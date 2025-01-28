ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก: 10 ซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดในปี 2025

ทำไมต้องทนกับตารางงานที่น่าเบื่อเมื่อคุณสามารถเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการจัดการงานและโครงการได้? รายการอาจทำให้งานสำเร็จได้ แต่คุณเคยลองใช้กราฟสีสันสดใสหรือแผนผังการไหลแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับงานของคุณบ้างไหม? T
พวกเขาไม่ใช่แค่เครื่องมือ—พวกเขาคือกุญแจสู่ประสบการณ์การจัดการงานที่มีภาพลักษณ์ชัดเจน, ร่วมมือกัน, และน่าสนใจยิ่งขึ้น
นั่นคือจุดที่ ซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์ เข้ามามีบทบาท! เป็นผู้ช่วยคู่ใจของคุณในการสร้าง จัดระเบียบ และปรับปรุงงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณอาจสงสัยว่ามันทำงานอย่างไร? มันใช้การแสดงผลแบบภาพเพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
อย่างไรก็ตาม การเลือกซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟล์ที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นการเดินทางในตัวเอง โชคดีสำหรับคุณ เราได้ทำการค้นคว้าอย่างละเอียดแล้ว ในบทความนี้ เราจะเปิดเผย ซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟล์ 10 อันดับแรก พร้อมข้อดี ข้อเสีย และราคา มาเริ่มกันเลย! ?
ซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้รูปแบบภาพ เช่น แผนผังกระบวนการหรือแผนผังงาน เพื่อสรุปงานและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นโดยระบุขั้นตอนโดยละเอียด กำหนดบทบาทที่รับผิดชอบ และการอนุมัติที่จำเป็น ซึ่งให้วิธีการที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์
ซอฟต์แวร์นี้ยัง ช่วยปรับปรุงและทำให้งานเป็นอัตโนมัติ โดยทั่วไปในลักษณะลำดับขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการงานมีความแม่นยำและเป็นระเบียบเรียบร้อย มันติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียดและนำเสนอภาพรวมของขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ประโยชน์หลักของการใช้เครื่องมือออกแบบเวิร์กโฟลว์ ได้แก่:
- ความโปร่งใส: ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างง่ายดาย ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
- ความถูกต้อง: การทำงานอัตโนมัติและกระบวนการที่เป็นมาตรฐานช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ส่งผลให้ลดความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง งานที่ต้องทำซ้ำ และความล่าช้า
- ประสิทธิภาพการทำงาน: การมองเห็นงานและเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติ พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากขึ้น
วิธีเลือกซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์ ควรพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นดังต่อไปนี้:
- การมอบหมายงาน: ซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้คุณมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย แม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน เช่น การอนุมัติจากผู้จัดการหรือการมอบหมายงานตามสูตร
- ประเภทของกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน: เลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับประเภทของกระบวนการทำงานที่หลากหลาย เช่น แบบลำดับและแบบขนาน
- ซับเวิร์กโฟลว์: ความสามารถในการสร้างซับเวิร์กโฟลว์ช่วยให้มีความยืดหยุ่น, ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น, และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบเพื่อระบุจุดติดขัด
- การแบ่งปัน: มองหาความสามารถในการคัดลอก ส่งออก และแบ่งปันเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้คุณสามารถทำซ้ำหรือทำให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด พร้อมความสามารถในการลากและวางสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
- ความร่วมมือ: เลือกใช้เครื่องมือที่รองรับการป้อนข้อมูลและการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ครอบคลุม
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: ควรอนุญาตให้คุณเพิ่มการเตือนความจำแบบกำหนดเองเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา
10 ซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด
เรากำลังจะสำรวจตัวเลือกชั้นนำในตลาดเพื่อช่วยให้คุณค้นพบ เครื่องมือออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ มาลุยกันเลย! ⛏️
1.ClickUp
พบกับ ClickUp—โซลูชันครบวงจร สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการออกแบบทุกความต้องการของคุณ! ซอฟต์แวร์ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์จากศูนย์และมีเทมเพลตที่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาด้วยการใช้กรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ?
ClickUp Whiteboardsคือสวรรค์แห่งความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและยืดหยุ่นได้อย่างไม่จำกัด ทำให้เป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้สำหรับ:
- การระดมความคิดร่วมกัน
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างทีมโดยการฝังความคิดเห็น, โน้ตติด, เอกสาร, ลิงก์, และไฟล์มีเดีย
- การรับมือกับความท้าทายด้วยความช่วยเหลือจากแผนภูมิแบบโต้ตอบ กราฟ และรูปทรงต่างๆ
ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Mind Maps เป็นผืนผ้าใบของคุณในการวาดเชื่อมโยง, วางแผนการทำงาน, และทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงได้ด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย. เพิ่ม, แก้ไข, หรือลบงานได้ทันทีบน Mind Map ของคุณ. สร้างแผนที่ตามงานโดยการเชื่อมโยงClickUp Tasksบนแผนของคุณ, หรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทางสายตาของคุณด้วยแผนที่ความคิดแบบโหนด.
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกระบวนการใหม่ทั้งหมดหรือปรับแต่งกระบวนการที่มีอยู่แล้วเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดกระบวนการ ClickUpพร้อมช่วยคุณเสมอ มันทำให้การมองเห็นกระบวนการของคุณง่ายขึ้น ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ เช่น การวางแผน, การพัฒนา, การดำเนินการ, และ การประเมินผล มีรูปทรงที่ปรับแต่งได้เต็มที่พร้อมรหัสสีและตำนานสำหรับการนำทางที่ง่าย ทำให้การใช้งานสะดวกและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Docs ขณะที่คุณแก้ไข คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมในความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และแม้แต่เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ทำได้จริง ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ⚡
นอกจากนี้ClickUp Automationsพร้อมช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการปรับแต่งกระบวนการทำงานและจัดการงานประจำ เลือกใช้ Automations ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันทางภาพที่ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แพลตฟอร์มเช่น Trello, Miro และ Slack
- การสื่อสารและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- แม่แบบแผนผังความคิด
- ระบบการทำงานอัตโนมัติที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การติดตามเวลาและการสร้างกระบวนการทำงานที่ง่ายดายด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ
- 15+ การดูใน ClickUpเพื่อดูแลกระบวนการทำงานตามที่คุณต้องการ
- ไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงเป้าหมายและความสัมพันธ์ของโครงการ
- เครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมข้ามสายงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถืออาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม
- ผู้เริ่มต้นอาจพบกับการเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับแบบชำระเงินรายปี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Trello
Trello ทำหน้าที่เป็นกระดานปักหมุดดิจิทัลแบบไดนามิก ที่นำงานของคุณมาสู่ชีวิต!เครื่องมือจัดการโครงการแบบภาพนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและดูแลงานของคุณได้ตามต้องการ โดยใช้มุมมองโครงการหลายแบบ ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลตต่างๆ
คุณจะเห็นงานใน Trello เป็นโน้ตดิจิทัลหรือบัตรบนกระดาน Kanbanที่คุณสามารถจัดเรียงใหม่ได้ง่ายด้วยการลากและวาง นอกจากนี้ยังมี รูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่กระดานคลาสสิกไปจนถึงไทม์ไลน์การจัดการโครงการ ปฏิทิน ตาราง และแผนที่ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ ?
ด้วย Butler ผู้ช่วยอัตโนมัติในตัวของ Trello คุณสามารถสร้างกฎ ปุ่ม และคำสั่งเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำได้อย่างง่ายดายซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์นี้ยังเข้าใจกฎของภาษาธรรมชาติและแนะนำโซลูชันอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- 100+ แม่แบบ
- มุมมองโครงการหลายแบบ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์เช่น Jira, Slack, และ Miro
- ผู้ช่วยอัตโนมัติสำหรับงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Trello
- ผู้ใช้อาจได้รับประโยชน์จากรายงานและการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้เพิ่มเติม
- เหมาะที่สุดสำหรับงานขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับ 3–5 คน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
3. Monday.com
ยกระดับความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ และผลผลิตของทีมคุณด้วย monday.com แพลตฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ เป็นศูนย์กลางครบวงจรสำหรับตารางโครงการ การติดตามความคืบหน้าของทีม และการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม
เลือกจาก มุมมองโครงการที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองไทม์ไลน์เพื่อจัดการงานที่ต้องส่งมอบของโครงการ ⏳
ขยายมุมมองด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เห็นภาพรวมในระดับสูงขององค์กรของคุณ ช่วยคุณตัดสินใจและปรับขนาดกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ ของเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ช่วยจัดการงานที่ใช้เวลามาก เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลและการขอการอนุมัติโครงการ ทำให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมี เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ฟรี มากมาย รวมถึงแคมเปญการตลาด ปฏิทินบรรณาธิการ การวางแผนงานอีเวนต์ และแผนภูมิ CRM
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- แม่แบบจำนวนมาก
- มุมมองโครงการที่สามารถปรับขนาดได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello และ Google Drive
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานในระบบการจัดการขั้นตอนการทำงานที่ง่าย
monday.com ข้อจำกัด
- การตั้งค่าอาจใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์อื่น ๆ
- การปรับปรุงความยืดหยุ่นในการปรับแต่งหน้าจอหลักจะเป็นประโยชน์
monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
4. ProcessMaker
ProcessMaker เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ(BPA) และการจัดการเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์นี้ช่วยให้คุณออกแบบ ดำเนินการ ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเชื่อมต่อแอปยอดนิยมผ่านตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเองด้วย API
เทมเพลตกระบวนการ เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับเร่งการสร้างกระบวนการของคุณ ให้คุณบันทึกกระบวนการที่คุณสร้างไว้เป็นเทมเพลตเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับโครงการในอนาคต ปรับเปลี่ยนและแชร์ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถออกแบบแบบฟอร์มและหน้าจอที่ละเอียด เพื่อการบูรณาการกับเวิร์กโฟลว์
ProcessMaker ยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมกับ AI ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP)
- การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการแบบครบวงจร
- การผสานแบบฟอร์ม เช่น JotForm, Formstack และ Typeform
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- การออกแบบกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นครั้งคราว
- ฟังก์ชันการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ใหม่กว่าต้องการการเข้าถึงออนไลน์
ราคาของ ProcessMaker
- แพลตฟอร์ม: $1475/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
5. Lucidchart
Lucidchart เป็นพื้นที่ทำงานเชิงภาพ ศูนย์กลางแบบไดนามิกที่ผสานการวาดแผนผัง การแสดงข้อมูล และการทำงานร่วมกันเข้าไว้ด้วยกัน เครื่องมือออกแบบเวิร์กโฟลว์บนคลาวด์ นี้เป็นพันธมิตรของคุณในการสร้างกระบวนการทางธุรกิจและแบ่งปันแผนผังกระบวนการกับทีมของคุณ ?️
ไลบรารีเทมเพลต ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ เช่น กระบวนการทำงานด้านการตลาดเนื้อหา กระบวนการสนับสนุนลูกค้า และกระบวนการทำงานด้านการจัดการ ปรับแต่งแผนผังเทมเพลตของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่ใช้งานง่าย รวมถึงเส้น รูปร่าง แบบอักษร และการเพิ่มช่องทางว่ายน้ำ (swimlanes) ที่สะดวกสำหรับการระบุงานหรือขั้นตอนต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนผังองค์กร แผนผังการทำงาน แผนภาพสายงาน และแผนผังเครือข่าย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ยังช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ส่วนเสริมสำหรับ Google Sheets, Google Docs และ Google Slides
- แม่แบบมากมายสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครและโซลูชันการจัดการงาน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ปลั๊กอิน ChatGPT และ AI Prompt Flow สำหรับการสร้างแผนผังโดยอัตโนมัติ
- การสร้างแผนผังกระบวนการทางธุรกิจที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ผู้ใช้อาจประสบปัญหาการโหลดภายในแอป
- การเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์บางอย่างอาจใช้เวลามากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $7. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- GetApp: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
6. สมาร์ทชีต
Smartsheet ได้รับแรงบันดาลใจจากสเปรดชีตแบบดั้งเดิมและช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบงาน กระบวนการ และตารางเวลาผ่านมุมมอง รายงาน และแดชบอร์ดต่างๆ
ภายในแพลตฟอร์มนี้ คุณจะพบกับ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและใช้โค้ดน้อย สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ เวิร์กโฟลว์เหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้โดยเหตุการณ์หรือกำหนดเวลา พร้อมความยืดหยุ่นในการรวมบล็อกงานต่างๆ ?
Smartsheet ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์ จัดระเบียบ และนำเสนอข้อมูลบนผืนผ้าใบที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ปรับแต่งแดชบอร์ด ให้สะท้อนสไตล์ของคุณหรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ ใช้วิดเจ็ตเพื่อแสดงชีต รายงาน แผนภูมิ แบบฟอร์ม และเนื้อหาจากแหล่งภายนอก เช่น Google Docs และ Tableau
คุณสมบัติที่สะดวกที่ควรทราบคือ Bridge workflows ของ Smartsheet ซึ่งแนะนำระบบอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขนาดที่ใหญ่ขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบใช้โค้ดน้อย
- การแบ่งปันข้อมูลข้ามแผ่นงาน
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Jira, Slack, ฯลฯ
- การแสดงความก้าวหน้าผ่านแผนภูมิแกนต์
- วิดเจ็ตจำนวนมาก
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ซอฟต์แวร์และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. Creately
กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัดของ Creately คือผืนผ้าใบที่การระดมความคิด การสร้างภาพโครงการ การวางแผน และการวางกลยุทธ์มีชีวิตชีวาขึ้นมา ?
Creately ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพ แผนผัง และแผนผังความคิดได้ในที่เดียว มี มาตรฐานการสร้างแผนภาพ 70 แบบ และรูปทรงและตัวเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 แบบสำหรับการสร้างแผนภาพอย่างรวดเร็ว
มันทำให้กระบวนการวาดภาพประกอบและใส่คำอธิบายง่ายขึ้นผ่านการวาดด้วยมือและจัดรูปแบบข้อความโดยใช้ทางลัดมาร์กดาวน์ เชื่อมโยงรูปร่างต่างๆ เพื่อสร้างโครงสร้างการนำทางภายในและข้ามพื้นที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย
ร่วมมือกับผู้เข้าร่วมหลายคนแบบเรียลไทม์ สร้างและจัดระเบียบโครงสร้างที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ ลากและวางรูปร่างหรือชุดข้อมูล ผสานเนื้อหาภายนอก และสร้างศูนย์กลางการจัดการงานแบบรวมศูนย์ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- เทมเพลตมืออาชีพมากกว่า 8,000 แบบ
- คีย์ลัดพร้อมฟีเจอร์ PlusCreate
- ผ้าใบไร้ขอบเขต
- แผนภาพและรูปทรงมากมาย
- ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Lucidchart
ข้อจำกัดของ Creately
- อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันมือถืออาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางราย
- อาจเกิดการล่าช้าเป็นครั้งคราวและการโหลดช้าในเครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์
ราคาของ Creately
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
8. ซีโฟลว์
Cflow นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นงานที่เรียบง่ายหรือซับซ้อน
ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่ใช้เวลานานและซ้ำซากซึ่งทำให้การทำงานของคุณช้าลง ด้วย Visual Workflow Builder ที่ใช้แผนผังการทำงานแบบภาพ มันใช้สัญญาณและลำดับขั้นตอนที่มองเห็นได้เพื่อช่วยในการจัดการโครงการ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือ Visual Workflow Designer ซึ่งเป็นเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยให้การสร้างแบบจำลองและการแสดงภาพของกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถลากและวางขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการได้อัตโนมัติ สร้างกฎต่างๆ ได้โดยง่าย และนำไปใช้กับกระบวนการใดก็ได้
ความยืดหยุ่นของ Cflow ขยายไปถึง เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ มากมาย สร้างเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้
คุณสมบัติเด่นของ Cflow
- เครื่องมือสร้างและออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบภาพ
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- การผสานรวมกับเครื่องมืออย่าง Office 354 และ G Suite ได้อย่างง่ายดาย
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Cflow
- แพลตฟอร์มอาจทำงานช้าลงในกรณีที่มีปริมาณงานหนัก
- คุณสมบัติต่างๆ มักจะทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคา Cflow
- สุขใจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- จอย: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- บลิซซ์: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Cflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)
9. สมาร์ทดรอว์
SmartDraw รวมการสร้างแผนภาพ การเขียนกระดานไวท์บอร์ด และข้อมูลเข้าไว้ในเครื่องมือสำหรับองค์กรที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ช่วยให้ทีมของคุณสร้างภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่แผนผังงาน แผนผังองค์กร ไปจนถึงแบบวาดด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ที่ละเอียด ✍
สำหรับเครื่องมือออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด แพลตฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการสร้างแผนภาพง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติในตัว เมื่อคุณเพิ่ม ลบ หรือย้ายรูปร่าง แผนภาพของคุณจะปรับและรักษาการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้ชุดสีที่ประสานกันด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ Whiteboarding AI ซึ่งสามารถปรับตัวอย่างอัตโนมัติ ขยายและจัดรูปแบบใหม่ตามที่คุณป้อนความคิดของคุณ แพลตฟอร์มนี้ผสานการระดมความคิดแบบอิสระเข้ากับแผนผังที่มีโครงสร้าง เช่น แผนผังการไหลและแผนที่เส้นทาง ซึ่งสามารถนำเข้าได้โดยตรงจากแบบแปลน
นอกจากนี้ SmartDraw ยังมีเทมเพลตสำหรับแผนผังประเภทต่างๆ เช่น แผนผังอาคาร, UML และแผนผังเครือข่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- กระดานไวท์บอร์ดที่ใช้งานง่าย
- การสร้างแผนภาพ
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Microsoft Teams และอื่นๆ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือสำหรับสถาปนิกในการออกแบบพื้นที่และผังอาคาร
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ไม่สามารถทำงานร่วมกันทางไกลได้
- การเลือกและย้ายวัตถุหลายชิ้นพร้อมกันอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ SmartDraw
- รายบุคคล: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $8. 25/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
- ไซต์: $2,995/ปี
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
10. กลิฟฟี
Gliffy คือ แอปวาดผังงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Confluence เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างผังงานและแผนภาพต่าง ๆ ทำงานภายในสภาพแวดล้อมของ Confluence และ Jira หรือจะใช้งานเครื่องมือวาดผังงานแบบสแตนด์อโลน Gliffy Online ก็ได้เช่นกัน
ใน Confluence, Gliffy โดดเด่นเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนภาพเชิงโต้ตอบ. ผู้ชมสามารถสลับชั้นของแผนภาพได้, เผยให้เห็นระดับของรายละเอียดที่แตกต่างกัน, ทำให้เหมาะสำหรับการนำเสนอโครงสร้างและกระบวนการที่ซับซ้อน.
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพ UML, แผนผังขั้นตอน, และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีได้อย่างมืออาชีพด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย ใช้เทมเพลตสำหรับการระดมความคิดแผนผังความคิดหรือแผนผังแนวคิด และฝังแผนผังองค์กรที่แก้ไขได้ลงในเครื่องมือของทีมคุณได้อย่างราบรื่น ?️
Gliffy ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างภาพที่แม่นยำร่วมกันใน Confluence ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยฟีเจอร์ไวท์บอร์ด รายละเอียดที่แม่นยำถึงระดับพิกเซล และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Gliffy
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Confluence cloud
- ออกแบบมาสำหรับ Confluence และ Jira
- แอปพลิเคชัน Atlassian ของ Gliffy สำหรับการสร้างเอกสารที่ดีขึ้น
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Trello และ monday.com
ข้อจำกัดของ Gliffy
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้
ราคาของ Gliffy Online
- มืออาชีพ (ผู้ใช้ 1-9 คน): $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ (10-50 ผู้ใช้): $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Gliffy
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์ระดับแนวหน้า
ทีมจะอยู่ในจุดสูงสุดเมื่อพวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานตามความต้องการ และบอกลางานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก โซลูชันซอฟต์แวร์ออกแบบขั้นตอนการทำงานระดับชั้นนำเหล่านี้คืออาวุธลับของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้พุ่งสูงขึ้นและทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
หากคุณไม่ต้องการตัดสินใจในตอนนี้ลองใช้ ClickUp ฟรี เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่เต็มไปด้วยกระดานไวท์บอร์ดที่สร้างแรงบันดาลใจเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และคลังแม่แบบที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานของคุณ ✨