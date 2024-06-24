วิธีการนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแบบ Agile ไปปฏิบัติ

71% ขององค์กรใช้วิธีการแบบอไจล์ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ของพวกเขาตามการสำรวจในปี 2020
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรม หน้าที่ และขนาดต่างก็กำลังนำแนวปฏิบัติแบบ Agile มาใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อประโยชน์ในด้านความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ผลผลิต และอื่นๆ อีกมากมาย อันที่จริงการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม Agile ที่แข็งแกร่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าได้ถึง 277%
อย่างไรก็ตาม องค์กรต่าง ๆ ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานแบบアジลอย่างประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม, พฤติกรรม, และโครงสร้างองค์กรที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่アジลต้องการอาจเป็นเรื่องที่หลบเลี่ยงได้
ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีการที่คุณสามารถนำไปใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแบบアジลในองค์กรของคุณ และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไป ขอให้เราทำความเข้าใจพื้นฐานให้ชัดเจนก่อน
อะไรคือการเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์?
การเปลี่ยนแปลงแบบ Agile คือกระบวนการนำแนวคิด วิธีการ และแนวปฏิบัติแบบ Agile มาใช้ทั่วทั้งองค์กร เป็นการเดินทางที่องค์กรเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินงาน วัฒนธรรม และกลยุทธ์อย่างรากฐาน เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
ซึ่งประกอบด้วย:
- คิดแบบ Agile: การนำแนวคิดแบบ Agileมาใช้
- การเป็นองค์กรที่คล่องตัว: สร้างทีมที่จัดระเบียบตนเองได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การใช้ชีวิตแบบอไจล์: สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การนำ Agile อย่างเป็นเลิศ: ลดชั้นการจัดการที่ซ้ำซ้อน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติโปรดอ่านคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับวิธีการแบบอไจล์ของเรา
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบคล่องตัวจะมักเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เป็นสากลและสามารถนำไปใช้กับทีมหรือหน้าที่ใดก็ได้ หลักการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ด้านล่าง
หลักการและค่านิยมหลักของการเปลี่ยนแปลงแบบ Agile
ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์หลายท่านที่ไม่พอใจกับแนวทางปฏิบัติทางวิศวกรรมที่มีอยู่ ได้สร้างแนวทางทางเลือกขึ้นมาโดยใช้แนวคิดแบบ Agile คุณค่าหลักของแนวทางใหม่นี้ได้ถูกระบุไว้ในAgile Manifestoดังนี้
บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์สำคัญกว่ากระบวนการและเครื่องมือ
Agile ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของมนุษย์ แม้ว่ากระบวนการและเครื่องมือของ Agile จะมีความจำเป็น แต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว
ตัวอย่างเช่นทีมที่มีความคล่องตัวจะให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ผู้ใช้และการสนทนา แทนที่จะพึ่งพาอีเมลหรือระบบตั๋วเพียงอย่างเดียวในการระบุสาเหตุที่แท้จริง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้มากกว่าเอกสารประกอบที่ครอบคลุม
Agile ให้ความสำคัญกับการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้จริงไปยังมือผู้ใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่ไม่ได้หมายความว่าเอกสารประกอบไม่จำเป็น แต่ควรเน้นที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้เวลาหลายเดือนในการเขียนรายละเอียดข้อกำหนดอย่างละเอียด ทีมที่ใช้วิธีการแบบ Agile จะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำ (MVP) และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน
ความร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าการเจรจาสัญญา
ทีม Agileทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขาและปรับเปลี่ยนตามโครงการที่พัฒนาไป แทนที่จะยึดติดกับเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด
ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นประจำ การสาธิตทุกสองสัปดาห์ การให้ข้อเสนอแนะ และการทบทวนผลงานที่ผ่านมา
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะปฏิบัติตามแผน
Agile ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมักจะเป็นประโยชน์ในวงจรชีวิตของโครงการ ดังนั้น ทีม Agile จึงสร้างการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สภาพตลาด หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้
ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างแอป iOS องค์กรที่มีความคล่องตัวจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วหากสัญญาณจากตลาดชัดเจนว่าลูกค้าต้องการแอปเว็บ
ตามที่คุณเห็น ค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้กระดาน Scrum หรือการจัดการงานค้าง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัวประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
บทบาทของการจัดการในการเปลี่ยนแปลงแบบ Agile
การปฏิบัติแบบ Agile เน้นทีมที่จัดการตนเองด้วยโครงสร้างแบบแบน องค์กรที่ใช้ Agile ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงลำดับชั้นและทำงานบนพื้นฐานของการให้และรับข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาจากเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีอิทธิพลจากผู้บริหารระดับสูงบ้าง
บทบาทของผู้นำต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์มีดังต่อไปนี้
โค้ช Agile
โค้ชอไจล์ฝึกอบรมทีมในวิธีการอไจล์ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ จัดกิจกรรม และแก้ไขปัญหาในเส้นทางการเปลี่ยนแปลง พวกเขาทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใหม่ต่ออไจล์สครัม โดยช่วยเหลือในด้านต่างๆ:
- การกำหนดแผนที่นำทางการเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัว
- การจัดการการวางแผนสปรินต์, การปรับปรุงแบ็กล็อก/เรื่องราวของผู้ใช้, เป็นต้น
- การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการทบทวนผลงาน
- การสร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีม
การจัดการ
การซื้อหุ้นโดยผู้บริหารเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัว พวกเขาเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ อนุมัติทรัพยากร ปรับโครงสร้างองค์กร และนำการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปสู่คุณค่าของความคล่องตัว เช่น ความโปร่งใส การมอบอำนาจ และการปรับตัว
- ผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยให้เกิดเครื่องมือและกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบคล่องตัว
- ผู้นำด้านการเงินจัดทำงบประมาณสำหรับการจ้างงาน การฝึกอบรม เครื่องมือ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
- ผู้จัดการโครงการสร้างระบบและกระบวนการที่คล่องตัว
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแบบアジล ผู้นำด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR) อาจไม่ใช่คนแรกที่นึกถึง อย่างไรก็ตาม บทบาทของพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์ (CHRO) มีหน้าที่รับผิดชอบ:
- การจัดให้กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีความคล่องตัว
- การจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัว, โค้ช และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- การเปิดใช้งานการฝึกอบรมทักษะใหม่ในทักษะแบบอไจล์
- การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สะท้อนถึงคุณค่าและหลักการของความเป็นองค์กรที่คล่องตัว
พวกเขายังรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่การปฏิบัติแบบคล่องตัวสามารถเจริญเติบโตได้โดยการส่งเสริมการร่วมมือ
ในทุกขั้นตอน การบริหารจัดการองค์กรเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ต่อไปนี้คือขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัว
ในองค์กรส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ Agile อาจเป็นเส้นทางที่ยาวนาน ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน หรืออาจนานถึงหลายปี การเดินทางอย่างมีวิจารณญาณผ่านขั้นตอนต่อไปนี้ จะช่วยลดโอกาสของการกลับไปสู่แนวทางเดิม ๆ ได้
1. ความเข้าใจและการตระหนักรู้
ก่อนที่จะกลายเป็นทีมที่มีความคล่องตัว ทีมจำเป็นต้องเข้าใจความหมายและสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ขั้นตอนแรกคือการพัฒนาแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิธีการแบบคล่องตัวและประโยชน์ของมัน
โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการที่องค์กรให้ความรู้แก่ผู้นำและทีมงานเกี่ยวกับหลักการ ค่านิยม และกรอบการทำงานแบบアジล (เช่น Scrum, Kanban) เป้าหมายคือการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแบบアジลขององค์กร
2. กลยุทธ์และความมุ่งมั่น
ขั้นตอนต่อไปคือให้องค์กรมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงแบบアジลและพัฒนา стратегี ซึ่งรวมถึง:
- โมเดลแบบアジล ซึ่งอาจเป็นสครัมบริสุทธิ์ หรือแบบไฮบริดที่ผสมผสานแนวทางที่ดีที่สุดจากアジล, สครัม, เดฟโอปส์ และแนวทางอื่น ๆ
- เป้าหมายในระดับองค์กร, ทีม, และบุคคล
- ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงขอบเขตและสิ่งที่จะไม่ดำเนินการ
- การมีส่วนร่วมจากทีมผู้นำในเรื่องของงบประมาณ, กระบวนการ, และข้อกำหนดอื่น ๆ
3. การทดลองดำเนินการ
ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ องค์กรจะนำแนวปฏิบัติแบบ Agile มาใช้ภายในทีมหรือโครงการขนาดเล็กก่อน การนำร่องนี้ช่วยให้คุณสามารถทดลองใช้วิธีการแบบ Agile ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นก่อนที่จะขยายการใช้งานในวงกว้าง
4. การขยายตัวและการปรับขนาด
จากความสำเร็จของการนำร่องทดลองใช้ องค์กรจะขยายการปฏิบัติแบบอไจล์ไปยังทีมและแผนกอื่น ๆ ระยะนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของอไจล์ในทีมต่าง ๆ
5. การจัดตั้งสถาบัน
ในขณะที่การปรับขนาดนำเอา 'แนวปฏิบัติ' ของ Agile มาใช้ ระยะการสถาปนาเป็นสถาบันจะฝัง 'ค่านิยมและหลักการ' ของ Agile ลงในวัฒนธรรมขององค์กร เมื่อถึงขั้นนี้ องค์กรทั้งหมดจะไม่เพียงแค่ ทำ Agile แต่พวกเขาจะ เป็น Agile ระยะนี้มีลักษณะเด่นคือ:
- การต้อนรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
- การคิดเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่มีความหมายและส่งอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
- การวางแผนงานในรูปแบบวนซ้ำ
- การสร้างเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การบริหารจัดการตนเองอย่างเข้มงวดโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การมีความคล่องตัวยังต้องการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นี่ไม่ใช่ขั้นตอนมากเท่าที่เป็นวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ทีมสะท้อนและปรับปรุงการปฏิบัติแบบคล่องตัวของพวกเขา
แม้จะปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว องค์กรก็มักจะทำผิดพลาดโดยการเปลี่ยนไปใช้แนวทางแบบ Agile เพียงอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนแปลงและยอมรับค่านิยมของ Agile อย่างแท้จริง หากต้องการประสบความสำเร็จในการเป็นองค์กร Agile คุณต้องเข้าใจความแตกต่างนี้
การเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์ vs การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
|การเปลี่ยนแปลงแบบアジล
|การเปลี่ยนผ่านสู่ความคล่องตัว
|การนำค่านิยมและหลักการของอไจล์มาใช้
|การนำแนวปฏิบัติและเครื่องมือแบบアジลมาใช้
|การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร
|การเปลี่ยนแปลงกระบวนการแบบแยกส่วน
|กลยุทธ์และระยะยาว
|ยุทธวิธีและระยะสั้น
|ผลกระทบที่ยั่งยืนที่ใหญ่ขึ้น
|ผลกระทบที่จำกัดและเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
หากคุณกำลังจินตนาการถึงขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คุณจะตระหนักได้ว่าการนำมาใช้ของ agile transformation ไม่ใช่เรื่องง่าย การทำให้ทุกคนในบริษัทเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการทำงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ความท้าทายและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ Agile
ทุกองค์กรที่ล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ Agile ได้เผชิญกับความท้าทายต่อไปนี้
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
Agile เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความแตกต่าง ตั้งแต่การมาประชุมสแตนด์อัพทุกเช้าไปจนถึงการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงแม้ในช่วงสุดท้ายของโครงการ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมทีมจึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้
แก้ไขปัญหานี้โดย:
- การสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบคล่องตัวอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งระบุประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- การแก้ไขปัญหาอย่างริเริ่ม
- ใช้กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ออกแบบเฉพาะ
- การสรรหาผู้นำที่คล่องตัวซึ่งสามารถเผยแพร่แนวคิดนี้ในทีมของพวกเขา
การฝึกอบรมไม่เพียงพอ
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ agile ที่ประสบความสำเร็จต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรก การจัดเวิร์กช็อปพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ agile อาจเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ทีมจำเป็นต้องเข้าถึงโค้ช agile และสกรัมมาสเตอร์
ความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรม
หลักการของ Agile มักต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวัฒนธรรมองค์กร โดยเน้นความร่วมมือ ความโปร่งใส และการมุ่งเน้นลูกค้า การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นเรื่องยากในองค์กรแบบดั้งเดิมที่มีลำดับชั้นที่เข้มงวดและการทำงานแบบแยกส่วน
การเอาชนะความท้าทายนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริหาร ภาวะผู้นำทางธุรกิจจำเป็นต้องเป็นตัวแทนของความโปร่งใสและความเปิดกว้าง พวกเขาต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ขนาด
Agile ง่ายขึ้นเมื่อทำงานเป็นทีมที่มีสมาชิก 5-6 คน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมโครงการนำร่องจึงมักประสบความสำเร็จ การขยายไปสู่องค์กรขนาดใหญ่เป็นอีกเรื่องที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
การขยายขนาดที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความอดทนและวิสัยทัศน์ระยะยาว ผู้จัดการโครงการต้องจัดตั้งโมเดลที่คล่องตัว ติดตามการนำโมเดลที่คล่องตัวไปใช้ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และปรับเทียบใหม่อย่างต่อเนื่องเมื่อสมาชิกในทีมออกนอกเส้นทาง
เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ
วิธีการแบบอไจล์มักต้องการเครื่องมือเฉพาะสำหรับการติดตามโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร การขาดเครื่องมือที่เหมาะสมอาจขัดขวางการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอไจล์
ตัวอย่างเช่น ทีมอาจประสบปัญหาหากไม่มีเครื่องมือจัดการงานคั่งค้างและการวางแผนสปรินต์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนและประสิทธิภาพที่ลดลง
เครื่องมือที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบ Agile (รวมถึง ClickUp)
การเตรียมตัวที่ดีคือครึ่งหนึ่งของการทำอาหาร เช่นเดียวกัน เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น
หากคุณกำลังสงสัย คุณได้กล่าวไว้ว่าบุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์สำคัญกว่าเครื่องมือ ใช่แล้ว เราได้กล่าวไว้เช่นนั้น ดังนั้นโปรดจำไว้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มาแทนที่การมีปฏิสัมพันธ์หรือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น มาดูกันว่า ClickUp หรือเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีอื่น ๆ จะช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
การจัดการโครงการแบบアジล
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความแข็งแกร่งและคล่องตัวสามารถทำให้โครงการเปลี่ยนแปลงของคุณจำนวนมากทำงานโดยอัตโนมัติ
- ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดทำเอกสารและแบ่งปันกฎบัตรแบบ Agile ของคุณ (เรายังมีเทมเพลตกฎบัตร Agile ของ ClickUpฟรีสำหรับคุณด้วย)
- ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, รายการ, และงานเพื่อจัดการโครงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในรูปแบบที่คล่องตัวด้วยลำดับชั้นของ ClickUp
- ใช้มุมมอง Kanbanเพื่อสร้างกระบวนการ Scrum ของคุณเอง
- สร้างงานย่อยและรายการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ
หรือใช้เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเพื่อข้ามปัญหาเริ่มต้นในการตั้งค่าโครงการด้วยตนเอง
การสื่อสารแบบเรียลไทม์
คุณไม่สามารถมีความคล่องตัวได้หากปราศจากความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้หลายสิบวิธีตามบริบท
ทุกงานใน ClickUp มีความคิดเห็นแบบซ้อนกัน ช่วยให้ทีมสามารถหารือเกี่ยวกับปัญหาและไอเดียได้ คุณสามารถแก้ไขร่วมกัน เพิ่มความคิดเห็น ติดแท็กบุคคล และมอบหมายงานบน ClickUp Docs ได้ รวบรวมข้อความทั้งหมดของคุณและจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง ClickUp Chat
การมองเห็นแบบครบวงจร
ส่วนของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบアジลต้องการการมองเห็นที่ชัดเจนและสมบูรณ์ในทุกส่วนของกระบวนการ คุณต้องติดตามผลลัพธ์, รวบรวมข้อมูล, และสร้างรายงานเพื่อให้สามารถทำได้ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำทุกสิ่งนี้ได้และมากกว่านั้นอย่างเป็นธรรมชาติในกระบวนการ
งานใน ClickUp รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ เช่น วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประมาณการ/เวลาที่ติดตาม ฯลฯ มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดพร้อมงานที่ทับซ้อนหรือการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (ถ้ามี)
แดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นช่วยให้คุณเห็นเมตริกที่คุณต้องการ รายงานที่ใช้งานบ่อยที่สุดได้แก่ แผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้ลดลง ความคืบหน้าของโครงการ และการใช้งานทรัพยากร
การคิดค้นและการสร้างนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงแบบ Agile คือการนำผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดมารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งนี้ต้องการคุณสมบัติการสร้างสรรค์แนวคิดที่แข็งแกร่ง
ClickUp Whiteboardจำลองห้องประชุมเสมือนจริงสำหรับทีมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ระดมความคิดของคุณด้วยการเพิ่มภาพวาด สติกเกอร์ ผู้ใช้ เอกสาร และการเชื่อมต่อ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว สร้างงานได้ทันทีจากที่นี่และเริ่มทำงานได้เลย!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในฐานะทีมพัฒนาที่กำลังเปลี่ยนมาใช้แนวทาง Agile คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงและออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ!
กระบวนการทำงานแบบアジล:กระบวนการทำงานแบบアジลที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ ตั้งแต่คัมบันไปจนถึงสครัม และมากกว่านั้น
การติดตามข้อบกพร่อง: รับรายงานข้อบกพร่องผ่านClickUp Forms ซึ่งสามารถแปลงเป็นงานที่ติดตามได้พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และการสรุปผล
การจัดการการปล่อยเวอร์ชัน:กระบวนการ Git ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์, การปรับแต่งชุดการปล่อย,การทดสอบแบบคล่องตัว, และรายการตรวจสอบก่อนการเปิดใช้งาน
การจัดการทรัพยากร: มุมมองของปริมาณงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมให้สูงสุดโดยใช้การประมาณเวลา, คะแนนสปรินต์ และมุมมองความพร้อมใช้งาน
เอกสาร: การสร้างแผนที่เส้นทาง, แผนการทดสอบ, ข้อกำหนดทางเทคนิค, ฯลฯ โดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI
เมื่อเครื่องมือทั้งหมดพร้อมแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่จะสร้างกรอบการวัดประสิทธิภาพ
การวัดผลการดำเนินงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัว
การวัดผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากช่วยให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติแบบอไจล์ และช่วยนำทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.เครื่องมืออไจล์ที่ดีที่สุดมาพร้อมกับระบบติดตามผลการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์.
องค์กรที่มีความคล่องตัวส่วนใหญ่ รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่เช่น Google ใช้กรอบการทำงานของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) สำหรับการวัดผลการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัวของคุณคือการขยายการปฏิบัติแบบคล่องตัวให้ประสบความสำเร็จในทุกทีมพัฒนา ผลลัพธ์หลักของคุณจะเป็น:
- เพิ่มจำนวนทีม Scrumจาก 5 เป็น 10 ภายในไตรมาสที่ 1
- บรรลุการปรับปรุงความถี่ในการปรับใช้เพิ่มขึ้น 30% ภายในไตรมาสที่ 2
- เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นสปรินต์เป็น 95%
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ใช้กันบ่อยที่สุดในทีมที่ทำงานแบบอไจล์ ได้แก่:
หนี้ทางเทคนิค: ลดงานที่ถูกติดแท็กเป็นหนี้ทางเทคนิคลงเป็นจำนวน%
ความถี่ในการปรับใช้: ลดเวลาในการสร้างลง b% นำบริการ c% ไปใช้ในสายงานการรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD)
ประสิทธิภาพ: ลดเวลาในการโหลดลง d% เพิ่มเวลาทำงานเป็น e%
คุณภาพของโค้ด: จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้พัฒนาทุกคน ดำเนินการประเมินช่องโหว่และการทดสอบการเจาะระบบ (VAPT) ทุกหกเดือน
ความพึงพอใจของลูกค้า: เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ขึ้น f%
ด้วยเหตุนี้ มาดูกันว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัวเกิดขึ้นจริงอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง
ตัวอย่างจริงของการเปลี่ยนแปลงสู่ Agile ที่ประสบความสำเร็จ
เราได้เลือกตัวอย่างจากอุตสาหกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่การปรับเปลี่ยนสู่ความคล่องตัวที่ประสบความสำเร็จสามารถนำมาได้
ประกันภัย
บริษัทสเตท ฟาร์ม หนึ่งในบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มต้นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่คล่องตัว
การเปลี่ยนแปลง: การนำ DevOps มาใช้, การมาตรฐานวงจรการพัฒนา, การใช้เครื่องมือโอเพนซอร์ส, และการผสานงานต่างๆ เช่น การดีบั๊กเข้ากับบริบท
ผลลัพธ์: เพิ่มประสิทธิภาพ, รอบการPLOYสั้นลง, การPLOYอัตโนมัติ, ความพร้อมใช้งานสูงขึ้น, และประสิทธิภาพ.
หากคุณกำลังสงสัย นี่คือบทความบล็อกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ DevOps vs agile.
ค้าปลีก
Target ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงแบบアジลเพื่อปรับปรุงความสามารถทางดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซของตน
การเปลี่ยนแปลง: แนวคิดเชิงผลิตภัณฑ์, การนำ DevOps มาใช้, การปรับปรุงระบบเก่าให้ทันสมัย, API, CI/CD
ผลลัพธ์: ความสามารถในการสร้างข้อเสนอที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลสุขภาพ
บริษัท เซอร์เนอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำด้านการจัดหาโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ ได้นำแนวคิดแบบアジลมาใช้เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพได้รวดเร็วขึ้น
การเปลี่ยนแปลง: การปรับปรุงระบบเก่าและการย้ายระบบ
ผลลัพธ์: เพิ่มผลผลิต 5% ด้วยทีมงานใหม่
การเงิน
ธนาคาร ING ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบアジลมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ข่าวดีก็คือว่าพวกเขามีความเข้าใจว่าขั้นตอนต่อไปของการเดินทางนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
การเปลี่ยนแปลง: พัฒนาโมเดลองค์กรที่เน้นกลุ่มย่อย (tribes), หน่วยปฏิบัติการ (squads) และบท (chapters) ดำเนินการ DevOps และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงโมเดลการจัดการประสิทธิภาพการทำงานใหม่
ผลลัพธ์: การเพิ่มรอบการปล่อยจาก 2 เดือนเป็น 2 สัปดาห์. การเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าและการมีส่วนร่วมของพนักงาน.
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าองค์กรสามารถได้รับประโยชน์หลากหลายจากการเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัว ประโยชน์ที่พบบ่อยที่สุดมีดังนี้
ความร่วมมือ
Agile เติบโตได้ดีจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ มันสร้างสภาพแวดล้อมที่ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ และแบ่งปันความรู้กันอย่างเสรี กิจกรรมและพิธีกรรมของ Scrum เช่น การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการทบทวนสปรินต์ ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้เกิดสิ่งนี้
ประสิทธิภาพ
โดยการแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ทีมแบบอไจล์สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าได้รวดเร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยลง ซึ่งช่วยลดการสูญเสียโดยการลดเวลาหยุดทำงานและกำจัดงานที่ไม่จำเป็น
ประสิทธิผล
ทีมที่มีความคล่องตัวใช้สปรินต์เพื่อมุ่งเน้นการส่งมอบฟีเจอร์ภายในระยะเวลาสั้น ๆ วิธีการนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญตามข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผลตอบแทนจากการลงทุน
วิธีการแบบ Agile นำไปสู่ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากการส่งมอบฟีเจอร์ที่รวดเร็วขึ้น คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และความเสี่ยงที่ลดลง การส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ตั้งแต่เนิ่นๆ มักช่วยลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด ทำให้สามารถสร้างรายได้ได้เร็วขึ้น
ขวัญและกำลังใจของพนักงาน
การปฏิบัติแบบ Agile ให้อำนาจแก่ทีมที่บริหารตนเอง ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจมากขึ้น ทีม Agile มักมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะทำงานอย่างไร ทำให้พวกเขาสามารถทำงานที่ยอดเยี่ยมได้ตามเงื่อนไขของตนเอง
การสรรหาบุคลากร
องค์กรที่มีความคล่องตัวถูกมองว่าเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและสามารถปรับตัวได้ ทำให้พวกเขามีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้มีความสามารถระดับสูงที่ต้องการสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความพลวัตและยืดหยุ่น ซึ่งมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคุณในตลาด
ความพึงพอใจของลูกค้า
Agile ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในแต่ละรอบการพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นตามธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความคล่องตัวเพื่ออนาคต
Agile มีอายุเกือบจะครบ 25 ปีแล้ว โดยองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในอนาคตได้นำโมเดลนี้มาใช้ตั้งแต่ปี 2000 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้เห็นหลักการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นรูปแบบผสมผสาน เช่น DevOps, Scrum, Lean, Kanban และปรัชญาอื่น ๆ อีกมากมาย
บางวิธีที่มันจะมีการพัฒนาในอนาคตที่สำคัญคือ:
การเกิดขึ้นของ AI: โมเดล Agile/DevOps ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานอัตโนมัติมาโดยตลอด ด้วย AI เชิงสร้างสรรค์และเครื่องมือสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง ทีมงานสามารถทำงานเอกสารผลิตภัณฑ์ การจัดการโครงการ ฯลฯ เป็นอัตโนมัติได้มากขึ้น เพื่อให้บุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าได้
นอกเหนือจากการพัฒนาซอฟต์แวร์: ทีมทรัพยากรบุคคล, การตลาด, การเงิน, และการดำเนินงานกำลังเห็นประโยชน์ของวิธีการแบบอไจล์และกำลังปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาเช่นกัน
การปรับขนาด: เมื่อองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้นเริ่มนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้ จะมีการเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรอบการทำงานแบบอไจล์ที่ปรับขนาดได้ เช่น SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large-Scale Scrum), และ DaD (Disciplined Agile Delivery)
ClickUp และการเปลี่ยนแปลงสู่ Agile: สร้างมาเพื่อกันและกันโดยเฉพาะ
"ClickUp ช่วยให้ฉันไม่ต้องอยู่ในโหมด 'วุ่นวาย' เราสามารถทำงานเชิงรุกได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่" Kellock Irvin ผู้นำผลิตภัณฑ์ของ Powerflexกล่าวนี่คือหนึ่งในเหตุผลมากมายที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบ Agile
ClickUp ช่วยแบ่งโครงการเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์ที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมออกเป็นงานที่จัดการได้ นอกจากนี้ยังสื่อสารความคาดหวังและเกณฑ์การยอมรับอย่างชัดเจนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ClickUp's Whiteboard, Mind Maps, Docs, และความคิดเห็นช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทเดียวกัน ClickUp Brain ช่วยเร่งการจัดการโครงการ, อัตโนมัติกระบวนการที่ทำซ้ำ, และทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของสมาชิกทุกคนในทีม ClickUp'sagile templatesทำให้คุณเริ่มต้นการเดินทางของคุณได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือที่ครอบคลุมนี้ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้เช่นกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งทีมที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
เตรียมโครงการเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณให้ประสบความสำเร็จทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ Agile
อะไรคือสามเสาหลักของสครัม?
เสาหลักสามประการของ Scrum คือ:
- ความโปร่งใส: การสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อสร้างความไว้วางใจ
- การตรวจสอบ: การทบทวนเป็นประจำเพื่อมุ่งสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การปรับตัว: ปรับเปลี่ยนแนวทางอย่างเหมาะสมตามข้อเสนอแนะและความรู้ใหม่ที่ได้รับ
เสาหลักสี่ประการของอไจล์คืออะไร?
เสาหลักสี่ประการ หรือที่รู้จักกันในนามค่านิยมหลักของ Agile ได้แก่:
- บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์สำคัญกว่ากระบวนการและเครื่องมือ
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้เหนือกว่าเอกสารประกอบที่ครอบคลุม
- ความร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าการเจรจาสัญญา
- ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะทำตามแผน
บทบาทของการจัดการในการเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์ที่ประสบความสำเร็จคืออะไร?
การบริหารจัดการมีบทบาทในการสนับสนุนและกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงแบบアジล (Agile) อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขามีขอบเขตครอบคลุมหลากหลายด้าน ทั้งเชิงกลยุทธ์ การสนับสนุน และการนำทาง:
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์: กำหนดแผนงานและเป้าหมายสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
การจัดการการเปลี่ยนแปลง: การสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความคืบหน้า และประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาและความต้านทาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดกระบวนการ
การวัดและปรับ: ติดตามความก้าวหน้า วัดผลลัพธ์เทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และปรับตามความจำเป็นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดำเนินไปตามแผน
บทบาทของโค้ชอไจล์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเป็นอไจล์คืออะไร?
โค้ชที่มีความคล่องตัวมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกและชี้แนะเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความคล่องตัว ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึง:
การเรียนรู้แบบアジลและการให้คำปรึกษา: การฝึกอบรมทีมและบุคคลเกี่ยวกับหลักการ, วิธีการ, และกรอบการทำงานแบบアジล (เช่นAgile Scrum, Kanban, และ Lean)
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและทัศนคติ: การเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมและคุณค่าแบบアジลในสไตล์การนำและการตัดสินใจของพวกเขา
การปรับปรุงกระบวนการ: ประเมินวิธีการทำงานในปัจจุบัน, ระบุช่องว่าง, และทำการปรับปรุง
การเสริมสร้างความร่วมมือ: ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันทั้งภายในและระหว่างทีม ทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงาน และสนับสนุนการสื่อสารอย่างเปิดเผย