10 แอปและซอฟต์แวร์สร้างทีมสำหรับทีมระยะไกลในปี 2025

เมื่อพรมแดนทางภูมิศาสตร์เริ่มเลือนรางและชั่วโมงการทำงานขยายข้ามเขตเวลา ความจำเป็นในการรักษาความสอดคล้องของทีมทั่วโลกจึงเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือการทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมระยะไกลที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงเข้ามามีบทบาท แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับมอบหมายงานหรือจัดประชุมวิดีโอเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริง สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และปลูกฝังเป้าหมายร่วมกันในใจของสมาชิกแต่ละคนในทีม
แต่ด้วยแอปมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาด คุณจะเลือกอย่างไร? เราได้รวบรวม 10 แอปสร้างทีมที่โดดเด่นที่สุด ที่จะยกระดับการสื่อสารและส่งเสริมความร่วมมือที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับทีมระยะไกลของคุณในปี 2024 มาเริ่มกันเลย!
คุณควรมองหาอะไรในแอปสร้างทีมเสมือนจริง?
การเลือกเครื่องมือสร้างทีมที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่แค่การเลือกเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือใหม่ล่าสุดในตลาดเท่านั้น แต่เป็นการค้นหาซอฟต์แวร์สร้างทีมที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและวัฒนธรรมการทำงานของทีมคุณ นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาซอฟต์แวร์สร้างทีมที่มีคุณสมบัติเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, กระดานระดมความคิด, และการจัดการงานสำหรับผู้ใช้หลายคน คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ความคิดไหลเวียนและเป้าหมายร่วมกันสามารถบรรลุได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์สร้างทีมอาจมีฟีเจอร์มากมาย แต่หากซับซ้อนเกินไปก็จะถูกละเลยไปอย่างน่าเสียดาย อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายช่วยให้สมาชิกในทีมทุกระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
- ความสามารถในการขยายตัว: ทีมของคุณอาจจะมีขนาดเล็กในตอนนี้ แต่จะเป็นอย่างไรในอีกหนึ่งปีข้างหน้า? การเลือกซอฟต์แวร์สร้างทีมที่สามารถขยายตัวตามการเติบโตของคุณได้ จะช่วยให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือทำการย้ายข้อมูลบ่อยครั้ง
- ความสามารถในการผสานรวม: ในยุคที่มีซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างทีมมากมาย การทำให้ซอฟต์แวร์สร้างทีมของคุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น CRM,เครื่องมือสื่อสารทีม หรือระบบจัดเก็บไฟล์ การผสานรวมที่ไร้รอยต่อจะนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการสื่อสาร: นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว ซอฟต์แวร์สร้างทีมที่เหมาะสมควรเสริมสร้างช่องทางการสื่อสารทั้งทางการและไม่เป็นทางการ คุณสมบัติเช่น การแชท การประชุมทางวิดีโอ และระบบให้ข้อเสนอแนะช่วยให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้และรู้สึกว่าได้รับการรับฟัง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การติดตามเวลา การตั้งเป้าหมาย และการติดตามความคืบหน้า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการทำให้สมาชิกทีมแต่ละคนรับผิดชอบและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
- ความเข้ากันได้ของเวิร์กโฟลว์: ทุกทีมมีวิธีการทำงานของตัวเอง ซอฟต์แวร์สร้างทีมที่เหมาะสมควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับจังหวะการทำงานเฉพาะของแต่ละทีม
โดยสรุป ซอฟต์แวร์สร้างทีมที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน แต่เป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างพลวัตของทีมของคุณ กระตุ้นการผลิต และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จร่วมกัน
10 แอปสร้างทีมที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานทำงานทางไกล
นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างทีมที่จะนิยามใหม่การทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพในปี 2024!
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ พร้อมประสบการณ์ที่โปร่งใสและมีฟีเจอร์ครบครัน ช่วยให้คุณจัดการงานส่วนตัวและงานโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ และเชื่อมต่อกับทีมได้อย่างราบรื่น!
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันเสมือนจริงอย่างClickUp Whiteboardsและ Docs การสร้างทีมระยะไกลจึงมีความคล่องตัวและเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย! นอกจากนี้ ClickUpยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปการทำงานอื่นๆ อีกนับพัน เช่น Microsoft Teams, Slack และ Trello เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทีมที่ทำงานร่วมกันแก้ไขเอกสารจะอยู่ด้วยกัน นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มีระบบแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
- เปลี่ยนการระดมความคิดให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Whiteboards. มองเห็นภาพความคิดและเปลี่ยนให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงร่วมกัน
- ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่าง ช่วยปรับปรุงการบริหารโครงการและความรับผิดชอบในทีมของคุณ
- จากการจัดการ ทีมไปจนถึงทีมข้ามสายงาน Teams ใน ClickUpครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในที่ทำงานด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ดำดิ่งสู่เครื่องมือการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่นิยามการทำงานระยะไกลใหม่
- เลือกใช้คุณสมบัติขั้นสูงด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันระดับองค์กรที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ
- เทมเพลตการปฐมนิเทศสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมและขั้นตอนการปฏิบัติงานทางไกล
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
- เส้นโค้งการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Kahoot!
ลองจินตนาการดูสิว่า การฝึกอบรมองค์กรที่บางครั้งดูน่าเบื่อจะกลายเป็นรายการตอบคำถามที่น่าตื่นเต้นได้ นั่นคือเสน่ห์ของเกมสร้างทีมเสมือนจริง Kahoot!
ซอฟต์แวร์สร้างทีมนี้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ทำให้มั่นใจว่าทีมไม่เพียงแต่รับข้อมูลสำคัญเท่านั้น แต่ยังสนุกกับกระบวนการอีกด้วย
นี่คืออากาศบริสุทธิ์สำหรับบริษัทที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมควบคู่ไปกับการฝึกอบรม
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทีมเสมือนจริงของคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นชุมชนที่มีพลังมากกว่าแค่กลุ่มบุคคลที่นั่งอยู่หน้าจอวิดีโอคอลอีกครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kahoot!
- เพิ่มความสนุกในการประชุมทีมและการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบที่ปรับแต่งได้และโต้ตอบได้
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและความต้องการของบริษัทของคุณ
- ติดตามและวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
- รวบรวมความคิดเห็นของทีมได้อย่างง่ายดายผ่านแบบสำรวจและแบบสอบถาม
- การเรียนรู้ผ่านเกมทำให้การฝึกอบรมน่าจดจำ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์สร้างทีมที่คุณใช้อยู่แล้ว
- ส่งเสริมการแข่งขันที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Kahoot!
- การปรับแต่งที่จำกัดในแผนฟรี
- จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าข้อจำกัดด้านเวลาเป็นข้อจำกัด
ราคาของ Kahoot!
- มาตรฐาน: 17 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ผู้เสนอ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรแม็กซ์: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Kahoot!
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
3. Gatheround
การเชื่อมต่อขณะอยู่ห่างไกลเป็นความท้าทาย แต่ Gatheround ล่ะ? มันคือยาแก้พิษสำหรับการโต้ตอบเสมือนที่ไม่เป็นส่วนตัว
การวางการเชื่อมต่อส่วนบุคคลผ่านวิดีโอเป็นหัวใจหลักของแพลตฟอร์มนี้ ทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนรู้สึกได้รับการมองเห็นและรับฟัง ไม่ใช่แค่การเห็นหน้าเท่านั้น แต่เป็นการสร้างช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อที่แท้จริง
สำหรับองค์กรที่ต้องการความลึกซึ้งในการสื่อสารทางไกล Gatheround คือกุญแจสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Gatheround
- เชื่อมต่อสมาชิกในทีมเพื่อการสนทนาแบบฉับพลัน
- ส่งเสริมการหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ
- รวบรวมความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกของพนักงาน
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์สร้างทีมอื่น ๆ
- สร้างห้องที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมของบริษัท
- วัดตัวชี้วัดการมีปฏิสัมพันธ์ของทีม
- ตัวเลือกแบบอะซิงโครนัสช่วยให้คุณรองรับเขตเวลาที่แตกต่างกันได้
ข้อจำกัดของ Gatheround
- อาจทำให้สมาชิกทีมที่ชอบเก็บตัวรู้สึกหนักใจ
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
- การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร
การกำหนดราคาของ Gatheround
- ผู้เข้าร่วมสูงสุด 25 คน: $25/เดือน
- ผู้เข้าร่วมสูงสุด 50 คน: $50/เดือน
- ผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน: $200/เดือน
- ผู้เข้าร่วมสูงสุด 200 คน: $400/เดือน
- องค์กร: $9,600+/ปี
คะแนนและรีวิวของ Gatheround
- G2: 4. 8/5 (3 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. พิงบอร์ด
เมื่อมองแวบแรก Pingboard อาจดูเหมือนแอปแผนผังองค์กรอีกตัวหนึ่ง แต่เมื่อลองเจาะลึกลงไป คุณจะค้นพบแก่นแท้ที่แท้จริงของมันในฐานะซอฟต์แวร์สร้างทีม
เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการร่วมมือและการเข้าใจระหว่างแผนกได้อย่างราบรื่น
นอกเหนือจากการแสดงโครงสร้างของบริษัทในเชิงภาพแล้ว Pingboard ยังสร้างระบบนิเวศการทำงานที่โปร่งใส
พนักงานสามารถเข้าใจบทบาทของแต่ละคนได้ดีขึ้น สร้างทีมที่เหนียวแน่นและมีความรู้ความเข้าใจร่วมกัน หากเป้าหมายของคุณคือการส่งเสริมความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัท Pingboard คือคำตอบของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Pingboard
- สร้างภาพโครงสร้างทีมแบบไดนามิกด้วยแผนผังองค์กรแบบเรียลไทม์
- ตรวจสอบโปรไฟล์พนักงานเพื่อทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกเหนือจากตำแหน่งงานของพวกเขา
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีอยู่
- วางแผนวันหยุดและวันลาพักร้อนด้วยความโปร่งใส
- ฉลองวันเกิด วันครบรอบ และอีกมากมาย
- เชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา
- ปรับแต่งมุมมองข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท
ข้อจำกัดของ Pingboard
- การปรับแต่งอาจดูซับซ้อนในตอนแรก
- บริษัทขนาดใหญ่กว่าอาจพบว่าการทำงานช้าลง
- จำกัดเฉพาะการสร้างแผนผังองค์กรและไม่มีการจัดการงาน
ราคาของ Pingboard
- พื้นฐาน: 149 ดอลลาร์/เดือน
- จำเป็น: $299/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อ Pingboard เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Pingboard
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
5. ทีมที่กำลังเติบโต
เมื่อพูดถึงภาวะผู้นำ ความรู้สึกเป็นเลิศ แต่เมื่อผสานกับความเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ล่ะ? ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรที่พิเศษแล้ว
เข้าสู่ทีมรุ่งเรือง
ซอฟต์แวร์สร้างทีมนี้มุ่งเน้นการบ่มเพาะภาวะผู้นำผ่านการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้นำ เพื่อให้มั่นใจว่าคำแนะนำของพวกเขาได้รับการรับรู้และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
หากการเติบโตและพัฒนาของทีมคุณเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด Rising Team อาจเป็นอาวุธลับของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Rising Team
- ประเมินและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- สร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อการเติบโตของทีม
- พัฒนาทักษะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณผ่านเวิร์กช็อปที่ออกแบบเฉพาะ
- เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีของคุณ
- โมดูลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณอัปเดตและได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ข้อจำกัดของทีมที่เพิ่มขึ้น
- อาจเหมาะสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่มากกว่า
- ตัวชี้วัดความคิดเห็นบางอย่างอาจรู้สึกเป็นการล่วงล้ำ
- ต้องการแนวทางเชิงรุกเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุด
ราคาสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- เชื่อมต่อ: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- พัฒนา: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีม Rising เพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของทีมที่เพิ่มขึ้น
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. จิกบอท
สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและหายใจไปกับ Slack, Geekbot รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพที่คุณเคยต้องการ
มันมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น ด้วยการผสานการอัปเดตและแบบสำรวจเป็นประจำเข้ากับแชท แต่ไม่ใช่แค่เรื่องความเรียบง่ายเท่านั้น มันคือการทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
แม้ว่าสมาชิกจะอยู่คนละทวีปและทำงานคนละเวลา Geekbot ก็ยังช่วยให้ทุกคนไม่พลาดทุกการอัปเดต หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Slack ของคุณ Geekbot คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างไม่ต้องคิด
คุณสมบัติเด่นของ Geekbot
- จัดการการประชุมแบบสแตนด์อัพใน Slack ได้อย่างราบรื่น
- รองรับการทำงานกับทีมทั่วโลกได้อย่างไร้รอยต่อด้วยการเช็คอินแบบไม่พร้อมกัน
- ปรับแต่งคำถามที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อทีมของคุณ
- วัดอารมณ์ของทีม, อุปสรรค, และอื่น ๆ
- เสริมสร้างความไว้วางใจภายในทีมระยะไกล
- รับข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องแจ้งเตือนด้วยตนเองผ่านแบบสำรวจอัตโนมัติ
- ปรับให้เข้ากับขนาดและความต้องการของทีมที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Geekbot
- จำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อกับ Slack
- บางทีมอาจพบว่าการเช็คอินรายวันซ้ำซ้อน
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Geekbot
- ลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ราคาของพวกเขาเพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดต
คะแนนและรีวิวของ Geekbot
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
7. RallyBright
ในการแสวงหาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของทีม RallyBright ได้สร้างจุดยืนเฉพาะตัวให้กับตนเอง
ซอฟต์แวร์สร้างทีมนี้เกี่ยวกับการเข้าใจพลวัตของทีมอย่างลึกซึ้ง
ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์อย่างละเอียด RallyBright มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับธุรกิจในการปรับแต่งความร่วมมือให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นที่การปรับปรุงเชิงรุก RallyBright จึงเป็นพันธมิตรที่ทุกทีมต้องการอยู่เคียงข้าง
คุณสมบัติเด่นของ RallyBright
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของทีมช่วยให้คุณเข้าใจจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา
- สร้างแผนปฏิบัติการที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะสม
- ติดตามการเติบโตตลอดเวลา
- ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- รับข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- เข้ากันได้กับระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น
- เพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำของทีม
ข้อจำกัดของ RallyBright
- อาจเหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่มากกว่า
- บางตัวชี้วัดอาจต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจ
- พึ่งพาข้อมูลจากผู้ใช้เป็นอย่างมากเพื่อความถูกต้อง
ราคาของ RallyBright
- เริ่มต้น: ฟรี
- ขยายขนาด: 2.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ RallyBright
- G2: 5/5 (15 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Veertly
กิจกรรมเสมือนจริงได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่ Veertly ไม่ได้เพียงแค่ตามกระแสเท่านั้น—แต่ได้พลิกโฉมมันใหม่ทั้งหมด
Veertly เปลี่ยนผู้เข้าร่วมที่เฉยเมยให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ตั้งแต่การสร้างเครือข่ายไปจนถึงการระดมความคิด ทุกกิจกรรมให้ความรู้สึกเหมือนได้มีส่วนร่วมและโต้ตอบได้จริง
ผลลัพธ์? การประชุมออนไลน์มีผลกระทบเท่ากับการประชุมแบบพบปะกัน
หากคุณกำลังมองหาวิธียกระดับกิจกรรมเสมือนจริงของคุณ แนวทางนวัตกรรมของ Veertly เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสำรวจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Veertly
- เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรมออนไลน์ด้วยห้องโต้ตอบ
- ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในทีม
- สะท้อนแบรนด์หรือธีมงานของคุณด้วยพื้นที่จัดงานที่ปรับแต่งได้
- รักษาความสนใจของผู้เข้าร่วมและรวบรวมข้อเสนอแนะโดยใช้แบบสำรวจและแบบทดสอบ
- ออกอากาศไปยังผู้ชมที่กว้างขึ้น
- วัดความสำเร็จของกิจกรรมได้ทันที
ข้อจำกัดของ Veertly
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจต้องมีการปฐมนิเทศ
- อาจมีฟีเจอร์มากเกินไปสำหรับงานขนาดเล็ก
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด
การกำหนดราคาอย่างเหมาะสม
- พื้นฐาน: €100/เดือน
- พรีเมียม: €600/เดือน
- มืออาชีพ: €1,400/เดือน
- องค์กร: ติดต่อ Veertly เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Veertly
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 9/5 (7 รีวิว)
9. เฮ้ทาโก้
เราทุกคนต่างชื่นชอบการได้รับคำชมเชย และ HeyTaco นำความรู้สึกนี้มาสู่ช่อง Slack ในรูปแบบที่น่ารื่นรมย์ที่สุด
มันไม่ใช่แค่การส่งคำชมเชยเท่านั้น แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับ
สมาชิกในทีมสามารถแพร่กระจายความคิดเชิงบวกและยอมรับความสำเร็จของกันและกันได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการที่สนุกสนานและมีธีมทาโก้
ในพื้นที่เสมือนจริงที่ขาดสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด HeyTaco ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ ส่งเสริมความกตัญญูและแรงจูงใจ
HeyTaco คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การยกย่องทีมในรูปแบบที่สนุกสนาน
- ผสานการยอมรับเข้ากับการสนทนาใน Slack ทุกวันอย่างไร้รอยต่อ
- เฉลิมฉลองผู้มีส่วนร่วมและผู้นำเสนอความคิดเชิงบวกยอดเยี่ยม
- ปรับการยอมรับให้เหมาะกับวัฒนธรรมทีมของคุณ
- เข้าใจขวัญกำลังใจของทีมและแนวโน้ม
- ปรับขนาดได้ตามทีมทุกขนาด
- เพิ่มองค์ประกอบที่สนุกสนานให้กับการมีปฏิสัมพันธ์ในทีม
ข้อจำกัดของ HeyTaco
- เฉพาะผู้ใช้ Slack เท่านั้น
- อาจไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นทางการมากขึ้น
- ธีมอาจไม่สอดคล้องกับทุกคน
HeyTaco ราคา
- 3 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
HeyTaco คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
10. สะเก็ด
ใครว่ากิจกรรมสร้างทีมต้องเป็นแค่เวิร์กช็อปและการประชุมกลยุทธ์เท่านั้น? ในบรรดาเกมสร้างทีม Scavify คือเกมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง การล่าสมบัติดิจิทัลของมันเปลี่ยนการสร้างทีมให้กลายเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น
เมื่อทีมต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา พวกเขาก็จะผูกพันกันผ่านประสบการณ์ที่แบ่งปันกันอย่างเป็นธรรมชาติ นี่คือการสร้างทีมในรูปแบบใหม่ที่การร่วมมือทางไกลในที่ทำงานมาบรรจบกับความสนุกสนานและการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ
หากวิธีการที่คุณใช้โปรโมตการสร้างทีมเสมือนจริงดูน่าเบื่อเล็กน้อย Scavify สัญญาว่าจะมอบความสดใหม่ให้กับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Scavify
- กระตุ้นทีมด้วยกิจกรรมล่าสมบัติดิจิทัลและความท้าทายอื่น ๆ
- ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นมิตร
- ใช้การท้าทายด้วยภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกทีมที่ทำงานทางไกล
- ให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมและความสำเร็จ
- สร้างกิจกรรมสร้างทีมที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับทีมของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ในชุดเทคโนโลยีของคุณ
- เข้าใจการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Scavify
- จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด
- อาจต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างมากสำหรับผู้จัดงาน
- อาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือทีมที่กระจายตัว
ราคาของ Scavify
- ติดต่อ Scavify เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Scavify
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย ClickUp
แม้ว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ระบุไว้จะเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมองค์กรในแบบของตนเอง แต่แนวทางที่ครอบคลุมของ ClickUp ในการสร้างทีม ควบคู่ไปกับความเข้าใจในพลวัตของทีมที่หลากหลาย ทำให้ ClickUp โดดเด่นเหนือกว่าใคร เมื่อเรามองไปข้างหน้า อนาคตของการสร้างทีมดูสดใสยิ่งขึ้น โดยมีแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp เป็นผู้นำทาง
ทุกทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาด ทีมออกแบบ ทีมพัฒนา หรือทีมอื่น ๆ ต่างก็มีพื้นที่ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละทีม ไม่ใช่โซลูชันแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน แต่เป็นพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งแต่ละทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน แดชบอร์ดโครงการ และเป้าหมายของตนเองได้
ClickUp เข้าใจดีว่าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทำงานแตกต่างจากทีมคอนเทนต์ และแนวทางที่ละเอียดอ่อนนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอแพลตฟอร์มที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่สุดสำหรับทีมของคุณทั้งหมด