7 ประโยชน์หลักของทีมเสมือนจริง (2025)

7 ประโยชน์หลักของทีมเสมือนจริง (2025)

Erica Chappell
Erica Chappell
22 พฤษภาคม 2563

พร้อมที่จะเรียนรู้ ประโยชน์ของทีมเสมือนจริง หรือยัง?

ไม่ใช่ความลับที่การจัดการทีมเสมือนจริงกลายเป็นมาตรฐานใหม่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ ทำให้ทีมส่วนใหญ่ ถูกบังคับ ให้ทำงานจากระยะไกล

เราได้ค้นพบว่า การบริหารทีมเสมือนจริงระดับโลกนั้น มีประโยชน์เป็นของตัวเอง!

เราจะมาดูประโยชน์ของทีมเสมือนจริงและแม้กระทั่งเน้นบางวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายสำหรับความท้าทายทั่วไปของทีมระยะไกล!

ทีมเสมือนคืออะไร?

ทีมเสมือนจริงคือทีมที่... (เสียงกลองดัง)... ทำงานจากระยะไกล!

แต่พูดจริงๆ นะ มันคืออะไรกันแน่?

เป็นกลุ่มคนที่มีทักษะซึ่งทำงานจากระยะไกลและร่วมมือกันทางออนไลน์

พวกเขาแตกต่างจากทีมปกติอย่างไร?

ทีมเสมือนจริงและทีมที่ทำงานในสำนักงานเป็นประจำไม่แตกต่างกันมากนัก

คุณสามารถมีทีมเสมือนจริงแบบ Agile,ScrumและKanbanได้!

พวกเขายังคงเป็นคนที่มีความสามารถ เหมือนเดิม ที่สามารถจัดการกับกิจกรรม เหมือนเดิม ส่วนใหญ่ที่พวกเขาเคยทำในสำนักงาน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพวกเขา ไม่ได้ อยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกันอีกต่อไป

ทีมเสมือนสามารถทำอะไรได้บ้าง?

ทีมเสมือนสามารถทำ เกือบทุกอย่าง ที่ทีมในสำนักงานทำด้วยระดับประสิทธิภาพเดียวกัน

และแม้ว่าสิ่งนี้จะครอบคลุมเกือบทุกอย่าง — แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด

7 ประโยชน์ของทีมเสมือน

ประโยชน์และความท้าทายของทีมเสมือนคืออะไร?

1. คุณสามารถประหยัดเงินได้มากมาย

เนื่องจากทีมที่ทำงานทางไกลทำงานจากสถานที่ของตนเอง พวกเขาจึงรับผิดชอบในเรื่อง:

  • พื้นที่ทำงาน
  • อุปกรณ์
  • สาธารณูปโภค

แต่เดี๋ยวก่อน ไม่ใช่แค่บริษัทเท่านั้นที่ประหยัดค่าใช้จ่าย!

พนักงานที่ทำงานทางไกลยังประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าเดินทางประจำวันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ชุดสูทใหม่และอาหารในโรงอาหาร

2. ทีมของคุณจะมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่มีใครชอบการเดินทางไปกลับทุกวันและติดอยู่ในสำนักงานทั้งวัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ชายคนนี้เป็นเจ้านายของคุณ

ทำไมต้องเสียเวลาและพลังงานทั้งหมดนั้น ไปกับการเดินทางไป ที่ทำงาน ในเมื่อคุณสามารถทำงานได้ทันทีที่ตื่นนอน?

ด้วยวิธีนี้ พนักงานของคุณจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขมากขึ้น และเมื่อพวกเขามีความสุขมากขึ้น พวกเขาก็จะ พึงพอใจมากขึ้น กับงานของพวกเขา!

3. ทีมของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานเสมือนสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานในสำนักงานหรือไม่?

ไม่มีทางใช่ไหม?

ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับการดูซ้ำซีรีส์ The Office ที่บ้านแทนที่จะ ทำงาน!

โปรดจำไว้ว่าพนักงานที่ทำงานทางไกลสามารถ เลือก เวลาทำงานได้เอง

ทำไมต้องถูกบังคับให้ทำงานแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ในเมื่อคุณมีประสิทธิภาพมากกว่าในช่วงเวลาอื่นของวัน?

การทำงานทางไกลช่วยให้พนักงานของคุณสามารถทำงานได้เมื่อพวกเขาสามารถมีสมาธิได้ดีขึ้น ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น!

ผลลัพธ์คืออะไร?

มันจะเพิ่มผลผลิต!

และคุณรู้ไหมว่านั่นหมายความว่าอะไร?

ผลกำไรที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ มีประโยชน์มากมายจริงๆ สำหรับทีมเสมือนจริง!

4. คุณสามารถเข้าถึง ทรัพยากรบุคคลระดับโลก

คุณต้องการนำความคิดของคุณไปสู่โลก

แต่คุณมีโลกเพียงพอในทีมของคุณหรือไม่?

หากบริษัทของคุณกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและตั้งเป้าหมายสูง คุณจะต้องมีบุคลากรทุกประเภทเข้าร่วมทีม

แต่เมื่อคุณทำงานจากสำนักงานจริง คุณจะมีปัญหา

คุณสามารถจ้างบุคลากรได้เฉพาะในเมืองเดียวกับคุณเท่านั้น!

ซึ่งหมายความว่าคุณอาจถูก บังคับให้ยอมรับ คนที่พร้อมทำงานแทนที่จะได้คนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมเสมือนของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่เผชิญกับปัญหานี้กับทีมเสมือนจริงระดับโลก

เนื่องจากพนักงานของคุณทำงานจากระยะไกล คุณสามารถจ้างพวกเขาได้จาก ทุกที่ ในโลก!

คุณสามารถเข้าถึงแหล่งบุคลากรระดับโลกและคัดกรองผู้สมัครจำนวนมากเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด!

5. คุณสามารถให้บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การสร้างทีมเสมือนจริงช่วยให้คุณจ้างพนักงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เนื่องจากพนักงานระยะไกลของคุณกระจายอยู่ทั่วโลกและทำงานข้ามเขตเวลา คุณจึงสามารถให้บริการลูกค้าและลูกค้าได้ครอบคลุมทุกเขตเวลาเช่นกัน!

ทีมเสมือนของคุณในออสเตรเลียสามารถรับช่วงต่อได้เมื่อทีมของคุณในอังกฤษเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน ด้วยวิธีนี้ ธุรกิจของคุณจะสามารถให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ต้องให้ใครทำงานหนักเกินไป!

นอกจากนี้ เนื่องจากคุณจะมีพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล ทั่วโลก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะไม่เป็นปัญหา เพราะคุณจะมีคนที่ เข้าใจอย่างแท้จริง ในลูกค้าและลูกค้าต่างประเทศของคุณ

6. คุณสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย

เพื่อเติบโต คุณต้องการความสามารถมากขึ้น!

หากคุณมีทีมอยู่ในสถานที่ คุณจำเป็นต้องเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม จัดหาเฟอร์นิเจอร์ ลงทุนในคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีเพิ่มเติม เป็นต้น

ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ยังเสียเวลาอีกด้วย!

โชคดีที่ทีมเสมือนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น ในขณะที่ ยังคงขยายกำลังคนของคุณได้

สิ่งที่คุณต้องการคือกระบวนการเริ่มต้นที่เรียบง่ายซอฟต์แวร์การทำงานทางไกลที่เหมาะสมและคุณก็พร้อมแล้ว!

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถ เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้คู่แข่งของคุณรู้สึกเหมือนเควิน:

7. การสื่อสารของคุณจะโปร่งใสมากขึ้น

การหารืออย่างไม่เป็นทางการอาจก่อให้เกิดปัญหาเป็นพิเศษในระบบการจัดการโครงการแบบ AgileและScrum– ที่ซึ่งข้อกำหนดของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ทีมเสมือนที่ประสบความสำเร็จไม่เผชิญกับปัญหานี้

ทำไม?

เนื่องจากการสร้างช่องทางการสื่อสารร่วมกันเป็นส่วนสำคัญของทีมเวิร์กเสมือนจริง อย่าลืมว่าคุณไม่สามารถเดินไปหาใครสักคนเพื่อขออัปเดตได้อีกต่อไป

นั่นคือเหตุผลที่ทีมของคุณจำเป็นต้องตั้งช่องทางการสื่อสารร่วมกันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตทั้งหมดได้ตลอดเวลา – เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลทั้งหมด และไม่มีใครในห้องทีมเสมือนของคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลัง!

ข้อเสีย 3 ประการของทีมเสมือนจริงและวิธีแก้ไข (พร้อมวิธีแก้ไข)

มีข้อดีมากมายของทีมเสมือนจริง แต่พวกมันไม่สมบูรณ์แบบ – มีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย

สถานที่ทำงานในปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อความท้าทายทั้งหมดของทีมเสมือนได้อย่างง่ายดาย!

คุณแค่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเท่านั้น

นี่คือรายละเอียดของข้อเสียหลัก 3 ประการของทีมเสมือนจริง และ วิธีแก้ไข:

ความท้าทาย #1: การประสานงานระยะไกลอาจเป็นเรื่องยาก

การสื่อสารเสมือนไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับโลก

แต่มีปัญหาอยู่ตรงนั้น

ทีมเสมือนจริงของคุณจะต้องเชื่อมต่อตลอดเวลาทั้งวัน รับมือกับข้อความมากมาย และเมื่อทีมที่กระจายตัวต้องประสานงานผ่าน หลาย แอปพลิเคชันสื่อสาร นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น:

เนื่องจากข้อความทั้งหมดของคุณจะถูกกระจายไปอยู่ในหลายแอปและเครื่องมือ ความคิดเห็นจึงอาจหลุดรอดสายตาไป

หากไม่มีการสื่อสารแบบเผชิญหน้าเพื่อเติมเต็มช่องว่าง คุณจะมี ข้อความที่ยังไม่ได้ตอบ ยังไม่ได้เปิด และไม่ได้รับการดูแล จำนวนมากสะสมอยู่ ซึ่งจะขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ!

เว้นแต่คุณจะใช้ ClickUp!

คลิกอัพ แพลตฟอร์มการสื่อสารทีมเสมือนจริงบนทุกอุปกรณ์

ClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการระยะไกลชั้นนำของโลกที่ใช้โดยทีมเสมือนจริงในธุรกิจตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google, Netflix และ Airbnb มีฟีเจอร์ครบทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อให้ทีมเสมือนจริงของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!

โซลูชัน ClickUp: มีแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับข้อความทั้งหมดของคุณ!

ไม่มีอะไรผิดปกติกับการสื่อสารทางออนไลน์

ปัญหาคือการหา วิธีที่เหมาะสมในการทำมันและใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมเสมือนจริงต้องเผชิญคือการบันทึกการสนทนาเกี่ยวกับ โครงการเฉพาะ

เนื่องจากการสนทนาของคุณอาจกระจายอยู่ในอีเมล Slackและการประชุมทางวิดีโอ การทำความเข้าใจทั้งหมดนี้อาจทำให้คุณปวดหัวได้!

ClickUp มีโซลูชันที่จะช่วยปกป้องทั้งหัวและเท้าของคุณให้ปลอดภัย

ทุกงานใน ClickUp มีส่วนความคิดเห็นเฉพาะสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

  • แชร์ข้อความและอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ
  • แชร์ไฟล์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • แท็กเพื่อนร่วมทีม
  • และอีกมากมาย!
งานและความคิดเห็น

แต่เดี๋ยวก่อน, มันยัง เป็นไปได้ อยู่ไหมที่ทีมเสมือนของคุณจะรับมือกับความคิดเห็นเหล่านี้มากเกินไปและบางครั้งอาจมองข้ามไป?

ใช่เลย!

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มีฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายความคิดเห็นให้กับพนักงานที่ต้องการดำเนินการได้ทันที พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนและจะปรากฏขึ้นในถาดงานของพวกเขาด้วย

ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นเร่งด่วนที่ไม่ได้รับการตอบกลับอีกต่อไป!

การมอบหมายและแก้ไขความคิดเห็นในคลิกอัพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack และ Zoomเพื่อให้การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดของคุณเป็นหนึ่งเดียว ด้วยวิธีนี้คุณสามารถจัดการประชุม Scrumเสมือนจริงผ่าน Zoom ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp!

ความท้าทายที่ 2: การติดตามความคืบหน้าอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ไมเคิล และ โทบี

จำได้ไหมว่าเมื่อก่อน ผู้จัดการ สามารถเดินไปที่โต๊ะของสมาชิกในทีมเพื่อถามคำถามได้?

ใช่ คุณ ไม่สามารถ ทำแบบนั้นกับทีมเสมือนได้

แต่หากไม่มีการประชุมแบบพบหน้ากันและเครื่องมือที่เหมาะสม ก็ไม่มีทางง่ายที่จะติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณโดยไม่ทำให้ตัวเองเครียดจนหัวฟู! ไม่มีใครต้องการการประชุมที่ไม่จำเป็น แต่การสื่อสารและเครื่องมือที่เหมาะสมคือกุญแจสู่ความสำเร็จของโครงการ!

แน่นอน คุณสามารถสื่อสารกับทีมเสมือนของคุณได้ไม่รู้จบโดยการขอให้พวกเขาอัปเดต ทุกวินาที – แต่สิ่งนั้นจะทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนแอนดี้คนนี้:

แอนดี้ร้องไห้ในออฟฟิศ

ClickUp โซลูชันเสมือนจริง:

ไม่ต้องกังวล คุณ ไม่ต้อง ส่งข้อความหาทีมของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อบันทึกความคืบหน้าของโครงการ

ClickUp มอบฟีเจอร์หลากหลายให้คุณเพื่อจัดการงานโครงการให้ง่ายขึ้น — และไม่มีฟีเจอร์ไหนเลยที่ต้องรบกวนทีมของคุณทุกห้านาที!

ก. ใช้แผนภูมิที่ละเอียดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ทันที

ClickUp มาพร้อมกับแผนภูมิแกนต์ที่ทรงพลังเพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วและละเอียด เพียงแค่ดูแผนภูมิแกนต์ของคุณ คุณก็จะทราบได้ทันทีว่าโครงการของคุณดำเนินไปถึงไหนแล้วและสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้!

เปลี่ยนวันกำหนดส่งในมุมมองแกนต์

อย่างไรก็ตาม แผนภูมิแกนต์ไม่ใช่ฟีเจอร์รายงานโครงการเสมือนจริงเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับจากเครื่องมือ ClickUp

คุณยังได้รับแผนภูมิทรงพลังเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับทีม Agile:

แผนภูมิความเร็วของทีมผลิตภัณฑ์ในคลิกอัพ

แผนภูมิเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าการแกล้งที่จิมทำกับดไวท์เสียอีก!

การแกล้งในออฟฟิศ

B. ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อระบุสถานะของโครงการได้อย่างง่ายดาย

ClickUp ยังมาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณทราบได้ทันทีว่าโครงการแต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอนใด เนื่องจากสถานะเหล่านี้สามารถ ปรับแต่งได้ คุณจึงสามารถตั้งให้เป็นอะไรก็ได้ตามต้องการ!

"กำลังดำเนินการ," "พบปัญหา," "นั่นคือสิ่งที่เธอพูด" — ขึ้นอยู่กับคุณ!

ไมเคิล สก็อต นั่นแหละที่เธอพูด

ด้วยวิธีนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือดูสถานะของโครงการเพื่อทราบได้ทันทีว่ามันอยู่ที่ไหน

มุมมองกระดานคัมบังในคลิกอัพ

นอกจากนี้ หากคุณไม่ชอบอินเทอร์เฟซกระดานคัมบังและต้องการดูงานของคุณในรูปแบบรายการ เพียงเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการ!

มุมมองรายการโครงการสำหรับทีมเสมือน

ความท้าทายที่ 3: ปัญหาในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

กังวลว่าทีมเสมือนของคุณอาจกำลังเลื่อนดูโซเชียลมีเดียระหว่างทำงานหรือไม่?

หรือคุณกำลังฝันร้ายเกี่ยวกับ พนักงานที่ทำงานจากระยะไกล ที่งีบหลับในเวลาทำงานของบริษัท?

จิม นอนหลับอยู่ที่โต๊ะทำงาน

คุณไม่ได้อยู่คนเดียว

นั่นคือสิ่งที่นายจ้างส่วนใหญ่กลัวเมื่อพูดถึงการจัดการทีมระยะไกล

แล้วคุณจะโทษพวกเขาได้อย่างไร?

ท้ายที่สุดแล้ว สภาพแวดล้อมเสมือนเต็มไปด้วยสิ่งรบกวน ตั้งแต่การออกไปซื้อของที่ไม่คาดคิดไปจนถึงรายการพิเศษใหม่ ๆ บน Netflix ทุกวัน — ทีมงานระยะไกลของคุณอาจเสียสมาธิได้จากทุกสิ่ง!

ClickUp โซลูชัน

อย่ากังวล

เพียงเพราะทีมของคุณทำงานแบบเสมือน ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างมี ประสิทธิผล

นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยในการจัดการทีม:

A. ใช้มุมมองกล่องเพื่อดูภาพรวมในระดับสูงของทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

มุมมอง Boxของ ClickUp เป็นมุมมองที่สมบูรณ์แบบสำหรับหัวหน้าทีม เนื่องจากจัดเรียงงานตามผู้รับผิดชอบ วิธีนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบงานของทุกคนได้อย่างรวดเร็วและสามารถมอบหมายงานใหม่ได้อย่างเหมาะสม

มุมมองกล่องในคลิกอัพที่แสดงทีมเสมือน

ข. ศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสมาชิกในทีมด้วยโปรไฟล์และพูลส์

ด้วยโปรไฟล์ของ ClickUp คุณสามารถเจาะลึกถึงสิ่งที่สมาชิกทีมเสมือนจริงทุกคนกำลังรับผิดชอบอยู่ได้ คุณสามารถดูได้ว่าพวกเขาได้ทำงานอะไรไปแล้ว กำลังทำงานอะไรอยู่ และมีกำหนดจะทำงานอะไรต่อไป!

ดูโปรไฟล์ทีมเสมือนจริงในคลิกอัพ

ClickUp ยังมีฟีเจอร์Pulseเสมือนจริงใหม่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการพนักงานระยะไกลของคุณ

Pulse ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างรายงานกิจกรรมอัตโนมัติที่เน้นสิ่งที่ทีมเสมือนของคุณให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้

คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบ:

  • ใครออนไลน์และออฟไลน์
  • งานล่าสุดที่แต่ละสมาชิกทีมได้มีส่วนร่วมมากที่สุด
  • ใครที่กำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่อร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
  • ระดับกิจกรรมของทีมคุณตลอดทั้งวัน
การรายงานกิจกรรมทีมเสมือนจริงในคลิกอัพ

C. ตรวจสอบการใช้เวลาด้วยส่วนขยายของ Chrome และการผสานรวมแอปพลิเคชัน

ทีมของคุณสามารถใช้ส่วนขยาย Chromeของ ClickUp เพื่อติดตามเวลาทำงานเสมือนจริงได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการและจุดที่ทีมของคุณอาจล่าช้า

การติดตามเวลาเสมือนจริง | ติดตามเวลาโดยใช้คลิกอัพ

อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ตัวติดตามเวลาอยู่แล้ว เช่นTime Doctor, ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับมันได้เพื่อช่วยคุณบันทึกเวลาที่ใช้ในโครงการของคุณจากระยะไกล!

สำหรับไอเดียเพิ่มเติม คุณสามารถดูรายการส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดของเราได้

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมด้วยรายงานเสมือนจริงที่มีรายละเอียดครบถ้วน

ClickUp สามารถสร้างรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานได้มากมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทีมเสมือนของคุณกำลังทำงานอย่างไร

เข้าถึงรายงานที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น:

  • ใครทำงานมากที่สุด
  • ใครมีงานที่ไม่สมบูรณ์มากที่สุด
  • ทีมของคุณใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากแค่ไหนและอื่นๆ อีกมากมาย!
ทีมเสมือนรายงานงานที่เสร็จสิ้น

เราพนันได้เลยว่า ดไวท์คงจะชอบมากถ้าได้รู้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของเขาตอนที่ทำงานอยู่ที่ดันเดอร์-มิฟฟลิน!

ดไวต์ ชรูท ทำให้ตกใจ

สรุป

ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้บังคับให้ธุรกิจต้องทำงานจากระยะไกลในขณะนี้ เป็นที่ชัดเจนว่าธุรกิจจะยังคงใช้ทีมงานทั่วโลกต่อไป นานหลังจาก การแพร่ระบาดสิ้นสุดลงแล้ว

และมันไม่ใช่คำถามของ 'ถ้า' อีกต่อไป แต่เป็นคำถามของ 'อย่างไร' ที่คุณจะปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่นี้

แน่นอนว่ามีทั้งข้อดี และ ข้อเสียในการบริหารทีมเสมือนจริง แต่ประโยชน์ที่คุณจะได้รับนั้นมีมากกว่าข้อเสียอย่างมาก!

และมันไม่ใช่ว่าข้อเสียเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไข!

ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องง่าย

ลองดู ClickUp:

ไม่ว่าจะเป็น:

  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็น
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิที่ละเอียด
  • จัดการทีมเสมือนจริงของคุณด้วยมุมมองกล่องและโปรไฟล์
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมเสมือนจริงของคุณด้วยรายงาน

ClickUp สามารถจัดการทุกอย่างได้!

และเนื่องจากไม่มีทีมเสมือนใดที่สามารถทำงานได้หากไม่มีเครื่องมือโครงการระยะไกลที่เหมาะสม ทำไมไม่ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้ล่ะ?

รับประกันว่าทีมระยะไกลของคุณจะดูเป็นแบบนี้:

จิม ฮาลเพิร์ต ยิ้ม