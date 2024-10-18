การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

ต้องการเข้าใจ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล และเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อนำไปใช้?
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มันแบ่งกระบวนการพัฒนาของคุณออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ ซึ่งคุณจะทำงานในแต่ละช่วงเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าเข้ามาปรับปรุงทีละส่วน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น
แต่มันคืออะไร และคุณจะนำไปใช้ได้อย่างไร?
ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgile เพื่อช่วยให้คุณนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราจะเน้นซอฟต์แวร์ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2021 เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายที่สุด!
บทความนี้ประกอบด้วย:
- อะไรคือวิธีการแบบ Agile ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?
- อะไรคือ Agile Manifesto?
- หลักการ 12 ข้อของ Agile คืออะไร?
- วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile มีอะไรบ้าง? อะไรคือวิธีการ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด? คัมบังคืออะไร? ลีนคืออะไร? DSDM คืออะไร? โปรแกรมมิ่งแบบเอ็กซ์ตรีมคืออะไร? อะไรคือการพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะ?
- อะไรคือวิธีการ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด?
- คัมบังคืออะไร?
- ลีนคืออะไร?
- DSDM คืออะไร?
- โปรแกรมมิ่งแบบเอ็กซ์ตรีมคืออะไร?
- อะไรคือการพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะ?
- ประโยชน์ของการทำงานแบบ Agile คืออะไร?
- เมื่อใดที่คุณไม่ควรใช้ Agile?
- ซอฟต์แวร์ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2021 คืออะไร?
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือวิธีการแบบอไจล์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เป็นวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่ที่แบ่งโครงการขนาดใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าในแต่ละขั้นตอน วิธีนี้ช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงและแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ลูกค้าชื่นชอบอย่างแท้จริง!
วิธีการนี้มีเป้าหมายเพื่อ:
- การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- การตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมการพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ
- การส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
- ช่วยให้คุณสั่งพิซซ่าได้เร็วขึ้น!
โอเค บางทีอาจจะไม่ใช่ข้อสุดท้าย...
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่านวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า
และนั่นคือสิ่งที่ Agile เป็นทั้งหมด!
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการแบบ Agile? ตรวจสอบ คู่มือที่ครอบคลุมของเรา.
ความแตกต่างระหว่างวิธีการแบบ Agile และแบบ Waterfall คืออะไร?
ไม่เหมือนกับวิธีการพัฒนาอื่น ๆ เช่นแบบน้ำตก (Waterfall model) Agile ใช้แนวทางแบบสปรินต์ (sprint-based) ในการบริหารโครงการ
แทนที่จะทำงานกับโครงการทั้งหมดของคุณในคราวเดียว โมเดล Agile จะแบ่งโครงการซอฟต์แวร์ของคุณออกเป็นวงจรการพัฒนาที่เล็กกว่า (สปรินต์) ซึ่งกระจายไปยังทีมโครงการต่างๆ
เมื่อแต่ละรอบการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเสนอให้กับลูกค้า (ผู้ทดสอบ) เพื่อรับข้อเสนอแนะ จากนั้นคุณจะนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ทดสอบไปปรับปรุงก่อนที่จะเริ่มรอบถัดไป
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา ซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่แตกต่างจาก วิธีการแบบ Waterfall,กรุณาคลิกที่นี่.
ทำไม Agile ถึงได้รับความนิยมมาก?
มีเหตุผลง่าย ๆ ที่ทำให้ Agile เป็นที่นิยมอย่างมาก:
มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณและลูกค้าของคุณ!
อย่างไร?
โดยการแบ่งโครงการซอฟต์แวร์ของคุณออกเป็นวงจรย่อย ๆ คุณจะเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงการของคุณ ทีมพัฒนาของคุณไม่จำเป็นต้องรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของโครงการ ทั้งหมด อีกต่อไป: พวกเขาเพียงแค่ทำการเปลี่ยนแปลงสำหรับหนึ่งวงจรการพัฒนาเท่านั้น
ด้วยวิธีนี้ เมื่อมีอะไรผิดพลาด คุณไม่ต้องทำทุกอย่างใหม่เหมือนกับหนังโซนิคที่ต้องทำใหม่ทั้งหมด!
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของลูกค้าของคุณในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่สะท้อนถึงความต้องการและความปรารถนาของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง
รับเคล็ดลับ Agile จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับกระบวนการพัฒนา Agile ของคุณ
อะไรคือ Agile Manifesto?
ในปี 2001 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 17 คน รวมถึง Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber และ Alistair Cockburn ได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างเอกสารสั้นๆ ที่กำหนดว่า Agile ควรเป็นอย่างไร
เพื่อที่จะเข้าใจวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileได้ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทบทวน Agile Manifesto
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของหลักการที่เป็นแนวทางของโมเดล Agile
หลักการ 12 ข้อของ Agile คืออะไร?
หลักการ Agile 12 ข้อ ตามที่Agile Alliance กำหนด:
- การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
- การจัดส่งบ่อยครั้ง
- ธุรกิจและนักพัฒนาทำงานร่วมกัน
- บุคคลที่มีแรงจูงใจ
- การสนทนาแบบพบหน้ากัน
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
- การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ความเป็นเลิศทางเทคนิค
- ความเรียบง่าย
- ทีมที่จัดระเบียบตัวเอง
- การปรับแต่งเป็นประจำ
มาดูหลักการของ Agile แต่ละข้ออย่างละเอียดกัน:
ก. หลักการของความพึงพอใจของลูกค้าแบบ Agile
- ความพึงพอใจของลูกค้าต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ วิธีเดียวที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ
- จงยอมรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการอยู่เสมอ แม้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของกระบวนการพัฒนาแล้วก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแบบวนซ้ำเหล่านี้จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ส่งมอบซอฟต์แวร์และบริการที่ใช้งานได้จริงบ่อยครั้ง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีเดียวที่จะได้รับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ข. หลักการของคุณภาพแบบアジล
- มาตรวัดความสำเร็จหลักของคุณคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
- มุ่งเน้นการพัฒนาแบบทดสอบนำที่ยั่งยืน ทีมงานของคุณต้องสามารถรักษาคุณภาพของกระบวนการแบบเพิ่มพูนและวนซ้ำได้ตลอดวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC)
- การทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางเทคนิคและการออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้คุณปรับตัวตามข้อเสนอแนะของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้
C. หลักการของการทำงานเป็นทีมแบบアジล
- นักพัฒนาแบบอไจล์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อทำความเข้าใจและนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปปฏิบัติอย่างชัดเจน
- สร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงโดยมีบุคลากรที่มีแรงจูงใจเป็นศูนย์กลาง และมอบสภาพแวดล้อมแบบ Agile ที่พวกเขาต้องการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
- การสนทนาแบบเผชิญหน้าต่อหน้า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงานร่วมกันใน Agile DevOps
- งานโครงการที่ดีที่สุดเกิดจากทีมที่จัดการตัวเองได้ เมื่อทีม Agileจัดการตัวเองได้ พวกเขาสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
หลักการของการจัดการแบบอไจล์
- ความเรียบง่ายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการโครงการแบบ Agile ความเรียบง่ายสามารถมองได้ว่าเป็นการตัดขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ของคุณ
- อย่าลืมประเมินความก้าวหน้าของทีมคุณอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงทุกสปรินต์และกระบวนการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรคือวิธีการแบบอไจล์ที่แตกต่างกัน?
ในขณะที่การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เป็นกระบวนการพัฒนาที่พบได้ทั่วไปในตัวเอง แต่ก็ยังเป็น พื้นฐาน ของวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมาย
ลองคิดดูแบบนี้: Agile เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง และทุกคนก็ชื่นชอบมันมากจนอยากลองสร้างเวอร์ชันของตัวเองขึ้นมา!
โชคดีที่เวอร์ชันเหล่านี้ไม่ได้ เอ่อ มือสมัครเล่นเหมือนแบบนี้:
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยอดนิยมบางประการที่อิงตามแนวคิด Agile:
อะไรคือวิธีการ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด?
สครัมเป็นหนึ่งในวิธีการแบบ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ทีม Scrum คือทีมข้ามสายงานที่มักประกอบด้วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์และสามารถทำงานได้ด้วยตนเองจำนวน 5-7 คน นำโดย Scrum Master โดยทีมนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลมากนักเนื่องจากมีขนาดเล็ก และสามารถทำงานในโครงการเทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
โบนัส: เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่ Scrum master จัดการ Scrum team!
เช่นเดียวกับวิธีการแบบ Agile อื่น ๆวิธีการ Scrum จะแบ่ง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ออกเป็นช่วงสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ปลายทางในแต่ละระดับของกระบวนการพัฒนา
ทีม Scrum ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพิเศษที่เรียกว่าพิธี Scrum ซึ่งรวมถึงการประชุมสแตนด์อัพประจำวันการวางแผนสปรินต์ การทบทวนสปรินต์ และการทบทวนย้อนหลังสปรินต์
นี่คือคู่มือของเราเกี่ยวกับ การประชุม Scrum.
เนื่องจากทีม Scrum มักมีประสบการณ์สูง วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งวงจรชีวิตมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ในความเป็นจริง เราค่อนข้างมั่นใจว่า Scrum สามารถรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในซีซั่นสุดท้ายของ Game of Thrones ได้!
ถ้าเพียงแต่พวกเขาจะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าในซีซั่นนั้นตอนที่กำลังทำอยู่...อืม
อยากรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบ Scrum หรือไม่? คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคัมบังคืออะไร?
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคัมบังเป็นวิธีการแบบ Agile ที่เน้นการมองเห็นเป็นอันดับแรกที่ยอดเยี่ยม
ทีมโครงการส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์การพัฒนาแบบคัมบังเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบผลงานที่ต้องส่งได้อย่างรวดเร็ว ในวิธีการคัมบัง งานทั้งหมดของคุณจะถูกจัดวางบนกระดานคัมบังซึ่งคุณสามารถย้ายงานเหล่านั้นไปมาและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้อยู่บนพื้นฐานของหลักการ Agile สามประการ:
- ให้คิดภาพกระบวนการทำงานของคุณอยู่เสมอเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- จำกัดปริมาณงานที่กำลังดำเนินการ (WIP) ที่คุณมีเพื่อทำให้กิจกรรมของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น
- สร้างแนวทางแบบวนซ้ำที่เน้นการทดสอบและพัฒนางานที่มีความสำคัญสูงก่อน แล้วจึงค่อยดำเนินการกับงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า
อยากรู้ไหมว่า Kanban สามารถส่งผลต่อ เวิร์กโฟลว์ ของธุรกิจคุณได้อย่างไร ? บทความนี้มีคำตอบทั้งหมด .
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนคืออะไร?
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนเป็นอีกหนึ่งวิธีการพัฒนาที่ได้รับความนิยมซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิด Agile
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนมีลักษณะเด่นคือการลดกิจกรรมที่สิ้นเปลืองและไม่จำเป็นในกระบวนการพัฒนาของคุณให้น้อยที่สุด
นี่คือเรื่องตลก: เมื่อคุณได้ยินคำว่า "lean" คุณอาจคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก ใช่ไหม?
และนั่นคือสิ่งที่การพัฒนาแบบลีนเกี่ยวข้อง!
เป้าหมายของการพัฒนาแบบลีนคือการทำให้กระบวนการพัฒนาของคุณง่ายขึ้นและสั้นลง พร้อมทั้งมอบระบบซอฟต์แวร์ลีนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณ
มันเหมือนกับการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนสำหรับโปรเจกต์ของคุณ – กำจัดส่วนเกินทั้งหมดออกไป แต่คราวนี้เป็นการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนที่ได้ผล!
อยากรู้ไหมว่า Lean ทำงานอย่างไร? บทความนี้ อธิบายหลักการทั้ง 7 ของ Leanและบทความนี้ยังมีแนวทางในการจัดการโครงการแบบ Lean ให้ด้วย
อะไรคือวิธีการพัฒนาระบบแบบไดนามิก (DSDM)?
DSDM เป็นกรอบการทำงานแบบ Agile ที่มุ่งเน้นการส่งมอบประโยชน์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุด
วิธีการพัฒนาทำเช่นนี้โดยการแบ่งโครงการของคุณออกเป็นสี่ประเภทของข้อกำหนดการทำงานตามลำดับความสำคัญที่ลดลง:
- ต้องมี (M)
- ควรมี (S)
- อาจจะมี (C)
- ไม่มี (W)
โดยการจัดสรรทรัพยากรของคุณไปยังสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดก่อน คุณจะสามารถได้รับคุณค่าทางธุรกิจที่ดีที่สุดจากกระบวนการพัฒนาของคุณ
นอกเหนือจากกระบวนการจัดลำดับความสำคัญแล้ว ยังมีหลักการ Agile ที่สำคัญแปดประการซึ่งชี้นำวิธีการพัฒนาแนวทางนี้:
- มุ่งเน้นไปที่ความต้องการหลักของธุรกิจ
- ส่งมอบตรงเวลา
- ร่วมมือกันบ่อยๆ
- อย่าประนีประนอมกับคุณภาพของซอฟต์แวร์
- สร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากวางรากฐานที่มั่นคง
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาและทดสอบแบบวนซ้ำ
- สื่อสารอย่างชัดเจน
- แสดงการควบคุมกระบวนการทั้งหมดของคุณ
เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง (เอ็กซ์พี) คืออะไร?
เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง เป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ชื่อของมันมาจากวิธีการนำการปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบปกติไปสู่ขีดจำกัดที่รุนแรงที่สุด
และแม้ว่าชื่อของมันอาจฟังดูเหมือนถูกสร้างมาเพื่อปาร์ตี้ของชมรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่มันเป็นวิธีการพัฒนาแบบ Agile ที่มีความเป็นเทคนิคสูงมาก
วิธีการโปรแกรมแบบเอ็กซ์ตรีมมุ่งเน้นที่:
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
- การนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ทุกขั้นตอน
- การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
อยากรู้ว่าการได้สัมผัส XP เป็นอย่างไร? คลิกที่นี่.
อะไรคือการพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะ (FDD)?
การเคลื่อนไหวของ FDD Agile ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1997 เป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่แรก ๆ
เช่นเดียวกับวิธีการแบบ Agile อื่น ๆ เป้าหมายสูงสุดของ FDD คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการทีละฟีเจอร์และรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าในแต่ละฟีเจอร์
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 6 ขั้นตอน:
- พัฒนาแบบจำลองโดยรวม
- สร้างรายการคุณสมบัติของคุณ
- วางแผนคุณสมบัติของคุณ
- ออกแบบลักษณะของคุณ
- ส่งมอบคุณสมบัติของคุณ
- รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์ของคุณ
หมายเหตุ: มีวิธีการ Agile อื่น ๆ อีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึง Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) และ Scrumban
อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับSAFeและ Scrumban.
ประโยชน์ของการทำงานแบบ Agile คืออะไร?
การนำวิธีการพัฒนาแบบ Agile มาใช้สามารถช่วยคุณได้ในหลายวิธี
นี่คือประโยชน์บางประการของการพัฒนาแบบ Agile:
- ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
- ความยืดหยุ่นมากขึ้น
- การจัดการงบประมาณและเวลาที่ดีขึ้น
- การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
- แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น
ตอนนี้ มาดูกันว่ามันมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างไร:
1. ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดของAgile DevOps คือการที่มันมีส่วนร่วม ของลูกค้าอย่างจริงจังในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะคาดเดาสิ่งที่พวกเขาต้องการ คุณจะได้มีส่วนร่วมกับพวกเขาในฐานะผู้ทดสอบการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์จริงๆ!
การผสานรวมความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนี้จะทำให้การทดสอบซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่พวกเขาพอใจได้
กลับมาที่ตัวอย่างของโซนิคที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้
หากผู้ผลิตได้ใช้ Agile พวกเขาจะรวมความคิดเห็นของลูกค้า ใน กระบวนการพัฒนาและหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมดในการสร้างใหม่ทั้งหมด!
แต่ก็ยังต้องยกความดีความชอบให้กับผู้ผลิตที่ฟังแฟนๆ จริงๆ ไม่เหมือนกับละครแฟนตาซีบางเรื่องที่คงจะไม่ทำซีซั่นล่าสุดใหม่ในเร็วๆ นี้...
2. ความสามารถในการปรับตัวมากขึ้น
เนื่องจากกระบวนการ Agile แบ่งโครงการของคุณออกเป็นสปรินต์ จึงเป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปรับตัวได้ดีมาก
เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการนำความคิดเห็นของลูกค้าเข้ามาใช้ คุณไม่จำเป็นต้องทำใหม่หรือแก้ไข โครงการทั้งหมดของคุณ; คุณเพียงแค่ต้องทำการทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับ หนึ่งสปรินท์ เท่านั้น วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเพิ่มส่วนนี้ทำให้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกะทันหันเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก!
3. การจัดการงบประมาณและเวลาที่ดีขึ้น
เนื่องจากการสร้างแบบจำลองแบบ Agile มีความยืดหยุ่นสูง จึงช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วขึ้นพร้อมประโยชน์ด้านต้นทุนที่ดีกว่า!
4. การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
วิธีการพัฒนาแบบ Agile ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างแข็งขัน ซึ่งหมายความว่าวิธีการนี้จะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการเขียนโปรแกรมแบบ Agile และต้องทำงานร่วมกันเมื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
5. แรงจูงใจเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก Agile DevOps มุ่งเน้นที่วงจรขนาดเล็กและระยะสั้น ทีมงาน Agile สามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วเพื่อรู้สึกถึงความสำเร็จ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้พวกเขามุ่งมั่นทำงานต่อไปในขณะที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต!
เมื่อใดที่คุณไม่ควรใช้ Agile?
แม้ว่าวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile จะยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจและลูกค้าของคุณ แต่คุณไม่สามารถนำไปใช้กับทุกโครงการได้
คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากแนวทาง Agile ในสถานการณ์เหล่านี้:
- เมื่อโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณไม่เร่งด่วนนัก
- เมื่อคุณขาดทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถ
- เมื่อไม่มีเส้นทางสำหรับการร่วมมือกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ซอฟต์แวร์ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
แม้ว่าวิธีการแบบ Agile จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอหากใช้เพียงอย่างเดียว
คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตามวิธีการ!
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agileที่เหมาะสม คุณจะสามารถ:
- จัดการสปรินต์
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- ร่วมมือกับทีมของคุณ
- มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการของคุณ
โชคดีที่ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการกระบวนการ Agile!
อะไรคือ ClickUp?
ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ใช้โดย Google, Webflow และ Airbnb มันจะช่วยให้คุณติดตามกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ของคุณและจัดการงานและสปรินท์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณนำแนวปฏิบัติ Agile ไปใช้ได้:
1. จัดการข้อกำหนดของโครงการ Agile ที่แตกต่างกันด้วยมุมมองที่หลากหลาย
แนวคิดแบบ Agile คือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?
นั่นคือเหตุผลที่สภาพแวดล้อม Agile ของคุณจำเป็นต้องสะท้อนสิ่งนี้เช่นกัน!
โชคดีที่นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณ
แทนที่จะใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่บังคับให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับมัน ClickUp มอบมุมมองหลากหลายให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับทีมของคุณได้!
มันคงเหมือนกับผู้ผลิต Game of Thrones ให้คุณเลือกได้ว่าใครจะได้นั่งบนบัลลังก์! จะไม่มีการถกเถียงหรือความขัดแย้งอีกต่อไป – ทุกคนจะได้ในสิ่งที่ต้องการ
นี่คือภาพรวมที่ใกล้ชิดขึ้นเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้ และวิธีที่พวกมันสร้างสภาพแวดล้อมแบบ Agile ที่พร้อมรองรับการปฏิบัติ Agile:
1)มุมมองงานที่จำเป็น
ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบเพื่อปรับให้เข้ากับแนวทางการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน:
หากคุณเป็นแฟนของกระบวนการคัมบัง นี่คือมุมมองที่เหมาะกับคุณ
อินเทอร์เฟซกระดานคัมบังของ ClickUp ช่วยให้คุณย้ายงานไปมา ดูสถานะของโครงการ และติดตามกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ดูกระดานคัมบังของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อกำหนดว่าโครงการของคุณอยู่ในขั้นตอนใดและย้ายงานได้ทันที!
เรามั่นใจว่าคุณจะไม่รู้สึก "เบื่อ" กับวิวนี้อย่างแน่นอน
ขอโทษ
นี่เป็นมุมมองที่ดีสำหรับผู้ที่จัดการงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ GTDที่นี่ งานของคุณจะถูกแสดงเป็นรายการตรวจสอบง่ายๆ ที่สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
คุณยังสามารถใช้มุมมองรายการเพื่อติดตามรายการ Sprint ของคุณสำหรับงานและเรื่องราวผู้ใช้ที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากรายการทั้งหมดถูกแสดงเรียงลงมาทีละรายการ คุณจึงสามารถจัดการแต่ละรายการได้ตามลำดับ
มุมมองกล่อง
มุมมองกล่อง (Box View) เป็นมุมมองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการ Agile หรือScrum Master ทุกคน
ทำไม?
มันให้ผู้จัดการมีภาพรวมระดับสูงของทุกงานที่ทีมโครงการของพวกเขากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากงานของสปรินต์ถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ และทำการปรับเปลี่ยนภาระงานได้
มุมมองปฏิทิน
มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วย Scrum Master ในระหว่างรอบการวางแผนสปรินต์ ใช้เพื่อดูงานทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงเพื่อพัฒนากระบวนการวางแผนสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ
คุณสามารถใช้มันเพื่อระบุได้ด้วยว่าคุณจะสามารถเพิ่มสิ่งต่าง ๆ จากบักล็อกสินค้าของคุณได้เมื่อไหร่ และวางแผนการดูซีรีส์บน Netflix ได้!
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนสปรินต์ ผู้จัดการสามารถดูปฏิทินของตนได้ในรูปแบบ:
- วัน: เพื่อดูงานโครงการที่กำหนดไว้ในวันใดวันหนึ่ง
- 4 วัน: เพื่อดูงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
- สัปดาห์: เพื่อดูตารางการวิ่งระยะสั้นประจำสัปดาห์ของคุณ
- รายเดือน: เพื่อดูแผนงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับเดือนถัดไป
โหมดของฉัน
โหมด "ฉัน" ของ ClickUp จะเน้นเฉพาะความคิดเห็น งานย่อย และรายการงานที่มอบหมายให้คุณเท่านั้น ซึ่งจะลดสิ่งรบกวนสมาธิและช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น
2. ติดตามการสปรินต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรายการสปรินต์
ClickUp สามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ (checklists) ลงในโครงการ งาน และงานย่อยหลายรายการได้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายการสปรินต์ (sprint lists) ที่แบ่งงานโครงการออกเป็นส่วนย่อยๆ สำหรับแต่ละช่วงเวลา จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบรายการต่างๆ ในรายการเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเมื่อทีมของคุณทำงานคืบหน้า
คุณสามารถเพิ่มคะแนน Scrumให้กับแต่ละรายการเพื่อประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการกับส่วนที่เหลือของ backlog ของผลิตภัณฑ์ของคุณได้
เดี๋ยวก่อน, คะแนน Scrum คืออะไร?
บทความนี้อธิบายถึงสิ่งนั้นและ เอกสารประกอบ Scrumอื่นๆ.
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
เนื่องจากรายการเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายมากโค้ช Agile สามารถ ใช้รายการเหล่านี้เพื่อสอนทีม Agile ให้ยอมรับกรอบการทำงาน Agile ที่มีวินัยได้อย่างง่ายดาย
คุณไม่อยากมีเครื่องมือที่สะดวกแบบนี้ตอนที่คุณเรียนมหาวิทยาลัยบ้างเหรอ?
เรียนรู้วิธีตั้งค่า กรอบการทำงานแบบ Agile ใน ClickUp!
3. รับภาพรวมระดับสูงของโครงการของคุณด้วยแดชบอร์ดแบบ Agile
แดชบอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพรวมในระดับสูงสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile เพียงเพิ่มรายการ Sprint และงานต่างๆ ของคุณลงในแดชบอร์ดเหล่านี้ คุณก็สามารถเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็ว
มันจะเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณเอง ที่คุณสามารถสังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ คล้ายกับดวงตาของเซารอนจากเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์...แต่ไม่มีความน่ากลัว!
มีตัวชี้วัด Agile อะไรบ้างที่คุณสามารถใช้ในการรายงานได้?
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงตัวชี้วัดสำคัญเพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ Agile ของตนได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึง ความเร็ว (velocity), การลดภาระงาน (burndowns), การเพิ่มภาระงาน (burnups), และการไหลสะสม (cumulative flows)
นี่คือวิธีที่ ClickUpสามารถช่วยคุณติดตามเมตริก Agile เหล่านี้ได้:
ความเร็ว
แผนภูมิความเร็วของ ClickUp ช่วยให้คุณกำหนด อัตราการเสร็จสิ้นของงานได้อย่างรวดเร็ว งานของคุณจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ และความเร็วเฉลี่ยของงานจะแสดงให้ดู
นอกจากนี้ ClickUp ยังจัดกลุ่มข้อมูลในรายการ Sprint ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มลงในแผนภูมิแต่ละรายการ
แผนภูมิการเผาไหม้
แผนภูมิ Burndown ของ ClickUp ช่วยให้คุณเห็นภาพว่าทีมของคุณกำลังทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ แผนภูมินี้จะแสดงปริมาณงานที่ยังเหลืออยู่ให้ทำ
นี่คือสิ่งที่แผนภูมิการลดภาระงานของ ClickUp เน้นให้เห็น:
- เป้าหมายความก้าวหน้า: อัตราความสมบูรณ์ของงานที่เหมาะสมเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของคุณ
- ความคืบหน้าคาดการณ์: อัตราแนวโน้มปัจจุบันของคุณตามงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- แอคทีฟ: จำนวนงานที่คุณได้ทำเสร็จแล้วในปัจจุบัน
กราฟการเผาไหม้
กราฟการเผาไหม้ (Burnup Charts) แสดงให้เห็นสิ่งที่ได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเทียบกับขอบเขตงานที่เหลืออยู่
สิ่งนี้ช่วยให้คุณประเมินสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จจนถึงตอนนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีม Agile ของคุณในการบรรลุกำหนดเวลา
แผนภูมิการไหลสะสม
แผนภูมิการไหลสะสมของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความคืบหน้าของโครงการตามเวลาได้ เมื่องานถูกจัดสีตามสถานะ คุณสามารถติดตามการเสร็จสิ้นของสปรินต์แบ็กล็อกและผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกได้อย่างง่ายดาย
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด Agile อย่างเร่งด่วนหรือไม่? ลองอ่านบทความของเราเกี่ยวกับ Cumulative Flow, Burndown, Burnup, และ Velocity charts.
4. อำนวยความสะดวกในการสื่อสารโครงการด้วยส่วนแสดงความคิดเห็น
แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะของตัวเองเพื่อช่วยให้ทีมของคุณแลกเปลี่ยนเอกสาร ความคิด และมีมต่างๆ!
เพื่อเพิ่มการร่วมมือ คุณสามารถแท็กผู้คนเพื่อให้ได้รับการอัปเดตทันที และทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้
ClickUpยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารมากมาย เช่น Slack และ Skype เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ!
5. ให้โครงการ Agile ของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องพร้อมกับความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
กังวลว่า ทีมของคุณ ใช้เวลานานเกินไปในการดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณหรือไม่?
การสื่อสารและการตอบกลับที่ล่าช้าเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ทำให้การวิศวกรรมซอฟต์แวร์หลุดออกจากเส้นทางได้
โชคดีที่ ClickUp มีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและรวดเร็วสไตล์ Formula 1
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานได้ทันทีและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ สมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการแจ้งเตือน และจะปรากฏในช่องแจ้งเตือนของพวกเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้
เมื่อพวกเขาทำเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าแก้ไขแล้วเพื่อลดการติดตามที่ไม่จำเป็น
6. จัดการขั้นตอนโครงการ Agile ที่หลากหลายด้วยสถานะที่กำหนดเอง
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ทั้งหมดไม่เหมือนกัน
นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณไม่สามารถปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกันได้เช่นกัน!
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่ให้ชุดสถานะโครงการมาตรฐาน ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งได้ตามแต่ละโครงการ!
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ติดอยู่กับชุดสถานะที่ไม่สะท้อนขั้นตอนของโครงการของคุณอย่างถูกต้อง
คุณสามารถสร้างสรรค์และละเอียดได้มากเท่าที่คุณต้องการ – "การทดสอบเบต้า", "การเขียนโปรแกรมเป็นคู่", "การระดมความคิดพร้อมเบียร์สองสามแก้ว" – ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ!
อย่างไรก็ตาม, นั่นไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp.
ClickUp ยังมอบคุณสมบัติอื่น ๆ มากมายให้คุณเพื่อจัดการกระบวนการ Agile ของคุณ เช่น:
- ลำดับความสำคัญ: ช่วยให้นักพัฒนาของคุณจัดการกับรายการที่สำคัญที่สุดก่อน
- การพึ่งพา: ช่วยให้ผู้พัฒนา Agile ของคุณพยายามทำงานในลำดับที่ถูกต้องเสมอ
- แผนภูมิแกนต์: ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณตามไทม์ไลน์
- เอกสาร: สร้างและจัดเก็บเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของคุณและโครงการ Agile
- รายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด: สำหรับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับนักพัฒนา Agile ของคุณและบริษัทของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือที่ทรงพลังสำหรับ iOS และ Android: ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะ เดินทาง
สรุป
การใช้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
และเช่นเดียวกับที่ "การมีความคล่องตัว" เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว "การนำ Agile มาใช้" ก็เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโครงการอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงบรรลุเป้าหมายของคุณ
และในเมื่อคุณไม่สามารถบริหารโครงการแบบ Agile ได้หากไม่มีเครื่องมือ Agile ที่เหมาะสม ทำไมไม่ลองสมัครใช้ ClickUp วันนี้เลยล่ะ?
มันจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้คุณมีความ คล่องตัว เทียบเท่า Usain Bolt พร้อมมอบคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อนำ Agile ไปใช้และประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเขา!