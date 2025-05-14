10 ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

แม้ว่าจะมีรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ ปรากฏขึ้นมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอกสารยังคงเป็นวิธีการที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ในการแบ่งปันข้อมูลและทำให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีโปรแกรมแก้ไขเอกสารมากมายในท้องตลาด ซึ่งเกือบจะมากพอๆ กับวัตถุประสงค์การใช้งานของโปรแกรมเหล่านั้น
ตราบใดที่ลูกค้ายังคงใช้ Word, PDF และข้อความธรรมดาในการสื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์แก้ไขข้อมูลจะยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้น!
ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารคืออะไร?
โปรแกรมแก้ไขเอกสารเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่สร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสารดิจิทัล โดยทั่วไปจะปรับลักษณะของเอกสารและบันทึกเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น Microsoft Word และ PDF โปรแกรมเหล่านี้มักอนุญาตให้ทำงานร่วมกันได้และมีเครื่องมือสำหรับปรับปรุงการเขียนของคุณ เช่นตัวช่วยเขียนด้วย AIหรือตัวตรวจสอบการสะกดคำ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสาร?
เมื่อประเมินซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสาร คุณต้องการโซลูชันที่เติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณา:
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน:การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารได้พร้อมกัน คุณสมบัติเช่นการคอมเมนต์, การติดตามการเปลี่ยนแปลง, และประวัติเวอร์ชันมอบประโยชน์เพิ่มเติม
- ความเข้ากันได้ของไฟล์: ซอฟต์แวร์ควรมีความเข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์หลากหลายประเภท ที่สำคัญที่สุดคือควรสามารถใช้งานได้กับรูปแบบไฟล์ที่ธุรกิจของคุณใช้งาน
- เทมเพลต: บรรณาธิการที่ดีควรมีคลังเก็บเทมเพลตสำหรับประเภทเอกสารที่ใช้บ่อยสิ่งเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสม่ำเสมอ
- การผสานระบบคลาวด์: การสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ และการทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนมีเวอร์ชันที่อัปเดตอยู่เสมอ ทำให้การทำงานทางไกลง่ายขึ้นมาก
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: คุณอาจไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ตลอดเวลา ซอฟต์แวร์แก้ไขที่ดีจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงไฟล์ของคุณแบบออฟไลน์ได้
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ธุรกิจสมัยใหม่ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเครื่องมือทั้งหมดในชุดเทคโนโลยีของพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: แอปพลิเคชันมือถือหรืออินเตอร์เฟซที่รองรับมือถือช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารได้ง่ายขึ้นมากเมื่อคุณอยู่ระหว่างเดินทาง
10 ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารที่ดีที่สุด
เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารและเครื่องมือทำงานร่วมกันกับเอกสารที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันไว้แล้ว!
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับ Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างและแก้ไขเนื้อหาที่ทรงพลัง เพื่อสร้างชุดการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการเอกสารเพื่อติดตามและใช้เอกสารได้แม้หลังจากที่คุณได้เผยแพร่และแชร์ออกไปแล้ว
จุดมุ่งเน้นหลักของแพลตฟอร์ม ClickUp คือการทำงานร่วมกัน โครงการและงานต่างๆ จะดำเนินไปอย่างราบรื่นก็ต่อเมื่อผู้คนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp Docs ยังคงรักษาจุดมุ่งเน้นนี้ไว้ ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขเอกสารของแพลตฟอร์ม คุณจะพบระบบการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างเนื้อหาเกือบจะในชั่วข้ามคืนClickUp AIนำฟีเจอร์นี้มาสู่กระบวนการแก้ไขเอกสารของคุณ ด้วยมัน คุณจะสามารถเขียนได้ชัดเจนขึ้นและสื่อสารกับลูกค้าและสมาชิกในทีมได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การจัดการงานและโครงการแบบบูรณาการ
- ตัวเลือกมากมายของเทมเพลต
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและประวัติเวอร์ชัน
- ระบบสำหรับจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้บางราย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Google Docs
Google ได้ปฏิวัติการแก้ไขเอกสารด้วยการเปิดตัว Google Docs ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกที่อนุญาตให้หลายคนแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน Google Docs เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมบนคลาวด์ที่ใหญ่กว่า และร่วมกับ Google Sheets และ Google Slides เพื่อเติมเต็มชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์สำนักงานทั่วไป
ลักษณะออนไลน์ของมันทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรก ๆ ที่ช่วยให้การแบ่งปันเอกสารเป็นไปได้ แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติมากมายเท่ากับโปรแกรมประมวลผลคำที่ทันสมัยที่สุด แต่คุณจะพบส่วนเสริมมากมายเพื่อขยายความสามารถของมัน โหมดออฟไลน์มีให้บริการบนอุปกรณ์มือถือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อแบบเรียลไทม์
- ปัญญาประดิษฐ์ในตัว
- การผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับแอป Google อื่น ๆ
- การสนับสนุนส่วนเสริมจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Google Docs
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงที่จำกัด
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อมีเอกสารขนาดใหญ่
ราคาของ Google Docs
- ฟรี
- ผู้เริ่มต้นธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 27,000 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบ10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Google Docs ปี 2024
3. Microsoft Word
Microsoft Word ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ เป็นหนึ่งในโปรแกรมประมวลผลคำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล มันได้กำหนดมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและการจัดรูปแบบเอกสาร
ไมโครซอฟท์รวม Word ไว้ในชุด 365 ของตนพร้อมกับ Microsoft PowerPoint และ Excel Word สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์ในชุด Office ทั้งหมด มีแม่แบบให้เลือกมากมาย ช่วยให้สร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และเครื่องมือค้นคว้าที่มีอยู่ในตัวช่วยให้กระบวนการเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น
ไม่เหมือนกับแอปแก้ไขเอกสารอื่น ๆ หลายแอป Word อนุญาตให้คุณเปิดและแก้ไขไฟล์ PDF ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word
- ความสามารถในการจัดรูปแบบขั้นสูง
- เครื่องมือการเขียนร่วมแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปอื่นๆ ของ Microsoft
- ความสามารถในการแก้ไขเอกสาร PDF
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Microsoft Word
- อาจใช้ทรัพยากรมากบนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจเข้าใจได้ยากในตอนแรก
- อาจเกิดปัญหาความเข้ากันไม่ได้กับโปรแกรมแก้ไขอื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Word
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word
- G2: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
4. GatherContent
โปรแกรมที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกัน GatherContent มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มนี้ให้มากกว่าโปรแกรมแก้ไขเอกสารส่วนใหญ่และรวมถึงโซลูชันการจัดการเนื้อหาที่สมบูรณ์ คุณสามารถสร้างคู่มือสไตล์ได้อย่างง่ายดายและฝังไว้ในเอกสารของคุณเพื่อปรับปรุงการแก้ไขและรับรองความสอดคล้องของเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GatherContent
- ระบบสำหรับการจัดระเบียบ วางแผน และผลิตเนื้อหาในแพลตฟอร์มเดียว
- เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับการประสานงานการสร้างเนื้อหา
- ความพร้อมใช้งานของแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- ความสามารถในการฝังคู่มือสไตล์โดยตรงในสภาพแวดล้อมการแก้ไข
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนคลาวด์สำหรับการสร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดของ GatherContent
- ความยากลำบากสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบการจัดการเนื้อหา
- ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ GatherContent
- เริ่มต้น: $99/เดือน
- ขนาด: $299/เดือน
- เปลี่ยนแปลง: $799/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ GatherContent
- G2: 4. 3/5 (80 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (17 รีวิว)
5. ความคิด
Notion เป็นเครื่องมือที่หลากหลายและครอบคลุมอย่างสมเหตุสมผลสำหรับบุคคลและทีมเนื้อหา ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารที่มีไฟล์สื่อ ข้อความ และตารางได้ เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่นๆ Notion ได้เพิ่มความสามารถด้าน AI เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารข้อความที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- การรวบรวมงานและความรู้ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- เครื่องมือ AI แบบบูรณาการ
- ความสามารถในการบริหารโครงการที่หลากหลาย
- ชุมชนขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้
ข้อจำกัดของ Notion
- อินเทอร์เฟซที่อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเราเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,850+ รีวิว)
6. Bit.ai
ผู้สร้าง Bit.ai ได้ออกแบบแพลตฟอร์มของตนให้เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันเอกสารแบบครบวงจร
คุณสมบัติของมันมุ่งเน้นไปที่การให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ในการสร้างและแก้ไขเนื้อหาได้ แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่โปรแกรมแก้ไขเอกสารอื่น ๆ มี แต่ก็สามารถจัดการกับสิ่งพื้นฐานได้ดี คุณสามารถปรับแต่งเอกสารได้ด้วยเนื้อหาดิจิทัลจากแหล่งต่าง ๆ และรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น รองรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai
- เครื่องมือสำหรับเสริมสร้างเอกสารของคุณด้วยรูปภาพ, วิดีโอ, เนื้อหาทางสังคม, ไฟล์บนคลาวด์, และอื่น ๆ
- ระบบติดตามว่าใครเป็นผู้แก้ไขเอกสารและเมื่อใด
- พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Bit. ai
- เครื่องมือการจัดรูปแบบที่จำกัด
- การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเอกสาร
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
ราคาของ Bit.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Bit. ai
- G2: 4/5 (21 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (8 รีวิว)
7. Evernote
Evernote เป็นแอปจดบันทึกที่ให้คุณสร้างเอกสารซึ่งสามารถซิงค์ข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องบนระบบปฏิบัติการหลักทั้งหมด เอกสารสามารถเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง หรือไฟล์ PDF
Evernote ผสานรวมบันทึก งาน และตารางเวลาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโซลูชันการจัดการงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการตัดและใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลจากหน้าเว็บ ทำให้ Evernote เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถจับภาพและแก้ไขบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ซิงค์อัตโนมัติข้ามอุปกรณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบันทึกด้วยข้อความ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ
- รวมฟังก์ชันการจัดการงานแบบบูรณาการ
- มีความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง
- บันทึกและใส่คำอธิบายประกอบในหน้าเว็บ
ข้อจำกัดของ Evernote
- ความสามารถในการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ บางตัว
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดมากกว่าคู่แข่งบางราย
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่าย
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
8. Dropbox Paper
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือแก้ไขเอกสารฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชี Dropbox คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้โดยตรงจากแอป Dropbox บริษัทยังมีคลังเนื้อหาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อีกด้วย
Paper ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการควบคุมเวอร์ชันของ Dropbox ทำให้คุณสามารถย้อนกลับไปใช้เอกสารเวอร์ชันก่อนหน้าได้ การผสานการทำงานนี้ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถซิงค์กับอุปกรณ์เดสก์ท็อปหรือมือถือได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Dropbox เพื่อปกป้องเอกสารจากผู้ชมที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติการจัดการงานในโปรแกรมแก้ไขเอกสาร
- รองรับการฝังสื่อมัลติมีเดีย
- การสนับสนุนบนมือถือ
- การสร้างการนำเสนออัตโนมัติจากเอกสาร
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- มันมีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำเฉพาะทาง
- มันไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนระบบจัดการเอกสารเฉพาะทาง
ราคา Dropbox Paper
- ฟรี
- บวก: $9.99/เดือน
- มืออาชีพ: $16.58/เดือน
- ทีมมาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมขั้นสูง: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
9. WPS Writer
โปรแกรมแก้ไขเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม WPS Office ซึ่งสามารถเปิดเอกสาร Microsoft Word และรูปแบบอื่น ๆ ได้ แต่ไฟล์ PDF นั้นสมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ เนื่องจาก WPS Office มีแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการแก้ไขไฟล์ PDF โดยเฉพาะ จึงอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขไฟล์ PDF ในตลาด
ในฐานะชุดโปรแกรมสำนักงานที่ครบครัน WPS Writer มีคุณสมบัติการจัดการเอกสารและการแก้ไขขั้นสูงมากมายที่บางแพลตฟอร์มไม่มี ซึ่งทำให้มันเป็นทางเลือกที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับ Microsoft Word
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WPS Writer
- ส่วนหนึ่งของชุดสำนักงานที่สมบูรณ์
- ความพร้อมใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
- การเลือกเทมเพลตมืออาชีพฟรี
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือแบบบูรณาการสำหรับโปรแกรมแก้ไข PDF
ข้อจำกัดของ WPS Writer
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด
- เกิดปัญหาความเข้ากันไม่ได้กับคุณสมบัติขั้นสูงของ Microsoft Office
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติเท่าแอปสำนักงานอื่น ๆ
ราคาของ WPS Writer
- ฟรี
- WPS Pro: $35/ปี
- WPS Business: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิว WPS Writer
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
10. Atlassian Confluence
Confluence คือวิกิบนเว็บของ Atlassian คุณสมบัติการแก้ไขเอกสารของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงภายในองค์กรของพวกเขาได้
ระบบควบคุมเวอร์ชันของ Confluence ช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันต่างๆ ของเอกสารของคุณได้ ซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Atlassianและเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเอกสารของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Atlassian Confluence
- การมุ่งเน้นที่การร่วมมือทางไกล
- เครื่องมือการจัดการขั้นสูงเพื่อติดตามเนื้อหา
- การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม
- การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ Atlassian Confluence
- การดำเนินงานต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญ
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเอกสาร
ราคาของ Atlassian Confluence
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
Atlassian Confluence คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
รับโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ดีที่สุด
เราได้เห็นรายการโปรแกรมแก้ไขเอกสารมากมาย โปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการในการแก้ไขเอกสารของคุณ แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่โปรแกรมที่สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้ แต่บางโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีความก้าวหน้ามาก ในขณะที่บางโปรแกรมเน้นไปที่การจดบันทึกพื้นฐาน สำหรับโปรแกรมที่ทำงานได้รอบด้านและเป็นโซลูชันการจัดการโครงการและงานที่มีประสิทธิภาพ ลองใช้ ClickUp ดู มันมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการแก้ไขเอกสารและอื่นๆ อีกมากมาย