การจัดการแคมเปญการตลาดคืออะไร (พร้อมตัวอย่างและแม่แบบ)

"แค่ลงมือทำ"
ในปี 1988 บริษัทโฆษณาที่เพิ่งก่อตั้งได้คิดค้นสโลแกนนี้ขึ้นสำหรับลูกค้าคนแรก ซึ่งเป็นบริษัทเสื้อผ้ากีฬาขนาดเล็กจากรัฐออริกอนชื่อว่า Nike น่าแปลกใจไหมล่ะ:แคมเปญการตลาดนี้ประสบความสำเร็จในทันที
วลีนี้ติดหูอย่างแน่นอน แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้แคมเปญโฆษณานี้ประสบความสำเร็จ เอเจนซี่ยังเลือกจังหวะเวลาได้ดีอีกด้วย
ชัดเจนว่าการจัดการแคมเปญการตลาดมีความสำคัญ แต่มันอาจรู้สึกน่ากลัวสำหรับเอเจนซี คุณจะทำอย่างไรให้สมดุลแคมเปญระหว่างลูกค้า? คุณจะทำอย่างไรให้ควบคุมแคมเปญได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในองค์กร?
ไม่เป็นไร!
ในคู่มือการจัดการแคมเปญการตลาดนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อดำเนินแคมเปญที่ประสบความสำเร็จให้กับลูกค้าของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
การจัดการแคมเปญการตลาดคืออะไร?
การจัดการแคมเปญการตลาดคือกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และติดตาม ความพยายามทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงงานทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดระเบียบ เปิดตัว และประเมินแคมเปญการตลาดตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการเริ่มต้นและหลังสิ้นสุดแคมเปญ
หากคุณกำลังดูแลการจัดการแคมเปญการตลาดให้กับลูกค้าในสภาพแวดล้อมของเอเจนซี่ คุณอาจรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เช่น:
- การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
- ทำการวิจัยตลาดเพื่อรู้จักกลุ่มเป้าหมาย
- ช่วยลูกค้าในการกำหนดและบริหารงบประมาณการตลาดของพวกเขา
- การสร้างและจัดการปฏิทินเนื้อหา
- เสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ของลูกค้าของคุณผ่านเนื้อหาและการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์
- การสร้างกราฟิกและวิดีโอที่สวยงามตระการตาเพื่อสื่อสารข้อความของลูกค้าสำหรับโฆษณา
ระหว่างการร่วมมือข้ามสายงานและความกดดันในการส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด การดำเนินแคมเปญอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปแม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดฟรีของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสินทรัพย์และโครงการทางการตลาดในที่เดียว สำหรับแคมเปญทั้งหมดของคุณ!
องค์ประกอบหลัก การบริหารจัดการแคมเปญการตลาด การวางแผน
ในฐานะส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการการตลาด คุณจำเป็นต้องกำหนดองค์ประกอบทั้งหมดที่แคมเปญการตลาดของลูกค้าของคุณต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
นี่คือหกองค์ประกอบสำคัญที่ควรให้ความสำคัญเมื่อวางแผนแคมเปญการตลาดสำหรับลูกค้า:
- กลุ่มเป้าหมาย: *คุณกำลังทำการตลาดกับใคร? กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าจะเป็นตัวกำหนดข้อความที่จะเข้าถึงใจช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น และรูปแบบเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนี้ใช้มากที่สุด
- เป้าหมายการตลาด และ OKRs: ทำไมคุณถึงกำลังทำแคมเปญ? วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้ทีมของคุณรับผิดชอบได้ในขณะที่พวกเขาทำงานให้กับโครงการของลูกค้า และด้วย OKRs ที่กำหนดไว้อย่างดี คุณจะมีวิธีติดตามความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้ทั้งทีมของคุณและลูกค้าทราบถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ทำไมคุณถึงทำมัน และประสิทธิภาพของงานที่คุณทำ*
- งบประมาณ: งบประมาณแคมเปญการตลาดของลูกค้าของคุณกำหนดขีดจำกัดที่ชัดเจนว่า คุณสามารถ หรือลูกค้าของคุณจะใช้จ่ายกับโครงการนี้ได้มากเพียงใด แม้ว่าคุณไม่ต้องการให้งบประมาณของลูกค้าเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ แต่ควรใช้จำนวนเงินนี้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าแนวคิดของทีมคุณสำหรับแคมเปญนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่
- กิจกรรมการตลาด: ประเภท ของแคมเปญที่คุณจะสร้างสำหรับลูกค้าของคุณคืออะไร? คำถามนี้เป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดการจัดสรรทรัพยากร,ผลลัพธ์ที่คาดหวัง, และกรอบเวลาในอนาคต โฆษณาทางโทรทัศน์จะต้องการทรัพยากรมากกว่าการรณรงค์ผ่านจดหมายข่าวทางอีเมลอย่างมาก ประเภทของการรณรงค์ทางการตลาดที่คุณดำเนินการยังขึ้นอยู่กับช่องทางที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของคุณด้วย ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่น Gen Z การรณรงค์ทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเช่น TikTok คือทางเลือกที่เหมาะสม
- ไทม์ไลน์: แคมเปญของลูกค้าของคุณจะใช้เวลานานแค่ไหนในการวางแผนและดำเนินการ และ เมื่อใด ที่ข้อความของคุณจะมีประสิทธิภาพสูงสุด? กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของแคมเปญ และวางแผนจุดสำคัญต่างๆบนไทม์ไลน์ หากคุณกำลังโฆษณาการลดราคาช่วงเปิดเทอมในสหรัฐอเมริกา คุณอาจต้องการให้แคมเปญดำเนินไปตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม การวางแผนควรเริ่มต้นไม่เกินเดือนมิถุนายน โดยให้ส่งมอบงานทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในกลางเดือนกรกฎาคม และคุณจะประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญในเดือนกันยายน
- ทีม: เช่นเดียวกับเหล่าอเวนเจอร์ส คุณจำเป็นต้องรวบรวมทีมในฝันของผู้ร่วมงานในเอเจนซี่ของคุณ (นักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบ หรือใครก็ตามที่คุณนึกถึง) ที่สามารถจัดการกับแต่ละงานในรายการงานของแคมเปญการตลาดของคุณได้ พิจารณาทักษะและความพร้อมของสมาชิกในทีมเมื่อเลือกกลุ่มของคุณ
7 ขั้นตอนสู่การบริหารจัดการแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดการแคมเปญการตลาดทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ ลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้จัดการการตลาดที่บริษัทการตลาดโซเชียลมีเดียลูกค้าของคุณคือ MySkinDoc ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาคือแอปเทเลเฮลท์ที่เชื่อมต่อแพทย์ผิวหนังที่ได้รับใบอนุญาตกับผู้ป่วยจากระยะไกล ลูกค้าจ้างคุณเพื่อดำเนินแคมเปญโซเชียลมีเดีย (หวังว่าจะไวรัล)ที่จะยกระดับการรับรู้แบรนด์ของพวกเขา
มาแยกกลยุทธ์การจัดการแคมเปญการตลาดของคุณออกเป็น 7 ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
1. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ 🙋
ความสำเร็จของแคมเปญขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์มากน้อยเพียงใด ในฐานะเอเจนซี่ คุณจำเป็นต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับลูกค้าหลักของลูกค้าของคุณก่อนที่จะเริ่มสร้างแคมเปญ
ถามคำถามเหล่านี้เพื่อเข้าถึงความคิดของผู้ชมเป้าหมายและทำการตลาดกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- ใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากสินค้าหรือบริการของลูกค้าของคุณ?
- กลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร มีความสนใจอะไร และมีพฤติกรรมอย่างไร?
- อะไรคือปัญหาที่ผู้ชมของคุณประสบอยู่ และลูกค้าของคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร?
- ผู้รับเป้าหมายของแคมเปญนี้อยู่ในส่วนใดของช่องทางการตลาด: ส่วนบน (การรับรู้) ส่วนกลาง (การพิจารณา) หรือส่วนล่าง (การซื้อ)
เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ คุณและทีมของคุณอาจจำเป็นต้องทำวิจัยตลาดและแบ่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย (Audience Segmentation) ให้ได้ คุณควรถามลูกค้าว่าพวกเขามีบุคลิกผู้ซื้อ (Buyer Persona) หรือโปรไฟล์ลูกค้าที่ 이상 (Ideal Customer Profile) ที่พวกเขาสามารถแบ่งปันได้เพื่อช่วยเสริมการวิจัยนี้หรือไม่
แบบสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าที่มาจากลูกค้าของคุณยังช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวอย่างคำตอบ: ผู้ที่อาจลงทะเบียนกับ MySkinDoc:
- บุคคลที่มีปัญหาผิวหนังที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการไปพบแพทย์ผิวหนังด้วยตนเอง
- ต้องการมีผิวที่ใสและสุขภาพดี และใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตามแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สนใจ
- อาจรู้สึกไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตนเองและไม่แน่ใจในทางเลือกอื่นนอกจากการพบแพทย์โดยตรง; MySkinDoc สามารถเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับแพทย์ผิวหนังทางไกลได้โดยไม่มีการตัดสิน
- ยังคงอยู่ในขั้นต้นของกระบวนการตัดสินใจและเริ่มรู้จัก MySkinDoc ในขณะนี้ คุณต้องการให้พวกเขาเลือกที่จะเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณต่อไปโดยกดปุ่ม "ติดตาม"
2. กำหนดเป้าหมายและประเภทแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง 🎯
ลูกค้าต้องการบรรลุอะไรกับแคมเปญนี้ และแคมเปญประเภทใดที่จะเหมาะกับเป้าหมายนั้นมากที่สุด?
ลูกค้าโดยทั่วไปมักจะมีแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาคิดว่าแคมเปญควรจะเป็นอย่างไร งานของคุณคือการทำให้ชัดเจนเพื่อให้ไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกส่งมอบ พิจารณาจากรายการนี้ของวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ของแคมเปญการตลาดและประเภทของแคมเปญการตลาด:
- เพิ่มการลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี: รันโฆษณาบนโซเชียลมีเดียแบบชำระเงินโดยมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn และ Twitter
- เปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่สำเร็จ: สร้างหน้าแลนดิ้งที่สดใหม่และน่าตื่นเต้น พร้อมร่างข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่บน Hacker News
- กระตุ้นยอดขาย: ดำเนินการส่งอีเมลการตลาดเพื่อเตือนลูกค้าเกี่ยวกับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่พวกเขาออกจากเว็บไซต์ของคุณ
- เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์และปรับปรุงการเข้าถึงแบบออร์แกนิก: สร้างชุดบทความในรูปแบบลิสต์ (listicles) ที่เน้น SEO เพื่อให้ติดอันดับหน้าแรกของผลการค้นหาในเครื่องมือค้นหาภายในสิ้นปีนี้ โดยใช้หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์/ซอฟต์แวร์/เครื่องมือที่ดีที่สุด"
ตัวอย่าง: ลองกลับไปดูตัวอย่าง MySkinDoc ของเราอีกครั้ง ผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นทีมงานของบริษัทจึงต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านชุดโฆษณาแบบชำระเงินบน Twitter, Instagram และ TikTok คุณวางแผนที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้โซเชียลมีเดียด้วยการแสดงภาพและวิดีโอ "ก่อน" และ "หลัง" จากผู้ใช้ MySkinDoc จริง
3. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จ 🔢
เมื่อคุณทราบแล้วว่าแคมเปญการตลาดของลูกค้าควรบรรลุผลอะไร คุณก็สามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญอย่างไรตัวชี้วัดผลสำเร็จทางการตลาด (KPIs)ควรเชื่อมโยงโดยตรงกับว่าแคมเปญการตลาดสามารถบรรลุเป้าหมายของลูกค้าที่คุณได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 ได้ดีเพียงใด
ตัวอย่างของตัวชี้วัดทางการตลาดที่คุณสามารถใช้เพื่อวัดความสำเร็จตามเป้าหมายของลูกค้าได้ ได้แก่:
- สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างรายได้: อัตราการเปลี่ยนแปลง, อัตราการคลิกอีเมล, ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, การลงทะเบียนใหม่, การขายเพิ่ม, ROI
- สำหรับการเพิ่มปริมาณการเข้าชม: อันดับคำหลัก, อำนาจโดเมน, การเข้าชมจากการค้นหาแบบออร์แกนิก, จำนวนการเข้าชมหน้าทั้งหมด, ผู้เข้าชมหน้าที่ไม่ซ้ำ, อัตราตีกลับ, ค่าใช้จ่ายสำหรับแคมเปญแบบจ่ายต่อคลิก
- เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์: ความรู้สึกของผู้ใช้, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์, จำนวนการรับชมบน YouTube, การกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์หรือในสื่อมวลชน, ปริมาณการค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์
- สำหรับกิจกรรม: จำนวนผู้ลงทะเบียนหรือยอดขายบัตรทั้งหมด, จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด, ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, อัตราการได้มาซึ่งลูกค้า
ตัวอย่าง: เพิ่มผู้ติดตามและอัตราการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ MoM ขึ้น 100% ในทุกช่องทาง (ยอดการมองเห็นและยอดไลค์ใน Twitter, ยอดไลค์และคอมเมนต์ใน Instagram และ TikTok)
4. ระบุทรัพยากรที่มีอยู่ของคุณ ✔️
เมื่อวางแผนแคมเปญการตลาดให้กับลูกค้าของคุณ ให้กำหนดว่าใครในหน่วยงานของคุณที่มีทักษะและความพร้อมสำหรับงานที่ต้องทำ จากนั้น กลยุทธ์การจัดการแคมเปญการตลาดของคุณควรจัดสรรเวลาและกำหนดเส้นตายให้กับบุคคลเหล่านี้เพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
ร่วมกับสมาชิกในทีม กำหนดว่าคุณต้องการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดบ้างสำหรับแคมเปญของคุณ เช่น เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและการเข้าถึง CRM และ Google Analytics ของลูกค้าซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญที่ยอดเยี่ยมเช่น ClickUpช่วยให้คุณติดตามแคมเปญทั้งหมดและรายการที่ต้องทำ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถทำตามกำหนดเวลาได้ครบถ้วน
อย่าลืมคำนึงถึงงบประมาณแคมเปญการตลาดที่ลูกค้าจัดสรรไว้ด้วย เพื่อไม่ให้จัดสรรทรัพยากรมากเกินไป
ตัวอย่าง: คุณจะมอบหมายให้ผู้จัดการการตลาดสื่อสังคมออนไลน์สามคนเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ แซม, ลิเดีย, และมาร์โก. แต่ละคนมีประสบการณ์ในการดำเนินแคมเปญบน Twitter, Instagram, และ TikTok ตามลำดับ. คุณจะสร้างสินทรัพย์ใน Canva และ Final Cut Pro และจัดตารางการโพสต์ผ่าน Hootsuite. งบประมาณสำหรับแคมเปญนี้คือ $15,000.
5. วางแผนโครงการแคมเปญของคุณบนไทม์ไลน์ 📅
สร้างปฏิทินเนื้อหาเพื่อชี้แจงเป้าหมายและจัดการความคาดหวังระหว่างเอเจนซี่ของคุณกับลูกค้า คุณสามารถหรือผู้จัดการแคมเปญการตลาดของคุณสามารถเป็นเจ้าของปฏิทินเนื้อหาได้ในสเปรดชีตที่เรียบง่าย หรือดีกว่านั้นคือเครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือกันเช่น ClickUp
ตัวอย่าง: แคมเปญของคุณสำหรับ MySkinDoc ประกอบด้วยข้อความและสื่อสำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อทำการตลาดบน Twitter, TikTok และ Instagram:
- แคมเปญ MySkinDoc บน Twitter, TikTok และ Instagram จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม
- หน่วยงานของคุณจะจัดทำร่างของเอกสารที่ต้องส่งมอบทั้งหมดอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนด และทีมการตลาดของ MySkinDoc จะให้ข้อเสนอแนะหรือการอนุมัติภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากส่งมอบ
- ทีมของคุณจะกำหนดเวลาการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์แต่ละครั้งใน Sprout Social โดยปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดของพวกเขาสำหรับเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์บนแต่ละแพลตฟอร์ม
- คุณจะวางแผนกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการในปฏิทินเนื้อหา และมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ เช่น แซมร่างข้อความสำหรับทวิตเตอร์ภายในวันที่ 9 กันยายน มาร์โกถ่ายและตัดต่อวิดีโอ TikTok ภายในวันที่ 14 กันยายน เป็นต้น
6. ดำเนินการตามแผนของคุณ 🏃
การวางแผนแคมเปญการตลาดก็เหมือนกับการเตรียมจรวดสำหรับการปล่อยตัว: ต้องมั่นใจว่ามันมีเชื้อเพลิงเพียงพอและมีนักบินอวกาศที่เหมาะสมอยู่บนยาน การดำเนินแคมเปญของคุณคือการกดปุ่ม "ทะยานขึ้น" และทำให้มั่นใจว่าจรวดจะยังคงอยู่ในเส้นทาง มุ่งสู่ดวงจันทร์!
เพื่อรักษาโมเมนตัมในขั้นตอนนี้ ให้ตรวจสอบกับสมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังสร้างผลงานตามกำหนดเวลาอยู่ สนับสนุนให้ทุกคนยึดตามแผนที่วางไว้ แต่เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ลูกค้าเปลี่ยนขอบเขตของโครงการกลางคัน มิฉะนั้น แคมเปญของคุณอาจพังทลายลงอย่างไม่คาดคิด!
สื่อสารกับลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน —รวมถึงผู้จัดการแคมเปญการตลาดของคุณ— มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องความคาดหวังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกำหนดเวลา ปรับแผนเวลาของแคมเปญและผลลัพธ์ที่ส่งมอบเฉพาะเมื่อจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น อย่าลืมว่าความล่าช้าทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณของแคมเปญและมักนำไปสู่การขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ
ตัวอย่าง: ทีมของคุณทำได้ดีมาก พวกเขาทำตามกำหนดเวลาทุกครั้ง และ MySkinDoc ได้อนุมัติร่างทั้งหมดของคุณโดยไม่มีข้อคิดเห็นใดๆ แต่แซมประสบอุบัติเหตุขณะเล่นสกีในช่วงสุดสัปดาห์และจะต้องออกจากสำนักงานตลอดระยะเวลาที่เหลือของแคมเปญการตลาดของคุณ
คุณจะต้องหาสมาชิกใหม่ในทีมที่สามารถรับช่วงการจัดการแคมเปญ Twitter ได้ โชคดีที่ Po พร้อมช่วยเหลือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เนื่องจากเขาเพิ่งเริ่มใช้บัญชีนี้ โพสต์แรกๆ ของเขาจึงยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ MySkinDoc ลูกค้าได้ให้ข้อเสนอแนะและการแก้ไขตามนั้น รวมถึงกระบวนการอนุมัติขั้นสุดท้ายทำให้เกิดความล่าช้าในตารางการโพสต์ Twitter ของคุณ
มีวิธีไม่กี่อย่างที่คุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดเหล่านี้ได้ ประการแรก แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันทีเกี่ยวกับสถานการณ์ของแซม
ขอให้พวกเขาอดทนในขณะที่โปกำลังเรียนรู้งาน ปรับตารางเวลาและปฏิทินเนื้อหาให้สอดคล้องกับเวลาที่เขาต้องการเพื่อปรับตัวเข้ากับบัญชีได้อย่างเหมาะสม สุดท้ายนี้ ขอให้ลิเดียและมาร์โกช่วยโปเพื่อให้เขาเข้าใจความต้องการของ MySkinDoc ได้ดียิ่งขึ้นโดยเร็วที่สุด
7. ตรวจสอบตัวชี้วัด KPI 📈
ใช้ KPI ที่คุณได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของแคมเปญ
หากแคมเปญของคุณไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ คุณต้อง เพิ่มตัวเลขให้สูงขึ้น!
ระดมความคิดภายในเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตัวชี้วัดได้ บางทีโฆษณาบน Instagram อาจต้องการภาพที่มีสีสันมากขึ้น หรือคำบรรยายอาจต้องย่อให้สั้นลง อย่าลืมแจ้งลูกค้าให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการจัดการแคมเปญและขออนุมัติจากพวกเขาในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การตลาดหรือกำหนดเวลา
ตัวอย่าง: เมื่อเริ่มต้นแคมเปญ บัญชี Twitter ของ MySkinDoc มีผู้ติดตามเพียง 30 คนเท่านั้น เป้าหมายคือการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามเป็นสองเท่าในแต่ละเดือน ในเดือนตุลาคม บัญชีมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 40 คน ซึ่งเกินเป้าหมาย แต่ในเดือนพฤศจิกายน บัญชีมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเพียง 50 คนเท่านั้น สำหรับเดือนธันวาคม คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะเพิ่มผู้ติดตามจาก 120 เป็น 240 คน?
การแจกของรางวัลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการมีส่วนร่วมบน Twitter คุณขอให้ MySkinDoc จัดกิจกรรมแจกของรางวัล โดยมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีหนึ่งท่านได้รับคำปรึกษาฟรีกับแพทย์ผิวหนังบนแพลตฟอร์มของพวกเขา ลูกค้าตกลง และ Po ก็เริ่มโปรโมตกิจกรรมแจกของรางวัลนี้บน Twitter
อย่างรวดเร็ว บัญชี Twitter ได้ผู้ติดตามที่สนใจการให้คำปรึกษาฟรีนี้ แม้พวกเขาจะเลิกติดตามหลังจากแคมเปญสิ้นสุดลง คุณก็ได้ทำให้แน่ใจว่าบรรลุ KPI ของคุณแล้ว และคุณจะเข้าถึงผู้คนในกลุ่มเป้าหมายของ MySkinDoc ได้โดยตรงตลอดเดือนธันวาคมที่เหลือ
ประโยชน์ของการบริหารจัดการแคมเปญการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นำของเอเจนซี่การตลาดทุกคนสามารถบอกคุณได้ว่าแคมเปญหนึ่ง ๆ มีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวมากมาย คุณมีผู้คนทำงานข้ามแผนกเพื่อสร้างผลงานที่ต้องส่งมอบ และยังมีกำหนดเวลาหลายอย่างที่ต้องติดตามในขณะที่ต้องอัปเดตความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบอีกด้วย พูดง่าย ๆ ก็คือ รายการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด
แต่เป้าหมายคือการทำให้ส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดนี้สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น ด้วยการจัดการแคมเปญการตลาด สมาชิกทีมของเอเจนซี่ของคุณสามารถหายใจได้โล่งขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่า:
- หน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร
- กำหนดส่งงานของพวกเขาคือเมื่อไหร่
- ที่ที่สามารถหาคำติชมจากลูกค้า
สรุปสั้น? การจัดการแคมเปญการตลาดช่วยเตรียมความพร้อมให้สมาชิกในทีมของเอเจนซี่ของคุณ ส่งมอบแคมเปญได้ตรงเวลาและบรรลุเป้าหมายของลูกค้า พร้อมทั้งวางตำแหน่งเอเจนซี่ของคุณให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการรายหนึ่งเท่านั้น
ลูกค้าต้องการผลงานการตลาดที่มีคุณภาพสูงซึ่งส่งมอบตรงเวลาและให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ แม้ว่าการบริหารจัดการแคมเปญการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์เหล่านั้นได้ แต่ก็สามารถทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้มากขึ้น
การจัดการแคมเปญที่ยอดเยี่ยมที่เอเจนซี่ของคุณอาจดูเป็นแบบนี้:
- ผู้นำบัญชีตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมของเอเจนซีสามารถทำตามกำหนดเวลาได้. ในเวลาเดียวกัน พวกเขายังสื่อสารคำแนะนำจากลูกค้าไปยังสมาชิกทีมเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่ส่งมอบมีคุณภาพสูง.
- สมาชิกในทีมของคุณทุกคนต่างทราบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและกำหนดส่งของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานที่ต้องทำทั้งหมดให้เสร็จตรงเวลาได้ง่ายขึ้น
- ลูกค้าของคุณทราบดีว่าจะคาดหวังอะไรจากคุณ และในทางกลับกัน พวกเขาก็ทราบดีว่าต้องคาดหวังอะไรจากพวกเขา เช่น การให้ข้อเสนอแนะภายในวันที่กำหนด
แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะสร้างผลลัพธ์ที่ลูกค้าของคุณต้องการ ทำให้พวกเขามีความสุข และลูกค้าที่พอใจก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นคู่ค้าซ้ำ คุณต้องการความสำเร็จที่ควบคู่กันไปเพื่อให้พวกเขาช่วยบอกต่อเกี่ยวกับความสามารถของเอเจนซีคุณในการทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ
แคมเปญการตลาดที่ดีสร้างแบรนด์และรายได้ให้กับลูกค้าของคุณ แต่แคมเปญการตลาดที่บริหารจัดการอย่างดีสร้างแบรนด์และรายได้ให้กับเอเจนซี่ของคุณ!
ในทางกลับกัน แคมเปญการตลาดที่จัดการไม่ดีสามารถส่งผลร้ายแรงต่อทั้งลูกค้าของคุณและแบรนด์ของเอเจนซี่ของคุณได้ ลองดูทวีตของ Burger King ในวันสตรีสากลหรือโฆษณา Pepsiที่มีKendall Jenner...ไม่ใช่แคมเปญการตลาดแบบที่คุณต้องการให้ลูกค้าเป้าหมายเชื่อมโยงกับ เอเจนซี่ของคุณ อย่างแน่นอน!
แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด
ใครจะไม่ชอบแม่แบบที่ดีบ้าง? เราชอบแน่นอน มันทำให้ชีวิต ง่ายขึ้นมาก เพราะคุณไม่ต้องออกแบบระบบหรือเอกสารทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
ไม่ว่าคุณจะทำการตลาดให้กับแบรนด์เดียวหรือ 12 แบรนด์ ลองดู 6เทมเพลตที่เราชื่นชอบ (ฟรี!) ซึ่งสามารถช่วยคุณจัดการโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณได้
1. แม่แบบการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลครบวงจรสำหรับผู้จัดการแคมเปญการตลาดหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทีมการตลาดทุกทีม
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมอง ClickUpหลายแบบเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและวางแผนแคมเปญการตลาดของคุณจากมุมมองที่หลากหลาย:
- แคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์: รายการตรวจสอบระดับสูงแบบสรุปสำหรับทุกงาน จัดกลุ่มตามระยะของแคมเปญ
- ตัวติดตามทีมโซเชียลมีเดีย: แยกงานโซเชียลมีเดียออกเป็นรายการปฏิบัติ จัดเรียงตามทีมที่รับผิดชอบ ระบุประเภทของเนื้อหาที่ต้องส่งมอบและช่องทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง
- ระยะการตลาด: แยกงานตามระยะเป็นกระดานคัมบัง
- ปฏิทิน: วางแผนงานการตลาดทั้งหมดของคุณบนปฏิทินเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปได้ง่าย
- แหล่งข้อมูลอ้างอิง: จัดเก็บทรัพยากรการตลาดที่คุณจำเป็นต้องรู้ เช่น ข้อเสนอการตลาดแนวทางแบรนด์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในClickUp Docs
- ตัวติดตามงบประมาณ: แสดงงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับแต่ละรายการที่ต้องทำ เพื่อให้คุณอยู่ภายใต้งบประมาณเสมอ
2. แม่แบบมุมมองรายการการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp เดียวกัน คุณสามารถแก้ไขมุมมองรายการของคุณเพื่อแสดงรายละเอียดด้านสำคัญของแคมเปญ เช่น วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ การใช้จ่าย และสถานะของโครงการ
ไม่ต้องรบกวนทีมการตลาดเพื่อขออัปเดตหรือค้นหาข้อมูล KPI อย่างยากลำบากอีกต่อไป แม่แบบการติดตามแคมเปญนี้จะช่วยคุณ:
- ดูแคมเปญทั้งหมดของคุณและตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน เลือก KPI ที่คุณต้องการติดตามด้วยฟิลด์ข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- แสดงภาพกระบวนการทำงานของแคมเปญของคุณในมุมมองต่างๆ (ตัวอย่างนี้ใช้มุมมองรายการ)
- อยู่ในกำหนดการและจัดการกำหนดส่งด้วยช่องวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดที่ปรับแต่งได้
3. แม่แบบมุมมองแคนบานสำหรับการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายใน ClickUp
อีกครั้ง ภายในแคมเปญเดียวกันและแม่แบบการจัดการโปรโมชั่นใน ClickUp คุณสามารถใช้มุมมอง Kanban เป็นแม่แบบใหม่ทั้งหมดเพื่อติดตามและจัดการแคมเปญของคุณได้
มุมมองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย เนื่องจากคุณมอบภาพรวมแบบครอบคลุมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ติดตามโครงการอื่นๆ ให้เห็นสถานะของแต่ละสินทรัพย์ โพสต์ หรือเนื้อหาสำหรับแคมเปญโซเชียลได้อย่างชัดเจน
4. แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUp
ต้องการสรุปแคมเปญของคุณอย่างกระชับ โดยเฉพาะเพื่อขออนุมัติจากลูกค้าหรือไม่?
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและลูกค้าของคุณมีความเข้าใจตรงกันด้วยเทมเพลต ClickUp Campaign Briefที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและร่างข้อเสนอสำหรับแคมเปญการตลาดใด ๆ ได้ในเอกสารสรุปที่เรียบง่าย
เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณในการกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของแคมเปญการตลาดทีละขั้นตอนดังนี้:
- ภาพรวมของแคมเปญ
- กลุ่มเป้าหมาย (รวมถึงเทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้)
- งบประมาณที่เสนอ
- วันที่สำคัญ
- ความพยายามทางการตลาด, วัสดุ (หรือที่เรียกว่าสินทรัพย์หรือสิ่งที่ส่งมอบ)
- เอกสารอ้างอิง (ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทางแบรนด์ รายชื่อคู่แข่ง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ฯลฯ)
- สรุปและการอนุมัติ
5. แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUp
เทมเพลตสรุปงานสร้างสรรค์ของ ClickUpให้ภาพรวมที่กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับแคมเปญของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณเห็นพ้องต้องกันในรายละเอียดพื้นฐานและกรอบเวลา นี่คือสิ่งที่ทีมการตลาดต้องมี
นี่คือสิ่งที่รวมอยู่:
- ภาพรวมของแคมเปญ: ระบุเป้าหมายของแคมเปญ, จุดสำคัญ, งบประมาณ, และกลุ่มเป้าหมาย
- บทสรุปเชิงสร้างสรรค์: อธิบายวิธีการกำหนดข้อความของแคมเปญ การเรียกร้องให้ดำเนินการ และสิ่งที่ต้องส่งมอบ
- สรุปวิดีโอ: วางแผนการผลิตวิดีโอของคุณด้วยสตอรี่บอร์ด, รายการถ่ายทำ, และตารางการถ่ายทำ
ชมตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์เหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ!
6. แม่แบบปฏิทินแคมเปญ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบในการจัดการแคมเปญการตลาดทั้งหมด ปฏิทินนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของแคมเปญที่กำลังดำเนินการทั้งหมดโดยการวางแผนและจัดระเบียบทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ในระดับสูง และช่วยให้คุณ:
- วางแผนแคมเปญของคุณบนปฏิทินกิจกรรม สามารถดูได้เป็นรายวัน ราย 4 วัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- ดูแคมเปญของคุณแบบเคียงข้างกันบนไทม์ไลน์เพื่อทำความเข้าใจว่าแคมเปญของคุณทับซ้อนกันอย่างไร ลากและวางเพื่อปรับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแคมเปญหรือระยะเวลา
- รายการที่ต้องดำเนินการบนหน้าจอซึ่งต้องการความสนใจจากคุณโดยทันที ผ่านทางแถบด้านข้างขวา ซึ่งจะแสดงรายการงานทั้งหมดที่ยังไม่ได้กำหนดเวลาและค้างอยู่
- รายการแคมเปญทั้งหมดของคุณและจัดกลุ่มตามระยะเวลาเพื่อแยกแยะระหว่างแคมเปญครั้งเดียว, แคมเปญระยะสั้น และแคมเปญระยะยาว
- ดูสถานะปัจจุบันของแคมเปญทั้งหมดของคุณ เพื่อให้ผู้จัดการแคมเปญการตลาดสามารถปรับความคืบหน้าได้โดยการลากระหว่างคอลัมน์บนกระดานคัมบังแบบภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณด้วย ClickUp
ไม่ใช่ทุกแคมเปญการตลาดที่จะ "ง่าย สบาย สวย" เหมือน Covergirl แต่เราสามารถพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายนั้นได้อีกหนึ่งก้าว 😉
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการแคมเปญแบบครบวงจรที่ช่วยให้เอเจนซี่และทีมการตลาดสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับลูกค้าในแคมเปญการตลาดได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
นี่คือเพียงไม่กี่วิธีที่ ClickUp ช่วยคุณใช้ เวลาน้อยลงในการจัดระเบียบ และ มีเวลามากขึ้นในการทำงาน:
- จัดเก็บข้อมูลที่ลูกค้าจำเป็นต้องรู้ปฏิทินเนื้อหา และแนวทางของแบรนด์ไว้ในเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือโดยเฉพาะ
- มองเห็นภาพชัดเจนว่าแคมเปญของคุณจะใช้เวลานานแค่ไหน และเชื่อมโยงงานแต่ละส่วนเข้าด้วยกันด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- รักษาแคมเปญให้ดำเนินไปตามกำหนดการโดยการติดตาม KPIบนแดชบอร์ด ClickUpของคุณ และติดตามความคืบหน้าของทีมคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สามารถวัดได้
สมัครใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มจัดการแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้