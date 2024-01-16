25 ตัวอย่างแผนผังความคิดสุดล้ำสำหรับปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "แผนที่ความคิดคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แผนผังความคิดคือประเภทหนึ่งของแผนผังใยแมงมุม ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ช่วยให้คุณค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละแนวคิดและจัดโครงสร้างข้อมูล" } } ] }
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการหรือการสร้างเมนูที่ชวนน้ำลายสอ เราทุกคนต่างเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มีไอเดียที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้มันเป็นจริงได้อย่างไร
โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหาอย่างง่ายที่คุณสามารถใช้ได้ที่นี่: แผนผังความคิด. 🧠✨
ในบทความนี้ เราจะแสดงตัวอย่างแผนผังความคิดที่ใช้งานได้จริง 25 แบบให้คุณดูเป็นแรงบันดาลใจ พร้อมสอนวิธีสร้างแผนผังความคิดอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตฟรีให้ดาวน์โหลดอีกด้วย!
มาเริ่มวางแผนกันเถอะ!
แผนภาพความคิดคืออะไร?
แผนผังความคิดคือประเภทหนึ่งของแผนผังแมงมุม ซึ่งเป็นเครื่องมือทางภาพที่ช่วยให้คุณค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละแนวคิดและจัดโครงสร้างข้อมูล
ในการสร้างแผนผังความคิด คุณต้องเลือก แนวคิดหลัก หรือหัวข้อหลักก่อน หัวข้อหลักจะมีกิ่งก้านที่เชื่อมต่อกับ หัวข้อย่อย ที่เชื่อมโยงกัน และคุณทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะได้แผนผังที่แสดงความคิดของคุณอย่างแท้จริง!
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่นClickUp MindMapsหรือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตเช่นSimple Mind Map Template โดย ClickUp
บางคนชอบปล่อยความคิดสร้างสรรค์ให้โลดแล่นด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดที่ว่างเปล่า
หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องการลองใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าโดย ClickUp เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
25 ตัวอย่างแผนผังความคิดที่มีประโยชน์ (+ กรณีการใช้งานจริง)
นี่คือตัวอย่างแผนผังความคิดสร้างสรรค์มากกว่า 20 แบบที่คุณสามารถนำไปใช้ได้วันนี้:
1. การบริหารโครงการ
กระบวนการทำแผนผังความคิดช่วยให้การแยกย่อยแนวคิดที่ซับซ้อนหรือแผนโครงการเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีเอกสารซึ่งอาจยาวเป็นร้อยหน้า
บางส่วนของสาขาที่โดดเด่นในแผนผังความคิดการวางแผนโครงการของคุณอาจรวมถึง:
- แนวทางการบริหารโครงการ
- ขอบเขตของโครงการ
- การสื่อสาร
- แผนการจัดการต้นทุน
- การจัดการตารางเวลา
- การจัดการคุณภาพ
- แผนการจัดการความเสี่ยง
- การจัดการทรัพยากร
แผนผังความคิดจะช่วยให้คุณขยายรายละเอียดของแผนเหล่านี้ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดตกหล่น
คุณสามารถสร้าง แผนผังความคิด ได้ที่ไหนบ้าง?
สมุดบันทึกเหรอ? ไม่เอาหรอก
สวัสดีครับ/ค่ะClickUp 👋🏼 😄
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกเป็นที่ชื่นชอบของทีมมากมายทั่วโลก และเป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายที่สุดที่คุณจะพบ
ทำไม?
เพราะเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถเปลี่ยนมุมมองของแผนผังความคิดและเริ่มสร้างแผนผังความคิดของคุณได้ทันที!
นี่คือตัวอย่างแผนผังความคิดสำหรับการจัดการโครงการของเราที่แสดงบน ClickUp:
โอ้ แล้วเราบอกหรือยังว่าแผนผังความคิด ของ ClickUpมาพร้อมกับสองโหมดเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น?
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:
- โหมดงาน: จัดเรียงพื้นที่ทำงานของคุณอย่างรวดเร็วด้วยการวาดสาขาและจัดระเบียบให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข และลบงาน (และงานย่อย) ได้โดยตรงจากแผนผังความคิดของคุณ
- โหมดว่าง: สร้างแผนผังความคิดแบบอิสระที่ไม่เชื่อมโยงกับโครงสร้างงานหรือขั้นตอนการทำงานใดๆ คุณสามารถแปลงเป็นงานได้อย่างรวดเร็วในรายการใดๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณ
เทมเพลตการวางแผนโครงการของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. มุมมองแผนผังความคิดของแผนโครงการจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานและความคืบหน้าได้.
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่แผนผังความคิดสามารถเป็นประโยชน์ต่อการจัดการโครงการหรือไม่? อ่าน คู่มือสุดยอดสำหรับการจัดการโครงการด้วยภาพ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้
2. การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจและแผนผังความคิดเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบเหมือนโกโก้ร้อนกับมาร์ชเมลโลว์ ☕️💕
ทำไม?
การวางแผนธุรกิจอาจมีปริมาณข้อมูลที่น่ากลัวซึ่งเพียงแค่แผนผังความคิดที่เรียบง่ายก็สามารถจัดการได้และทำให้ดูง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
ใช้แผนผังกลยุทธ์เพื่อเปิดตัวโครงการใหม่ของคุณและจัดการกระบวนการต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ และเมื่อคุณได้มองเห็นภาพทั้งหมดแล้ว ให้รางวัลตัวเองด้วยโกโก้ร้อนและมาร์ชเมลโลว์เพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
ตัวอย่างแผนผังความคิดการจัดการธุรกิจนี้ควรให้แนวคิดแก่คุณว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน:
3. การพัฒนาซอฟต์แวร์/ผลิตภัณฑ์
แผนผังความคิดเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผนผังการไหลเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคุณ
ใช้เพื่อวางแผนสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, คุณสมบัติ, ขั้นตอนการพัฒนา, และอื่น ๆ. คุณสามารถลงรายละเอียดการพัฒนาและสร้างแผนผังความคิดสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ได้.
นี่คือตัวอย่างแผนผังความคิดที่แสดงขั้นตอนทั่วไปในการพัฒนาซอฟต์แวร์:
เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้คุณสมบัติการตรวจสอบเพื่อทำงานร่วมกันในการออกแบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
4. การผลิตและโลจิสติกส์
หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต คุณต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับหลักการ 8M's
หากคุณยังไม่ได้ทำ นี่คือรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมปัจจัยสำคัญที่คุณต้องพิจารณา เช่น:
- Machine (เทคโนโลยี)
- Method (กระบวนการ)
- Material (วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, และข้อมูล)
- Mกำลังคน (งานที่ใช้แรงกาย) หรือ Mกำลังสมอง (งานที่ใช้ความคิด)
- การวัด (การตรวจสอบ)
- มารดาธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม)
- Management/Money Power
- Maintenance
ใช้แผนผังความคิดเพื่อขยายจากแง่มุมเหล่านี้เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับการวางแผนของคุณ
นี่คือตัวอย่างแผนผังความคิด:
ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพยากรสำหรับทีมของคุณหรือไม่?
ดูคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดของเรา .
5. การเงิน
ต้องการสร้างงบประมาณเพื่อซื้อรถ, ไปเที่ยว, หรือเกษียณอายุ?
แผนผังความคิดเป็นวิธีที่ง่ายในการสรุปค่าใช้จ่ายและการลงทุนทั้งหมดของคุณ
หากคุณดำเนินกิจการบริษัทวางแผนการเงิน คุณสามารถสร้างแผนภาพความคิดเพื่อแทนแผนที่คุณได้พัฒนาไว้สำหรับลูกค้าของคุณ ลาก่อนตารางคำนวณและเอกสารกระดาษ!
ต้องการเริ่มต้นทันทีหรือไม่?
ลองใช้เทมเพลตการจัดการโครงการบัญชีและการเงินของ ClickUp .
6.แคมเปญการตลาด
แผนปฏิบัติการโครงการการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรใด ๆ เพราะมันสามารถทำให้ความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นหรือล้มเหลวได้
ท้ายที่สุดแล้ว คุณจำเป็นต้องโปรโมตสิ่งที่คุณนำเสนอเพื่อให้ผู้คนสังเกตเห็นแบรนด์ของคุณ ใช่ไหม?
ด้วยแผนผังความคิด คุณสามารถสร้างโครงร่างภาพที่สมบูรณ์แบบวางแผนและจัดระเบียบกิจกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดและอีกมากมาย
นี่คือตัวอย่างของแผนผังความคิดที่ประกอบด้วยเนื้อหา, สื่อสังคมออนไลน์, และช่องทางตลาดอื่น ๆสำหรับการวางแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสาขาเพื่อแยกแยะช่องทางตลาดต่าง ๆ 🎨
โบนัส: ตรวจสอบคู่มือของเราเกี่ยวกับการตลาดการจัดการโครงการ! ⭐️
7. การจัดการเว็บไซต์
การวางแผนและจัดการเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องง่าย
คุณจำเป็นต้องดูแลการออกแบบและฟังก์ชันการทำงาน สร้างเนื้อหา และทำอีกมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมและนำเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทคุณในแง่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นอกจากนี้ อาจดูเหมือนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียนโค้ด และอาจทำให้การสื่อสารสิ่งที่คุณคิดไว้เป็นเรื่องยาก
นี่คือเวลาที่แผนภาพความคิดมีประโยชน์
สร้างโครงร่างภาพสำหรับทีมเสมือนของคุณและปรับปรุงการมองเห็นในทุกสิ่งที่ต้องการการคิดและการวางแผนโดยใช้แผนผังความคิดเป็นรายการตรวจสอบสำหรับทีมพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ นี่คือตัวอย่างแผนผังความคิดสำหรับการจัดการเว็บไซต์:
8. การร่างบทความที่ซับซ้อน
แม้ว่าจะมีวิธีการจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาหลายวิธี แต่การผลิตและการวางแผนเนื้อหาอาจยุ่งเหยิงได้ในบางครั้ง แผนผังความคิดสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนการตลาดเนื้อหาของธุรกิจของคุณ
ทามารา โอเมโรวิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนื้อหาที่Databox แบ่งปันวิธีที่เธอใช้แผนผังความคิดในการวางแผนเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและยาว
"แนวทางนี้ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงการจัดอันดับเนื้อหาสำหรับคำหลักหลายคำ ฉันมักใช้แผนผังความคิดเพื่อวางแผน 3 สิ่ง: โครงร่างเนื้อหาของหน้าหลัก, เนื้อหาสนับสนุน, และการเชื่อมโยงภายในระหว่างหน้าคลัสเตอร์"
"ฉันเริ่มต้นจากคำหลักหลักก่อน จากนั้นขยายออกไปจนครอบคลุมทั้งกลุ่ม ฉันจดบันทึกคำหลักยาวที่ต้องการหน้าแยกเพื่อสนับสนุนหน้าหลัก และในภายหลัง ฉันใช้แผนผังความคิดเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเชื่อมโยงภายใน (ย้อนกลับจาก H3 ไปยัง H1) นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณวางแผนโครงสร้าง URL ได้อีกด้วย"
ดูแผนผังความคิดของเธอสำหรับบทความหลักเกี่ยวกับรายงานธุรกิจ
โบนัส: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการการตลาดเนื้อหาด้วย ClickUp.
9. การระดมความคิด
ความคิดผุดขึ้นในใจของผู้คนฉลาด
แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรฉลาดกว่าคนฉลาด?
การระดมความคิดกับทีมของคุณ!
กลุ่มคนฉลาดที่สวมหมวกความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือกันสร้างแผนผังความคิดเพื่อระดมความคิดที่หลากหลาย
คุณจินตนาการถึงความเป็นไปได้ได้ไหม? 🌈✨
ยังไม่ต้องพูดถึงว่าการสร้างแผนผังความคิดเองก็สามารถจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิด แม้กระทั่งสำหรับความต้องการส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการสร้างหัวข้อหลักสำหรับบทความบล็อก การทำแผนผังความคิดจากการระดมสมองก็สามารถช่วยได้!
นี่คือตัวอย่างแผนผังความคิดสำหรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่:
ไม่แน่ใจว่าจะร่วมมือกับทีมของคุณอย่างไรเพื่อหาไอเดียที่ดีที่สุด?
นี่คือ เทคนิคการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพ ที่ควรนำมาใช้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกับทีมของคุณ ลองใช้ClickUp Docs สร้างเอกสารได้มากเท่าที่คุณต้องการด้วยการแก้ไขข้อความแบบ Rich Text และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
โบนัส: ตรวจสอบ 10 เครื่องมือ AI สำหรับการทำแผนที่ความคิดและการระดมสมองในปี 2023
10. การทดสอบ SEO
กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลบางครั้งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบทางภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการนี้คือขั้นตอนการทำงานสำหรับการทดสอบแยก SEO
ดาเรีย เชอร์, ผู้จัดการการตลาด และสครัมมาสเตอร์ที่เซมรัช, แบ่งปันตัวอย่างแผนความคิดของเธอ และวิธีที่ทีมของเธอใช้มัน.
"เรามักสร้างแผนผังความคิดที่เข้าใจง่ายเพื่ออธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทดสอบ SEO ให้กับพนักงานหรือลูกค้าของเรา ด้วยวิธีนี้ เราสามารถแสดงกระบวนการโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดที่ซับซ้อนเกินไป นอกจากนี้ นี่เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนภาพของเราให้เป็นอินโฟกราฟิกซึ่งเราจะนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดียของเรา ผมขอแนะนำให้ทุกคนใช้แผนผังความคิดในบทบาทของตนเพื่อจัดระเบียบกระบวนการหรือแม้แต่ความคิดของตนเองก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้อื่น"
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเวิร์กโฟลว์โครงการ SEO ของคุณในClickUp.
11. การจดบันทึก
ขณะฟังการบรรยายหรือเข้าร่วมประชุม คุณจดบันทึกในสมุดหรือไม่?
โอเค แล้วเมื่อคุณกลับไปดูบันทึกในภายหลัง มันเข้าใจได้ไหม? 🤔
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณพยายามนึกถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ แต่ความทรงจำกลับเป็นอุปสรรค มาหยุดเรื่องราวที่ว่า "ฉันไม่สามารถพึ่งความจำของตัวเองได้" ด้วยแผนผังความคิดกันเถอะ เพราะบันทึกทั้งหมดของคุณล้วนมีต้นกำเนิดมาจากแนวคิดหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน
ดูคู่มือนี้เพื่อเทคนิคการจำเพิ่มเติม!
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหัวข้อเรื่องเซลล์ถูกพูดถึงบ่อยครั้งในระหว่างการบรรยายวิชาชีววิทยาของคุณ
นี่คือไอเดียแม่แบบแผนผังความคิดสำหรับบันทึกการบรรยายของคุณ:
ต้องการความช่วยเหลือในการจดบันทึกการประชุมหรือไม่?
อ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีจดบันทึกการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดระเบียบแม้จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องหลายร้อยหัวข้อคือการใช้ซอฟต์แวร์แผนผังความคิด เช่น ClickUp นอกจากนี้ยังมีNotepadในกรณีที่คุณเริ่มคิดถึงสมุดบันทึกหรือแผนผังความคิดที่เขียนด้วยมือ 😉
12. การวางแผนจัดงาน
แม้ว่าจะสวยงามเพียงใดการจัดการโครงการอีเวนต์ก็อาจทำให้เครียดจนต้องหายใจเข้าออกผ่านถุงกระดาษได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาในกรณีของงานแต่งงาน
มีรายชื่อแขกมากมาย, การจัดเลี้ยง, การตกแต่ง, อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว, เป็นต้น
คุณควรอธิษฐานให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่เปลี่ยนใจด้วยนะ ไม่อย่างนั้นตารางงานแต่งงานของคุณก็คงไม่ต่างอะไรกับการไม่มีตารางเลย 🙄
อย่างไรก็ตาม แผนผังความคิด โดยเฉพาะในซอฟต์แวร์อย่าง ClickUp สามารถทำให้ทุกอย่างน้อยเครียดลงได้ เพราะสามารถแก้ไขได้ง่าย
หากเจ้าบ่าวต้องการผ้าม่านสีน้ำเงินและเจ้าสาวต้องการดอกกุหลาบสีขาว ก็แค่เพิ่มเข้าไปในแผนผังความคิด
นี่คือตัวอย่างหรือแนวคิดของเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งและนำไปใช้กับงานประเภทใดก็ได้
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมหรือไม่? อ่านคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราเกี่ยวกับการจัดการโครงการกิจกรรม
13. การสอนการทำแผนผังความคิด
คุณรู้หรือไม่ว่าแผนผังความคิดเป็น เครื่องมือ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสอน?
ครูและผู้บริหารการศึกษาสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่ออธิบายหัวข้อต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และไม่ได้จำกัดเฉพาะครูเท่านั้น
นักเรียนใช้แผนผังความคิดเพื่อเรียนรู้ ศึกษา ระดมความคิดจดบันทึกได้ดีขึ้น เป็นต้น
ต่อมา พวกเขาสามารถใช้แนวคิดการคิดแบบแผนผังความคิดได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการ การคิดสร้างสรรค์ การจัดการการเงิน การจัดประชุม และอื่น ๆ อีกมากมาย
ในที่สุด คุณจะได้เรียนรู้บางสิ่งในโรงเรียนที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ไม่เหมือนกับตรีโกณมิติ 🙄
⭐️ เคล็ดลับสนุก: ใช้แผนผังความคิดเพื่อสอนเทคนิคการทำแผนผังความคิดให้กับนักเรียน!
14. การจัดระเบียบสำหรับการเขียนเรียงความและการสอบ
นอกจากนี้ ครูสอนพิเศษส่วนตัว Caitriona Mc Tiernan จากTPR Teachingใช้แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสำหรับการสอบ
"เนื่องจากแผนผังความคิดให้ความรู้สึกไม่จำกัดมากเท่ากับเครื่องมือวางแผนประเภทอื่น ๆ จึงทำให้ฉันมีพื้นที่มากขึ้นในการคิดอย่างอิสระและขยายความคิดของฉัน บางครั้งแผนผังความคิดอาจใช้เวลามากในการสร้าง ดังนั้นการใช้เครื่องมือจัดระเบียบภาพ เช่นแผนภาพก้างปลาอาจเป็นประโยชน์" เธอกล่าว
เธอแบ่งปันตัวอย่างวิธีที่นักเรียนสามารถศึกษาหรือเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้ออียิปต์โบราณ แผนผังความคิดนี้จะประกอบด้วยหัวข้อรอง เช่น ฟาโรห์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และชีวิตประจำวัน
15. การจัดเตรียมวาระการประชุม
การประชุมต้องมีการเตรียมตัว มิฉะนั้นคุณอาจพลาดการหารือในหัวข้อสำคัญ และอาจได้ยินแต่เสียง "เอ่อ..." กับ "แล้วเราต้องคุยอะไรอีกบ้าง?"
นั่นเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
และเนื่องจากการทำแผนผังความคิดเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผน การจัดโครงสร้าง และการจัดระเบียบข้อมูลการเตรียมวาระการประชุมจึงกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
เราต้องการอะไรในวาระการประชุมบ้าง? 🤔
วัตถุประสงค์, ผู้เข้าร่วม, หัวข้อ...
ทุกแง่มุมเหล่านี้และอื่น ๆ ได้รับการครอบคลุมในตัวอย่างแผนผังความคิดง่าย ๆ นี้
ใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องวางแผนการประชุมที่ประสบความสำเร็จและบันทึกข้อมูลการประชุมอย่างละเอียด
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถ แชร์ แผนผังความคิดของคุณกับผู้เข้าร่วมทุกคนล่วงหน้าได้โดยตรง ในขณะเดียวกัน คุณสามารถจดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการจากการประชุมลงในNotepad ของเราและแปลงเป็นงานได้ทันที
ดาวน์โหลดแม่แบบบันทึกการประชุมของเราเพื่อใช้เมื่อจัดการประชุมของคุณ
16. การปรับปรุงทรัพย์สิน
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างมีรายละเอียดมากมายที่ต้องพิจารณา
มีการออกแบบ, การก่อสร้าง, งบประมาณ, คนงาน, ผู้ขาย, อุปกรณ์, วัสดุ, ใบอนุญาต... โอ๊ย!
หยุดพักหายใจสักห้าวินาที
โชคดีที่คุณสามารถใช้แผนผังความคิดเพื่อจัดการกับแง่มุมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
สร้างสาขาสำหรับการเตรียม, ห้องครัว, ภายนอก, ห้องน้ำ, ทางเทคนิค, และรายละเอียดอื่น ๆ ที่คุณต้องการ
ลองดูแผนผังความคิดนี้เพื่อทำความเข้าใจ:
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างได้ที่นี่
17. ทรัพยากรมนุษย์
สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล แนวคิดหลักคือการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพของการวิจัยและการสรรหาบุคลากรต้องยอดเยี่ยม แต่กระบวนการที่ยุ่งเหยิงจะไม่ช่วยอะไร
ไม่ต้องกังวล!เพียงแค่กำหนด KPI ด้านทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน และมองเห็นภาพกระบวนการสรรหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การวิจัยข้อมูลตลาดไปจนถึงการนัดสัมภาษณ์และการปฐมนิเทศ ทั้งหมดนี้บนแผนผังความคิด
นี่คือตัวอย่างแผนผังความคิดสำหรับการปฐมนิเทศที่ง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล:
⭐️ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: วางแผนความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณบนแผนผังความคิดของ ClickUp และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้สมัครในกระบวนการสรรหาหรือการปฐมนิเทศได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
โอ้ คุณยังสามารถใช้การผสานการทำงานกับ Zoomของเราเพื่อจัดการสัมภาษณ์งานได้โดยตรงจาก ClickUp
ยินดีครับ/ค่ะ 😇
ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีม.
18. สรุปหนังสือและสื่อ
คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้แผนที่ความคิดเพื่อสร้างสรุปสำหรับหนังสือ หนังสือเสียง หรือคอร์สออนไลน์ประเภทมัลติมีเดียอื่น ๆ ได้?
สรุปเหล่านี้ช่วยให้คุณทบทวนได้ง่ายในภายหลัง
มันง่ายกว่าที่จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเลื่อนดูแผนผังความคิดหนึ่งหน้าที่เน้นแนวคิดหลัก มากกว่าการอ่านผ่านทั้งเล่มอีกครั้ง!
การเขียนจุดหลักและแนวคิดหลักของหนังสือจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น
นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับสรุปหนังสือของคุณ:
นอกจากนี้ แรนดอลล์ เองลันด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น และที่ปรึกษาบริหารของEnglund Project Management Consultancyมักใช้แผนผังความคิดร่วมกับผู้เขียนร่วมในการวางแผนและเตรียมบทในหนังสือ
"เราตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละบท ย้ายหัวข้อต่าง ๆ ไปมา และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติโดยเจ้าของแต่ละส่วน แผนผังความคิดเหล่านี้จะถูกรวมไว้ในหนังสือที่ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านเกี่ยวกับเนื้อหา" เขากล่าว
ด้วยวิธีนี้ แต่ละหัวข้อจะถูกเน้นและขยายความ ในขณะเดียวกันก็ยังคงมองเห็นหัวข้อได้ภายในบริบทที่กว้างขึ้น
โบนัส:แผนผังความคิด vs. แผนผังแนวคิด 🤩
19. การวางแผนและการดำเนินการตามเป้าหมาย
อยากไต่เต้าในสายงานหรือแค่เดินขึ้นบันไดในตึกของคุณโดยไม่หอบเหนื่อย?
ทั้งสองเป้าหมายนี้ต้องการการวางแผนเพื่อดำเนินการ
แต่คุณจะเริ่มต้นที่ไหน?
ก่อนอื่น คุณต้องตั้งเป้าหมายแบบ SMART: specific (เฉพาะเจาะจง), measurable (วัดผลได้), achievable (สามารถทำได้), relevant (เกี่ยวข้อง), และ time-bound (มีกรอบเวลา)
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว, อาชีพ, ฟิตเนส, หรือครอบครัว ทุกเป้าหมายที่คุณคิดถึงควรสอดคล้องกับข้อกำหนด SMART
อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายใด ๆ คือการแบ่งเป้าหมายนั้นออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ และนี่คือจุดที่แผนผังความคิด (Mind Map) แสดงประสิทธิภาพได้อย่างยอดเยี่ยม
ใช้แผนผังความคิดเพื่อกำหนดเป้าหมายที่กว้างและขยายออกไปเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น อย่าลืมกำหนดOKRsเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
นี่คือตัวอย่างแม่แบบแผนผังความคิดอย่างง่ายเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย:
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: วิธีที่ง่ายกว่าในการตั้งและติดตามเป้าหมายคือการใช้เป้าหมายของ ClickUp มันจะ อัปเดตโดยอัตโนมัติ ความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายย่อยๆ ที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณ
20. การวางแผนการจัดการเวลา
บางคนดูเหมือนจะใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่าและทำให้ดูเหมือนพวกเขามีเวลา 25 ชั่วโมงในแต่ละวัน น่าหงุดหงิดจริงๆ
คุณไปด้วยเหรอ?
จากนั้น คุณจำเป็นต้องพิจารณาเทคนิคการจัดการเวลา
เทคนิคที่ง่ายที่สุด: วางแผนงานและกิจกรรมของคุณบนแผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างตารางเวลาของคุณได้ทุกสัปดาห์
แบ่งแผนรายสัปดาห์ของคุณออกเป็นวัน แล้วแยกย่อยตามลำดับความสำคัญ คุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนว่าอะไรควรทำก่อนและอะไรสามารถทำทีหลังได้
นี่คือหนึ่งในไอเดียแผนผังความคิดที่ง่ายที่สุดสำหรับการวางแผนจัดการเวลาประจำสัปดาห์:
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เราจะให้คุณดีกว่าเดิมด้วยการติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ซึ่งสามารถแสดงให้คุณเห็นได้อย่างแม่นยำว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละงานหรือกิจกรรมนานแค่ไหน—การจัดการเวลา 101!
ลองดูสิ คุณจะไม่ต้องการให้มี 25 ชั่วโมงในหนึ่งวันอีกต่อไป
โบนัส:ตัวอย่างแผนภูมิ Raci!
21. การวางแผนเมนูร้านอาหาร
เคยไปร้านอาหารหรูแค่เพื่อดูเมนูที่ไม่มีรูปไหม?
หรือชื่อที่คุณออกเสียงไม่ได้และไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับจานอาหาร?
ที่แย่ที่สุดคือ เมนูสั้นกว่าความอดทนของคุณเมื่อต้องรออาหาร
หากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหาร คุณมีอำนาจสูงสุดในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการวางแผนเมนูที่ดีบน แผนที่ความคิด! 😇
คิดถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่อาจดึงดูดลูกค้าของคุณ และเพิ่มรูปภาพเพื่อให้พวกเขารู้ว่าจะได้พบอะไร (การนำเสนอทางภาพกระตุ้นความอยาก 🤫)
นี่คือตัวอย่างแนวคิดสำหรับแม่แบบแผนผังความคิดเมนูร้านอาหาร:
22. การจัดการความเสี่ยง
"สาเหตุ" และ "ผลลัพธ์" เป็นสองสิ่งที่คุณต้องจดจำและบันทึกไว้ใน แผนผังความคิด เนื่องจากแผนผังความคิดเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิด คุณสามารถมองเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
ใช้เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
การคาดการณ์และการเตรียมพร้อมนี้จะช่วยประหยัดเวลา เงิน และความเสียหายอื่นๆ ของคุณ
นี่คือแผนผังความคิดการจัดการความเสี่ยงที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กรของคุณ และบันทึกไว้เป็นเทมเพลตเพื่อใช้ในอนาคต
ไปควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่เข้ามาทางคุณ! 💪
โบนัส: เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด!
23.การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์
โอ้ ความตื่นเต้น ความเครียด ความรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้อง... จะเก็บมันไว้ได้อย่างไร?
แม้ว่าการสัมภาษณ์จะน่าตื่นเต้นเพียงใด แต่มันก็อาจทำให้ยากที่จะมีสมาธิและเตรียมตัวได้
หากคุณต้องการสร้างความประทับใจแรกที่ดีจริงๆ ลองใช้เทคนิคการทำแผนผังความคิดดู
จดบันทึกทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่การตอบคำถามที่ท้าทายว่า "คุณเห็นตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร?" ไปจนถึงรายละเอียดสุดท้ายที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับบริษัท
นี่คือเทมเพลตที่มีทุกแง่มุมที่คุณต้องพิจารณาและสิ่งที่คุณอาจไม่ได้นึกถึง
24. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านการดูแลสุขภาพ
จามี ยาซดาเนีย, ผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (PMP) และผู้อำนวยการ Scrum ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Disciplined Agile (DASM) จากYazdani Consulting & Facilitation, ได้แบ่งปันตัวอย่างแผนผังความคิดที่ได้จากการประชุมสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ในกระบวนการโครงการและระบบการทำงานในองค์กรไม่แสวงหากำไรด้านสาธารณสุข
แผนผังความคิดถูกใช้เพื่อพิจารณาขั้นตอนการทำงานปัจจุบันและที่เป็นไปได้ รวมถึงระดมความคิดเพื่อแก้ไขความท้าทายในการได้รับการยอมรับที่ระบุไว้
โบนัส:วิธีสร้างแผนผังความคิดใน Google Docs!
25. กฎการเจรจาต่อรอง
แผนผังความคิดนี้สร้างโดย Randall Englund จาก Englund Project Management Consultancy แสดงกฎสิบประการของการเจรจาต่อรอง แสดงให้เห็นถึงกรอบความคิดและพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับทักษะอาชีพนี้ จากนั้นเจาะลึกลงไปในกิจกรรมโดยละเอียด
สำรวจแผนผังความคิดของเขาและแผนภูมิอื่น ๆ ได้ที่นี่
ถึงเวลาขยายขอบเขตสู่ ClickUp
นี่คือตัวอย่างแผนผังความคิดมากกว่า 20 แบบที่สามารถช่วยคุณจัดระเบียบความคิด วางแผนโครงการ และบรรลุเป้าหมายของคุณได้
ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
น่าเสียดายที่การดูตัวอย่างแผนผังความคิดเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ไม่ว่าคุณจะจินตนาการมันอย่างหนักหนาสักเพียงใดก็ตาม
สิ่งที่คุณต้องการคือแผนการดำเนินงานที่มั่นคงเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น
ในการสร้างแผนปฏิบัติการ คุณจะต้องสร้างแผนผังความคิดของคุณเองและทำงานไปตามแต่ละแขนง และถึงแม้ว่าคุณจะสามารถสร้างแผนผังความคิดบนกระดาษใน WordหรือExcel ได้ แต่บางครั้งแผนผังความคิดบนกระดาษก็ไม่สามารถทนต่อการระดมความคิดได้ ☔
แต่ด้วยเครื่องมือแผนผังความคิดอย่าง ClickUp ความคิดและไอเดียของคุณจะสามารถรับมือกับพายุความคิดใดๆ ที่เข้ามาได้อย่างแน่นอน
ทำไมต้องใช้แผนผังความคิด ClickUp?
- แยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อน, วางแผนขั้นตอนการทำงาน, และมองเห็นภาพงานทั้งหมดในที่เดียว
- จัดระเบียบแผนผังความคิดของคุณใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วย จัดวางใหม่ โดยคงลำดับชั้นของแผนผังไว้และปรับปรุงความอ่านง่าย
- เพิ่มไอเดียลงในแผนที่และแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ใน ClickUp
- เชื่อมต่อจุดได้เร็วขึ้นด้วยมุมมองแบบต่อเนื่อง, ตัวเลือกการจัดเรียงขั้นสูง, และสีที่ปรับแต่งได้
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ด้วยกระดานไวท์บอร์ด การจัดการงาน เอกสาร แชท และอื่นๆ อีกมากมายที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ด้วย ClickUp คุณสามารถบอกลาการสลับหน้าจอที่ยุ่งยากและเครื่องมือที่แยกจากกันหลายตัวได้เลย
รับ ClickUp ฟรี เพื่อสัมผัสประสบการณ์ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่สามารถช่วยเปลี่ยนทุกไอเดียให้กลายเป็นจริง