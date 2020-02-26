ทีม Agile: คืออะไร และวิธีสร้างและบริหารจัดการ

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "ทีมอไจล์คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ทีม Agile คือทีมโครงการเฉพาะทางที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับวงจรการพัฒนาที่เล็กกว่าของการบริหารโครงการแบบ Agile } } { "@type": "Question", "name": "ทีม Agile สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ทีม Agile เป็นทีมขนาดเล็กที่ทำงานได้อย่างอิสระและพึ่งพาตนเอง โดยที่คุณค่าของการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนได้รับการยอมรับ เนื่องจากโครงสร้างทีมแบบ Agile ช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว จึงง่ายต่อการควบคุมงบประมาณ " } }] }
ต้องการเข้าใจว่า ทีม Agile คืออะไรและเรียนรู้วิธีที่จะเป็นทีมนั้นหรือไม่?
ด้วยจำนวนธุรกิจมากมายที่นำแนวทาง Agile มาใช้ในโครงการของตน ทำให้แนวทางนี้กลายเป็นวิธีการจัดการที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
แต่ ทีม Agile คืออะไร? และทีมของคุณจะกลายเป็นทีม Agile ได้อย่างไร?
นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้
มาเริ่มกันเลย
ทีม Agile คืออะไร?
ทีม Agile คือทีมโครงการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของการบริหารโครงการแบบ Agile
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะอธิบายถึง โครงสร้าง ของทีม Agile นั้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจก่อนว่า การบริหารโครงการแบบ Agile คืออะไร:
การบริหารโครงการแบบ Agile คืออะไร?
การจัดการโครงการแบบアジล (Agile)คือ วิธีการจัดการโครงการที่ทันสมัยซึ่งแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นวงจรการพัฒนาขนาดเล็ก ๆ คุณสามารถนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าเข้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ลูกค้าพอใจได้
วงจรเหล่านี้ หรือที่เรียกว่า "สปรินต์" จะถูกมอบหมายให้กับทีมโครงการแบบอไจล์ที่แตกต่างกันและเป็นอิสระในธุรกิจของคุณ เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ
ตามหลักการของ Agile Manifesto กระบวนการจัดการนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบทดสอบนำร่องเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า
สปรินต์เหล่านี้ช่วยอย่างไร?
ด้วยการทำสปรินต์เหล่านี้ คุณสามารถแบ่ง โครงการ ของคุณออกเป็นส่วนย่อยเพื่อนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปปรับใช้ในทุกระดับได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน คุณสามารถพัฒนาคุณสมบัติหนึ่งอย่างในแต่ละสปรินต์ได้ หลังจากที่คุณสมบัติแต่ละอย่าง (สปรินต์) เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถขอให้ลูกค้าของคุณทดลองใช้และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ
หลังจากที่ได้นำข้อเสนอแนะของพวกเขาไปปรับปรุงแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อกับชุดฟีเจอร์ถัดไป (สปรินท์) ได้!
นี่ช่วยอย่างไร?
เนื่องจากคุณไม่ได้ สมมติ ว่าลูกค้าต้องการอะไร คุณสามารถมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ แท้จริง ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลของพวกเขาได้!
โครงสร้างทีมแบบอไจล์
ทีม Agile มักจะเป็นทีมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยสมาชิก 5-11 คนที่มีทักษะเสริมซึ่งกันและกัน ต่างจากทีมโครงการอื่น ๆ ทีม Agile ต้องมีความสามารถในการปรับตัวสูงและพึ่งพาตนเองได้
ทำไม?
เพราะพวกเขาต้องรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขั้นตอนของโครงการ!
เพื่อให้ได้มาซึ่งพลวัตของทีมเช่นนั้น พวกเขามักจะมีโครงสร้างเป็นเช่นนี้:
A. เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างลูกค้าและทีม พวกเขาจะดูแลการดำเนินงานทั้งหมดและรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า พวกเขาจะถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปยังทีมโครงการและทำให้แน่ใจว่าทีมยังคงมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเหล่านั้น
ข. ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการดูแลให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น ผู้จัดการจะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ และนำทีมผ่านกระบวนการสปรินท์
ค. สมาชิกในทีม
สมาชิกในทีมคือผู้ที่ทำงานในโครงการ แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถในการทำงานด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้จัดการโครงการสามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่งานและกิจกรรมของตนได้
ง. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก็มีความเชื่อมโยงกับโครงการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยสมาชิกที่มีทักษะหลากหลาย เช่น ผู้จัดการโครงการอาวุโส นักการตลาด และสมาชิกทีมสนับสนุน ซึ่งความคิดเห็นของพวกเขาช่วยนำโครงการไปในทิศทางที่ถูกต้อง
หมายเหตุเกี่ยวกับทีม Scrum
โปรดจำไว้ว่าการบริหารโครงการแบบ Agile เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่กว้างขวางซึ่งมีหลายรูปแบบ
ในบรรดาการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แนวทาง Scrum เป็นหนึ่งในวิธีการ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ไม่เหมือนกับวิธีการ Agile อื่นๆ Scrum มีโครงสร้างทีมที่เฉพาะเจาะจงมาก
นี่คือภาพรวมที่ละเอียดขึ้นของกระบวนการ Scrum และการสร้างทีม:
- กระบวนการ Scrum – เช่นเดียวกับกระบวนการ Agile, Scrum จะแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่ทีมโครงการ (ทีม Scrum) สามารถจัดการได้ทีละชิ้น
- ทีมสครัม – ทีมสครัมที่สมบูรณ์แบบมักเป็นทีมขนาดเล็ก 5-6 คน ผู้จัดการโครงการจะกลายเป็น "สครัมมาสเตอร์" และจัดการประชุมสครัมประจำวันเพื่อให้สมาชิกในทีมทำงานตามแผน
ทีมที่ทำงานแบบ Agile เปรียบเทียบกับทีมอื่นอย่างไร?
กิจกรรมของทีมโครงการแบบดั้งเดิมมีความเข้มงวดและมีโครงสร้างที่ตายตัวมาก
โดยปกติแล้ว ในระบบเหล่านี้ จะมีทั้งแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาของโครงการยาวนานถึงสามถึงสี่เดือน!
นี่คือวิธีที่ Agile ปรับปรุงวิธีการแบบดั้งเดิมเหล่านี้:
ก. มีความพร้อมมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
โครงการแบบดั้งเดิมมักจะไม่รวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าจนกว่าผลิตภัณฑ์จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและได้เปิดตัวไปแล้ว
ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ แต่อาจส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของพวกเขา
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาแบบ Agile มอบโอกาสให้ลูกค้าของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ คุณจึงสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย คุณไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่คุณ คิด ว่าพวกเขาต้องการ – แต่คุณกำลังให้พวกเขามีส่วนร่วมจริงๆ!
ทีมแบบดั้งเดิมไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง
แต่ทีมที่คล่องตัวนั้น – ก็คือ – 'คล่องตัว!' พวกเขาถูกจัดโครงสร้างให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางตามความคิดเห็นของลูกค้า
ข. ความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
หนึ่งในปัญหาหลักของการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมคือการขาดความรับผิดชอบ เมื่อโครงการขนาดใหญ่ดำเนินการโดยกลุ่มคนจำนวนมาก พนักงานจึงมักไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนหรือสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวทาง Agile ทุกคนจะทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองต้องทำอะไร
ทำไม?
- เนื่องจากทีมมีขนาดเล็กมาก ทุกคนจึงสามารถทราบได้ง่ายว่าอะไรได้ถูกมอบหมายให้พวกเขา
- ด้วยผู้จัดการโครงการ (หรือ Scrum master) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลงาน พวกเขาสามารถได้รับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงานของพวกเขาทันที
นอกจากนี้ เนื่องจากผลลัพธ์ของ Agile สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาอันสั้น ทุกคน ต้อง ติดตามทุกสิ่งอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา!
ทีมที่คล่องตัวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร?
ทีม Agile เป็นทีมขนาดเล็กที่ทำงานได้อย่างอิสระและพึ่งพาตนเอง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคน เนื่องจากโครงสร้างของทีม Agile ช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว จึงง่ายต่อการควบคุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
ในขณะที่วิธีการแบบ Agile เคยถูกจำกัดอยู่เพียงการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากแนวทางนี้
Agile สามารถช่วยทีมใดก็ได้!
นี่คือวิธีการ:
1. เวลาการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
เมื่อคุณแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ จะทำให้ง่ายต่อการดำเนินการมากขึ้น
นอกจากนี้ เนื่องจากวิธีการแบบ Agile ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้ การให้ข้อเสนอแนะจึงไม่ทำให้การส่งมอบของ Agile ช้าลงเหมือนกับที่โครงการแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบ
2. ต้นทุนและผลประโยชน์ของทีมแบบ Agile
เนื่องจากโครงสร้างทีมแบบ Agile ช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้สามารถควบคุมงบประมาณได้ง่ายขึ้น
คิดดูสิ
เนื่องจากคุณมีทักษะในการรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ การเพิ่มขอบเขตงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของทีม Agile ในลักษณะเดียวกับที่ส่งผลกระทบต่อทีมแบบดั้งเดิม
3. จิตวิญญาณของพนักงานดีขึ้น
เนื่องจากทีม Agile เป็นทีมขนาดเล็กที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สมาชิกแต่ละคนจึงได้รับการให้คุณค่าในสิ่งที่ตนทำ ทุกคนตั้งแต่สมาชิกในทีม Agile ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทสำคัญที่ต้องทำ ซึ่งสามารถเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาได้
นอกจากนี้ เนื่องจากผู้จัดการโครงการมีหน้าที่เพียง กำหนดทิศทาง ให้กับทีมเท่านั้น การดำเนินงานให้สำเร็จจึงเป็นหน้าที่ของทีมเอง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ส่งผลให้ขวัญและกำลังใจโดยรวมของทีมดีขึ้น
4. ส่งมอบโครงการคุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การทดสอบประสิทธิภาพสูงสุดคือผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ลูกค้าชื่นชอบ!
เนื่องจากทีมที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปล่อยสปรินท์ทุกครั้ง คุณจะสามารถมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
วัดผลผลิตของทีม Agile ของคุณด้วย12 ตัวชี้วัด Agile เหล่านี้! 💜
วิธีการสร้างทีมที่คล่องตัว
การศึกษาเคสล่าสุดโดย ClickUp พบว่า51% ของพนักงานชาวอเมริกันรู้สึกว่าพวกเขาเสียเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทุกวันเนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
หากคุณปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Agile เหล่านี้ คุณสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างทีมแบบ Agile:
1. แนะนำระเบียบวิธีและกฎเกณฑ์
ก่อนที่ทีมของคุณจะกลายเป็น ทีม Agile พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจว่า แนวปฏิบัติ Agile คืออะไร ใช่ไหม?
อธิบายวิธีการและบทบาทของทีม พร้อมทั้ง เหตุผล ที่คุณเปลี่ยนมาใช้แนวทางการจัดการนี้ ระบุข้อดีและสิ่งที่แตกต่างจากวิธีเดิมที่พวกเขาใช้อยู่
การชี้แจงให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นจะทำให้การนำแนวคิด Agileมาใช้ในทีมของคุณง่ายขึ้น
2. วางแผนเดือนแรกของคุณ
หลังจากที่คุณได้อธิบายกระบวนการ Agile ให้พวกเขาฟังแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างสภาพแวดล้อมแบบ Agile ได้
ขั้นตอนแรกคือการเลือกโครงการ สร้างรายการงานที่ต้องทำ (backlog)ของผลิตภัณฑ์ และแบ่งออกเป็นสปรินต์ (sprint)(รายการงานที่ต้องทำของคุณคือทุกสิ่งที่คุณจะทำงานในโครงการ) นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบจำนวนทีมสปรินต์ที่คุณจะมีและแต่ละทีมจะทำงานอะไร
การรวมทีมของคุณไว้ในกระบวนการวางแผนสปรินต์นี้และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ
ทำไม?
โดยการให้พวกเขามีส่วนร่วมที่นี่ คุณกำลังทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับการรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง
3. ตัดสินใจเกี่ยวกับบทบาทของทีม
ต่อไป, ตัดสินใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกทีมสปรินต์ของคุณ.
สิ่งสำคัญคือการเลือกเจ้าของผลิตภัณฑ์ก่อน แล้วจึงเลือกผู้จัดการโครงการสำหรับแต่ละสปรินต์ โดยทั่วไป เจ้าของผลิตภัณฑ์ควรเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับวิธีการ Agile และมีประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้าและการถ่ายทอดความคิดเห็น
ผู้จัดการโครงการของคุณสามารถเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งคุณต้องการพัฒนาให้กลายเป็นผู้จัดการหรือ Scrum Master ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าทีมโครงการ Agile ของคุณควรขาดประสบการณ์
โปรดจำไว้ว่า สมาชิกทีมสปรินต์ของคุณจำเป็นต้องมีความ พึ่งพาตนเอง และมีชุดทักษะที่เสริมซึ่งกันและกัน
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะมีโครงการทดสอบเพื่อช่วยให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับแนวคิด Agile ในสภาพแวดล้อม Agile ที่ปราศจากความเสี่ยง สิ่งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา – ช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทในทีมได้ดีขึ้นในขณะที่รับมือกับความต้องการของการจัดการทีมโครงการAgile
4. จัดการประชุมเป็นประจำ
ส่วนสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมแบบ Agile คือการจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ
การจัดการแบบアジล (Agile) มักมีการประชุมทีมประจำสองประเภทที่แตกต่างกัน:
- การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน: การประชุมเหล่านี้จัดขึ้นทุกวันเพื่อทบทวนสิ่งที่คุณทำเมื่อวานนี้ สิ่งที่คุณกำลังพยายามทำในวันนี้ และสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ เป็นโอกาสที่ดีในการประเมินความคืบหน้าและสร้างพลวัตของทีมของคุณ
- การทบทวนสปรินต์: การประชุมทบทวนเหล่านี้จัดขึ้น หลังจาก สปรินต์เสร็จสิ้นแล้ว ที่นี่คุณจะทบทวนว่าสปรินต์เป็นอย่างไร มีอะไรผิดพลาด มีอะไรที่คุณชอบ และอื่นๆ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับเรื่องราวผู้ใช้ใหม่ (สปรินต์) ในอนาคต
5. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่อิงตาม Agile
หากคุณต้องการนำขั้นตอนทั้งหมดนี้ไปใช้ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณรวมศูนย์กระบวนการ Agile ทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agileที่ดีจะช่วยให้คุณ:
- พัฒนาและรักษาคลังงานผลิตภัณฑ์ของคุณ
- วางแผนและติดตามการสปรินต์ของคุณ
- สื่อสารกับทีมของคุณ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่มีปัญหาในการนำวิธีการ Agile ไปใช้กับทุกโครงการของคุณ!
วิธีจัดการทีมแบบ Agile ด้วย ClickUp: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile อันดับ 1
คุณไม่สามารถบริหารทีม Agile ได้หากไม่มีเครื่องมือ Agile ที่เหมาะสม ใช่ไหม?
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการแบบ Agile!
ClickUpคือเครื่องมือ จัดการโครงการ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ฟรี. มันถูกใช้โดยบุคคลทั่วไป, บริษัทใหญ่, และธุรกิจขนาดเล็กเช่นกัน และมีคุณสมบัติมากมายเพื่อให้โครงการ Agile ของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง!
การใช้ ClickUp นั้นง่ายมากและจะช่วยให้คุณกลายเป็นทีมที่ทำงานแบบ Agile ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยทีม Agile ของคุณ:
1. ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการจัดการที่แตกต่างกันด้วยมุมมองหลากหลาย
สภาพแวดล้อมแบบ Agile ที่เหมาะสมที่สุดคือสภาพแวดล้อมที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือการจัดการแบบ Agile ของคุณต้องสะท้อนสิ่งนี้เช่นกัน!
โชคดีที่นั่นคือสิ่งที่คุณได้รับพอดีกับ ClickUp
แทนที่จะใช้เครื่องมือการจัดการที่แข็งทื่อซึ่งบังคับให้คุณ ปรับตัวให้เข้ากับ อินเทอร์เฟซของมัน ClickUp มอบมุมมองหลากหลายให้คุณ ปรับให้เข้ากับทีมของคุณ!
นี่คือลักษณะของมุมมองเหล่านี้:
1) มุมมองงานที่จำเป็น
ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบซึ่งปรับให้เข้ากับแนวทางการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน:
ก. มุมมองของคณะกรรมการ
มุมมองบอร์ดของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวทางการทำงานแบบKanbanAgile มันช่วยให้คุณย้ายงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาแบบ Agile เพียงแค่ดูแวบเดียวก็สามารถระบุได้ว่าโครงการของคุณอยู่ในขั้นตอนใดและย้ายงานได้ทันที!
นี่คือมุมมองที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการที่จัดการงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ GTD ที่นี่ รายการงานของสมาชิกในทีมของคุณจะถูกแสดงในรูปแบบรายการตรวจสอบที่เรียบง่าย เมื่อคุณดำเนินการไป คุณสามารถทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วและย้ายไปยังสปรินต์ถัดไปของคุณได้
คลิกอัพ
2) มุมมองกล่อง
มุมมองกล่อง (Box view) เป็นมุมมองที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม Agile ทุกทีม เป็นภาพรวมในระดับสูงของงานทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
วิธีที่คุณใช้มุมมองนี้สำหรับทีม Agile
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เพื่อรับภาพรวมในระดับสูงของทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เนื่องจากงานของสปรินต์ถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการจึงสามารถทราบได้ทันทีว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมกำลังทำงานอะไรอยู่ และสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที
3)มุมมองปฏิทิน
มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผนและจัดการตารางงานได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรวจสอบงานที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดและเตรียมตัวสำหรับงานเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
การใช้มุมมองนี้กับทีม Agile:
คุณสามารถใช้มุมมองนี้สำหรับการวางแผนสปรินต์และติดตามงานที่กำลังจะมาถึงของคุณได้ คุณยังสามารถใช้เพื่อระบุเวลาที่คุณจะสามารถเพิ่มรายการจากแบ็กล็อกของคุณได้อีกด้วย
เนื่องจากการพัฒนาแบบ Agile มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ผู้จัดการโครงการจึงสามารถสลับระหว่างมุมมองปฏิทินได้
ผู้จัดการโครงการสามารถดูปฏิทินของตนได้ในรูปแบบ:
- วัน: เพื่อดูงานโครงการที่กำหนดไว้ในวันนั้น
- 4 วัน: เพื่อดูงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
- สัปดาห์: เพื่อดูตารางการวิ่งระยะสั้นประจำสัปดาห์ของคุณ
- รายเดือน: เพื่อดู แผนงานโครงการของคุณสำหรับเดือนถัดไป
4)โหมดของฉัน
โหมด "ฉัน" ของ ClickUp จะเน้นเฉพาะความคิดเห็นงานย่อยและรายการงานที่มอบหมายให้คุณเท่านั้น ซึ่งจะลดสิ่งรบกวนให้น้อยลง - ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของคุณได้ดีขึ้น
2. ติดตามการสปรินต์แบบอไจล์ของคุณด้วยรายการสปรินต์
หากคุณต้องการจัดการสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องสร้างรายการสปรินท์ใช่ไหม?
นี่คือวิธีที่คุณทำใน ClickUp:
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามโครงการ งาน และงานย่อยทั้งหมดของคุณด้วยรายการตรวจสอบ วิธีนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการสปรินต์ที่แบ่งย่อยงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นส่วนๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงทำเครื่องหมายรายการในรายการเหล่านี้เมื่อคุณดำเนินการไปยังสปรินต์ถัดไป
คุณสามารถทำแผนสปรินต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถเพิ่มคะแนนสครัมให้กับแต่ละรายการเหล่านี้เพื่อจัดการกับแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
ผู้จัดการทีมแบบอไจล์สามารถใช้รายการตรวจสอบเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประชุมสกรัมกับทีมพัฒนาของพวกเขาได้เช่นกัน
นี่คือวิธีการตั้งค่าการทำงานแบบ Agile!
3. ติดตามโครงการของคุณด้วยตาเปล่าผ่านแดชบอร์ดแบบ Agile
เมื่อปฏิบัติตามแนวทาง Agile สิ่งสำคัญคือต้อง ติดตาม ข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่าง ชัดเจน ด้วยภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินผลงานที่ต้องส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการตามนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่คุณทำใน ClickUp:
แดชบอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพรวมระดับสูงของกิจกรรมทีม Agile ของคุณ คุณสามารถเพิ่มรายการสปรินต์และงานต่างๆ ลงในแดชบอร์ดเหล่านี้เพื่อดูความคืบหน้าของงานได้
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถติดตามได้:
ก.แผนภูมิความเร็ว
ด้วยแผนภูมิความเร็วของ ClickUp คุณสามารถกำหนดอัตราการเสร็จสิ้นของงานได้อย่างรวดเร็ว แผนภูมินี้จะแบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงเวลาเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ และแสดงความเร็วเฉลี่ยของงานไว้ที่นี่
ClickUp ยังจัดกลุ่มข้อมูลรายการสปรินต์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มลงในแผนภูมิของคุณ!
B. แผนภูมิการเผาไหม้
ด้วยแผนภูมิการลดภาระงานของ ClickUp คุณสามารถดูได้ว่าทีมของคุณกำลังทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเส้นเป้าหมาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานที่เหลืออยู่มีอีกเท่าไร
นี่คือสิ่งที่แผนภูมิการลดภาระงานเน้นให้เห็น:
- เป้าหมายความก้าวหน้า: อัตราการสำเร็จงานที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุกำหนดเวลาของคุณ
- ความคืบหน้าคาดการณ์: อัตราแนวโน้มปัจจุบันของคุณตามงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ใช้งานอยู่: จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์จริงในขณะนี้
C.แผนภูมิการเผาไหม้
กราฟการเผาไหม้แสดงให้คุณเห็น สิ่งที่ได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเทียบกับขอบเขตงานที่เหลืออยู่ของคุณ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้ประเมินสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จไปแล้ว และสามารถกระตุ้นทีมของคุณให้ไปถึงเส้นชัยได้
ง.แผนภูมิการไหลสะสม
ด้วยแผนภูมิการไหลสะสมของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นและติดตามความคืบหน้าของโครงการตามเวลาได้ เมื่อภารกิจของคุณถูกจัดหมวดหมู่ด้วยสีตามสถานะ คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าสิ่งต่าง ๆ อยู่ที่ใด และระบุจุดติดขัดได้ทันที!
4. รักษาความก้าวหน้าของโครงการแบบ Agile ของคุณด้วยการติดตามความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
การส่งมอบแบบアジล คือการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช่ไหม?
แต่ถ้าทีมของคุณใช้เวลานานเกินไปในการดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณล่ะ?
คุณจะรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไร?
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น:
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้คุณแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้ทันทีและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนและมันจะปรากฏขึ้นในถาดงานของพวกเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้ทันที
เมื่อพวกเขาทำเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าได้รับการแก้ไขแล้วเพื่อลดการติดตามที่ไม่จำเป็น
5. อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของโครงการด้วยส่วนแสดงความคิดเห็น
การร่วมมือกันของทีมอย่างกระตือรือร้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ใด ๆ ทีมของคุณจำเป็นต้องใช้มันอย่างรวดเร็วเพื่อสื่อสารการอัปเดตโครงการและร่วมมือกันในระหว่างกระบวนการพัฒนา
นี่คือวิธีการนำไปใช้โดยใช้ ClickUp:
แต่ละงานจะมีส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะของตัวเองเพื่อช่วยให้ทีมของคุณแลกเปลี่ยนไฟล์และไอเดียได้ พวกเขาสามารถแท็กบุคคลและแชร์การอัปเดตโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารมากมาย เช่น Slack และ Skype เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารโครงการที่มีประสิทธิภาพอยู่ใกล้แค่คลิกเดียวเสมอ!
6. จัดการขั้นตอนโครงการ Agile ที่หลากหลายด้วยสถานะที่กำหนดเอง
ความงดงามของวิธีการแบบ Agile คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลากหลายสาขาได้อย่างหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการขาย การตลาด หรือช่องทางพัฒนาเว็บไซต์/ซอฟต์แวร์– คุณสามารถนำ Agile ไปใช้ได้กับทุกสิ่ง!
แต่เพียงเพราะคุณสามารถใช้วิธีการเดียวกันสำหรับโครงการที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะเหมือนกัน
ทุกโครงการมีขั้นตอนและข้อกำหนดเฉพาะทางของตนเอง เครื่องมือ Agile ของเราต้องสามารถรองรับความแตกต่างเหล่านี้ได้
ClickUp ช่วยคุณในเรื่องนี้ได้อย่างไร:
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมักจะให้ชุดสถานะโครงการมาตรฐานแก่คุณ อย่างไรก็ตาม ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งได้!
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ติดอยู่กับชุดสถานะที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งไม่สะท้อนขั้นตอนของโครงการของคุณอย่างถูกต้อง
ทำไมถึงจะเป็นปัญหา?
ลองนึกภาพการใช้ชุดสถานะเดียวกันสำหรับทั้งบทความในบล็อกของคุณและสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ!
อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp นั่นไม่ใช่ปัญหา
คุณสามารถสร้างสรรค์และลงรายละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ – "บทวิจารณ์จากบรรณาธิการ", "การทดสอบเบต้า", "การสร้างแบบร่าง", "การตรวจสอบคุณภาพ" – ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ!
อย่างไรก็ตาม, นั่นไม่ใช่ ทั้งหมด ของคุณสมบัติของ ClickUp.
เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น:
- ลำดับความสำคัญ– เพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดการกับงานและงานย่อยที่สำคัญที่สุดก่อน
- การพึ่งพา– เพื่อพยายามทำงานของคุณในลำดับที่ถูกต้อง
- แผนภูมิแกนต์– เพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เอกสาร – เพื่อสร้างเอกสารที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจและโครงการของคุณ
- รายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด– สำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับผลงานของทีมและธุรกิจของคุณ
- เครื่องมือติดตามเวลาแบบดั้งเดิม– สำหรับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันมือถือที่ทรงพลังสำหรับ iOS และ Android– ช่วยให้คุณควบคุมโครงการของคุณได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
- เทมเพลต –ใช้เทมเพลต Agileของ ClickUp เพื่อจัดการทีม Agile ของคุณ
สรุป
การเป็นทีมที่คล่องตัวเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
หากคุณกำลังมองหาการนำวิธีการ Agile มาใช้ ทำไมไม่ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp ดูล่ะ?
มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีม Agile และโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย!สมัครใช้ ClickUp วันนี้!