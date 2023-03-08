คู่มือการวางแผนสปรินต์สำหรับผู้จัดการโครงการแบบ Agile

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือการวางแผนสปรินต์?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การวางแผนสปรินต์คือกระบวนการระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในสปรินต์ (เป้าหมายของคุณ) และวิธีที่คุณจะบรรลุเป้าหมายนั้น (แผน) ในสปรินต์ถัดไปของคุณ—โดยอิงจากเป้าหมายทางธุรกิจ, บักล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณ, และขีดความสามารถและความเร็วของทีมคุณ" การประชุมวางแผนสปรินต์ของคุณควรกำหนดความคาดหวัง มอบแนวทางให้กับทีม และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มแต่ละสปรินต์ } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "การโฆษณาแบบเจาะจง", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Targeted_advertising"}, {"@type": "Thing", "name": "การโฆษณาแบบเจาะจง", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1628411"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Analytics", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Analytics"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Analytics", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q220577"}, {"@type": "Thing", "name": "ความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ต", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_privacy"}, {"@type": "Thing", "name": "ความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ต", "sameAs": "http://www.wikidata. org/entity/Q175975"}, {"@type": "Thing", "name": "อัตราการตีกลับ", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Bounce_rate"}, {"@type": "Thing", "name": "อัตราการตีกลับ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q895134"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "เรื่องราวผู้ใช้", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/เรื่องราวผู้ใช้"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "เรื่องราวผู้ใช้", "sameAs": "http://www.wikidata. org/entity/Q218152"}, {"@type": "Thing", "name": "OKR", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OKR"}, {"@type": "Thing", "name": "OKR", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7072610"}] }
ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคล่องตัวที่กำลังเพิ่มขึ้น การวางแผนสปรินต์จึงได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ซึ่งมักให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ บริษัทต่าง ๆ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่น แก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ และมีการหยุดพักในระหว่างการพัฒนาเพื่อประเมินความก้าวหน้าและปรับทิศทางได้ตามความจำเป็น
หากคุณเป็นมือใหม่ในการวางแผนสปรินต์ นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ และหากคุณไม่ใช่มือใหม่แต่แค่ต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อเริ่มต้น? เราพร้อมช่วยเหลือคุณ—ฟรี—ด้วยฟีเจอร์ Sprint และ Agile ของ ClickUp
การวางแผนสปรินต์คืออะไร?
การวางแผนสปรินต์คือกระบวนการระบุ สิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ในสปรินต์ (เป้าหมายของคุณ) และ วิธีที่คุณจะบรรลุ (แผน) ในสปรินต์ถัดไปของคุณ—โดยอิงจากเป้าหมายทางธุรกิจ,บักกิ้งของผลิตภัณฑ์ของคุณ, และขีดความสามารถและความเร็วของทีม การประชุมวางแผนสปรินต์ของคุณควร กำหนดความคาดหวัง, ให้ทิศทางแก่ทีม, และ ทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ก่อนเริ่มสปรินต์แต่ละครั้ง
รอสักครู่... สปรินต์คืออะไร? หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับแนวคิดแบบอไจล์ นี่คือคำอธิบายเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว: สปรินต์คือช่วงเวลาสั้น ๆ (โดยทั่วไปคือสองสัปดาห์ แม้ว่าจะมีสปรินต์หนึ่งสัปดาห์หรือสี่สัปดาห์ก็ได้) ซึ่งทีมของคุณวางแผนที่จะส่งมอบบางสิ่งบางอย่าง
แนวคิดเบื้องหลังการสปรินต์คือการวางแผนการพัฒนาของทีมคุณในระยะเวลาสั้น ๆ แทนที่จะวางแผนทั้งปีไว้ล่วงหน้าและไม่มีที่ว่างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือเหตุฉุกเฉิน การวางแผนเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ในระยะเวลาที่สั้น ๆ ซึ่งเหลือที่ว่างไว้สำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ 우선순위ได้ นอกจากนี้ยังหมายความว่าทีมของคุณสามารถส่งมอบคุณสมบัติหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้ตลอดเวลา และเมื่อ 우선순위เปลี่ยนแปลงไป ทีมของคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังทำได้เช่นกัน
ประโยชน์ของการวางแผนสปรินต์
แล้วทำไมบริษัทจำนวนมากถึงกำลังเร่งรีบกันในช่วงนี้? การปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลดีต่อทีมของคุณ ลูกค้าของคุณ และผลกำไรของบริษัทอย่างไร? คำตอบนั้นน่าสนใจทีเดียว:
กระบวนการทำงานที่คล่องตัวมากขึ้น
แนวคิดหลักของการวิ่งสปรินต์คือ: ช่วงเวลาทำงานที่สั้นและชัดเจนหมายถึงการส่งมอบงานที่เร็วขึ้นและความยืดหยุ่นที่มากขึ้น พวกเขาช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนโครงการใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้นและมอบจุดตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับผู้นำ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง จัดลำดับความสำคัญใหม่ หรือแม้กระทั่งยกเลิกโครงการได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายทางธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาด
การร่วมมือที่ดีขึ้น
ยิ่งแผนของคุณชัดเจน (และยืดหยุ่น) มากเท่าไร ทีมก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น และช่วงหยุดพักที่สร้างขึ้นเมื่อคุณเสร็จสิ้นหนึ่งสปรินต์และเริ่มสปรินต์ถัดไป จะทำให้ทีมมีจุดตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ กระซิบนะ…25% ของลูกค้า ClickUp กล่าวว่าพวกเขาเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มของเราเพราะต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีกว่า—และ 91% ระบุว่าการทำงานร่วมกันดีขึ้นหลังจากเปลี่ยนมาใช้
ไม่ต้องเดาอีกต่อไป
การให้ทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย, จุดสำคัญ, ความรับผิดชอบของทีม, และคุณค่าที่คาดหวัง ทำให้การวางแผนสปรินต์ช่วยลดการคาดเดาในกระบวนการของเรา ซึ่งหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการถามคำถามใหญ่กลางโครงการ (ลดความล่าช้า) และมีพื้นที่น้อยลงสำหรับการคาดเดาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้นำต้องการ (ลดการทำงานซ้ำซ้อน)
พนักงานที่มีความสุขมากขึ้น
ไม่มีใครต้องการใช้เวลาทำงานไปกับความไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องส่งมอบ เมื่อไหร่ หรือความสำเร็จจะถูกกำหนดอย่างไร มันสร้างความเครียดและดึงพลังงานสร้างสรรค์ออกไปจากการแก้ปัญหาการทำงานที่แท้จริง
ด้วยรายการผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจนและจัดการได้ พร้อมกรอบเวลาที่จำกัดและสมเหตุสมผล (เป็นสัปดาห์แทนที่จะเป็นเดือน) ทีมงานไม่จำเป็นต้องคาดเดาเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง หรือสิ่งที่ควรทำอยู่ สิ่งนี้ช่วยลดความเครียดและภาระทางความคิด (ปริมาณข้อมูลที่ผู้คนต้องเก็บไว้ในใจเพื่อทำงาน) ซึ่งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย
กลยุทธ์ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้
ยิ่งเราบันทึกแผนงานของเราได้ดีเท่าไร เราก็ยิ่งสามารถเรียนรู้จากแผนเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น อะไรที่ทำได้ดี? อะไรที่ไม่ประสบความสำเร็จเลย? อุปสรรคใดที่เราพบและสามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต?
การวิ่งระยะสั้นหมายความว่าเราถามคำถามเหล่านี้บ่อยขึ้น (และเรียนรู้จากคำถามเหล่านี้บ่อยขึ้นเช่นกัน) แผนงานที่ชัดเจนและการวิ่งระยะสั้นที่มีการบันทึกอย่างดีหมายถึงคำตอบที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเราถามคำถามเหล่านี้ และการวนซ้ำเชิงกลยุทธ์หมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (และการติดอยู่ในนิสัยเก่าๆ น้อยลง)
การวางแผนสปรินต์ควรเกิดขึ้นเมื่อใด?
การวางแผนสปรินต์ควรเกิดขึ้น ก่อน สปรินต์ของคุณ และ หลัง การปรับปรุงแบ็กล็อกการทบทวนสปรินต์ และการทบทวนย้อนหลังสปรินต์จากสปรินต์ก่อนหน้าของคุณ (ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ว่าทีมควรทำตามหรือเลิกใช้แนวทางปฏิบัติใดจากสปรินต์ก่อนหน้า)
การวางแผนสปรินต์ใช้เวลานานเท่าไร?
โดยทั่วไป การประชุมวางแผนสปรินต์จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ของสปรินต์ (เช่น หากคุณทำสปรินต์สองสัปดาห์การประชุมของคุณควรใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง หากคุณทำสปรินต์สามสัปดาห์ ให้วางแผนเวลาประมาณสามชั่วโมง)
อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีที่จะทำให้การวางแผนสปรินต์ของคุณสั้นและกระชับยิ่งขึ้น บริษัทควรรักษาคิวงานที่รอทำ (backlog) ให้มีความชัดเจนและละเอียดอยู่เสมอ พร้อมทั้งขอให้ผู้บริหารเตรียมแผนงานที่ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างรอบคอบก่อนเข้าร่วมประชุม
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้นำสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ ลดการประชุมเหลือ 30 นาที เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นเฉพาะการตั้งค่าฟีเจอร์สำหรับสิ่งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์/ยังไม่ได้ทำในสปรินต์ปัจจุบันเท่านั้น หลังจากนั้น ทีมสามารถทบทวนลำดับความสำคัญที่เสนอจากแบ็กล็อกที่จัดระเบียบและปรับปรุงแล้ว และรับความเห็นพ้องจากทีม
เช่นเดียวกับการประชุมใดๆ ยิ่งสั้นยิ่งดี งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ช่วงความสนใจเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 10 ถึง 18 นาที (ซึ่งเป็นเหตุผลที่ TED Talks มีความยาวไม่เกิน 18 นาที) แม้ว่าเราจะไม่คิดว่าคุณจะสามารถลดเวลาการวางแผนของคุณลงได้ถึงขนาดนั้น แต่ลองหาวิธีตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกดู
เคล็ดลับในการทำให้การประชุมสั้นลง การตั้งเวลา การให้ผู้เข้าร่วมจดบันทึกด้วยมือ (ไม่ใช่บนแล็ปท็อป) การเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ที่ประตู และการวางแผนช่วงเวลาเงียบในการประชุม (ใช่ จริงๆ!) เป็นเพียงไม่กี่วิธีที่ทีมที่ประสบความสำเร็จใช้ในการป้องกันไม่ให้การประชุมยืดเยื้อ ตามที่FastCompany แนะนำ
หากคุณวางแผนที่จะทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือหรือการนำเก้าอี้ออกไป โปรดแน่ใจว่าคุณมีแผนรองรับการเข้าถึงสำหรับพนักงานที่มีความพิการด้วย บางคนจำเป็นต้องนั่ง และบางคนอาจต้องใช้โทรศัพท์สำหรับการแจ้งเตือนทางการแพทย์
ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนสปรินต์?
ในขณะที่ทีมพัฒนาทั้งหมดควรเข้าร่วมการประชุมวางแผนของคุณ ผู้วางแผนหลักในที่นี้คือ Scrum Master, เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
สครัมมาสเตอร์เป็นผู้นำทีมสครัมและทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิ่งที่จำเป็นในการเข้าสู่สปรินต์ใหม่ (เตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ) ส่วนเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ดูแลวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์และรายการงานที่ต้องทำ (ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก)
พวกเขาควรติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้า และรับผิดชอบในการพัฒนาและอัปเดตแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมควรมีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตหรือการปรับแนวทางล่วงหน้าก่อนการประชุม
นอกจากนี้—ที่สำคัญ—การสปรินต์ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมพัฒนาของคุณเท่านั้น McKinseyแนะนำให้นำการเปลี่ยนแปลงแบบ Agile มาใช้ในรูปแบบของสปรินต์ และ Harvard Business Reviewระบุว่าสปรินต์มีไว้สำหรับแก้ปัญหาใหญ่ๆ ความมีประโยชน์ของการคิดและการวางแผนในช่วงเวลาสั้นๆ—สำหรับทีมมากกว่าหนึ่งประเภท—ได้รับการพิสูจน์แล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยผู้นำในอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยธุรกิจชั้นนำ
อะไรที่รวมอยู่ในการวางแผนสปรินต์?
เป้าหมายใน ClickUp: เมื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้กำหนดเป้าหมายแล้ว การประชุมวางแผนสปรินต์คือเวลาที่จะทำให้แน่ใจว่าทีมทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน ยิ่งพวกเขาเข้าใจเป้าหมายที่ชัดเจนมากเท่าไร แต่ละสปรินต์ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น
การเลือกงานค้าง: โดยปกติแล้วควรทำก่อนการประชุมวางแผนสปรินต์ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะจัดลำดับความสำคัญของงานค้างไว้ล่วงหน้า และในระหว่างการประชุม เจ้าของผลิตภัณฑ์จะสื่อสารลำดับความสำคัญเหล่านั้นไปยังทีมต่างๆ
กำลังดิ้นรนเพื่อให้งานค้างของคุณเป็นระเบียบอยู่หรือไม่? ลองใช้รายการของ ClickUp ดูสิ! ไม่เพียงแต่คุณสามารถรวบรวมรายการงานค้างไว้ในที่เดียวและจัดลำดับงานที่แนบมากับแต่ละรายการได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถจัดรายการแต่ละรายการไว้ในโฟลเดอร์โครงการเฉพาะ เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับแต่ละรายการ (เจ้าของ ไฟล์แนบ ฯลฯ) จัดเรียงงานตามสถานะ และลากและวางงานเพื่อเปลี่ยนสถานะได้อย่างง่ายดาย การอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ง่ายดายทำให้รายการเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งในระหว่างการประชุมวางแผนของคุณ
ความเร็ว: ทีมของคุณทำงานเร็วแค่ไหน? ยิ่งคุณสามารถตอบคำถามนี้ได้ดีขึ้น (ในระดับทีมต่อทีม) คุณก็จะสามารถวางแผนได้ดีขึ้น ใช้สปรินต์ที่ผ่านมาเพื่อคำนวณความเร็วของทีมสำหรับสปรินต์ในอนาคต และในระหว่างการประชุมวางแผน ให้ตรวจสอบความคิดเห็นของทีม ทีมคิดว่าโครงการนี้อาจต้องการระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหรือสั้นลงหรือไม่? ใช้การประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลจากพวกเขา และหลีกเลี่ยงการกำหนดเวลาที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป
ความสามารถในการรองรับ: เมื่อพูดถึงการจัดตารางงานที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปความสามารถในการรองรับคือตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่คุณควรวางแผนไว้ในการกำหนดสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าทีม (หรือสมาชิกแต่ละคนในทีม) มีงานอะไรอยู่ในมือแล้ว อะไรที่สามารถเลื่อนได้และอะไรที่ไม่สามารถเลื่อนได้ และลำดับความสำคัญของคุณสอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่มีอยู่ของพวกเขาอย่างไร (Psst…มุมมอง Workload ของ ClickUpสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้)
เมื่อกำหนดขีดความสามารถ หลายๆทีมใช้ระบบเช่นคะแนนสปรินต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดคะแนนหลายคะแนนที่ทีมสามารถจัดการได้ในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นกำหนดคะแนนให้กับแต่ละงานเพื่อดูว่ามันเข้ากับขีดความสามารถโดยรวมได้อย่างไร
ควรสังเกตว่าการวางแผนกำลังการผลิตไม่ควรเป็นเพียงแค่การหาวันครบกำหนดเท่านั้น แต่ควรเป็นการทำให้ทีมเข้าใจตรงกันในเรื่องของขอบเขตและความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ ระบบคะแนนช่วยระบุความแตกต่างที่ชัดเจนในความเข้าใจ
หากวิศวกรคนหนึ่งบอกว่าความพยายามที่ต้องใช้คือสองคะแนน และอีกคนบอกว่าต้องใช้เจ็ดคะแนน คุณจะรู้ว่ามีใครบางคนพลาดบางอย่างไป สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเปิดเผยการพึ่งพาและชี้แจงข้อสมมติต่างๆ ก่อนที่สปรินท์จะเริ่มต้น
การพึ่งพา: การพึ่งพาข้ามทีมควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก่อนเริ่มสปรินต์ และควรถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในระหว่างการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้วางแผนไว้ครบถ้วนแล้ว (สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการค้นพบการพึ่งพาที่สำคัญในนาทีสุดท้ายซึ่งทำให้แผนงานต้องสะดุด)
งานที่ต้องทำ: เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อย่างไร? งานที่ต้องทำ, จุดหมาย, และลำดับการดำเนินการที่เราต้องทำให้สำเร็จคืออะไร? ใครได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไร และพวกเขาจะทำมันให้สำเร็จได้อย่างไร? ผู้จัดการโครงการของคุณควรมีแผนการจัดการโครงการที่มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ไว้แล้ว ใช้เวลาในการประชุมของคุณเพื่อปรับปรุงตามความจำเป็นหากทีมของคุณมีข้อมูลใหม่, การประมาณเวลา, เป็นต้น
เมตริก: สุดท้ายนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประชุมของคุณตอบคำถามสำคัญนี้ได้: คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณประสบความสำเร็จ? คุณจะใช้วัดผลประสิทธิภาพของสปรินต์นี้ด้วยเมตริกใด? ทีมและบุคคลควรตั้งเป้าหมายอะไรไว้?
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวางแผนสปรินต์
ดังนั้น คุณทราบแล้วว่าการประชุมวางแผนสปรินต์คืออะไร ควรจัดเมื่อใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง ตอนนี้ มาทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:
1. ทำให้สั้นและกระชับ
ไม่มีใครชอบการประชุมที่ยืดเยื้อ แม้แต่การประชุมที่สำคัญก็ตาม นั่นหมายความว่า หากคุณต้องการให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วม ผู้จัดการโครงการและผู้นำจำเป็นต้องทำงานล่วงหน้าเพื่อทำให้การประชุมจริงสั้นและเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2. เข้าไปพร้อมกับแผนการที่เป็นรูปธรรม
เมื่อพูดถึงการทำให้สิ่งต่าง ๆ สั้นและชัดเจน รายการประชุมของคุณยิ่งสะอาดมากเท่าไร การประชุมของคุณก็จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว (และดีขึ้น) เท่านั้น รู้ว่าคุณต้องการจะหารือเกี่ยวกับอะไร ในลำดับใด และมีความสำคัญอย่างไร และเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ต้องการความสนใจมากที่สุด
3. เริ่มต้นด้วยเหตุผล
ตามที่ไซมอน ซิเน็ก (ผู้มีชื่อเสียงจาก TED Talk) กล่าวไว้ว่า: "ผู้คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำ; พวกเขาซื้อเหตุผลที่คุณทำมัน" เขาพูดถึงลูกค้าเป็นหลัก แต่สิ่งเดียวกันนี้ก็ใช้ได้กับทีมภายในเช่นกัน หากคุณต้องการให้พวกเขาเห็นคุณค่าในโครงการและทุ่มเทอย่างเต็มที่ พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าทำไมมันถึงสำคัญ เป้าหมายที่พวกเขาทำงานอยู่คืออะไร และเป้าหมายเหล่านั้นส่งผลดีต่อชีวิตของลูกค้าหรือพนักงานอย่างไร
4. แบ่งเบาภาระของทีมคุณ
ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมควรทำให้ง่ายที่สุดสำหรับทีมในการตอบตกลงกับแผนงาน อย่าใช้การประชุมของคุณเป็นช่วงระดมความคิดหรือเพิ่มภาระให้ทีมในการคิดแผนงานทั้งหมดด้วยตัวเอง ควรนำเสนอข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ทีมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แทน วิธีนี้เป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและไม่ดึงความสนใจหรือพลังงานสร้างสรรค์จากทีมของคุณ
5. กำหนดความสำเร็จ
การประชุมวางแผนที่ประสบความสำเร็จควรมีลักษณะอย่างไร? คุณต้องการให้ทีมกลับไปพร้อมกับความรู้อะไรบ้าง? มีคำถามใดบ้างที่คุณจำเป็นต้องได้รับคำตอบเพื่อความชัดเจน? ทีมจะปล่อยงานเมื่อสิ้นสุดสปรินต์นี้หรือไม่ และสิ่งนี้จะส่งผลต่อการวางแผนของคุณอย่างไร? คุณควรเข้าสู่การประชุมโดยรู้อยู่แล้วไม่เพียงแต่ว่าการสปรินต์ที่ประสบความสำเร็จควรมีลักษณะอย่างไร แต่ยังรวมถึงว่าการประชุมวางแผนที่ประสบความสำเร็จควรมีลักษณะอย่างไรเมื่อสิ้นสุดการประชุมด้วย
6. ตั้งเป้าหมายที่ สมจริง
เมื่อภาวะหมดไฟและการลาออกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับที่น่ากังวล จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าที่เคยที่จะต้องมองความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมและบุคคลสามารถบรรลุได้ ใช้ความเร็วในการทำงานที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานในการวางแผน แต่ในขณะเดียวกันก็ควรรับฟังเมื่อทีมแจ้งว่าพวกเขาต้องการเวลาเพิ่มเติมหรือกำลังประสบปัญหาในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
สำหรับหลายทีม การตั้งเป้าหมายที่สมจริงและสามารถบรรลุได้ พร้อมกับเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มเติมพร้อมแรงจูงใจพิเศษ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าทีมจะไม่ทำงานหนักเกินไปแต่ยังคงมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่
7. ดำเนินการทบทวนย้อนหลัง
แต่ละสปรินต์ควรให้ข้อมูลแก่สปรินต์ที่ตามมา ทีมทำงานได้ดีอย่างไร (และสามารถทำซ้ำได้)? อะไรที่ต้องปรับปรุง? คุณได้เรียนรู้อะไรจากสปรินต์ที่ผ่านมา? คุณสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างไร? การทบทวนอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยคุณหาคำตอบและนำไปใช้ในเซสชั่นวางแผนครั้งต่อไปได้
ลองใช้เครื่องมือย้อนหลังเหล่านี้ดูสิ!
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่? ตรวจสอบคอลเล็กชันคำแนะนำการจัดการโครงการแบบアジลจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 คน
เครื่องมือวางแผนสปรินต์
การวางแผนสปรินต์เป็นงานเชิงกลยุทธ์ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก—และการมีเครื่องมือที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด (เราอาจจะมีอคติอยู่บ้าง แต่เมื่อมีลูกค้าถึง 96% ที่ยืนยันว่าพวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากใช้เครื่องมือของเรา เราก็คิดว่านี่คือข้อสรุปที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน)
นี่คือสามเทมเพลตClickUpแบบ Agileที่อาจมีประโยชน์สำหรับการประชุมวางแผนสปรินต์ของคุณ:
1. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ติดตามสปรินต์ และปรับแต่งสถานะให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
2. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
จากงานค้างไปจนถึงสปรินต์และการทบทวนผลงานเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpนี้รวบรวมทุกองค์ประกอบในการวางแผนสปรินต์ที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวที่ดูง่ายและแก้ไขได้ง่าย
3. แม่แบบระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ใน ClickUp
การจัดการการทบทวนย้อนหลังหลังจบสปรินท์หนึ่งและก่อนเริ่มสปรินท์ถัดไปใช่ไหม?เทมเพลตระดมความคิดสำหรับการทบทวนสปรินท์ของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
โบนัส:แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?
เครื่องมือSprintและAgile ฟรีของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้นำ Scrum วางแผนล่วงหน้า จัดการประชุมวางแผน Sprint และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของแต่ละโครงการ และด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp ทีมงานของคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทดลองใช้ฟรีเพื่อดูว่าทำไมทีมนักพัฒนาจำนวนมากจึงเปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อจัดการการวางแผนสปรินต์และการทบทวนงาน