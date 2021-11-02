บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

วิธีสร้างแผนผังความคิดใน Excel (คู่มือพร้อมเทมเพลต!)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
2 พฤศจิกายน 2564

มาพูดกันตรงๆ ดีกว่า สมองของคุณประมวลผลข้อมูลและไอเดียมากมายในแต่ละวัน 🧠

ตอนนี้ ถ้าคุณเป็นเชอร์ล็อก โฮล์มส์ คุณก็สามารถสร้างวังแห่งความคิดเพื่อจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดนั้นไว้ในหัวของคุณได้เลย

แต่สำหรับพวกเราที่เหลือ การสร้าง แผนผังความคิดแบบง่ายบนExcel อาจช่วยได้

คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดเพื่อแสดงภาพความคิดของคุณและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความคิดเหล่านั้น

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการสร้างแผนผัง ความคิดใน Excel จากนั้นเราจะเน้นถึงข้อเสียของมันและ แนะนำทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนผังความคิดแบบโต้ตอบ

มาเริ่มกันเลย!

แผนภาพความคิดใน Excel คืออะไร?

แผนผังความคิดคือแผนภาพลำดับชั้นประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยมีแนวคิดหลักเป็นศูนย์กลาง แทนที่จะป้อนข้อมูลในรูปแบบตารางพื้นฐาน แผนผังความคิดช่วยให้คุณมองเห็น วิเคราะห์ และจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง

เทมเพลตแนะนำ

แผนผังความคิดใน Excel ช้า ขาดการจัดการงาน และจำกัดการผสานการทำงานลองใช้เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp ฟรีสำหรับการระดมความคิด การทำงานร่วมกัน และการติดตามงานได้อย่างง่ายดาย—ฟรี! 🚀

แผนผังความคิดแบบง่ายโดย ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพแนวคิดหรืองานของคุณได้

ดูตัวอย่างแผนผังความคิดที่ยอดเยี่ยมได้ที่นี่

เชอร์ล็อกสร้างเครือข่ายของความคิดในจิตใจของเขา และแผนผังความคิดก็คล้ายกับสิ่งนั้น

เชอร์ล็อก โฮล์มส์กำลังคิด

อยากให้พวกเราทุกคนมีห้องเก็บสมองเหมือนเขาบ้างจัง 😮‍💨

เมื่อคุณสร้างแผนผังลำดับชั้นนี้ใน Excel คุณจะได้ แผนผังความคิดใน Excel

โดยพื้นฐานแล้ว แผนผังความคิดใน Excel จะประกอบด้วยแนวคิดหลักหนึ่งข้อที่มีแนวคิดย่อยจำนวนมากแตกแขนงออกมาจากแนวคิดหลักนั้น แนวคิดย่อยแต่ละข้อจะมีแนวคิดย่อยของตัวเองซึ่งแตกแขนงออกไปเป็นแนวคิดย่อยเพิ่มเติมอีก... และดำเนินต่อไปเรื่อยๆ

แต่อย่าหลงทางไปกับกิ่งก้าน

ออกจากสมองอันน่าทึ่งของเชอร์ล็อกแล้วไปสำรวจแผนผังความคิดใน Excel กันเถอะ

แผนผังความคิดใน Excel มีลักษณะทั่วไปบางประการ:

  • แนวคิดหลักหรือแนวคิดหลัก
  • หัวข้อย่อยไหลเป็นแขนงจากแนวคิดหลัก
  • แต่ละสาขาครอบคลุมภาพหรือคำสำคัญ
  • กิ่งก้านก่อตัวเป็นเครือข่ายโหนดที่เชื่อมต่อกัน
  • สีต่าง ๆ ถูกใช้เพื่อเน้นแนวคิดที่แตกต่างภายในแผนที่

การวาดแผนผังความคิดฟังดูสนุกใช่ไหม?

มาเรียนรู้วิธีสร้างแผนผังความคิดใน Excel กันเถอะ

วิธีสร้างแผนผังความคิดใน Excel

มีสองวิธีในการสร้างแผนผังความคิดใน Excel:

  1. การใช้ ไลบรารีรูปร่าง
  2. การใช้ SmartArt

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแผนผังความคิดใน Microsoft Excel และแสดงภาพแนวคิดหลักหรือแนวคิดของคุณ

ก. การใช้รูปร่าง

Microsoft Officeมี ไลบรารีรูปร่าง ให้คุณเพิ่มกล่อง วงกลม ลูกศร ฯลฯ ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างแผนผังความคิดในสเปรดชีตได้

สมมติว่าคุณต้องการสร้างแผนผังความคิดสำหรับ "โครงการ X" ซึ่งจะรวมถึงขอบเขต เป้าหมาย การจัดงบประมาณ และอื่นๆ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้รูปร่างเพื่อสร้างแผนผังความคิดนี้ใน Excel:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแผ่นงาน Excel ใหม่

เปิด Excel และเลือก สมุดงานเปล่า เพื่อเริ่มทำงานกับไฟล์ใหม่

คุณยังสามารถเพิ่มแผนผังความคิดลงในไฟล์ที่มีอยู่แล้วได้โดยการเพิ่มแผ่นงานใหม่โดยใช้ไอคอน + ที่อยู่ด้านล่างของแผ่นงาน Excel ของคุณ

ไฟล์ Excel ว่างเปล่า

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเมนู รูปร่าง

เพื่อเพิ่มรูปร่าง ให้คลิกที่แท็บ แทรก คุณจะพบแท็บนี้บนริบบิ้นสีเขียว ถัดจากแท็บ หน้าแรก จากนั้นเลือก รูปร่าง และเมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏขึ้น

เมนูรูปร่างในสเปรดชีต Excel

ขั้นตอนที่ 3: วาดรูปทรง

เลือกรูปร่างที่คุณชอบ จากนั้นคลิกและลากเพื่อวาดมันไว้ที่ใดก็ได้บนแผ่นงาน

ที่นี่ เราได้ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งมน แต่คุณสามารถเลือกทรงตามที่คุณต้องการได้!

วาดรูปทรงในสเปรดชีต Excel

ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรูปร่างที่แตกแขนงออกมาจากรูปร่างกลางนี้หรือ 'แนวคิดกลาง'

นี่คือวิธีการดำเนินการ:

ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับ ขั้นตอน 2 เพื่อเลือกและวาดรูปทรงที่แตกแขนง

ที่นี่เราได้สร้างกล่องใหม่หกกล่อง แต่คุณสามารถเพิ่มได้ตามต้องการ วางพวกมันรอบๆ กล่องกลางในแบบที่คุณต้องการให้พวกมันแยกออกไป

กล่อง ในสเปรดชีต Excel

ขั้นตอนที่ 4: จัดรูปแบบรูปร่าง

คุณสามารถเลือกสีของแต่ละรูปทรงเพื่อแสดงถึงแนวคิดที่แตกต่างกันได้

เพื่อทำเช่นนั้น ให้เลือกรูปร่างแล้วคลิกที่แท็บ รูปแบบ บนริบบิ้นสีเขียวที่ด้านบน

เลือกสีที่คุณต้องการจากส่วน รูปแบบรูปร่าง คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์รูปร่างหรือเลือกเส้นขอบรูปร่างได้จากส่วนนี้

การจัดรูปแบบรูปร่างในสเปรดชีต Excel

ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมต่อรูปร่างโดยใช้เส้น

เมื่อคุณเปลี่ยนสีแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อรูปร่างเหล่านี้กับรูปร่างกลางได้โดยใช้เส้น คุณจะพบตัวเลือก เส้น ภายใต้แท็บ รูปร่าง

เพียงลากและวาดแต่ละเส้นในแบบที่คุณเพิ่มรูปทรงไว้ก่อนหน้านี้

เชื่อมต่อรูปร่างโดยใช้เส้นใน Excel

ทำเช่นนี้กับรูปทรงที่เหลือทั้งหมดด้วย

คุณยังสามารถทำให้บรรทัดเหล่านี้มีสีสันได้ด้วยแท็บ รูปแบบ เดียวกันบนริบบิ้นสีเขียว การใช้สีจะช่วยให้คุณติดตามเส้นทางที่แยกต่างหากได้

เมื่อสิ้นสุดแล้ว แผนที่ของคุณควรมีลักษณะประมาณนี้:

แผนผังความคิดใน Excel

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มข้อความ

ตอนนี้ คุณต้องเติมรูปทรงเหล่านี้ด้วยความคิด

คุณสามารถทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความ

เนื่องจากแผนผังความคิดนี้ใช้สำหรับ "โครงการ X" กล่องตรงกลางจะใส่ชื่อโครงการ ส่วนกล่องอื่นๆ จะใส่แนวคิดต่างๆ เช่น ขอบเขต เป้าหมาย การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น

การเพิ่มข้อความลงในแผนผังความคิดใน Excel

ขั้นตอนที่ 7: ขยายแผนผังความคิดของคุณ

ใช้เมนู รูปร่าง ต่อไปเพื่อเพิ่มเส้นและรูปร่างเพิ่มเติมเพื่อขยายแผนผังความคิดของคุณ. ไม่มีขีดจำกัดว่าแผนผังความคิดของคุณจะใหญ่แค่ไหน

เช่นเดียวกับที่ไม่มีขีดจำกัดสำหรับความเป็นไปได้เมื่อเชอร์ล็อกกำลังไขคดี!

การเพิ่มเส้นและรูปร่างในแผนผังความคิดใน Excel

และนี่คือวิธีที่คุณสร้างแผนผังความคิดใน Excel ด้วยรูปร่างได้สำเร็จ

ตอนนี้ มาสำรวจตัวเลือกที่สองกัน

B. การใช้ SmartArt

คุณสามารถใช้ SmartArt เพื่อแสดงข้อมูลและความคิดของคุณให้เห็นภาพได้โดยการเลือกรูปแบบที่เหมาะกับแนวคิดของคุณ

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นแม่แบบที่แข็งตัวซึ่งยากต่อการปรับเปลี่ยน

เหมือนกับวิธีที่แปลกประหลาดของเชอร์ล็อกในการไขคดีที่ยากจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าวัตสันจะพยายามแค่ไหนก็ตาม 🤷‍♂️

อย่างไรก็ตาม นี่คือขั้นตอนในการสร้างแผนผังความคิดโดยใช้ SmartArt:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเวิร์กชีต Excel

เปิดเวิร์กชีต Excel ของคุณที่คุณต้องการแทรกแผนภาพความคิด

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม SmartArt

เลือก แทรก > SmartArt แล้วเลือกกราฟิก SmartArt ที่เหมาะสมจากเมนู ลำดับชั้น หรือ ความสัมพันธ์

สำหรับตัวอย่างนี้ เราได้เลือก รายการแบบรัศมี

การใช้ SmartArt ใน Excel

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มข้อความ

คลิกที่ไอคอนลูกศรเล็ก ๆ ทางซ้ายของกราฟิกเพื่อเปิด แผงข้อความ และแก้ไขข้อความ. คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่ [TEXT] เพื่อเพิ่มข้อมูลได้เช่นกัน.

การเพิ่มข้อความใน Excel

ขั้นตอนที่ 4: ขยายแผนที่

เพื่อเพิ่มรูปทรงเพิ่มเติมลงในแผนที่ของคุณ ให้เลือกกราฟิก > คลิก Enter บน แผงข้อความ เพื่อเพิ่มแถวเพิ่มเติม SmartArt จะเพิ่มรูปทรงโดยอัตโนมัติใต้แถวที่เลือกไว้

การขยายแผนที่ใน Excel

อีกทางเลือกหนึ่งคือเลือกกล่องที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างรอบๆ

ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกที่ เพิ่มรูปร่าง ภายใต้แท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

การเพิ่มรูปร่างใน Excel

เรียบร้อยแล้ว! แผนผังความคิดใน Excel ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว 🙌

แต่คุณไม่คิดว่าทั้งสองวิธีนี้ค่อนข้างเหนื่อยมากหรือ?

เดาอะไรได้ไหม?

คุณสามารถข้ามการสร้างแผนผังความคิดจากศูนย์ใน Microsoft Excel ได้โดยการติดตั้งปลั๊กอินแผนผังความคิดบางอย่าง เช่นLucidchart Diagrams, Diagram Master และ Big Picture

ส่วนเสริมเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการในการทำแผนผังความคิดของคุณได้ชั่วคราว แต่ในที่สุดคุณจะพบว่า Excel มีข้อจำกัดอย่างมากในหลายด้าน

3 ข้อเสียหลักของแผนผังความคิดใน Excel

การใช้ Excel ก็เหมือนกับนิสัยเก่าที่ยากจะเลิก

ท้ายที่สุดแล้ว มันก็เหมือนเป็นทางออกที่ทุกคนนึกถึงเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลทุกรูปแบบ

แต่, นั่นไม่ได้หมายความว่ามันคือ เครื่องมือ ในการสร้างแผนผังความคิดที่ซับซ้อน

นี่คือเหตุผลที่คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ Excelสำหรับการสร้างแผนผังความคิด:

1. ใช้เวลานาน

การสร้างแผนผังความคิดจากศูนย์ใน Excel อาจรู้สึกคุ้นเคยกับผู้จัดการโครงการสายเก่าบางคน

แต่ในโลกธุรกิจ เวลาคือเงิน ⏱️

การวาดรูปทรงและการป้อนข้อมูลต้องใช้ความพยายามด้วยมือเป็นอย่างมาก

กระบวนการนี้ยังไม่เป็นธรรมชาติหรือเข้าใจง่ายเพียงพอ

คุณไม่สามารถอัปเดตหรือเพิ่มข้อมูลลงในแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว และรูปร่างจะไม่เรียงตัวตรงเมื่อคุณย้ายตำแหน่ง

นอกจากนี้ ทั้งรูปร่างและ SmartArt ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในสเปรดชีตได้

เชอร์ล็อก โฮล์มส์ นอนอยู่บนโซฟา กำลังอ่านนิตยสาร และพูดว่าไม่

สรุป: คุณเสียเวลาไปกับการเชื่อมต่อเส้นและรูปร่างแทนที่จะคิดสร้างสรรค์

2. ขาดการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน

แม้ว่า Excel จะมี SmartArt แล้ว แต่ฉลาดพอหรือไม่?

แผนผังความคิดใน Excel ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการ

คุณจะไม่ได้รับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การเพิ่มงานโดยตรงลงในแผนผังความคิดของคุณ

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด

ต้องการแชร์แผนผังความคิดของคุณได้อย่างง่ายดายหรือไม่?

คุณจะต้องเจอกับปัญหาแน่นอน เนื่องจากสมุดงานที่ใช้ร่วมกันใน Excel มีข้อจำกัดมากมาย

อย่างที่เชอร์ล็อกมักจะพูดว่า "อยู่คนเดียวคือสิ่งที่ฉันมี อยู่คนเดียวคือสิ่งที่ปกป้องฉัน" คุณไม่อยากชื่นชมผลงานของตัวเองเพียงลำพังใช่ไหม* 🤔

3. การผสานการทำงานที่จำกัด

การผสานแผนผังความคิดของคุณกับแอปอื่น ๆ สามารถช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการตามแนวคิดของคุณได้ดีขึ้น

มันยังช่วยคุณประหยัดเวลาจากการสลับไปมาระหว่างหน้าต่างต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ใน Excel. ให้โทษความสามารถในการผสานรวมแบบดั้งเดิมที่จำกัดของมัน.

วิธีเดียวที่จะออกไปได้คือต้องใช้ความช่วยเหลือจากแอปของบุคคลที่สาม เช่น Zapier

ตอนนี้ คุณจะแก้ไขข้อเสียของ Excel ทั้งหมดนี้และนำความคิด (แผนที่) ของคุณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?

เข้าสู่ClickUp 👋 😊

โบนัส:แผนผังความคิด vs แผนผังแนวคิด

สร้างแผนผังความคิดได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ดาวน์โหลด ClickUp ลงในอุปกรณ์ของคุณ

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก มาพร้อมกับฟีเจอร์ แผนผังความคิด ที่น่าทึ่ง ซึ่งคุณจะหลงรัก 🤯

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งใช้โดยทีมเพื่อเพิ่มผลผลิต และจัดการความคิดและโครงการของพวกเขาได้ดีขึ้น

ด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp คุณสามารถแปลงความคิดและไอเดียของคุณให้เป็นแผนผังความคิดที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย 🧠✨🌈

อย่างไร?

ClickUp ให้คุณสองโหมดสำหรับการทำแผนที่ความคิด:

1. โหมดว่างเปล่า

ต้องการให้ไอเดียของคุณไหลลื่นอย่างอิสระ? ไม่มีปัญหา

ClickUp มอบ โหมดว่างเปล่า ให้คุณสร้างแผนผังความคิดในรูปแบบอิสระ

ด้วยโหมดว่างเปล่า คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดจากศูนย์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับโครงสร้างงานแบบดั้งเดิมใดๆ

เรารู้ว่าเชอร์ล็อกที่ไม่เหมือนใครในตัวคุณต้องการที่จะลุกขึ้นมาและเปล่งประกาย

ในโหมดนี้ คุณสามารถสร้างโหนด (สาขา) ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

และถ้าคุณต้องการ คุณยังสามารถแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นงานในรายการใดก็ได้

โหมดว่างเปล่าในแผนผังความคิด ClickUp
การสร้างแผนผังความคิดใหม่ เพิ่มกิ่งก้าน และปรับแต่งสีใน ClickUp

การสร้างแผนผังความคิดใหม่ เพิ่มกิ่งก้าน และปรับแต่งสีใน ClickUp

ในโหมดว่าง คุณสามารถ:

  • สร้างโหนดโดยใช้แถบเครื่องมือโหนดหรือแป้นพิมพ์ของคุณ
  • สร้างโหนดพี่น้องโดยใช้ไอคอนที่ด้านล่างของแต่ละโหนด
  • ลากและวางโหนดและสาขาที่เชื่อมต่อไปยังโหนดอื่นใดก็ได้
  • สร้างโหนดลูกใหม่โดยใช้ + ที่ส่วนท้ายของแต่ละโหนด
  • ลบโหนดใด ๆ ได้โดยการเลือกโหนดนั้นแล้วคลิกที่ไอคอนถังขยะ

อะไรอีก?

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแชร์สาธารณะเพื่อแชร์แผนผังความคิดของคุณกับใครก็ตามที่อยู่นอกพื้นที่ทำงาน ของคุณ ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

การแชร์สาธารณะใน ClickUp
การปรับตัวเลือกการแชร์สาธารณะในแผนผังความคิดของ ClickUp

การปรับตัวเลือกการแชร์สาธารณะในแผนผังความคิดของ ClickUp

2. โหมดงาน

ต้องการติดตามแนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้นหรือไม่?

ใน โหมดงาน คุณสามารถวางแผนโครงสร้างของพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยการจัดระเบียบโครงการให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล

คุณสามารถสร้าง แก้ไข จัดเรียงใหม่ หรือกรองงานในแผนผังความคิดได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความเชื่อมโยงระหว่างโครงการและงานต่าง ๆได้อย่างชัดเจน

นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณในโหมดนี้:

  • เลือก โหนดรายการ
  • คลิก + เพื่อเพิ่มงานใหม่
  • เขียนในชื่อหัวข้อ

คุณยังสามารถย้ายงานของคุณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้:

  • คลิกที่สาขาของงาน จะมีเพชรขนาดเล็กปรากฏขึ้น
  • หยิบมันแล้วย้ายเพชรไปยังรายการอื่น
สาขาของงานในแผนผังความคิด ClickUp
ใช้โหมดงานในแผนผังความคิดของ ClickUp เพื่อจัดโครงสร้างและจัดระเบียบโครงการให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล

ใช้โหมดงานในแผนผังความคิดของ ClickUp เพื่อจัดโครงสร้างและจัดระเบียบโครงการให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล

อย่างไรก็ตาม การสร้างแผนผังความคิดไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp

นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ที่เครื่องมือแผนผังความคิดที่ทรงพลังและใช้งานง่ายนี้มีให้:

  • มุมมองตาราง: รับมุมมองที่กระชับของข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว สามารถสลับระหว่างฟิลด์ต่างๆ แก้ไขข้อมูลจำนวนมากได้ และส่งออกข้อมูลได้เหมือนกับที่คุณทำใน Excel
  • เอกสาร: สร้าง, แชร์,และแก้ไขเอกสารได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์กับทีมเสมือนของคุณ
  • งาน: แบ่งโปรเจกต์ของคุณออกเป็นงานย่อยและงานย่อยย่อยและมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบหลายคน
  • รายการตรวจสอบ: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานที่ซับซ้อนเพื่อติดตามงานที่ทำเสร็จแล้ว
  • สมุดบันทึก: จดบันทึกไอเดียของคุณ สร้างรายการตรวจสอบส่วนตัว และบันทึกข้อความได้ไม่จำกัดในเบราว์เซอร์ใดก็ได้
  • แดชบอร์ด: รับภาพรวมระดับสูงของทุกโครงการของคุณ. เลือกจากวิดเจ็ตกว่า 50 แบบที่ให้คุณข้อมูลทันทีสำหรับกิจกรรมหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการ
  • มุมมอง: เลือกจากมุมมองต่าง ๆ เช่นมุมมองบอร์ด,มุมมองกล่อง,มุมมองปฏิทิน,แผนภูมิแกนต์, ปริมาณงาน, เป็นต้น
  • ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยคำสั่งการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า 50+ คำสั่ง
  • การผสานรวม: ผสานรวมแอปการทำงาน เช่นGoogle Drive,Dropbox,Zoom เป็นต้น เข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ใครจะแก้ปริศนาแผนผังความคิดได้ดีกว่ากัน: Excel หรือ ClickUp?

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเชอร์ล็อก โฮล์มส์เพื่อแก้คดีนี้! 🕵️‍♂️

แน่นอน Excel เป็นซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ไม่ใช่เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด

คุณสามารถจัดการได้เพียงเพื่อสร้างหนึ่งเท่านั้น

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสร้างแผนผังความคิดแบบไหลลื่นได้ภายในไม่กี่วินาที

และนั่นไม่ใช่จุดที่เราจะยุติเรื่องนี้

ClickUp มีรายการคุณสมบัติมากมาย เช่น Notepad, Checklists, Table view, Docs และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึงสิบเท่า

ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อใช้แผนผังความคิดและมองเห็นไอเดียสุดล้ำได้ทุกวัน

เชอร์ล็อก โฮล์มส์กล่าวว่า ฉันจะไม่พลาดสิ่งนี้ไปเพื่อโลกทั้งใบ

