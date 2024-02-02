การตลาดแบบ Agile คืออะไร? ภาพรวมและกรอบแนวคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้

ทีมการตลาดในปัจจุบันต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในการทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง ดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งมอบคุณค่าตั้งแต่เนิ่นๆ คุณทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัทต่างๆ ต้องการขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด คว้าความได้เปรียบทางการแข่งขัน และอยู่ในใจลูกค้าเป็นอันดับแรก
เพื่อปรับตัว นักการตลาดจำนวนมากได้แทนที่เทคนิคการตลาดแบบเดิมด้วยวิธีการที่คล่องตัว การตลาดแบบดั้งเดิมที่มีแผนประจำปี แคมเปญใหญ่ และวงจรที่ยาวนานนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป
การตลาดแบบอไจล์กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ตอบแบบสำรวจในรายงานสถานะของการตลาดแบบอไจล์ประจำปี 2023กว่า 50% พร้อมที่จะนำการตลาดแบบอไจล์มาใช้ในกลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนของพวกเขา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทั่วโลกกำลังนำวิธีการแบบคล่องตัวมาใช้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตลาด
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้กระบวนการตลาดแบบアジลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางการตลาดของคุณ
การตลาดแบบ Agile คืออะไร?
การตลาดแบบ Agile ปฏิบัติตามหลักการของวิธีการแบบ Agile เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดการแต่ละส่วนเป็นโครงการอิสระในรอบการทำงานที่เรียกว่าสปรินต์
การทำงานในโครงการขนาดเล็กให้โอกาสแก่นักการตลาดอย่างเพียงพอในการปรับปรุงและแก้ไขแนวทางการดำเนินงานของตน นอกจากนี้ยังเพิ่มขอบเขตของการรับฟังและนำไปใช้คำแนะนำผ่านการร่วมมือกับทีมข้ามสายงานอีกด้วย หลังจากสปรินต์ ทีมจะประเมินผลลัพธ์และบันทึกจุดที่ต้องปรับปรุง
นี่คือวิธีการที่การตลาดแบบอไจล์แตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิม:
- แคมเปญที่ดำเนินการบ่อยครั้งและต่อเนื่อง แทนการลงทุนครั้งใหญ่เพียงไม่กี่ครั้ง
- การพึ่งพาการทดลองและข้อมูลแทนความคิดเห็น
- การทำงานร่วมกันที่มุ่งเน้นลูกค้าแทนการทำงานแบบแยกส่วน
- การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแทนที่จะทำตามแผนระยะยาว
ประวัติและการพัฒนาการตลาดแบบアジล
เพื่อที่จะรู้ประวัติศาสตร์ของการตลาดแบบアジล เราต้องรู้ประวัติศาสตร์ของวิธีการแบบアジลในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในยุค 90 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ปฏิบัติตามรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยมเรียกว่า 'แบบน้ำตก' (Waterfall Model) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างเป็นลำดับขั้นจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง คล้ายกับน้ำตกที่ไหลจากขอบผา
ในตอนเริ่มต้นของกระบวนการ ผู้จัดการจะรวบรวมและจัดทำข้อมูลไว้ในเอกสารข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน. นักพัฒนาใช้เอกสารนี้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์.
อย่างไรก็ตาม งานนี้เป็นเรื่องยากเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และมีการมีส่วนร่วมจากลูกค้าเพียงเล็กน้อย พวกเขาถูกคาดหวังให้หาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง พวกเขาไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้ และสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือ คุณภาพของโครงการสุดท้ายนั้นห่างไกลจากความคาดหวังของลูกค้าอย่างมาก
ทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ระดมความคิดเพื่อหาทางออก ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2001 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สิบเจ็ดคนได้มารวมตัวกันและเขียน Agile Manifesto สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
หลังจากทศวรรษแห่งการค้นพบวิธีการแบบอไจล์ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้นำทางความคิดด้านการตลาดได้สร้าง The Agile Marketing Manifesto เอกสาร Sprint Zero กลายเป็นแถลงการณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมการตลาดหลังจากการอภิปรายและการระดมความคิดหลายครั้ง
แถลงการณ์นี้กำหนดแนวทางใหม่ของการตลาดแบบคล่องตัวในห้าประเด็นสำคัญ:
- มุ่งเน้นคุณค่าของลูกค้าและผลลัพธ์ทางธุรกิจมากกว่ากิจกรรมและผลลัพธ์ที่ผลิตออกมา
- ส่งมอบคุณค่าอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้งแทนที่จะรอให้สมบูรณ์แบบ
- การเรียนรู้ผ่านการทดลองและข้อมูลมากกว่าความคิดเห็นและการสนทนา
- ความร่วมมือข้ามสายงานที่เหนือกว่าการแบ่งแยกและลำดับชั้น
- ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะปฏิบัติตามแผนที่ตายตัว
หลักการของ Agile Marketing Manifesto
หากไม่กล่าวถึงหลักการชี้นำสิบประการของ Agile manifesto สำหรับทีมการตลาด ก็ถือว่าละเลยหน้าที่ หลักการเหล่านี้เปรียบเสมือนกรอบแนวทางสำหรับทีมการตลาดของคุณในการดำเนินงานประจำวันภายในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว:
- การตลาดที่ยอดเยี่ยมต้องการความสอดคล้องอย่างใกล้ชิด ความโปร่งใส และการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
- ค้นหาความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
- ยอมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า
- วางแผนเพียงในระดับที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดลำดับความสำคัญและการดำเนินการมีประสิทธิภาพ
- กล้าเสี่ยง และเรียนรู้จากความล้มเหลวของคุณ
- จัดตั้งทีมขนาดเล็กที่มีสมาชิกจากหลากหลายแผนกเมื่อเป็นไปได้
- สร้างโปรแกรมการตลาดโดยรอบบุคคลที่มีแรงจูงใจและไว้วางใจให้พวกเขาทำงานให้สำเร็จ
- ความสำเร็จทางการตลาดในระยะยาวได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานในอัตราที่ยั่งยืน
- การตลาดแบบ Agile เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ความเป็นเลิศทางการตลาดต้องอาศัยความใส่ใจอย่างต่อเนื่องในหลักการพื้นฐานของการตลาดควบคู่กันด้วย
- มุ่งมั่นในความเรียบง่าย
ลักษณะของ Agile Marketing
การตลาดแบบ Agile มีลักษณะห้าประการ ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การพึ่งพาข้อมูล การปรับปรุงอย่างรวดเร็ว การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความมุ่งมั่นต่อคำประกาศ Agile Marketing
ทีมข้ามสายงาน
ทีมการตลาดแบบ Agile และทีมสร้างสรรค์จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดจากการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน การตลาดที่ยั่งยืนต้องการสมาชิกในทีมที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันในโครงการ แทนที่จะทำงานแยกส่วนและเป็นลำดับชั้น
การประชุมแบบยืนและการทบทวนสปรินต์ช่วยให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้า ความท้าทาย และเป้าหมาย
การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อมูลคือดาวเหนือสำหรับนักการตลาดที่มีความคล่องตัว พวกเขาใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการทดลองใหม่และปรับปรุงการทดลองที่มีอยู่ การตัดสินใจของพวกเขาได้รับการสนับสนุนโดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ช่วยให้พวกเขาประเมินผลกระทบของความพยายามของพวกเขา
การตัดสินใจที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมการตลาดสมัยใหม่แตกต่างจากทีมแบบดั้งเดิมที่เน้นความคิดเห็นเป็นหลัก
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ทีมการตลาดแบบอไจล์ให้ความสำคัญกับความต้องการและความชอบของลูกค้าเป็นอันดับแรก แนวคิดแบบอไจล์ใช้ข้อมูลจากลูกค้าและการโทรค้นหาข้อมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และเปิดตัวแคมเปญที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เวลาในการเข้าสู่ตลาดของพวกเขามีน้อยเพราะ ทีมที่มีความคล่องตัวมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการให้ความสำคัญและเลือกทำกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงเพียงไม่กี่อย่างแทนที่จะทำหลายสิ่งพร้อมกัน
แคมเปญที่ปรับตัวได้และดำเนินการซ้ำ
ในทีมการตลาดที่มีความคล่องตัว จุดเน้นอยู่ที่การทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทีละน้อย งานใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้รวดเร็ว
การทำการปรับปรุงซ้ำสำหรับงานเล็ก ๆ เหล่านี้และปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลง, แนวโน้ม, หรือลำดับความสำคัญของธุรกิจทุกสองถึงหกสัปดาห์นั้นง่ายกว่าการทำการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของเดือน/ไตรมาส/ปี
การมุ่งมั่นต่อ Agile Marketing Manifesto
ค่านิยมหลักและหลักการของ Agile Marketing Manifesto เปรียบเสมือนจอกศักดิ์สิทธิ์สำหรับทีมการตลาดแบบ Agile กิจกรรมทางการตลาดประจำวัน เช่น การประชุมแบบยืนและการติดตามสปรินต์ ล้วนมีพื้นฐานมาจากค่านิยมและหลักการในปฏิญญาดังกล่าว
กรอบการตลาดแบบคล่องตัว: Scrum, Kanban และ Scrumban
กรอบการทำงานแบบ Agile นำหลักการของวิธีการแบบ Agile มาใช้ในทางปฏิบัติ กรอบการทำงานช่วยให้ทีมการตลาดแบบ Agile สามารถสร้างแนวทางที่เน้นการทำงานร่วมกันในแผนกการตลาดได้ง่ายขึ้น และวางรากฐานสำหรับการปรับปรุงงานอย่างรวดเร็ว
มาดูกรอบการทำงานด้านการตลาดแบบアジลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามแบบ: Scrum, Kanban, และ Scrumban.
สครัม
สครัมเป็นกรอบการทำงานแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมี องค์กรถึง 87%ที่ใช้ระเบียบวิธีสครัม กรอบการตลาดแบบอไจล์สครัมเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับงานคั่งค้าง (backlog)
ทีมการตลาดจะแบ่งงานที่ค้างอยู่เป็นสปรินต์ย่อย ๆ กำหนดลำดับความสำคัญ และตัดสินใจเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งมอบสปรินต์เหล่านี้ ระยะเวลาของสปรินต์อาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึง 2-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับองค์กร
สครัมมาสเตอร์ช่วยเหลือทีมในการประชุมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการตลาดแบบอไจล์ ในทีมการตลาด ผู้นำการตลาดมักจะเป็นสครัมมาสเตอร์
กรอบการทำงาน Scrum แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การวางแผน Scrum, การประชุม Scrum รายวัน และการประชุมหลัง Scrum ซึ่งช่วยสร้างวงจรการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างสมาชิกในทีม Scrum
การวางแผนสครัม
ทีมที่มีความคล่องตัวมักจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการวางแผน Sprint ของพวกเขา ในระหว่างขั้นตอนการวางแผน สมาชิกในทีมจะกำหนดคะแนน Sprintให้กับแต่ละโครงการเพื่อประมาณความพยายามที่จำเป็น เทคนิคการประมาณนี้บอกให้ทีมทราบว่าพวกเขาต้องทำงานมากเพียงใดให้เสร็จใน Sprint
การประชุมสครัมประจำวัน
หลังจากขั้นตอนการวางแผนแล้ว แผนกการตลาดจะมุ่งเน้นไปที่สปรินต์ สมาชิกในทีมจะมีการประชุมยืน (หรือสกรัมประจำวัน) ทุกวันเพื่อแบ่งปันความคืบหน้าของแต่ละคน การประชุมเหล่านี้จะสั้นและครอบคลุมสามประเด็นสำคัญเป็นหลัก ได้แก่ ความคืบหน้าของงานในวันก่อนหน้า แผนงานสำหรับวันนี้ และปัญหาที่แต่ละคนกำลังเผชิญอยู่
การประชุมหลังสครัม
การประชุมหลังสครัมถูกแบ่งออกเป็นการทบทวนสครัมและการทบทวนสปรินต์ ในการทบทวนสครัม ทีมการตลาดจะนำเสนอผลงานของตนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
ทีม Scrum ดำเนินการทบทวน Sprint เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผลลัพธ์ Sprint และเสนอแนะการปรับปรุง
คัมบัง
เมื่อเปรียบเทียบกับ Scrum, Kanban เป็นกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ยืดหยุ่นมากกว่า. มันมีพื้นฐานมาจากหลักการของKaizen, แนวคิดของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
กระดานคัมบังเป็นการแสดงภาพของโปรแกรมการตลาดและขั้นตอนต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ จุดข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ส่งมอบได้ตรงเวลา
วิธีที่ดีที่สุดในการใช้กระดานคัมบังคือการแบ่งกระบวนการทางการตลาดทั้งหมดออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนบนกระดานคัมบังการตลาดอาจประกอบด้วย 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จแล้ว', และ 'เลื่อนไปสปรินท์ถัดไป'
ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง และหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะเหนื่อยล้าหรือการทำงานหนักเกินไปของพนักงาน โดยการมองเห็นภาพงานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงความพยายามและทรัพยากรที่แต่ละงานจะต้องใช้
มีหกแนวทางหลักของ Kanban ที่ทีมการตลาดต้องปฏิบัติตามเพื่อฝึกฝนความคล่องตัวทางการตลาด:
- มองเห็นภาพการไหลของงาน: เขียนขั้นตอนที่คุณกำลังทำอยู่เพื่อทำภารกิจให้เสร็จ
- จำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP): การจำกัด WIP จะช่วยกระตุ้นให้ทีมของคุณทำงานที่อยู่ในมือให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มงานใหม่
- จัดการการไหล: ตามการมองเห็นของคุณและความสามารถในการจำกัดงานที่กำลังทำอยู่ (WIP) คุณควรสามารถวิเคราะห์ระบบคัมบัง (Kanban) และทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหล
- ทำให้นโยบายกระบวนการชัดเจน: นโยบายคือแนวทางในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ การระบุอย่างชัดเจนช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมตระหนักถึงความคาดหวัง
- ดำเนินการให้มีการให้คำแนะนำกลับ: จัดตั้งขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอนภายในกระดานคัมบังเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
- ปรับปรุงร่วมกัน พัฒนาผ่านการทดลอง: ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อประเมินกระบวนการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สครัมบัน
Scrumban เป็นแนวทางแบบผสมผสานของ Agile ที่รวมเอาแนวปฏิบัติของ Scrum และ Kanban เข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้แผนกการตลาดทำงานบนกระดาน Kanban ในขณะที่ยังคงปล่อยงานในรูปแบบของ Sprint
แนวทางการตลาดแบบคล่องตัวนี้มอบอิสระอย่างเต็มที่ให้กับทีมการตลาดในการตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการวางแผนการดำเนินงานแบบคล่องตัวอย่างไร
Scrumban เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดขนาดใหญ่หรือทีมที่ต้องร่วมงานกับเอเจนซี่ภายนอก ซึ่งคุณจำเป็นต้องปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันของแต่ละทีม
ClickUp: เครื่องมือที่เลือกใช้สำหรับการดำเนินการด้านการตลาดแบบ Agile
เพื่อสร้างทีมการตลาดที่มีความคล่องตัว คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน จัดทำเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานอัตโนมัติ และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ClickUp, เครื่องมือบนคลาวด์ขั้นสูง, ออกแบบมาเพื่อทีมที่มีความคล่องตัวในการปรับปรุงแคมเปญการตลาด. มาดูคุณสมบัติหลักที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการตลาดแบบคล่องตัวของคุณอย่างต่อเนื่อง.
สปรินต์ คลิกแอป
Sprints ClickAppช่วยให้คุณตั้งค่าและปรับแต่ง Sprint ของคุณภายใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบ Sprint ของคุณเป็นงาน งานย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อการจัดการที่สะดวก ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดกลุ่ม กรอง และแก้ไขงานจำนวนมากได้พร้อมกัน ด้วยมุมมองทีม คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมตามสถานะ การประมาณเวลา Sprint Points หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่นๆ
มุมมองบอร์ด ClickUp
กระดานคัมบัง ClickUpเป็นระบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมการตลาด สมาชิกในทีมสามารถลากและวางงานได้อย่างง่ายดาย และจัดเรียงกระดานตามสถานะ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ความสำคัญ ฯลฯ Scrum Master สามารถดูเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว และทำการเปลี่ยนแปลงหลายรายการในคราวเดียวด้วยฟีเจอร์การดำเนินการแบบกลุ่ม
คลิกอัพ ด็อกส์
การตลาดแบบ Agile เริ่มต้นด้วยการจัดทำเอกสารที่ไร้ที่ติ และ ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ด้วย ClickUp Docs เอกสารเหล่านี้เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างวิกิ เอกสารอ้างอิง SOP และเวิร์กโฟลว์ เนื่องจากให้อิสระอย่างเต็มที่แก่ผู้สร้างในการเพิ่มบุ๊กมาร์ก ตาราง และตัวเลือกอื่นๆ เพื่อจัดรูปแบบได้ตามต้องการ
การทำงานร่วมกันพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ การมอบหมายงาน และการแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เป็นเรื่องง่ายมาก
คุณยังสามารถเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้านการตลาดทั้งหมดของคุณได้ด้วยClickUp AIซึ่งสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่สคริปต์อีเมลและโครงร่างบล็อกไปจนถึงบันทึกการประชุมและกลยุทธ์แคมเปญ
ClickUp อัตโนมัติ
อัตโนมัติงานประจำด้วยการเลือกจาก 100+ ClickUp Automationsและมุ่งเน้นความพยายามของทีมของคุณในด้านที่สำคัญกว่า คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการของคุณหรือใช้ตามที่เป็นอยู่
แดชบอร์ด ClickUp
ทีมการตลาดสมัยใหม่มีความต้องการหนึ่งที่เหมือนกัน—เครื่องมือในการติดตามและแสดงผลประสิทธิภาพของพวกเขา แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณ ระบุอุปสรรค จัดการทรัพยากร และติดตามไทม์ไลน์ แจกจ่ายคะแนน Scrum จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และดูและประเมินแผนรายไตรมาสของคุณสำหรับการวางแผนในอนาคต
ประโยชน์ของการตลาดแบบอไจล์
วิธีการแบบ Agile นำมาซึ่งประโยชน์มากมาย แต่หนทางที่ดีที่สุดในการทำให้ทีมการตลาดของคุณได้รับประโยชน์เหล่านี้คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจ
ประสิทธิภาพสูง
ทีม Agile มีประสิทธิภาพมากกว่าทีมแบบดั้งเดิมถึง 25%ทีม Agile มีการร่วมมือข้ามสายงาน ซึ่งหมายความว่าทีมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมลักษณะนี้สามารถทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีความพึ่งพาที่น้อยลง และองค์กรได้รับประโยชน์จากระยะเวลาในการสร้างคุณค่าที่สั้นลง
ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น
การส่งมอบอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตลอดจนการปรับปรุงอย่างรวดเร็วเป็นรากฐานของทีมการตลาดแบบアジล. ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของแนวทางนี้คือการนำการเรียนรู้ระยะสั้นมาใช้ในการออกแบบแผนระยะยาว. นักการตลาดแบบアジลมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวแต่ยังคงให้กิจกรรมระยะสั้นของตนมีความยืดหยุ่น.
สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้ดีขึ้นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง. ผลลัพธ์จากการทดลองถูกนำไปใช้กับการลงทุนขนาดใหญ่ไม่กี่ครั้ง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเงื่อนไขของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา.
ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น
ทีมการตลาดแบบ Agile ใช้องค์ประกอบทางภาพ เช่น กระดาน Kanban เพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน แทนที่จะพึ่งพาแนวคิดที่ล้าสมัยอย่างสเปรดชีต Scrum Master จะกำหนดรายการงาน ลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลา ส่งผลให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
การประชุมแบบยืนเป็นประจำช่วยให้สมาชิกในทีมทราบความคืบหน้าและการพัฒนาล่าสุด
การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
หนึ่งในค่านิยมหลักและหลักการของการตลาดแบบอไจล์คือการใช้ข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและดำเนินการแก้ไข การตัดสินใจจึงมีความเป็นกลางและชัดเจนมากขึ้น และผลักดันให้ทีมมุ่งสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทีมที่มีความสุขมากขึ้น
ด้วยการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน การทำงานร่วมกันอย่างเปิดเผย และการสื่อสารที่สม่ำเสมอ ทีมการตลาดแบบアジลจะมีส่วนร่วมมากกว่าทีมการตลาดแบบดั้งเดิม กรอบการทำงานแบบアジลมอบความรับผิดชอบในงานให้แก่สมาชิกทีม และมอบอำนาจให้พวกเขาสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายอย่างไร พวกเขาจึงมีความสุขและพึงพอใจกับงานมากขึ้น
การแข่งขันที่มากขึ้น
การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับนักการตลาดแบบอไจล์ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีอำนาจในการดำเนินการตามแนวโน้มล่าสุดและความผันผวนของตลาด และยังคงรักษาความคาดหวังของลูกค้าไว้ได้
นอกจากนี้ การตัดสินใจเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเดิม
ความท้าทายในการนำการตลาดแบบ Agile ไปใช้
มีตัวอย่างมากมายขององค์กรที่มีทีมที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนในรูปแบบของทีมที่ทำงานแบบอไจล์
อย่างไรก็ตาม มีเพียง 41% ของนักการตลาดเท่านั้นที่เห็นด้วยกับการใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของการตลาดแบบคล่องตัวในงานประจำวันของพวกเขา อะไรคือสิ่งที่ทำให้นักการตลาดอีก 59% ยังไม่ยอมรับการตลาดแบบคล่องตัว? นี่คือความท้าทายบางประการ:
การขาดการฝึกอบรมและความรู้
การตลาดแบบ Agile เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ การขาดการฝึกอบรมทำให้ผู้ทำการตลาดไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของวิธีการนี้ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการตลาดแบบ Agile อย่างเต็มที่ในที่ทำงาน
ความยากลำบากในการจัดการงานที่ไม่ได้วางแผนไว้
ทีมการตลาดแบบดั้งเดิมหลายทีมไม่สามารถยอมรับความท้าทายใหม่ ๆ และงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการตลาดแบบอไจล์ต้องการให้ผู้ทำการตลาดมีความคล่องตัวและเปิดกว้างต่อการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามสิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้
กุญแจสำคัญในการแก้ไขความท้าทายนี้คือการสร้างกรอบความคิดที่คล่องตัวในสมาชิกทีม
ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานอาจถูกมองว่าเป็นความท้าทาย อาจมีเหตุผลที่แตกต่างกันอยู่เบื้องหลังการต่อต้าน เช่น ทีมอาจไม่เต็มใจที่จะออกจากเขตความสบายของตนเอง
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องมีการสนทนาอย่างเปิดใจจริงใจกับทีมการตลาด โดยกล่าวถึงความกังวลและช่วยให้พวกเขาเห็นภาพประโยชน์ของการตลาดแบบคล่องตัว
การขาดแคลนบุคลากรที่เหมาะสม
นี่คือหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการนำการตลาดแบบอไจล์มาใช้ เพื่อสร้างบุคลากรที่เหมาะสม บริษัทจำเป็นต้องมีโค้ชอไจล์ที่สามารถนำกระบวนการและฝึกอบรมทีมได้
การขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
ความสำเร็จของการตลาดแบบ Agile ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้นำระดับสูงในการปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กรเป็นอย่างมาก พวกเขาต้องเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนแนวคิด Agile อย่างเต็มที่ และจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ
การตลาดแบบアジลทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ
นี่คือขั้นตอนที่ปฏิบัติตามในด้านการตลาดแบบอไจล์ในทางปฏิบัติ:
การตั้งความคาดหวัง
ทีมการตลาดที่มีความคล่องตัวรวมตัวกับทีมผู้นำเพื่อปรับให้ทุกคนสอดคล้องกับเป้าหมาย. ภายหลังการประชุมนี้ ทีมการตลาดจะมีการประชุมภายในเพื่อวางกลยุทธ์สำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ และหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมที่มีความคล่องตัว.
ระบุโอกาส
ทีมการตลาดที่มีความคล่องตัววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุโอกาสในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า สมาชิกในทีมแต่ละคนนำเสนอผลการค้นพบของตนในการประชุมประจำวันและสรุปขั้นตอนที่วางแผนจะดำเนินการ
วางแผนการทดสอบ
เมื่อมีโอกาสถูกระบุแล้ว ทีมจะวางแผนการทดสอบและระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) หลังจากนั้น พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของการทดสอบที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจมากที่สุด
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
ผลการทดสอบแต่ละครั้งจะถูกเก็บรวบรวมและประเมินผลเพื่อตัดสินใจว่าควรขยายขอบเขตการทดสอบใดและควรยกเลิกการทดสอบใด การเรียนรู้ที่ได้จะถูกสื่อสารไปยังทีมผู้นำเพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจต่อไป
ในการนำการตลาดแบบคล่องตัวไปปฏิบัติ เราขอแนะนำให้ลองใช้เทมเพลตเหล่านี้ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที:
เทมเพลตการตลาดแบบ Agile ของ ClickUp
เทมเพลตการตลาดแบบ Agile โดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบงานตามกลยุทธ์การตลาดของคุณ วางแผนสปรินต์ และปรับแต่งงานตามลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย ดำเนินการแคมเปญได้รวดเร็วขึ้นด้วยระยะเวลาการทำงานที่สั้นลงด้วยเทมเพลตแบบพร้อมใช้งานสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile
ทีมการตลาดดิจิทัลสามารถใช้เพื่อปรับแคมเปญและงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่น และเพิ่มการมองเห็นในประสิทธิภาพของแคมเปญที่เสียค่าใช้จ่ายและแคมเปญที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เทมเพลตการจัดการ Scrum ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการ Scrum ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยเร่งความเร็วในการติดตามงานและสร้างภาพข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เชิญทีมของคุณมาร่วมทำงานร่วมกันและมั่นใจได้ว่างานจะส่งมอบได้อย่างรวดเร็วพร้อมข้อผิดพลาดน้อยลง
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ ClickUp
แบบแผนการวางแผนสปรินต์โดย ClickUpช่วยให้สามารถวางแผนสปรินต์, แสดงภาพงานและข้อผูกพัน, และติดตามความคืบหน้าได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในทีมจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการโดยใช้แบบแผนนี้ ผู้จัดการยังสามารถมอบหมายกำหนดเวลาและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการได้
นำการตลาดแบบ Agile มาใช้ด้วย ClickUp
เพื่อดำเนินการตลาดแบบアジลและประสบความสำเร็จ ทีมทั่วโลกพึ่งพาเครื่องมือเช่น ClickUp ในการวางแผน จัดระเบียบ แสดงภาพ และติดตามงานพร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!