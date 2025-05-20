วิธีแสดงการวางแผนกำลังการผลิตใน Excel: ขั้นตอนและแม่แบบ

ในฐานะผู้จัดการโครงการ การเข้าใจว่าทีมของคุณสามารถรับมือกับงานได้มากน้อยเพียงใดถือเป็นความสำคัญลำดับต้น
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการปรับแต่งแผนงานในอนาคต ตัดสินใจว่าทีมของตนสามารถรับโครงการใหม่ได้หรือไม่ และระบุได้ว่าจำเป็นต้องนำสมาชิกทีมใหม่เข้ามาหรือไม่ 🚢
การกำหนดขอบเขตของทรัพยากรของคุณนั้นเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งหากไม่มีการวางแผนกำลังการผลิต กระบวนการนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ และองค์กรทั้งหมด การทราบถึงสิ่งที่คุณมีอยู่จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินโครงการที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา
แม้ว่าจะฟังดูซับซ้อน แต่การวางแผนกำลังการผลิตก็สามารถทำได้ง่ายหากคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม และExcel ก็เป็นหนึ่งในนั้น
ในบทความนี้ เราจะสอนคุณวิธี แสดงการวางแผนกำลังการผลิตใน Excelพร้อมมอบเทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตที่จะช่วยคุณได้
การวางแผนกำลังการผลิตคืออะไร?
การวางแผนกำลังการผลิตคือกระบวนการ กำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ เมื่อเราพูดถึงทรัพยากร หมายถึงกำลังคน เวลาที่มีอยู่ อุปกรณ์และเครื่องมือ และงบประมาณที่จำเป็น
นี่เป็นกระบวนการที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงการแพทย์. ดูที่การบริการ—ร้านอาหารมักมีพนักงานมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนและวันหยุด.
พวกเขารู้ว่ามีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในแง่ของพนักงานและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อให้สถานที่ดำเนินไปอย่างราบรื่น 🥘
นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการโครงการทำอย่างแท้จริง—พวกเขา มองย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
วิธีการแสดงการวางแผนความจุทรัพยากรในสเปรดชีต Excel
Excel ไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการวางแผนความจุทรัพยากร แต่ตัวเลือกที่มีมักจะเพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจขีดความสามารถปัจจุบันของทีมคุณและวางแผนได้อย่างเหมาะสม
ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ Excel เพื่อตรวจสอบว่าทีมของคุณต้องการบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นทุกโครงการ เราใช้ตัวอย่างที่ง่ายที่สุด เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกำลังการผลิตด้วย Excel 👑
เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว คุณสามารถขยายขอบเขตและวางแผนสำหรับโครงการหลาย ๆ ตำแหน่ง และ/หรือทักษะได้
ขั้นตอนที่ 1: สร้างตารางประมาณการความต้องการ
ขั้นตอนแรกคือการสร้างตารางเพื่อแสดงจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ทีมของคุณต้องใช้สำหรับทุกโครงการ
เปิด Excel และ เขียน "ประมาณการความต้องการ" ในเซลล์ A1—นั่นจะเป็นชื่อของตาราง จากนั้นเขียน "โครงการ" ในเซลล์ A2 และ "ชั่วโมงต่อสัปดาห์" ในเซลล์ B2 รายการโครงการของคุณภายใต้คอลัมน์ "โครงการ"
ภายใต้หัวข้อ "ชั่วโมงต่อสัปดาห์" ให้เขียนจำนวนชั่วโมงที่ต้องการสำหรับโครงการเฉพาะ
- เคล็ดลับ 1: ขยายความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับทุกชื่อโดยไม่ทำให้ตารางดูรก คุณสามารถทำให้ชื่อคอลัมน์เป็นตัวหนาเพื่อให้ตารางดูง่ายขึ้น
- เคล็ดลับที่ 2: หากคุณพยายามป้อนจำนวนชั่วโมงแต่ Excel แปลงเป็นวันที่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดรูปแบบถูกต้อง ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรตั้งค่าเป็น "ตัวเลข. " ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ คุณอาจแสดงตัวเลขโดยไม่ใช้จุดทศนิยมก็ได้
ขั้นตอนที่ 2: สร้างตารางสรุปความจุ
สร้างตารางอีกตารางหนึ่งเพื่อแสดงจำนวนพนักงานที่คุณมีและจำนวนชั่วโมงที่พวกเขาสามารถทำงานได้ต่อสัปดาห์
เขียน "ภาพรวมของกำลังการผลิต" ในเซลล์ D1 พิมพ์ "จำนวนพนักงาน" ในเซลล์ D2, "ชั่วโมงต่อสัปดาห์" ในเซลล์ E2 และ "อัตราการใช้งาน" ในเซลล์ F2
อัตราการใช้งานหมายถึงร้อยละของชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ใช้ไปกับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานของคุณอาจมีวันทำงานแปดชั่วโมง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีประสิทธิภาพ 100% ตลอดเวลานั้น พวกเขาต้องพักรับประทานอาหารกลางวันหรือพักเข้าห้องน้ำ หรือทำธุระที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน พนักงานของคุณยังมีการลาพักร้อนและการลาที่วางแผนไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำมาคำนวณในอัตราการใช้งานรวมด้วย
แม้ว่าพนักงานของคุณจะทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ตาม ไม่ใช่ทุกสิ่งที่พวกเขาทำจะถือเป็นงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ตัวอย่างหนึ่งคืองานธุรการ ซึ่งจำเป็นต้องทำ แต่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ
ในตัวอย่างของเรา เรามี พนักงาน 10 คนที่ทำงานเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีอัตราการใช้งาน 80%
ขั้นตอนที่ 3: สร้างตารางการวางแผนกำลังการผลิต
สองขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลทั้งหมด และขั้นตอนนี้เน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ นี่คือขั้นตอนที่ Excel แสดงความสามารถพิเศษของมัน และแสดงให้เห็นว่าทีมของคุณดีอยู่แล้วหรือต้องการคนเพิ่ม
เขียนว่า "การวางแผนกำลังการผลิต" ในเซลล์ H1 (นั่นคือชื่อของตาราง) เช่นเดียวกับขั้นตอนก่อนหน้า คุณสามารถวางตารางไว้ที่ใดก็ได้ตามต้องการ แต่สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เซลล์ผิดสำหรับสูตรคำนวณ
ความต้องการของโครงการทั้งหมด
ในเซลล์ H2 ให้เขียนว่า "ความต้องการรวมของโครงการ" เซลล์นี้แสดงถึงจำนวนชั่วโมงที่ทีมของคุณและผู้จัดการโครงการของคุณต้องลงทุนในโครงการทั้งหมดรวมกัน แทนที่จะเปิดเครื่องคิดเลขและเพิ่มตัวเลขด้วยตนเอง คุณจะใช้พลังพิเศษของ Excel 🦸
ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์ H3 และกดไอคอน Fx ทางซ้ายของแถบสูตร เลือก "SUM" และเลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการรวมในผลลัพธ์ ในกรณีของเราคือเซลล์จาก B3 ถึง B7 และผลลัพธ์คือ 384
ศักยภาพในการรองรับ
ตอนนี้คุณต้องแสดงจำนวนชั่วโมงที่ทีมของคุณทำงานต่อสัปดาห์. คุณจะได้ตัวเลขนี้โดยการคูณจำนวนพนักงานกับจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ของพวกเขา.
คุณสามารถให้ Excel ทำงานแทนคุณโดยใช้สูตร เริ่มต้นด้วยการ เขียน "ศักยภาพในการผลิต" ในเซลล์ I2 จากนั้นดับเบิลคลิกที่เซลล์ I3 และกดปุ่ม Fx ทางซ้ายของแถบสูตร ภายใต้ "ค้นหาฟังก์ชัน" ให้พิมพ์ "Product" แล้วดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชันนั้น
เลือกเซลล์ D3 และ E3 แล้ว Excel จะแสดงผลลัพธ์ในเซลล์ I3 ในกรณีของเรา นั่นคือ 400
ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปให้เราไปที่คอลัมน์ที่สาม เขียนคำว่า "กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ" ในเซลล์ J2 และใช้สูตรเพื่อคำนวณค่านี้ เซลล์นี้จะแสดงจำนวนชั่วโมงของงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งทีมของคุณสามารถทำได้จริง คุณจะได้ผลลัพธ์โดยการคูณตัวเลขสามตัวจากตารางก่อนหน้า (ในกรณีของเรา คือเซลล์ D3, E3, และ F3) ผลลัพธ์คือ 320
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณการขาดแคลนทรัพยากร
นี่คือขั้นตอนสุดท้ายและซับซ้อนที่สุด หลังจากนี้คุณจะทราบว่าทีมของคุณขาดทรัพยากรหรือไม่ (ในกรณีนี้คือกำลังคน) คุณจะคำนวณโดยใช้สูตรเฉพาะ
ขั้นแรก เพิ่มคอลัมน์ใหม่ในตารางการวางแผนกำลังการผลิตจากขั้นตอนก่อนหน้าและตั้งชื่อว่า "การขาดแคลนทรัพยากร"
สูตร: ส่วนที่ 1
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะใช้หนึ่งในฟังก์ชันที่ Excel มีชื่อเสียง นั่นคือ IF คุณจะตั้งค่าเงื่อนไขที่จะแสดงโดยอัตโนมัติหากคุณต้องการพนักงานเพิ่มเติมในทีมของคุณ ไม่เพียงเท่านั้น Excel ยังจะแสดงจำนวนพนักงานเพิ่มเติมที่คุณต้องการอีกด้วย!
ในตัวอย่างของเรา สูตรมีลักษณะดังนี้: "=IF(H3>J3,(H3-J3)/(E3*F3))" ดูซับซ้อนใช่ไหม? มาอธิบายให้ละเอียดกันเถอะ! 🤓
ก่อนอื่น คุณกำลังมุ่งเน้นไปที่ ว่าความต้องการของโครงการทั้งหมดสูงกว่าความสามารถที่มีประสิทธิภาพของทีมหรือไม่ (แสดงเป็นชั่วโมง) ในโลกอุดมคติ ตัวเลขสองตัวนี้จะใกล้เคียงกัน แต่คุณกำลังบริหารทีมที่มีความยืดหยุ่นซึ่งรับมือกับโครงการต่างๆ บางโครงการมีความซับซ้อนและต้องการการทำงานมากขึ้น
ไม่ว่าขอบเขตของโครงการจะเป็นอย่างไร หากจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จำเป็นในการจัดการกับทุกโครงการสูงกว่าความสามารถที่มีประสิทธิภาพของทีม แสดงว่าคุณจำเป็นต้องเพิ่มสมาชิกในทีม
สูตร: ส่วนที่ 2
สมมติว่าความต้องการของโครงการทั้งหมดเกินความสามารถที่มีประสิทธิภาพของทีมคุณ ในกรณีนั้น คุณจำเป็นต้อง คำนวณจำนวนพนักงานที่คุณต้องการ ซึ่งนำเราไปสู่ส่วนที่สองของสูตรของเรา
คุณจะเริ่มต้นด้วยการ ระบุความแตกต่างระหว่างความต้องการของโครงการทั้งหมดกับความสามารถที่มีประสิทธิภาพ (H3-J3) จากนั้นคุณจะนำจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานทุกคนมาคูณกับอัตราการใช้งาน (E13*F13)
เนื่องจากมีโอกาสที่คุณจะได้จำนวนคนที่ไม่เป็นจำนวนคู่ และคุณไม่สามารถจ้างคนได้เป็นจำนวน 7.55 คน คุณจะต้องปัดจำนวนขึ้น และคุณควรใช้จำนวนที่สูงกว่าเสมอ (ในกรณีนี้คือ 8)
ในตัวอย่างของเรา เราขาดคนในทีมไปสองคนพอดีเพื่อให้ทุกโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ⛵
ข้อเสียของการใช้ Excel สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต
การวางแผนกำลังการผลิตใน Excel สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับปริมาณงานของทีมคุณและช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับโครงการในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การวางแผนกำลังการผลิตไม่ใช่จุดแข็งที่สุดของ Excel นี่คือเหตุผลว่าทำไมExcel อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต:
- มันไม่ใช่การทำงานร่วมกัน: Excel ไม่มีฟีเจอร์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม เช่น การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า หรือการกำหนดวันครบกำหนด
- มันไม่ได้มีรูปแบบการจัดวางที่แตกต่างกัน: มุมมองการจัดการโครงการที่หลากหลาย เช่น รายการ ปฏิทิน หรือกระดาน ช่วยให้คุณสามารถดูภาพรวมใหญ่และรายละเอียดเกี่ยวกับภาระงานของสมาชิกในทีมได้พร้อมกัน Excel ไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ จึงจำกัดมุมมองของคุณ
- ต้องมีการเตรียมตัวอย่างละเอียด: การวางแผนกำลังการผลิตใน Excel อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีสมาชิกในทีมและโครงการจำนวนมากที่ต้องจัดการ แทนที่จะทำเช่นนั้นควรใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดการการวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ⏳
3 ทางเลือกแทนแบบจำลองการวางแผนกำลังการผลิตใน Excel
Excel สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแบบแผนการวางแผนกำลังการผลิตที่ง่ายขึ้น แต่มีข้อจำกัด. มันไม่ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม และเป็นมิติเดียว—คุณไม่สามารถใช้มุมมองที่ต่างกันเพื่อแก้ปัญหาเดียวกันและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า.
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยได้ มันมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการวางแผนกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง เทมเพลตสำเร็จรูป
พวกเขาให้กรอบการทำงานสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตและช่วยประหยัดเวลาในขณะที่เน้นการทำงานเป็นทีมและทำให้แน่ใจว่าภาระงานเป็นธรรม. จำไว้ว่าเทมเพลตเหล่านี้ไม่สามารถใช้ใน Excel ได้และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Office.
1. แม่แบบปริมาณงานพนักงาน ClickUp
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคือความฝันของผู้จัดการโครงการทุกคน แต่คุณไม่สามารถโยนงานเพิ่มให้กับทีมได้หากพวกเขาไม่สามารถรับมือได้ การทำเช่นนี้จะไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานและอาจทำให้เกิดภาวะหมดไฟได้อีกด้วย 🔥
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของทีม คุณต้องเริ่มต้นด้วยการเจาะลึกถึงปริมาณงานของพวกเขา วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น และนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณจำเป็นต้องวางแผนกำลังความสามารถ และแม่แบบปริมาณงานพนักงานของ ClickUpก็สามารถเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบได้ 🪛
เทมเพลตนี้สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง?
- ช่วยวัดขีดความสามารถของทีมคุณ
- รับประกันการมอบหมายงานที่ยุติธรรมและสามารถจัดการได้
- ให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร
- ช่วยป้องกันการหมดไฟ
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
เริ่มต้นด้วย แท็บมุมมองงาน ของเทมเพลต ที่นี่คุณจะสร้างรายการงานที่ทีมของคุณต้องจัดการในช่วงเวลาที่จะมาถึง เพิ่มผู้รับผิดชอบ กำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญ และกำหนดว่าทีมใดรับผิดชอบในการทำงานแต่ละงานให้เสร็จสิ้น
มุมมองปริมาณงานรายบุคคล ช่วยให้เห็นภาพรวมของงานในรูปแบบปฏิทินสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณ คุณจะเห็นจำนวนชั่วโมงที่พวกเขาต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามความสามารถในแต่ละวัน มุมมองนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าสมาชิกในทีมของคุณทำงานหนักเกินไปหรือมีเวลาว่างเหลืออยู่
มุมมองปริมาณงานของทีม แยกปริมาณงานตามทีมและแสดงจำนวนเวลาที่แต่ละทีมได้กำหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีหลายทีมในแผนกเดียวกัน—ช่วยให้มั่นใจว่าปริมาณงานถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกัน
สุดท้ายนี้ คุณมี มุมมองกระดานทีม ซึ่งงานทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามทีม
2. แม่แบบการวางแผนทรัพยากร ClickUp
คุณต้องการจัดสรรทรัพยากรของคุณอย่างมืออาชีพและ วางแผนรองรับการเติบโตของบริษัท หรือไม่? แล้วการลดค่าใช้จ่ายทรัพยากรโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมดูเป็นอย่างไรบ้าง? ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp!
เทมเพลตนี้เสนอหลายมุมมองที่ช่วยให้การวางแผนทรัพยากรเป็นไปอย่างราบรื่น มาดูกันว่ามุมมองเหล่านี้คืออะไรและอธิบายวัตถุประสงค์ของมัน:
|ดู
|วัตถุประสงค์
|ปริมาณงานของผู้ประสานงานโครงการ
|ระบุผู้ประสานงานโครงการและผลงานที่รับผิดชอบตามทีมที่พวกเขากำลังดูแลเพื่อติดตามความสามารถในการทำงาน
|ปริมาณงานของทีม
|รายการผู้ประสานงานโครงการและงานของพวกเขา โดยครั้งนี้ งานจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าเฉพาะราย
|ผู้ประสานงานโครงการ
|การจัดทำภาพรวมของผู้ประสานงานโครงการและงานในรูปแบบของกระดานคัมบัง
|ลูกค้า
|แสดงรายละเอียดสำหรับทุกโครงการ (วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง, งบประมาณที่จัดสรรและค่าใช้จ่ายจริง, ชื่อผู้ประสานงานโครงการ, และอื่น ๆ) จัดเรียงตามลูกค้า
|กิจกรรมแกนต์
|การตรวจสอบระยะเวลาของทุกงานเพื่อป้องกันการทับซ้อนและทำให้ปริมาณงานกระจายอย่างสม่ำเสมอ
|ไทม์ไลน์
|การจัดกลุ่มงานตามลูกค้าและการใช้รหัสสีเพื่อแสดงสถานะในรูปแบบปฏิทิน
|คณะกรรมการ
|การจัดเรียงงานตามสถานะในกระดานคัมบัง
รวมมุมมองทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน แล้วคุณจะได้แม่แบบการวางแผนความจุโครงการที่ครอบคลุมภายในทีมและแผนกต่างๆ
3. แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp
การจัดสรรและบริหารทรัพยากรอาจเป็นเรื่องท้าทายและล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงหากคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมแม่แบบการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpคือทางลัดที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์และเข้าใจทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตนี้สามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังในคลังแสงของคุณ:
- ช่วยให้คุณส่งมอบทุกโครงการตรงเวลา
- ทำให้พนักงานมีแรงจูงใจมากขึ้น
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและเพิ่มประสิทธิผลสูงสุด
เช่นเดียวกับเทมเพลตการวางแผนความจุทรัพยากรของ ClickUp อื่น ๆ ตัวนี้มอบความหรูหราให้คุณด้วยการดูหลายมุมมอง ด้วยมุมมองปริมาณงานของทีมและปริมาณงานของผู้นำทีม คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานของสมาชิกทีมแต่ละคน คุณสามารถคัดกรองปริมาณงานตามวันที่ สถานะ ความสำคัญ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเป้าหมาย และได้รับข้อมูลที่ต้องการเพียงไม่กี่คลิก สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีทีมใหญ่
เทมเพลตยังมี มุมมองรายการ สองแบบให้เลือก—ตามลูกค้า และตามโครงการ ใช้เพื่อจัดกลุ่มงานของคุณตามลูกค้า/โครงการ และตรวจสอบวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, งบประมาณทั้งหมด, และรายละเอียดอื่น ๆ
สุดท้ายนี้ คุณมี มุมมองกระบวนการจัดส่ง ซึ่งเป็นกระดานคัมบังที่แสดงโครงการและขั้นตอนต่างๆ ของคุณ
วิธีที่ดีกว่าในการแสดงการวางแผนกำลังการผลิต
แบบแผนการวางแผนกำลังการผลิตที่เราได้หารือกันนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งการจัดการโครงการ ClickUp เท่านั้น 🧊
ตัวอย่างเช่น ใช้Pulse ClickAppเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมของทีมคุณในระหว่างวันทำงาน มันช่วยให้คุณเห็นว่าใครออนไลน์เมื่อไหร่และกำลังทำอะไรอยู่
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีคุณค่าสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตคือClickUp Docs คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการและระบุความต้องการด้านกำลังการผลิต เมื่อคุณสร้างเอกสารแล้ว คุณสามารถแนบมันกับโครงการและกลับมาดูได้ตลอดเวลาหากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง
ต้องการ เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการวางแผนกำลังการผลิตโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนภูมิและสูตร ใน Excel หรือไม่? ด้วยมุมมองที่หลากหลาย, แม่แบบที่ใช้งานง่าย, และคำแนะนำที่ละเอียด, ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมได้เต็มที่และมองเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังการผลิตของทีมคุณได้ทุกเมื่อ! 💪