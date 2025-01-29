10 เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดในปี 2025

ในยุคแห่งนวัตกรรมดิจิทัลนี้ บทบาทของการวิเคราะห์การตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด เบื้องหลังทุกแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จนั้นมีการวิเคราะห์มากมายที่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าซึ่งขับเคลื่อนการตัดสินใจและผลักดันการเติบโต
อย่างไรก็ตาม การนำทางในโลกอันกว้างใหญ่ของข้อมูลการตลาดอาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้นสำหรับทีมการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ดีที่สุดมาช่วย นี่คือจุดที่เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดชั้นนำ 10 รายการเหล่านี้เข้ามามีบทบาท พร้อมที่จะเปลี่ยนข้อมูลการตลาดดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ในคู่มือนี้ เราได้เน้นเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดชั้นนำที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับนักการตลาด!
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์การตลาด?
เมื่อเลือกเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ควรเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ โดยการให้ความสำคัญกับแง่มุมเหล่านี้ในการค้นหาเครื่องมือวิเคราะห์การตลาด คุณจะพบเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ความสามารถในการรวมข้อมูล: มองหาเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่สามารถผสานรวมกับแหล่งข้อมูลการตลาดต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึงทุกช่องทางทางการตลาดและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณ การวิเคราะห์เว็บไซต์ เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดทางอีเมลและระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการมองเห็นที่ครอบคลุมของความพยายามทางการตลาดของคุณและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล
- การรายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ด: เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การตลาดที่คล่องตัวเลือกเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่มีการรายงานแบบไดนามิกและแดชบอร์ดที่สามารถโต้ตอบได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการตลาดของแคมเปญของคุณ ระบุแนวโน้มสำหรับแต่ละช่องทางการตลาดของคุณ และทำการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามความจำเป็น
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง: มองหาเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ก้าวไกลกว่าการวัดผลพื้นฐานสำหรับช่องทางทางการตลาดของคุณ ค้นหาเครื่องมือวิเคราะห์เว็บ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง และอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและปลดล็อกโอกาสที่ซ่อนอยู่
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยาย: ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาความสามารถในการขยายตัวของเครื่องมือเพื่อรองรับการตลาดของคุณเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดที่ซับซ้อนอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน ควรเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่มีประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ทำการตลาดทุกระดับสามารถใช้งานและนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ข้อมูลการตลาดมักมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอยู่ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลล่าสุด และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องข้อมูลการตลาดของคุณ และรักษาความไว้วางใจของลูกค้า
- การสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรม: ทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรมที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ มองหาผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมสำหรับความพยายามทางการตลาดของคุณ
10 เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์โครงการการตลาด
แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สูงของ ClickUp ทำให้ผู้จัดการการตลาดสามารถผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย เพื่อติดตามแคมเปญการตลาด โครงการ และการริเริ่มต่างๆ ในระดับที่ใหญ่ขึ้น
แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรนี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ทีมการตลาดเนื่องจากสามารถออกแบบได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ คุณสมบัติที่น่าสนใจ เช่นClickUp Dashboardsและการผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญ ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดโครงการแบบไดนามิกที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือรายงานและตัวจัดการงานได้ในเวลาเดียวกัน แก้ไขงาน เพิ่มบันทึก และสื่อสารเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดในที่เดียว
- ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณถูกรวมเป็นเวิร์กโฟลว์เดียวที่ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการนำทาง
- เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นับพันซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์รายงานแคมเปญของคุณได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น (ลองดูเทมเพลต QBR เหล่านี้!)
- คุณสมบัติของกระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ผู้จัดการการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์ของตนได้ในรูปแบบที่มองเห็นได้
- ทีมและบุคคลสามารถจัดการปฏิทินการตลาดของตนได้ด้วยคุณสมบัติปฏิทินของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. ทาบูล
เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูล
Tableau เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะที่ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นและเข้าใจข้อมูลการตลาดของตนได้ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพนี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของการวิเคราะห์และทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องผ่านการแสดงภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- การจัดการข้อมูลการตลาดและการวิเคราะห์แบบฝังตัว
- ปฏิทินการคลังแบบโต้ตอบ
- ทรัพยากรการเรียนรู้มากกว่า 1,400 รายการ
- ฟังก์ชันการทำงานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
- การผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์การตลาด เช่น Salesforce, Slack, Mulesoft และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Tableau
- ความยากลำบากในการปรับมุมมองและการจัดเรียงของแดชบอร์ด
- จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Python บางส่วนเพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของข้อมูลบนแพลตฟอร์ม
- การตั้งค่าการจัดรูปแบบและการแสดงผลขั้นสูงส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้บนเวอร์ชันเดสก์ท็อปของซอฟต์แวร์ ในขณะที่เวอร์ชันคลาวด์จะไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้
- มีตัวเลือกการโปรแกรมจำกัดสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการประมวลผลข้อมูล
ราคาของ Tableau
- ผู้สร้าง Cloud: $70/เดือน ต่อผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- คลาวด์: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- Explorer Cloud: $42/เดือน ต่อผู้ใช้ Server: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- คลาวด์: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้ชม คลาวด์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- คลาวด์: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- คลาวด์: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- คลาวด์: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- คลาวด์: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Tableau
- G2: 4. 3/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)
3. Google Analytics
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์
เป็นส่วนหนึ่งของ Google Marketing Platform อย่างสมบูรณ์ Google Analytics มอบเครื่องมือและโซลูชันการวิเคราะห์การตลาดฟรีสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ เครื่องมือการวิเคราะห์การตลาดนี้สร้างรายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สำคัญซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดและมีข้อมูลมากขึ้น
ด้วย Google Analytics ธุรกิจสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของตน พฤติกรรมของพวกเขา และวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- ความสามารถในการทำนายผ่านแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัวซึ่งสร้างโดย Google Analytics
- ตรวจสอบรายงานการได้มาซึ่งผู้ใช้ การมีส่วนร่วม และการสร้างรายได้แบบเรียลไทม์ใน Google Analytics
- Google Analytics มีพื้นที่ทำงานสำหรับการโฆษณาที่ช่วยให้เข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดและตัดสินใจจัดสรรงบประมาณโดยอิงจากข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูลและ API สำหรับการจัดการ
- การส่งออก Google BigQuery
- Google Analytics มีการเชื่อมต่อกับ Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- ความยากลำบากในการตั้งค่าเซ็กเมนต์ที่แม่นยำ
- กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล Google Analytics ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดอื่น ๆ
- ไม่มีการให้บริการลูกค้าโดยตรง
ราคาของ Google Analytics
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: ติดต่อทีมขายของธุรกิจเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (6100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7500+ รีวิว)
4. ฮีป อนาลิติกส์
ดีที่สุดสำหรับการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการติดตามการเดินทางดิจิทัลของลูกค้าของคุณ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ และปรับปรุงการรักษาลูกค้า Heap Analytics เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์การตลาดชั้นนำ มันช่วยให้คุณสามารถแบ่งลูกค้าที่สำคัญของคุณออกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสามารถติดตามพวกเขาแยกกันและใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับให้เหมาะสมสำหรับการเดินทางหรือประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Heap Analytics
- การกำกับดูแลข้อมูล ความปลอดภัย และความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูล, แผนภูมิ, และคู่มือปฏิบัติการ
- แผนที่ความร้อนและการเล่นซ้ำเซสชันสำหรับการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้และเส้นทางการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ Heap Analytics
- การส่งออกข้อมูลสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์นี้มีข้อจำกัด
- จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์
การกำหนดราคา Heap Analytics
- ฟรี
- การเติบโต: ลงทะเบียนและติดตั้งโค้ดตัวอย่างฟรีเพื่อรับการประเมิน
- ข้อดี: สามารถกำหนดราคาเซสชันได้ตามต้องการ
- พรีเมียม: ราคาเซสชันแบบกำหนดเอง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Heap Analytics
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. Whatagraph
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายงาน
Whatagraph เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดแบบครบวงจรที่เอเจนซี่การตลาดและผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้เพื่อแสดงผลข้อมูล แบ่งปัน และนำเข้าข้อมูลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำการตลาด ซอฟต์แวร์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยมุ่งเน้นที่การลดความซับซ้อนเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดอื่น ๆ ในด้านการตีความข้อมูลและการสร้างรายงานเชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatagraph
- การผสานรวมกับ BigQuery
- มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 40 รายการกับเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดอื่น ๆ เพื่อดึงข้อมูล
- คุณสมบัติ Smart Builder ที่สร้างรายงานแบบกำหนดเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้
- รายงานสดและการแชร์อัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Whatagraph
- การตอบสนองจากฝ่ายบริการลูกค้าล่าช้า
- คุณสมบัติไม่สามารถค้นหาได้ง่าย
- ข้อบกพร่องเล็กน้อยของซอฟต์แวร์
ราคาของ Whatagraph
- มืออาชีพ: 223 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $335/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อ Whatagraph เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Whatagraph
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
6. ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่าย
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Easy Insight เป็นเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะที่ช่วยให้องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่สามารถมองเห็นข้อมูลการจัดการสินค้าคงคลัง อัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้ และกำหนดเวลาโครงการได้ทันที ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถใช้ Easy Insight เชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนคลาวด์ของคุณ ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นแดชบอร์ดที่สวยงามและอ่านง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Easy Insight
- แหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง
- ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของรายงานผ่านการเขียนสคริปต์ฟิลด์
- ความสะดวกในการรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง
- ตัวเลือกในการส่งออกรายงานและแดชบอร์ดทางอีเมล
- สร้างแดชบอร์ดกระบวนการเพื่อติดตามกระบวนการสร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ Easy Insight
- ความยากลำบากในการรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายแห่ง
- ความเสี่ยงของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยต่อลูกค้า
ราคาแบบง่าย Insight
- ทีม: $49/เดือน
- มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $299/เดือน
- องค์กร: 499 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
- ไม่จำกัด: $1,499/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Easy Insight
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
7. Klipfolio
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ
Klipfolio เป็นเครื่องมือแดชบอร์ดและรายงานบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานรวม วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดและแหล่งข้อมูลอื่นๆ แบบเรียลไทม์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ซอฟต์แวร์นี้ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้นำในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klipfolio
- เมตริกและการแสดงข้อมูลที่ดีกว่าเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดหลายตัว
- การจัดเก็บข้อมูลและประวัติ
- ความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว, และการควบคุมการเข้าถึง
- โซลูชันการรายงานสำหรับลูกค้า
ข้อจำกัดของ Klipfolio
- ทำงานช้าเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลชุดใหญ่
- มีการกล่าวว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นมิตรเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดอื่น ๆ
ราคาของ Klipfolio
- ฟรี
- ไป: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $225/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $800/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Klipfolio
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
8. แอป Equals
เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ดฐานข้อมูล
Equals เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดที่มีสเปรดชีตในตัวช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถดำเนินการวิเคราะห์การตลาดประเภทต่างๆ ได้ ด้วยคุณสมบัติที่เรียบง่าย กระบวนการทำงานที่เข้าใจง่าย และการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง Equals ทำให้การสร้างแดชบอร์ดฐานข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของแอป Equals
- สเปรดชีตในตัวที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ
- ไม่จำเป็นต้องใช้ SQL เพื่อเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้เพื่อวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจคุณ
- การผสานรวมกับ Google BigQuery, Snowflake, Redshift และอื่นๆ
ข้อจำกัดของแอป Equals
- หน้าอาจใช้เวลาโหลดนานกว่าที่จำเป็น
- อาจเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคและข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบได้เป็นครั้งคราว
ราคาของแอป Equals
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $149/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Equals เพื่อสอบถามราคา
คะแนนการให้ดาวของลูกค้าแอป Equals
- G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (270+ รีวิว)
9. สปราวต์ โซเชียล
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
Sprout Social เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากช่วยให้ทีมสามารถขับเคลื่อนผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากและแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งาน เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์นี้ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียดตามความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดเช่น Sprout Social คุณสามารถทำให้การรวบรวมข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นระบบอัตโนมัติ และมุ่งเน้นไปที่งานระดับสูงอื่น ๆ เช่น กลยุทธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ การวางแผนแคมเปญ และการจัดสรรเงินงบประมาณ
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- การเผยแพร่และติดตามผลกลางในหลายเครือข่ายโซเชียลมีเดีย
- การฟังโซเชียลมีเดียเป็นฟีเจอร์เสริมในแผนบริการของ Sprout Social ทุกแพ็กเกจ
- มันช่วยให้ทีมสามารถสร้างรายงานโซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งได้
- การเชื่อมต่อกับ Apple store, Bitly, Canva, SalesForce และอื่นๆ
- Sprout Social ให้บริการติดตามเว็บไซต์และลิงก์เพื่อช่วยตรวจสอบแคมเปญโซเชียลมีเดีย
- เสนอให้ทดลองใช้ฟรี
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- ตัวเลือกราคาที่สูงทำให้ไม่สามารถซื้อได้สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือวิเคราะห์การตลาด
- การขาดเครื่องมือรายงานและกำหนดเวลาที่สำคัญ
- เมื่อพิจารณาจากราคาแล้ว Sprout ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่เพียงพอ
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
10. AWeber
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การตลาดทางอีเมล
AWeber เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ออกแบบมาเพื่อการส่งจดหมายข่าว, โปรโมชั่นทางอีเมล, และการติดตามการวิเคราะห์การตลาดผ่านอีเมล. เปิดตัวในปี 1998,แอปการตลาดผ่านอีเมลนี้เป็นของขวัญที่ไม่เคยหยุดให้— ตั้งแต่การเก็บข้อมูลเข้าสู่รายการอีเมล, การอัตโนมัติแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล, ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแคมเปญเหล่านี้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWeber
- ความสะดวกในการวิเคราะห์สถิติสำหรับแคมเปญอีเมล
- มีแม่แบบให้เลือกหลากหลายที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
- มีแผนฟรีให้บริการ
ข้อจำกัดของ AWeber
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดและความยืดหยุ่นของเทมเพลตอีเมล
- กระบวนการลงทะเบียนที่ซับซ้อน
ราคาของ AWeber
- ฟรี
- ไลท์: $12.50/เดือน
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ไม่จำกัด: $899/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า AWeber
- G2: 4. 2/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนทางธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดของ ClickUp
รวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว บอกลาสเปรดชีตหลายไฟล์ และสัมผัสประสบการณ์ความสุขจากแดชบอร์ดและเครื่องมือวิเคราะห์ที่เรียบง่ายกว่าที่เคย สมัครใช้ ClickUp ยกระดับแคมเปญการตลาดของคุณให้ทะยานสูง และทำให้คู่แข่งต้องทึ่ง ยอมรับอนาคตของเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ดีที่สุดวันนี้!