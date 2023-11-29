สครัม vs. คันบาน: เผยกลยุทธ์ Agile ที่เหนือกว่า

สครัมและคัมบังเป็นคู่แข่งคลาสสิก—ทั้งสองมีลักษณะร่วมกันหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารโครงการแบบアジล อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ก็เหมือนกับแอปเปิลกับส้ม 🍎
ในขณะที่ Scrum เป็นแนวทางที่มีโครงสร้างและมีการทำซ้ำในการจัดการโครงการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Kanbanจะเน้นไปที่การมองเห็นงาน การกำหนดขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของความแตกต่างระหว่างทั้งสองเท่านั้น
บทความนี้จะสำรวจ การถกเถียงอย่างต่อเนื่องระหว่าง Scrum กับ Kanban เพื่อระบุกรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละวิธี นอกจากนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือการจัดการโครงการแบบAgile ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทดลองใช้ทั้งสองตัวเลือกได้อย่างราบรื่น 😉
สครัม vs. คันบัน ภาพรวม
สครัมและคานบันเป็นระบบการดำเนินงานแบบวนซ้ำที่พึ่งพาการไหลของกระบวนการและมีเป้าหมายร่วมกันในการลดความสูญเปล่า อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่โดดเด่น ระหว่างสองแนวทางนี้:
|ลักษณะ
|คัมบัง
|สครัม
|ที่มา
|การพัฒนาซอฟต์แวร์
|การผลิตแบบลีน
|บทบาทและความรับผิดชอบ
|ไม่มีบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|บทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนกับ Scrum Master และ Product Owner
|การมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญ
|"ระบบดึงงาน" สำหรับการเสร็จสิ้นงานแต่ละรายการ
|"ระบบดึง" โดยดึงทั้งชุดงานสำหรับแต่ละรอบการทำงาน
|กำหนดส่งและระยะเวลาการส่งมอบ
|การส่งมอบอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ
|การส่งมอบแบบสปรินต์ที่มีระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการเสร็จสิ้นและการตรวจสอบ
|การวัดผลผลิต
|วัดระยะเวลาวงจรสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
|วัดความเร็วผ่านการวิ่งสปรินต์และมีคุณสมบัติการติดตามความก้าวหน้าแบบวนซ้ำ
|การแก้ไข
|อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการระหว่างดำเนินการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
|การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปไม่ได้รับการส่งเสริมในระหว่างสปรินต์
|แนวคิดหลัก
|มีประสิทธิภาพและคาดการณ์ได้
|โปร่งใสและยืดหยุ่น
|แอปพลิเคชันที่ดีที่สุด
|โครงการที่มีลำดับความสำคัญแตกต่างกันอย่างมาก
|ทีมที่มีลำดับความสำคัญค่อนข้างคงที่ซึ่งอาจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
สครัมคืออะไร?
คุณเคยสงสัยไหมว่าทีมที่มีประสิทธิภาพสูงมีความเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบสกรัมในกีฬารักบี้อย่างไร? ขอแนะนำกรอบแนวคิด Scrum ซึ่งถูกคิดค้นโดย Hirotaka Takeuchi และ Ikujiro Nonaka ไม่ต้องกังวล มันไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าปะทะคู่แข่ง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการบริหารโครงการ! 🏈
มาไขความลับโลกอันน่าตื่นเต้นของ Scrum สำรวจประโยชน์ของมัน และค้นพบว่าการนำไปใช้สามารถสร้างผลกระทบที่แท้จริงได้อย่างไรในการวางแผนสปรินต์และต่อทีมข้ามสายงาน!
สครัม: คำนิยาม
สครัมเป็นกรอบการทำงานภายในระเบียบวิธี Agile ที่ให้ชุดของบทบาท พิธีการ และเอกสาร เพื่อสร้างโครงสร้างและแนะนำกระบวนการพัฒนาแบบวนซ้ำ มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ โครงการที่ซับซ้อน ที่ต้องการการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งตามการเปลี่ยนแปลง
สครัมหมุนรอบรอบการพัฒนาที่สั้นซึ่งเรียกว่าสปรินต์ โดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ ทีมสครัมมักจะมีขนาดเล็กและจัดการตัวเอง ประกอบด้วยสครัมมาสเตอร์ (คิดว่าเป็นผู้จัดการโครงการที่ทุ่มเท) เจ้าของผลิตภัณฑ์ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 👥
ตามหลักการของอไจล์ งานจะถูกทำเสร็จและส่งมอบเป็นขั้นตอนแทนที่จะส่งมอบโครงการทั้งหมดในคราวเดียว วิธีการทีละขั้นตอนนี้ช่วยให้ทีมสกรัมสามารถทำงานจากสปรินต์แบ็กล็อกและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย
สามเสาหลักที่สนับสนุน Scrum:
- การปรับตัว: สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของโครงการได้อย่างยืดหยุ่น
- ความโปร่งใส: ช่วยให้ทุกคนในทีมสครัมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่เกิดขึ้น
- การตรวจสอบ: การตรวจสอบโครงการอย่างสม่ำเสมอช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในหมู่สมาชิกทีมสครัมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่านิยมหลักของ Scrum ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ ความเคารพ ความรับผิดชอบ และความเปิดกว้างค่านิยมเหล่านี้สนับสนุนการสื่อสารที่ชัดเจนและซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ทีมออกแบบ ทีมไอที ทีมปฏิบัติการ หรือทีมพัฒนา
ประโยชน์ของการใช้ Scrum คืออะไร?
ระหว่างกรอบการทำงานแบบคล่องตัว ประโยชน์ของการนำ Scrum มาใช้ ได้แก่:
- ความพึงพอใจของลูกค้าสูง: การมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างแข็งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยให้ซอฟต์แวร์ได้รับการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา
- การร่วมมือที่เพิ่มขึ้น:ทีม Scrumที่เล็กและใกล้ชิดกันสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของพวกเขา
- ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง: แนวทางแบบวนซ้ำของ Scrum ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมโครงการที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ลดต้นทุน: การส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
- เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): ยิ่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วเท่าไร ธุรกิจของคุณก็จะเริ่มสร้างรายได้เร็วขึ้นเท่านั้น ประสิทธิภาพของ Scrum ในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
คุณควรใช้ Scrum เมื่อใด?
สครัมมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต, การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น, การประหยัดต้นทุน, และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น. ผู้จัดการมักพบว่ามันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ สำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน หรือโครงการที่มีแนวโน้มที่จะมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง.
การใช้ Scrum นั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หรือโครงการที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามข้อเสนอแนะ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการอัปเดตเทคโนโลยีบ่อยครั้งหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ 💻
ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการ Agile และ Scrum อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการบริหารโครงการแบบ Scrum ให้ใช้ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรที่ใช้งานง่ายสำหรับทีม Scrum และAgile
ควบคุมวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การคิดค้นจนถึงการเปิดตัว ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp สร้างกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ปรับได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ ทำให้ทีมได้รับการอัปเดตอยู่เสมอผ่านความคิดเห็นที่มีการแท็ก และรับทราบข้อมูลล่าสุดผ่านการแจ้งเตือนที่ทันเวลา 🔔
แดชบอร์ดอัตโนมัติของ ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความสามารถของทีม พร้อมมุมมองแบบ 360° ของโครงการของคุณ แสดงภาพกระบวนการต่างๆ บนแผนภูมิหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน และมองเห็นภาพโครงการของคุณผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- งานค้าง: ประเมินผลกระทบและการแลกเปลี่ยนสำหรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ ปัญหา และฟีเจอร์ใหม่ โดยใช้ฟิลด์และสูตรที่กำหนดเอง
- บอร์ด: ระบุจุดคอขวดเพื่อรักษาความก้าวหน้าของโครงการ จัดเรียงบอร์ดตามสถานะ วันที่ครบกำหนด และความสำคัญ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนที่เส้นทาง: จัดระเบียบสปรินต์และบริหารจัดการเป้าหมายสำคัญด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ปรับแต่งได้
- ไวท์บอร์ด:ระดมความคิดเป็นทีม สร้างแผนผังและแผนภาพความคิด และแปลงแนวคิดให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงอย่างไร้รอยต่อ
- มุมมองปริมาณงาน: ติดตามงานที่เสร็จสิ้นแล้วและมอบหมายงานใหม่ตามความพร้อมของทีมคุณ ทั้งหมดในที่เดียว
รันสปรินต์อัตโนมัติบน ClickUp
ClickUp Sprintsยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้นด้วยการรวมองค์ประกอบสำคัญ เช่น วันที่สปรินต์, ลำดับความสำคัญ, และคะแนนสปรินต์ ใช้burndown chartsเพื่อติดตามประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมาย และburnup chartsเพื่อติดตามงานที่เสร็จสิ้นและขอบเขตงานที่เหลืออยู่
พึ่งพากราฟความเร็วเพื่อประเมินการเสร็จสิ้นงานโดยเฉลี่ยและทำการประมาณการสำหรับการสปรินท์ในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น ต้องการมุมมองหลายช่วงเวลาเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานเพื่อช่วยระบุจุดคอขวดหรือไม่? ใช้แผนภาพการไหลสะสมเพื่อดูภาพรวมทั้งหมด!
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเส้นทางการจัดการแบบ Agile ของคุณจากศูนย์ ใช้เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpเพื่อติดตามงานค้าง, สปรินต์, และการทบทวนได้อย่างง่ายดาย มันรองรับทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อน และมีโฟลเดอร์แยกสำหรับพิธีการ Scrum, งานค้าง, และสปรินต์ รวมถึงมุมมองกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการวางแผนสปรินต์แบบภาพ 📊
คัมบังคืออะไร?
Kanban เป็นผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ทรงพลัง! ไม่ว่าคุณจะใช้ Scrum หรือวิธีการ Agile อื่น ๆ Kanban ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้งานของคุณง่ายขึ้น มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ระเบียบวิธีเท่านั้น—มันเกี่ยวกับการมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการทำงาน มาดูประโยชน์พิเศษและกรณีการใช้งานที่ดีที่สุดกันเถอะ! ⛏️
คัมบัง: คำนิยาม
คัมบัง (Kanban) เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ออกแบบมาเพื่อติดตามงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ แก่นสำคัญของเครื่องมือนี้คือกระดานคัมบังซึ่งอาจเป็นแบบกายภาพหรือดิจิทัล ที่แบ่งขั้นตอนของโครงการออกเป็นคอลัมน์ที่ชัดเจน
งานโครงการถูกแทนด้วยโน้ตติดหรือบัตรคัมบังบนกระดานนี้ และการเคลื่อนย้ายผ่านคอลัมน์สะท้อนความคืบหน้าของโครงการ
การมองเห็นงานในรูปแบบนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมของทีม โดยสามารถกรองตามความคืบหน้า ความสำคัญ วันครบกำหนด หรือเกณฑ์อื่นๆ ได้ เหมือนมีลูกแก้ววิเศษที่ช่วยให้คุณเห็นภาพงานที่กำลังดำเนินอยู่ และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เพื่อแก้ไขก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอนาคต 🔮
สิ่งที่ทำให้ Kanban มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นคือความสามารถในการอยู่ร่วมกับวิธีการ Agile และLean ได้ มักจะจับคู่กับ Scrumในกระบวนการแบบผสมผสานที่เรียกว่า Scrumban ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการจัดการโครงการที่หลากหลาย
ประโยชน์ของการใช้คัมบังคืออะไร?
ข้อได้เปรียบหลักของการนำวิธีการคัมบังมาใช้ ได้แก่:
- การมองเห็นกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น: มันให้การแสดงภาพที่ชัดเจนของกระบวนการทำงานตลอดทั้งโครงการโดยการจัดหมวดหมู่ขั้นตอนการทำงานเป็นบัตรบนกระดานคัมบัง
- การส่งมอบกระบวนการที่รวดเร็วขึ้น: โดยการติดตามและจัดการงานอย่างเป็นภาพ ทีมสามารถระบุและแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้า
- ความคาดการณ์ได้เพิ่มขึ้น: ทีมสามารถคาดการณ์รูปแบบการทำงาน, ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลแบบเรียลไทม์
- การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น: Kanban ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยการจัดให้มีแพลตฟอร์มร่วมกันที่ทีมสามารถมองเห็น จัดการ และติดตามงานได้ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันนี้ช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
- การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น: ไม่ว่าจะใช้เพียงลำพังหรือร่วมกับวิธีการอื่น ๆ เช่น Scrum หรือ Kanban ก็สามารถผสานและปรับตัวอย่างราบรื่นกับข้อกำหนดของโครงการที่หลากหลายได้
คุณควรใช้คัมบังเมื่อใด?
ในตอนแรกได้รับการยอมรับจากผู้จัดการไอทีและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ กระดานคัมบังได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรที่หลากหลาย ปัจจุบัน กระดานคัมบังได้รับความนิยมเป็นพิเศษจาก ทีมที่ปฏิบัติตามวิธีการลีนและอไจล์ เนื่องจากกระดานคัมบังมอบความชัดเจนและความโปร่งใสที่จำเป็นสำหรับการบรรลุความคล่องตัวทางธุรกิจ 🤸🏼
ทีมที่มีส่วนร่วมในกระบวนการที่ทำซ้ำๆสามารถใช้กระดานคัมบังเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับขั้นตอนการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการ และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความยืดหยุ่นของวิธีการคัมบังทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมคัมบังในทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
มองเห็นงานได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp
ใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ Kanban ฟรีเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณในที่เดียว! 🎯
มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpเปลี่ยนรายการพื้นฐานของคุณให้เป็นบัตรงานแบบโต้ตอบ จัดเรียงได้อย่างง่ายดายตามสถานะ วันที่ครบกำหนด หรือเกณฑ์ใด ๆ ที่คุณเลือก อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย ทำให้คุณสามารถปรับลำดับความสำคัญและสถานะได้อย่างง่ายดาย
ปรับบอร์ดของคุณให้เหมาะสมกับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำสปรินท์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการส่งมอบงานหลายขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพการอัปเดตงานด้วยแถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม ช่วยให้คุณเพิ่มผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนสถานะ และลบงานได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองบอร์ด
สำหรับผู้ที่ต้องจัดการบอร์ดหลายบอร์ดมุมมองรวมทุกอย่างจะแสดงภาพรวมของบอร์ด Kanban ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถกรองบอร์ดตามผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามว่าใครกำลังจัดการอะไรอยู่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารโครงการอย่างใกล้ชิด! 🦅
หากการสร้างบอร์ดจากศูนย์ดูน่าเบื่อ ลองใช้เทมเพลตบอร์ดคัมบังแบบง่ายของ ClickUp—เลย์เอาต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
เร่งการเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรการปล่อยของคุณโดยใช้สถานะห้าแบบเพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์แล้ว, หรืออยู่ในรายการที่ต้องทำ
คลิกที่ตัวเลือกการจัดกลุ่มที่มุมขวาบนเพื่อแสดงงานที่จัดเรียงตามฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ หรือวันที่ครบกำหนด ใช้ประโยชน์จากแถบเครื่องมือหลายงานเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงงานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับความสวยงามของบอร์ดของคุณด้วยการใช้ภาพหน้าปก
ความแตกต่างหลักระหว่าง Scrum และ Kanban คืออะไร?
แม้ว่าทั้งสองจะมีประโยชน์ในการจัดการโครงการแบบ Agile แต่ Kanban และ Scrum มีความแตกต่างกันอย่างมาก Scrum มีลักษณะเด่นที่วิธีการทำงานแบบวนซ้ำและเพิ่มทีละน้อย โดยนำเสนอวิธีการที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ในทางกลับกัน คัมบังทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับสครัมหรือวิธีการแบบอไจล์อื่น ๆ หน้าที่หลักของมันคือการมองเห็นและปรับปรุงการไหลของงานให้ดีที่สุด โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้อยู่
เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างของพวกเขาได้ดีขึ้น เรามาเจาะลึกถึง สามความแตกต่างหลักระหว่างคัมบังกับสครัม กันเถอะ 🔑
1. สครัม vs. คันบัน: การวางแผน
ใน Scrum, การวางแผนเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของแต่ละสปรินต์ กระบวนการนี้ประกอบด้วยการประชุมเฉพาะที่ทีมพัฒนา, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และ Scrum Master ร่วมมือกันเพื่อแยกเรื่องราวของผู้ใช้ให้กลายเป็นงานที่สามารถจัดการได้
หลังจากประมาณเวลาที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสิ้นแล้ว ทีมงานจะมุ่งมั่นที่จะทำงานทั้งหมดในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงให้เสร็จสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญในภายหลัง จะต้องยกเลิกสปรินต์ปัจจุบัน และกระบวนการวางแผนจะเริ่มต้นใหม่ 🔁
ในทางกลับกัน การวางแผนใน Kanban อาศัยการคาดการณ์ที่อิงจากข้อมูลการทำงานในอดีต วิธีการนี้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอง เช่น ประเภทของงาน ขนาด และระดับการให้บริการ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ทีมที่ดำเนินการ
กระบวนการทำงานเป็นแบบต่อเนื่อง ดังนั้นคุณสามารถสร้างคอลัมน์แผนงาน เช่น เดือนนี้ หรือ เดือนหน้า เพื่อแสดงงานที่วางแผนไว้อย่างชัดเจน
2. Scrum กับ Kanban: การประชุมและกิจกรรม
ในคัมบัง การประชุมเป็นทางเลือก แต่หากคุณเลือกที่จะจัดประชุม มีสองประเภท: การประชุมประจำระดับทีม และการประชุมที่เน้นการให้บริการ การประชุมเหล่านี้ช่วยรักษาความสอดคล้องของทีมและกระบวนการทำงานที่ราบรื่นตัวเลือกประกอบด้วยการประชุมประจำวัน การประชุมเติมเต็มและยืนยันความมุ่งมั่น การวางแผนการส่งมอบ และการทบทวนการให้บริการ เป็นต้น 🤝
ในทางกลับกัน ใน Scrum แนวทางที่มีโครงสร้างจะประกอบด้วยการประชุม สี่ครั้งที่สำคัญ ในแต่ละรอบสปรินต์ โดยปกติจะใช้เวลาสูงสุด 8 ชั่วโมงหากรอบสปรินต์มีระยะเวลาหนึ่งเดือน การประชุมเหล่านี้ได้แก่:
- การวางแผนสปรินต์
- สครัมประจำวัน
- การทบทวนการวิ่ง
- การทบทวนหลังการวิ่ง
การประชุมเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวางแผนอย่างละเอียด การอัปเดตความคืบหน้าประจำวัน การประชุมทบทวน และการสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. Scrum กับ Kanban: กระดาน
กระดาน Scrumทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของbacklog ของผลิตภัณฑ์ เมื่อทีมตกลงที่จะทำงานในปริมาณที่กำหนดไว้ งานนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปใน backlog ของ Scrum บนกระดาน จากนั้นทีมจะเริ่มทำงานในภารกิจตามดุลยพินิจของพวกเขา วัตถุประสงค์คือการทำให้ภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในสิ้นสุดของสปรินต์ ซึ่งนำไปสู่การรีเซ็ตกระดานอย่างมีเหตุผลหลังจากการทำซ้ำแต่ละครั้ง
ในทางกลับกัน กระดานคัมบังเป็นแผนที่ต่อเนื่องของกระบวนการของทีม เมื่อสร้างขึ้น จุดมุ่งหมายคือการสร้างระบบคัมบังที่ยั่งยืนซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานระยะยาว กระดานคัมบังที่มีโครงสร้างดีจะรวมขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ (WIP) ที่มองเห็นได้
เป้าหมายหลักคือการควบคุมปริมาณงานที่เข้าสู่และออกจากกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบงาน ⚡
เครื่องมือไหนดีกว่ากัน?
การตัดสินใจเลือกระหว่างกรอบงาน Kanban และ Scrum นั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลหรือความต้องการของโครงการ หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไร ลองใช้ ClickUp เพื่อทดลองใช้ทั้งสองกรอบงาน 👩🏻🔬
เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น ลองถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:
- โครงการนี้ต้องการการวางแผนอย่างละเอียดหรือไม่?
- ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกมีความครอบคลุมหรือกระชับ?
- งบประมาณการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอยู่ในระดับที่มากหรือจำกัด?
- ทีมของคุณมีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นกับวิธีการแบบ Agile?
- คุณมีทีมข้ามสายงานหรือทีมแบบดั้งเดิมหรือไม่?
โดยรวมแล้ว เลือกใช้คัมบัง หากคุณต้องการความยืดหยุ่นในโครงการและเห็นคุณค่าของการแสดงภาพกระบวนการทำงานผ่านตัวชี้วัด เลือกใช้สครัม หากโครงการของคุณเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างเข้มข้นการรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว และความมุ่งมั่นในการทุ่มเทให้กับโครงการอย่างต่อเนื่อง
หากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ทำไมไม่ลองรวมมันเข้าด้วยกัน?
Scrumban ผสานกระบวนการที่มีโครงสร้างของ Scrum เข้ากับเครื่องมือการมองเห็นของ Kanban สำหรับทีมที่คุ้นเคยกับ Scrum หรือ Kanban อยู่แล้ว Scrumban หรือกระดาน Scrum จะช่วยให้สามารถผสานรวมแง่มุมของวิธีการอื่นเข้ากับกระบวนการของพวกเขาได้อย่างราบรื่น
ปลดปล่อยพลังของ Scrum และ Kanban ใน ClickUp!
การตัดสินใจเลือกระหว่าง Scrum กับ Kanban ก็เหมือนกับการเลือกระหว่าง Pepsi กับ Coke—ทั้งสองมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับแฟนพันธุ์แท้ของยักษ์ใหญ่แห่งวงการน้ำอัดลมเหล่านี้ ทีมโครงการต่างก็เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วของ Scrum หรือกระบวนการทำงานที่คล่องตัวของ Kanban
เช่นเดียวกับโซดาที่สมบูรณ์แบบสมควรได้รับแก้วที่เหมาะสม ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์ ด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน รวมถึงเทมเพลตบอร์ดอไจล์และคัมบัง สปรินต์ และแผนภูมิ ClickUp เปลี่ยนการจัดการโครงการให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สดชื่น
ทำไมไม่ลองจิบความสำเร็จและลองใช้ ClickUp ฟรี? ด้วยศูนย์กลางเดียวในการจัดการโครงการของคุณ คุณจะพบว่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสามารถของ Scrum หรือ Kanban 👌