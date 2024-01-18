วิธีจัดการอาร์ติแฟกต์ของ Agile Scrum: คำจำกัดความและความสำคัญ

วิธีการแบบอไจล์สครัมถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง สร้างซอฟต์แวร์ที่พัฒนาไปอย่างราบรื่นตามความต้องการของธุรกิจ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทีมอาจถูกโยนเข้าสู่ความวุ่นวายจากความเข้าใจผิดและการไม่สอดคล้องกัน
เพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดเวลา ทีมวิศวกรรมจำเป็นต้องมีคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เอกสารของ Agile Scrum ช่วยให้เป็นไปได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ของสครัม วิธีที่พวกมันช่วย และวิธีที่คุณสามารถจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีมของคุณ
อะไรคืออาร์ติแฟกต์ของสครัม?
สครัมอาร์ติแฟกต์คือองค์ประกอบ รายงาน หรือกระบวนการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการแบ่งปันข้อมูลสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
พวกเขาเป็นคำศัพท์ที่ชัดเจนของสกรัมแบบอไจล์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว และประสิทธิภาพของทีมได้
สามสิ่งประดิษฐ์ของสครัมคือ:
- รายการงานที่ต้องทำ
- งานค้างในสปรินต์
- เพิ่ม
เราจะสำรวจแต่ละอย่างเหล่านี้และวิธีการใช้งานในด้านการจัดการโครงการแบบอไจล์ในภายหลังในบทความบล็อกนี้
แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างสิ่งประดิษฐ์ของสครัม คุณจำเป็นต้องรู้หลักการชี้นำของมัน: ความโปร่งใส
ความสำคัญของความโปร่งใสของสิ่งประดิษฐ์ใน Agile Scrum
ในการปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์/สครัม ความโปร่งใสเป็นหลักการชี้นำพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการกระทำทุกประการ หนึ่งในวิธีที่สมาชิกทีมอไจล์สครัมปฏิบัติความโปร่งใสคือผ่านสิ่งประดิษฐ์
คู่มือสครัมระบุว่าเป้าหมายหลักของเอกสารสครัมคือการ"เพิ่มความโปร่งใสของข้อมูลสำคัญ" เพื่อให้ทุกคนที่ตรวจสอบมีพื้นฐานเดียวกันสำหรับการปรับเปลี่ยน
โดยสรุปแล้ว วัตถุของสครัมช่วยสร้างบริบทที่ทีมสามารถเข้าใจร่วมกันได้เพื่อให้ทีมสามารถนำโครงการไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ซึ่งประโยชน์นี้ช่วยให้ทีมได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้าน
สร้างความไว้วางใจ: เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการได้ พวกเขาจะไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมความร่วมมือ: ผลงานของ Agile Scrum ที่สร้างขึ้นร่วมกันโดยทีมทำให้ช่องว่างและอุปสรรคต่างๆ มองเห็นได้ ดังนั้น สมาชิกทีมจากหลากหลายแผนกจึงสามารถเสนอความช่วยเหลือและคำแนะนำเพื่อประโยชน์สูงสุดของโครงการ
ลดความเสี่ยง: องค์ประกอบของ Scrum ช่วยให้สามารถคาดการณ์ปัญหา ตรวจจับข้อบกพร่อง และแก้ไขได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาสำคัญ
สนับสนุนการแก้ปัญหา: เมื่อใดก็ตามที่ทีมสครัมเผชิญกับอุปสรรค สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จะทำหน้าที่เป็นหลักนำทาง ให้ข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทีมงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง—เอกสารและผลลัพธ์ของ Agile Scrum ช่วยสนับสนุนการทบทวนและการสะท้อนผลด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา
ด้วยวิธีนี้ วัตถุของสครัมจึงเป็นรากฐานของกรอบการทำงาน พวกมันช่วยให้ทุกคนในทีมยอมรับกรอบการทำงานแบบอไจล์สครัมได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ
ประเภทของอาร์ติแฟกต์ Scrum
กรอบกระบวนการของ Scrum มีสิ่งประดิษฐ์หลักสามอย่าง ได้แก่ บักเก็ตลผลิตภัณฑ์ (Product Backlog), บักเก็ตลสปรินต์ (Sprint Backlog), และการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Increment) อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทีม Scrum ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติมขึ้นมา เช่น วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ (Product Vision), แผนภูมิการเผาไหม้ (Burn-down Chart), นิยามของความสำเร็จ (Definition of Done), เป็นต้น มาดูสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดกันเถอะ
1. บักล็อกของสินค้า
เอกสารอย่างเป็นทางการของ Scrum นี้คือรายการคุณสมบัติที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติใหม่ การปรับปรุง และการแก้ไขข้อบกพร่องที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ รายการนี้ได้รับการรวบรวมจากข้อมูลการวิจัยทั้งจากการสนับสนุนลูกค้าและการวิเคราะห์คู่แข่ง/ตลาด
ลักษณะสำคัญของรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) ได้แก่:
- เอกสารสด: จะมีการปรับปรุงเมื่อมีแนวคิด/ความต้องการใหม่เกิดขึ้น
- เร่งด่วน: มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อลบหรือลดลำดับความสำคัญของรายการที่ไม่สำคัญอีกต่อไป
- ข้ามทีม: ใช้โดยทีมธุรกิจและทีมวิศวกรรมเพื่อวางแผนกิจกรรมในอนาคต
- บริหารจัดการโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์: แม้ว่าหลายทีมจะใช้ แต่ความรับผิดชอบในการรักษาให้ทันสมัยและโปร่งใสเป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกเป็นแหล่งเดียวของงานที่ทีมสครัมจะดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกไอเท็มในผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกที่พร้อมจะเพิ่มเข้าไปในสปรินต์ได้ทันที จำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกเพื่อให้แน่ใจว่าไอเท็มนั้นมีความโปร่งใสหรือชัดเจนในระดับที่จำเป็น
ที่นี่ นักพัฒนาจะทำการแยกและกำหนดรายละเอียดของรายการในแบ็คล็อกของผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เล็กกว่าและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ภายในหนึ่งสปรินต์
การมุ่งมั่นต่อผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกนั้นมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ทีมสครัมกำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (สถานะในอนาคตของผลิตภัณฑ์) และจัดโครงสร้างรายการในแบ็กล็อกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
เมื่อรายการในผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกพร้อมที่จะถูกเลือกสำหรับสปรินต์ถัดไป พวกมันจะเข้าสู่สปรินต์แบ็กล็อก
2. งานค้างในสปรินต์
สปรินต์แบ็กล็อกคือส่วนย่อยของผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกที่ถูกเลือกมาเพื่อพัฒนาในสปรินต์ถัดไป นอกจากนี้ยังระบุแผนการส่งมอบฟังก์ชันนั้นและบรรลุเป้าหมายของสปรินต์ด้วย
สปรินต์แบ็กล็อกถูกสร้างขึ้นในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ซึ่งทีมวิศวกรรมจะเลือกไอเท็มจากแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ตามลำดับความสำคัญ เพิ่มเข้าไปในสปรินต์แบ็กล็อก และแบ่งออกเป็นงานย่อยที่ต้องพัฒนา
สปรินต์แบ็กล็อกแสดงภาพแบบเรียลไทม์ของสปรินต์ ดังนั้น:
- อัปเดตแบบเรียลไทม์: ทีมติดตามรายการในสปรินต์แบ็กล็อกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความคิดเห็นและอัปเดตสถานะเป็นประจำ
- เก็บไว้ในรูปแบบสดใหม่: องค์ประกอบที่ไม่จำเป็นจากแบ็กล็อกของสปรินต์ถูกลบออก
- รายละเอียด: แต่ละรายการในสปรินต์แบ็กล็อกควรมีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบได้ในสกรัมประจำวัน
เมื่อทีมทำงานกับรายการในสปรินต์แบ็กล็อกแล้ว พวกเขาจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
3. การเพิ่มผลิตภัณฑ์
อินคริเมนต์คือเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้และส่งมอบได้ ซึ่งตรงตาม 'คำจำกัดความของการเสร็จสิ้น' ของทีมพัฒนา กล่าวคือ ตรงตามเกณฑ์การยอมรับทั้งหมด (เกณฑ์คุณภาพ ข้อจำกัด หรือข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน/ข้อกำหนดทางธุรกิจ) ตามที่กำหนดไว้ในผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก
เมื่อสิ้นสุดทุกสปรินต์ งานที่ทีมพัฒนาทำจะต้องสรุปออกมาเป็นอินครีเมนต์ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมที่ได้รับการทดสอบและอนุมัติอย่างสมบูรณ์แล้วในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละสปรินต์ แต่ก็รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสปรินต์ก่อนหน้าทั้งหมดด้วย สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมกระบวนการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง/การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) ในการติดตามเวอร์ชันและการย้อนกลับหากจำเป็น
4. นิยามของคำว่า "เสร็จสิ้น"
คำจำกัดความของ "เสร็จสมบูรณ์" คือรายการมาตรฐานอย่างเป็นทางการที่ทุกส่วนเพิ่มเติมใหม่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ
ตามคู่มือสครัม การกำหนดว่า "เสร็จสมบูรณ์" คือการให้คำมั่นสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม การมีคำจำกัดความที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่า "เสร็จสมบูรณ์" จะเป็นประโยชน์ต่อทีมสครัมทั้งหมด เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้า
ทีมสครัมมักจะมีรายการตรวจสอบของรายการต่าง ๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นคำจำกัดความของสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึง:
- การตรวจสอบโค้ดเสร็จสิ้นแล้ว
- การทดสอบการทำงานเสร็จสมบูรณ์
- การทดสอบความปลอดภัยเสร็จสิ้นแล้ว
- เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
คำจำกัดความของ "เสร็จสมบูรณ์" อาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้ คำจำกัดความนี้สามารถพัฒนาได้เพื่อให้สอดคล้องกับความเข้าใจล่าสุดของทีมเกี่ยวกับธุรกิจ คำจำกัดความนี้จะถูกทบทวนซ้ำในระหว่างการทบทวนสปรินต์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต
หากรายการในบักเก็ตลสินค้าไม่ตรงตามคำจำกัดความของสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว การเพิ่มจะไม่ถูกปล่อยออกมา แต่จะถูกส่งกลับไปยังบักเก็ตลเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง รายการนี้จะถูกตรวจสอบเพื่อหาปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง เพื่อให้สครัมมาสเตอร์สามารถปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นขึ้นและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต
เมื่อรายการใดมีคุณสมบัติตรงตามคำจำกัดความของ "เสร็จสมบูรณ์" แล้ว รายการนั้นจะถูกปิดสำหรับการติดตามการเผาไหม้ และทีมจะดำเนินการต่อไปยังงานถัดไปที่เปิดอยู่
5. วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์คือความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานะในอนาคตของผลิตภัณฑ์ โดยจะระบุถึงคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์มอบให้แก่ลูกค้า
วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ให้ทิศทางแก่ทีมข้ามสายงานต่างๆในการมุ่งสู่เป้าหมายของพวกเขา มันช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีรายการในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์สองรายการที่แข่งขันกันเพื่อความสนใจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ทีมพัฒนาจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญ
6. แผนการปล่อย
แผนการปล่อยผลิตภัณฑ์ (Release Plan) คือเอกสารที่ระบุถึงสิ่งที่ทีมจะดำเนินการ (รายการในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์) ระยะเวลาที่จะปล่อย (ไทม์ไลน์) และวิธีการดำเนินการ (แผนทรัพยากร)
แผนการปล่อยไม่ใช่เอกสารทางการที่ถูกกำหนดไว้ในคู่มือสครัม อย่างไรก็ตาม มันได้รับความนิยมในหมู่สครัมมาสเตอร์และเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพราะมันช่วยในการบริหารโครงการของพวกเขาและให้โครงสร้างแก่พวกเขา
แผนการปล่อยมักถูกสร้างขึ้นในระหว่างขั้นตอนการวางแผนสครัม ช่วยคุณตอบคำถามเช่น:
- แต่ละสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงมีระยะเวลาเท่าไร?
- รายการใดบ้างที่จะเสร็จสิ้นในแต่ละสปรินท์ และลำดับความสำคัญของรายการเหล่านั้นคืออะไร?
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมใดบ้าง?
- ทรัพยากรที่จำเป็นในการทำแต่ละสปรินต์ให้เสร็จคืออะไร?
- งบประมาณสำหรับแต่ละสปรินต์คือเท่าไร?
ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ แผนการปล่อยเวอร์ชันช่วยให้ทีมมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับอนาคต
แผนการปล่อยมักจะนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแกนต์ที่แสดงงานต่างๆ วางเรียงตามเวลาพร้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน คุณสามารถดูตัวอย่างได้ในแม่แบบแผนภูมิแกนต์ของโครงการเหล่านี้
7. แผนภูมิการเผาไหม้
แผนภูมิการลดภาระงาน(หรือแผนภูมิการลดภาระงานในสปรินต์) แสดงรายการงานในแบ็คล็อกของผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์และงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์ปัจจุบัน แผนภูมิการลดภาระงานมีประโยชน์ในการ:
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพปัจจุบันกับแผนการปล่อย
- การทำนายว่างานจะเสร็จสิ้นตามแผนหรือไม่
- ระบุขอบเขตที่ขยายออกไป หากมี ในระหว่างสปรินท์
- การเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
- การวางแผนกำลังการผลิต
ตอนนี้ที่คุณทราบเกี่ยวกับสามสิ่งของสครัมหลักและสิ่งของสครัมเพิ่มเติมแล้ว นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถสร้างและใช้สิ่งเหล่านี้ได้
วิธีจัดการอาร์ติแฟกต์ Scrum
เอกสารสครัมที่ทันสมัย ชัดเจน และโปร่งใส เป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพของโครงการวิศวกรรมสครัมแบบอไจล์ใดๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณจำเป็นต้องมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและจัดการเอกสารเหล่านี้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบสครัมที่ดี เช่น ClickUp ควรสามารถทำสิ่งนี้ได้ นี่คือวิธีการ
มุมมองงานสำหรับทีมสกรัม
แต่ละรายการในโครงการสครัมจำเป็นต้องถูกกำหนดอย่างชัดเจนและโปร่งใส ในการทำเช่นนี้ ให้ตั้งค่าทุกไอเท็มในแบ็กล็อกหรือเรื่องราวของผู้ใช้เป็นงานใน ClickUp
- จัดประเภทเป็นงานประเภทใดก็ได้ เช่น จุดสำคัญ คุณลักษณะ ข้อบกพร่อง หรือข้อเสนอแนะ
- รวมคำอธิบายโดยละเอียด สถานะ ลำดับความสำคัญ และแท็ก
- แยกย่อยเป็นงานย่อย หากจำเป็น
- ใช้รายการตรวจสอบสำหรับการกำหนดว่าเสร็จสิ้นแล้ว
ใช้มุมมองแชทสำหรับการสนทนาภายในบริบทของงาน ช่วยให้ทีมของคุณสามารถถามคำถาม รับคำตอบ และระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ ทั้งหมดในที่เดียว
ใช้มุมมองใดก็ได้จาก 15+มุมมองของ ClickUpสำหรับการจัดการงาน, การติดตามโครงการ, และการแสดงภาพกระบวนการทำงาน.
การติดตามเวลาเพื่อคำนวณความเร็วในการทำสปรินต์
เมื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ตระหนักว่าแผนภูมิการเผาไหม้บ่งชี้ว่างานจะไม่เสร็จสิ้นภายในสปรินต์ปัจจุบัน พวกเขาจะดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
อะไรที่ใช้เวลานานมากจนทำให้งานถูกเลื่อนออกไป? เพื่อทราบสิ่งนี้ ทีมสครัมจำเป็นต้องติดตามเวลาของพวกเขา แอปติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในตัวของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างแม่นยำ
ทีมสามารถเริ่ม/หยุด เพิ่มเวลาด้วยตนเอง แก้ไขเวลาที่บันทึกไว้ เพิ่มบันทึก และอื่นๆ ได้ด้วย ClickUp สก럼มาสเตอร์สามารถดูรายงานเวลาได้โดยตรงบนแดชบอร์ด ClickUp ของพวกเขา พวกเขาสามารถกรอง จัดเรียง และรวมรายงานเวลาเพื่อคำนวณความเร็วในการทำงาน ซึ่งช่วยในการปรับปรุงกระบวนการสำหรับการทำงานในอนาคต
กระดานคัมบังสำหรับงานค้าง
รายการในผลิตภัณฑ์และสปรินต์แบ็กล็อกเป็นรายการที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างเช่น รายการในผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกอาจเป็นรายการใหม่ ปรับปรุงแล้ว และพร้อมสำหรับสปรินต์ ส่วนรายการในสปรินต์แบ็กล็อกสามารถผ่านขั้นตอนที่ต้องทำ กำลังพัฒนา ทดสอบ ติดตั้งใช้งาน ฯลฯ
การจัดระเบียบรายการงานค้างตามสถานะ—เช่นการสร้างกระดานสครัม—เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นความคืบหน้าของทีมในโครงการได้อย่างชัดเจนซอฟต์แวร์กระดานคัมบังฟรีหลายตัวสามารถช่วยให้คุณสร้างกระดานสครัมได้
ClickUp ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งClickUp's Kanban boardview จะแสดงงานโดยอัตโนมัติตามสถานะของงาน. Kanban board ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้สามารถจัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, หรือวันครบกำหนดเพื่อช่วยในการจัดการโครงการได้ดีขึ้น. คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละรายการตามความต้องการของคุณได้.
แผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการงานค้าง
สำหรับการวางแผนสปรินต์ เจ้าของโครงการจำเป็นต้องมีมุมมองระดับสูงของรายการงานที่ต้องทำ (product backlog) พร้อมกับการประมาณเวลาในการทำงานให้เสร็จ เพื่อทำแผนนี้ ผู้จัดการโครงการและสครัมมาสเตอร์จะใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรี โดยวางงานแต่ละงานไว้ข้างๆ กัน
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpมอบความชัดเจนที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการจัดการงานค้าง ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- ดูหลายโปรเจ็กต์พร้อมกันหรือทีละโปรเจ็กต์
- คำนวณเส้นทางวิกฤตเพื่อคาดการณ์จุดคอขวด
- ปรับกำหนดเวลา, ลำดับความสำคัญ, และงานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
- จัดการการพึ่งพา
- มองเห็นความคืบหน้าของการทำงานแบบสปรินต์และย้ายงานเพื่อกำหนดวันครบกำหนดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
เตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จใน Scrum ด้วย ClickUp
สำหรับทีมวิศวกรรมที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว ความวุ่นวาย การสื่อสารที่ผิดพลาด และการไม่สอดคล้องกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกเว้นเมื่อมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบโดยยึดหลักปฏิบัติและค่านิยมของสกรัม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองวิธีการทำงานของทีมสครัมโดยเฉพาะ มันสร้างเอกสารสครัมแบบアジลโดยอัตโนมัติ มอบแดชบอร์ดการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ให้คุณ มันทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและเร่งการจัดการเอกสารด้วย ClickUp AI
ยกระดับประสิทธิภาพของทีมสครัมของคุณ ทดลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้