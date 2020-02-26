บล็อก ClickUp
ทีม Agile: คืออะไร และวิธีสร้างและบริหารจัดการ

Erica Chappell
26 กุมภาพันธ์ 2563

ต้องการเข้าใจว่า ทีม Agile คืออะไรและเรียนรู้วิธีที่จะเป็นทีมนั้นหรือไม่?

ด้วยจำนวนธุรกิจมากมายที่นำแนวทาง Agile มาใช้ในโครงการของตน ทำให้แนวทางนี้กลายเป็นวิธีการจัดการที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

แต่ ทีม Agile คืออะไร? และทีมของคุณจะกลายเป็นทีม Agile ได้อย่างไร?

นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

มาเริ่มกันเลย

ทีม Agile คืออะไร?

ทีม Agile คือทีมโครงการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของการบริหารโครงการแบบ Agile

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะอธิบายถึง โครงสร้าง ของทีม Agile นั้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจก่อนว่า การบริหารโครงการแบบ Agile คืออะไร:

การบริหารโครงการแบบ Agile คืออะไร?

การจัดการโครงการแบบアジล (Agile)คือ วิธีการจัดการโครงการที่ทันสมัยซึ่งแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นวงจรการพัฒนาขนาดเล็ก ๆ คุณสามารถนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าเข้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ลูกค้าพอใจได้

วงจรเหล่านี้ หรือที่เรียกว่า "สปรินต์" จะถูกมอบหมายให้กับทีมโครงการแบบอไจล์ที่แตกต่างกันและเป็นอิสระในธุรกิจของคุณ เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ

ตามหลักการของ Agile Manifesto กระบวนการจัดการนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบทดสอบนำร่องเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า

สปรินต์เหล่านี้ช่วยอย่างไร?

ด้วยการทำสปรินต์เหล่านี้ คุณสามารถแบ่ง โครงการ ของคุณออกเป็นส่วนย่อยเพื่อนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปปรับใช้ในทุกระดับได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน คุณสามารถพัฒนาคุณสมบัติหนึ่งอย่างในแต่ละสปรินต์ได้ หลังจากที่คุณสมบัติแต่ละอย่าง (สปรินต์) เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถขอให้ลูกค้าของคุณทดลองใช้และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ

ไม่เอา ฉันไม่ชอบ กิฟตลก

หลังจากที่ได้นำข้อเสนอแนะของพวกเขาไปปรับปรุงแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อกับชุดฟีเจอร์ถัดไป (สปรินท์) ได้!

นี่ช่วยอย่างไร?

เนื่องจากคุณไม่ได้ สมมติ ว่าลูกค้าต้องการอะไร คุณสามารถมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ แท้จริง ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลของพวกเขาได้!

โครงสร้างทีมแบบอไจล์

ทีม Agile มักจะเป็นทีมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยสมาชิก 5-11 คนที่มีทักษะเสริมซึ่งกันและกัน ต่างจากทีมโครงการอื่น ๆ ทีม Agile ต้องมีความสามารถในการปรับตัวสูงและพึ่งพาตนเองได้

ทำไม?

เพราะพวกเขาต้องรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขั้นตอนของโครงการ!

เพื่อให้ได้มาซึ่งพลวัตของทีมเช่นนั้น พวกเขามักจะมีโครงสร้างเป็นเช่นนี้:

A. เจ้าของผลิตภัณฑ์

เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างลูกค้าและทีม พวกเขาจะดูแลการดำเนินงานทั้งหมดและรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า พวกเขาจะถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปยังทีมโครงการและทำให้แน่ใจว่าทีมยังคงมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเหล่านั้น

ข. ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการดูแลให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น ผู้จัดการจะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ และนำทีมผ่านกระบวนการสปรินท์

ค. สมาชิกในทีม

สมาชิกในทีมคือผู้ที่ทำงานในโครงการ แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถในการทำงานด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้จัดการโครงการสามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่งานและกิจกรรมของตนได้

ง. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ

แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก็มีความเชื่อมโยงกับโครงการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยสมาชิกที่มีทักษะหลากหลาย เช่น ผู้จัดการโครงการอาวุโส นักการตลาด และสมาชิกทีมสนับสนุน ซึ่งความคิดเห็นของพวกเขาช่วยนำโครงการไปในทิศทางที่ถูกต้อง

หมายเหตุเกี่ยวกับทีม Scrum

โปรดจำไว้ว่าการบริหารโครงการแบบ Agile เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่กว้างขวางซึ่งมีหลายรูปแบบ

ในบรรดาการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แนวทาง Scrum เป็นหนึ่งในวิธีการ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ไม่เหมือนกับวิธีการ Agile อื่นๆ Scrum มีโครงสร้างทีมที่เฉพาะเจาะจงมาก

นี่คือภาพรวมที่ละเอียดขึ้นของกระบวนการ Scrum และการสร้างทีม:

  • กระบวนการ Scrum – เช่นเดียวกับกระบวนการ Agile, Scrum จะแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่ทีมโครงการ (ทีม Scrum) สามารถจัดการได้ทีละชิ้น
  • ทีมสครัม – ทีมสครัมที่สมบูรณ์แบบมักเป็นทีมขนาดเล็ก 5-6 คน ผู้จัดการโครงการจะกลายเป็น "สครัมมาสเตอร์" และจัดการประชุมสครัมประจำวันเพื่อให้สมาชิกในทีมทำงานตามแผน

ทีมที่ทำงานแบบ Agile เปรียบเทียบกับทีมอื่นอย่างไร?

กิจกรรมของทีมโครงการแบบดั้งเดิมมีความเข้มงวดและมีโครงสร้างที่ตายตัวมาก

โดยปกติแล้ว ในระบบเหล่านี้ จะมีทั้งแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาของโครงการยาวนานถึงสามถึงสี่เดือน!

นี่คือวิธีที่ Agile ปรับปรุงวิธีการแบบดั้งเดิมเหล่านี้:

ก. มีความพร้อมมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง

โครงการแบบดั้งเดิมมักจะไม่รวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าจนกว่าผลิตภัณฑ์จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและได้เปิดตัวไปแล้ว

ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ แต่อาจส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของพวกเขา

นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันสั่งนะเพื่อนๆ gif

เนื่องจากกระบวนการพัฒนาแบบ Agile มอบโอกาสให้ลูกค้าของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ คุณจึงสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย คุณไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่คุณ คิด ว่าพวกเขาต้องการ – แต่คุณกำลังให้พวกเขามีส่วนร่วมจริงๆ!

ทีมแบบดั้งเดิมไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง

แต่ทีมที่คล่องตัวนั้น – ก็คือ – 'คล่องตัว!' พวกเขาถูกจัดโครงสร้างให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางตามความคิดเห็นของลูกค้า

ข. ความรับผิดชอบที่ดีขึ้น

หนึ่งในปัญหาหลักของการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมคือการขาดความรับผิดชอบ เมื่อโครงการขนาดใหญ่ดำเนินการโดยกลุ่มคนจำนวนมาก พนักงานจึงมักไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนหรือสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวทาง Agile ทุกคนจะทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองต้องทำอะไร

ทำไม?

  1. เนื่องจากทีมมีขนาดเล็กมาก ทุกคนจึงสามารถทราบได้ง่ายว่าอะไรได้ถูกมอบหมายให้พวกเขา
  2. ด้วยผู้จัดการโครงการ (หรือ Scrum master) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลงาน พวกเขาสามารถได้รับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงานของพวกเขาทันที

นอกจากนี้ เนื่องจากผลลัพธ์ของ Agile สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาอันสั้น ทุกคน ต้อง ติดตามทุกสิ่งอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา!

ทีมที่คล่องตัวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร?

ทีม Agile เป็นทีมขนาดเล็กที่ทำงานได้อย่างอิสระและพึ่งพาตนเอง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคน เนื่องจากโครงสร้างของทีม Agile ช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว จึงง่ายต่อการควบคุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

ในขณะที่วิธีการแบบ Agile เคยถูกจำกัดอยู่เพียงการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากแนวทางนี้

Agile สามารถช่วยทีมใดก็ได้!

นี่คือวิธีการ:

1. เวลาการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น

เมื่อคุณแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ จะทำให้ง่ายต่อการดำเนินการมากขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากวิธีการแบบ Agile ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้ การให้ข้อเสนอแนะจึงไม่ทำให้การส่งมอบของ Agile ช้าลงเหมือนกับที่โครงการแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบ

2. ต้นทุนและผลประโยชน์ของทีมแบบ Agile

เนื่องจากโครงสร้างทีมแบบ Agile ช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้สามารถควบคุมงบประมาณได้ง่ายขึ้น

คิดดูสิ

เนื่องจากคุณมีทักษะในการรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ การเพิ่มขอบเขตงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของทีม Agile ในลักษณะเดียวกับที่ส่งผลกระทบต่อทีมแบบดั้งเดิม

3. จิตวิญญาณของพนักงานดีขึ้น

เนื่องจากทีม Agile เป็นทีมขนาดเล็กที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สมาชิกแต่ละคนจึงได้รับการให้คุณค่าในสิ่งที่ตนทำ ทุกคนตั้งแต่สมาชิกในทีม Agile ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทสำคัญที่ต้องทำ ซึ่งสามารถเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาได้

นอกจากนี้ เนื่องจากผู้จัดการโครงการมีหน้าที่เพียง กำหนดทิศทาง ให้กับทีมเท่านั้น การดำเนินงานให้สำเร็จจึงเป็นหน้าที่ของทีมเอง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ส่งผลให้ขวัญและกำลังใจโดยรวมของทีมดีขึ้น

4. ส่งมอบโครงการคุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การทดสอบประสิทธิภาพสูงสุดคือผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ลูกค้าชื่นชอบ!

เนื่องจากทีมที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปล่อยสปรินท์ทุกครั้ง คุณจะสามารถมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

วัดผลผลิตของทีม Agile ของคุณด้วย12 ตัวชี้วัด Agile เหล่านี้! 💜

วิธีการสร้างทีมที่คล่องตัว

การศึกษาเคสล่าสุดโดย ClickUp พบว่า51% ของพนักงานชาวอเมริกันรู้สึกว่าพวกเขาเสียเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทุกวันเนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

หากคุณปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Agile เหล่านี้ คุณสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างทีมแบบ Agile:

1. แนะนำระเบียบวิธีและกฎเกณฑ์

ก่อนที่ทีมของคุณจะกลายเป็น ทีม Agile พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจว่า แนวปฏิบัติ Agile คืออะไร ใช่ไหม?

อธิบายวิธีการและบทบาทของทีม พร้อมทั้ง เหตุผล ที่คุณเปลี่ยนมาใช้แนวทางการจัดการนี้ ระบุข้อดีและสิ่งที่แตกต่างจากวิธีเดิมที่พวกเขาใช้อยู่

การชี้แจงให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นจะทำให้การนำแนวคิด Agileมาใช้ในทีมของคุณง่ายขึ้น

2. วางแผนเดือนแรกของคุณ

หลังจากที่คุณได้อธิบายกระบวนการ Agile ให้พวกเขาฟังแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างสภาพแวดล้อมแบบ Agile ได้

ขั้นตอนแรกคือการเลือกโครงการ สร้างรายการงานที่ต้องทำ (backlog)ของผลิตภัณฑ์ และแบ่งออกเป็นสปรินต์ (sprint)(รายการงานที่ต้องทำของคุณคือทุกสิ่งที่คุณจะทำงานในโครงการ) นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบจำนวนทีมสปรินต์ที่คุณจะมีและแต่ละทีมจะทำงานอะไร

การรวมทีมของคุณไว้ในกระบวนการวางแผนสปรินต์นี้และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ

ทำไม?

โดยการให้พวกเขามีส่วนร่วมที่นี่ คุณกำลังทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับการรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง

พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง gif

3. ตัดสินใจเกี่ยวกับบทบาทของทีม

ต่อไป, ตัดสินใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกทีมสปรินต์ของคุณ.

สิ่งสำคัญคือการเลือกเจ้าของผลิตภัณฑ์ก่อน แล้วจึงเลือกผู้จัดการโครงการสำหรับแต่ละสปรินต์ โดยทั่วไป เจ้าของผลิตภัณฑ์ควรเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับวิธีการ Agile และมีประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้าและการถ่ายทอดความคิดเห็น

ผู้จัดการโครงการของคุณสามารถเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งคุณต้องการพัฒนาให้กลายเป็นผู้จัดการหรือ Scrum Master ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าทีมโครงการ Agile ของคุณควรขาดประสบการณ์

โปรดจำไว้ว่า สมาชิกทีมสปรินต์ของคุณจำเป็นต้องมีความ พึ่งพาตนเอง และมีชุดทักษะที่เสริมซึ่งกันและกัน

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะมีโครงการทดสอบเพื่อช่วยให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับแนวคิด Agile ในสภาพแวดล้อม Agile ที่ปราศจากความเสี่ยง สิ่งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา – ช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทในทีมได้ดีขึ้นในขณะที่รับมือกับความต้องการของการจัดการทีมโครงการAgile

4. จัดการประชุมเป็นประจำ

ส่วนสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมแบบ Agile คือการจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ

การจัดการแบบアジล (Agile) มักมีการประชุมทีมประจำสองประเภทที่แตกต่างกัน:

  • การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน: การประชุมเหล่านี้จัดขึ้นทุกวันเพื่อทบทวนสิ่งที่คุณทำเมื่อวานนี้ สิ่งที่คุณกำลังพยายามทำในวันนี้ และสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ เป็นโอกาสที่ดีในการประเมินความคืบหน้าและสร้างพลวัตของทีมของคุณ
  • การทบทวนสปรินต์: การประชุมทบทวนเหล่านี้จัดขึ้น หลังจาก สปรินต์เสร็จสิ้นแล้ว ที่นี่คุณจะทบทวนว่าสปรินต์เป็นอย่างไร มีอะไรผิดพลาด มีอะไรที่คุณชอบ และอื่นๆ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับเรื่องราวผู้ใช้ใหม่ (สปรินต์) ในอนาคต

5. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่อิงตาม Agile

หากคุณต้องการนำขั้นตอนทั้งหมดนี้ไปใช้ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณรวมศูนย์กระบวนการ Agile ทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agileที่ดีจะช่วยให้คุณ:

  • พัฒนาและรักษาคลังงานผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • วางแผนและติดตามการสปรินต์ของคุณ
  • สื่อสารกับทีมของคุณ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่มีปัญหาในการนำวิธีการ Agile ไปใช้กับทุกโครงการของคุณ!

วิธีจัดการทีมแบบ Agile ด้วย ClickUp: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile อันดับ 1

คุณไม่สามารถบริหารทีม Agile ได้หากไม่มีเครื่องมือ Agile ที่เหมาะสม ใช่ไหม?

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการแบบ Agile!

คลิกอัพสูทบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายเครื่อง

ClickUpคือเครื่องมือ จัดการโครงการ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ฟรี. มันถูกใช้โดยบุคคลทั่วไป, บริษัทใหญ่, และธุรกิจขนาดเล็กเช่นกัน และมีคุณสมบัติมากมายเพื่อให้โครงการ Agile ของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง!

การใช้ ClickUp นั้นง่ายมากและจะช่วยให้คุณกลายเป็นทีมที่ทำงานแบบ Agile ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยทีม Agile ของคุณ:

1. ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการจัดการที่แตกต่างกันด้วยมุมมองหลากหลาย

สภาพแวดล้อมแบบ Agile ที่เหมาะสมที่สุดคือสภาพแวดล้อมที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือการจัดการแบบ Agile ของคุณต้องสะท้อนสิ่งนี้เช่นกัน!

โชคดีที่นั่นคือสิ่งที่คุณได้รับพอดีกับ ClickUp

แทนที่จะใช้เครื่องมือการจัดการที่แข็งทื่อซึ่งบังคับให้คุณ ปรับตัวให้เข้ากับ อินเทอร์เฟซของมัน ClickUp มอบมุมมองหลากหลายให้คุณ ปรับให้เข้ากับทีมของคุณ!

นี่คือลักษณะของมุมมองเหล่านี้:

1) มุมมองงานที่จำเป็น

ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบซึ่งปรับให้เข้ากับแนวทางการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน:

ก. มุมมองของคณะกรรมการ

มุมมองบอร์ดของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวทางการทำงานแบบKanbanAgile มันช่วยให้คุณย้ายงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาแบบ Agile เพียงแค่ดูแวบเดียวก็สามารถระบุได้ว่าโครงการของคุณอยู่ในขั้นตอนใดและย้ายงานได้ทันที!

มุมมองกระดาน ClickUp

B.มุมมองรายการ

นี่คือมุมมองที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการที่จัดการงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ GTD ที่นี่ รายการงานของสมาชิกในทีมของคุณจะถูกแสดงในรูปแบบรายการตรวจสอบที่เรียบง่าย เมื่อคุณดำเนินการไป คุณสามารถทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วและย้ายไปยังสปรินต์ถัดไปของคุณได้

คลิกอัพ

2) มุมมองกล่อง

มุมมองกล่อง (Box view) เป็นมุมมองที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม Agile ทุกทีม เป็นภาพรวมในระดับสูงของงานทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

วิธีที่คุณใช้มุมมองนี้สำหรับทีม Agile

ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เพื่อรับภาพรวมในระดับสูงของทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เนื่องจากงานของสปรินต์ถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการจึงสามารถทราบได้ทันทีว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมกำลังทำงานอะไรอยู่ และสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที

มุมมองกล่อง ClickUp

3)มุมมองปฏิทิน

มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผนและจัดการตารางงานได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรวจสอบงานที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดและเตรียมตัวสำหรับงานเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

มุมมองปฏิทิน ClickUp

การใช้มุมมองนี้กับทีม Agile:

คุณสามารถใช้มุมมองนี้สำหรับการวางแผนสปรินต์และติดตามงานที่กำลังจะมาถึงของคุณได้ คุณยังสามารถใช้เพื่อระบุเวลาที่คุณจะสามารถเพิ่มรายการจากแบ็กล็อกของคุณได้อีกด้วย

เนื่องจากการพัฒนาแบบ Agile มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ผู้จัดการโครงการจึงสามารถสลับระหว่างมุมมองปฏิทินได้

ผู้จัดการโครงการสามารถดูปฏิทินของตนได้ในรูปแบบ:

  • วัน: เพื่อดูงานโครงการที่กำหนดไว้ในวันนั้น
  • 4 วัน: เพื่อดูงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
  • สัปดาห์: เพื่อดูตารางการวิ่งระยะสั้นประจำสัปดาห์ของคุณ
  • รายเดือน: เพื่อดู แผนงานโครงการของคุณสำหรับเดือนถัดไป

4)โหมดของฉัน

โหมด "ฉัน" ของ ClickUp จะเน้นเฉพาะความคิดเห็นงานย่อยและรายการงานที่มอบหมายให้คุณเท่านั้น ซึ่งจะลดสิ่งรบกวนให้น้อยลง - ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของคุณได้ดีขึ้น

โหมด ClickUp me

2. ติดตามการสปรินต์แบบอไจล์ของคุณด้วยรายการสปรินต์

หากคุณต้องการจัดการสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องสร้างรายการสปรินท์ใช่ไหม?

นี่คือวิธีที่คุณทำใน ClickUp:

ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามโครงการ งาน และงานย่อยทั้งหมดของคุณด้วยรายการตรวจสอบ วิธีนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการสปรินต์ที่แบ่งย่อยงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นส่วนๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงทำเครื่องหมายรายการในรายการเหล่านี้เมื่อคุณดำเนินการไปยังสปรินต์ถัดไป

คุณสามารถทำแผนสปรินต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถเพิ่มคะแนนสครัมให้กับแต่ละรายการเหล่านี้เพื่อจัดการกับแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ผู้จัดการทีมแบบอไจล์สามารถใช้รายการตรวจสอบเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประชุมสกรัมกับทีมพัฒนาของพวกเขาได้เช่นกัน

นี่คือวิธีการตั้งค่าการทำงานแบบ Agile!

3. ติดตามโครงการของคุณด้วยตาเปล่าผ่านแดชบอร์ดแบบ Agile

เมื่อปฏิบัติตามแนวทาง Agile สิ่งสำคัญคือต้อง ติดตาม ข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่าง ชัดเจน ด้วยภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินผลงานที่ต้องส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการตามนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีที่คุณทำใน ClickUp:

แดชบอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพรวมระดับสูงของกิจกรรมทีม Agile ของคุณ คุณสามารถเพิ่มรายการสปรินต์และงานต่างๆ ลงในแดชบอร์ดเหล่านี้เพื่อดูความคืบหน้าของงานได้

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถติดตามได้:

ก.แผนภูมิความเร็ว

ด้วยแผนภูมิความเร็วของ ClickUp คุณสามารถกำหนดอัตราการเสร็จสิ้นของงานได้อย่างรวดเร็ว แผนภูมินี้จะแบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงเวลาเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ และแสดงความเร็วเฉลี่ยของงานไว้ที่นี่

ClickUp ยังจัดกลุ่มข้อมูลรายการสปรินต์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มลงในแผนภูมิของคุณ!

แผนภูมิความเร็ว งาน

B. แผนภูมิการเผาไหม้

ด้วยแผนภูมิการลดภาระงานของ ClickUp คุณสามารถดูได้ว่าทีมของคุณกำลังทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเส้นเป้าหมาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานที่เหลืออยู่มีอีกเท่าไร

นี่คือสิ่งที่แผนภูมิการลดภาระงานเน้นให้เห็น:

  • เป้าหมายความก้าวหน้า: อัตราการสำเร็จงานที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุกำหนดเวลาของคุณ
  • ความคืบหน้าคาดการณ์: อัตราแนวโน้มปัจจุบันของคุณตามงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • ใช้งานอยู่: จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์จริงในขณะนี้
แผนภูมิการเผาทำลายงาน

C.แผนภูมิการเผาไหม้

กราฟการเผาไหม้แสดงให้คุณเห็น สิ่งที่ได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเทียบกับขอบเขตงานที่เหลืออยู่ของคุณ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้ประเมินสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จไปแล้ว และสามารถกระตุ้นทีมของคุณให้ไปถึงเส้นชัยได้

กราฟการเผาไหม้ จุด

ง.แผนภูมิการไหลสะสม

ด้วยแผนภูมิการไหลสะสมของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นและติดตามความคืบหน้าของโครงการตามเวลาได้ เมื่อภารกิจของคุณถูกจัดหมวดหมู่ด้วยสีตามสถานะ คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าสิ่งต่าง ๆ อยู่ที่ใด และระบุจุดติดขัดได้ทันที!

แผนภูมิการไหลสะสมของงาน

4. รักษาความก้าวหน้าของโครงการแบบ Agile ของคุณด้วยการติดตามความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย

การส่งมอบแบบアジล คือการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช่ไหม?

แต่ถ้าทีมของคุณใช้เวลานานเกินไปในการดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณล่ะ?

คุณจะรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไร?

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น:

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้คุณแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้ทันทีและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนและมันจะปรากฏขึ้นในถาดงานของพวกเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้ทันที

เมื่อพวกเขาทำเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าได้รับการแก้ไขแล้วเพื่อลดการติดตามที่ไม่จำเป็น

แสดงความคิดเห็น มอบหมาย และแก้ไขใน ClickUp

5. อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของโครงการด้วยส่วนแสดงความคิดเห็น

การร่วมมือกันของทีมอย่างกระตือรือร้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ใด ๆ ทีมของคุณจำเป็นต้องใช้มันอย่างรวดเร็วเพื่อสื่อสารการอัปเดตโครงการและร่วมมือกันในระหว่างกระบวนการพัฒนา

นี่คือวิธีการนำไปใช้โดยใช้ ClickUp:

แต่ละงานจะมีส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะของตัวเองเพื่อช่วยให้ทีมของคุณแลกเปลี่ยนไฟล์และไอเดียได้ พวกเขาสามารถแท็กบุคคลและแชร์การอัปเดตโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารมากมาย เช่น Slack และ Skype เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารโครงการที่มีประสิทธิภาพอยู่ใกล้แค่คลิกเดียวเสมอ!

6. จัดการขั้นตอนโครงการ Agile ที่หลากหลายด้วยสถานะที่กำหนดเอง

ความงดงามของวิธีการแบบ Agile คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลากหลายสาขาได้อย่างหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นการขาย การตลาด หรือช่องทางพัฒนาเว็บไซต์/ซอฟต์แวร์– คุณสามารถนำ Agile ไปใช้ได้กับทุกสิ่ง!

แต่เพียงเพราะคุณสามารถใช้วิธีการเดียวกันสำหรับโครงการที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะเหมือนกัน

ทุกโครงการมีขั้นตอนและข้อกำหนดเฉพาะทางของตนเอง เครื่องมือ Agile ของเราต้องสามารถรองรับความแตกต่างเหล่านี้ได้

ClickUp ช่วยคุณในเรื่องนี้ได้อย่างไร:

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมักจะให้ชุดสถานะโครงการมาตรฐานแก่คุณ อย่างไรก็ตาม ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งได้!

ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ติดอยู่กับชุดสถานะที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งไม่สะท้อนขั้นตอนของโครงการของคุณอย่างถูกต้อง

ทำไมถึงจะเป็นปัญหา?

ลองนึกภาพการใช้ชุดสถานะเดียวกันสำหรับทั้งบทความในบล็อกของคุณและสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ!

กอร์ดอน แรมซีย์ โอ้ พระเจ้า กิฟ

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp นั่นไม่ใช่ปัญหา

คุณสามารถสร้างสรรค์และลงรายละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ – "บทวิจารณ์จากบรรณาธิการ", "การทดสอบเบต้า", "การสร้างแบบร่าง", "การตรวจสอบคุณภาพ" – ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ!

อย่างไรก็ตาม, นั่นไม่ใช่ ทั้งหมด ของคุณสมบัติของ ClickUp.

เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น:

สรุป

การเป็นทีมที่คล่องตัวเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณกำลังมองหาการนำวิธีการ Agile มาใช้ ทำไมไม่ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp ดูล่ะ?

มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีม Agile และโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย!สมัครใช้ ClickUp วันนี้!