DevOps vs Agile: คู่มือฉบับสมบูรณ์ (2025)

สงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง DevOps กับ Agile?
Agile และ DevOps คือซูเปอร์ฮีโร่ในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ X-men และ Avengers พวกเขามีโลกของตัวเองที่แตกต่างกัน
ในขณะที่ Agile ดูแลโลกของ นักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,DevOpsมุ่งเน้นที่โลกของ นักพัฒนา-การดำเนินงาน.
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาแต่ละวิธีอย่างละเอียดและเปรียบเทียบความแตกต่างในแง่ของแนวทาง บุคลากร ประโยชน์ และอื่นๆ นอกจากนี้ เราจะเน้นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถรองรับทั้งสอง วิธีได้
มาเริ่มกันเลย!
DevOps คืออะไร?
DevOps เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นการเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบัติการ
วิธีการ DevOps ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทั้งสองทีมด้วย...
- ความร่วมมือ: ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการทำงานร่วมกัน
- กระบวนการ อัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- การทดสอบอย่างต่อเนื่อง: ทั้งสองทีมทำการทดสอบแต่ละส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การรวมอย่างต่อเนื่อง: ซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ เพื่อให้สามารถรวมเข้าด้วยกันได้เร็วขึ้น
- การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง: โค้ดที่ผ่านการทดสอบจะถูกปรับใช้โดยอัตโนมัติ
- การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ทีมปฏิบัติการตรวจสอบแต่ละส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการนำไปใช้งาน
- การส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงโค้ดจะถูกสร้างและทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อปล่อยออกมาได้ทุกเมื่อ
แต่คุณไม่ได้แค่อยากจะ รู้ ว่าเหล่าอเวนเจอร์สเจ๋งแค่ไหน ใช่ไหม?
คุณต้องการเห็นพวกเขาใน แอคชั่น!
มาดูกันว่า DevOps ทำงานอย่างไร...
ตามประเพณีแล้ว ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณจะทำงานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในกระบวนการพัฒนา และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งต่อไปยังทีมปฏิบัติการ
ขณะนี้ทีมปฏิบัติการมีงานที่ต้องทำมากมาย: การจัดการ, การตรวจสอบ, และการPLOYMENTของก้อนโค้ดขนาดใหญ่เหล่านี้
แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้ทีมปฏิบัติการรู้สึกหนักหน่วงได้ แต่การติดตั้งซอฟต์แวร์ก็อาจใช้เวลานานเช่นกัน ผู้ใช้ของคุณคงไม่ชอบการรอคอย และคุณก็คงไม่อยากให้พวกเขาไม่พอใจ: โดยเฉพาะถ้ามีคนอย่างบรูซ แบนเนอร์อยู่ด้วย!
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น วัฒนธรรม DevOps มุ่งเน้นที่ การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง
ทีมพัฒนาจะเขียนโค้ดใหม่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ทดสอบ และส่งต่อให้กับทีมปฏิบัติการ ทีมปฏิบัติการจะทำการทดสอบเพิ่มเติม, ผสานรวม, และPLOY โค้ดต่อไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ต้องการ ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการของคุณ
ในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด DevOps ใช้เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ
น่าประทับใจใช่ไหมล่ะ?
ตอนนี้เรามาดูกันว่า Agile คืออะไร!
อะไรคือ Agile?
Agile เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณแบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นรอบการพัฒนาที่สั้นลง (เรียกว่า สปรินต์) ซึ่งแต่ละรอบจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์
ประโยชน์คืออะไร?
วิธีการแบบ Agile เป็นการปรับปรุงที่สำคัญเหนือกว่าวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่น แบบจำลอง Waterfall
ในวิธีการแบบน้ำตก คุณจะมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพียงหลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหลายเดือนแล้วเท่านั้น และหากลูกค้าไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องเริ่มกระบวนการพัฒนาใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง!
Agile มุ่งเน้นที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ด้วย Agile คุณจะนำเสนอ เวอร์ชัน ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ให้กับลูกค้าของคุณหลังจากแต่ละสปรินต์ เมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าแล้ว คุณสามารถนำไปปรับปรุงในรอบถัดไปของคุณได้
นี่คือตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจกระบวนการ Agile ได้ดียิ่งขึ้น:
สมมติว่าทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคุณกำลังพัฒนาแอป iOS
หากคุณใช้วิธีการแบบน้ำตกแบบดั้งเดิมทีมในสำนักงานหรือทีมระยะไกลของคุณอาจใช้เวลาถึงหนึ่งปีในการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชัน
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในที่สุดแล้ว ลูกค้าอาจไม่ชอบฟีเจอร์ที่ทีมของคุณใช้เวลาสี่เดือนในการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ
แต่ด้วย วิธีการแบบ Agile สิ่งต่างๆ จะแตกต่างออกไป
เมื่อสิ้นสุด สปรินต์ แต่ละครั้ง (ซึ่งใช้เวลาเพียง 2-4 สัปดาห์) คุณจะได้รับ ข้อเสนอแนะ จากลูกค้าของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพัฒนาล่าสุด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถยกเลิกไอเดียที่ไม่ดีได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและเงินไปกับการพัฒนา
แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่าง สมบูรณ์แบบ!
ฟังดูเหมือนว่า Agile เป็นวิธีการที่ค่อนข้างทรงพลัง ใช่ไหม?
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ วิธีการ DevOps แล้วเป็นอย่างไรบ้าง?
DevOps กับ Agile: ต่างกันอย่างไร?
X-men และ The Avengers มีเป้าหมายร่วมกัน: การช่วยโลก.
อย่างไรก็ตาม พวกเขามีสไตล์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ในการทำสิ่งนั้น
เช่นเดียวกัน, DevOps และ Agile มีเป้าหมายเดียวกัน:เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ.
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ X-men และ Avengers โลกของพวกเขาก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
มาเจาะลึกความแตกต่างเหล่านี้กัน:
1. ความแตกต่างในแนวทาง
Agile และ DevOps ใช้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน:
ก. วิธีการแบบคล่องตัว
แนวทาง Agile มุ่งเน้นการเชื่อมช่องว่างระหว่างลูกค้าและทีมพัฒนา Agile โดยใช้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะแบบวนซ้ำ กล่าวโดยสรุป กระบวนการ Agile ใช้แนวทาง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอยู่เสมอ
ข. แนวทาง DevOps
แนวทาง DevOps ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบัติการโดยทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น แนวทางนี้รวมวิธีการหลายอย่าง เช่น การทดสอบอัตโนมัติ การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง การรวมอย่างต่อเนื่อง และการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
โบนัส: ตรวจสอบ10อันดับเครื่องมือ Continuous Deployment สำหรับทีมซอฟต์แวร์ในปี 2023
หมายเหตุ: ต่างจากวิธีการ DevOps, Agile มีเอกสารนำทางที่เรียกว่า Agile Manifesto. เอกสารนี้ระบุถึงคุณค่าและหลักการของวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile.
2. ความแตกต่างในทีม
ทั้ง X-men และ Avengers มีทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีทักษะต่างกัน
เช่นเดียวกัน, DevOps และ Agile ต่างก็มีสมาชิกทีมที่มีทักษะและขนาดที่แตกต่างกัน
ก. ทีมที่มีความคล่องตัว
ในวิธีการแบบ Agile ทีมจะมีขนาดเล็กและหลากหลายหน้าที่เสมอ ด้วยเหตุนี้ทีม Agileจึงมักชอบนักพัฒนาแบบฟูลสแตกที่สามารถเข้าใจทุกส่วนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
และในขณะที่คุณมีผู้จัดการโครงการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือScrum Master คอย แนะนำทีม สมาชิกแต่ละคนในทีมก็คาดหวังให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
ข. ทีม DevOps
กระบวนการ DevOps มักจะมีทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการหลายทีมทำงานร่วมกันอย่างมีความร่วมมือที่ยอดเยี่ยม ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมีขนาดใหญ่มากขึ้นและประกอบด้วยสมาชิกทีมที่มีระดับประสบการณ์ที่หลากหลาย
ในวัฒนธรรม DevOps บทบาทต่าง ๆ ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแทนที่จะเน้นการทำงานข้ามหน้าที่
3. ความแตกต่างในเอกสาร
เมื่อพูดถึงเอกสาร Agile ก็เหมือนกับ Wolverine ส่วน DevOps ก็เหมือนกับ Nick Fury
ก. เอกสารแบบคล่องตัว
Agile มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานมากกว่าเอกสาร
เหมือนกับที่วูล์ฟเวอรีนอยากกระโดดเข้าไปในฉากแอ็คชั่นโดยตรงเลย!
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า Agile จะละเลยเอกสารโดยสิ้นเชิง เพียงแต่ให้ความสำคัญน้อยกว่าเท่านั้น
ข. เอกสาร DevOps
ในวิธีการทำงานแบบ DevOps เอกสารมีความสำคัญเทียบเท่ากับท่าทางของนิค ฟิวรี่
เนื่องจากทีมปฏิบัติการไม่ได้สร้างอินครีเมนต์ พวกเขาจึงต้องการเอกสารที่เหมาะสมเพื่อทำความเข้าใจอินครีเมนต์อย่างชัดเจน
4. ความแตกต่างของกรอบเวลา
วูล์ฟเวอรีนหรือฮัลค์อาจไม่สนใจเรื่องเวลา แต่กรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ของคุณ
ก. กรอบเวลาที่คล่องตัว
Agile ทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เรียกว่า สปรินต์ สปรินต์เหล่านี้มักมีระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
ข. กรอบเวลาของ DevOps
กระบวนการ DevOps ไม่มีกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นนั้น แต่จะเน้นไปที่ตารางเวลาในระยะยาวเพื่อความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
5. ความแตกต่างของเครื่องมือ
ค้อนของธอร์คงใช้ไม่ได้ผลดีถ้าวูล์ฟเวอรีนพยายามใช้มัน ใช่ไหม?
เขาเจ๋งมากอยู่แล้วกับกรงเล็บอะดาแมนเทียมของเขา
เช่นเดียวกัน ทั้ง Agile และ DevOps มีชุดเครื่องมือของตัวเองที่ทำงานได้ดีสำหรับพวกเขา
A. เครื่องมือแบบアジล
เครื่องมือ Agileมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันของทีมและการติดตามโครงการ
ทีม Agile ส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้พวกเขาวางแผน, จัดการ, และติดตามโครงการ, ตลอดจนร่วมมือกับสมาชิกทีมในเวลาจริง.
คล้ายกับ ซอฟต์แวร์ แบบครบวงจร เหมือน JARVIS!
ข. เครื่องมือ DevOps
DevOps ต้องการซอฟต์แวร์อัตโนมัติและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดี ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ เช่น AWS สามารถให้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการนำ DevOps ไปใช้
นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้ว เครื่องมือ DevOps ยังมอบระบบอัตโนมัติมากมายเพื่อช่วยพวกเขาในการจัดการกระบวนการปรับใช้
6. ความแตกต่างในข้อดีและข้อเสีย
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก ใช่ไหม? แม้แต่เทพเจ้าอย่างธอร์ก็ยังทำผิดพลาดได้เหมือนกัน
เช่นเดียวกัน ทั้ง Agile และ DevOps ต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
A. ข้อดีและข้อเสียของ Agile
นี่คือ ข้อดี บางประการของแนวทางการพัฒนาแบบ Agile:
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มอบการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วขึ้น
- สมาชิกใช้เวลาน้อยลงในการจัดทำเอกสาร
ตอนนี้ มาดู ข้อเสีย ของกระบวนการพัฒนาแบบ Agile:
- เอกสารจำกัด
- ขอบเขตงานที่ขยายตัวเกินขอบเขตที่กำหนดสามารถเป็นปัญหาได้เสมอในโครงการแบบ Agile
ข. ข้อดีและข้อเสียของ DevOps
นี่คือเหตุผลที่ DevOps เป็น วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ:
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาและทีมปฏิบัติการ
- แนวทางระยะยาวช่วยรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์
- มีความชัดเจนอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ
มาดู ข้อบกพร่อง บางประการของวิธีการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ DevOps:
- สมาชิกต้องใช้เวลาและพลังงานเพิ่มเติมในการจัดทำเอกสาร
- การติดตามกระบวนการ DevOps ใหม่ ๆ เช่น การทดสอบอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องสำหรับบริษัท
นี่คือแผนภูมิสรุปความแตกต่างทั้งหมดระหว่าง DevOps กับ Agile:
|พารามิเตอร์
|คล่องตัว
|เดฟโอปส์
|หลักการ
|หลักการของ Agile คือการบริหารโครงการอย่างรวดเร็วโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|หลักการ DevOps เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการทางวิศวกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
|แนวทาง
|แนวทางแบบ Agile เป็นแบบวนซ้ำและมุ่งเน้นที่ลูกค้าและการปล่อยผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว
|แนวทาง DevOps เป็นแนวทางที่เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนา (Dev) และทีมปฏิบัติการ (Ops)
|ขนาดทีม
|ทีม Agile มีขนาดเล็ก ประมาณ 3-8 คน
|ทีม DevOps ไม่มีขีดจำกัด เนื่องจากเป็นการรวมทีมขนาดใหญ่สองทีมให้ทำงานร่วมกัน
|การฝึกฝน
|การปฏิบัติแบบอไจล์ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความร่วมมือระหว่างทีมขนาดเล็ก
|การปฏิบัติ DevOps ส่งเสริมการรวมระบบอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์บ่อยครั้ง
|เครื่องมือ
|เครื่องมือ Agile มุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันของทีมและการติดตามความก้าวหน้า
|เครื่องมือ DevOps มุ่งเน้นไปที่การอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันของทีม
|กรอบเวลา
|วิธีการแบบ Agile เน้นการทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ ที่ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์
|วิธีการ DevOps มุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือในระยะยาว
|วัฒนธรรม
|วัฒนธรรมแบบ Agile คือการมีทีมที่จัดระเบียบตนเองและทำงานข้ามสายงานเพื่อพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น
|วัฒนธรรม DevOps คือการมีความเข้าใจร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ
ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างของพวกเขาหรือไม่?
ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DevOps และ Agile:
DevOps และ Agile สามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่?
DevOps และ Agile ทั้งสอง นำเสนอเฟรมเวิร์กที่สามารถเร่งกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ได้
ในขณะที่วิธีการ Agile ทำงานในโลกของนักพัฒนาและลูกค้า กระบวนการ DevOps ทำงานในโลกของนักพัฒนาและการดำเนินงาน
แต่ลองนึกดูสิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนถ้าคุณสามารถเลือกทั้งสองอย่างได้
คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วย Agile และ DevOps!
คุณสามารถใช้วิธีการแบบ Agile เช่นScrumและKanban เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ แต่คุณสามารถใช้วิธีการ DevOps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการของคุณได้
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักคือ: คุณจะดำเนินการทั้งสองอย่างนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
วิธีบริหารจัดการโครงการแบบ Agile และ DevOps พร้อมกัน
แน่นอน คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยคุณได้ทุกอย่าง
คล้ายกับซอฟต์แวร์ในชุดของโทนี่เลย!
แต่คุณควร มองหาอะไร ในเครื่องมือนั้น?
Agile และ DevOps ต่างก็ต้องการ ฟังก์ชันการทำงานที่แยกจากกัน จากเครื่องมือของพวกเขา
กระบวนการ Agile ต้องการให้ซอฟต์แวร์ของคุณติดตามงาน ความคืบหน้าปัจจุบัน และช่วยคุณสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
DevOps จะต้องการสิ่งต่าง ๆ เช่นการประมวลผลแบบคลาวด์และโซลูชันการอัตโนมัติแต่เหนือสิ่งอื่นใด DevOps toolchain จะต้องอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมปฏิบัติการขนาดใหญ่และทีมพัฒนา
โดยทั่วไปแล้ว ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ ต้อง:
- ให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- จัดการกระบวนการ
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมืออื่น ๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณ
โชคดีที่มีเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่จัดการทุกอย่างนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม!
ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการ:
- บริหารจัดการทีม Agile หรือทีม DevOps ทั้งหมด
- ติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ทั้งหมดของคุณ
- นำ Scrum, Kanban หรือแม้แต่แนวทาง Waterfall มาใช้
ClickUp สามารถจัดการได้ ทุกอย่าง!
มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยคุณปรับใช้แนวทาง DevOps หรือ Agile ได้อย่างไร:
A.เป้าหมาย
เป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกกระบวนการทางธุรกิจ
อย่ากังวลไป เป้าหมายของคุณจะไม่เหมือนกับ "การหยุดธานอส"
ปล่อยให้เหล่าอเวนเจอร์จัดการเรื่องนั้นดีกว่า
นี่คือตัวอย่างของเป้าหมายแบบ Agile:
- เพิ่มฟีเจอร์ตัวจับเวลาในหน้าแลนดิ้งเพจ
- เพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ขึ้น 10%
ในทางกลับกัน เป้าหมายของ DevOps มีลักษณะดังนี้:
- PLOY เวอร์ชันใหม่ของแอปภายใน 48 ชั่วโมง
- ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรสำหรับเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้งานอยู่
โดยปกติแล้ว โครงการหนึ่งอาจมีเป้าหมายหลายประการ และการติดตามเป้าหมายทั้งหมดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นชาร์ลส์ เซเวียร์ แน่นอน
แล้วคุณติดตามเป้าหมายของคุณอย่างไร?
ด้วยฟีเจอร์ เป้าหมาย ของ ClickUp!
เป้าหมาย เป็นกรอบระดับสูงที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็น เป้าหมายย่อย ที่สามารถบรรลุได้ง่าย แม้ว่าจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ แต่ก็ยังสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีมDevOps หรือScrumของคุณ โดยทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสำเร็จ
แต่นั่นยังไม่หมด!
เมื่อทุกเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ ClickUp จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีภาพที่ชัดเจนว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากเพียงใด
การใช้ เป้าหมาย ของ ClickUp คุณยังสามารถ:
ข. การทำงานอัตโนมัติ
ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติมากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของคุณ แต่ยังช่วยให้ทรัพยากรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับงานที่ต้องการจริงๆ
นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน:
หากเกิด เหตุการณ์กระตุ้น และ เงื่อนไข เป็นจริง จะมีการดำเนินการ การกระทำ เฉพาะอย่างหนึ่งโดยอัตโนมัติ
Hulk มีระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในตัวอยู่แล้ว
หาก คนร้ายอยู่ใกล้ และ ฮัลค์โกรธ เขาจะ ทุบ พวกเขาโดยอัตโนมัติ
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้าง กระบวนการอัตโนมัติแบบกำหนดเอง สำหรับขั้นตอนการทำงานของโครงการของคุณได้เช่นกัน
(ไม่มีการ "ทุบ" อย่างแน่นอน)
อย่างไรก็ตาม ClickUp มี ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 50+ แบบ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
บางประการได้แก่:
- เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง ระบบจะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
- ใช้แม่แบบขณะสร้างงาน
- อัปเดตความสำคัญของงานเมื่อรายการตรวจสอบถูกเคลียร์
- เปลี่ยนแท็กเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน
- เก็บถาวรงานเมื่อลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยน
(คลิก ที่นี่ เพื่อดูการตั้งค่าอัตโนมัติเพิ่มเติม).
ค.สถานะงานที่กำหนดเอง
ลองนึกภาพว่าคุณต้องไปถามแบล็ควิโดว์เพื่ออัปเดตภารกิจเป็นครั้งคราว
ไม่เพียงแต่จะใช้เวลานานเท่านั้น แต่เธอยังจะรู้สึกหงุดหงิดมากอีกด้วย
เช่นเดียวกัน คุณไม่อยากจะโทรหาสมาชิกทีมของคุณตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้การอัปเดต!
โชคดีที่ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น
ด้วย สถานะที่กำหนดเอง ของ ClickUp คุณสามารถดูสถานะของงานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่คุณต้องการ
แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งสิ่งเหล่านี้ตามความต้องการของโครงการของคุณได้
ตัวอย่างเช่น ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ DevOps ของคุณ คุณสามารถสร้างขั้นตอน "กำลังทดสอบเบต้า" หรือ "ทดสอบหาข้อบกพร่อง" แทนการใช้คำทั่วไปอย่าง "อยู่ระหว่างดำเนินการ"
ง. ส่วนความคิดเห็น
การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมใด ๆ
ลองนึกภาพการสื่อสารผิดพลาดกับฮัลค์ดูสิ!
ไม่ว่าจะเป็น DevOps หรือ Agile ผู้จัดการมักจำเป็นต้องหารือเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคที่ซับซ้อนกับสมาชิกในทีมของตน
อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากสำหรับสมาชิกในทีมที่จะเข้าใจบริบทที่ถูกต้องเมื่อพวกเขาได้รับเพียงแค่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ยาวเหยียด
โชคดีที่ ClickUp มีวิธีแก้ไขที่ง่ายสำหรับเรื่องนี้: ความคิดเห็น.
แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนความคิดเห็นในตัว ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานเฉพาะได้
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ ความคิดเห็น สามารถช่วยคุณได้:
- แท็กสมาชิกเพื่อเน้นความคิดเห็นที่สำคัญ
- ชี้แจงให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไรในภารกิจนี้
- จัดการกับปัญหาใด ๆ ด้วยบริบทที่ถูกต้อง
- มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ถูกมองข้าม
- แชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนงานใดก็ได้
สำหรับการทำงานร่วมกันเพิ่มเติม คุณสามารถใช้มุมมองแชทเพื่อสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานใดๆ ได้อีกด้วย เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนช่อง Slack!
E.แดชบอร์ด
ไม่ว่าจะเป็น Agile หรือ DevOps คุณจำเป็นต้องติดตามโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณใช่ไหม?
ไม่เหมือนกับโทนี่ สตาร์ค คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้ แดชบอร์ด ของ ClickUp ได้ฟรี!
แดชบอร์ด ให้คุณเห็นสรุปอย่างรวดเร็วของโครงการใด ๆ คุณสามารถปรับแต่งให้แสดงสิ่งที่คุณต้องการได้เกือบทุกอย่าง ราวกับเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจของโครงการคุณเอง
นี่คือกราฟบางส่วนที่คุณสามารถใช้ในแดชบอร์ดของคุณได้:
- แผนภูมิความเร็ว: แสดงอัตราการเสร็จสิ้นของงานของคุณ
- แผนภูมิการเผาไหม้: แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่สำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
- กราฟการเผาไหม้: แสดงปริมาณงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในโครงการ
- แผนภูมิการไหลสะสม: ให้มุมมองความคืบหน้าของงานตามเวลา ช่วยระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
F.การบูรณาการ
อะไรที่ทำให้ทีมที่ดีอย่าง Avengers หรือ X-men แข็งแกร่งมาก?
พวกเขาทำงานร่วมกันได้ดี
เช่นเดียวกัน คุณต้องการให้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณทำงานร่วมกันได้ดี ตลอดเวลา
ClickUp มีการ ผสานการทำงานแบบเนทีฟ กับซอฟต์แวร์ยอดนิยมหลากหลายประเภทในที่ทำงาน เพื่อช่วยให้การไหลของข้อมูลระหว่างเครื่องมือของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณอีกด้วย
ซอฟต์แวร์ยอดนิยมบางตัวที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่น ได้แก่:
- GitHub: แสดงการผลักดัน, การคอมมิต และการขอดึงโดยตรงใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
- GitLab: สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติตามการกระทำของคุณใน GitHub
- Time Doctor: ติดตามเวลาของโครงการและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณ
- Zoom: จัดการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงกับสมาชิกทีมเสมือนจริงของคุณ
แต่เดี๋ยวก่อน...
นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ ClickUp สามารถทำได้เพื่อคุณ!
นี่คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเพิ่มเติมที่มันมอบให้:
- การจัดการโครงการอัตโนมัติ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำมากกว่า 50 งานเพื่อประหยัดเวลา
- การพึ่งพา: จัดการงานของคุณในลำดับที่ถูกต้อง
- พัลส์: ดูว่างานใดที่ทีมของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในแต่ละวัน
- ลำดับความสำคัญ: จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน
- เอกสาร: สร้างเอกสารโครงการอย่างละเอียดและแชร์กับทีมของคุณได้อย่างสะดวก
- รายงาน: เข้าถึงรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือทรงพลัง: ติดตามงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Android และ iOS ที่ทรงพลังของ ClickUp
สรุป
แล้วผลลัพธ์ระหว่าง DevOps กับ Agile เป็นอย่างไรบ้าง?
DevOps และ Agile ต่างก็จัดการกับ แง่มุมที่แตกต่างกัน ของโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคุณ
การใช้ทั้งสองอย่างก็เหมือนกับการมีทั้งทีมอเวนเจอร์ส และ ทีมเอ็กซ์-เมนอยู่เคียงข้างคุณ
แต่เมื่อมีอำนาจมาก ก็ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายในการบริหารจัดการที่ยิ่งใหญ่...
โชคดีที่สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp!
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำ Agile หรือ DevOps มาใช้ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ทุกขั้นตอนด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เป้าหมาย, การทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ด
เช่นเดียวกับโล่ของกัปตันอเมริกาหรือค้อนของธอร์ ClickUp คืออาวุธที่สมบูรณ์แบบในการเอาชนะอุปสรรคของโครงการใด ๆ
ลงทะเบียนวันนี้และสัมผัสพลังพิเศษนี้!