสู่กิจกรรมสร้างทีมองค์กรที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณรู้จักกันดีขึ้นและทำให้การทำงานสนุกสนานกันเถอะ!
1. ห้องหลบหนีเสมือนจริง
วัตถุประสงค์:ปรับปรุงการร่วมมือในทีม, การแก้ปัญหา, และทักษะการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
การตั้งค่า: ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการห้องหนีเสมือนจริง (เช่น The Escape Game) หรือสร้างห้องส่วนตัวโดยใช้แพลตฟอร์มการสร้างสื่อแบบโต้ตอบ (เช่น ThingLink)
วิธีการเล่น:
1. ผู้เข้าร่วมกลุ่ม (ควรมีสมาชิกทีมละ 4-6 คน)
2. แนะนำสถานการณ์หรือธีมของห้องหลบหนีเสมือนจริง (เช่น การไขปริศนาหรือการหนีออกจากบ้านผีสิง)
3. จัดให้มีการเข้าถึงห้องเสมือนหรือแชร์เอกสารที่มีเบาะแส ปริศนา และความท้าทาย
4. สมาชิกในทีมต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปริศนา ค้นหาเบาะแสที่ซ่อนอยู่ และทำภารกิจให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด (โดยปกติ 30-60 นาที)
5. ส่งเสริมให้พวกเขาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมายบทบาท (เช่น ผู้จดบันทึกและผู้แก้ปัญหา) และร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านความท้าทาย
6. จัดการอภิปรายและสรุปหลังเกมเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์, พลวัตของกลุ่ม, และการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
2. สองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องโกหก
วัตถุประสงค์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี, ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม, ทำลายความเงียบ, และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน.
การตั้งค่า: รวบรวมผู้เข้าร่วมทุกคนในห้องประชุมเสมือนหรือพื้นที่จริง และขอให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนคิดถึงสองเรื่องจริงและหนึ่งเรื่องโกหกเกี่ยวกับตัวเอง
วิธีการเล่น:
1. อธิบายกฎ—ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะผลัดกันแบ่งปันข้อความสามข้อของตน (เรียงลำดับใดก็ได้)
2. หลังจากที่สมาชิกแต่ละคนได้แบ่งปันสามข้อความแล้ว สมาชิกที่เหลือในทีมจะอภิปรายและคาดเดาว่าข้อความใดคือข้อความที่โกหก
3. เมื่อทุกคนทายเสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมจะเปิดเผยคำโกหกและแบ่งปันความจริงที่อยู่เบื้องหลังแต่ละข้อความ
4. สลับการพูดจนกว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้แบ่งปัน
3. การล่าสมบัติ
วัตถุประสงค์: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์
การตั้งค่า:
- เตรียมรายการสิ่งของหรือภารกิจให้ทีมค้นหาหรือทำให้สำเร็จ—สร้างสรรค์ให้เต็มที่!
- กำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ที่จะใช้ในการล่าสมบัติ
วิธีการเล่น:
1. แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน
2. แจกจ่ายรายการล่าสมบัติให้กับแต่ละทีม
3. กำหนดเวลาจำกัดให้ทีมทำภารกิจให้เสร็จ (โดยปกติ 30-60 นาที)
4. เพื่อนร่วมทีมต้องร่วมมือกันเพื่อค้นหาสิ่งของหรือทำภารกิจในรายการให้สำเร็จ
5. ทีมสามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร (เช่น เครื่องวิทยุสื่อสารหรือแอปพลิเคชันส่งข้อความ) เพื่อประสานงานและรายงานความคืบหน้า
6. หลังจากหมดเวลาที่กำหนดแล้ว ให้รวบรวมทุกทีมและทบทวนสิ่งที่ค้นพบของแต่ละทีม มอบคะแนนตามจำนวนงานที่สำเร็จหรือสิ่งของที่พบมากที่สุด
4. เสมอกัน
วัตถุประสงค์: พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และภาวะผู้นำผ่านการท้าทายในการแก้ปัญหาทางกายภาพ
การตั้งค่า:
- รวบรวมสมาชิกทีมในสถานที่จริง
- แบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 2-4 คน
วิธีการเล่น:
1. ผูกมือของสมาชิกในทีมเข้าด้วยกันโดยใช้เชือก
2. ให้พวกเขามีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จในขณะที่ยังคงรักษาการเชื่อมต่อทางกายภาพไว้ อาจเป็นการเล่นเกมกระดานหรือต่อจิ๊กซอว์ให้เสร็จ หรือทำภารกิจต่างๆ เช่น ทำแซนด์วิชหรือผูกเชือกรองเท้า
3. ทีมที่ทำภารกิจเสร็จสิ้นในเวลาที่สั้นที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
5. การแสดงความสามารถพิเศษ
วัตถุประสงค์: ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของตนเอง และค้นหาความสามารถที่ซ่อนอยู่
การตั้งค่า:
- ตัดสินใจเวลาและสถานที่ (เสมือนหรือจริง) สำหรับการแสดงความสามารถ
- เชิญผู้เข้าร่วมเตรียมตัวสำหรับการแสดงที่จะนำเสนอ
วิธีการเล่น:
1. เชิญสมาชิกแต่ละคนในทีมมาแสดงความสามารถของตนเอง อาจเป็นการเต้น ร้องเพลง วาดภาพ เขียนบทกวี เขียนเรื่องเล่า เล่าเรื่อง แร็ป และอื่นๆ
2. คุณยังสามารถเปลี่ยนกิจกรรมให้เป็นการแข่งขันแบบเป็นมิตรได้ และเชิญผู้ตัดสินมาประเมินการแสดง
3. มอบรางวัลหรือของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ครั้งต่อไปที่คุณจัดกิจกรรมสร้างทีม (ออนไลน์หรือออฟไลน์) ให้ใช้ ซอฟต์แวร์จัดการกิจกรรมของ ClickUp . อำนวยความสะดวกทุกอย่างตั้งแต่การวางแผน การร่วมมือ ไปจนถึงการดำเนินการ และลดภาระงานของคุณลง!
เริ่มต้นสร้างทีมเอของคุณด้วย ClickUp
เครือข่ายของคุณคือมูลค่าสุทธิของคุณ และทีมของคุณคือพลังของคุณ เครือข่ายหรือการติดต่อของคุณอาจนำโอกาสมาให้ แต่ทีมของคุณคือผู้ที่ดูแลและรักษาโอกาสเหล่านั้นไว้ด้วยผลงานที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น การลงทุนเวลา ความพยายาม และทรัพยากรในการสร้างทีมจึงเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาด
และคุณรู้ไหม? การสร้างพลวัตทีมที่แข็งแกร่งนั้นง่ายขึ้นเมื่อคุณมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุดของคุณ
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่ครอบคลุมเช่น ClickUp คุณสามารถเสริมสร้างสมาชิกในทีมของคุณให้สามารถทำงานร่วมกันได้ตามที่ต้องการ แบ่งปันความคิด ติดตามความก้าวหน้า มุ่งเน้นการเติบโตส่วนบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย
สร้างทีมในฝันของคุณ—เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!