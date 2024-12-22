บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือเวิร์กโฟลว์การตลาดที่ดีที่สุดในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือเวิร์กโฟลว์การตลาดที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
22 ธันวาคม 2567

ทีมการตลาดจำเป็นต้องร่วมมือกันไม่เพียงแค่กับทีมของตัวเองเท่านั้น แต่ยังต้องร่วมมือกับทีมขาย, ทีมบริการลูกค้า, และทีมไอทีด้วย ในกระบวนการการตลาดมีหลายส่วนที่ต้องเคลื่อนไหว และมันง่ายที่จะทำผิดพลาดหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม

โชคดีที่ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดมอบโครงสร้างและความรับผิดชอบที่จำเป็นอย่างมากเพื่อรักษาทีมของคุณให้อยู่ในเป้าหมาย หากถึงเวลาแล้วที่ทีมการตลาดของคุณต้องปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำตอนนี้: ลงทะเบียนใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาดที่ดีที่สุดของปี2025 📝

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายคุณสมบัติที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ พร้อมทั้งเปิดเผย 10 เครื่องมือโปรดของเราสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ด้านการตลาด

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาด?

ไม่พูดเกินจริงเลย เราสามารถกล่าวได้ว่ามีซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์อยู่มากมาย หลายสิบ ตัวเลยทีเดียว

แล้วคุณจะเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณได้อย่างไร? มองหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้:

  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: คุณไม่มีเวลาที่จะเสียไปกับการฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เป็นเวลาหลายชั่วโมง เลือกใช้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทีมการตลาดของคุณสามารถใช้งานได้ทันที
  • การตลาดอัตโนมัติ: ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก ด้วยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียว คุณสามารถทำงานหลายร้อยรายการได้โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มองหาคุณสมบัติการอัตโนมัติงานการตลาดที่มีระบบการทำงานตามเงื่อนไขด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่าย
  • การผสานรวม: นักการตลาดใช้เครื่องมือมากมายสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย, การเขียนบล็อก, และอื่น ๆ ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์การตลาดที่สามารถผสานรวมกับโซลูชันอื่น ๆ ของคุณได้เพื่อให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • ฟังก์ชันการจัดการโครงการและงาน: ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดที่ดีที่สุดสามารถจัดการได้มากกว่างานที่ง่าย ๆ พวกมันควรตรวจสอบงบประมาณ, วันครบกำหนด, และกิจกรรมของสมาชิกในทีมของคุณ

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดที่เหมาะสมคือรากฐานของกระบวนการทางการตลาดของคุณ ทำได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เพิ่มผลกำไร และทำให้กระบวนการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อการดำเนินแคมเปญทางการตลาดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและดีขึ้น

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสม ในความคิดเห็นที่ถ่อมตัว (แต่มีประสบการณ์) ของเรา ตัวเลือก 10 รายการนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดในปี 2025 🤩

1.คลิกอัพ

แดชบอร์ด ClickUp: การตลาดภาคสนาม
เริ่มต้น
ติดตามและแสดงข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญเพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วย ClickUp Dashboards

เราจะบ้าถ้าไม่ใส่ ClickUp ไว้ที่อันดับต้น ๆ ของรายการของเรา—และมีเหตุผลที่ดี ทีมการตลาดกำลังหันมาใช้ ClickUp มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งขึ้นและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นการจัดการ ทรัพยากรและซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ

ด้วย ClickUp ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสาร Whiteboard สำหรับการระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย จากนั้นแปลงเอกสารเหล่านั้นเป็นโครงการการตลาดที่มีงาน กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบได้ในไม่กี่คลิกแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมที่มีเวลาจำกัดอีกด้วย

หลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดด้วยการมองเห็นภาพแต่ละโครงการและเป้าหมายสำคัญผ่านแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด และกระดานคัมบังใน ClickUp แพลตฟอร์มนี้ยังติดตามข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกับแต่ละโครงการ งาน และสมาชิกในทีม เพื่อแสดงสถานะของโครงการแต่ละรายการให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจน

โอ้ แล้วเราได้บอกหรือยังว่า ClickUp มีบริการฝึกอบรมฟรีและสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง? คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มันเพราะแพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก แต่การรู้ว่ามีความช่วยเหลือพร้อมเสมอเป็นเรื่องที่ดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง: เราเข้าใจว่าทีมของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มอบโซลูชันการจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการตลาด
  • การตรวจทานในตัว: ทำไมต้องออกจาก ClickUp เพื่อไปตรวจทานข้อความทางการตลาดบนแพลตฟอร์มอื่น? ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการไวท์บอร์ด เอกสาร และกระบวนการตรวจทานได้ในที่เดียว
  • คลิกอัพ ด็อกส์: จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการทำงานด้านการตลาดเนื้อหาหรือกระบวนการทางการตลาดและการขายได้อย่างง่ายดายในเอกสาร จัดระเบียบหน้าต่าง ๆ ใช้คำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ หรือสรุปเนื้อหาด้วยClickUp Brain
  • 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้: ต้องการดูเวิร์กโฟลว์โซเชียลมีเดียในมุมมองแคนบานหรือรายการใช่ไหม? เลือกจาก 15 มุมมองเพื่อจัดการกระบวนการทางการตลาดของคุณ
  • เทมเพลตที่เป็นมิตรกับการตลาด:ใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดง่ายขึ้นด้วยขั้นตอนการทำงานของโครงการที่พร้อมใช้งานและพร้อมสำหรับการดำเนินการ
วางแผนและจัดระเบียบกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนและจัดระเบียบกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานมากกว่าการตลาดเพียงอย่างเดียว ดังนั้นอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกสับสนได้
  • ระดับ Free Forever มีพื้นที่จัดเก็บ ฟิลด์ และการเชื่อมต่อที่จำกัด

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. อินไซต์ลี

เครื่องมือการทำงานด้านการตลาด: Insightly
ผ่านทางInsightly

Insightly เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่ช่วยสร้างโอกาสทางการขาย เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณให้ความสำคัญกับการสร้างและดูแลโอกาสทางการขายก่อนที่จะส่งต่อให้กับฝ่ายขาย

Insightlyช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญการตลาดทางอีเมล สร้างหน้าแลนดิ้ง และใช้ตัวสร้างตรรกะแบบลากและวางเพื่อแสดงภาพการเดินทางของลูกค้า

แม้ว่า Insightly จะเป็นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ได้รับความนิยม แต่ไม่ได้จัดการการบริหารโครงการและงานการตลาดได้ดีเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ อย่างไรก็ตาม มันก็เหมาะหากคุณต้องการเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการตลาดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly

ข้อจำกัดของ Insightly

  • มันไม่ได้มีเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งหรือเครื่องมือการทำงานกับสื่อสังคมออนไลน์
  • ผู้ใช้บางรายรายงานความล่าช้าในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

การกำหนดราคาของ Insightly

  • เพิ่มเติม: $99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: 499 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: $999/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly

  • G2: 4. 2/5 (860+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (620+ รีวิว)

3. มาร์เก็ตโต

เครื่องมือการทำงานทางการตลาด:: Marketo
ผ่านทางAdobe Marketo

Adobe Marketo เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเวิร์กโฟลว์การตลาดอัตโนมัติ แต่เหมาะสำหรับทั้งทีม B2B และ B2C หากคุณทำการตลาดแบบบัญชี (ABM) Marketo มีระบบอัตโนมัติเฉพาะสำหรับ ABM เพื่อกำหนดเป้าหมายบัญชีที่ถูกต้อง

Marketo ยังมีคุณสมบัติสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดทางอีเมล, และการวัดผลแบบหลายจุดสัมผัส, ทำให้เหมาะสำหรับแคมเปญการตลาดหลายช่องทาง.

ข้อเสียคือคุณจะต้องอัปเกรดการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อรวม Adobe Workfront หากคุณต้องการโซลูชันการจัดการงาน นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มที่แตกต่าง ดังนั้นการขาดการบูรณาการระหว่างงานและงานของคุณอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณไม่สามารถรักษาสมาชิกในทีมของคุณให้อยู่ในหน้าเดียวกันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Marketo

  • ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
  • การซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างกิจกรรมการขายและการตลาด
  • กระบวนการทางการตลาดและการขายสามารถปรับแต่งและเพิ่มรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Marketo

  • Adobe ไม่เปิดเผยราคาอย่างชัดเจน ดังนั้นคุณต้องขอใบเสนอราคาเพื่อทราบข้อมูลราคา
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอในรายงานของ Marketo
  • Marketo เป็นระบบขนาดใหญ่และอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหวาดกลัว

ราคาของ Marketo

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Marketo

  • G2: 4. 1/5 (2,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (650+ รีวิว)

4. แอคทีฟแคมเปญ

เครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานด้านการตลาด: ActiveCampaign Editor
ผ่านทางActiveCampaign

ActiveCampaign เป็นเครื่องมือการตลาด B2C ที่ได้รับความนิยม. มันเป็นบริการผู้ให้บริการอีเมล (ESP) เป็นหลัก แต่รวมอีเมล, SMS, และโพสต์ทางสื่อสังคมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานนี้ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของผู้ชมของคุณ และปรับแต่งข้อความในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า.

สร้างการตลาดทางอีเมลและหน้า landing ในแพลตฟอร์มเดียว รวมถึงการสร้างระบบอัตโนมัติทางการตลาดและโครงสร้างการทำงานของเนื้อหาการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลภายใน ActiveCampaign แต่หากคุณต้องการติดตามโครงการและงาน คุณจะต้องใช้เครื่องมือจัดการการทำงานแบบ workflow ที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

  • การผสานรวมแอปพลิเคชันมากกว่า 900 รายการเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์
  • 800+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานทางการตลาด
  • นักออกแบบอีเมลในตัว
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ากระบวนการอีเมลนั้นง่ายเกินไป
  • ActiveCampaign ขาดการปรับแต่งขั้นสูง
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก

ราคาของ ActiveCampaign

  • เพิ่มเติม: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน ชำระรายปี
  • มืออาชีพ: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน ชำระรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign

  • G2: 4. 5/5 (10,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)

5. Optimizely

ตัวอย่างเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบของ Optimizely
ผ่านทางOptimizely

แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาของ Optimizely (CMP) ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันในสินทรัพย์, พื้นที่ทำงานร่วมกัน, และการอัตโนมัติของแคมเปญได้ในที่เดียว

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาดที่แข็งแกร่งนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับการวางแผนแคมเปญ, การขอทำงาน, การจัดการงาน, การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM), การแก้ไขเนื้อหา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

นั่นเป็นเครื่องมือการตลาดที่มีพลังมาก แต่บางคนรายงานว่าขาดการสนับสนุนลูกค้าและประสิทธิภาพกับ Optimizely

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimizely

ข้อจำกัดของ Optimizely

  • การสนับสนุนลูกค้าและเอกสารประกอบที่มีน้อย
  • มันยากที่จะอ่านรายงานบางฉบับ

การกำหนดราคาของ Optimizely

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • จัดการ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สร้าง: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ประสานงาน: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Optimizely

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. CoSchedule

ตัวอย่างมุมมองปฏิทิน CoSchedule
ผ่านทางCoSchedule

CoScheduleเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะเครื่องมือจัดตารางการตลาด แต่ยังมีบริการสมัครสมาชิกชุดเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจรอีกด้วย ด้วย CoSchedule Marketing Suite คุณจะได้รับปฏิทินการตลาด การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล และการจัดการโครงการ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเนื้อหาภายใน CoSchedule, เขียนเนื้อหาในแอป, และส่งเนื้อหาผ่านกระบวนการตรวจสอบอัตโนมัติ

ผู้ใช้ยังชื่นชอบระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผสานรวมอยู่ใน CoSchedule ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule

  • สร้างภาพกระบวนการทำงานด้านการตลาดในตัวจัดระเบียบปฏิทิน
  • จัดการเนื้อหาการตลาดและงานสร้างสรรค์ทั้งหมดด้วย Asset Organizer

ข้อจำกัดของ CoSchedule

  • ราคา $29 ต่อผู้ใช้ต่อครั้งถือว่าค่อนข้างแพง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มไม่ใช้งานง่าย
  • การขาดการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้าง

ราคา CoSchedule

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $29/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ชุดการตลาด: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule

  • G2: 4. 4/5 (210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)

โบนัส:ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาด!

7. ฮับสปอต

เครื่องมือการทำงานทางการตลาด: HubSpot
ผ่านทางHubSpot

นักการตลาดส่วนใหญ่รู้จัก HubSpot ในฐานะ CRM แต่ยังมี Marketing Hub ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดอีกด้วย ผู้ใช้ชื่นชอบเครื่องมืออัตโนมัติแบบลากและวางและการจัดลำดับความสำคัญของแคมเปญ

ศูนย์กลางการตลาดเชื่อมต่ออีเมล, หน้า landing, และแบบฟอร์มเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการอัตโนมัติทุกอย่างในที่เดียว หากคุณใช้ HubSpot เป็น CRM ของคุณอยู่แล้ว การเชื่อมต่อศูนย์กลางการตลาดกับข้อมูลลูกค้าของคุณก็เป็นเรื่องง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ CRM ที่ต่างออกไป คุณอาจไม่ได้รับคุณค่าจากเครื่องมือของ HubSpot มากนัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • แบบฟอร์มแบบบูรณาการ, หน้า landing, อีเมล, แชทสด, และโฆษณาทางสื่อสังคม
  • Marketing Hub ทำงานได้ดีเยี่ยมกับ Hubspot CRM และ Salesforce
  • การผสานรวมกับ Hubspot

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ทีมที่ไม่ได้ใช้ HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มนี้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อจำกัดแบบเป็นขั้นทำให้พวกเขาต้องจ่ายเงินมากขึ้น
  • ผู้ใช้รายอื่นรายงานการมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับฝ่ายบริการลูกค้า

ราคาของ HubSpot

  • มืออาชีพ: $800/เดือน สำหรับ 2,000 รายชื่อ, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน สำหรับ 10,000 รายชื่อ, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,500+ รีวิว)

8. Kissflow

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Kissflow
ผ่านทางKissflow

Kissflow ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดเท่านั้น โปรแกรมนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับฝ่ายไอที ผู้จัดการ และนักพัฒนาอีกด้วย โดยเฉพาะนักการตลาดที่ทำงานระยะไกลจะชื่นชอบฟีเจอร์การจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดและฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับที่ทำงานดิจิทัลของ Kissflow

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของคุณ, แชทกับเพื่อนร่วมงานโดยตรง, และสร้างพื้นที่สำหรับแต่ละกลุ่มงานภายใน Kissflow. แพลตฟอร์มนี้รวบรวมการประชุมทางวิดีโอ,การจัดการงาน, การรายงาน, และเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติไว้ในที่เดียว.

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือKissflow ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น และอาจยังต้องซื้อซอฟต์แวร์เฉพาะทางเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาดเนื้อหา

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของธุรกิจแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • สามารถใช้งานร่วมกับหลายแผนกและกรณีการใช้งาน

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • Kissflow ขาดฟีเจอร์เฉพาะด้านการตลาด เช่น ตัวจัดการตารางเวลาสำหรับโซเชียลมีเดีย
  • ผู้ใช้บางรายรายงานประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการสนับสนุนลูกค้า

ราคาของ Kissflow

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $15/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 50 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $20/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 100 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: สำหรับพนักงาน 500 คนขึ้นไป กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. ฮูตสูท

ติดตามการสนทนาในหัวข้อสำคัญ ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์และการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ และเฝ้าดูกิจกรรมของคู่แข่งด้วย Hootsuite
ผ่านทางHootsuite

ธุรกิจของคุณใหญ่บนโซเชียลมีเดียหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น Hootsuite คือเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดที่มั่นคงสำหรับงานนี้

นักการตลาดส่วนใหญ่รู้จัก Hootsuite ในฐานะเครื่องมือจัดตารางเวลาและปฏิทินเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย แต่จริง ๆ แล้ว Hootsuite ยังสามารถจัดการข้อความโฆษณา เชื่อมต่อกับโซลูชันอื่น ๆ มีฟีเจอร์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยพนักงาน และยังมี AI Writer เป็นของตัวเองอีกด้วย

ข้อเสียคือ Hootsuite ขาดเครื่องมือสำหรับการทำงาน ร่วมกันในทีม และการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งไม่เป็นปัญหาหากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่หากคุณทำงานร่วมกับหลายทีม คุณจะต้องซื้อเครื่องมือการจัดการโครงการเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite

  • OwlyWriter AI สร้างข้อความและคำบรรยายโดยอัตโนมัติ
  • การกำหนดเวลาโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวนมากสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์
  • การฟังเสียงสังคมสำหรับหลายแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Hootsuite

  • Hootsuite ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในตัว
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันช้าและมีข้อบกพร่อง
  • ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าการเชื่อมต่อของพวกเขาหลุดบ่อย

ราคาของ Hootsuite

  • มืออาชีพ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $739/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน, ชำระรายปี
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ห้าผู้ใช้ ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Hootsuite

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)

10. การทำงานเป็นทีม

เครื่องมือการทำงานทางการตลาด: การทำงานเป็นทีม
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ต้องการซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่เน้นโครงการมากขึ้นหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า Teamwork โซลูชันนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับนักการตลาดเท่านั้น แม้ว่านักการตลาดจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ก็ตาม

ด้วยการทำงานเป็นทีม คุณสามารถจัดการปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครในทีมของคุณรู้สึกถูกกดดันมากเกินไป หากคุณทำงานในตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในเอเจนซี่การตลาด Teamwork ช่วยให้คุณเชิญลูกค้าเข้ามาในพื้นที่ทำงานพร้อมการควบคุมการเข้าถึงอย่างระมัดระวัง—คุณก็รู้แหละ เพื่อไม่ให้พวกเขาทำอะไรผิดพลาด

การทำงานเป็นทีมในการจัดการคน ทรัพยากร และเวลา แต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะด้านการตลาด หากคุณกำลังมองหาการอัตโนมัติด้านการตลาดเพิ่มเติม คุณจะต้องเชื่อมต่อ Teamwork กับ HubSpot, Slack หรือ MailChimp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • เป้าหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน
  • การเข้าถึงของผู้รับเหมาและลูกค้า
  • ระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์เหมาะสำหรับทีมบริการมืออาชีพ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • การทำงานเป็นทีมขาดเครื่องมือทางการตลาดในตัว
  • อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงปรากฏบนแพลตฟอร์ม ดังนั้นนี่อาจไม่ใช่เครื่องมือแบบเรียลไทม์

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำสามคน, คิดค่าบริการรายปี
  • เติบโต: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

ลองใช้ทางเลือกเหล่านี้สำหรับการทำงานเป็นทีม!

เลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้

คุณมีกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่แข็งแกร่งแล้ว ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือนำไปปฏิบัติ ในยุคที่นักการตลาดต้องทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การตลาดที่เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานที่ส่งมอบ ลดงานที่ทำซ้ำๆ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในความพยายามทางการตลาดของคุณ

คุณสามารถเลือกเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดที่คุณชอบได้มากที่สุด แต่ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาที่สุดในรายการนี้คือ ClickUp แพลตฟอร์มทรงพลังนี้รวมการทำงาน การจัดการโครงการ และการสื่อสารไว้ในที่เดียว และเราได้พูดถึงเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลาหรือยัง? 🏆

แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียว:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp แรกของคุณตอนนี้ฟรี—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต