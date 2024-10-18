บล็อก ClickUp
30+ ตัวอย่างบอร์ดคัมบังที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
18 ตุลาคม 2567

ลองนึกภาพว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการงานหลายอย่างและกำหนดเวลาที่เร่งด่วนพร้อมกัน

ทีมของคุณกำลังทำงานอย่างไม่หยุดหย่อน แต่ความคืบหน้ายังรู้สึกช้า คุณไม่แน่ใจว่าอะไรกำลังเป็นอุปสรรค ในสถานการณ์เช่นนี้ กระดานคัมบัง อาจเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพ

กระดานคัมบังดิจิทัลช่วยให้เห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน ทำให้การจัดลำดับความสำคัญและการแก้ไขปัญหาคอขวดง่ายขึ้น กระดานเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้แนวทาง Agile และผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องการปรับปรุงการจัดการเวิร์กโฟลว์ของตน

การสำรวจตัวอย่างบอร์ดคัมบังต่าง ๆ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณออกแบบหรือปรับปรุงบอร์ดของคุณเองได้

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกระดานแรกของคุณหรือปรับแต่งกระดานที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างและเทมเพลตในบล็อกนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มคุณค่าของกระดานคัมบังของคุณได้สูงสุด

กระดานคัมบังคืออะไร?

กระดานคัมบังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ช่วยให้คุณจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันแบ่งงานของคุณออกเป็นคอลัมน์ที่แทนขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ โดยปกติจะเริ่มต้นด้วย 'ต้องทำ' ผ่าน 'กำลังดำเนินการ' และสิ้นสุดที่ 'เสร็จแล้ว'

กระดานคัมบังช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละชิ้น ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วิธีการคัมบังเหมาะสำหรับทีมธุรกิจและบุคคลที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและรักษาความชัดเจนตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

ในขณะที่พวกเขาเริ่มต้นด้วยกระดานทางกายภาพ ทุกวันนี้ทีมต่างๆ ชอบใช้กระดานคัมบังออนไลน์เพื่อความสะดวกที่มากขึ้น

ทำไมต้องใช้กระดานคัมบังสำหรับการบริหารโครงการ?

กระดานคัมบังช่วยให้การติดตามโครงการง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน นี่คือห้าเหตุผลที่น่าสนใจในการใช้งาน:

  • การจัดการงานด้วยภาพ: ให้ความชัดเจนทันทีเกี่ยวกับสถานะของงาน ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญและทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว
  • ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น: ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการได้แบบเรียลไทม์โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน: เน้นขั้นตอนของกระบวนการทำงาน กระตุ้นให้ทีมปรับปรุงกระบวนการและขจัดความไร้ประสิทธิภาพ ทำให้การเสร็จสิ้นงานเร็วขึ้น
  • ลดการทำงานเกินกำลัง: การจำกัดปริมาณงานที่ค้างอยู่ (WIP) ช่วยป้องกันการทำงานล้นมือ ลดความเหนื่อยล้า และรักษาจังหวะการทำงานให้สม่ำเสมอด้วยการวางแผนงานในแต่ละวันอย่างรอบคอบ
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การอัปเดตและทบทวนบอร์ดอย่างสม่ำเสมอช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยรวม กระบวนการแบบวนซ้ำนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและผลลัพธ์ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

องค์ประกอบหลักของกระดานคัมบัง

กระดานคัมบังถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานและกระบวนการทำงาน ต่อไปนี้คือองค์ประกอบพื้นฐานของกระดานคัมบังแบบพื้นฐาน:

  • คอลัมน์: แสดงขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เช่น 'ต้องทำ,' 'กำลังดำเนินการ,' และ 'เสร็จแล้ว,' ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน
  • การ์ด: แสดงถึงงานหรือรายการแต่ละรายการ รายละเอียดคำอธิบาย กำหนดเวลา และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย โดยเคลื่อนที่ข้ามคอลัมน์เมื่องานคืบหน้า
  • ขีดจำกัด WIP: ป้องกันการทำงานล้นเกินของทีมโดยการกำหนดจำนวนงานสูงสุดที่อนุญาตในแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการจัดการปริมาณงานที่ดี
  • สวิมเลน: ส่วนแนวนอนที่จัดหมวดหมู่ภารกิจตามทีม, โครงการ, หรือความสำคัญ, ช่วยในการจัดการกระแสงานต่าง ๆ บนบอร์ดเดียวกัน
  • จุดมุ่งมั่นและการส่งมอบ: ระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการทำงาน ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่งานเริ่มต้นและพร้อมสำหรับการส่งมอบ

คุณสมบัติขั้นสูงของกระดานคัมบังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การนำคุณสมบัติขั้นสูงมาใช้ในกระดานคัมบังของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลได้อย่างมาก. นี่คือคุณสมบัติที่คุณอาจต้องการพิจารณา:

  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: อัตโนมัติการอัปเดตงานและการแจ้งเตือนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและให้ทีมได้รับการอัปเดตอย่างทันเวลา
  • เครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน: ใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น ระยะเวลาของรอบการทำงาน เพื่อช่วยระบุจุดที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
  • ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งการ์ดคัมบังด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามโครงการอย่างละเอียดและการจัดการงานที่ดีขึ้น
  • ความสามารถในการผสานรวม: ซิงค์กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ปฏิทินและระบบ ERP เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของการทำงาน
  • การควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาต: ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของคณะกรรมการและจำกัดการแก้ไขเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ตัวอย่างกระดานคัมบัง

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีความคล่องตัวและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการโครงการ ลองพิจารณาใช้ ClickUp Kanban Board อินเทอร์เฟซแบบภาพช่วยให้คุณจัดระเบียบงานในคอลัมน์และบัตรที่ปรับแต่งได้ตามต้องการได้อย่างง่ายดาย

ClickUp ยังช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP) และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ มาดูตัวอย่างบอร์ดคัมบังที่โดดเด่นกันบ้าง โดยเริ่มจากเทมเพลตคัมบังของ ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เปลี่ยนโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วยเทมเพลต Kanban ของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Kanbanเปลี่ยนแผนงานที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริงผ่านระบบภาพที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับโครงการหลากหลายประเภท

นี่คือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีมธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการมองเห็นของโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ. แม่แบบกระดานคัมบังฟรีนี้ช่วยในการมองเห็นการไหลของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยให้การวางแผนและการดำเนินโครงการดีขึ้น. นี่คือสิ่งที่แม่แบบคัมบังของ ClickUp ช่วยคุณทำได้:

  • เข้าใจสถานะและความสำคัญของงานแต่ละอย่างได้ในพริบตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการทำงาน
  • ปรับบอร์ดให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของโครงการด้วยสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่กำหนดเอง
  • เชื่อมต่อกับชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของ ClickUp อย่างไร้รอยต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอนของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • อัปเดตงานโครงการและสื่อสารกับสมาชิกทีมโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม

มาดู 31แม่แบบกระดานคัมบังฟรีที่โดดเด่นเฉพาะอุตสาหกรรม ที่เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ

คัมบังสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และการวางแผนโครงการแบบอไจล์ วิธีการคัมบังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ วิธีการคัมบังช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นงานทั้งหมด จัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการและกรอบเวลาที่เปลี่ยนแปลง

มาดูกันว่ามีบอร์ดคัมบังที่โดดเด่นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรบ้าง:

1. กระดานคัมบัง ClickUp สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

คานบันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับปรุงซอฟต์แวร์และโครงการแบบ Agile ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย ClickUp Kanban Board สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

กระดานคัมบัง ClickUp สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณติดตามขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน กระดานนี้ช่วยให้มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการของคุณได้ กระดานคัมบังสำหรับทีมนี้ช่วยให้ทีมของคุณ:

  • ติดตามความคืบหน้าการวิ่งระยะสั้นด้วยการจัดการงานแบบเห็นภาพ
  • เพิ่มรายละเอียดเชิงลึกผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ผู้ร้องขอ', 'คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์', เป็นต้น
  • จัดการการเปิดตัวฟีเจอร์ด้วยขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามข้อบกพร่องและระยะเวลาการแก้ไขผ่านขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่

2. แม่แบบรถไฟปล่อยเวอร์ชัน ClickUp

เทมเพลต ClickUp Release Train: ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง
ประสานงานการปล่อยซอฟต์แวร์แบบหลายทีมเพื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกันโดยใช้เทมเพลต ClickUp Release Train

เทมเพลต ClickUp Release Trainช่วยปรับปรุงและประสานกระบวนการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงแบบ Agile. มันช่วยให้ทีมต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยกลยุทธ์การปล่อยที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและง่ายต่อการนำไปใช้.

3. แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp

เทมเพลตแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp เป็นตัวอย่างบอร์ด Kanban ที่มีประโยชน์อีกตัวอย่างหนึ่ง
ปรับและสร้างภาพแผนงานผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองที่คล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้วยเทมเพลตแผนงานแบบมุมมองแคนบานของ ClickUp

แผนที่มุมมอง Kanban ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรักษาภาพรวมที่ทันสมัยของแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ ทีมซอฟต์แวร์สามารถใช้กระดาน Kanban แบบ Agile นี้เพื่อรักษาความชัดเจนในการมองเห็นความคืบหน้าของการพัฒนา

4. แม่แบบ Sprint ง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลต Simple Sprints: ตัวอย่างกระดานคัมบังสำหรับทีม Agile
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการแบบสปรินท์แบบคล่องตัวเพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการส่งมอบโครงการโดยใช้เทมเพลต ClickUp Simple Sprints

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการแบบ Agile,แม่แบบ ClickUp Simple Sprintsช่วยให้ทีมวางแผนได้ดีขึ้น, ดำเนินการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, และส่งมอบโครงการได้รวดเร็วขึ้น. แม่แบบนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถวางแผนและประมาณการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองและฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า.

5. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผน Agile Sprint ของ ClickUp เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกระดาน Kanban สำหรับทีมซอฟต์แวร์
ใช้เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp เพื่อวางแผนสปรินท์ให้สมดุลกับปริมาณงานของทีมและความต้องการของโครงการอย่างมีกลยุทธ์

เทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการที่ซับซ้อนผ่านการวางแผนสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพเทมเพลตการวางแผนสปรินต์นี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนและมุ่งเน้นเพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล

กระดานคัมบังสำหรับทีมขาย

แม่แบบกระดานคัมบังมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการจัดการโครงการขาย ช่วยให้ทีมปรับปรุงกระบวนการขายตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย

กระดานคัมบังเหล่านี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของกิจกรรมการขาย ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของโอกาส ติดตามความคืบหน้า และรับประกันการติดตามผลที่เหมาะสมของทุกดีล

นี่คือเทมเพลต Kanban เฉพาะจาก ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองด้านต่างๆ ของกระบวนการขายของคุณ:

6. แม่แบบแผนการขาย ClickUp

เทมเพลตแผนการขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ขับเคลื่อนกลยุทธ์การขายที่มุ่งเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้เทมเพลต Sames Plan ของ ClickUp

เทมเพลตแผนการขายของ ClickUpมอบเครื่องมือให้กับทีมขายในการสร้างแผนการขายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และมีกลยุทธ์ มันช่วยคุณในการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการติดตามเป้าหมายเหล่านั้น

ใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อวางแผนว่าแต่ละงานควรเสร็จสิ้นเมื่อใด ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น และใช้มุมมองสรุปโครงการเพื่อดูความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้ทำไปแล้ว

มันช่วยให้ทีมสามารถ:

  • ตั้งและติดตามเป้าหมาย SMART สำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่แม่นยำ
  • วางแผนกลยุทธ์และจัดสรรทรัพยากรการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
  • รวมศูนย์ข้อมูลการขายเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและการวางแผนร่วมกันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp

เทมเพลต KPI ฝ่ายขาย ClickUp
ใช้เทมเพลต KPI ฝ่ายขายของ ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขายที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของทีม

เทมเพลต KPI ฝ่ายขายของ ClickUpมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ต้องการวัดและพัฒนาประสิทธิภาพการขายผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง ช่วยให้สามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญด้านการขายได้ ช่วยให้ทีมขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

8. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp

เทมเพลตการโทรขายของ ClickUp
จัดการการโทรขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าให้สูงสุดด้วยเทมเพลตการโทรขายของ ClickUp

เทมเพลตการโทรขายของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการโทรขาย เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดตารางการโทร ติดตามผลลัพธ์ และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่พลาดโอกาสสำคัญใดๆ

9. แม่แบบการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ClickUp
รับประกันการผสานรวมลูกค้าอย่างไร้รอยต่อด้วยกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่มีโครงสร้างโดยใช้เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าของ ClickUp

เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับลูกค้าใหม่ เทมเพลตนี้ช่วยจัดโครงสร้างกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่เพื่อให้ประสบการณ์ลูกค้าที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูง

กระดานคัมบังที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล

กระดานคัมบังเป็นวิธีการแบบภาพที่ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ไปจนถึงการวางแผนการดำเนินงาน

โดยการมองเห็นภาพกระบวนการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย ตรวจจับปัญหาที่ซ่อนอยู่ และจัดสรรทรัพยากรใหม่ตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและการเสร็จสิ้นกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลอย่างทันเวลา นี่คือสี่เทมเพลต Kanban ฟรีที่โดดเด่นที่สุดโดย ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล:

10. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp

ทีม-ตารางเวลา
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและกระจายงานอย่างสมดุล ช่วยให้มองเห็นตารางเวลาของแต่ละบุคคลและทีมได้อย่างโปร่งใส ส่งเสริมการประสานงานและมอบหมายความรับผิดชอบให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

ใช้มุมมองตารางเวลาประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนงานและมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม มุมมองกิจกรรมโครงการจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้ ในขณะที่มุมมองปริมาณงานจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • มองเห็นภาพรวมปริมาณงานของทีมและจัดสมดุลงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อป้องกันการหมดไฟ
  • มอบหมายงานอย่างชัดเจนและติดตามกำหนดเวลาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการเชื่อมโยงงาน

11. แม่แบบแผนปฏิบัติการ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp
ดำเนินการปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับกิจกรรมประจำวันและเป้าหมายระยะยาว ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนไปจนถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน เทมเพลตนี้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการสร้างแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการดำเนินงานของพวกเขา

12. แม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUp

เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
ลองใช้เทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วันของ ClickUp เพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานใหม่ พร้อมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการปรับตัวและประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่

เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpช่วยให้พนักงานใหม่มีเส้นทางที่เป็นระบบในการปรับตัวและประสบความสำเร็จภายในบริษัท เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจน

13. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการประเมินผู้สมัครอย่างเป็นระบบโดยใช้แม่แบบ Hiring Selection Matrix ของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUpมอบแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินผู้สมัครงาน ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบอย่างเป็นกลางตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

กระดานคัมบังการจัดการโครงการขั้นสูงเพื่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

กระดานคัมบังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมการมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระดานเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นความคืบหน้าของงานและเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของโครงการและลำดับความสำคัญ

การแสดงงานในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ กระดานคัมบังช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนตามเวลาที่เหมาะสม

มาดูกันที่สี่เทมเพลต Kanban ที่โดดเด่นที่สุดของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการได้:

14. แม่แบบทะเบียนความเสี่ยง ClickUp

เทมเพลตรายงานความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการอย่างเชิงรุกด้วยเทมเพลตรายงานความเสี่ยงของ ClickUp เพื่อลดโอกาสการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น

เทมเพลตรายงานความเสี่ยงของ ClickUpเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่มุ่งเน้นการประเมินและจัดการความเสี่ยง ช่วยให้การจัดการความเสี่ยงเชิงรุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ทีมสามารถระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการ

มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น มุมมองความเสี่ยงตามสถานะ หรือมุมมองต้นทุนของความเสี่ยง จะช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งหมดในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • จัดทำรายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อคาดการณ์และลดผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามระดับความเสี่ยง การตอบสนอง และผลกระทบต่อโครงการในสถานที่กลาง
  • ปรับปรุงการสื่อสารและการอัปเดตเกี่ยวกับความพยายามในการจัดการความเสี่ยงให้ราบรื่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

15. แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
ทบทวนผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมโครงการเพื่อสะท้อนถึงงานที่เสร็จสิ้นแล้วและระบุความสำเร็จและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความโปร่งใส

16. แม่แบบตารางเวลาการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการ ClickUp
กำหนดและติดตามกิจกรรมโครงการอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตตารางการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อการส่งมอบงานตรงเวลา

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เทมเพลตนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาเส้นเวลาที่เข้มงวดและรับรองว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการจะบรรลุผล

17. แม่แบบบันทึกการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

ภาพหน้าจอของเทมเพลตบันทึกการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
บันทึกการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงของโครงการเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอ้างอิงโดยใช้เทมเพลตบันทึกการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบันทึกและติดตามการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปรับเปลี่ยนทั้งหมดของโครงการได้รับการบันทึกและเข้าถึงได้สำหรับการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น

กระดานคัมบังสำหรับการตรวจสอบ

กระดานคัมบังช่วยให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นโดยการจัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพ ชี้ให้เห็นการดำเนินการที่ค้างอยู่ และทำให้การไหลของกิจกรรมการตรวจสอบชัดเจน

การมองเห็นอย่างเป็นระบบนี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้า จัดลำดับความสำคัญของงาน และบริหารจัดการกรอบเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการมองข้ามรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของวงจรการตรวจสอบ

18. แม่แบบโปรแกรมการตรวจสอบ ClickUp

เทมเพลตโปรแกรมการตรวจสอบ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้งานตรวจสอบง่ายขึ้นด้วยการติดตามและวิเคราะห์ที่มีโครงสร้างโดยใช้เทมเพลตโปรแกรมการตรวจสอบของ ClickUp

เทมเพลตโปรแกรมการตรวจสอบของ ClickUpช่วยให้งานตรวจสอบที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างและเป็นระบบสำหรับการติดตามและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ติดตามระยะการตรวจสอบและสถานะการอัปเดตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
  • จัดประเภทระดับความเสี่ยงและการตอบสนองเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพ
  • สร้างและแบ่งปันรายงานการตรวจสอบที่ครอบคลุมได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม

กระดานคัมบังสำหรับการจัดการการเงิน

ระบบคัมบังมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการจัดการทางการเงิน เนื่องจากให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานทางการเงินและสถานะปัจจุบันของงานเหล่านั้น ระบบนี้ช่วยในการปรับปรุงการติดตามค่าใช้จ่าย การจัดทำงบประมาณ และการรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นี่คือเครื่องมือClickUpKanbanสำหรับการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ:

19. แม่แบบค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตรายงานและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการและรายงานค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจของ ClickUp เพื่อควบคุมงบประมาณ

เทมเพลตรายงานและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการและรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสและควบคุมกระบวนการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันช่วยคุณในการ:

  • ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  • บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ค่าใช้จ่าย แผนก ฯลฯ ด้วยคุณลักษณะที่กำหนดเอง
  • ติดตามการใช้จ่ายตามงบประมาณเพื่อรักษาวินัยทางการเงิน
  • สร้างรายงานทางการเงินโดยละเอียดเพื่อการตรวจสอบค่าใช้จ่ายอย่างครอบคลุม

20. แม่แบบการวิเคราะห์ต้นทุน ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนของ ClickUp: ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง
ลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนของ ClickUp เพื่อดำเนินการประเมินทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพด้านต้นทุน

เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนของ ClickUpนำเสนอโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการประเมินต้นทุนอย่างละเอียด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนและการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้ทีมของคุณวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยข้อมูลเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์

กระดานคัมบังสำหรับการจัดการไอที

กระดานคัมบังในด้านการจัดการไอทีช่วยให้การติดตามฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และงานต่าง ๆ ง่ายขึ้นในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี. กระดานคัมบังช่วยให้ทีมไอทีสามารถมองเห็นงาน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และปรับเปลี่ยนทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่น, ทำให้โครงการสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น.

การจัดการคิวและกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระดานคัมบังพอร์ตโฟลิโอนี้ ช่วยลดระยะเวลาการทำงานและเพิ่มความตอบสนองต่อความต้องการด้านไอทีใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงได้ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างกระดานคัมบังสี่แบบจาก ClickUp:

21. แม่แบบรายการสินค้าไอที ClickUp

แม่แบบรายการสินทรัพย์ไอทีโดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รวมศูนย์การจัดการสินทรัพย์ไอทีเพื่อการติดตามและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดียิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลังไอทีของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ไอทีของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการสินทรัพย์ไอที โดยให้แน่ใจว่าทุกอย่างตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้รับการติดตามและอัปเดต เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีที่ต้องการระบบที่แข็งแกร่งในการจัดการงบประมาณไอทีและรักษาการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้อง

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • รวมศูนย์การจัดการสินทรัพย์ไอทีเพื่อการมองเห็นและการควบคุมที่ดีขึ้น
  • ติดตามรายละเอียดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงการอัปเดตสถานะและตำแหน่งที่ตั้ง
  • จัดการการต่ออายุใบอนุญาตและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย

22. แม่แบบแผนสำรองของ ClickUp

เทมเพลตแผนสำรอง ClickUp: ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง
เตรียมและดำเนินการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านไอทีโดยใช้แม่แบบแผนสำรองของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการดำเนินงาน

เทมเพลตแผนสำรองของ ClickUpนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดการความเสี่ยง ช่วยให้แผนกไอทีสามารถเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดำเนินงานต่างๆ ได้ เทมเพลตนี้ช่วยในการพัฒนาและจัดทำเอกสารกลยุทธ์การตอบสนองสำหรับเหตุฉุกเฉินด้านไอที

23. แม่แบบความปลอดภัยด้านไอที ClickUp

เทมเพลตความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUp: ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง
ใช้เทมเพลตความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUp เพื่อปกป้องทรัพยากรดิจิทัลด้วยการจัดการงานด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม

เทมเพลตความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUpช่วยจัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยทางไอทีเพื่อปกป้องทรัพยากรดิจิทัลของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบภัยคุกคาม รักษาความสอดคล้อง และรับรองการปกป้องข้อมูลทั่วทั้งองค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามนโยบายและขั้นตอนด้านไอทีของคุณเพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

24. แม่แบบการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp

เทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp: ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง
ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp เพื่อเพิ่มเวลาตอบสนองและความพึงพอใจของผู้ใช้

เทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำขอสนับสนุนด้านไอที เพื่อให้มั่นใจในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบคำขอสนับสนุนที่เข้ามา มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม และติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษามาตรฐานการบริการในระดับสูง

กระดานคัมบังสำหรับทีมการตลาด

กระดานคัมบังการตลาดช่วยเพิ่มความสามารถของทีมในการจัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ด้วยการให้ทีมบริหารโครงการการตลาดสามารถเห็นสถานะของงานได้อย่างรวดเร็ว กระดานเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องและตระหนักถึงงานที่ต้องส่งมอบของตนเอง

25. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp

ปฏิทินบรรณาธิการบล็อก
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนและจัดตารางเนื้อหาบล็อกด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจในการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอและตรงเวลา

จัดการและกำหนดตารางการเผยแพร่เนื้อหาของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUp ซึ่งช่วยให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างไม่มีสะดุด ตั้งแต่การระดมความคิดและวางแผนไปจนถึงการโพสต์และการวิเคราะห์ เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องจดจำ

มันยังรวมถึงมุมมองปฏิทินบล็อกเพื่อช่วยคุณวางแผนตารางการเผยแพร่สำหรับบทความบล็อกแต่ละบทความ

เครื่องมือนี้ช่วยคุณ:

  • กำหนดตารางและจัดการการเผยแพร่บทความบล็อกทั้งหมด
  • ร่วมมือในการสร้างและแก้ไขเนื้อหา
  • ติดตามกำหนดการเผยแพร่เพื่อโพสต์ให้ตรงเวลา

26. แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUp

แม่แบบโครงร่างแคมเปญ: ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง
วางแผนแคมเปญการตลาดด้วยเทมเพลตโครงร่างแคมเปญ ClickUp ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการดำเนินการ เพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด

แม่แบบโครงร่างแคมเปญของ ClickUpนำเสนอแนวทางที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับการวางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาด ช่วยให้คุณสามารถวางแผนรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม

27. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp

การจัดงานไม่แสวงหากำไร
จัดงานไม่แสวงหากำไรอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ทุกขั้นตอนครอบคลุมครบถ้วนด้วยเทมเพลตวางแผนงานไม่แสวงหากำไรของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของคุณจากแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณดูแลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนหรือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น

28. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp

แผนการขายและการตลาด (ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง)
ใช้เทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUp เพื่อปรับความพยายามด้านการขายและการตลาดให้สอดคล้องกันเพื่อการดำเนินกลยุทธ์ที่ประสานกัน

พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายและการตลาดที่สมดุลด้วยเทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUp ซึ่งรวมการตั้งเป้าหมาย การจัดการงาน และการติดตามประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการขายและการตลาด

29. แม่แบบโซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตโซเชียลมีเดีย ClickUp: ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง
กำหนดเวลาและจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการปรากฏตัวของแบรนด์โดยใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp

จัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดเวลาเนื้อหา, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ, และวัดการมีส่วนร่วมในทุกช่องทางของคุณ

กระดานคัมบังสำหรับการวางแผนประจำวัน

กระดานคัมบังมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการวางแผนประจำวัน เนื่องจากให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานของคุณ ทำให้สามารถติดตามและอัปเดตสถานะงานได้อย่างง่ายดาย วิธีการแบบภาพนี้ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมประจำวันและจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับการผลิตคงที่สูง

30. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานส่วนตัวเพื่อเพิ่มผลผลิตในแต่ละวันด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการทำให้งานประจำวันง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเป้าหมายส่วนตัว โครงการฟรีแลนซ์ หรือกิจกรรมในครัวเรือน เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
  • ตั้งเป้าหมายส่วนตัวและติดตามความก้าวหน้าของคุณเพื่อรักษาแรงจูงใจและสมาธิ
  • นำเทมเพลตนี้ไปใช้ในกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้าม

31. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done (รายการแบบง่าย)

เทมเพลต Getting Things Done (รายการง่าย): ตัวอย่างบอร์ดคัมบัง
ปรับปรุงการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลต ClickUp Getting Things Done (รายการแบบง่าย)

เทมเพลต Getting Things Done (Simple List) ของ ClickUp ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการ GTD อันโด่งดังของ David Allen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางง่ายๆ ในการจัดการงานประจำวันและโครงการต่างๆ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึก จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งใดเลย

วิธีตั้งค่ากระดานคัมบังดิจิทัลใน ClickUp

นี่คือวิธีการตั้งค่ากระดานคัมบังดิจิทัลโดยใช้ ClickUp:

  • ตัดสินใจเลือกคอลัมน์: กำหนดขั้นตอนการทำงาน เช่น 'ต้องทำ,' 'กำลังดำเนินการ,' และ 'เสร็จแล้ว' โดยใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUp เพื่อปรับแต่งคอลัมน์ให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการ
  • เพิ่มงาน: กรอกข้อมูลงานลงในคอลัมน์ กำหนดงานให้กับสมาชิกในทีมในคอลัมน์ 'งานที่ต้องทำ' และติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงบน ClickUp
  • กำหนดกฎการทำงาน: ตั้งกฎสำหรับการดำเนินงาน (เช่น งานจะย้ายไปยังสถานะ 'กำลังดำเนินการ' ก็ต่อเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วเท่านั้น) โดยใช้ClickUp Automationsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบสถานะงานและความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อให้อยู่ในแนวทางและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
  • เฉลิมฉลองความสำเร็จ: บันทึกและเฉลิมฉลองการเสร็จสิ้นของงานและเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีมด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp

