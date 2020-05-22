7 ประโยชน์หลักของทีมเสมือนจริง (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"ทีมเสมือนคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ทีมเสมือนจริงคือกลุ่มคนที่มีทักษะซึ่งทำงานจากระยะไกลและร่วมมือกันทางออนไลน์จากสถานที่ที่พวกเขาเลือก "}},{"@type":"Question","name":"ประโยชน์ของทีมเสมือนจริงคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ทีมเสมือนจริงสามารถประหยัดเงินได้มากมายและมอบสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น"}},{"@type":"Question","name":"สมาชิกทีมเสมือนจริงมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"การทำงานจากระยะไกลช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้เมื่อพวกเขาสามารถมีสมาธิได้ดีขึ้น ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น!"}},{"@type":"Question","name":"คุณจะขยายทีมเสมือนได้อย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการรับเข้าใช้งานให้ราบรื่นและขยายขนาดได้อย่างง่ายดายเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น"}}]}
พร้อมที่จะเรียนรู้ ประโยชน์ของทีมเสมือนจริง หรือยัง?
ไม่ใช่ความลับที่การจัดการทีมเสมือนจริงกลายเป็นมาตรฐานใหม่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ ทำให้ทีมส่วนใหญ่ ถูกบังคับ ให้ทำงานจากระยะไกล
เราได้ค้นพบว่า การบริหารทีมเสมือนจริงระดับโลกนั้น มีประโยชน์เป็นของตัวเอง!
เราจะมาดูประโยชน์ของทีมเสมือนจริงและแม้กระทั่งเน้นบางวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายสำหรับความท้าทายทั่วไปของทีมระยะไกล!
ทีมเสมือนคืออะไร?
ทีมเสมือนจริงคือทีมที่... (เสียงกลองดัง)... ทำงานจากระยะไกล!
แต่พูดจริงๆ นะ มันคืออะไรกันแน่?
เป็นกลุ่มคนที่มีทักษะซึ่งทำงานจากระยะไกลและร่วมมือกันทางออนไลน์
พวกเขาแตกต่างจากทีมปกติอย่างไร?
ทีมเสมือนจริงและทีมที่ทำงานในสำนักงานเป็นประจำไม่แตกต่างกันมากนัก
คุณสามารถมีทีมเสมือนจริงแบบ Agile,ScrumและKanbanได้!
พวกเขายังคงเป็นคนที่มีความสามารถ เหมือนเดิม ที่สามารถจัดการกับกิจกรรม เหมือนเดิม ส่วนใหญ่ที่พวกเขาเคยทำในสำนักงาน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพวกเขา ไม่ได้ อยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกันอีกต่อไป
ทีมเสมือนสามารถทำอะไรได้บ้าง?
ทีมเสมือนสามารถทำ เกือบทุกอย่าง ที่ทีมในสำนักงานทำด้วยระดับประสิทธิภาพเดียวกัน
และแม้ว่าสิ่งนี้จะครอบคลุมเกือบทุกอย่าง — แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด
7 ประโยชน์ของทีมเสมือน
ประโยชน์และความท้าทายของทีมเสมือนคืออะไร?
1. คุณสามารถประหยัดเงินได้มากมาย
เนื่องจากทีมที่ทำงานทางไกลทำงานจากสถานที่ของตนเอง พวกเขาจึงรับผิดชอบในเรื่อง:
- พื้นที่ทำงาน
- อุปกรณ์
- สาธารณูปโภค
แต่เดี๋ยวก่อน ไม่ใช่แค่บริษัทเท่านั้นที่ประหยัดค่าใช้จ่าย!
พนักงานที่ทำงานทางไกลยังประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าเดินทางประจำวันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ชุดสูทใหม่และอาหารในโรงอาหาร
2. ทีมของคุณจะมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่มีใครชอบการเดินทางไปกลับทุกวันและติดอยู่ในสำนักงานทั้งวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ชายคนนี้เป็นเจ้านายของคุณ
ทำไมต้องเสียเวลาและพลังงานทั้งหมดนั้น ไปกับการเดินทางไป ที่ทำงาน ในเมื่อคุณสามารถทำงานได้ทันทีที่ตื่นนอน?
ด้วยวิธีนี้ พนักงานของคุณจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขมากขึ้น และเมื่อพวกเขามีความสุขมากขึ้น พวกเขาก็จะ พึงพอใจมากขึ้น กับงานของพวกเขา!
3. ทีมของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พนักงานเสมือนสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานในสำนักงานหรือไม่?
ไม่มีทางใช่ไหม?
ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับการดูซ้ำซีรีส์ The Office ที่บ้านแทนที่จะ ทำงาน!
โปรดจำไว้ว่าพนักงานที่ทำงานทางไกลสามารถ เลือก เวลาทำงานได้เอง
ทำไมต้องถูกบังคับให้ทำงานแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ในเมื่อคุณมีประสิทธิภาพมากกว่าในช่วงเวลาอื่นของวัน?
การทำงานทางไกลช่วยให้พนักงานของคุณสามารถทำงานได้เมื่อพวกเขาสามารถมีสมาธิได้ดีขึ้น ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น!
ผลลัพธ์คืออะไร?
มันจะเพิ่มผลผลิต!
และคุณรู้ไหมว่านั่นหมายความว่าอะไร?
ผลกำไรที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ มีประโยชน์มากมายจริงๆ สำหรับทีมเสมือนจริง!
4. คุณสามารถเข้าถึง ทรัพยากรบุคคลระดับโลก
คุณต้องการนำความคิดของคุณไปสู่โลก
แต่คุณมีโลกเพียงพอในทีมของคุณหรือไม่?
หากบริษัทของคุณกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและตั้งเป้าหมายสูง คุณจะต้องมีบุคลากรทุกประเภทเข้าร่วมทีม
แต่เมื่อคุณทำงานจากสำนักงานจริง คุณจะมีปัญหา
คุณสามารถจ้างบุคลากรได้เฉพาะในเมืองเดียวกับคุณเท่านั้น!
ซึ่งหมายความว่าคุณอาจถูก บังคับให้ยอมรับ คนที่พร้อมทำงานแทนที่จะได้คนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมเสมือนของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่เผชิญกับปัญหานี้กับทีมเสมือนจริงระดับโลก
เนื่องจากพนักงานของคุณทำงานจากระยะไกล คุณสามารถจ้างพวกเขาได้จาก ทุกที่ ในโลก!
คุณสามารถเข้าถึงแหล่งบุคลากรระดับโลกและคัดกรองผู้สมัครจำนวนมากเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด!
5. คุณสามารถให้บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสร้างทีมเสมือนจริงช่วยให้คุณจ้างพนักงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น
เนื่องจากพนักงานระยะไกลของคุณกระจายอยู่ทั่วโลกและทำงานข้ามเขตเวลา คุณจึงสามารถให้บริการลูกค้าและลูกค้าได้ครอบคลุมทุกเขตเวลาเช่นกัน!
ทีมเสมือนของคุณในออสเตรเลียสามารถรับช่วงต่อได้เมื่อทีมของคุณในอังกฤษเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน ด้วยวิธีนี้ ธุรกิจของคุณจะสามารถให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ต้องให้ใครทำงานหนักเกินไป!
นอกจากนี้ เนื่องจากคุณจะมีพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล ทั่วโลก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะไม่เป็นปัญหา เพราะคุณจะมีคนที่ เข้าใจอย่างแท้จริง ในลูกค้าและลูกค้าต่างประเทศของคุณ
6. คุณสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย
เพื่อเติบโต คุณต้องการความสามารถมากขึ้น!
หากคุณมีทีมอยู่ในสถานที่ คุณจำเป็นต้องเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม จัดหาเฟอร์นิเจอร์ ลงทุนในคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีเพิ่มเติม เป็นต้น
ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ยังเสียเวลาอีกด้วย!
โชคดีที่ทีมเสมือนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น ในขณะที่ ยังคงขยายกำลังคนของคุณได้
สิ่งที่คุณต้องการคือกระบวนการเริ่มต้นที่เรียบง่ายซอฟต์แวร์การทำงานทางไกลที่เหมาะสมและคุณก็พร้อมแล้ว!
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถ เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้คู่แข่งของคุณรู้สึกเหมือนเควิน:
7. การสื่อสารของคุณจะโปร่งใสมากขึ้น
การหารืออย่างไม่เป็นทางการอาจก่อให้เกิดปัญหาเป็นพิเศษในระบบการจัดการโครงการแบบ AgileและScrum– ที่ซึ่งข้อกำหนดของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม ทีมเสมือนที่ประสบความสำเร็จไม่เผชิญกับปัญหานี้
ทำไม?
เนื่องจากการสร้างช่องทางการสื่อสารร่วมกันเป็นส่วนสำคัญของทีมเวิร์กเสมือนจริง อย่าลืมว่าคุณไม่สามารถเดินไปหาใครสักคนเพื่อขออัปเดตได้อีกต่อไป
นั่นคือเหตุผลที่ทีมของคุณจำเป็นต้องตั้งช่องทางการสื่อสารร่วมกันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตทั้งหมดได้ตลอดเวลา – เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลทั้งหมด และไม่มีใครในห้องทีมเสมือนของคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลัง!
ข้อเสีย 3 ประการของทีมเสมือนจริงและวิธีแก้ไข (พร้อมวิธีแก้ไข)
มีข้อดีมากมายของทีมเสมือนจริง แต่พวกมันไม่สมบูรณ์แบบ – มีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย
สถานที่ทำงานในปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อความท้าทายทั้งหมดของทีมเสมือนได้อย่างง่ายดาย!
คุณแค่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเท่านั้น
นี่คือรายละเอียดของข้อเสียหลัก 3 ประการของทีมเสมือนจริง และ วิธีแก้ไข:
- การประสานงานทางไกลอาจเป็นเรื่องยาก
- การรายงานความคืบหน้าอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ปัญหาในการติดตามผลผลิต
ความท้าทาย #1: การประสานงานระยะไกลอาจเป็นเรื่องยาก
การสื่อสารเสมือนไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับโลก
แต่มีปัญหาอยู่ตรงนั้น
ทีมเสมือนจริงของคุณจะต้องเชื่อมต่อตลอดเวลาทั้งวัน รับมือกับข้อความมากมาย และเมื่อทีมที่กระจายตัวต้องประสานงานผ่าน หลาย แอปพลิเคชันสื่อสาร นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น:
เนื่องจากข้อความทั้งหมดของคุณจะถูกกระจายไปอยู่ในหลายแอปและเครื่องมือ ความคิดเห็นจึงอาจหลุดรอดสายตาไป
หากไม่มีการสื่อสารแบบเผชิญหน้าเพื่อเติมเต็มช่องว่าง คุณจะมี ข้อความที่ยังไม่ได้ตอบ ยังไม่ได้เปิด และไม่ได้รับการดูแล จำนวนมากสะสมอยู่ ซึ่งจะขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ!
เว้นแต่คุณจะใช้ ClickUp!
ClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการระยะไกลชั้นนำของโลกที่ใช้โดยทีมเสมือนจริงในธุรกิจตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google, Netflix และ Airbnb มีฟีเจอร์ครบทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อให้ทีมเสมือนจริงของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
โซลูชัน ClickUp: มีแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับข้อความทั้งหมดของคุณ!
ไม่มีอะไรผิดปกติกับการสื่อสารทางออนไลน์
ปัญหาคือการหา วิธีที่เหมาะสมในการทำมันและใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมเสมือนจริงต้องเผชิญคือการบันทึกการสนทนาเกี่ยวกับ โครงการเฉพาะ
เนื่องจากการสนทนาของคุณอาจกระจายอยู่ในอีเมล Slackและการประชุมทางวิดีโอ การทำความเข้าใจทั้งหมดนี้อาจทำให้คุณปวดหัวได้!
ClickUp มีโซลูชันที่จะช่วยปกป้องทั้งหัวและเท้าของคุณให้ปลอดภัย
ทุกงานใน ClickUp มีส่วนความคิดเห็นเฉพาะสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- แชร์ข้อความและอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ
- แชร์ไฟล์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แท็กเพื่อนร่วมทีม
- และอีกมากมาย!
แต่เดี๋ยวก่อน, มันยัง เป็นไปได้ อยู่ไหมที่ทีมเสมือนของคุณจะรับมือกับความคิดเห็นเหล่านี้มากเกินไปและบางครั้งอาจมองข้ามไป?
ใช่เลย!
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มีฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายความคิดเห็นให้กับพนักงานที่ต้องการดำเนินการได้ทันที พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนและจะปรากฏขึ้นในถาดงานของพวกเขาด้วย
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นเร่งด่วนที่ไม่ได้รับการตอบกลับอีกต่อไป!
ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack และ Zoomเพื่อให้การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดของคุณเป็นหนึ่งเดียว ด้วยวิธีนี้คุณสามารถจัดการประชุม Scrumเสมือนจริงผ่าน Zoom ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp!
ความท้าทายที่ 2: การติดตามความคืบหน้าอาจเป็นเรื่องท้าทาย
จำได้ไหมว่าเมื่อก่อน ผู้จัดการ สามารถเดินไปที่โต๊ะของสมาชิกในทีมเพื่อถามคำถามได้?
ใช่ คุณ ไม่สามารถ ทำแบบนั้นกับทีมเสมือนได้
แต่หากไม่มีการประชุมแบบพบหน้ากันและเครื่องมือที่เหมาะสม ก็ไม่มีทางง่ายที่จะติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณโดยไม่ทำให้ตัวเองเครียดจนหัวฟู! ไม่มีใครต้องการการประชุมที่ไม่จำเป็น แต่การสื่อสารและเครื่องมือที่เหมาะสมคือกุญแจสู่ความสำเร็จของโครงการ!
แน่นอน คุณสามารถสื่อสารกับทีมเสมือนของคุณได้ไม่รู้จบโดยการขอให้พวกเขาอัปเดต ทุกวินาที – แต่สิ่งนั้นจะทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนแอนดี้คนนี้:
ClickUp โซลูชันเสมือนจริง:
ไม่ต้องกังวล คุณ ไม่ต้อง ส่งข้อความหาทีมของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อบันทึกความคืบหน้าของโครงการ
ClickUp มอบฟีเจอร์หลากหลายให้คุณเพื่อจัดการงานโครงการให้ง่ายขึ้น — และไม่มีฟีเจอร์ไหนเลยที่ต้องรบกวนทีมของคุณทุกห้านาที!
ก. ใช้แผนภูมิที่ละเอียดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ทันที
ClickUp มาพร้อมกับแผนภูมิแกนต์ที่ทรงพลังเพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วและละเอียด เพียงแค่ดูแผนภูมิแกนต์ของคุณ คุณก็จะทราบได้ทันทีว่าโครงการของคุณดำเนินไปถึงไหนแล้วและสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้!
อย่างไรก็ตาม แผนภูมิแกนต์ไม่ใช่ฟีเจอร์รายงานโครงการเสมือนจริงเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับจากเครื่องมือ ClickUp
คุณยังได้รับแผนภูมิทรงพลังเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับทีม Agile:
- แผนภูมิการเผาไหม้: เพื่อติดตามปริมาณงานที่เหลืออยู่
- กราฟการเผาไหม้: เพื่อดูสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จจนถึงขณะนี้
- แผนภาพการไหลสะสม: เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- แผนภูมิความเร็ว: เพื่อประมาณอัตราการเสร็จสิ้นงานเฉลี่ยของคุณ
แผนภูมิเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าการแกล้งที่จิมทำกับดไวท์เสียอีก!
B. ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อระบุสถานะของโครงการได้อย่างง่ายดาย
ClickUp ยังมาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณทราบได้ทันทีว่าโครงการแต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอนใด เนื่องจากสถานะเหล่านี้สามารถ ปรับแต่งได้ คุณจึงสามารถตั้งให้เป็นอะไรก็ได้ตามต้องการ!
"กำลังดำเนินการ," "พบปัญหา," "นั่นคือสิ่งที่เธอพูด" — ขึ้นอยู่กับคุณ!
ด้วยวิธีนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือดูสถานะของโครงการเพื่อทราบได้ทันทีว่ามันอยู่ที่ไหน
นอกจากนี้ หากคุณไม่ชอบอินเทอร์เฟซกระดานคัมบังและต้องการดูงานของคุณในรูปแบบรายการ เพียงเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการ!
ความท้าทายที่ 3: ปัญหาในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
กังวลว่าทีมเสมือนของคุณอาจกำลังเลื่อนดูโซเชียลมีเดียระหว่างทำงานหรือไม่?
หรือคุณกำลังฝันร้ายเกี่ยวกับ พนักงานที่ทำงานจากระยะไกล ที่งีบหลับในเวลาทำงานของบริษัท?
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
นั่นคือสิ่งที่นายจ้างส่วนใหญ่กลัวเมื่อพูดถึงการจัดการทีมระยะไกล
แล้วคุณจะโทษพวกเขาได้อย่างไร?
ท้ายที่สุดแล้ว สภาพแวดล้อมเสมือนเต็มไปด้วยสิ่งรบกวน ตั้งแต่การออกไปซื้อของที่ไม่คาดคิดไปจนถึงรายการพิเศษใหม่ ๆ บน Netflix ทุกวัน — ทีมงานระยะไกลของคุณอาจเสียสมาธิได้จากทุกสิ่ง!
ClickUp โซลูชัน
อย่ากังวล
เพียงเพราะทีมของคุณทำงานแบบเสมือน ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างมี ประสิทธิผล
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยในการจัดการทีม:
A. ใช้มุมมองกล่องเพื่อดูภาพรวมในระดับสูงของทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
มุมมอง Boxของ ClickUp เป็นมุมมองที่สมบูรณ์แบบสำหรับหัวหน้าทีม เนื่องจากจัดเรียงงานตามผู้รับผิดชอบ วิธีนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบงานของทุกคนได้อย่างรวดเร็วและสามารถมอบหมายงานใหม่ได้อย่างเหมาะสม
ข. ศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสมาชิกในทีมด้วยโปรไฟล์และพูลส์
ด้วยโปรไฟล์ของ ClickUp คุณสามารถเจาะลึกถึงสิ่งที่สมาชิกทีมเสมือนจริงทุกคนกำลังรับผิดชอบอยู่ได้ คุณสามารถดูได้ว่าพวกเขาได้ทำงานอะไรไปแล้ว กำลังทำงานอะไรอยู่ และมีกำหนดจะทำงานอะไรต่อไป!
ClickUp ยังมีฟีเจอร์Pulseเสมือนจริงใหม่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการพนักงานระยะไกลของคุณ
Pulse ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างรายงานกิจกรรมอัตโนมัติที่เน้นสิ่งที่ทีมเสมือนของคุณให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้
คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบ:
- ใครออนไลน์และออฟไลน์
- งานล่าสุดที่แต่ละสมาชิกทีมได้มีส่วนร่วมมากที่สุด
- ใครที่กำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่อร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
- ระดับกิจกรรมของทีมคุณตลอดทั้งวัน
C. ตรวจสอบการใช้เวลาด้วยส่วนขยายของ Chrome และการผสานรวมแอปพลิเคชัน
ทีมของคุณสามารถใช้ส่วนขยาย Chromeของ ClickUp เพื่อติดตามเวลาทำงานเสมือนจริงได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการและจุดที่ทีมของคุณอาจล่าช้า
อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ตัวติดตามเวลาอยู่แล้ว เช่นTime Doctor, ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับมันได้เพื่อช่วยคุณบันทึกเวลาที่ใช้ในโครงการของคุณจากระยะไกล!
สำหรับไอเดียเพิ่มเติม คุณสามารถดูรายการส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดของเราได้
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมด้วยรายงานเสมือนจริงที่มีรายละเอียดครบถ้วน
ClickUp สามารถสร้างรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานได้มากมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทีมเสมือนของคุณกำลังทำงานอย่างไร
เข้าถึงรายงานที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น:
- ใครทำงานมากที่สุด
- ใครมีงานที่ไม่สมบูรณ์มากที่สุด
- ทีมของคุณใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากแค่ไหนและอื่นๆ อีกมากมาย!
เราพนันได้เลยว่า ดไวท์คงจะชอบมากถ้าได้รู้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของเขาตอนที่ทำงานอยู่ที่ดันเดอร์-มิฟฟลิน!
สรุป
ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้บังคับให้ธุรกิจต้องทำงานจากระยะไกลในขณะนี้ เป็นที่ชัดเจนว่าธุรกิจจะยังคงใช้ทีมงานทั่วโลกต่อไป นานหลังจาก การแพร่ระบาดสิ้นสุดลงแล้ว
และมันไม่ใช่คำถามของ 'ถ้า' อีกต่อไป แต่เป็นคำถามของ 'อย่างไร' ที่คุณจะปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่นี้
แน่นอนว่ามีทั้งข้อดี และ ข้อเสียในการบริหารทีมเสมือนจริง แต่ประโยชน์ที่คุณจะได้รับนั้นมีมากกว่าข้อเสียอย่างมาก!
และมันไม่ใช่ว่าข้อเสียเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไข!
ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องง่าย
ลองดู ClickUp:
ไม่ว่าจะเป็น:
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็น
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิที่ละเอียด
- จัดการทีมเสมือนจริงของคุณด้วยมุมมองกล่องและโปรไฟล์
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมเสมือนจริงของคุณด้วยรายงาน
ClickUp สามารถจัดการทุกอย่างได้!
และเนื่องจากไม่มีทีมเสมือนใดที่สามารถทำงานได้หากไม่มีเครื่องมือโครงการระยะไกลที่เหมาะสม ทำไมไม่ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้ล่ะ?
รับประกันว่าทีมระยะไกลของคุณจะดูเป็นแบบนี้: