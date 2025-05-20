บล็อก ClickUp
Mind Mapping

วิธีสร้างแผนผังความคิดใน Word (พร้อมตัวอย่างและแม่แบบ)

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
20 พฤษภาคม 2568

Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้สำหรับเขียนบันทึกและสร้างรายงาน แต่ยังสามารถใช้สร้างแผนผังความคิดได้อีกด้วย! แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นใช้สำหรับจัดระเบียบข้อมูลและแนวคิดต่างๆ

ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างแผนผังความคิดสามเวอร์ชันใน Word เคล็ดลับด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแผนผังความคิด และทางเลือกอื่นนอกจาก Word ที่จะทำให้แผนผังความคิดของคุณมีชีวิตชีวา!

⏰ สรุป 60 วินาที

แผนภาพความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบความคิด แต่ Microsoft Word ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างแผนภาพความคิดได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ:

  • กราฟิก SmartArt – แทรกแผนภูมิลำดับชั้นและเพิ่มหัวข้อ
  • รูปทรงพื้นฐาน – วาดวงกลม สี่เหลี่ยม และเส้นตรงเพื่อจัดโครงสร้างความคิด
  • การทำแผนที่แบบข้อความ – จัดรูปแบบข้อความด้วยสีและการเว้นวรรคเพื่อสร้างโครงร่างอย่างง่าย

แม้ว่า Word จะมีวิธีพื้นฐานในการสร้างแผนผังความคิด แต่การแก้ไข ขยาย หรือทำงานร่วมกันบนแผนผังเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องยาก

ทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากขึ้น:แผนผังความคิด ClickUp

ClickUp ทำให้การสร้างแผนผังความคิดง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง การผสานงานกับงานอื่น และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แทนที่จะต้องจัดรูปแบบด้วยตนเองใน Word คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์แผนผังความคิดได้อย่างราบรื่น

แผนภาพความคิดคืออะไร?

แผนผังความคิดคือแผนผังที่ไม่เป็นเส้นตรงซึ่งแยกแนวคิดหลักออกเป็นแนวคิดย่อยที่เกี่ยวข้องและเข้าใจง่าย แผนผังความคิดช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นและรวดเร็วกว่าแผนผังแบบดั้งเดิมเพราะมันสะท้อนวิธีที่สมองของเราสร้างความคิด—ในรูปแบบของภาพ!

เทมเพลตแนะนำ

ไม่สามารถทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติในแผนผังความคิดที่สร้างขึ้นใน Word ได้ใช่ไหม? ใช้เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpที่ช่วยให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและใช้งานง่ายขึ้น รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ

ระดมความคิดอย่างอิสระด้วยแผนผังความคิดที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นแนวคิดหรือภารกิจต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น
รับแม่แบบฟรี
ระดมความคิดอย่างอิสระด้วยแผนผังความคิดที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นแนวคิดหรือภารกิจต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น

ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นนักออกแบบเพื่อสร้างแผนภาพความคิด เครื่องมือที่หลากหลายนี้เหมาะสำหรับทุกประเภทของความคิดและโครงการ! แผนภาพความคิดสามารถช่วยได้ตั้งแต่การวางแผนแคมเปญการตลาดไปจนถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญ

ตัวอย่างแผนผังความคิดสำหรับการทำงานและชีวิต

🌐 แผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์

🎨 แผนผังความคิดสร้างสรรค์

🧠 แผนผังความคิดส่วนบุคคล

👉 ดูตัวอย่างแผนผังความคิดเพิ่มเติม!

วิธีสร้างแผนผังความคิดใน Word

หมายเหตุ: ในคู่มือนี้ เราใช้ Microsoft Word สำหรับ Mac เวอร์ชัน 16. 54 ขั้นตอนและคุณสมบัติอาจดูแตกต่างหากคุณใช้บนแพลตฟอร์มหรือเวอร์ชันอื่น

📈 เวอร์ชัน 1: กราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังความคิดใน Word ด้วยตัวเลือก SmartArt Graphics
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

1. เปิด Microsoft Word

2. เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง เพื่อเปิดเอกสาร Word ใหม่

3. ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน

4. ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ระยะขอบ > แคบ

ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนสีของหน้า ให้ไปที่แท็บ ออกแบบ > สีหน้า > เลือกสีที่ต้องการใช้

5. เพิ่มชื่อเอกสารของคุณไว้ที่ด้านบนของหน้า จัดให้อยู่ตรงกลาง เปลี่ยนแบบอักษร (หากต้องการ) และเพิ่มขนาดตัวอักษร

6. ไปที่แท็บ แทรก > SmartArt >ลำดับชั้น > ลำดับชั้นแนวนอน

7. จากกล่องโต้ตอบ Text Pane ให้เพิ่ม แนวคิดหลัก หัวข้อ และ หัวข้อย่อย ของคุณ

  • กดปุ่ม Return เพื่อเพิ่มช่องข้อความสำหรับข้อมูลสำคัญ และกดปุ่ม Shift เพื่อสร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยสำหรับรายละเอียดที่อยู่ใต้ข้อมูลสำคัญ

🔸 เวอร์ชัน 2: รูปทรงพื้นฐาน

สร้างแผนผังความคิดใน Word ด้วยรูปทรงพื้นฐาน
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

1. เปิด Microsoft Word

2. เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง เพื่อเปิดเอกสาร Word ใหม่

3. ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน

4. ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ระยะขอบ > แคบ

ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนสีของหน้า ให้ไปที่แท็บ ออกแบบ > สีหน้า > เลือกสีที่ต้องการใช้

5. เพิ่มชื่อเอกสารของคุณไว้ที่ด้านบนของหน้า จัดให้อยู่ตรงกลาง เปลี่ยนแบบอักษร (หากต้องการ) และเพิ่มขนาดตัวอักษร

6. เริ่มต้นด้วยรูปทรง แนวคิดหลัก: ภายใต้แท็บ แทรก > เลือก รูปร่าง > คลิกที่รูปทรงใดก็ได้ที่ต้องการ > วาดรูปทรงนั้นไว้ตรงกลาง

7. ต่อไป เลือกรูปร่างที่ต่างกันสำหรับ หัวข้อ: ภายใต้แท็บ แทรก > เลือก รูปร่าง > คลิกที่รูปร่างที่ต้องการ > วาดรูปร่างที่ล้อมรอบ แนวคิดหลัก

8. จากนั้น เลือกอีกรูปร่างหนึ่งสำหรับ หัวข้อย่อย: ภายใต้แท็บ แทรก > เลือก รูปร่าง > คลิกที่รูปร่างใดก็ได้ที่ต้องการ > วาดรูปร่างล้อมรอบ แนวคิดหลัก

9. สุดท้าย ให้แทรกเส้นตรงเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิดหลัก, หัวข้อ, และ หัวข้อย่อย: ภายใต้แท็บ แทรก > เลือก รูปร่าง > เส้น > วาดเส้นเพื่อเชื่อมต่อสองรูปร่าง

📓 เวอร์ชัน 3: แบบข้อความ

วางหัวข้อหลักไว้ตรงกลางของหน้า และเพิ่มเส้นเพื่อแสดงสาขาในแผนผังความคิด
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

1. เปิด Microsoft Word

2. เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง เพื่อเปิดเอกสาร Word ใหม่

3. ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน

4. ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ระยะขอบ > แคบ

ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนสีของหน้า ให้ไปที่แท็บ ออกแบบ > สีหน้า > เลือกสีที่ต้องการใช้

5. เพิ่มชื่อเอกสารของคุณไว้ที่ด้านบนของหน้า จัดให้อยู่ตรงกลาง เปลี่ยนแบบอักษร (หากต้องการ) และเพิ่มขนาดตัวอักษร

6. คลิกสองครั้งที่ใดก็ได้ในเอกสาร Word ของคุณเพื่อเพิ่มข้อความ (หรือแทรกกล่องข้อความ)

เพิ่มความคิดหลักไว้ตรงกลางของแผนภาพความคิด
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

7. เพื่อจัดหมวดหมู่ แนวคิดหลัก, หัวข้อ, และ หัวข้อย่อย ของคุณ ให้ไฮไลต์ข้อความแล้วไปที่ แท็บหน้าแรก > สีตัวอักษร > คลิกสีที่ต้องการเพื่อนำไปใช้

8. ภายใต้แท็บ แทรก > เลือก รูปร่าง > เส้น > วาดเส้นเพื่อเชื่อมต่อสองรูปร่าง

สร้างเส้นตรงในแผนผังความคิดเพื่อเชื่อมโยงหัวข้อย่อยกับหัวข้อหลัก
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือ AI เพื่อแสดงภาพไอเดียของคุณได้เร็วขึ้น ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างภาพประกอบและภาพกราฟิกผ่านไวท์บอร์ดได้ ดูวิธีการใช้งาน! 👇🏼

ClickUp-เครื่องมือสร้างภาพจากสมอง

7 เคล็ดลับและเทคนิคการใช้ Microsoft Word สำหรับการสร้างแผนผังความคิด

1️⃣ เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นของระบบ

หากคุณพบว่าตัวเองเปลี่ยนฟอนต์อยู่ตลอดเวลา ก่อนที่จะทำอะไรอย่างอื่นในเอกสาร Word ของคุณ ให้เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นของระบบ:

1. ภายใต้ รูปแบบ ให้เลือก แบบอักษร

2. เปลี่ยน แบบอักษร, รูปแบบ แบบอักษร หรือ ขนาด

3. ที่มุมล่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

4. เลือกว่าคุณต้องการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นสำหรับเอกสารปัจจุบันหรือเอกสารทั้งหมดตามแบบมาตรฐาน

5. คลิก ตกลง

เลือกแบบอักษรในหน้าต่างป๊อปอัพสำหรับแผนผังความคิด
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

2️⃣ เพิ่มคำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุดไปยังแถบเครื่องมือที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

พวกเราส่วนใหญ่ใช้แถบเครื่องมือริบบอนของ Microsoft Word เพียงประมาณ 25% เท่านั้น แต่เรายังคงต้องเลื่อนผ่านฟังก์ชันต่างๆ มากมายเพื่อเข้าถึงมัน ลองเติมแถบเครื่องมือที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วของคุณด้วยคำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุด (เช่น การสร้างกล่องข้อความ การแทรกรูปร่าง และอื่นๆ) เพื่อลดจำนวนคลิกให้น้อยลง!

1. คลิกที่ จุดไข่ปลา (ไอคอนสามจุด) ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือก คำสั่งเพิ่มเติม

2. เลือกคำสั่งใด ๆ จากคอลัมน์ซ้าย และคลิกที่ลูกศรขวาเพื่อย้ายคำสั่งไปยังคอลัมน์ขวา

3. ลบคำสั่งออกจากคอลัมน์ซ้ายโดยเลือกปุ่มลูกศรย้อนกลับ

4. คลิก บันทึก

เลือกแบบอักษรในหน้าต่างป๊อปอัพสำหรับแผนผังความคิด
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

3️⃣ เปลี่ยนรูปภาพให้เป็นรูปร่าง

เพิ่มความเป็นส่วนตัวหรือสื่อภาพเพื่อสนับสนุนการนำเสนอของคุณโดยการแทรกภาพและจัดรูปแบบให้เป็นรูปทรงเพื่อให้ดูทันสมัย นี่คือวิธีการ:

1. ลากและวางรูปภาพลงในแอปพลิเคชัน Word โดยตรง หรือไปที่แท็บ แทรก > รูปภาพ และนำเข้าไฟล์

2. เลือกไฟล์ของคุณ

3. ภายใต้แท็บ รูปแบบรูปภาพ > คลิกที่ลูกศรข้าง ครอบตัด เพื่อแก้ไขรูปภาพให้เป็นรูปทรงหรืออัตราส่วนใดก็ได้

4. กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกและลากมุมใดมุมหนึ่งเพื่อปรับขนาด ⬇️

เพิ่มรูปภาพ จากนั้นใช้ลูกศรแบบเลื่อนลงเพื่อปรับขนาดของรูปภาพใน ms word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

4️⃣ ข้อความลอเรม อิปซัม

หากต้องการเนื้อหาชั่วคราวอย่างรวดเร็ว ใช้คำสั่ง Lorem เพื่อแทรกข้อความตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อบนแผนผังความคิดของคุณได้ นี่คือวิธีการ:

1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความตัวแทนเริ่มต้น

2. ประเภท =lorem(จำนวนย่อหน้า, จำนวนประโยค)

เริ่มวางข้อความในไฟล์ ms word สร้างแผนผังการไหล
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

5️⃣ สร้างชุดสีสำหรับใช้ซ้ำ

คุณจะสร้างเอกสารมืออาชีพได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียวโดยใช้ธีมสี และเพื่อนร่วมงานของคุณจะชื่นชมความสม่ำเสมอของสีสัน. หลายครั้งที่เราติดอยู่กับการคิดหาสีที่เข้ากันได้. วันนี้คุณไม่ต้องคิดอีกต่อไป!

แผนผังความคิดที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นใช้ชุดสีเดียวกันนี้ ⬇️

ชุดสีจาก ClickUp สำหรับ Microsoft Word เพื่อออกแบบกลุ่มภาพประกอบของคุณ
ดาวน์โหลดชุดสีที่ได้รับการอนุมัติจากนักออกแบบจาก ClickUp สำหรับโปรเจกต์ถัดไปของคุณ

6️⃣ เปลี่ยนรูปร่างและสีของ "เส้นเริ่มต้น" ของระบบ

บันทึกเส้นที่สมบูรณ์แบบในแผนผังความคิดของคุณโดยตั้งค่าให้เป็นเส้นเริ่มต้นใน Word วิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการคัดลอก วาง และจัดรูปแบบเส้นใหม่ทุกครั้งได้อย่างมาก จากนั้นบันทึกไว้ที่แถบเครื่องมือที่เข้าถึงเร็ว (กล่าวถึงในเคล็ดลับ #2)! เพื่อตั้งค่าเส้นเริ่มต้นใหม่:

1. คลิกขวาที่เส้น

2. เลือก ตั้งค่าเป็นเส้นเริ่มต้น

3. เปลี่ยนบรรทัดเริ่มต้นเมื่อคุณพบรายการโปรดใหม่หรือต้องการกลับไปที่บรรทัดเดิมของ Word!

เปลี่ยนบรรทัดเริ่มต้นในไฟล์ ms word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

7️⃣ สร้างคลังแม่แบบ

บันทึกแม่แบบแผนผังความคิดที่คุณปรับแต่งไว้สำหรับครั้งต่อไปที่คุณนั่งลงเพื่อสร้างแผนผังความคิด ด้วยวิธีนี้คุณจะตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วและสามารถเริ่มทำงานได้ทันที! บันทึกแม่แบบด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็นเทมเพลต จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

2. กรอกชื่อเทมเพลตปฏิทินของคุณภายใต้ บันทึกเป็น

3. เพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องภายใต้ แท็ก (สำหรับผู้ใช้ Mac)

4. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบปฏิทินของคุณ

5. ตรวจสอบว่า รูปแบบไฟล์ ถูกตั้งค่าเป็น แม่แบบ Microsoft Word (.dotx)

6. คลิก บันทึก

วิธีบันทึกแม่แบบแผนผังความคิดใน Microsoft Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

แม่แบบแผนผังความคิดฟรีใน Word

พูดถึงเทมเพลต นี่คือเทมเพลตไทม์ไลน์ฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีหรือใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับแผนผังความคิดหรือแผนผังแนวคิดครั้งต่อไปของคุณ

แม่แบบแผนผังความคิดกราฟิกสำหรับ Microsoft Word โดย Template.net

แม่แบบแผนผังความคิดกราฟิกสำหรับจัดระเบียบข้อมูลใน Microsoft Word
ผ่านทาง Template.net

แม่แบบแผนผังความคิดแบบกราฟิกสำหรับ Microsoft Word โดย Template.netเป็นเครื่องมือที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับการจัดระเบียบความคิด ไอเดีย หรือแนวคิดของคุณในรูปแบบภาพ แม่แบบนี้ใช้งานง่าย มีการออกแบบที่เรียบง่ายและชัดเจน ช่วยให้ทุกคนตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงมืออาชีพสามารถสร้างแผนผังความคิดที่ดูสวยงามได้อย่างง่ายดาย

ที่สำคัญคือ เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และใช้งานร่วมกับ Microsoft Word ทุกเวอร์ชันได้อย่างราบรื่น มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการ การตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ หรือการระดมความคิด ถือเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการใดๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

แม่แบบแผนผังความคิดเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจใน Microsoft Word โดย Template.net

แม่แบบแผนผังความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางธุรกิจใน Microsoft Word
ผ่านทาง Template.net

แม่แบบแผนผังความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของ Microsoft Word โดย Template.netเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพทางธุรกิจ แม่แบบนี้มีประสิทธิภาพในการแสดงและเชื่อมโยงแนวคิด วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนในรูปแบบกราฟิก มันมีรูปแบบระดับมืออาชีพที่ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าแผนผังความคิดของคุณตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง

สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Word ได้ทุกเวอร์ชัน เทมเพลตนี้มีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม หรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณผ่านการมองเห็นที่ดีขึ้น เทมเพลตแผนผังความคิดนี้เป็นทรัพยากรที่คุณไม่ควรพลาด

4 ข้อเสียหลักของการใช้ Word ในการสร้างแผนผังความคิด

แม้ว่า Microsoft Word จะเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในการตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของแรงงานยุคใหม่ และคุณอาจจำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกอื่นของ MS Word แม้แต่การทำสิ่งพื้นฐานที่สุดในการสร้างตารางง่ายๆ ก็ต้องใช้การคลิกหลายครั้งและการนำทางอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างไทม์ไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์

นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนลงทุนเวลา, พลังงาน, และทรัพยากรใน Microsoft Word:

  1. มันท้าทายที่จะใช้: แถบเครื่องมือ Ribbon แตกต่างกันไปในแต่ละเวอร์ชัน ทำให้มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นในการเรียนรู้ว่าเครื่องมือสร้างและวาดทำงานอยู่ที่ไหน (และอย่างไร) คุณอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในการค้นหาบทความช่วยเหลือทางออนไลน์
  2. มันแพง: โปรแกรมสำนักงานอื่น ๆ เช่น Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel และอื่น ๆ มีราคาสูง (แอปพลิเคชัน Word เพียงอย่างเดียว เริ่มต้นที่ $159.99!)
  3. ตัวเลือกมากเกินไป: การตัดสินใจที่หยุดชะงักจะค่อยๆ เข้ามาเมื่อคุณอยู่ในกระบวนการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน การพยายามทำภารกิจง่ายๆ เช่น การแทรกและเพิ่มบรรทัดพื้นฐานกลายเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากเนื่องจากแถบเครื่องมือ Ribbon ของ Word ขาดความใช้งานง่าย
  4. ไม่มีการทำงานอัตโนมัติ: Word ไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมในฐานะซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ

คุณต้องการสิ่งนั้น.

ทำไม? เครื่องมือแผนผังความคิดที่ทรงพลังช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของงานได้รวดเร็ว ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องอัปเดตและแบ่งปันแผนผังความคิดอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์โครงการเพื่อให้ตนเอง ทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าเกิดความคุ้นเคย

หากคุณต้องการประหยัดเวลาพร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพของงานและการทำงานร่วมกัน ลองสร้างแผนผังความคิดใน ClickUp! ✨

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง:

ทำให้แผนผังความคิดของคุณมีชีวิตชีวาด้วย ClickUp

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมในการจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่กับแอปเพิ่มประสิทธิภาพหรือผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ การปรับแต่งของ ClickUp สามารถขยายได้กับทุกขนาดทีมเพื่อการจัดการงานที่เป็นระเบียบและเชื่อมโยงกัน

แผนผังความคิดของ ClickUp
ลองใช้ ClickUp Mind Maps
ใช้แผนผังความคิดของ ClickUp เพื่อแบ่งปันความรู้และเชื่อมโยงงานของคุณ

ClickUp Mind Mapsไม่เพียงแต่สร้างพื้นที่ให้คุณขยายและยืดความคิดของคุณได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถใช้เพื่อสร้างต่อจากงานและโครงการที่คุณได้สร้างไว้ใน ClickUp ได้อีกด้วย

  • สร้าง แก้ไข และลบงาน (และงานย่อย) ได้อย่างรวดเร็วจากมุมมองแผนผังความคิดของคุณ
  • สร้างใน โหมดว่าง ที่โหนดไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับโครงสร้างงานใดๆ—การคิดแบบอิสระในรูปแบบแผนผังความคิดที่ดีที่สุด!
  • ลากกิ่งเพื่อปรับตำแหน่งของโหนดและจัดระเบียบให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล
  • ใช้ฟิลเตอร์เพื่อซ่อนกิ่งที่ว่างทั้งหมดเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • แชร์แผนผังความคิดของคุณกับใครก็ได้ที่อยู่นอก Workspace ของคุณ เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เทมเพลตสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ClickUp Mind Maps ได้อย่างง่ายดาย!
แผนผังความคิดแบบง่ายโดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพกระบวนการทำงานของคุณในรูปแบบแผนผังที่ยืดหยุ่นได้ด้วยเทมเพลต Simple Mind Map จาก ClickUp

นอกเหนือจากเอกสาร Word: สร้างแผนผังความคิดใน ClickUp

แม้ว่าการสร้างแผนผังความคิดใน Word จะเป็นทักษะที่มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่สะดวกที่สุดสำหรับการจัดการเวลาและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายลองใช้ ClickUp วันนี้และแก้ปัญหาได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียวของการวาดเส้นแต่ละเส้นใน Word! 🚀