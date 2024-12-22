10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือเวิร์กโฟลว์การตลาดที่ดีที่สุดในปี 2025

ทีมการตลาดจำเป็นต้องร่วมมือกันไม่เพียงแค่กับทีมของตัวเองเท่านั้น แต่ยังต้องร่วมมือกับทีมขาย, ทีมบริการลูกค้า, และทีมไอทีด้วย ในกระบวนการการตลาดมีหลายส่วนที่ต้องเคลื่อนไหว และมันง่ายที่จะทำผิดพลาดหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม
โชคดีที่ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดมอบโครงสร้างและความรับผิดชอบที่จำเป็นอย่างมากเพื่อรักษาทีมของคุณให้อยู่ในเป้าหมาย หากถึงเวลาแล้วที่ทีมการตลาดของคุณต้องปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำตอนนี้: ลงทะเบียนใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาดที่ดีที่สุดของปี2025 📝
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายคุณสมบัติที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ พร้อมทั้งเปิดเผย 10 เครื่องมือโปรดของเราสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ด้านการตลาด
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาด?
ไม่พูดเกินจริงเลย เราสามารถกล่าวได้ว่ามีซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์อยู่มากมาย หลายสิบ ตัวเลยทีเดียว
แล้วคุณจะเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณได้อย่างไร? มองหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้:
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: คุณไม่มีเวลาที่จะเสียไปกับการฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เป็นเวลาหลายชั่วโมง เลือกใช้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทีมการตลาดของคุณสามารถใช้งานได้ทันที
- การตลาดอัตโนมัติ: ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก ด้วยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียว คุณสามารถทำงานหลายร้อยรายการได้โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มองหาคุณสมบัติการอัตโนมัติงานการตลาดที่มีระบบการทำงานตามเงื่อนไขด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่าย
- การผสานรวม: นักการตลาดใช้เครื่องมือมากมายสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย, การเขียนบล็อก, และอื่น ๆ ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์การตลาดที่สามารถผสานรวมกับโซลูชันอื่น ๆ ของคุณได้เพื่อให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการและงาน: ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดที่ดีที่สุดสามารถจัดการได้มากกว่างานที่ง่าย ๆ พวกมันควรตรวจสอบงบประมาณ, วันครบกำหนด, และกิจกรรมของสมาชิกในทีมของคุณ
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025
ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดที่เหมาะสมคือรากฐานของกระบวนการทางการตลาดของคุณ ทำได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เพิ่มผลกำไร และทำให้กระบวนการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อการดำเนินแคมเปญทางการตลาดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและดีขึ้น
ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสม ในความคิดเห็นที่ถ่อมตัว (แต่มีประสบการณ์) ของเรา ตัวเลือก 10 รายการนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดในปี 2025 🤩
1.คลิกอัพ
เราจะบ้าถ้าไม่ใส่ ClickUp ไว้ที่อันดับต้น ๆ ของรายการของเรา—และมีเหตุผลที่ดี ทีมการตลาดกำลังหันมาใช้ ClickUp มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งขึ้นและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นการจัดการ ทรัพยากรและซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ
ด้วย ClickUp ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสาร Whiteboard สำหรับการระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย จากนั้นแปลงเอกสารเหล่านั้นเป็นโครงการการตลาดที่มีงาน กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบได้ในไม่กี่คลิกแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมที่มีเวลาจำกัดอีกด้วย
หลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดด้วยการมองเห็นภาพแต่ละโครงการและเป้าหมายสำคัญผ่านแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด และกระดานคัมบังใน ClickUp แพลตฟอร์มนี้ยังติดตามข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกับแต่ละโครงการ งาน และสมาชิกในทีม เพื่อแสดงสถานะของโครงการแต่ละรายการให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจน
โอ้ แล้วเราได้บอกหรือยังว่า ClickUp มีบริการฝึกอบรมฟรีและสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง? คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มันเพราะแพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก แต่การรู้ว่ามีความช่วยเหลือพร้อมเสมอเป็นเรื่องที่ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง: เราเข้าใจว่าทีมของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มอบโซลูชันการจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการตลาด
- การตรวจทานในตัว: ทำไมต้องออกจาก ClickUp เพื่อไปตรวจทานข้อความทางการตลาดบนแพลตฟอร์มอื่น? ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการไวท์บอร์ด เอกสาร และกระบวนการตรวจทานได้ในที่เดียว
- คลิกอัพ ด็อกส์: จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการทำงานด้านการตลาดเนื้อหาหรือกระบวนการทางการตลาดและการขายได้อย่างง่ายดายในเอกสาร จัดระเบียบหน้าต่าง ๆ ใช้คำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ หรือสรุปเนื้อหาด้วยClickUp Brain
- 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้: ต้องการดูเวิร์กโฟลว์โซเชียลมีเดียในมุมมองแคนบานหรือรายการใช่ไหม? เลือกจาก 15 มุมมองเพื่อจัดการกระบวนการทางการตลาดของคุณ
- เทมเพลตที่เป็นมิตรกับการตลาด:ใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดง่ายขึ้นด้วยขั้นตอนการทำงานของโครงการที่พร้อมใช้งานและพร้อมสำหรับการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานมากกว่าการตลาดเพียงอย่างเดียว ดังนั้นอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกสับสนได้
- ระดับ Free Forever มีพื้นที่จัดเก็บ ฟิลด์ และการเชื่อมต่อที่จำกัด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. อินไซต์ลี
Insightly เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่ช่วยสร้างโอกาสทางการขาย เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณให้ความสำคัญกับการสร้างและดูแลโอกาสทางการขายก่อนที่จะส่งต่อให้กับฝ่ายขาย
Insightlyช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญการตลาดทางอีเมล สร้างหน้าแลนดิ้ง และใช้ตัวสร้างตรรกะแบบลากและวางเพื่อแสดงภาพการเดินทางของลูกค้า
แม้ว่า Insightly จะเป็นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ได้รับความนิยม แต่ไม่ได้จัดการการบริหารโครงการและงานการตลาดได้ดีเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ อย่างไรก็ตาม มันก็เหมาะหากคุณต้องการเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- การแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลแบบไดนามิก
- Insightly ติดตามอัตราการเปิด อัตราการคลิก และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ โดยอัตโนมัติในกระบวนการทำงานด้านการตลาดและการอนุมัติของคุณ
- มันสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ยอดนิยม เช่น Slackและ QuickBooks
ข้อจำกัดของ Insightly
- มันไม่ได้มีเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งหรือเครื่องมือการทำงานกับสื่อสังคมออนไลน์
- ผู้ใช้บางรายรายงานความล่าช้าในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
การกำหนดราคาของ Insightly
- เพิ่มเติม: $99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: 499 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: $999/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (860+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (620+ รีวิว)
3. มาร์เก็ตโต
Adobe Marketo เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเวิร์กโฟลว์การตลาดอัตโนมัติ แต่เหมาะสำหรับทั้งทีม B2B และ B2C หากคุณทำการตลาดแบบบัญชี (ABM) Marketo มีระบบอัตโนมัติเฉพาะสำหรับ ABM เพื่อกำหนดเป้าหมายบัญชีที่ถูกต้อง
Marketo ยังมีคุณสมบัติสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดทางอีเมล, และการวัดผลแบบหลายจุดสัมผัส, ทำให้เหมาะสำหรับแคมเปญการตลาดหลายช่องทาง.
ข้อเสียคือคุณจะต้องอัปเกรดการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อรวม Adobe Workfront หากคุณต้องการโซลูชันการจัดการงาน นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มที่แตกต่าง ดังนั้นการขาดการบูรณาการระหว่างงานและงานของคุณอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณไม่สามารถรักษาสมาชิกในทีมของคุณให้อยู่ในหน้าเดียวกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Marketo
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
- การซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างกิจกรรมการขายและการตลาด
- กระบวนการทางการตลาดและการขายสามารถปรับแต่งและเพิ่มรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Marketo
- Adobe ไม่เปิดเผยราคาอย่างชัดเจน ดังนั้นคุณต้องขอใบเสนอราคาเพื่อทราบข้อมูลราคา
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอในรายงานของ Marketo
- Marketo เป็นระบบขนาดใหญ่และอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหวาดกลัว
ราคาของ Marketo
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Marketo
- G2: 4. 1/5 (2,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
4. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign เป็นเครื่องมือการตลาด B2C ที่ได้รับความนิยม. มันเป็นบริการผู้ให้บริการอีเมล (ESP) เป็นหลัก แต่รวมอีเมล, SMS, และโพสต์ทางสื่อสังคมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานนี้ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของผู้ชมของคุณ และปรับแต่งข้อความในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า.
สร้างการตลาดทางอีเมลและหน้า landing ในแพลตฟอร์มเดียว รวมถึงการสร้างระบบอัตโนมัติทางการตลาดและโครงสร้างการทำงานของเนื้อหาการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลภายใน ActiveCampaign แต่หากคุณต้องการติดตามโครงการและงาน คุณจะต้องใช้เครื่องมือจัดการการทำงานแบบ workflow ที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- การผสานรวมแอปพลิเคชันมากกว่า 900 รายการเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์
- 800+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานทางการตลาด
- นักออกแบบอีเมลในตัว
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ากระบวนการอีเมลนั้นง่ายเกินไป
- ActiveCampaign ขาดการปรับแต่งขั้นสูง
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก
ราคาของ ActiveCampaign
- เพิ่มเติม: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน ชำระรายปี
- มืออาชีพ: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (10,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
5. Optimizely
แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาของ Optimizely (CMP) ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันในสินทรัพย์, พื้นที่ทำงานร่วมกัน, และการอัตโนมัติของแคมเปญได้ในที่เดียว
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาดที่แข็งแกร่งนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับการวางแผนแคมเปญ, การขอทำงาน, การจัดการงาน, การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM), การแก้ไขเนื้อหา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
นั่นเป็นเครื่องมือการตลาดที่มีพลังมาก แต่บางคนรายงานว่าขาดการสนับสนุนลูกค้าและประสิทธิภาพกับ Optimizely
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimizely
- การผสานปฏิทินเพื่อการจัดตารางประชุมที่ง่ายขึ้น
- การจัดการแบรนด์และสินทรัพย์
- การผลิตและการเผยแพร่เนื้อหา
- ซอฟต์แวร์การปิดเปิดฟีเจอร์
ข้อจำกัดของ Optimizely
- การสนับสนุนลูกค้าและเอกสารประกอบที่มีน้อย
- มันยากที่จะอ่านรายงานบางฉบับ
การกำหนดราคาของ Optimizely
- เริ่มต้น: ฟรี
- จัดการ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- สร้าง: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ประสานงาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Optimizely
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. CoSchedule
CoScheduleเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะเครื่องมือจัดตารางการตลาด แต่ยังมีบริการสมัครสมาชิกชุดเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจรอีกด้วย ด้วย CoSchedule Marketing Suite คุณจะได้รับปฏิทินการตลาด การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล และการจัดการโครงการ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเนื้อหาภายใน CoSchedule, เขียนเนื้อหาในแอป, และส่งเนื้อหาผ่านกระบวนการตรวจสอบอัตโนมัติ
ผู้ใช้ยังชื่นชอบระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผสานรวมอยู่ใน CoSchedule ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- สร้างภาพกระบวนการทำงานด้านการตลาดในตัวจัดระเบียบปฏิทิน
- จัดการเนื้อหาการตลาดและงานสร้างสรรค์ทั้งหมดด้วย Asset Organizer
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- ราคา $29 ต่อผู้ใช้ต่อครั้งถือว่าค่อนข้างแพง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มไม่ใช้งานง่าย
- การขาดการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้าง
ราคา CoSchedule
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $29/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ชุดการตลาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
7. ฮับสปอต
นักการตลาดส่วนใหญ่รู้จัก HubSpot ในฐานะ CRM แต่ยังมี Marketing Hub ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดอีกด้วย ผู้ใช้ชื่นชอบเครื่องมืออัตโนมัติแบบลากและวางและการจัดลำดับความสำคัญของแคมเปญ
ศูนย์กลางการตลาดเชื่อมต่ออีเมล, หน้า landing, และแบบฟอร์มเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการอัตโนมัติทุกอย่างในที่เดียว หากคุณใช้ HubSpot เป็น CRM ของคุณอยู่แล้ว การเชื่อมต่อศูนย์กลางการตลาดกับข้อมูลลูกค้าของคุณก็เป็นเรื่องง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ CRM ที่ต่างออกไป คุณอาจไม่ได้รับคุณค่าจากเครื่องมือของ HubSpot มากนัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- แบบฟอร์มแบบบูรณาการ, หน้า landing, อีเมล, แชทสด, และโฆษณาทางสื่อสังคม
- Marketing Hub ทำงานได้ดีเยี่ยมกับ Hubspot CRM และ Salesforce
- การผสานรวมกับ Hubspot
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ทีมที่ไม่ได้ใช้ HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มนี้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อจำกัดแบบเป็นขั้นทำให้พวกเขาต้องจ่ายเงินมากขึ้น
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานการมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับฝ่ายบริการลูกค้า
ราคาของ HubSpot
- มืออาชีพ: $800/เดือน สำหรับ 2,000 รายชื่อ, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน สำหรับ 10,000 รายชื่อ, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,500+ รีวิว)
8. Kissflow
Kissflow ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดเท่านั้น โปรแกรมนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับฝ่ายไอที ผู้จัดการ และนักพัฒนาอีกด้วย โดยเฉพาะนักการตลาดที่ทำงานระยะไกลจะชื่นชอบฟีเจอร์การจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดและฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับที่ทำงานดิจิทัลของ Kissflow
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของคุณ, แชทกับเพื่อนร่วมงานโดยตรง, และสร้างพื้นที่สำหรับแต่ละกลุ่มงานภายใน Kissflow. แพลตฟอร์มนี้รวบรวมการประชุมทางวิดีโอ,การจัดการงาน, การรายงาน, และเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติไว้ในที่เดียว.
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือKissflow ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น และอาจยังต้องซื้อซอฟต์แวร์เฉพาะทางเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาดเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของธุรกิจแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สามารถใช้งานร่วมกับหลายแผนกและกรณีการใช้งาน
ข้อจำกัดของ Kissflow
- Kissflow ขาดฟีเจอร์เฉพาะด้านการตลาด เช่น ตัวจัดการตารางเวลาสำหรับโซเชียลมีเดีย
- ผู้ใช้บางรายรายงานประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Kissflow
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $15/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 50 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $20/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 100 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: สำหรับพนักงาน 500 คนขึ้นไป กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. ฮูตสูท
ธุรกิจของคุณใหญ่บนโซเชียลมีเดียหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น Hootsuite คือเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดที่มั่นคงสำหรับงานนี้
นักการตลาดส่วนใหญ่รู้จัก Hootsuite ในฐานะเครื่องมือจัดตารางเวลาและปฏิทินเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย แต่จริง ๆ แล้ว Hootsuite ยังสามารถจัดการข้อความโฆษณา เชื่อมต่อกับโซลูชันอื่น ๆ มีฟีเจอร์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยพนักงาน และยังมี AI Writer เป็นของตัวเองอีกด้วย
ข้อเสียคือ Hootsuite ขาดเครื่องมือสำหรับการทำงาน ร่วมกันในทีม และการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งไม่เป็นปัญหาหากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่หากคุณทำงานร่วมกับหลายทีม คุณจะต้องซื้อเครื่องมือการจัดการโครงการเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- OwlyWriter AI สร้างข้อความและคำบรรยายโดยอัตโนมัติ
- การกำหนดเวลาโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวนมากสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์
- การฟังเสียงสังคมสำหรับหลายแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- Hootsuite ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในตัว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันช้าและมีข้อบกพร่อง
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าการเชื่อมต่อของพวกเขาหลุดบ่อย
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $739/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน, ชำระรายปี
- องค์กร: เริ่มต้นที่ห้าผู้ใช้ ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
10. การทำงานเป็นทีม
ต้องการซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่เน้นโครงการมากขึ้นหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า Teamwork โซลูชันนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับนักการตลาดเท่านั้น แม้ว่านักการตลาดจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ก็ตาม
ด้วยการทำงานเป็นทีม คุณสามารถจัดการปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครในทีมของคุณรู้สึกถูกกดดันมากเกินไป หากคุณทำงานในตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในเอเจนซี่การตลาด Teamwork ช่วยให้คุณเชิญลูกค้าเข้ามาในพื้นที่ทำงานพร้อมการควบคุมการเข้าถึงอย่างระมัดระวัง—คุณก็รู้แหละ เพื่อไม่ให้พวกเขาทำอะไรผิดพลาด
การทำงานเป็นทีมในการจัดการคน ทรัพยากร และเวลา แต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะด้านการตลาด หากคุณกำลังมองหาการอัตโนมัติด้านการตลาดเพิ่มเติม คุณจะต้องเชื่อมต่อ Teamwork กับ HubSpot, Slack หรือ MailChimp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- เป้าหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน
- การเข้าถึงของผู้รับเหมาและลูกค้า
- ระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์เหมาะสำหรับทีมบริการมืออาชีพ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- การทำงานเป็นทีมขาดเครื่องมือทางการตลาดในตัว
- อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงปรากฏบนแพลตฟอร์ม ดังนั้นนี่อาจไม่ใช่เครื่องมือแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำสามคน, คิดค่าบริการรายปี
- เติบโต: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
เลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้
คุณมีกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่แข็งแกร่งแล้ว ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือนำไปปฏิบัติ ในยุคที่นักการตลาดต้องทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาดที่เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานที่ส่งมอบ ลดงานที่ทำซ้ำๆ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในความพยายามทางการตลาดของคุณ
คุณสามารถเลือกเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดที่คุณชอบได้มากที่สุด แต่ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาที่สุดในรายการนี้คือ ClickUp แพลตฟอร์มทรงพลังนี้รวมการทำงาน การจัดการโครงการ และการสื่อสารไว้ในที่เดียว และเราได้พูดถึงเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลาหรือยัง? 🏆
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียว:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp แรกของคุณตอนนี้ฟรี—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต