เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพ ฟรีแลนซ์ หรือผู้จัดการโครงการ คุณก็คงทราบดีว่าการทำงานในทีมองค์กรนั้นวุ่นวาย (และคุ้มค่า) แค่ไหน โครงการองค์กรมีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมากมายจนอาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตลอดเวลา—และคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุกำหนดเวลาของคุณ
โครงการเหล่านี้รู้สึกเหมือนการต้อนแมวโดยไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสม ดังนั้นคุณไม่สามารถทำ DIY ในการทำงานร่วมกันในสเปรดชีตง่ายๆ ได้ คุณต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันระดับองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ทุกคนในทีมของคุณรับผิดชอบและสร้างผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ ?
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเลือกแพลตฟอร์มการร่วมมือสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด เราจะแสดงให้คุณเห็นแพลตฟอร์มการร่วมมือสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ข้อดีและข้อเสียของพวกเขา คะแนนของพวกเขา และราคาของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การร่วมมือสำหรับองค์กร?
ทุกทีมในองค์กรมีความแตกต่างกัน แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกเขากำลังจัดการกับงานมากมาย, คน, โครงการ, และทีม. คุณต้องการแพลตฟอร์มการร่วมมือในองค์กรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
เมื่อมีข้อสงสัย ให้มองหาซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันขององค์กรที่มีฟังก์ชันเหล่านี้:
- เครื่องมือสำหรับการระดมความคิดแบบภาพ: เครื่องมือเช่นกระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดใหญ่ ๆ ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถผ่านความคิดของทุกคนได้ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือทางไกลผ่านภาพที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาบนคลาวด์
- เครื่องมือสื่อสาร:การสื่อสารคือกาวที่ยึดทีมองค์กรไว้ด้วยกัน เครื่องมือการทำงานร่วมกันขององค์กรของคุณต้องมีฟีเจอร์แชทที่สนุกและใช้งานง่าย นอกจากนี้ควรมีการบันทึกข้อมูลไว้บนทุกงานและโครงการของคุณเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว
- การแชร์ไฟล์บนระบบคลาวด์: ใครมีเวลาส่งเอกสารกลับไปกลับมาทางอีเมล? เครื่องมือการร่วมมือทางธุรกิจที่มั่นคงจะช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อมูล, วิกิ, และไฟล์ได้อย่างปลอดภัยกับผู้คนหลายสิบคนที่ทำงานในโครงการของคุณ
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การทำงานร่วมกันของคุณ มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากมายในตลาด แต่ 10 เครื่องมือเหล่านี้คือสิ่งที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษสำหรับทีมองค์กร ?
1.คลิกอัพ
ไม่ได้จะอวด แต่ ClickUp เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์กลยุทธ์การทำงานร่วมกันและซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดในตลาด ใช้แอปเดียวนี้แทนทุกอย่าง รวมถึงการติดตามงานการแบ่งปันความรู้ กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด การแชทในทีม การติดตามเป้าหมาย เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
หากคุณเบื่อกับการใช้เครื่องมือหลากหลายแบบสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร ClickUp สามารถแทนที่ Jira,Slack, MS Teamsและเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่นๆ ได้เกือบทั้งหมด
ผ่าน ClickUp คุณสามารถจัดการโครงการและงานทั้งหมดได้ในที่เดียว—และใช่ มันมีความสามารถในการจัดการโครงการองค์กรที่ซับซ้อนที่สุดได้ ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันนี้ยังรวมถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการแท็กบุคคลหรือกลุ่ม การแปลงความคิดเห็นเป็นงาน และการติดตามความคืบหน้า
ClickUp ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแต่ทีมองค์กรก็ชื่นชอบเช่นกัน ลาก่อนความปวดหัวจากการสื่อสารกับทีมข้ามสายงานและมองเห็นความคืบหน้าของทุกคนได้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ดึงรายงาน และดำเนินโครงการองค์กรได้อย่างราบรื่นด้วยแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เอกสาร: โครงการระดับองค์กรต้องการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp Docsทำให้การเขียนร่วม แชร์ และแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย
- ไวท์บอร์ด: ไวท์บอร์ดของ ClickUpผสานการทำงานกับ Zoom ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถระดมความคิดสำหรับไอเดียใหม่ ๆ ได้จากทุกที่ นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถแปลงไวท์บอร์ดให้เป็นโปรเจกต์ได้เพียงคลิกเดียว
- การจัดการโครงการ: ติดตามเวลา เพิ่มงานหรือเอกสารในโครงการ มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างกระบวนการทำงานด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการอันทรงพลังของ ClickUp
- แชท: อย่าให้ทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างแดชบอร์ดการจัดการโครงการและเครื่องมือสื่อสาร—รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวด้วยมุมมองแชทของ ClickUp สร้างพื้นที่แยกสำหรับโครงการหรือทีมต่างๆ แบ่งปันลิงก์ และรวมแชทของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- การนำเข้า: มีงานที่ทำอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วใช่ไหม? ไม่มีปัญหา นำเข้างานของคุณไปยัง ClickUp ได้ในคลิกเดียว เพื่อนำโปรเจกต์จากแพลตฟอร์มอื่นมาใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ความสำคัญสูงสุดของ ClickUp คือความปลอดภัยของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO ของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบปัญหาในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp
- ไม่ทุกคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีให้บริการในแผนฟรีตลอดไป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. สแล็ก
ดูเหมือนว่า Slack จะสามารถพาทั้งทีมขนาดใหญ่และขนาดเล็กผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19 มาได้เพียงลำพัง แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันระดับองค์กรนี้ แม้จะเป็นเครื่องมือแชทเป็นหลัก แต่ก็มาพร้อมกับฟีเจอร์เสริมอีกหลายอย่างเพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเข้าร่วมการสนทนาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างลิงก์ Zoom ใหม่ ฟีเจอร์ Huddles ของ Slack ช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากอินเทอร์เฟซแชทที่ใช้งานง่ายแล้วSlack ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามเช่น Zoom, Salesforce, Google Drive และ DropBoxได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- Slack Connect ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยกับทีมจากบริษัทอื่น
- Slack Canvas ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาและระดมความคิดได้ภายในแอป Slack
- Slack มีระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การสร้างข้อความกลุ่มนั้นยากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันอื่นๆ
- มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บแอป
- คุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยังขาดอยู่เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ+: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (22,000+ รีวิว)
3. Microsoft Teams
หากคุณทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ คุณน่าจะคุ้นเคยกับการทำงานของ Microsoft เป็นอย่างดีMicrosoft Teamsช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถนัดหมายการประชุมผ่านวิดีโอ รับสายโทรศัพท์ ทำงานร่วมกันใน Word หรือ PowerPoint แบบเรียลไทม์ และแชทพูดคุยกันได้อย่างสะดวก
ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อติดตามโครงการ ทำงานหรือทำงานร่วมกับทีมของคุณ Microsoft Teams ยังมีฟีเจอร์ถอดความและสรุปการประชุมด้วย AI จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมองค์กรที่มีการประชุมจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย เช่น Word หรือ Excel ทำให้เหมาะสำหรับทีมองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ Microsoft อยู่แล้วในทุกด้าน
- ทีมรวมถึงเครื่องมือสัมมนาผ่านเว็บเพื่อทำให้กิจกรรมออนไลน์ง่ายขึ้น
- จัดการโพลสด, จัดเกม, หรือทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สนุกสนาน
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ทีมไม่มีความหมายหากบริษัทของคุณพึ่งพา Apple หรือ Google
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Teams ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่คล้ายกัน
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
4. ลิควิดแพลนเนอร์
คุณเคยรู้สึกไหมว่าตอนที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแล้วคิดว่า "ฉันอยากมีเครื่องมือที่ช่วยจัดการงานให้ฉัน" ดีใจด้วย: เครื่องมือการจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าของ LiquidPlanner เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำลองไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อให้ทีมของคุณทำงานตรงเวลาทุกครั้ง
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางโครงการ, การจัดการงบประมาณ, และการมอบหมายงานให้กับบุคคลในทีมองค์กร. นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามเวลาเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของบุคคลและระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน.
คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner
- คุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์ เช่น การกระจายงานอย่างสมดุล ช่วยให้ทุกคนได้รับส่วนแบ่งงานที่เท่าเทียมกัน
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกำหนดการของโครงการ
ข้อจำกัดของ LiquidPlanner
- LiquidPlanner ไม่มีฟีเจอร์แชทหรือวิดีโอ
- มันไม่รวมระดับราคาฟรี
ราคาของ LiquidPlanner
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- สูงสุด: $35/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
LiquidPlanner คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (660+ รีวิว)
5. ชานตี
Chanty เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันการร่วมมือทางธุรกิจที่ใช้งานง่ายที่สุดในตลาด. คุณสมบัติส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ฟรี แต่คุณสามารถอัปเกรดเป็นการสมัครสมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายเพียง $3 ต่อเดือน หากคุณต้องการบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง, การนำเข้าข้อมูล, การโทรเสียงกลุ่ม, และการแชร์หน้าจอ.
Chanty นำเสนอฟีเจอร์พื้นฐานที่ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย เช่น งาน, การสนทนาแบบตัวต่อตัว, การโทร, การแชร์ไฟล์และลิงก์, และฟีดการทำงานร่วมกันของทีม เครื่องมือนี้ไม่มีอะไรมากนัก แต่บางทีมองค์กรชอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย ซึ่งทำให้โครงการใหญ่รู้สึกไม่ท่วมท้น
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- โค้ดสแนปช็อตทำให้แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนา
- เลือกดูรายการหรือกระดานคัมบังของงานของคุณ
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- Chanty ต้องการการสมัครสมาชิกเพื่อใช้คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การแชร์หน้าจอ ซึ่งโซลูชันอื่น ๆ ให้บริการฟรี
- แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้คุณปิดเสียงช่องหรือตั้งข้อความสถานะ
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $3/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. Zoho Projects
คุณใช้ Zoho สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อยู่แล้วหรือไม่? หากใช่ Zoho Projects อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการโดยเฉพาะ—หากคุณต้องการติดตามเวลาทำงาน ค่าใช้จ่าย และเหตุการณ์สำคัญ Zoho Projectsจะช่วยให้ทีมของคุณไปถึงเส้นชัยได้
สร้างแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพโครงการองค์กรที่ซับซ้อนและกำหนดการพึ่งพาเพื่อให้อยู่ในเป้าหมายตามกำหนดเวลา Zoho Projects ยังอนุญาตให้คุณปรับแต่งฟิลด์ได้ ทำให้มีความสามารถในการปรับแต่งมากกว่าหลายระบบการทำงานร่วมกันขององค์กรที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- Zoho Projects อยู่ในระบบคลาวด์ คุณสามารถจัดการงานและโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
- ปรับแต่งฟิลด์, เลย์เอาต์, สถานะ, และกระบวนการทำงานในแดชบอร์ดของคุณ
- คุณสมบัติซอฟต์แวร์การร่วมมือของฟอรัมคือบันทึกการสนทนาของทีมคุณที่จัดระเบียบได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การส่งข้อความมีความยุ่งยากเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่น ๆ
- Zoho Projects ไม่มีความหมายหากคุณไม่ใช้ชุดโปรแกรม Zoho ทั้งหมด
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: สูงสุด 3 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 340+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
7. Todoist
Todoist เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันในองค์กรที่ใช้สำหรับการจัดการงานและโครงการเป็นหลัก อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายได้รับความนิยมทั้งจากธุรกิจขนาดเล็กและทีมองค์กรที่ยุ่งมาก เพิ่มงานและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดายในหมวดหมู่ที่ชัดเจนเพื่อให้งานที่ต้องทำทั้งหมดของทีมอยู่ในที่เดียว
Todoist ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน, รายการโปรด, และการแจ้งเตือนงานที่มีความสำคัญตามเวลา (สำหรับผู้ใช้แผน Pro หรือ Business) เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการจัดการงาน แต่ไม่มีฟีเจอร์แชทหรือการโทรผ่านวิดีโอเหมือนกับเครื่องมืออื่นๆ หลายตัวในรายการของเรา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- การนำเสนอภาพข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ประสบการณ์แบบเกมมิ่งด้วย Todoist Karma
- ประวัติสมาชิกทีมแต่ละคน
ข้อจำกัดของ Todoist
- ไม่รวมการแชทหรือการโทรผ่านวิดีโอภายในแพลตฟอร์ม
- การดึงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วกลับมาเมื่อถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จนั้นเป็นเรื่องยาก
- ทางลัดของ Todoist มีประโยชน์ แต่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Todoist
- ฟรี: สูงสุดห้าโครงการและผู้ใช้ห้าคน
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
8. จิรา
คุณกำลังนำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่หรือไม่?Jira ของ Atlassianตอบโจทย์ความต้องการ (และความท้าทาย) ที่ไม่เหมือนใครของนักพัฒนาที่มีเวลาจำกัด ไม่ว่าคุณจะมุ่งมั่นกับ Agile หรือแค่ต้องการกระดาน Kanban ที่สวยงามเพื่อจัดการงานพัฒนาทั้งหมดของคุณ Jira ก็พร้อมรับมือกับทุกงาน
หากคุณต้องการดึงรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและเป้าหมายของทีมของคุณ แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเช่น Jira มีรายงานแบบสำเร็จรูปและแบบปรับแต่งได้ที่คุณสามารถแชร์กับผู้นำได้อย่างง่ายดาย ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ทีมองค์กรของคุณผ่านกระบวนการทางธุรกิจใด ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สลับระหว่างมุมมองเวิร์กโฟลว์ Scrum หรือ Kanban
- ใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบลากและวางเพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Jira
- ผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาอาจไม่พบว่าซอฟต์แวร์การร่วมมือทางธุรกิจของ Jira มีประโยชน์มากนัก
- Jira ไม่มีระบบส่งข้อความทันทีหรือการประชุมทางวิดีโอเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Jira
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $7.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,200+ รีวิว)
9. Wrike
Wrikeเป็นเครื่องมือการร่วมมือทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมสำหรับจัดการทีมหลายทีมในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการตรวจสอบและการอนุมัติ Wrike จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่สร้างเนื้อหา
ใช้ Wrike เพื่อจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการของคุณ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ และแสดงภาพงานในแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย ถือเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันระดับองค์กรที่สามารถปรับแต่งได้มากที่สุดในรายการของเรา ด้วยคุณสมบัติประเภทรายการที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณสร้างคลังเนื้อหาของคุณเองภายใน Wrike เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ใช้ฟีเจอร์การอนุมัติเพื่อสร้างบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของงานที่ได้รับการอนุมัติภายใน Wrike
- Wrike ผสานการทำงานกับโซลูชันอื่น ๆ อีก 400 รายการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้บางคนบอกว่ามันใหญ่เกินไปที่จะนำทาง
- ไม่รวมการแชทแบบเรียลไทม์หรือการโทรผ่านวิดีโอ
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,300+ รีวิว)
10. RingCentral
RingCentral เป็นหนึ่งในระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องรับสายโทรศัพท์จำนวนมาก แต่ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันระดับองค์กรของ RingCentral ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน
หลังจากที่ได้เข้าซื้อกิจการเครื่องมือสื่อสารภายใน Glip แล้ว RingCentral ได้ขยายบริการของตนให้สอดคล้องกับการตั้งค่าการทำงานระยะไกลมากขึ้น
RingCentral ผสานการส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการโทรทางโทรศัพท์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สำหรับธุรกิจองค์กร, RingCentral สามารถผสานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเช่น Slack และ Google Docs ได้ มันยังสามารถติดตามสถิติการโทรของคุณได้ด้วย ดังนั้นหากคุณดำเนินธุรกิจศูนย์บริการลูกค้า, เครื่องมือนี้คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการประชุมที่สมจริง
- เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมการสนทนาเพื่อกลยุทธ์การร่วมมือทางธุรกิจที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของ RingCentral
- RingCentral ไม่มีคุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการงานหรือโครงการ
- รวมการเชื่อมต่อสำเร็จรูปไว้แล้ว แต่คุณอาจต้องการการเชื่อมต่อ API แบบกำหนดเองสำหรับบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
- ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันขององค์กรอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับตัว
ราคาของ RingCentral
- หลัก: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ขั้นสูง: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- อัลตร้า: $35/เดือน ต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ RingCentral
- G2: 4. 1/5 (660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมในที่ทำงานดิจิทัลด้วย ClickUp
โครงการขององค์กรมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกในทีมองค์กรเองหรือเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานร่วมกับทีมองค์กรขนาดใหญ่ โครงการเหล่านี้ต้องการความร่วมมือจากทุกคน
การเลือกโซลูชันการร่วมมือทางธุรกิจที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณอยู่เหนือภารกิจที่ต้องทำ, ทำโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา, และทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
ทำไมต้องยอมรับวิธีแก้ปัญหาแบบปะติดปะต่อ ในเมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างบนแพลตฟอร์มเดียวได้? ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงการทำงานร่วมกันโดยการนำงานทั้งหมดของคุณ—และเราหมายถึง ทุกงาน ของคุณ—มาไว้ในที่เดียว ?
พร้อมที่จะดูว่าทำไมถึงเป็นที่ฮือฮาขนาดนี้หรือยัง?สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp แรกของคุณฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต