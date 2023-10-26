กลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของคุณ

คุณเคยประสบปัญหาขาดแคลนพนักงาน งบประมาณบานปลาย และกังวลว่าจะไม่สามารถส่งงานทันกำหนดได้กลางคันระหว่างโครงการหรือไม่? 👀
หากเป็นเช่นนั้น คุณจะยินดีที่ทราบว่ามีวิธีลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกได้ นั่นคือการวางแผนกำลังการผลิต
การวางแผนกำลังการผลิต หรือที่รู้จักกันในชื่อการวางแผนความต้องการหรือการพยากรณ์ความต้องการ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารโครงการ เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง จะช่วยประหยัดเวลา พลังงาน และค่าใช้จ่ายจำนวนมากตลอดทั้งโครงการ
ในคู่มือนี้ เราจะกำหนดความหมายของกลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิตประเภทต่างๆ และให้กระบวนการเริ่มต้นแก่คุณ พร้อมตัวอย่างและเทมเพลตเพื่อช่วยให้ง่ายขึ้น นำหลักการเหล่านี้ไปใช้กับโครงการถัดไปของคุณ และดูว่าทุกอย่างจะราบรื่นขึ้นมากเพียงใด!
การวางแผนกำลังการผลิตคืออะไร?
เป้าหมายของการวางแผนกำลังการผลิตคือการประมาณความต้องการทรัพยากรของคุณเพื่อทำโครงการเฉพาะให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด
การวางแผนกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพพิจารณา:
- งานที่ต้องทำมีปริมาณเท่าใด และคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด
- ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานนั้น
- สมาชิกทีมที่สามารถทำงานในโครงการได้
- เวลาที่ทีมสามารถมอบให้กับมัน
- วัสดุ อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จำเป็น
- ขีดจำกัดของงบประมาณโครงการ
การวางแผนกำลังการผลิตคือสมการระหว่างอุปทานกับอุปสงค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณจะมีทรัพยากรที่ต้องการเมื่อถึงเวลาที่ต้องการหรือไม่? ⚖️
หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณจะต้องวางแผนว่าจะได้รับสิ่งเหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสมอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงานหรือยืมทรัพยากรจากแผนกอื่นมาช่วยชั่วคราว ในทางกลับกัน หากคุณมีกำลังเกินความจำเป็น คุณสามารถนำทรัพยากรเหล่านั้นไปสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ได้
การวางแผนกำลังทรัพยากรเป็นเพียงขั้นตอนแรกของการจัดการทรัพยากร เมื่อคุณทำการวางแผนเสร็จแล้ว คุณจะต้องจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นไปยังส่วนเฉพาะของโครงการที่เหมาะสมที่สุด
จากนั้น คุณจะติดตามการใช้ทรัพยากรของโครงการเพื่อตรวจสอบว่าการประมาณการของคุณถูกต้องหรือไม่ หากทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้เกินหรือต่ำกว่าที่ควร หรือหากความต้องการด้านความสามารถของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
ประโยชน์ของการวางแผนกำลังการผลิต
เมื่อคุณวางแผนกำลังการผลิตได้ดี โครงการทั้งหมดจะได้รับประโยชน์ในหลายด้าน:
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้น: การวางแผนทรัพยากรที่ดีช่วยให้คุณไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ คุณจะมีสิ่งที่ต้องการเพื่อดำเนินการผลิตตามแผนโครงการของคุณ
- ทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: การวางแผนกำลังคนอย่างรอบคอบทำให้การจัดการปริมาณงานเป็นเรื่องง่าย คุณทราบถึงขีดความสามารถและทักษะของทีมคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนกำลังทำงานในระดับที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของทีมสูงขึ้นและลดการหมดไฟในการทำงานได้อย่างมาก
- ลดความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ: ความชัดเจนในความเชื่อมโยงของโครงการและการวางแผนทรัพยากรที่ดีช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับจุดที่เหมาะสม ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาคอขวดที่เสียเวลาและลดความสามารถในการผลิตของคุณ
- ลดการขาดสต็อก: ด้วยการวางแผนกำลังการผลิตสินค้าที่ดี คุณจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เสมอเมื่อพวกเขาต้องการ ช่วยให้พวกเขาใช้จ่ายเงินกับคุณ ไม่ใช่คู่แข่งของคุณ
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: เมื่อคุณมีแผนการจัดการความต้องการที่ชัดเจนพร้อมกับการจัดการความสามารถที่ดี คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลในทุกขั้นตอน แม้เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงหรือคุณต้องการขยายขนาด
- กระบวนการที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้: เมื่อคุณได้ทดสอบกลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิตแล้ว และคุณทราบว่ามันทำงานได้ดี คุณสามารถนำแผนนั้นมาใช้เป็นแบบแผนสำหรับโครงการในอนาคตได้ คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้ง
- กำไรที่สูงขึ้น: เมื่อกระบวนการทั้งหมดของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมและมีอัตราการใช้ทรัพยากรที่ดี ต้นทุนจะลดลง ส่งผลให้ผลกำไรสุทธิของคุณดีขึ้น
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสุข: เมื่อทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและผลกำไรเพิ่มขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีแนวโน้มที่จะพึงพอใจ
ใช้ ClickUp เพื่อกำหนดลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนโดยเพิ่มการพึ่งพาแบบ "บล็อก" หรือ "รอ" ระหว่างงาน
ตามที่คุณอาจสังเกตเห็นแล้ว การวางแผนกำลังการผลิตที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความคาดเดา มันต้องการข้อมูลจริงและการวางแผนสถานการณ์— และอาจต้องใช้สัญชาตญาณเล็กน้อย
กลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิต
มีวิธีการวางแผนกำลังการผลิตอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย และเหมาะสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน มาดูกันว่าแต่ละวิธีมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
กลยุทธ์การล่าช้า
การวางแผนกำลังการผลิตแบบล้าหลังเป็นกลยุทธ์ที่มีความระมัดระวังมากที่สุด มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงภายในระยะเวลาที่กำหนด—และไม่มากกว่านั้น
ประโยชน์ของกลยุทธ์แบบเรียลไทม์นี้คือคุณไม่เสียทรัพยากรไปเปล่า ๆ เพราะคุณจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง—เช่น คุณเปิดร้านอาหารและมีลูกค้าเข้ามาจำนวนมากอย่างกะทันหัน—อาจมีความล่าช้าก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นได้
ลูกค้าโดยทั่วไปไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความอดทน ดังนั้นพวกเขาอาจเลือกไปหาคู่แข่งของคุณแทนที่จะรอให้คุณตามทัน ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียรายได้ในระยะสั้นและอาจส่งผลเสียในระยะยาวหากพวกเขาชอบสิ่งที่คู่แข่งของคุณนำเสนอ
กลยุทธ์นี้มักถูกใช้โดยบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูง หรือบริษัทที่มั่นใจว่าความภักดีของลูกค้าได้รับการรับรองแล้ว
กลยุทธ์นำ
การวางแผนกำลังการผลิตล่วงหน้าเป็นกระบวนการที่มองไปข้างหน้าอย่างมาก ในที่นี้ คุณจะวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของคุณตามความต้องการในอนาคตที่คาดการณ์ไว้สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น ในช่วงวันหยุดหรือช่วงเวลาของปีที่มียอดขายสูง 📊
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างมากเช่นกัน หากความต้องการที่คุณคาดการณ์ไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวกลายเป็นว่าสูงเกินไปจากความคาดหวังจริง คุณอาจต้องเผชิญกับสินค้าคงคลังเกินกว่าที่จะขายได้ หรือพนักงานที่ต้องนั่งว่างเปล่าโดยไม่มีงานทำ ซึ่งล้วนแต่สร้างค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจของคุณ
ธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งใช้กลยุทธ์นี้เพื่อวางแผนสำหรับช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงและเป็นที่รู้จักดีซึ่งเกิดขึ้นตามฤดูกาล เช่น ช่วงวันหยุดเทศกาล
กลยุทธ์การแข่งขัน
การวางแผนกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการอยู่ระหว่างสองขั้วนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อหาจุดสมดุลผ่านการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างใกล้ชิดและการวางแผนกำลังการผลิตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนสำรองโดยพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้คุณทราบแน่ชัดว่าจะดำเนินการอย่างไรหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น หากความต้องการเพิ่มขึ้น คุณอาจเพิ่มกำลังการผลิตเพียงเล็กน้อยในขั้นต้น แต่มีทรัพยากรอื่น ๆ พร้อมใช้งานในกรณีที่ต้องการ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยไม่ต้องผูกมัดทรัพยากรล่วงหน้าเกินไป
กลยุทธ์นี้ไม่มีความเสี่ยงมากเท่ากับวิธีการล่าช้า และยังคงมีความสามารถในการขยายตัวได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับธุรกิจหลายแห่ง ✅
วิธีการนำกระบวนการวางแผนกำลังการผลิตไปใช้
การวางแผนกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกด้านแล้ว
สามารถทำการวางแผนกำลังการผลิตใน Excelได้ — และแน่นอนว่าดีกว่าการพยายามทำด้วยมือโดยใช้กระดาษและเครื่องคิดเลข อย่างไรก็ตาม สเปรดชีตใน Excel ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การวางแผนกำลังการผลิตที่ดีที่สุดที่มีอยู่
มีแหล่งข้อมูลการวางแผนกำลังการผลิตที่ดีมากมายบนอินเทอร์เน็ต
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่พร้อมช่วยคุณในการวางแผนกำลังการผลิต มาดูกันว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจความต้องการของโครงการของคุณ
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายของคุณในที่นี้คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการพิจารณาอย่างละเอียดว่าต้องทำอะไรบ้าง
ในอุดมคติ คุณควรมีเอกสารขอบเขตโครงการหรือเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการหากไม่มี ให้บันทึกขั้นตอนของโครงการทั้งหมดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมกรอบเวลา ลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2: ประมาณความจุที่คุณต้องการ
ใช้แผนโครงการของคุณเพื่อประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการทำแต่ละขั้นตอนของโครงการให้เสร็จสิ้น ในการทำเช่นนี้ ให้ใช้ความรู้และประสบการณ์ของคุณ รวมถึงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่คุณมีอยู่ และอย่ากลัวที่จะปรึกษาผู้อื่นที่อาจช่วยเหลือได้เช่นกัน จากนั้นให้บวกจำนวนชั่วโมงที่ประมาณการไว้เพื่อให้ได้จำนวนรวม
หากมีทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนต่างๆ ให้เน้นย้ำทักษะเหล่านั้นเนื่องจากจะต้องจัดสรรให้กับบุคคลที่เหมาะสม ระบุบุคคลที่คุณต้องการให้อยู่ในทีมของคุณ โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ให้ระบุวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่คุณอาจต้องใช้ด้วย 💻
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบขีดความสามารถปัจจุบันของทีมคุณ
มุมมองปริมาณงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ฟังก์ชันมุมมองปริมาณงานใช้ภารกิจที่คุณจัดสรรและกรอบเวลาที่คุณประมาณการไว้เพื่อแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าสมาชิกทีมแต่ละคนมีงานมากน้อยเพียงใด—หรือไม่มีงานเลย 🏖️
ปริมาณงานของสมาชิกในทีมจะแสดงเป็นกราฟแท่งเปรียบเทียบกับความสามารถของพวกเขา—จำนวนเวลาที่มีให้ทำงาน—ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน (คุณสามารถเลือกช่วงเวลาได้) คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขายังมีเวลาเหลือเท่าไรในการรับงานเพิ่มเติม และหากคุณต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกเพื่อดูงานเฉพาะที่พวกเขาต้องทำอยู่ได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 4: ระวังช่องว่าง
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทีมของคุณมีแบนด์วิดท์เท่าไรในการทำงานโครงการใหม่ คุณสามารถคำนวณช่องว่างของความสามารถได้ ตัวอย่างเช่น หากโครงการต้องการเวลาทำงาน 200 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับงานประเภทเฉพาะ แต่ทีมของคุณมีเวลาว่างเพียง 100 ชั่วโมง คุณจะต้องจ้างผู้รับเหมาชั่วคราวหรือฟรีแลนซ์สำหรับเวลาเพิ่มเติมอีก 100 ชั่วโมง 🙋♀️
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความจุอย่างต่อเนื่อง
การประมาณการเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นวางแผนกำลังการผลิต แต่สิ่งต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ และชีวิตจริงไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไป บางงานอาจใช้เวลานานกว่าที่คุณคิดไว้ อาจมีการขยายขอบเขตของงาน หรือสมาชิกในทีมอาจป่วยได้
ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณสามารถปรับแผนกำลังการผลิตได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ เพื่อให้คุณทราบสถานการณ์อยู่เสมอและสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 🚩
หากคุณต้องการเจาะลึกในการเรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังการผลิตของคุณ
ตัวอย่างและแม่แบบการวางแผนกำลังการผลิต
มาดูกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างไร โดยใช้เทมเพลตปริมาณงานของพนักงานจาก ClickUp
ตัวอย่างกลยุทธ์การล่าช้า
ไรลีย์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของธุรกิจขนาดเล็กที่ผลิตกระเป๋าถือแฮนด์เมดสุดพิเศษ พวกเขาทราบจำนวนกระเป๋าที่ขายได้ในแต่ละเดือนผ่านร้านค้าออนไลน์และวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม 👜
วันหนึ่ง บริษัทได้รับโชคดีอย่างไม่คาดคิด เมื่อมีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งพบเห็นสินค้าของพวกเขา เธอได้โปรโมทกระเป๋าใบโปรดของเธอผ่านช่อง YouTube และ TikTok ของเธอ ทันใดนั้น ทุกคนก็อยากได้กระเป๋าใบนี้กันหมด คำสั่งซื้อหลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นหลาม และธุรกิจก็ขายหมดสต็อกอย่างรวดเร็ว
บริษัทใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้และสร้างรายชื่อรอสำหรับกระเป๋า ซึ่งพวกเขาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ไรลีย์ทำการวางแผนกำลังการผลิตภายในแม่แบบปริมาณงานและตระหนักว่าพวกเขาต้องเพิ่มช่างทำกระเป๋าที่มีทักษะพิเศษอีกสามคนเข้าไปในทีมที่มีสี่คน การนี้จะเพิ่มระดับสต็อกให้เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการใหม่
การจ้างพนักงานใหม่และทำให้การผลิตเต็มกำลังอาจใช้เวลาสักระยะ แต่กลยุทธ์การล่าช้านี้ได้ผลในที่นี้เพราะนี่คือสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการมีรายชื่อรอคอยที่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทำให้ดูเป็นสินค้าที่หายากยิ่งขึ้นไปอีก ลูกค้าพร้อมที่จะรอคอยและรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้รับกระเป๋าถือของตนในที่สุด
ตัวอย่างกลยุทธ์นำ
อเล็กซ์เป็นผู้จัดการโครงการของบริษัทการตลาด ธุรกิจเพิ่งได้รับสัญญาในการผลิตสื่อการตลาดให้กับบริษัทใหญ่ ซึ่งจะเริ่มในอีกสองเดือน และยังมีสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่อาจจะได้รับในอนาคต
เมื่ออเล็กซ์ใช้เทมเพลตสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต พวกเขาตระหนักว่าไม่มีทางที่ทีมปัจจุบันที่มีสมาชิกหกคนจะสามารถรับมือกับชั่วโมงการทำงานเพิ่มเติมสำหรับสัญญาทั้งสองฉบับนี้ได้โดยไม่มีการทำงานล่วงเวลาเป็นจำนวนมาก 🕜
ดังนั้น ในขณะที่สัญญาฉบับแรกยังอยู่ในขั้นตอนการสรุปและก่อนที่สัญญาฉบับที่สองจะได้รับการยืนยัน พวกเขาได้สัมภาษณ์และรับพนักงานใหม่สี่คนเข้าทำงาน เมื่อถึงเวลาที่สัญญาฉบับแรกเริ่มอย่างเป็นทางการ พนักงานใหม่ก็พร้อมทำงานและเข้าใจงานเป็นอย่างดีแล้ว
อเล็กซ์กำลังเสี่ยงอยู่บ้างเพราะสัญญายังไม่เสร็จสมบูรณ์ และอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ แต่พวกเขากำลังเดิมพันกับความเป็นไปได้ที่ทั้งสองสัญญาจะผ่านไปได้ บริษัทยังสามารถใช้ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขามีทีมที่สามารถรับมือกับงานได้แล้วเป็นจุดขายสำหรับสัญญาที่สองได้
แน่นอนว่า หากพวกเขาไม่ได้รับสัญญาฉบับที่สอง พวกเขาก็จะมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ในทีม จากนั้น พวกเขาจะต้องรีบมองหาธุรกิจเพิ่มเติมหรือให้พนักงานบางส่วนออกไป
ตัวอย่างกลยุทธ์การแข่งขัน
เจมี่บริหารทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าแปดคนที่ทำงานเป็นกะสำหรับธุรกิจค้าปลีก 🎧
บริษัทกำลังจะจัดโปรโมชั่นพิเศษที่น่าจะดึงดูดความสนใจได้มาก พวกเขาอาจได้รับสายโทรศัพท์เพิ่มเติมจำนวนมากที่ศูนย์บริการลูกค้า แต่ก็มีข้อมูลมากมายบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ของบริษัทเช่นกัน
เจมี่ใช้แบบฟอร์มปริมาณงานและคำนวณว่าแต่ละตัวแทนมีขีดความสามารถในการทำงาน แต่หากได้รับสายมากเกินไป พวกเขาจะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม แทนที่จะจ้างพนักงานเพิ่ม พวกเขาขอให้สมาชิกทีมกะทางเลือกบางคนมาอยู่เวร
กลยุทธ์การแข่งขันช่วยให้เจมี่สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ โดยจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น จะไม่มีการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหากไม่ต้องการสมาชิกทีมเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องเพิ่มสมาชิกทีม ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการสอบถามทางโทรศัพท์เพิ่มเติมควรเพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายได้
การวางแผนกำลังการผลิตขั้นสูงเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต
การวางแผนกำลังการผลิตช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทีมของคุณสามารถรับมือกับงานได้มากเพียงใด โดยเปรียบเทียบกำลังการผลิตปัจจุบันกับความต้องการในอนาคต และประเมินว่าคุณจำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้นำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น 🙌
วิธีการล่าช้า (Lag Method) เป็นกลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิตที่อนุรักษ์นิยมที่สุด ซึ่งจะเพิ่มทรัพยากรเฉพาะเมื่อมีความต้องการที่พิสูจน์แล้วเท่านั้น วิธีการนำหน้า (Lead Method) เป็นวิธีการเชิงรุกที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจสูงกว่า ในขณะที่กลยุทธ์การปรับให้เหมาะสม (Match Strategy) มุ่งหาจุดสมดุลระหว่างสองขั้วนี้ แต่ละกลยุทธ์เหมาะสำหรับธุรกิจและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่พลังที่แท้จริงอยู่ที่การวางแผนที่ดี
แต่ละกลยุทธ์เหมาะสำหรับธุรกิจและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่พลังที่แท้จริงอยู่ที่การวางแผนที่ดี