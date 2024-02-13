10 แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ฟรีใน ClickUp, Word และ Excel

การวางแผนกลยุทธ์เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจใด ๆ มันสร้างแผนที่นำทางสู่อนาคต สร้างกรอบการทำงานที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญทุกครั้ง
แต่ความสำคัญนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ทุกประเภทของการวางแผนธุรกิจ ตั้งแต่แผน ปฏิบัติการไปจนถึง แผนสปรินท์และการวางแผนทรัพยากร ล้วนมีรากฐานมาจากแผนกลยุทธ์ใหญ่ทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณต้องทำให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคุณถูกต้องและเหมาะสม
ในการไปถึงที่นั่น คุณต้องเริ่มต้นจากที่ไหนสักแห่งทรัพยากรมากมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่านั้น คุณต้องมีแม่แบบที่สามารถช่วยให้คุณกรอกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลนั้น และสร้างแผนที่ทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบัติตามได้
รูปแบบแม่แบบในอุดมคติที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ นั่นคือเหตุผลที่ในคู่มือนี้ เราจะมาแบ่งปันแม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ฟรีที่เราชื่นชอบ 10 แบบ ซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที (เกือบจะทันที)
อะไรคือแบบแผนการวางแผนกลยุทธ์?
แม่แบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์คือแผนที่นำทางสู่แผนที่นำทางธุรกิจของคุณ มันมอบขั้นตอนที่ชัดเจนให้กับผู้นำธุรกิจเพื่อสร้างแผนที่สามารถระบุอนาคตในระยะใกล้และระยะยาวของธุรกิจได้
เมื่ออยู่ในสภาพที่ดีที่สุด แบบแผนนี้คือเครื่องมือที่สามารถวัดได้ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนสามารถทำตามได้ มันช่วยคุณทำให้ชัดเจนว่าคุณอยู่ที่ไหน และคุณต้องการจะไปที่ไหน
และที่สำคัญไม่แพ้กัน คือมันช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลนั้นให้กลายเป็นแผนกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ วัดผลได้ และง่ายต่อการประมวลผล ซึ่งทุกคนในองค์กรสามารถนำไปใช้ได้
แน่นอนว่าไม่มีแม่แบบกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ ดีที่สุด อย่างง่าย ๆ เช่นเดียวกับแผนโครงการที่สามารถ แตกต่างจากแผนงานผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องมีแม่แบบที่ตรงกับวิธีการทำงานของคุณและประเภทของการวางแผนที่คุณกำลังทำอยู่
นั่นคือเหตุผลที่คู่มือนี้ไม่เพียงแต่เน้นที่หนึ่ง แต่เน้นถึง 10 แบบแผนการวางแผนฟรีเพื่อครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนกลยุทธ์ดี?
แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีจะบรรลุเป้าหมายสำคัญบางประการ:
- มันกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการวางแผน
- มันสรุปเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดการกระทำและกลยุทธ์ใด ๆ จากเป้าหมายเหล่านั้น
- มันได้ระบุอย่างชัดเจนถึงกลยุทธ์เฉพาะบุคคลและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายเหล่านั้น
- มันกำหนดวิธีการวัดความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผน
- มันระบุหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับงานแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน
- มันให้จุดตรวจสอบและโอกาสสำหรับทีมในการทบทวนและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
- สามารถปรับแต่งได้เพียงพอที่จะทำการปรับปรุงให้แผนมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับองค์กรของคุณและกระบวนการวางแผนธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แม่แบบแผนกลยุทธ์ช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นในกระบวนการเช่นการวางแผนกำลังการผลิต รายละเอียดมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด แต่การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจควรมุ่งเน้นไปที่มุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นภาพรวมของแผนได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกับธุรกิจ
10 แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์สำหรับทีมของคุณ
หากทุกแผนกลยุทธ์มีเป้าหมายเดียวกัน คุณอาจคิดว่าส่วนใหญ่เกือบจะเหมือนกันหมด คุณอาจแปลกใจ
เช่นเดียวกับการวางแผนโครงการ เทมเพลตที่แตกต่างกันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงควรพิจารณาเทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ฟรีสองสามแบบก่อนที่จะเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจและสถานการณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น นี่คือ 10 เทมเพลตที่เราชื่นชอบสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไปของคุณ
1. แม่แบบรายการแผนงานกลยุทธ์ ClickUp
นี่คือเทมเพลตพื้นฐานที่มีศักยภาพซ่อนอยู่เบื้องหลังClickUp's Strategic Roadmap List Templateช่วยให้คุณมองเห็นภาพว่าองค์กรของคุณสามารถผ่านแผนกลยุทธ์ได้อย่างไร ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ตั้งแต่ระยะเวลาของงานแต่ละชิ้นไปจนถึงความคืบหน้าของงานเหล่านั้น ผลกระทบ และความสะดวกในการนำไปปฏิบัติ
ภายใน ClickUp คุณสามารถดูแผนที่กลยุทธ์ของคุณในรูปแบบมุมมองความคืบหน้าได้ แต่เมื่อมีการมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายให้กับงานแต่ละงานแล้ว คุณยังสามารถดูไทม์ไลน์หรือแม้แต่มุมมองภาระงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่านี่จะเป็นเทมเพลตที่เน้นรายการเป็นหลัก แต่เราชอบแผนภูมิแกนต์เป็นพิเศษในฐานะวิธีที่จะเห็นว่างานแต่ละงานมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในไทม์ไลน์ที่ใหญ่ขึ้น
2. แม่แบบไทม์ไลน์แผนงานเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
หากคุณกำลังคิดว่าการวางแผนกลยุทธ์ของคุณคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันของบริษัทกับสถานะที่ต้องการในอนาคต นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสำหรับคุณ มันซับซ้อนกว่าเทมเพลตแบบรายการที่กล่าวถึงข้างต้น โดยให้แผนที่กลยุทธ์ที่ละเอียดและซับซ้อนมากขึ้นเมื่อคุณสร้างเสร็จแล้ว
แม่แบบไทม์ไลน์แผนงานเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแผนภูมิแกนต์ที่มีส่วนสำหรับแต่ละแผนก จากนั้นคุณสามารถดูบอร์ดความคืบหน้าและสรุปขีดความสามารถปัจจุบันของคุณได้ ในขณะเดียวกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองหลายรายการจะช่วยให้คุณวางแผนงานแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น:
- อัตราการสำเร็จ
- ความพยายาม
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผลกระทบ
- ความคืบหน้าของกลยุทธ์
- สมาชิกทีม
อาจไม่ใช่แบบฟอร์มที่เหมาะสมหากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการวางแผนกลยุทธ์ แต่สำหรับผู้นำที่มีประสบการณ์และต้องการยกระดับกระบวนการวางแผนไปสู่ขั้นต่อไป นี่คือโครงร่างที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
3. แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ ClickUp
มันง่ายแต่สวยงาม.แม่แบบกลยุทธ์ใหญ่ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองสี่ส่วนของสภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์ที่อยู่รอบองค์กรของคุณได้ พร้อมกรอบการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเส้นทางสู่อนาคตขององค์กรของคุณอาจเป็นอย่างไร.
วิธีที่คุณจะไปถึงเส้นทางนั้น แน่นอนว่าเป็นเรื่องของคุณเอง ควอดแรนต์สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ SWOT อย่างง่าย หรือสำหรับกระบวนการวางแผนที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การค้นหาช่องว่างการเติบโตของตลาดและโอกาสในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง บางตัวเลือกเหล่านี้ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าในเทมเพลตแล้ว ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ สามารถปรับแต่งให้ตรงกับแผนการตลาดของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคุณเป็น
4. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์ ClickUp
สำหรับผู้คิดแบบภาพในหมู่พวกเราแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์ของ ClickUpนี้คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ที่สำคัญที่สุด มันคือแผนที่ทางภาพที่แสดงให้เห็นไม่เพียงแค่ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนเหล่านั้นสามารถ (และควร) ไหลเข้าสู่กันและกันอย่างไรในบริบทของโครงการใหญ่
แน่นอน คุณยังสามารถมอบหมายงานและขั้นตอนต่างๆ ให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้ เพื่อให้ความรับผิดชอบยังคงชัดเจนและเข้าใจง่าย แต่ลักษณะของแผนผังงานในเทมเพลตนี้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกระดานไวท์บอร์ด ยังช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนกระบวนการได้อย่างราบรื่นตามความต้องการ
การใช้รหัสสีในแผนภูมิช่วยให้ทุกคนที่ทำงานกับมันสามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องการและเวลาที่ต้องทำ
5. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
แผนกลยุทธ์ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะในระดับองค์กรเท่านั้น กลยุทธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยังมีความสำคัญต่อหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยเช่นกัน และเทมเพลตนี้จะแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างเหล่านั้นสามารถแสดงออกมาได้อย่างไร
ให้คิดว่าเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpนี้เป็นโอกาสที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นในการวางแผนความพยายามทางการตลาดของคุณ มุมมองรายการเริ่มต้นจะเรียงลำดับตามวิธีการวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) โดยจัดเรียงงานตามวัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้สำหรับความพยายามทางการตลาดในภาพรวม
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณกำหนดช่องทางที่คุณจะใช้ในการดำเนินการตามแผน ในขณะที่มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้ และแน่นอนว่า กระดานความคืบหน้าช่วยให้คุณเห็นขั้นตอนต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณในที่สุด
6. แม่แบบแผนกลยุทธ์กิจกรรม ClickUp
การวางแผนงานเป็นงานที่หนัก และงานมากมายต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้แน่ใจว่างานจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม แม่แบบแผนกลยุทธ์สำหรับงานนั้นสามารถช่วยให้มีภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่ต้องทำและงานที่ทำสำเร็จแล้ว และวิธีที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก
เทมเพลตแผนกลยุทธ์กิจกรรมของ ClickUpบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองได้หลากหลาย ตั้งแต่ช่องทางไปจนถึงงบประมาณ, แฮชแท็ก, น้ำเสียงที่ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย มันถูกออกแบบมาเพื่อวางแผนกิจกรรมหลายงานพร้อมกัน ทั้งหมดทับซ้อนกันเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เน้นกิจกรรมซึ่งช่วยยกระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์การตลาดของคุณ
เนื่องจากความซับซ้อนที่เกี่ยวข้อง เราจึงชื่นชอบมุมมองสถานะเหตุการณ์แบบบอร์ดเป็นพิเศษ แม่แบบแผนกลยุทธ์นี้มีภาพรวมที่เรียบง่ายของสถานะเหตุการณ์ทั้งหมด และสิ่งที่ยังต้องดำเนินการ
แน่นอนว่ามุมมองแบบรายการและปฏิทินก็สามารถเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของการวางแผนงานได้เช่นกัน
7. แม่แบบแผนปฏิบัติการ ClickUp
การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเน้นไปที่ทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติจริง ทั้งเป้าหมายและภารกิจมักจะมีลักษณะที่สูงส่งเกินไปสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมในระดับสูงมากกว่าความต้องการที่แท้จริงขององค์กรหรือคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ
นั่นคือเหตุผลสำคัญที่เราชื่นชอบแม่แบบแผนปฏิบัติการของ ClickUp มันเป็นระบบที่อิงจากบันทึกซึ่งรวบรวมงานที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคุณไปข้างหน้าในสามส่วน:
- สิ่งที่ต้องทำ
- การทำ
- เสร็จแล้ว
ภายในโครงสร้างนั้น งานจะถูกแยกออกเป็นการทบทวนรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาสเพื่อรองรับความซับซ้อนและระยะเวลาที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์คือภาพรวมที่เรียบง่ายของทุกสิ่งที่ต้องดำเนินการ ซึ่งยังช่วยเน้นความสำเร็จที่มีอยู่และงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้ทั้งทีมเห็นและร่วมฉลองได้อีกด้วย นี่แหละคือแผนกลยุทธ์ที่แท้จริง
8. แม่แบบ Word สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ ProjectManager
หากคุณบอกคุณว่าคุณสามารถสร้างแผนกลยุทธ์ได้ทั้งหมดใน MS Word นั่นคือสิ่งที่เทมเพลตนี้ต้องการจะทำให้สำเร็จ ผ่านส่วนที่เข้าใจง่ายทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้:
- สรุปผู้บริหารที่แนะนำบริบทและพื้นหลังของแผนกลยุทธ์
- พื้นที่สำหรับแถลงการณ์วิสัยทัศน์และพันธกิจของคุณ เพื่อยึดโยงแผนงานของคุณให้อยู่แก่นแท้ขององค์กร
- การวิเคราะห์ SWOT เพื่อพิจารณาองค์กรของคุณและสภาพแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา (คิดถึงคำแถลงวิสัยทัศน์)
- เป้าหมายทางธุรกิจเพื่อกำหนดอย่างชัดเจนว่าแผนกลยุทธ์ควรบรรลุอะไร
- แผนการตลาดที่ระบุรายละเอียดด้านการส่งเสริมการขายของกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- แผนปฏิบัติการที่ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
- การคาดการณ์ทางการเงินในอนาคตพร้อมเป้าหมายสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (และการเติบโตของธุรกิจ)
- ทีมที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การตลาดและการดำเนินงาน
โปรดทราบว่าแผนนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ แผนนี้ต้องการการทำงานด้วยมือมากกว่าตัวอย่างอื่น ๆ ที่ได้แบ่งปันไว้ในคู่มือนี้เล็กน้อย แต่สามารถให้ภาพรวมที่ดีของแผนที่คุณกำลังสร้างได้
9. แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ PowerPoint
หากส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคุณรวมถึงการนำเสนอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (และสำหรับองค์กรส่วนใหญ่แล้ว ก็เป็นเช่นนั้น) ทำไมไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการนำเสนอเหล่านั้นโดยตรงเลยล่ะ?
แม่แบบนี้มีแก่นหลักเป็นแผนงานไทม์ไลน์ที่คล้ายกับแบบอื่น ๆ ที่เราได้กล่าวถึงข้างต้น แม่แบบกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้มุ่งเน้นไปที่แต่ละเป้าหมายสำคัญที่จำเป็นต้องผ่านตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการดำเนินการจริง แต่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ PowerPoint พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้สามารถใช้งานและปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
การดาวน์โหลดฟรีและง่าย และการปรับแต่งต้องการทักษะ PowerPoint ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไทม์ไลน์ถูกตั้งค่าไว้ที่หนึ่งปีเป็นค่าเริ่มต้น คุณอาจต้องปรับแต่งบางอย่างหากแผนกลยุทธ์ของคุณครอบคลุมหลายปีตามคำแถลงวิสัยทัศน์ของคุณ
10. แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ใน Excel
MS Excel อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกคนเสมอไป แต่การออกแบบแบบเซลล์ของมันมีศักยภาพในการปรับแต่งอย่างมหาศาล จึงไม่น่าแปลกใจที่เทมเพลตสุดท้ายของเราบน Excel ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ครอบคลุมที่สุดในคู่มือนี้สำหรับความต้องการทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
เอกสารงานนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนหรือแท็บ:
- การระบุเป้าหมายเพื่อระบุองค์ประกอบสำคัญ เช่น เป้าหมายสำหรับองค์กรของคุณผ่านการระดมความคิดอย่างมุ่งเน้น
- การตั้งเป้าหมาย โดยใช้แบบแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ SMART (เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีความเหมาะสมกับเวลา) สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจ
- การวางแผนการกระทำ, การเปลี่ยนเป้าหมายเหล่านั้นเป็นกลยุทธ์, และการติดตามความคืบหน้าของกลยุทธ์เหล่านั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ.
โปรดทราบว่า เนื่องจากลักษณะของ MS Excel เอกสารนี้จึงเป็นเอกสารวางแผนภายในองค์กรเป็นหลัก และไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการนำเสนอภายนอก อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี้ องค์ประกอบสำคัญของเทมเพลตกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
ใครได้ประโยชน์จากการวางแผนกลยุทธ์?
องค์กร: ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือบริษัทข้ามชาติ, องค์กรทุกประเภทล้วนได้รับประโยชน์จากการวางแผนกลยุทธ์. แผนเช่นนี้มอบกรอบที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจ, ให้แผนที่สำหรับการเติบโต, ระบุโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น, และช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรดีขึ้น.
ทีมผู้นำ: ผู้นำขององค์กรใด ๆ จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการวางแผนกลยุทธ์ เนื่องจากมันมอบมุมมองที่กว้างไกลให้แก่พวกเขาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันขององค์กร ตลอดจนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับจุดหมายที่พวกเขาต้องการจะไปถึง การวางแผนกลยุทธ์ช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อติดตามความคืบหน้า
เพิ่มพลังการวางแผนกลยุทธ์ของคุณด้วย ClickUp
การสร้างแผนกลยุทธ์ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม โอกาสที่จะเป็นผลงานของทีมมีสูง ดังนั้นทำไมไม่ขยายทีมให้รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสมด้วยล่ะ?
นี่ไม่ใช่การพูดเกินจริง: แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้สำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะพยายามบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ,วิเคราะห์การแข่งขัน, หรือทำการวิเคราะห์ SWOT, โครงร่างที่ชัดเจนจะช่วยให้สร้างแผนที่ทั้งองค์กรสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย
และเมื่อแม่แบบนั้นฟรี? ยิ่งดีใหญ่
และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด: ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนเทมเพลตส่วนใหญ่ที่เราได้แบ่งปันข้างต้น ClickUp นั้นสามารถทดลองใช้ได้ฟรีเช่นกัน มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นสำหรับทีม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากโครงการนั้นเป็นแผนต่อไปของคุณในการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจโดยรวมของคุณ
