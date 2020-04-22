บล็อก ClickUp
15 เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล (2025)

15 เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล (2025)

Wes Brummette
Wes BrummetteGrowth
22 เมษายน 2563

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"คุณสร้างโฮมออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"สร้างโฮมออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบด้วยการเลือกห้องที่มีแสงธรรมชาติและโต๊ะทำงานแบบยืน "}},{"@type":"Question","name":"ทำไมการมีกิจวัตรจึงสำคัญในขณะที่ทำงานจากที่บ้าน?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"การมีกิจวัตรประจำวันช่วยให้คุณรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ"}},{"@type":"Question","name":"เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานจากที่บ้านคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp, Zoom และ Slack เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการงานและสื่อสารกับทีมของคุณ "}},{"@type":"Question","name":"คุณทำอย่างไรถึงจะมีทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงานจากที่บ้าน?","ตอบรับคำตอบ":{"@type":"คำตอบ","ข้อความ":"จัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ เลือกเพลงพื้นหลังที่เหมาะสม และเพิ่มกลิ่นหอมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เพื่อให้มีจิตใจที่ปลอดโปร่งก่อนเริ่มทำงาน"}}]}

ต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งโฮมออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบหรือไม่?

ผู้คนหลายล้านคนถูกบังคับให้ทำงานจากระยะไกลในตอนนี้ เนื่องจากโรคระบาดโควิด-19

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกับตลาดหุ้นทั่วโลก!

คุณสามารถดำเนินชีวิตการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนห้องของคุณให้กลายเป็นสำนักงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานทางไกล

การทำงานจากโฮมออฟฟิศของคุณอาจคล้ายกับการทำงานจากสำนักงานปกติ แต่มีความสะดวกสบายมากกว่า!

ในบทความนี้ เราจะมอบเคล็ดลับสำคัญสำหรับการทำงานที่บ้านและแบ่งปันเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และเนื่องจากการทำงานที่บ้านควรจะเป็นเรื่องสนุก เราจะขอเชิญ The Beatles มาร่วมเดินทางไปด้วยกัน!

เพราะอะไรจะดีไปกว่าการมีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกร้องเพลงให้ฟังในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ จริงไหม?

บีทเทิลส์

มาสนุกกันเถอะ!

มาสนุกกันเถอะ!

ขั้นตอนที่ 1: สร้างสภาพแวดล้อมสำนักงานที่บ้านที่สมบูรณ์แบบ

ไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการทำงานจากความสะดวกสบายบนเตียงของคุณเอง

คุณแค่ต้องตื่นขึ้นมา หยิบแล็ปท็อป แล้วออกไปเลยใช่ไหม?

นั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผลสำรวจวิจัยตลาดเปิดเผยว่า 80% ของคนทำงานรุ่นใหม่ในนิวยอร์กซิตี้ทำงานบนเตียงเป็นประจำ!

แต่เพียงเพราะคนอื่นทำ ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความคิดที่ดี

สมองของคุณเชื่อมโยงสำนักงานของคุณเป็นพื้นที่สำหรับการทำงาน และนั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ ทันทีที่คุณก้าวเข้าสู่สำนักงาน สมองของคุณก็พร้อมสำหรับการทำงานแล้ว!

ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มทำงานจากเตียง สมองของคุณจะสูญเสียการเชื่อมต่อนั้น และ ผลผลิตที่มาพร้อมกับมัน

โชคดีที่ยังมีความหวังอยู่บ้าง

วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างบรรยากาศบ้านที่มืออาชีพคือการสร้างสำนักงานที่บ้านที่มีประสิทธิภาพ!

นี่คือเคล็ดลับการออกแบบสำนักงานที่บ้านเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:

1. 'มีที่หนึ่ง': เลือกห้องที่เหมาะสม

หากคุณอาศัยอยู่คนเดียว คุณสามารถจัดเตรียมพื้นที่ทำงานในห้องนั่งเล่นได้อย่างรวดเร็วและสร้างโฮมออฟฟิศขนาดเล็กได้ เนื่องจากไม่มีใครมารบกวนคุณ

แต่สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องหรือครอบครัว การเลือกห้องอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

เมื่อมองหาสถานที่ตั้งสำนักงานที่บ้านที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน โปรดคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:

  • ควรเป็นห้องที่เงียบสงบและมีประตู - เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเข้ามาขัดจังหวะการทำงานของคุณ (หากคุณมีห้องรับรองแขกหรือห้องนอนสำรองก็ถือว่าพร้อมแล้ว)
  • มันต้องมีสัญญาณไวไฟที่แรง
  • มันควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของคุณ
  • ควรมีหน้าต่างเพื่อการระบายอากาศและแสงสว่างตามธรรมชาติ

จำไว้ว่า เดอะบีทเทิลส์รักสตูดิโอบันทึกเสียงของพวกเขามากจนตั้งชื่ออัลบั้มตามชื่อสตูดิโอ

อย่าประเมินความสำคัญของห้องที่เหมาะสมต่ำเกินไป!

เดอะบีทเทิลส์

2. 'ต้องพาคุณเข้ามาในชีวิตของฉัน': ระบุสิ่งที่คุณต้องการ

คุณจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งในสามของวันไปกับการทำงาน

ดังนั้นคุณควรทำให้พื้นที่สำนักงานของคุณ สะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณควรสร้างป้อมผ้าคลุมทั้งหลังนะ!

ป้อมปราการในห้องนอน

เริ่มต้นด้วยการหาเก้าอี้สำนักงานที่ดี

เก้าอี้สำนักงานที่ดีควรเป็นอย่างไร?

นี่คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังตั้งตรงเพื่อป้องกันไม่ให้หลังค่อม นอกจากนี้ ควรมีระบบปรับความสูงได้เพื่อช่วยให้คุณหาตำแหน่งที่พอดี!

ไม่สามารถซื้อเก้าอี้สำนักงานได้เพราะข้อจำกัดของโควิด-19?

ไม่มีปัญหา!

หากคุณไม่สามารถซื้อเก้าอี้สำนักงานที่ดีได้ – ก็ใช้เก้าอี้ที่ดีที่สุดในบ้านแทน

แต่เก้าอี้ไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณต้องการ

ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่ดึก คุณต้องให้ความสำคัญกับการมีโคมไฟตั้งโต๊ะ!

การอ่านหนังสือภายใต้แสงไฟของโคมไฟตั้งโต๊ะสามารถช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้

หากงานของคุณต้องทำเอกสารจำนวนมาก โต๊ะทำงานของคุณย่อมมีแนวโน้มที่จะรก

พิจารณาซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น และถ้าคุณไม่สามารถหาตู้เก็บเอกสารได้ ก็ใช้ชั้นวางของตู้เสื้อผ้าเก่าของคุณเป็นการแก้ไขชั่วคราวก็ได้!

เคล็ดลับพิเศษ

เมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน คุณจะรู้สึกหิว...บ่อยมาก!

แทนที่จะเดินไปห้องครัว ทำไมไม่ลองตั้งมุมของว่างไว้ใกล้ๆ ล่ะ?

การกินพิซซ่า

3. 'Here Comes The Sun': เปิดรับแสงธรรมชาติ

เราไม่สามารถเน้นย้ำเรื่องนี้ได้มากพอ – การอาบแดดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพจิตและ ประสิทธิภาพในการทำงาน.

การขาดแสงแดดสามารถทำให้เกิดโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล ( Seasonal affective disorder)

(ชื่อนั้นเหมาะสมแค่ไหน!?)

และเช่นเดียวกับชื่อของมัน โรคซึมเศร้าสามารถลดแรงจูงใจและอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล

โชคดีที่คุณเพียงแค่ต้องการแสงแดดเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้

ไม่เพียงแต่การได้รับแสงแดดเพียงพอจะช่วยเพิ่มระดับวิตามินดีของคุณ (ซึ่งสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน) แสงธรรมชาติยังช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วย!

จัดวางสำนักงานที่บ้านของคุณให้อยู่ใกล้หน้าต่างเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้

หากคุณต้องการให้ห้องของคุณสว่างไสวขึ้น ให้พิจารณาติดตั้งกระจกไว้ตรงข้ามหน้าต่างเพื่อใช้แสงแดดให้เต็มที่

จะเป็นอย่างไรถ้า พื้นที่ทำงาน ของคุณได้รับแสงแดดน้อย?

โชคดีที่มีอุปกรณ์บำบัดด้วยแสงอย่าง HumanCharger สำหรับเรื่องนี้! มันกระตุ้นสมองของคุณด้วยแสงสีขาว – คล้ายกับแสงธรรมชาติ!

4. 'ฉันเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้น': รักษาความกระฉับกระเฉงด้วย โต๊ะทำงานแบบยืน

เดอะบีทเทิลส์เปลี่ยนดนตรีไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เราเคยรู้จัก ใช่ไหม?

เช่นเดียวกัน, โต๊ะทำงานแบบยืน จะเปลี่ยนชีวิตคุณ!

อิเกียมีโต๊ะทำงานแบบยืนราคาไม่แพงมากมาย และพวกมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณ

โต๊ะทำงานแบบยืน

เชื่อเราเถอะ

ผลกระทบจากการไม่นั่งทั้งวันจะทำให้คุณตะลึง!

การสลับระหว่างการนั่งและการยืนช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับวันทำงานทางไกลของคุณ – ทำให้สมองของคุณทำงานได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. หากคุณไม่สามารถจัดการกับโต๊ะทำงานแบบยืนได้ อย่างน้อยที่สุด คุณต้องลุกขึ้นและเดินไปมาอย่างสม่ำเสมอ.

ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานหนักจนลืมพักผ่อน การให้สมองได้ผ่อนคลายสักครู่และทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอ และคุณสามารถป้องกันอาการตาล้าได้เสมอโดยการพักสายตาจากการจ้องหน้าจอแล็ปท็อป!

ขั้นตอนที่ 2: สร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบ

ส่วนที่ดีที่สุดของการมีโฮมออฟฟิศคืออะไร?

คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นแบบที่คุณต้องการได้อย่างเต็มที่!

และ ไม่มีใคร สามารถมาทำให้ยุ่งเหยิงหรือรบกวนพื้นที่ทำงานที่บ้านของคุณได้

แต่งานตกแต่งสำนักงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ

คุณจำเป็นต้องสร้าง บรรยากาศที่สมบูรณ์แบบ เพื่อทำให้คุณอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะทำงาน

นี่คือไอเดียสองสามข้อที่จะช่วยคุณเพิ่มบรรยากาศที่เหมาะสมให้กับพื้นที่ทำงานของคุณ:

5. 'ที่นี่ ที่นั่น และทุกที่': จัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ

ลองดูที่ โต๊ะของคุณ

มีโอกาสสูงที่มันจะกองไปด้วยกระดาษโน้ตไร้สาระ ของจุกจิก หรือถ้วยกาแฟเก่าสักสองสามใบ

ตอนนี้ลองดู โต๊ะนี้:

โต๊ะทำงานสะอาด
แหล่งที่มา:https://unsplash.com/photos/9q3I8XhesQI

ดูแปลกๆ แต่รู้สึกพอใจอย่างบอกไม่ถูกใช่ไหม?

เมื่อเราจัดระเบียบโต๊ะทำงานของเรา เราจะรู้สึกถึงความสำเร็จ และเมื่อเรารู้สึกภูมิใจ เราจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะทำลายเป้าหมายของเรา!

โต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบยังช่วยลดสิ่งรบกวน ทำให้จิตใจของคุณจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้า และไม่หลงไปกับของที่วางระเกะระกะ

แล้วคุณจะเริ่มต้นที่ไหน?

คุณไม่ต้องการให้โต๊ะทำงานของคุณว่างเปล่าเกินไป – เก็บกองของใช้สำนักงานไว้บนโต๊ะทำงานของคุณตลอดเวลา

นอกจากนี้ การจัดเรียงเอกสารสำคัญ เช่น บิลค่าสาธารณูปโภคและเอกสารทางธุรกิจ ให้เป็นระเบียบและเก็บไว้ในแฟ้มสีต่างๆ ก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน

และถ้าคุณได้รับจดหมายมากเท่ากับวงเดอะบีทเทิลส์ คุณควรสร้างสถานีรับจดหมายอย่างแน่นอน!

การอ่านเอกสาร

6. 'ขณะที่กีตาร์ของฉันเศร้าโศก': เลือกเพลงประกอบที่เหมาะสม

ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร การฟังเพลงขณะทำงานอาจทำให้เสียสมาธิ หรือ ทำให้คุณเข้าสู่โหมดเซนที่จดจ่ออย่างเต็มที่!

เขาเชื่อมต่ออยู่

เมื่อพูดถึงการเลือกเพลงประกอบ มีคนอยู่ห้าประเภท:

  1. ไม่มีเสียงรบกวน ขอบคุณมาก
  2. ฉันต้องการเพลงของฉัน
  3. ฟังเพลงฮิปฮอปโลฟิแบบมาราธอนในยูทูบ
  4. บรรยากาศเบื้องหลัง (เสียงคลื่น, น้ำ)
  5. เสียงขาว/เสียงน้ำตาลเท่านั้น

ไม่แน่ใจว่าคุณชอบอะไร?

ตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการค้นพบตัวเองอีกครั้ง!

หากคุณคิดถึงการคุยกันในสำนักงานขณะทำงานจากระยะไกล เราขอแนะนำ Noisli

มันสร้างเสียงรบกวนพื้นหลัง เช่น เสียงจากร้านกาแฟหรือเสียงในเมือง ที่สามารถกลบสิ่งรบกวนสมาธิได้

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง – ลองดู Brain.fm ดูสิ มันสร้างเพลงบรรเลงในความยาวคลื่นเฉพาะที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยเพิ่มสมาธิของคุณได้

7. 'Strawberry Fields Forever': เพิ่มกลิ่นหอมผ่อนคลายให้กับที่ทำงานของคุณ

กลิ่นหอมอย่างโรสแมรี่ ลาเวนเดอร์ และสตรอว์เบอร์รี่สามารถทำให้คุณรู้สึกดีได้ – มันคือกลิ่นที่พบได้บ่อยมากจริงๆ

แต่ตอนนี้ เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้าน เหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว!

การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าลาเวนเดอร์และโรสแมรี่สามารถเพิ่มความตื่นตัวได้

และปรากฏว่า 'ความสุขไม่ใช่ปืนอุ่น'...แต่เป็นกลิ่นของสตรอว์เบอร์รี่!

ยกแก้วของคุณ

วางเครื่องกระจายน้ำมันหอมระเหยไว้ใกล้โต๊ะทำงานของคุณ แล้วปล่อยให้ความเครียดละลายหายไปขณะที่คุณทำงาน! หากคุณไม่มีน้ำมันหอมระเหยติดมือ เทียนหอมหรือสมุนไพรสดก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 3: สร้างกิจวัตรที่สมบูรณ์แบบ

'ตื่น', *

'กาแฟ',

'อาบน้ำ', *

'การเดินทางไปกลับ', *

'งาน'

ฟังดูคุ้นๆ ไหม?

กิจวัตรประจำวันของเราช่วยให้เราอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีในวันทำงานและเวลาทำงาน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโควิด-19 กิจวัตรเดิมจึงไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

มันต้องการสิ่งใหม่

ในช่วงต้นทศวรรษ 60, เดอะบีทเทิลส์เคยเล่นเพลงป็อป-ร็อกแบบดั้งเดิม, แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาปล่อยอัลบั้ม 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'

อัลบั้มนี้ฟังไม่เหมือนอะไรที่เคยมีมาก่อนเลย – และมันก็ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย!

เดอะบีทเทิลส์

นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนกิจวัตรและสไตล์ของคุณให้เหมือนกับวงเดอะบีทเทิลส์:

8. 'Baby's In Black': แต่งตัวให้ดูดี

หลายคนมองว่า 'ทำงานจากที่บ้าน' ก็เหมือนกับ 'ทำงานโดยไม่ต้องใส่กางเกง!'

และเรารู้ว่ามันน่าดึงดูดที่จะลุกออกจากเตียงแล้วทำงานในชุดชั้นใน แต่...

กรุณาอย่า

คุณต้องบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นและเตรียมตัวให้พร้อม เหมือนวันทำงานปกติ

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อทำงานที่ดูเคร่งเครียดหากคุณไม่ต้องการ – เสื้อยืดสีดำก็เพียงพอแล้ว…แต่อย่าลืมใส่กางเกงนะ!

การเตรียมตัวสำหรับการทำงานทำให้คุณรู้สึกเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ คุณจะไม่ถูกจับได้หากใครต้องการให้คุณเข้าร่วมการโทรผ่านวิดีโออย่างรวดเร็ว!

9. 'อย่ามารบกวนฉัน': เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในห้องอื่น

โลกของเราได้กลายเป็นติดการเชื่อมต่อในแบบที่ไม่มีรุ่นใดสามารถจินตนาการได้

แม้ว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ยังสร้างวิธีในการผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างไม่จำกัด

ครั้งต่อไปที่คุณทำงานจากที่บ้าน ลองทำสิ่งนี้:

วางโทรศัพท์ของคุณไว้ในห้องอื่น และตรวจสอบเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

หากงานทางไกลของคุณต้องการให้คุณเข้าร่วมการโทรทุก ๆ ไม่กี่นาทีให้ซื้อโทรศัพท์แยกต่างหากไว้สำหรับงาน

โทรศัพท์ 'เบอร์ทิ้ง' นี้ควรมีแค่สิ่งจำเป็นพื้นฐานที่คุณต้องใช้เท่านั้น – เพื่อที่คุณจะได้ไม่หมกมุ่นกับการดูวิดีโอเกี่ยวกับกาแฟดาลโกนาแบบไม่รู้จบ!

โบนัส:ตรวจสอบคู่มือของเราเกี่ยวกับการจัดระเบียบดิจิทัลเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม!

ผู้ชายสองคนกำลังทำอาหารและหัวเราะ

10. 'แปดวันต่อสัปดาห์': รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ก่อนหน้านี้ เมื่อคุณก้าวออกจากประตูสำนักงาน คุณก็สามารถดำเนินชีวิตของคุณต่อไปได้

แต่ตอนนี้ เมื่อไม่มีออฟฟิศให้วิ่งออกไป ชีวิตการทำงานของคุณได้กลายเป็นชีวิตส่วนตัวของคุณแล้ว

มีโอกาสที่คุณอาจจะกำลังทำงานนำเสนอ PowerPoint อยู่ตอนตี 4!

หรือ...

ทำพุดดิ้งตอนตีสี่

อย่าเสียการควบคุมชีวิตของคุณ!

ตั้งเวลาทำงานจากระยะไกลของคุณเองโดยบล็อกเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวันสำหรับการทำงาน หากคุณมีลูกหรือครอบครัวอยู่ที่บ้าน คุณควรสร้างกฎพื้นฐาน

มิฉะนั้น ประสิทธิภาพการทำงานของคุณอาจลดลง

นี่คือกฎบางข้อที่คุณสามารถกำหนดได้:

  • ปิดประตูห้องทำงานของคุณขณะทำงาน
  • แบ่งแยกกฎและหน้าที่ความรับผิดชอบกับคู่ครองของคุณ
  • หลีกเลี่ยงการทำงานบ้านในเวลาทำงาน
  • จัดเวลาเล่นกับลูกๆ ของคุณหลังจากเลิกงาน

11. 'กำลังดีขึ้น': รักษาความชุ่มชื้นและสุขภาพให้ดี

สมองโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงก้อนน้ำเหนียวๆ เท่านั้น

หากไม่มีน้ำ คุณก็จะไม่มีสมอง

แต่คนส่วนใหญ่ไม่ดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน

ภาวะขาดน้ำสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายและจิตใจที่หลากหลายอย่างมหาศาลโดยตรง (และสามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมด)

เก็บน้ำไว้ใกล้ตัวและจิบมันอยู่เสมอ อืม...โดยไม่ทำเกินไปแน่นอน!

ดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำ

น้ำช่วยให้คุณตื่นตัวและมีสุขภาพดี – ทั้งสองสิ่งที่ดีหากคุณต้องการมีประสิทธิภาพ

12. 'ฉันเหนื่อยมาก'': พักผ่อนเป็นระยะ

ถ้าสมองของคุณมีแฮชแท็กอินสตาแกรมโปรด มันคงเป็น #Wanderlust

จิตใจของเราหลงไปคิดเรื่องอื่นโดยเฉลี่ย15-20% ของเวลา

ดังนั้น หากคุณพยายามทำงานเป็นเวลานานต่อเนื่อง เช่น 2 ชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก คุณมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความคิดกลางคัน

แล้วคุณทำอย่างไรให้สามารถรักษาสมาธิไว้ได้ขณะทำงานทางไกล?

โดยการหยุดพักบ่อยๆ!

นั่นคือจุดที่เทคนิคโพโมโดโรเข้ามาช่วย

แนวคิดคือการแบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 25 นาที โดยมีช่วงพัก 5 นาทีระหว่างแต่ละช่วง เมื่อคุณทำงานครบ 4 ช่วงแล้ว คุณจะได้รับรางวัลเป็นช่วงพัก 15 นาที!

เทคนิคนี้สามารถช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วกว่าที่เคย และช่วยป้องกันไม่ให้คุณเสียสติ!

ขั้นตอนที่ 4: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด

เดอะบีทเทิลส์จะไม่มีอะไรเลยหากไม่มีเครื่องดนตรีของพวกเขา

เดอะบีทเทิลส์เล่นกีตาร์

เช่นเดียวกัน คุณต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณทำงานจากระยะไกล:

13. 'เราสามารถแก้ไขมันได้': ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp

อะไรคือสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้าน?

การถูกถล่มด้วยอีเมลและข้อความจากพนักงานคนอื่นอย่างต่อเนื่อง

การคิดว่าคุณต้องทำอะไรในแต่ละวันนั้น โดยปกติแล้ววุ่นวายมาก

และการประสานงานเกี่ยวกับงานต่างๆ นั้น ยิ่งวุ่นวายมากขึ้น เมื่อทุกคนทำงานจากที่บ้าน!

แต่อย่ากังวลไป

หากคุณและพนักงานของคุณต้องการวิธีการทำงานทางไกลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - แค่ใช้ ClickUp

ClickUp คืออะไร?

คลิกอัพ เว็บไซต์ หน้าแรก

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการระยะไกลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานระยะไกลของคุณง่ายขึ้น และมากกว่านั้น!

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUpเพื่อจัดการทีมระยะไกลของคุณ:

1. มอบหมายงานให้กับพนักงานที่ทำงานทางไกลของคุณ

ClickUp ทำให้การกระจายงานภายในทีมเสมือนของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ:

คุณสามารถ:

  • เพิ่มงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน
  • แยกงานออกเป็นงานย่อยที่เล็กลง
  • จัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำให้เสร็จโดยด่วน
ผู้รับมอบหมายหลายคนใน ClickUp

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานที่หายไป!

สมาชิกทีมระยะไกลของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อได้รับมอบหมายงาน

2. ตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างง่ายดาย

ต้องการทราบสถานะของโครงการได้ทุกเวลา – โดยไม่ต้องส่งข้อความรบกวนทีมงานที่อยู่ไกล?

ถึงหรือยัง

ลองตรวจสอบตัวเองด้วย ClickUp!

ClickUp มาพร้อมกับมุมมองโครงการหลายแบบเพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะงานของทีมระยะไกลของคุณ

คุณสามารถเลือกได้:

  • มุมมองบอร์ด: ที่ซึ่งงานของโครงการถูกแสดงเป็นบัตรในกระดานคัมบัง/สครัม
มุมมองกระดานคัมบังในคลิกอัพ
  • มุมมองรายการ: ที่ซึ่งงานของโครงการถูกนำเสนอในรูปแบบรายการตรวจสอบ
รายการในคลิกอัพ

แต่ละมุมมองเหล่านี้จะจัดเรียงงานของคุณตามสถานะ เช่น 'เปิด', 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จแล้ว' เป็นต้น

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ทันทีขณะทำงานจากที่บ้านของคุณ

ฟีเจอร์ง่าย ๆ นี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์! มากพอที่จะจัดการกับจานสกปรกทั้งหมด!

3. ตรวจสอบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ตลอดเวลา

ทีมเสมือนของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่บ้างวันนี้?

เข้าสู่มุมมองกล่อง ClickUp

มุมมองกล่องทีมในคลิกอัพ

มุมมองนี้แสดงงานที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำอยู่แต่ละคน คุณยังสามารถดูได้ว่าใครมีงานมากเกินไป และใครสามารถรับงานเพิ่มได้บ้าง

4. สื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์

แล้วคุณจะพูดคุยเกี่ยวกับงานกับพนักงานที่ทำงานทางไกลอย่างไร โดยไม่มีการสนทนาแบบเห็นหน้ากัน?

คิดจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นอีเมลใช่ไหม?

คุณมีอีเมล

ไม่เลย นั่นใช้ได้แค่ในหนังโรแมนติกคอมเมดี้ยุค 90 เท่านั้น! หรือถ้าคุณกำลังคิดถึงอดีตและกำลังมีความรัก

และคุณก็สามารถโทรคุยทางวิดีโอได้เพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน โดยที่คุณไม่สามารถลืมสิ่งที่ได้เห็นไปได้เลย!

การโทรผ่านวิดีโอ

โชคดีที่ ClickUp จะช่วยคุณประหยัดความทุกข์นี้!

เลิกใช้กล่องจดหมายอีเมล แล้วมาแชทกันใน ClickUp แทน!

ใน ClickUp แต่ละงานจะมีส่วนความคิดเห็นเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถสนทนาเกี่ยวกับงานนั้นได้แบบเรียลไทม์

ความคิดเห็น clickup

ทีมระยะไกลของคุณสามารถแชร์ไฟล์, ลิงก์, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้ในความคิดเห็น

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!

คุณสามารถ มอบหมาย ความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเสมือนจริงของคุณได้ – เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาดำเนินการตามสิ่งที่คุณบอกให้พวกเขาทำ!

เคล็ดลับเพิ่มเติม: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Slack ได้!

14. 'ไม่นานหรอก: ใช้ตัวติดตามเวลา

เมื่อเราทำงานในสำนักงาน ดวงตาของเราจะจับจ้องอยู่ที่นาฬิกาตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเหลือเวลาเพียง 5 นาทีจากช่วงพักกลางวัน หรืออีก 20 นาทีก่อนปิดงาน เราก็ ตระหนักอยู่เสมอ ว่าเวลาไม่เคยรอใคร

แต่เมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน – เวลาสูญเสียความหมายทั้งหมด

เราไม่รู้ว่าเวลาไหน วันไหน หรือสัปดาห์ไหน!

และถ้าคุณเป็นหนึ่งในโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะเหล่านั้น แม้แต่สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณได้!

ปีอะไร

ผลที่ตามมาคือ คุณอาจลงเอยด้วยการทำงาน 12-13 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่รู้ตัว!

นี่คือปัญหาเพราะการทำงานล่วงเวลาเป็นประจำสามารถทำลายหัวใจของคุณได้– อย่างแท้จริง!

การติดตามเวลาจะไม่เพียงแค่ป้องกันการหมดไฟเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณรักษาชั่วโมงการทำงานของคุณได้อีกด้วย

แล้วคุณทำอย่างไรล่ะ?

ส่วนขยาย Chromeของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานของคุณได้

เพียงสร้างงานใน ClickUp และเริ่มติดตามได้เลย!

ส่วนขยายโครมสำหรับติดตามเวลา

คุณสามารถตั้งเวลาประมาณการสำหรับงานได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ใช้เวลาทำงานมากเกินไป

คุณกำลังใช้ตัวติดตามเวลาอยู่แล้วหรือไม่?

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือติดตามเวลาได้มากมาย รวมถึง Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดการเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจกต์ของคุณได้เสมอ!

การติดตามเวลาในคลิกอัพ

15. 'ฉันอยากบอกคุณ': สื่อสารกับทีมของคุณเป็นประจำ

การแยกตัวทางสังคมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขังตัวเองอยู่ในเรือดำน้ำสีเหลือง!

เรือดำน้ำสีเหลือง

ความเหงาในที่ทำงานสามารถส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการตัดสินใจของคุณ

ตอนนี้เป็นเวลาที่สำคัญกว่าที่เคยในการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานทางไกลของคุณ

ใช้เครื่องมือเช่น Google Hangouts (ปัจจุบันเรียกว่า Google Meet) และ Zoom (ที่ผสานการทำงานกับ ClickUp) เพื่อจัดการประชุมกับทีมของคุณ

พยายามเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอทุกวัน – แม้จะเป็นเพียง 5 นาทีเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและความเป็นอยู่ของทีม

คุณจะไม่เชื่อเลยว่ามันสามารถสร้างความแตกต่างได้มากขนาดไหน!

สรุป

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด – การทำงานทางไกลกำลังจะเป็นเรื่องสำหรับ ทุกคน

และเนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ เราจึงควรปล่อยให้มันเป็นไป *

ปล่อยให้เป็นไป

อย่างไรก็ตาม การปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีประสิทธิผลได้

'จินตนาการถึงผู้คนทั้งหมด'

ทำงานจากที่บ้านอย่างสงบสุข!'

ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำและไอเดียสำหรับสำนักงานที่บ้านเหล่านี้ คุณสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมา

แต่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยสำนักงานที่บ้านเพียงอย่างเดียว *คุณต้องร่วมมือกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีบางอย่างเช่น ClickUp. มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการการทำงานทางไกลของคุณ, เก็บความคิด, รักษาธุรกิจของคุณ, และจัดการพนักงานทางไกลของคุณ!

แล้วทำไมไม่ปล่อยให้ ClickUp เป็น Paul McCartney ให้กับ John Lennon ของคุณ และปล่อยให้ ประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ทะยานขึ้น?

สมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!