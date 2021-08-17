20+ เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการบริหารโครงการแบบアジล

Agile เป็นวิธีการบริหารโครงการที่มีความต้องการมากที่สุด
มั่นใจ. มุ่งมั่น. น่าประทับใจ.
ด้วยแนวทางแบบアジล ทีมจะเริ่มโครงการจากมุมมองที่กว้างไกล 30,000 ฟุต ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าตลอดการพัฒนา และการให้ความสำคัญกับการร่วมมือมากกว่ากระบวนการ 🤩
ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากหรือเพิ่งเริ่มต้นกับ Agile ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดมักเป็นสิ่งที่ทั้งสองกลุ่มต้องเผชิญร่วมกันการทำความเข้าใจการบริหารโครงการแบบ Agile นั้นมีหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความหมาย โครงสร้าง และประโยชน์ที่ได้รับ
บางทีคำถามที่ใหญ่ที่สุดคือ: วิธีการที่ agile สามารถทำงานได้สำหรับทีมของคุณ? 🤔
เราได้รวบรวมเคล็ดลับที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านความคล่องตัวเพื่อช่วยตอบคำถามนี้
มาเริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจความหมายของการบริหารโครงการแบบアジล
การจัดการโครงการแบบアジลคืออะไร?
โดยสรุป การบริหารโครงการแบบ Agile คือกระบวนการที่วนซ้ำและยืดหยุ่น ซึ่งแบ่ง วงจรชีวิตของโครงการขนาดใหญ่ ออกเป็นระยะสั้นที่สามารถบรรลุผลได้
วิธีการแบบアジลมุ่งเน้นที่:
- การร่วมมือกับลูกค้า
- การจัดการตนเอง
- ความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ความโปร่งใสของทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
ทุกวันนี้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสมัยใหม่เพื่อจัดการและทำให้กระบวนการแบบ Agile ของคุณเป็นอัตโนมัติทั้งหมด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดำเนินการงาน Agile ได้อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า!
โบนัส: ลองดูคู่มือนี้เกี่ยวกับเอพิคแบบอไจล์!
เมื่อคุณควร (และไม่ควร) ใช้การบริหารโครงการแบบ Agile
ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน องค์กรในทุกอุตสาหกรรมสามารถได้รับประโยชน์จาก Agile project management
เมื่อได้รับการนำมาใช้อย่างถูกต้อง การทำงานแบบอไจล์มอบอิสระทางความคิดสร้างสรรค์และความโปร่งใสให้กับทีมในการแบ่งปันแนวคิด และการปรับปรุงตลอดการพัฒนาโครงการ
ทำผิด:
ทำถูกต้อง:
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าโครงการใดเหมาะสมกับวิธีการแบบอไจล์ เพราะท้ายที่สุดแล้ว การใช้แนวทางอไจล์จะไร้ประโยชน์หากทำให้กระบวนการของโครงการซับซ้อนและสับสนเกินไป 🤷🏻♀️
ลักษณะของโครงการที่เหมาะกับการทำงานแบบอไจล์:
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความอยากเปลี่ยนแปลง
- ความคิดเห็นของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบ
- ทีมงานที่ทุ่มเทมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับ Agile
ลักษณะของโครงการที่ไม่เหมาะสมกับวิธีการแบบอไจล์:
- ข้อกำหนดและกำหนดเวลาที่แน่นอน
- ไม่สามารถจัดสรรได้อย่างสมเหตุสมผลในระยะเวลาอันสั้น
- ความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนองตั้งแต่ครั้งแรก โดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุงในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ ถึงเวลาที่จะฟังจากผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ และประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบอไจล์ 🎙
เคล็ดลับสำหรับการบริหารโครงการแบบアジล
สิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์คือการอธิบายคุณค่าทางธุรกิจที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
เมื่อฉันสามารถทำได้ ฉันจะแบ่งปันงานLeancanvas ผลการสำรวจและสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถรับรู้ถึงความคิดเห็นที่แท้จริงของลูกค้าได้เช่นกัน
ในส่วนของวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้าพเจ้าจะอธิบายว่าการแก้ไขปัญหาของลูกค้านี้จะช่วยให้เราเพิ่มรายได้ ความภักดีของลูกค้า หรือส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างไร โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาดและข้อมูลการแข่งขันที่ข้าพเจ้ามีอยู่
สิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์คือการอธิบายคุณค่าทางธุรกิจที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
เมื่อฉันสามารถทำได้ ฉันจะแบ่งปันงานLeancanvas ผลการสำรวจและสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถรับรู้ถึงความคิดเห็นที่แท้จริงของลูกค้าได้เช่นกัน
ในส่วนของวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้าพเจ้าจะอธิบายว่าการแก้ไขปัญหานี้ของลูกค้าจะช่วยให้เราเพิ่มรายได้ ความภักดีของลูกค้า หรือส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างไร โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาดและข้อมูลการแข่งขันที่ข้าพเจ้ามีอยู่
คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถให้กับผู้ที่กำลังทำงานด้านการจัดการโครงการแบบอไจล์คือการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ากฎเกณฑ์
ด้วย Agile มันง่ายมากที่จะใช้เวลาและพลังงานไปกับการถกเถียงว่าอะไรคือ Agile และอะไรไม่ใช่ Agile จนลืมเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สำหรับการใช้งาน Agile ซึ่งก็คือการปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
เมื่อนำกระบวนการเข้ามาใช้ ควรให้ความสำคัญกับการยอมรับจิตวิญญาณ ค่านิยม และปรัชญาของ Agile โดยหลีกเลี่ยงการยึดติดกับขั้นตอนที่ตายตัว
คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถให้กับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบอไจล์คือการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ากฎเกณฑ์
ด้วย Agile มันง่ายมากที่จะใช้เวลาและพลังงานไปกับการถกเถียงว่าอะไรคือ Agile และอะไรไม่ใช่ Agile และสูญเสียการติดตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สำหรับการใช้งาน Agile ซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เมื่อนำกระบวนการเข้ามาใช้ ควรให้ความสำคัญกับการยอมรับจิตวิญญาณ ค่านิยม และปรัชญาของ Agile โดยหลีกเลี่ยงการยึดติดกับขั้นตอนที่ตายตัว
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานแบบアジล
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สมาชิกในทีมและผู้นำต้องเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile และต้องเชื่อมั่นในประโยชน์ที่มันมีอย่างแท้จริง
เมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาจะยอมรับมัน และคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ agile มอบให้ได้อย่างเต็มที่ หากบุคลากรของคุณไม่มีทัศนคติที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการทำงานแบบ agile ได้อย่างเต็มที่
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานแบบアジล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมาชิกในทีมและผู้นำต้องเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile และต้องเชื่อในประโยชน์ที่มันมีอย่างแท้จริง
เมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาจะยอมรับมัน และคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ agile มอบให้ได้อย่างเต็มที่ หากบุคลากรของคุณไม่มีทัศนคติที่ถูกต้อง คุณจะไม่มีวันได้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการทำงานแบบ agile ของคุณ
การจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารโครงการแบบอไจล์ที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจำเป็นต้องทราบขั้นตอนทั้งหมดในการทำงานให้เสร็จในแต่ละสปรินต์
ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องเข้าถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในSOP ของทีมคุณ คุณควรสร้างกระบวนการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนทราบว่าควรพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาหรือความเสี่ยงที่ทีมกำลังเผชิญอยู่ที่ไหน – คุณกำลังทำสิ่งนี้ใน Slack หรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเช่น ClickUp หรือไม่?
ยิ่งทีมมีการจัดระเบียบมากเท่าไร ทีมก็จะสามารถทำงานในแต่ละสปรินต์ให้สำเร็จได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
การจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารโครงการแบบอไจล์ที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจำเป็นต้องทราบขั้นตอนทั้งหมดในการทำงานให้เสร็จในแต่ละสปรินต์
ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องเข้าถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในSOP ของทีมคุณ คุณควรสร้างกระบวนการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนทราบว่าควรพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาหรือความเสี่ยงที่ทีมกำลังเผชิญอยู่ที่ไหน – คุณกำลังทำสิ่งนี้ใน Slack หรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเช่น ClickUp อยู่หรือไม่?
ยิ่งทีมมีการจัดระเบียบมากเท่าไร ทีมก็จะสามารถทำงานในแต่ละสปรินต์ให้สำเร็จได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
ได้รับการสนับสนุนจากทีมบริหารผลิตภัณฑ์และทีมผู้บริหารระดับสูงสำหรับการส่งมอบแบบเป็นระยะ ๆ และความต้องการในการสนับสนุนวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว การขับเคลื่อนวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการอนุญาตให้ทีมสามารถ "หยุดสายการผลิต" ได้เพื่อให้ความสนใจกับปัญหาคอขวด ได้ช่วยให้เราสามารถลดงานที่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งในท้ายที่สุดช่วยให้เราสามารถประมาณการได้ดีขึ้น และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
ได้รับการสนับสนุนจากทีมบริหารผลิตภัณฑ์และทีมผู้บริหารสำหรับการส่งมอบแบบเป็นระยะ ๆ และความต้องการในการสนับสนุนวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว การผลักดันวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการอนุญาตให้ทีมสามารถ "หยุดสายการผลิต" ได้เพื่อให้ความสนใจกับปัญหาคอขวด ได้ช่วยให้เราสามารถลดงานที่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งในท้ายที่สุดช่วยให้เราสามารถประมาณการได้ดีขึ้น และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
อย่าควบคุมงานมากเกินไปแม้ว่าการประชุมประจำวันจะช่วยให้ได้รับข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ดี แต่อย่าปล่อยให้ความอยากเปลี่ยนให้กลายเป็นการซักถามอย่างเข้มงวด
อย่าควบคุมงานมากเกินไปแม้ว่าการประชุมประจำวันจะช่วยให้ได้รับข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ดี แต่อย่าปล่อยให้ความอยากเปลี่ยนให้กลายเป็นการซักถามอย่างเข้มงวด
โปรดคำนึงถึงคุณค่าที่คุณต้องการส่งมอบ นี่คือจุดศูนย์กลางที่รวมสมาชิกในทีมทุกคนเข้าด้วยกัน
Agile เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนซึ่งความคิดเห็นของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญ
เรามีลูกค้าที่ภักดีจำนวนมากที่เต็มใจให้ข้อเสนอแนะในช่วงเริ่มต้น
โปรดคำนึงถึงคุณค่าที่คุณต้องการส่งมอบ นี่คือจุดศูนย์กลางที่รวมสมาชิกในทีมทุกคนเข้าด้วยกัน
Agile เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนซึ่งความคิดเห็นของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญ
เรามีลูกค้าที่ภักดีจำนวนมากที่ยินดีให้ข้อเสนอแนะในช่วงแรกๆ
การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์,สครัมมาสเตอร์ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ จะทำให้การบริหารโครงการแบบอไจล์ประสบความสำเร็จ
ในสามคนนี้ แต่ละคนมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการนำไปใช้ของวิธีการแบบอไจล์ให้ประสบความสำเร็จภายในองค์กร
สครัมมาสเตอร์ทำหน้าที่เชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกันและมีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้แนวปฏิบัติของสครัมแบบアジลภายในทีม
การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์,สครัมมาสเตอร์, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ จะทำให้การบริหารโครงการแบบอไจล์ประสบความสำเร็จ
ในสามคนนี้ แต่ละคนมีบทบาทที่สำคัญมากในการนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จของวิธีการแบบอไจล์ภายในองค์กร
สครัมมาสเตอร์ทำหน้าที่เชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกันและมีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้แนวปฏิบัติของสครัมแบบアジลภายในทีม
ผู้นำทีมและสมาชิกควรไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่
ทีม Agileเป็นทีมที่ทำงานข้ามสายงานและมีการจัดระเบียบตนเอง โดยสมาชิกมักจะทำงานในส่วนประกอบที่แตกต่างกันของผลลัพธ์ที่สามารถใช้งานได้เดียวกัน
หากปราศจากความไว้วางใจ ทีม Agile จะไม่สามารถจัดการงานของตนเองในฐานะหน่วยที่ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสจะสูญเสียไป และกระบวนการ Agile จะยากต่อการรักษาไว้
ผู้นำทีมและสมาชิกควรไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่
ทีม Agileเป็นทีมที่ทำงานข้ามสายงานและมีการจัดระเบียบตนเอง โดยสมาชิกมักจะทำงานในส่วนต่าง ๆ ของผลลัพธ์ที่สามารถใช้งานได้เดียวกัน
หากปราศจากความไว้วางใจ ทีม Agile จะไม่สามารถจัดการงานของตนเองในฐานะหน่วยที่ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสจะสูญเสียไป และกระบวนการ Agile จะยากต่อการรักษาไว้
จงคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ไม่เพียงแต่สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในสี่ค่านิยมหลักแบบ Agile คือ "การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการยึดติดกับแผน" แต่ยังควรเป็นคำขวัญนำทางของคุณขณะดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมาย
อย่าวางแผนงานทั้งหมดล่วงหน้า – วางแผนและตอบสนองตลอดทั้งโครงการจนกว่าจะเสร็จสิ้น
จงคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ไม่เพียงแต่สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในสี่ค่านิยมหลักแบบ Agile คือ "การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการยึดติดกับแผน" แต่ยังควรเป็นคติประจำใจของคุณในขณะที่ดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมาย
อย่าวางแผนงานทั้งหมดล่วงหน้า – วางแผนและตอบสนองตลอดทั้งโครงการจนกว่าจะเสร็จสิ้น
อย่าสร้างกระบวนการแบบอไจล์ของคุณเอง ให้ปฏิบัติตามคำประกาศอไจล์ ดำเนินการพิธีกรรมที่จำเป็นทั้งหมดอย่างรอบคอบ และให้เวลาในการดำเนินการ
หากคุณรู้สึกว่าวิธีการแบบ Agile ไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณ คุณจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
ตัวอย่างเช่น เทคนิคการแตกแขนงบางประเภท เช่นScaled Agile Frameworkช่วยในการปรับขนาดและนำ Agile ไปใช้กับองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้น
อย่าสร้างกระบวนการแบบอไจล์ของคุณเอง ให้ปฏิบัติตามคำประกาศอไจล์ ดำเนินการพิธีกรรมที่จำเป็นทั้งหมดอย่างรอบคอบ และให้เวลาในการดำเนินการ
หากคุณรู้สึกว่าวิธีการแบบ Agile ไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณ คุณจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
ตัวอย่างเช่น เทคนิคการแตกแขนงบางอย่าง เช่นScaled Agile Frameworkช่วยในการปรับขนาดและนำ Agile ไปใช้กับองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้น
เริ่มต้นใช้แนวทาง Agile สำหรับโครงการนำร่อง และในภายหลัง ให้บุคคลเดิมเหล่านั้นกลายเป็นทูต Agile ภายในองค์กรเพื่อเผยแพร่แนวทางนี้ต่อไป
การใช้วิธีการแบบ Agile ต้องการการสื่อสารที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทีมพัฒนา เจ้าของธุรกิจ และผู้ใช้ ดังนั้นการเริ่มต้นด้วยโครงการนำร่องที่มีสมาชิกที่มุ่งมั่นและเคารพในอินเทอร์เฟซที่สำคัญ จะเป็นการพิสูจน์ว่า Agile สามารถขยายไปสู่ทั้งองค์กรได้
เริ่มต้นใช้แนวทาง Agile สำหรับโครงการนำร่อง และในภายหลัง ให้บุคคลเดิมเหล่านั้นกลายเป็นทูต Agile ภายในองค์กรเพื่อเผยแพร่แนวทางนี้ต่อไป
การใช้วิธีการแบบ Agile ต้องการการสื่อสารที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทีมพัฒนา เจ้าของธุรกิจ และผู้ใช้ ดังนั้นการเริ่มต้นด้วยโครงการนำร่องที่มีสมาชิกที่มุ่งมั่นและเคารพในอินเทอร์เฟซที่สำคัญ จะเป็นการพิสูจน์ว่า Agile สามารถขยายไปสู่ทั้งองค์กรได้
ผ่านการยืนประชุมสั้น การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องการทบทวนการทำงานในแต่ละช่วงสั้น ๆ และการทบทวนย้อนหลัง แนวทางแบบアジลช่วยทำลายกำแพงระหว่างแผนก
Agile เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นและการขจัดอุปสรรค ไม่ใช่แค่ภายในทีมเดียวแต่รวมถึงทุกทีมพัฒนา
ผ่านการยืนประชุมสั้น การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ และการทบทวนย้อนหลัง แนวทางแบบアジลช่วยทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงาน
Agile เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นและการขจัดอุปสรรค ไม่เพียงแต่ภายในทีมเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกทีมพัฒนาด้วย
การฝึกฝนทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบ. กระบวนการจะเจ็บปวดในตอนแรก.
คำแนะนำอันดับหนึ่งของฉันคืออย่าเลิก อย่างน้อยก็อย่าเลิกก่อน 4 ถึง 6สปรินท์หรือช่วงสครัม
ธรรมชาติทั้งหมดของ Agile คือการปรับปรุงทุกครั้ง ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานผ่านพิธีกรรมการให้ข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน
หากคุณหยุดเร็วเกินไป คุณจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่แท้จริง
การฝึกฝนทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบ. กระบวนการจะเจ็บปวดในตอนแรก.
คำแนะนำอันดับหนึ่งของฉันคืออย่าเลิก อย่างน้อยก็อย่าเลิกก่อน 4 ถึง 6สปรินท์หรือช่วงสครัม
ธรรมชาติทั้งหมดของ Agile คือการปรับปรุงทุกครั้ง ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานผ่านพิธีการให้ข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน
หากคุณหยุดเร็วเกินไป คุณจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่แท้จริง
คุณต้องการคนที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อที่คุณจะได้มั่นใจว่าทุกการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขาล้วนมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ คุณต้องการสมาชิกในทีมที่สามารถปรับตัวได้ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา และทีมของคุณไม่ควรกลัวที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณลดความซ้ำซ้อนและขจัดข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีการล้าสมัย
คุณต้องการคนที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อที่คุณจะได้มั่นใจว่าทุกการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขาล้วนมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ คุณต้องการสมาชิกในทีมที่สามารถปรับตัวได้ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา และทีมของคุณไม่ควรกลัวที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณลดความซ้ำซ้อนและขจัดข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีการล้าสมัย
จัดประชุมเฉพาะเมื่อคุณสามารถทำให้ทุกนาทีมีคุณค่าเท่านั้น การประชุมที่อัดแน่นและไม่สำคัญเป็นศัตรูของการนำ Agile ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
พวกเขาทำลายแรงจูงใจของพนักงาน ขัดขวางการทำงานแบบสปรินต์ และมักทำให้ผู้เข้าร่วมเสียสมาธิกับงานหรือการสนทนาที่ไม่จำเป็น
กฎเกณฑ์ของผมคือ หากผมไม่สามารถทำให้ทุกนาทีของการประชุมมีความสำคัญได้ ผมจะไม่จัดการประชุม
ผู้จัดการโครงการแบบ Agile ใหม่มักต้องการพิสูจน์ตัวเอง และพวกเขามักจะจัดประชุมมากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังทำงานตามเป้าหมาย
ผมขอแนะนำในทางตรงกันข้าม: แสดงให้เห็นว่าคุณทำงานอย่างมีเป้าหมายโดยจัดการประชุมเฉพาะเมื่อมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้เท่านั้น
จัดประชุมเฉพาะเมื่อคุณสามารถทำให้ทุกนาทีมีคุณค่าเท่านั้น การประชุมที่อัดแน่นและไม่สำคัญเป็นศัตรูของการนำ Agile ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
พวกเขาทำลายแรงจูงใจของพนักงาน, ขัดขวางการดำเนินงานแบบสปรินต์, และมักทำให้ผู้เข้าร่วมเสียสมาธิกับงานและการสนทนาที่ไม่จำเป็น
กฎเกณฑ์ของผมคือ หากผมไม่สามารถทำให้ทุกนาทีของการประชุมมีความสำคัญได้ ผมจะไม่จัดการประชุม
ผู้จัดการโครงการแบบ Agile ใหม่มักต้องการพิสูจน์ตัวเอง และพวกเขามักจะจัดประชุมมากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังทำงานตามเป้าหมาย
ผมขอแนะนำในทางตรงกันข้าม: แสดงให้เห็นว่าคุณมีสมาธิกับงานโดยจัดประชุมเฉพาะเมื่อมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้เท่านั้น
การวางแผนที่แม่นยำและเพียงพอจะนำมาซึ่งผลกระทบที่กว้างไกล: มันมีผลต่อความเร็วและคุณภาพของฟีเจอร์ที่คุณจะนำเสนอให้กับลูกค้าของคุณ
บางครั้ง การก้าวออกจากแผนเดิมและแสดงความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงงานหรือลำดับความสำคัญ หรือทั้งสองอย่าง อาจให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากกว่า
วัตถุประสงค์หลักคือการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า
การวางแผนที่แม่นยำและเพียงพอจะนำมาซึ่งผลกระทบที่กว้างไกล: มันมีอิทธิพลต่อความเร็วและคุณภาพของฟีเจอร์ที่คุณจะนำเสนอให้กับลูกค้าของคุณ
บางครั้ง การก้าวออกจากแผนเดิมและแสดงความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงงานหรือลำดับความสำคัญ หรือทั้งสองอย่าง อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
วัตถุประสงค์หลักคือการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า
ในขณะที่ตัดสินใจเลือกวิธีการทำงานแบบ Agile ที่ดีที่สุด (เช่นScrum,Kanban) อย่าลืมตั้งค่าวิธีการสื่อสารกับทีมอื่น ๆ ด้วย เช่น ทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมขาย
ให้ Scrum Master ช่วยคุณและทีมของคุณในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ มันจะช่วยประหยัดเวลาของคุณและทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ—การจัดการกับปัญหาที่สำคัญ
ในขณะที่ตัดสินใจเลือกวิธีการทำงานแบบ Agile ที่ดีที่สุด (เช่นScrum,Kanban) อย่าลืมตั้งค่าวิธีการสื่อสารกับทีมอื่นๆ ด้วย เช่น ทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมขาย
ให้ Scrum Master ช่วยคุณและทีมของคุณในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ มันจะช่วยประหยัดเวลาของคุณและทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ—การจัดการกับปัญหาที่สำคัญ
พิจารณาการจับคู่Agile และ LeanGrowth เมื่อเราใช้วิธีการแบบ Agile สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความคล่องตัวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
มันสอนคุณวิธีสร้างอย่างรวดเร็วและปลอดภัย แต่มันไม่บอกคุณว่าอะไรที่คุณควรสร้างหรือทำไมคุณควรสร้างมัน
นี่คือจุดที่ Lean เข้ามาเกี่ยวข้อง มันเกี่ยวกับการค้นหาชุดคุณสมบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุดด้วย Lean
พิจารณาการจับคู่Agile และ LeanGrowth เมื่อเราใช้วิธีการแบบ Agile สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความคล่องตัวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
มันสอนคุณวิธีสร้างอย่างรวดเร็วและปลอดภัย แต่มันไม่บอกคุณว่าอะไรที่คุณควรสร้างหรือทำไมคุณควรสร้างมัน
นี่คือจุดที่ Lean เข้ามาเกี่ยวข้อง มันเกี่ยวกับการค้นหาชุดคุณสมบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุดด้วย Lean
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณติดตามโครงการของคุณ. Agile ได้ช่วยเหลือเราอย่างมาก.
พูดตามตรง เราคงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีมันในขั้นตอนนี้ มันช่วยในการจัดการความคาดหวังเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นโครงการในทุกด้าน
การสามารถประเมินตำแหน่งของเราใหม่เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกัน เพราะนั่นหมายความว่าเรามักจะพบวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน และสามารถจัดลำดับความสำคัญในการทุ่มเทความพยายามของเราได้ดียิ่งขึ้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณติดตามโครงการของคุณ. Agile ได้ช่วยเหลือเราอย่างมาก.
พูดตามตรง เราคงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีมันในขั้นตอนนี้ มันช่วยในการจัดการความคาดหวังเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นโครงการในทุกด้าน
การสามารถประเมินตำแหน่งของเราใหม่เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกัน เพราะนั่นหมายความว่าเรามักจะพบวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน และสามารถจัดลำดับความสำคัญในการทุ่มเทความพยายามของเราได้ดียิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาและแบ่งปันเคล็ดลับดีๆ กับเรา! 👏🏼
ภาพรวม
วิธีการบริหารโครงการแบบ Agileมีเครือข่ายของผู้คนที่สื่อสารกันได้ดี หลักการชี้นำ และกรอบความคิดที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มันเป็นที่ต้องการเพราะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้อย่างไร
หากคุณกำลังปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากการจัดการโครงการแบบ Agile เพื่อเป้าหมายขององค์กรของคุณClickUp เป็นเครื่องมือ Agile ที่ยอดเยี่ยมที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายนั้น
สมัครบัญชีฟรีวันนี้เพื่อเริ่มต้นปรับการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราตั้งตารอฟังเคล็ดลับของคุณในอนาคตอันใกล้นี้! 🚀