แดชบอร์ดปฏิบัติการ 101: ติดตามกระบวนการของคุณอย่างใกล้ชิด

ไม่ใช่ความลับที่ทุกบริษัทที่ตั้งเป้าสู่ความสำเร็จสูงสุดจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงธุรกิจบางอย่าง โดยที่เราไม่ได้หมายถึงไอคิวที่สูงมากหรือสัญชาตญาณทางธุรกิจที่เหนือธรรมชาติ แต่หมายถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ซึ่งสามารถเพิ่มพลังความสำเร็จให้กับองค์กรของคุณและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
นี่คือจุดที่แดชบอร์ดเข้ามามีบทบาท แดชบอร์ดช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลทุกประเภทได้อย่างชัดเจน สามารถซูมดูรายละเอียดเฉพาะเจาะจง ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ (KPI) และเข้าใจสถานะและความก้าวหน้าของบริษัทได้อย่างชัดเจน
มีแดชบอร์ดหลายประเภท แต่ถ้าคุณต้องการติดตามการดำเนินงานประจำวันและตรวจจับปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ แดชบอร์ดการดำเนินงาน คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ 🎛️
ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแดชบอร์ดการดำเนินงาน เจาะลึกถึงประโยชน์ของมัน และช่วยคุณสร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามทุกกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ธุรกิจเฉพาะในบริษัทของคุณ
อะไรคือแดชบอร์ดการดำเนินงาน?
แดชบอร์ดการดำเนินงาน (หรือที่เรียกว่าแดชบอร์ดการปฏิบัติการ) เป็นเครื่องมือที่ติดตามกระบวนการดำเนินงานและให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ภายในบริษัทของคุณ
ต่างจากแดชบอร์ดวิเคราะห์ที่เจาะลึกอดีตเพื่อทำนายอนาคต แดชบอร์ดการดำเนินงานจะ ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน มากกว่า โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพื่อเปิดเผยประสิทธิภาพของการดำเนินงานและระบุจุดอ่อนได้อย่างแม่นยำ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและนำกระบวนการของคุณกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
คิดถึงแดชบอร์ดการดำเนินงานเหมือนกับสิ่งที่เปิดตาให้คุณเห็น แทนที่จะสงสัยว่าอะไรผิดปกติกับกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ ทดลองแก้ไขปัญหา และภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของตัวชี้วัดการดำเนินงาน (KPIs) ที่แสดงอยู่ในแดชบอร์ดของคุณได้
เนื่องจากพวกเขามุ่งเน้นไปที่กระบวนการที่ดำเนินอยู่เป็นหลัก แดชบอร์ดการดำเนินงานจึงมีมุมมองต่อความเป็นจริงที่ค่อนข้างสั้น ดังนั้น จึงไม่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาว
โปรดทราบว่าแดชบอร์ดการดำเนินงานมักจะจัดการกับพื้นที่ธุรกิจเฉพาะ—คุณไม่สามารถใช้แดชบอร์ดเดียวในการติดตามทุกกระบวนการในบริษัทของคุณได้ คุณควรมีแดชบอร์ดแยกต่างหากสำหรับการขาย การตลาด การผลิต การกระจายสินค้า และพื้นที่อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสายงานของบริษัทของคุณ
คุณสมบัติหลักของแดชบอร์ดการปฏิบัติการ
ทำไมแดชบอร์ดการปฏิบัติการจึงมีประโยชน์มากในการติดตามกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ? มาดูคุณสมบัติหลักของมันกัน:
- การนำเสนอข้อมูล: แดชบอร์ดเหล่านี้ไม่ได้แสดงข้อมูลดิบจำนวนมากให้คุณเห็น แต่จะนำเสนอข้อมูลผ่านแผนภูมิ กราฟ และองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อประหยัดเวลาและช่วยให้เข้าใจได้ง่าย 📊
- การมองเห็นแบบเรียลไทม์: แดชบอร์ดการดำเนินงานแสดงข้อมูลจริงและข้อมูลย้อนหลัง ช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำเกี่ยวกับประสิทธิภาพปัจจุบันของกระบวนการของคุณ
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้: แดชบอร์ดช่วยให้คุณสร้างการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- KPIs: แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามเส้นทางสู่เป้าหมายของคุณโดยการระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่เกี่ยวข้อง
- ความสะดวกในการใช้งาน: การใช้แดชบอร์ดการดำเนินงานไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณจะเข้าใจได้ในพริบตา
- การติดตามแนวโน้มข้อมูล: แดชบอร์ดการดำเนินงานบางตัวมีคุณสมบัติขั้นสูงที่ให้คุณสามารถเจาะลึกประวัติเพื่อเข้าใจแนวโน้มปัจจุบันได้ โปรดทราบว่าสิ่งนี้ไม่พบได้ทั่วไปในแดชบอร์ดการดำเนินงานปกติ
ประโยชน์ของแดชบอร์ดการดำเนินงาน
แดชบอร์ดการดำเนินงานสามารถเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อติดตามกระบวนการดำเนินงานที่ดำเนินอยู่ภายในพื้นที่ธุรกิจเฉพาะและแก้ไขปัญหาทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มต้น นี่คือวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์จากมัน:
การระบุปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของแดชบอร์ดการดำเนินงานคือมันให้คุณมองเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ ด้วยเหตุผลนี้ คุณสามารถสังเกตเห็นความเบี่ยงเบนแม้เพียงเล็กน้อยจากประสิทธิภาพการดำเนินงานตามปกติและระบุจุดที่อาจเป็นปัญหาได้
พูดง่ายๆ คือ แดชบอร์ดการดำเนินงานช่วยให้คุณสามารถ ตรวจพบความไม่มีประสิทธิภาพ หรือปัญหาในระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นและขัดขวางกระบวนการของคุณ
การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างง่ายดาย
เนื่องจากแดชบอร์ดการดำเนินงานช่วยให้คุณติดตามการดำเนินงานประจำวันของคุณได้ แดชบอร์ดเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแดชบอร์ดการดำเนินงานที่เน้นการสนับสนุนลูกค้า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เช่น จำนวนตั๋วที่ได้รับและแก้ไขแล้วสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าพนักงานของคุณประสบความสำเร็จและรวดเร็วเพียงใดในแต่ละช่วงเวลา
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
การมีตัวชี้วัดที่ละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของคุณช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลแทนที่จะพึ่งพาความรู้สึกหรือรายงานผลการดำเนินงานที่ล้าสมัย
ในแง่นี้ แดชบอร์ดการดำเนินงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม การวางแผนงบประมาณ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การติดตามเป้าหมาย
ทุกองค์กรมีเป้าหมายที่มุ่งไปข้างหน้า แดชบอร์ดการดำเนินงานช่วยให้คุณกำหนดและติดตาม KPI เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน พวกเขาทำให้กระบวนการติดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแม้จะเป็นก้าวเล็กๆ โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด
การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
การสังเกตกระบวนการดำเนินงานของคุณผ่านแดชบอร์ดช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ และปรับการจัดสรรทรัพยากรของคุณเพื่อลดต้นทุนและกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพ
การวางแผนที่ง่ายขึ้น
เนื่องจากแดชบอร์ดการดำเนินงานให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการของคุณ จึงเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนที่ประสบความสำเร็จ ใช้ข้อมูลที่แสดงบนแดชบอร์ดของคุณเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ปัจจุบันและมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและการสื่อสาร อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดการดำเนินงาน แบ่งปันแดชบอร์ดกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความโปร่งใส
ข้อมูลที่แสดงบนแดชบอร์ดสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการหารือและการประชุมที่มีประโยชน์ ซึ่งคุณสามารถคิดค้นวิธีปรับปรุงการบริหารการดำเนินงานภายในองค์กรของคุณได้
วิธีสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานที่ดีที่สุด: แปดขั้นตอนง่าย ๆ
ต้องการ สร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานที่ครอบคลุม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหม? เราช่วยคุณได้!
เราจะพาคุณผ่านกระบวนการอย่างละเอียดและช่วยคุณสร้างแดชบอร์ดชั้นเยี่ยมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะพึ่งพาClickUp ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ทำให้การสร้างแดชบอร์ดเป็นเรื่องง่าย 😍
ขั้นตอนที่ 1: เลือกเครื่องมือแดชบอร์ดของคุณ
เพื่อให้กระบวนการสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเลือกเครื่องมือที่สามารถแสดงและจัดเรียงข้อมูลของคุณได้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีแพลตฟอร์มแดชบอร์ดให้เลือกมากมาย นี่คือเกณฑ์ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม:
- ความยืดหยุ่น: แพลตฟอร์มควรมีตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมและเป้าหมายโดยรวม ตัวเลือกเหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การแชร์และการทำงานร่วมกันที่ง่ายดายไปจนถึงการมองเห็นที่ไม่มีใครเทียบได้และคุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลาย
- วิดเจ็ตหลายรายการ: เครื่องมือแดชบอร์ดที่เหมาะสมควรมีตัวเลือกวิดเจ็ตที่หลากหลาย ควรให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานและความคืบหน้าได้ และใช้ประเภทแผนภูมิและกราฟหลายแบบเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับคุณและทีมของคุณ เครื่องมือแดชบอร์ดหลายตัวมีการออกแบบแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและปรับแต่งเลย์เอาต์ได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวม: แพลตฟอร์มแดชบอร์ดควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือจัดการข้อมูลที่องค์กรของคุณใช้งานเป็นประจำได้
- ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือควรสามารถรองรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้เมื่อบริษัทของคุณเติบโต
- ตัวเลือกการร่วมมือ: แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรรองรับการทำงานเป็นทีม และให้คุณและผู้ร่วมงานสามารถทำงานพร้อมกันแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, และเพิ่มบันทึกได้
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่มีตัวเลือกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกันในทีม ดังนั้น ClickUp จึงสามารถเป็น ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ สำหรับการจัดการงานและการสร้างแดชบอร์ด
เมื่อพูดถึงการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ที่คุณจะหลงรักตั้งแต่แรกเห็น—ClickUp Dashboards. มันช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานที่ครอบคลุม ง่ายต่อการเข้าใจ และสวยงามได้ในเพียงไม่กี่คลิก.
คุณสามารถเลือกจาก 50+ วิดเจ็ต เพื่อสร้างแผนภูมิที่กำหนดเอง, แสดงความคืบหน้าและปริมาณงาน, คำนวณ, หรือติดตามเวลาได้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อแอปภายนอกกับแดชบอร์ด ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานใน ClickUpง่ายขึ้นก็คือการ์ดแดชบอร์ด ลองนึกถึงการ์ดเหล่านี้เหมือนกับบล็อกสำหรับสร้างแดชบอร์ดสุดท้าย คุณเพิ่มการ์ดทีละใบเพื่อสร้างภาพที่โดดเด่นและแสดงข้อมูลที่ต้องการให้เห็นได้ชัดเจน 🎨
เทมเพลต ClickUp
ไม่ต้องการหรือไม่สะดวกที่จะสร้างแดชบอร์ดธุรกิจอัจฉริยะของคุณตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม? ClickUp มีทางออกให้คุณ! ใช้แผนปฏิบัติการหรือเทมเพลตแดชบอร์ดการดำเนินงานเพื่อ ประหยัดเวลา และสร้างแดชบอร์ดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ได้เลย
ห้องสมุดของ ClickUp มีเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่การจัดการโครงการ การตลาดไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์และการขายเรียกดูห้องสมุดและค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: คิดถึงผู้ที่จะใช้แดชบอร์ด
ก่อนสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานของคุณ ควรพิจารณา ว่าใครจะเป็นผู้ใช้และเพราะเหตุใด คุณต้องการแดชบอร์ดสำหรับทั้งแผนกหรือเฉพาะโครงการภายในแผนกนั้นหรือไม่? ทุกคนในทีมจะสามารถเข้าถึงได้หรือเฉพาะสมาชิกอาวุโสเท่านั้น?
การตอบคำถามเช่นนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพของแดชบอร์ดที่ทุกคนสามารถเข้าใจและใช้งานได้
เมื่อคุณระบุผู้ใช้แดชบอร์ดของคุณแล้ว ให้ขอความคิดเห็นจากพวกเขาเกี่ยวกับลักษณะที่แดชบอร์ดควรจะเป็น ClickUp มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์—ClickUp Whiteboards
ไวท์บอร์ดเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลที่เหมาะสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการอภิปรายกลยุทธ์ การวางแผนกระบวนการสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงาน และการเปลี่ยนการกระทำให้กลายเป็นแนวคิด
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ
ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นไปได้จริง นั่นคือ จุดประสงค์ของแดชบอร์ดของคุณ ซึ่งคุณสามารถทำได้ในClickUp Goals ให้คิดถึงตัวชี้วัดและ KPI ที่คุณสนใจมากที่สุด ขึ้นอยู่กับสาขาธุรกิจที่แดชบอร์ดของคุณเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานสำหรับการขาย คุณอาจพิจารณาตัวชี้วัดเช่น ประสิทธิภาพการขาย ความพึงพอใจของลูกค้า หรือประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
หากคุณต้องการความคิดเห็นจากทีมของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ใช้ClickUp Forms. นี่คือวิธีที่ง่ายและสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที. สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างแบบฟอร์ม (ซึ่งง่ายมากและใช้งานง่าย) และแชร์ให้กับทีมของคุณ. พวกเขาจะให้คำตอบของพวกเขา และ voilà—ClickUp จะรวบรวมและแสดงข้อมูลที่ส่งมาเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์.
คุณสามารถเร่งขั้นตอนนี้ได้ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดและวัดเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และกระตุ้นให้เกิดผลผลิตอย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 4: เลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเลือกตัวชี้วัดและ KPI ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับแดชบอร์ดการดำเนินงานของคุณ คิดถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ แผนก หรือโครงการของคุณมากที่สุด และช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของธุรกิจได้
โปรดจำไว้ว่าแดชบอร์ดการดำเนินงานของคุณควรมีความเรียบง่าย แม้ว่าคุณอาจต้องการใส่ตัวชี้วัดทุกประเภทที่สะท้อนถึงแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการของคุณ แต่นั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุด แดชบอร์ดเช่นนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและยากต่อการติดตาม ซึ่งขัดกับจุดประสงค์ของมัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมคือการมุ่งเน้นที่ ตัวชี้วัดหลักเพียงไม่กี่ตัว ที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการของคุณได้อย่างแม่นยำ อย่าลืมว่าการมีแดชบอร์ดหลายตัวสำหรับแต่ละพื้นที่ธุรกิจจะดีกว่าการมีแดชบอร์ดเดียวที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ติดตามได้ยาก
การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมควรเป็นความร่วมมือของทีมเสมอ ระดมความคิดใน ClickUp Whiteboards ใช้ ClickUp Forms เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ สื่อสารในมุมมองแชทของ ClickUp และสรุปตัวชี้วัดสำคัญโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย! ✌️
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดแหล่งข้อมูล
ในขั้นตอนนี้ คุณต้องกำหนดแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการให้เห็นบนแดชบอร์ดการดำเนินงานของคุณ เช่น ฐานข้อมูล, API, และเอกสารสเปรดชีต
เนื่องจาก ClickUp ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลได้ คุณสามารถใช้มันเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับแดชบอร์ดของคุณได้ ใส่ข้อมูลของคุณเป็นงาน จัดหมวดหมู่โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และสลับระหว่างมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบเพื่อจัดเรียงข้อมูลตามที่คุณต้องการ
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง ของ ClickUp และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้ในการจัดการหรือจัดเก็บข้อมูลนอกเหนือจากการผสานรวมแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, HubSpot, Everhour และ Zendesk แล้ว คุณยังสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองผ่านClickUp API และดึงข้อมูลของคุณจากแหล่งใดก็ได้ตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 6: วางแผนผังแดชบอร์ดของคุณและสร้างการแสดงผลข้อมูล
ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดรูปลักษณ์ของแดชบอร์ดของคุณ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมที่สุด การจัดระเบียบ และความดึงดูดทางสายตา
ClickUp Dashboards ทำให้กระบวนการนี้ง่ายมาก ด้วยการออกแบบแบบลากและวาง คุณสามารถย้ายการ์ดของคุณไปรอบๆ และอัปเดตเลย์เอาต์ตามที่คุณต้องการได้
เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการบนแดชบอร์ดของคุณ เลือกวิดเจ็ตและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และสร้างการแสดงผลข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 7: อัปเดตข้อมูลของคุณเป็นประจำ
ขอแสดงความยินดี คุณได้สร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานของคุณแล้ว! 🥳
แต่โปรดจำไว้ว่างานของคุณไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ จุดประสงค์หลักของแดชบอร์ดการดำเนินงานคือการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดแสดงข้อมูลล่าสุดเท่านั้น—ข้อมูลที่ล้าสมัยจะทำให้การรับรู้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานของคุณบิดเบือนและอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
อัปเดตแหล่งข้อมูลของคุณเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด ระบบอัตโนมัติทำงานบนพื้นฐานของทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลในแดชบอร์ดของคุณจะสดใหม่และเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ClickUp มีระบบอัตโนมัติสี่ประเภท:
- กำหนดเอง: ระบบอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นเองเมื่อคุณมีสถานการณ์เฉพาะในใจ
- เทมเพลต: ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อแอปอื่นกับ ClickUp เพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของคุณ
- ผู้รับมอบหมายและผู้ติดตาม: กำหนดผู้รับมอบหมาย (ผู้ติดตาม) สำหรับงานใหม่ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 8: ปรับปรุงแดชบอร์ดของคุณตามความจำเป็น
แดชบอร์ดการดำเนินงานของคุณอาจทำหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ในปัจจุบัน แต่จะต้องมีการปรับปรุงในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่อัปเดตหรือข้อมูลใหม่
คุณควร ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ KPI เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่ พิจารณาการจัดวางแดชบอร์ดใหม่และดูว่าคุณสามารถปรับปรุงมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
อีกประเด็นสำคัญคือการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมของคุณ ถามพวกเขาว่าพวกเขาพบว่าแดชบอร์ดมีประโยชน์หรือไม่ และพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร ClickUp Forms สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้—สร้างแบบฟอร์มที่ทีมของคุณสามารถกรอกได้อย่างรวดเร็วและรับสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างละเอียด
ClickUp: ที่อยู่สมบูรณ์แบบสำหรับแดชบอร์ดการดำเนินงานของคุณ
ClickUp มอบ ทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบภาพนี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมาย เลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตั้งค่าระบบฐานข้อมูล แสดงข้อมูลที่ต้องการ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มสร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบเพื่อควบคุมการดำเนินงานของคุณ! 🌹