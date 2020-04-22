15 เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"คุณสร้างโฮมออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"สร้างโฮมออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบด้วยการเลือกห้องที่มีแสงธรรมชาติและโต๊ะทำงานแบบยืน "}},{"@type":"Question","name":"ทำไมการมีกิจวัตรจึงสำคัญในขณะที่ทำงานจากที่บ้าน?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"การมีกิจวัตรประจำวันช่วยให้คุณรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ"}},{"@type":"Question","name":"เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานจากที่บ้านคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp, Zoom และ Slack เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการงานและสื่อสารกับทีมของคุณ "}},{"@type":"Question","name":"คุณทำอย่างไรถึงจะมีทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงานจากที่บ้าน?","ตอบรับคำตอบ":{"@type":"คำตอบ","ข้อความ":"จัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ เลือกเพลงพื้นหลังที่เหมาะสม และเพิ่มกลิ่นหอมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เพื่อให้มีจิตใจที่ปลอดโปร่งก่อนเริ่มทำงาน"}}]}
ต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งโฮมออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบหรือไม่?
ผู้คนหลายล้านคนถูกบังคับให้ทำงานจากระยะไกลในตอนนี้ เนื่องจากโรคระบาดโควิด-19
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกับตลาดหุ้นทั่วโลก!
คุณสามารถดำเนินชีวิตการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนห้องของคุณให้กลายเป็นสำนักงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานทางไกล
การทำงานจากโฮมออฟฟิศของคุณอาจคล้ายกับการทำงานจากสำนักงานปกติ แต่มีความสะดวกสบายมากกว่า!
ในบทความนี้ เราจะมอบเคล็ดลับสำคัญสำหรับการทำงานที่บ้านและแบ่งปันเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และเนื่องจากการทำงานที่บ้านควรจะเป็นเรื่องสนุก เราจะขอเชิญ The Beatles มาร่วมเดินทางไปด้วยกัน!
เพราะอะไรจะดีไปกว่าการมีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกร้องเพลงให้ฟังในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ จริงไหม?
มาสนุกกันเถอะ!
ขั้นตอนที่ 1: สร้างสภาพแวดล้อมสำนักงานที่บ้านที่สมบูรณ์แบบ
ไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการทำงานจากความสะดวกสบายบนเตียงของคุณเอง
คุณแค่ต้องตื่นขึ้นมา หยิบแล็ปท็อป แล้วออกไปเลยใช่ไหม?
นั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผลสำรวจวิจัยตลาดเปิดเผยว่า 80% ของคนทำงานรุ่นใหม่ในนิวยอร์กซิตี้ทำงานบนเตียงเป็นประจำ!
แต่เพียงเพราะคนอื่นทำ ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความคิดที่ดี
สมองของคุณเชื่อมโยงสำนักงานของคุณเป็นพื้นที่สำหรับการทำงาน และนั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ ทันทีที่คุณก้าวเข้าสู่สำนักงาน สมองของคุณก็พร้อมสำหรับการทำงานแล้ว!
ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มทำงานจากเตียง สมองของคุณจะสูญเสียการเชื่อมต่อนั้น และ ผลผลิตที่มาพร้อมกับมัน
โชคดีที่ยังมีความหวังอยู่บ้าง
วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างบรรยากาศบ้านที่มืออาชีพคือการสร้างสำนักงานที่บ้านที่มีประสิทธิภาพ!
นี่คือเคล็ดลับการออกแบบสำนักงานที่บ้านเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
1. 'มีที่หนึ่ง': เลือกห้องที่เหมาะสม
หากคุณอาศัยอยู่คนเดียว คุณสามารถจัดเตรียมพื้นที่ทำงานในห้องนั่งเล่นได้อย่างรวดเร็วและสร้างโฮมออฟฟิศขนาดเล็กได้ เนื่องจากไม่มีใครมารบกวนคุณ
แต่สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องหรือครอบครัว การเลือกห้องอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เมื่อมองหาสถานที่ตั้งสำนักงานที่บ้านที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน โปรดคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:
- ควรเป็นห้องที่เงียบสงบและมีประตู - เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเข้ามาขัดจังหวะการทำงานของคุณ (หากคุณมีห้องรับรองแขกหรือห้องนอนสำรองก็ถือว่าพร้อมแล้ว)
- มันต้องมีสัญญาณไวไฟที่แรง
- มันควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของคุณ
- ควรมีหน้าต่างเพื่อการระบายอากาศและแสงสว่างตามธรรมชาติ
จำไว้ว่า เดอะบีทเทิลส์รักสตูดิโอบันทึกเสียงของพวกเขามากจนตั้งชื่ออัลบั้มตามชื่อสตูดิโอ
อย่าประเมินความสำคัญของห้องที่เหมาะสมต่ำเกินไป!
2. 'ต้องพาคุณเข้ามาในชีวิตของฉัน': ระบุสิ่งที่คุณต้องการ
คุณจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งในสามของวันไปกับการทำงาน
ดังนั้นคุณควรทำให้พื้นที่สำนักงานของคุณ สะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณควรสร้างป้อมผ้าคลุมทั้งหลังนะ!
เริ่มต้นด้วยการหาเก้าอี้สำนักงานที่ดี
เก้าอี้สำนักงานที่ดีควรเป็นอย่างไร?
นี่คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังตั้งตรงเพื่อป้องกันไม่ให้หลังค่อม นอกจากนี้ ควรมีระบบปรับความสูงได้เพื่อช่วยให้คุณหาตำแหน่งที่พอดี!
ไม่สามารถซื้อเก้าอี้สำนักงานได้เพราะข้อจำกัดของโควิด-19?
ไม่มีปัญหา!
หากคุณไม่สามารถซื้อเก้าอี้สำนักงานที่ดีได้ – ก็ใช้เก้าอี้ที่ดีที่สุดในบ้านแทน
แต่เก้าอี้ไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณต้องการ
ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่ดึก คุณต้องให้ความสำคัญกับการมีโคมไฟตั้งโต๊ะ!
การอ่านหนังสือภายใต้แสงไฟของโคมไฟตั้งโต๊ะสามารถช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้
หากงานของคุณต้องทำเอกสารจำนวนมาก โต๊ะทำงานของคุณย่อมมีแนวโน้มที่จะรก
พิจารณาซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น และถ้าคุณไม่สามารถหาตู้เก็บเอกสารได้ ก็ใช้ชั้นวางของตู้เสื้อผ้าเก่าของคุณเป็นการแก้ไขชั่วคราวก็ได้!
เคล็ดลับพิเศษ
เมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน คุณจะรู้สึกหิว...บ่อยมาก!
แทนที่จะเดินไปห้องครัว ทำไมไม่ลองตั้งมุมของว่างไว้ใกล้ๆ ล่ะ?
3. 'Here Comes The Sun': เปิดรับแสงธรรมชาติ
เราไม่สามารถเน้นย้ำเรื่องนี้ได้มากพอ – การอาบแดดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพจิตและ ประสิทธิภาพในการทำงาน.
การขาดแสงแดดสามารถทำให้เกิดโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล ( Seasonal affective disorder)
(ชื่อนั้นเหมาะสมแค่ไหน!?)
และเช่นเดียวกับชื่อของมัน โรคซึมเศร้าสามารถลดแรงจูงใจและอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล
โชคดีที่คุณเพียงแค่ต้องการแสงแดดเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้
ไม่เพียงแต่การได้รับแสงแดดเพียงพอจะช่วยเพิ่มระดับวิตามินดีของคุณ (ซึ่งสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน) แสงธรรมชาติยังช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วย!
จัดวางสำนักงานที่บ้านของคุณให้อยู่ใกล้หน้าต่างเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้
หากคุณต้องการให้ห้องของคุณสว่างไสวขึ้น ให้พิจารณาติดตั้งกระจกไว้ตรงข้ามหน้าต่างเพื่อใช้แสงแดดให้เต็มที่
จะเป็นอย่างไรถ้า พื้นที่ทำงาน ของคุณได้รับแสงแดดน้อย?
โชคดีที่มีอุปกรณ์บำบัดด้วยแสงอย่าง HumanCharger สำหรับเรื่องนี้! มันกระตุ้นสมองของคุณด้วยแสงสีขาว – คล้ายกับแสงธรรมชาติ!
4. 'ฉันเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้น': รักษาความกระฉับกระเฉงด้วย โต๊ะทำงานแบบยืน
เดอะบีทเทิลส์เปลี่ยนดนตรีไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เราเคยรู้จัก ใช่ไหม?
เช่นเดียวกัน, โต๊ะทำงานแบบยืน จะเปลี่ยนชีวิตคุณ!
อิเกียมีโต๊ะทำงานแบบยืนราคาไม่แพงมากมาย และพวกมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณ
เชื่อเราเถอะ
ผลกระทบจากการไม่นั่งทั้งวันจะทำให้คุณตะลึง!
การสลับระหว่างการนั่งและการยืนช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับวันทำงานทางไกลของคุณ – ทำให้สมองของคุณทำงานได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. หากคุณไม่สามารถจัดการกับโต๊ะทำงานแบบยืนได้ อย่างน้อยที่สุด คุณต้องลุกขึ้นและเดินไปมาอย่างสม่ำเสมอ.
ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานหนักจนลืมพักผ่อน การให้สมองได้ผ่อนคลายสักครู่และทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอ และคุณสามารถป้องกันอาการตาล้าได้เสมอโดยการพักสายตาจากการจ้องหน้าจอแล็ปท็อป!
ขั้นตอนที่ 2: สร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบ
ส่วนที่ดีที่สุดของการมีโฮมออฟฟิศคืออะไร?
คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นแบบที่คุณต้องการได้อย่างเต็มที่!
และ ไม่มีใคร สามารถมาทำให้ยุ่งเหยิงหรือรบกวนพื้นที่ทำงานที่บ้านของคุณได้
แต่งานตกแต่งสำนักงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
คุณจำเป็นต้องสร้าง บรรยากาศที่สมบูรณ์แบบ เพื่อทำให้คุณอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะทำงาน
นี่คือไอเดียสองสามข้อที่จะช่วยคุณเพิ่มบรรยากาศที่เหมาะสมให้กับพื้นที่ทำงานของคุณ:
5. 'ที่นี่ ที่นั่น และทุกที่': จัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ
ลองดูที่ โต๊ะของคุณ
มีโอกาสสูงที่มันจะกองไปด้วยกระดาษโน้ตไร้สาระ ของจุกจิก หรือถ้วยกาแฟเก่าสักสองสามใบ
ตอนนี้ลองดู โต๊ะนี้:
แหล่งที่มา:https://unsplash.com/photos/9q3I8XhesQI
ดูแปลกๆ แต่รู้สึกพอใจอย่างบอกไม่ถูกใช่ไหม?
เมื่อเราจัดระเบียบโต๊ะทำงานของเรา เราจะรู้สึกถึงความสำเร็จ และเมื่อเรารู้สึกภูมิใจ เราจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะทำลายเป้าหมายของเรา!
โต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบยังช่วยลดสิ่งรบกวน ทำให้จิตใจของคุณจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้า และไม่หลงไปกับของที่วางระเกะระกะ
แล้วคุณจะเริ่มต้นที่ไหน?
คุณไม่ต้องการให้โต๊ะทำงานของคุณว่างเปล่าเกินไป – เก็บกองของใช้สำนักงานไว้บนโต๊ะทำงานของคุณตลอดเวลา
นอกจากนี้ การจัดเรียงเอกสารสำคัญ เช่น บิลค่าสาธารณูปโภคและเอกสารทางธุรกิจ ให้เป็นระเบียบและเก็บไว้ในแฟ้มสีต่างๆ ก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน
และถ้าคุณได้รับจดหมายมากเท่ากับวงเดอะบีทเทิลส์ คุณควรสร้างสถานีรับจดหมายอย่างแน่นอน!
6. 'ขณะที่กีตาร์ของฉันเศร้าโศก': เลือกเพลงประกอบที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร การฟังเพลงขณะทำงานอาจทำให้เสียสมาธิ หรือ ทำให้คุณเข้าสู่โหมดเซนที่จดจ่ออย่างเต็มที่!
เมื่อพูดถึงการเลือกเพลงประกอบ มีคนอยู่ห้าประเภท:
- ไม่มีเสียงรบกวน ขอบคุณมาก
- ฉันต้องการเพลงของฉัน
- ฟังเพลงฮิปฮอปโลฟิแบบมาราธอนในยูทูบ
- บรรยากาศเบื้องหลัง (เสียงคลื่น, น้ำ)
- เสียงขาว/เสียงน้ำตาลเท่านั้น
ไม่แน่ใจว่าคุณชอบอะไร?
ตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการค้นพบตัวเองอีกครั้ง!
หากคุณคิดถึงการคุยกันในสำนักงานขณะทำงานจากระยะไกล เราขอแนะนำ Noisli
มันสร้างเสียงรบกวนพื้นหลัง เช่น เสียงจากร้านกาแฟหรือเสียงในเมือง ที่สามารถกลบสิ่งรบกวนสมาธิได้
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง – ลองดู Brain.fm ดูสิ มันสร้างเพลงบรรเลงในความยาวคลื่นเฉพาะที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยเพิ่มสมาธิของคุณได้
7. 'Strawberry Fields Forever': เพิ่มกลิ่นหอมผ่อนคลายให้กับที่ทำงานของคุณ
กลิ่นหอมอย่างโรสแมรี่ ลาเวนเดอร์ และสตรอว์เบอร์รี่สามารถทำให้คุณรู้สึกดีได้ – มันคือกลิ่นที่พบได้บ่อยมากจริงๆ
แต่ตอนนี้ เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้าน เหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว!
การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าลาเวนเดอร์และโรสแมรี่สามารถเพิ่มความตื่นตัวได้
และปรากฏว่า 'ความสุขไม่ใช่ปืนอุ่น'...แต่เป็นกลิ่นของสตรอว์เบอร์รี่!
วางเครื่องกระจายน้ำมันหอมระเหยไว้ใกล้โต๊ะทำงานของคุณ แล้วปล่อยให้ความเครียดละลายหายไปขณะที่คุณทำงาน! หากคุณไม่มีน้ำมันหอมระเหยติดมือ เทียนหอมหรือสมุนไพรสดก็สามารถช่วยได้เช่นกัน
ขั้นตอนที่ 3: สร้างกิจวัตรที่สมบูรณ์แบบ
'ตื่น', *
'กาแฟ',
'อาบน้ำ', *
'การเดินทางไปกลับ', *
'งาน'
ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
กิจวัตรประจำวันของเราช่วยให้เราอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีในวันทำงานและเวลาทำงาน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโควิด-19 กิจวัตรเดิมจึงไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
มันต้องการสิ่งใหม่
ในช่วงต้นทศวรรษ 60, เดอะบีทเทิลส์เคยเล่นเพลงป็อป-ร็อกแบบดั้งเดิม, แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาปล่อยอัลบั้ม 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'
อัลบั้มนี้ฟังไม่เหมือนอะไรที่เคยมีมาก่อนเลย – และมันก็ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนกิจวัตรและสไตล์ของคุณให้เหมือนกับวงเดอะบีทเทิลส์:
8. 'Baby's In Black': แต่งตัวให้ดูดี
หลายคนมองว่า 'ทำงานจากที่บ้าน' ก็เหมือนกับ 'ทำงานโดยไม่ต้องใส่กางเกง!'
และเรารู้ว่ามันน่าดึงดูดที่จะลุกออกจากเตียงแล้วทำงานในชุดชั้นใน แต่...
คุณต้องบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นและเตรียมตัวให้พร้อม เหมือนวันทำงานปกติ
อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อทำงานที่ดูเคร่งเครียดหากคุณไม่ต้องการ – เสื้อยืดสีดำก็เพียงพอแล้ว…แต่อย่าลืมใส่กางเกงนะ!
การเตรียมตัวสำหรับการทำงานทำให้คุณรู้สึกเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ คุณจะไม่ถูกจับได้หากใครต้องการให้คุณเข้าร่วมการโทรผ่านวิดีโออย่างรวดเร็ว!
9. 'อย่ามารบกวนฉัน': เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในห้องอื่น
โลกของเราได้กลายเป็นติดการเชื่อมต่อในแบบที่ไม่มีรุ่นใดสามารถจินตนาการได้
แม้ว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ยังสร้างวิธีในการผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างไม่จำกัด
ครั้งต่อไปที่คุณทำงานจากที่บ้าน ลองทำสิ่งนี้:
วางโทรศัพท์ของคุณไว้ในห้องอื่น และตรวจสอบเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
หากงานทางไกลของคุณต้องการให้คุณเข้าร่วมการโทรทุก ๆ ไม่กี่นาทีให้ซื้อโทรศัพท์แยกต่างหากไว้สำหรับงาน
โทรศัพท์ 'เบอร์ทิ้ง' นี้ควรมีแค่สิ่งจำเป็นพื้นฐานที่คุณต้องใช้เท่านั้น – เพื่อที่คุณจะได้ไม่หมกมุ่นกับการดูวิดีโอเกี่ยวกับกาแฟดาลโกนาแบบไม่รู้จบ!
โบนัส:ตรวจสอบคู่มือของเราเกี่ยวกับการจัดระเบียบดิจิทัลเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม!
10. 'แปดวันต่อสัปดาห์': รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ก่อนหน้านี้ เมื่อคุณก้าวออกจากประตูสำนักงาน คุณก็สามารถดำเนินชีวิตของคุณต่อไปได้
แต่ตอนนี้ เมื่อไม่มีออฟฟิศให้วิ่งออกไป ชีวิตการทำงานของคุณได้กลายเป็นชีวิตส่วนตัวของคุณแล้ว
มีโอกาสที่คุณอาจจะกำลังทำงานนำเสนอ PowerPoint อยู่ตอนตี 4!
หรือ...
อย่าเสียการควบคุมชีวิตของคุณ!
ตั้งเวลาทำงานจากระยะไกลของคุณเองโดยบล็อกเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวันสำหรับการทำงาน หากคุณมีลูกหรือครอบครัวอยู่ที่บ้าน คุณควรสร้างกฎพื้นฐาน
มิฉะนั้น ประสิทธิภาพการทำงานของคุณอาจลดลง
นี่คือกฎบางข้อที่คุณสามารถกำหนดได้:
- ปิดประตูห้องทำงานของคุณขณะทำงาน
- แบ่งแยกกฎและหน้าที่ความรับผิดชอบกับคู่ครองของคุณ
- หลีกเลี่ยงการทำงานบ้านในเวลาทำงาน
- จัดเวลาเล่นกับลูกๆ ของคุณหลังจากเลิกงาน
11. 'กำลังดีขึ้น': รักษาความชุ่มชื้นและสุขภาพให้ดี
สมองโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงก้อนน้ำเหนียวๆ เท่านั้น
หากไม่มีน้ำ คุณก็จะไม่มีสมอง
แต่คนส่วนใหญ่ไม่ดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน
ภาวะขาดน้ำสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายและจิตใจที่หลากหลายอย่างมหาศาลโดยตรง (และสามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมด)
เก็บน้ำไว้ใกล้ตัวและจิบมันอยู่เสมอ อืม...โดยไม่ทำเกินไปแน่นอน!
น้ำช่วยให้คุณตื่นตัวและมีสุขภาพดี – ทั้งสองสิ่งที่ดีหากคุณต้องการมีประสิทธิภาพ
12. 'ฉันเหนื่อยมาก'': พักผ่อนเป็นระยะ
ถ้าสมองของคุณมีแฮชแท็กอินสตาแกรมโปรด มันคงเป็น #Wanderlust
จิตใจของเราหลงไปคิดเรื่องอื่นโดยเฉลี่ย15-20% ของเวลา
ดังนั้น หากคุณพยายามทำงานเป็นเวลานานต่อเนื่อง เช่น 2 ชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก คุณมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความคิดกลางคัน
แล้วคุณทำอย่างไรให้สามารถรักษาสมาธิไว้ได้ขณะทำงานทางไกล?
โดยการหยุดพักบ่อยๆ!
นั่นคือจุดที่เทคนิคโพโมโดโรเข้ามาช่วย
แนวคิดคือการแบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 25 นาที โดยมีช่วงพัก 5 นาทีระหว่างแต่ละช่วง เมื่อคุณทำงานครบ 4 ช่วงแล้ว คุณจะได้รับรางวัลเป็นช่วงพัก 15 นาที!
เทคนิคนี้สามารถช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วกว่าที่เคย และช่วยป้องกันไม่ให้คุณเสียสติ!
ขั้นตอนที่ 4: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
เดอะบีทเทิลส์จะไม่มีอะไรเลยหากไม่มีเครื่องดนตรีของพวกเขา
เช่นเดียวกัน คุณต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณทำงานจากระยะไกล:
13. 'เราสามารถแก้ไขมันได้': ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp
อะไรคือสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้าน?
การถูกถล่มด้วยอีเมลและข้อความจากพนักงานคนอื่นอย่างต่อเนื่อง
การคิดว่าคุณต้องทำอะไรในแต่ละวันนั้น โดยปกติแล้ววุ่นวายมาก
และการประสานงานเกี่ยวกับงานต่างๆ นั้น ยิ่งวุ่นวายมากขึ้น เมื่อทุกคนทำงานจากที่บ้าน!
แต่อย่ากังวลไป
หากคุณและพนักงานของคุณต้องการวิธีการทำงานทางไกลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - แค่ใช้ ClickUp
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการระยะไกลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานระยะไกลของคุณง่ายขึ้น และมากกว่านั้น!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUpเพื่อจัดการทีมระยะไกลของคุณ:
1. มอบหมายงานให้กับพนักงานที่ทำงานทางไกลของคุณ
ClickUp ทำให้การกระจายงานภายในทีมเสมือนของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ:
คุณสามารถ:
- เพิ่มงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน
- แยกงานออกเป็นงานย่อยที่เล็กลง
- จัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำให้เสร็จโดยด่วน
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานที่หายไป!
สมาชิกทีมระยะไกลของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อได้รับมอบหมายงาน
2. ตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างง่ายดาย
ต้องการทราบสถานะของโครงการได้ทุกเวลา – โดยไม่ต้องส่งข้อความรบกวนทีมงานที่อยู่ไกล?
ลองตรวจสอบตัวเองด้วย ClickUp!
ClickUp มาพร้อมกับมุมมองโครงการหลายแบบเพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะงานของทีมระยะไกลของคุณ
คุณสามารถเลือกได้:
- มุมมองบอร์ด: ที่ซึ่งงานของโครงการถูกแสดงเป็นบัตรในกระดานคัมบัง/สครัม
- มุมมองรายการ: ที่ซึ่งงานของโครงการถูกนำเสนอในรูปแบบรายการตรวจสอบ
แต่ละมุมมองเหล่านี้จะจัดเรียงงานของคุณตามสถานะ เช่น 'เปิด', 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จแล้ว' เป็นต้น
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ทันทีขณะทำงานจากที่บ้านของคุณ
ฟีเจอร์ง่าย ๆ นี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์! มากพอที่จะจัดการกับจานสกปรกทั้งหมด!
3. ตรวจสอบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ตลอดเวลา
ทีมเสมือนของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่บ้างวันนี้?
เข้าสู่มุมมองกล่อง ClickUp
มุมมองนี้แสดงงานที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำอยู่แต่ละคน คุณยังสามารถดูได้ว่าใครมีงานมากเกินไป และใครสามารถรับงานเพิ่มได้บ้าง
4. สื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
แล้วคุณจะพูดคุยเกี่ยวกับงานกับพนักงานที่ทำงานทางไกลอย่างไร โดยไม่มีการสนทนาแบบเห็นหน้ากัน?
คิดจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นอีเมลใช่ไหม?
ไม่เลย นั่นใช้ได้แค่ในหนังโรแมนติกคอมเมดี้ยุค 90 เท่านั้น! หรือถ้าคุณกำลังคิดถึงอดีตและกำลังมีความรัก
และคุณก็สามารถโทรคุยทางวิดีโอได้เพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน โดยที่คุณไม่สามารถลืมสิ่งที่ได้เห็นไปได้เลย!
โชคดีที่ ClickUp จะช่วยคุณประหยัดความทุกข์นี้!
เลิกใช้กล่องจดหมายอีเมล แล้วมาแชทกันใน ClickUp แทน!
ใน ClickUp แต่ละงานจะมีส่วนความคิดเห็นเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถสนทนาเกี่ยวกับงานนั้นได้แบบเรียลไทม์
ทีมระยะไกลของคุณสามารถแชร์ไฟล์, ลิงก์, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้ในความคิดเห็น
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!
คุณสามารถ มอบหมาย ความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเสมือนจริงของคุณได้ – เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาดำเนินการตามสิ่งที่คุณบอกให้พวกเขาทำ!
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Slack ได้!
14. 'ไม่นานหรอก: ใช้ตัวติดตามเวลา
เมื่อเราทำงานในสำนักงาน ดวงตาของเราจะจับจ้องอยู่ที่นาฬิกาตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเหลือเวลาเพียง 5 นาทีจากช่วงพักกลางวัน หรืออีก 20 นาทีก่อนปิดงาน เราก็ ตระหนักอยู่เสมอ ว่าเวลาไม่เคยรอใคร
แต่เมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน – เวลาสูญเสียความหมายทั้งหมด
เราไม่รู้ว่าเวลาไหน วันไหน หรือสัปดาห์ไหน!
และถ้าคุณเป็นหนึ่งในโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะเหล่านั้น แม้แต่สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณได้!
ผลที่ตามมาคือ คุณอาจลงเอยด้วยการทำงาน 12-13 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่รู้ตัว!
นี่คือปัญหาเพราะการทำงานล่วงเวลาเป็นประจำสามารถทำลายหัวใจของคุณได้– อย่างแท้จริง!
การติดตามเวลาจะไม่เพียงแค่ป้องกันการหมดไฟเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณรักษาชั่วโมงการทำงานของคุณได้อีกด้วย
แล้วคุณทำอย่างไรล่ะ?
ส่วนขยาย Chromeของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานของคุณได้
เพียงสร้างงานใน ClickUp และเริ่มติดตามได้เลย!
คุณสามารถตั้งเวลาประมาณการสำหรับงานได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ใช้เวลาทำงานมากเกินไป
คุณกำลังใช้ตัวติดตามเวลาอยู่แล้วหรือไม่?
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือติดตามเวลาได้มากมาย รวมถึง Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดการเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจกต์ของคุณได้เสมอ!
15. 'ฉันอยากบอกคุณ': สื่อสารกับทีมของคุณเป็นประจำ
การแยกตัวทางสังคมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขังตัวเองอยู่ในเรือดำน้ำสีเหลือง!
ความเหงาในที่ทำงานสามารถส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการตัดสินใจของคุณ
ตอนนี้เป็นเวลาที่สำคัญกว่าที่เคยในการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานทางไกลของคุณ
ใช้เครื่องมือเช่น Google Hangouts (ปัจจุบันเรียกว่า Google Meet) และ Zoom (ที่ผสานการทำงานกับ ClickUp) เพื่อจัดการประชุมกับทีมของคุณ
พยายามเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอทุกวัน – แม้จะเป็นเพียง 5 นาทีเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและความเป็นอยู่ของทีม
คุณจะไม่เชื่อเลยว่ามันสามารถสร้างความแตกต่างได้มากขนาดไหน!
สรุป
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด – การทำงานทางไกลกำลังจะเป็นเรื่องสำหรับ ทุกคน
และเนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ เราจึงควรปล่อยให้มันเป็นไป *
อย่างไรก็ตาม การปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีประสิทธิผลได้
'จินตนาการถึงผู้คนทั้งหมด'
ทำงานจากที่บ้านอย่างสงบสุข!'
ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำและไอเดียสำหรับสำนักงานที่บ้านเหล่านี้ คุณสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมา
แต่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยสำนักงานที่บ้านเพียงอย่างเดียว *คุณต้องร่วมมือกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีบางอย่างเช่น ClickUp. มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการการทำงานทางไกลของคุณ, เก็บความคิด, รักษาธุรกิจของคุณ, และจัดการพนักงานทางไกลของคุณ!
แล้วทำไมไม่ปล่อยให้ ClickUp เป็น Paul McCartney ให้กับ John Lennon ของคุณ และปล่อยให้ ประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ทะยานขึ้น?
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!