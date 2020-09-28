บล็อก ClickUp
DevOps vs Agile: คู่มือฉบับสมบูรณ์ (2025)

Holly
Holly
28 กันยายน 2563

สงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง DevOps กับ Agile?

Agile และ DevOps คือซูเปอร์ฮีโร่ในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ X-men และ Avengers พวกเขามีโลกของตัวเองที่แตกต่างกัน

ธอร์ และ กัปตันอเมริกา

ในขณะที่ Agile ดูแลโลกของ นักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,DevOpsมุ่งเน้นที่โลกของ นักพัฒนา-การดำเนินงาน.

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาแต่ละวิธีอย่างละเอียดและเปรียบเทียบความแตกต่างในแง่ของแนวทาง บุคลากร ประโยชน์ และอื่นๆ นอกจากนี้ เราจะเน้นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถรองรับทั้งสอง วิธีได้

มาเริ่มกันเลย!

DevOps คืออะไร?

DevOps เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นการเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบัติการ

วิธีการ DevOps ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทั้งสองทีมด้วย...

  • ความร่วมมือ: ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการทำงานร่วมกัน
  • กระบวนการ อัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • การทดสอบอย่างต่อเนื่อง: ทั้งสองทีมทำการทดสอบแต่ละส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • การรวมอย่างต่อเนื่อง: ซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ เพื่อให้สามารถรวมเข้าด้วยกันได้เร็วขึ้น
  • การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง: โค้ดที่ผ่านการทดสอบจะถูกปรับใช้โดยอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ทีมปฏิบัติการตรวจสอบแต่ละส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการนำไปใช้งาน
  • การส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงโค้ดจะถูกสร้างและทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อปล่อยออกมาได้ทุกเมื่อ

แต่คุณไม่ได้แค่อยากจะ รู้ ว่าเหล่าอเวนเจอร์สเจ๋งแค่ไหน ใช่ไหม?

คุณต้องการเห็นพวกเขาใน แอคชั่น!

มาดูกันว่า DevOps ทำงานอย่างไร...

ตามประเพณีแล้ว ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณจะทำงานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในกระบวนการพัฒนา และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งต่อไปยังทีมปฏิบัติการ

ขณะนี้ทีมปฏิบัติการมีงานที่ต้องทำมากมาย: การจัดการ, การตรวจสอบ, และการPLOYMENTของก้อนโค้ดขนาดใหญ่เหล่านี้

แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้ทีมปฏิบัติการรู้สึกหนักหน่วงได้ แต่การติดตั้งซอฟต์แวร์ก็อาจใช้เวลานานเช่นกัน ผู้ใช้ของคุณคงไม่ชอบการรอคอย และคุณก็คงไม่อยากให้พวกเขาไม่พอใจ: โดยเฉพาะถ้ามีคนอย่างบรูซ แบนเนอร์อยู่ด้วย!

ฮัลค์ทุบ

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น วัฒนธรรม DevOps มุ่งเน้นที่ การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง

ทีมพัฒนาจะเขียนโค้ดใหม่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ทดสอบ และส่งต่อให้กับทีมปฏิบัติการ ทีมปฏิบัติการจะทำการทดสอบเพิ่มเติม, ผสานรวม, และPLOY โค้ดต่อไป

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ต้องการ ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการของคุณ

ในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด DevOps ใช้เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ

น่าประทับใจใช่ไหมล่ะ?

ตอนนี้เรามาดูกันว่า Agile คืออะไร!

อะไรคือ Agile?

Agile เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณแบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นรอบการพัฒนาที่สั้นลง (เรียกว่า สปรินต์) ซึ่งแต่ละรอบจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์

ประโยชน์คืออะไร?

วิธีการแบบ Agile เป็นการปรับปรุงที่สำคัญเหนือกว่าวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่น แบบจำลอง Waterfall

ในวิธีการแบบน้ำตก คุณจะมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพียงหลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหลายเดือนแล้วเท่านั้น และหากลูกค้าไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องเริ่มกระบวนการพัฒนาใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง!

Agile มุ่งเน้นที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ด้วย Agile คุณจะนำเสนอ เวอร์ชัน ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ให้กับลูกค้าของคุณหลังจากแต่ละสปรินต์ เมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าแล้ว คุณสามารถนำไปปรับปรุงในรอบถัดไปของคุณได้

นี่คือตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจกระบวนการ Agile ได้ดียิ่งขึ้น:

สมมติว่าทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคุณกำลังพัฒนาแอป iOS

หากคุณใช้วิธีการแบบน้ำตกแบบดั้งเดิมทีมในสำนักงานหรือทีมระยะไกลของคุณอาจใช้เวลาถึงหนึ่งปีในการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในที่สุดแล้ว ลูกค้าอาจไม่ชอบฟีเจอร์ที่ทีมของคุณใช้เวลาสี่เดือนในการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ

แต่ด้วย วิธีการแบบ Agile สิ่งต่างๆ จะแตกต่างออกไป

เมื่อสิ้นสุด สปรินต์ แต่ละครั้ง (ซึ่งใช้เวลาเพียง 2-4 สัปดาห์) คุณจะได้รับ ข้อเสนอแนะ จากลูกค้าของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพัฒนาล่าสุด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถยกเลิกไอเดียที่ไม่ดีได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและเงินไปกับการพัฒนา

แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่าง สมบูรณ์แบบ!

ฟังดูเหมือนว่า Agile เป็นวิธีการที่ค่อนข้างทรงพลัง ใช่ไหม?

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ วิธีการ DevOps แล้วเป็นอย่างไรบ้าง?

DevOps กับ Agile: ต่างกันอย่างไร?

X-men และ The Avengers มีเป้าหมายร่วมกัน: การช่วยโลก.

อย่างไรก็ตาม พวกเขามีสไตล์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ในการทำสิ่งนั้น

หนุ่ม x-men

เช่นเดียวกัน, DevOps และ Agile มีเป้าหมายเดียวกัน:เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ.

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ X-men และ Avengers โลกของพวกเขาก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง

มาเจาะลึกความแตกต่างเหล่านี้กัน:

1. ความแตกต่างในแนวทาง

Agile และ DevOps ใช้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน:

ก. วิธีการแบบคล่องตัว

แนวทาง Agile มุ่งเน้นการเชื่อมช่องว่างระหว่างลูกค้าและทีมพัฒนา Agile โดยใช้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะแบบวนซ้ำ กล่าวโดยสรุป กระบวนการ Agile ใช้แนวทาง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอยู่เสมอ

ข. แนวทาง DevOps

แนวทาง DevOps ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบัติการโดยทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น แนวทางนี้รวมวิธีการหลายอย่าง เช่น การทดสอบอัตโนมัติ การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง การรวมอย่างต่อเนื่อง และการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

โบนัส: ตรวจสอบ10อันดับเครื่องมือ Continuous Deployment สำหรับทีมซอฟต์แวร์ในปี 2023

หมายเหตุ: ต่างจากวิธีการ DevOps, Agile มีเอกสารนำทางที่เรียกว่า Agile Manifesto. เอกสารนี้ระบุถึงคุณค่าและหลักการของวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile.

2. ความแตกต่างในทีม

ทั้ง X-men และ Avengers มีทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีทักษะต่างกัน

หลายสายพันธุ์กลายพันธุ์

เช่นเดียวกัน, DevOps และ Agile ต่างก็มีสมาชิกทีมที่มีทักษะและขนาดที่แตกต่างกัน

ก. ทีมที่มีความคล่องตัว

ในวิธีการแบบ Agile ทีมจะมีขนาดเล็กและหลากหลายหน้าที่เสมอ ด้วยเหตุนี้ทีม Agileจึงมักชอบนักพัฒนาแบบฟูลสแตกที่สามารถเข้าใจทุกส่วนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้

และในขณะที่คุณมีผู้จัดการโครงการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือScrum Master คอย แนะนำทีม สมาชิกแต่ละคนในทีมก็คาดหวังให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

ข. ทีม DevOps

กระบวนการ DevOps มักจะมีทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการหลายทีมทำงานร่วมกันอย่างมีความร่วมมือที่ยอดเยี่ยม ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมีขนาดใหญ่มากขึ้นและประกอบด้วยสมาชิกทีมที่มีระดับประสบการณ์ที่หลากหลาย

ในวัฒนธรรม DevOps บทบาทต่าง ๆ ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแทนที่จะเน้นการทำงานข้ามหน้าที่

3. ความแตกต่างในเอกสาร

เมื่อพูดถึงเอกสาร Agile ก็เหมือนกับ Wolverine ส่วน DevOps ก็เหมือนกับ Nick Fury

ก. เอกสารแบบคล่องตัว

Agile มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานมากกว่าเอกสาร

เหมือนกับที่วูล์ฟเวอรีนอยากกระโดดเข้าไปในฉากแอ็คชั่นโดยตรงเลย!

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า Agile จะละเลยเอกสารโดยสิ้นเชิง เพียงแต่ให้ความสำคัญน้อยกว่าเท่านั้น

ข. เอกสาร DevOps

ในวิธีการทำงานแบบ DevOps เอกสารมีความสำคัญเทียบเท่ากับท่าทางของนิค ฟิวรี่

โทนี่ สตาร์ค และนิค ฟิวรี่

เนื่องจากทีมปฏิบัติการไม่ได้สร้างอินครีเมนต์ พวกเขาจึงต้องการเอกสารที่เหมาะสมเพื่อทำความเข้าใจอินครีเมนต์อย่างชัดเจน

4. ความแตกต่างของกรอบเวลา

วูล์ฟเวอรีนหรือฮัลค์อาจไม่สนใจเรื่องเวลา แต่กรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ของคุณ

ก. กรอบเวลาที่คล่องตัว

Agile ทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เรียกว่า สปรินต์ สปรินต์เหล่านี้มักมีระยะเวลา 2-4 สัปดาห์

ข. กรอบเวลาของ DevOps

กระบวนการ DevOps ไม่มีกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นนั้น แต่จะเน้นไปที่ตารางเวลาในระยะยาวเพื่อความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น

5. ความแตกต่างของเครื่องมือ

ค้อนของธอร์คงใช้ไม่ได้ผลดีถ้าวูล์ฟเวอรีนพยายามใช้มัน ใช่ไหม?

เขาเจ๋งมากอยู่แล้วกับกรงเล็บอะดาแมนเทียมของเขา

วูล์ฟเวอรีน

เช่นเดียวกัน ทั้ง Agile และ DevOps มีชุดเครื่องมือของตัวเองที่ทำงานได้ดีสำหรับพวกเขา

A. เครื่องมือแบบアジล

เครื่องมือ Agileมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันของทีมและการติดตามโครงการ

ทีม Agile ส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้พวกเขาวางแผน, จัดการ, และติดตามโครงการ, ตลอดจนร่วมมือกับสมาชิกทีมในเวลาจริง.

คล้ายกับ ซอฟต์แวร์ แบบครบวงจร เหมือน JARVIS!

ข. เครื่องมือ DevOps

DevOps ต้องการซอฟต์แวร์อัตโนมัติและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดี ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ เช่น AWS สามารถให้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการนำ DevOps ไปใช้

นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้ว เครื่องมือ DevOps ยังมอบระบบอัตโนมัติมากมายเพื่อช่วยพวกเขาในการจัดการกระบวนการปรับใช้

6. ความแตกต่างในข้อดีและข้อเสีย

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก ใช่ไหม? แม้แต่เทพเจ้าอย่างธอร์ก็ยังทำผิดพลาดได้เหมือนกัน

เช่นเดียวกัน ทั้ง Agile และ DevOps ต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง

A. ข้อดีและข้อเสียของ Agile

นี่คือ ข้อดี บางประการของแนวทางการพัฒนาแบบ Agile:

  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • มอบการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วขึ้น
  • สมาชิกใช้เวลาน้อยลงในการจัดทำเอกสาร

ตอนนี้ มาดู ข้อเสีย ของกระบวนการพัฒนาแบบ Agile:

ข. ข้อดีและข้อเสียของ DevOps

นี่คือเหตุผลที่ DevOps เป็น วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ:

  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาและทีมปฏิบัติการ
  • แนวทางระยะยาวช่วยรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์
  • มีความชัดเจนอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ

มาดู ข้อบกพร่อง บางประการของวิธีการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ DevOps:

  • สมาชิกต้องใช้เวลาและพลังงานเพิ่มเติมในการจัดทำเอกสาร
  • การติดตามกระบวนการ DevOps ใหม่ ๆ เช่น การทดสอบอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องสำหรับบริษัท

นี่คือแผนภูมิสรุปความแตกต่างทั้งหมดระหว่าง DevOps กับ Agile:

พารามิเตอร์คล่องตัวเดฟโอปส์
หลักการหลักการของ Agile คือการบริหารโครงการอย่างรวดเร็วโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักการ DevOps เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการทางวิศวกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
แนวทางแนวทางแบบ Agile เป็นแบบวนซ้ำและมุ่งเน้นที่ลูกค้าและการปล่อยผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วแนวทาง DevOps เป็นแนวทางที่เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนา (Dev) และทีมปฏิบัติการ (Ops)
ขนาดทีมทีม Agile มีขนาดเล็ก ประมาณ 3-8 คนทีม DevOps ไม่มีขีดจำกัด เนื่องจากเป็นการรวมทีมขนาดใหญ่สองทีมให้ทำงานร่วมกัน
การฝึกฝนการปฏิบัติแบบอไจล์ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความร่วมมือระหว่างทีมขนาดเล็กการปฏิบัติ DevOps ส่งเสริมการรวมระบบอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์บ่อยครั้ง
เครื่องมือเครื่องมือ Agile มุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันของทีมและการติดตามความก้าวหน้าเครื่องมือ DevOps มุ่งเน้นไปที่การอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันของทีม
กรอบเวลาวิธีการแบบ Agile เน้นการทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ ที่ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์วิธีการ DevOps มุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือในระยะยาว
วัฒนธรรมวัฒนธรรมแบบ Agile คือการมีทีมที่จัดระเบียบตนเองและทำงานข้ามสายงานเพื่อพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นวัฒนธรรม DevOps คือการมีความเข้าใจร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ

ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างของพวกเขาหรือไม่?

ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DevOps และ Agile:

DevOps และ Agile สามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่?

DevOps และ Agile ทั้งสอง นำเสนอเฟรมเวิร์กที่สามารถเร่งกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ได้

ในขณะที่วิธีการ Agile ทำงานในโลกของนักพัฒนาและลูกค้า กระบวนการ DevOps ทำงานในโลกของนักพัฒนาและการดำเนินงาน

แต่ลองนึกดูสิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนถ้าคุณสามารถเลือกทั้งสองอย่างได้

คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วย Agile และ DevOps!

คุณสามารถใช้วิธีการแบบ Agile เช่นScrumและKanban เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ แต่คุณสามารถใช้วิธีการ DevOps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการของคุณได้

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักคือ: คุณจะดำเนินการทั้งสองอย่างนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

วิธีบริหารจัดการโครงการแบบ Agile และ DevOps พร้อมกัน

แน่นอน คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยคุณได้ทุกอย่าง

คล้ายกับซอฟต์แวร์ในชุดของโทนี่เลย!

แต่คุณควร มองหาอะไร ในเครื่องมือนั้น?

โทนี่ สตาร์ค พูดว่า คำถามยอดเยี่ยม

Agile และ DevOps ต่างก็ต้องการ ฟังก์ชันการทำงานที่แยกจากกัน จากเครื่องมือของพวกเขา

กระบวนการ Agile ต้องการให้ซอฟต์แวร์ของคุณติดตามงาน ความคืบหน้าปัจจุบัน และช่วยคุณสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

DevOps จะต้องการสิ่งต่าง ๆ เช่นการประมวลผลแบบคลาวด์และโซลูชันการอัตโนมัติแต่เหนือสิ่งอื่นใด DevOps toolchain จะต้องอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมปฏิบัติการขนาดใหญ่และทีมพัฒนา

โดยทั่วไปแล้ว ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ ต้อง:

  • ให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • จัดการกระบวนการ
  • ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมืออื่น ๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณ

โชคดีที่มีเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่จัดการทุกอย่างนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม!

ClickUp คืออะไร?

ชุดอุปกรณ์ใหม่ clickup 3.0

ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก

ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการ:

  • บริหารจัดการทีม Agile หรือทีม DevOps ทั้งหมด
  • ติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ทั้งหมดของคุณ
  • นำ Scrum, Kanban หรือแม้แต่แนวทาง Waterfall มาใช้

ClickUp สามารถจัดการได้ ทุกอย่าง!

มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยคุณปรับใช้แนวทาง DevOps หรือ Agile ได้อย่างไร:

A.เป้าหมาย

เป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกกระบวนการทางธุรกิจ

อย่ากังวลไป เป้าหมายของคุณจะไม่เหมือนกับ "การหยุดธานอส"

ปล่อยให้เหล่าอเวนเจอร์จัดการเรื่องนั้นดีกว่า

นี่คือตัวอย่างของเป้าหมายแบบ Agile:

  • เพิ่มฟีเจอร์ตัวจับเวลาในหน้าแลนดิ้งเพจ
  • เพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ขึ้น 10%

ในทางกลับกัน เป้าหมายของ DevOps มีลักษณะดังนี้:

  • PLOY เวอร์ชันใหม่ของแอปภายใน 48 ชั่วโมง
  • ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรสำหรับเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้งานอยู่

โดยปกติแล้ว โครงการหนึ่งอาจมีเป้าหมายหลายประการ และการติดตามเป้าหมายทั้งหมดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นชาร์ลส์ เซเวียร์ แน่นอน

ศาสตราจารย์ X กำลังมุ่งเน้น

แล้วคุณติดตามเป้าหมายของคุณอย่างไร?

ด้วยฟีเจอร์ เป้าหมาย ของ ClickUp!

เป้าหมาย เป็นกรอบระดับสูงที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็น เป้าหมายย่อย ที่สามารถบรรลุได้ง่าย แม้ว่าจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ แต่ก็ยังสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีมDevOps หรือScrumของคุณ โดยทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสำเร็จ

แต่นั่นยังไม่หมด!

เมื่อทุกเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ ClickUp จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีภาพที่ชัดเจนว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากเพียงใด

การใช้ เป้าหมาย ของ ClickUp คุณยังสามารถ:

  • วัดผลเป้าหมาย Agile/DevOps ของคุณด้วยOKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)
  • สร้างบัตรคะแนนรายสัปดาห์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ติดตามสปรินต์Scrum หรือโครงการแบบเรียลไทม์
เป้าหมายในคลิกอัพ

ข. การทำงานอัตโนมัติ

ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติมากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของคุณ แต่ยังช่วยให้ทรัพยากรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับงานที่ต้องการจริงๆ

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน:

หากเกิด เหตุการณ์กระตุ้น และ เงื่อนไข เป็นจริง จะมีการดำเนินการ การกระทำ เฉพาะอย่างหนึ่งโดยอัตโนมัติ

Hulk มีระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในตัวอยู่แล้ว

หาก คนร้ายอยู่ใกล้ และ ฮัลค์โกรธ เขาจะ ทุบ พวกเขาโดยอัตโนมัติ

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้าง กระบวนการอัตโนมัติแบบกำหนดเอง สำหรับขั้นตอนการทำงานของโครงการของคุณได้เช่นกัน

(ไม่มีการ "ทุบ" อย่างแน่นอน)

อย่างไรก็ตาม ClickUp มี ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 50+ แบบ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

บางประการได้แก่:

  • เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง ระบบจะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
  • ใช้แม่แบบขณะสร้างงาน
  • อัปเดตความสำคัญของงานเมื่อรายการตรวจสอบถูกเคลียร์
  • เปลี่ยนแท็กเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน
  • เก็บถาวรงานเมื่อลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยน

(คลิก ที่นี่ เพื่อดูการตั้งค่าอัตโนมัติเพิ่มเติม).

ระบบอัตโนมัติในคลิกอัพ

ค.สถานะงานที่กำหนดเอง

ลองนึกภาพว่าคุณต้องไปถามแบล็ควิโดว์เพื่ออัปเดตภารกิจเป็นครั้งคราว

ไม่เพียงแต่จะใช้เวลานานเท่านั้น แต่เธอยังจะรู้สึกหงุดหงิดมากอีกด้วย

แบล็กวิโดว์ อเวนเจอร์

เช่นเดียวกัน คุณไม่อยากจะโทรหาสมาชิกทีมของคุณตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้การอัปเดต!

โชคดีที่ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

ด้วย สถานะที่กำหนดเอง ของ ClickUp คุณสามารถดูสถานะของงานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่คุณต้องการ

แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งสิ่งเหล่านี้ตามความต้องการของโครงการของคุณได้

ตัวอย่างเช่น ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ DevOps ของคุณ คุณสามารถสร้างขั้นตอน "กำลังทดสอบเบต้า" หรือ "ทดสอบหาข้อบกพร่อง" แทนการใช้คำทั่วไปอย่าง "อยู่ระหว่างดำเนินการ"

มุมมองบอร์ดในคลิกอัพ

ง. ส่วนความคิดเห็น

การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมใด ๆ

ลองนึกภาพการสื่อสารผิดพลาดกับฮัลค์ดูสิ!

กัปตันอเมริกาและฮัลค์

ไม่ว่าจะเป็น DevOps หรือ Agile ผู้จัดการมักจำเป็นต้องหารือเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคที่ซับซ้อนกับสมาชิกในทีมของตน

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากสำหรับสมาชิกในทีมที่จะเข้าใจบริบทที่ถูกต้องเมื่อพวกเขาได้รับเพียงแค่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ยาวเหยียด

โชคดีที่ ClickUp มีวิธีแก้ไขที่ง่ายสำหรับเรื่องนี้: ความคิดเห็น.

แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนความคิดเห็นในตัว ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานเฉพาะได้

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ ความคิดเห็น สามารถช่วยคุณได้:

  • แท็กสมาชิกเพื่อเน้นความคิดเห็นที่สำคัญ
  • ชี้แจงให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไรในภารกิจนี้
  • จัดการกับปัญหาใด ๆ ด้วยบริบทที่ถูกต้อง
  • มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ถูกมองข้าม
  • แชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนงานใดก็ได้

สำหรับการทำงานร่วมกันเพิ่มเติม คุณสามารถใช้มุมมองแชทเพื่อสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานใดๆ ได้อีกด้วย เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนช่อง Slack!

งานในคลิกอัพ

E.แดชบอร์ด

ไม่ว่าจะเป็น Agile หรือ DevOps คุณจำเป็นต้องติดตามโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณใช่ไหม?

ไม่เหมือนกับโทนี่ สตาร์ค คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

โทนี่ สตาร์คกำลังทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้ แดชบอร์ด ของ ClickUp ได้ฟรี!

แดชบอร์ด ให้คุณเห็นสรุปอย่างรวดเร็วของโครงการใด ๆ คุณสามารถปรับแต่งให้แสดงสิ่งที่คุณต้องการได้เกือบทุกอย่าง ราวกับเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจของโครงการคุณเอง

นี่คือกราฟบางส่วนที่คุณสามารถใช้ในแดชบอร์ดของคุณได้:

แผนภูมิการไหลสะสม

F.การบูรณาการ

อะไรที่ทำให้ทีมที่ดีอย่าง Avengers หรือ X-men แข็งแกร่งมาก?

พวกเขาทำงานร่วมกันได้ดี

นักแสดง x-men กำลังสนุกสนาน

เช่นเดียวกัน คุณต้องการให้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณทำงานร่วมกันได้ดี ตลอดเวลา

ClickUp มีการ ผสานการทำงานแบบเนทีฟ กับซอฟต์แวร์ยอดนิยมหลากหลายประเภทในที่ทำงาน เพื่อช่วยให้การไหลของข้อมูลระหว่างเครื่องมือของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณอีกด้วย

ซอฟต์แวร์ยอดนิยมบางตัวที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่น ได้แก่:

  • GitHub: แสดงการผลักดัน, การคอมมิต และการขอดึงโดยตรงใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
  • GitLab: สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติตามการกระทำของคุณใน GitHub
  • Time Doctor: ติดตามเวลาของโครงการและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณ
  • Zoom: จัดการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงกับสมาชิกทีมเสมือนจริงของคุณ
การเชื่อมต่อกับคลิกอัพ

แต่เดี๋ยวก่อน...

นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ ClickUp สามารถทำได้เพื่อคุณ!

นี่คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเพิ่มเติมที่มันมอบให้:

สรุป

แล้วผลลัพธ์ระหว่าง DevOps กับ Agile เป็นอย่างไรบ้าง?

DevOps และ Agile ต่างก็จัดการกับ แง่มุมที่แตกต่างกัน ของโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคุณ

การใช้ทั้งสองอย่างก็เหมือนกับการมีทั้งทีมอเวนเจอร์ส และ ทีมเอ็กซ์-เมนอยู่เคียงข้างคุณ

แต่เมื่อมีอำนาจมาก ก็ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายในการบริหารจัดการที่ยิ่งใหญ่...

โชคดีที่สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp!

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำ Agile หรือ DevOps มาใช้ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ทุกขั้นตอนด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เป้าหมาย, การทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ด

เช่นเดียวกับโล่ของกัปตันอเมริกาหรือค้อนของธอร์ ClickUp คืออาวุธที่สมบูรณ์แบบในการเอาชนะอุปสรรคของโครงการใด ๆ

ลงทะเบียนวันนี้และสัมผัสพลังพิเศษนี้!

กัปตันอเมริกาและธอร์ต่อสู้กับคนร้าย