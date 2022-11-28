คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการประชุม Scrum

คุณกำลังพิจารณาที่จะนำกระบวนการประชุมแบบสครัมมาใช้หรือไม่?
แต่บางทีคุณอาจไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ดีที่สุด
รายงาน Digital.ai State of Agileพบว่า 81% ของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบุว่าองค์กรของตนใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของ Scrum และจากรายงานของ Broadcomที่แสดงให้เห็นว่าทีมที่ใช้ Scrum แบบเต็มรูปแบบมีคะแนนคุณภาพดีกว่าทีมที่ไม่มีการประมาณการถึง 250% จึงไม่น่าแปลกใจที่ Scrumเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการ Agile
ดังนั้น หากคุณกำลังพยายามเข้าร่วมกับกระแสนี้ เราไม่ตำหนิคุณเลย นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเริ่มต้น
การประชุม Scrum คืออะไร?
การประชุม Scrum ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร และทีมต่างๆ มีความสอดคล้องกันผ่านการสื่อสารที่กระชับและการวางแผนกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว— ทั้งหมดนี้เพื่อรักษาความก้าวหน้าของโครงการ มีประเภทของการประชุม Scrum ห้าประเภท:
- สครัมประจำวัน / สแตนด์อัพ
- การวางแผนสปรินต์
- การปรับปรุงรายละเอียดงานค้างของผลิตภัณฑ์
- การทบทวนการวิ่ง
- การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
คุณจะสังเกตได้ว่าการประชุมแต่ละครั้ง มีจุดประสงค์อยู่ในชื่อ การวางแผนสปรินต์ก็เพื่อการวางแผนสปรินต์ การทบทวนก็เพื่อการทบทวน
นั่นเป็นเจตนา
เพราะการประชุมสครัมเป็นการประชุมที่ค่อนข้างตรงข้ามกับการประชุมทั่วไป พวกเขาไม่ใช่การพูดคุยเพื่ออัปเดตข่าวสาร การระดมความคิด หรือการบรรยายยาวจาก CEO พวกเขาไม่ใช่การขัดจังหวะงานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่มีเหตุผล
กระบวนการนี้เป็นเชิงกลยุทธ์ กำหนดเวลาที่เหมาะสม และออกแบบมาเพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสื่อสาร (ทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะไม่ติดขัดโดยไม่จำเป็น)
เอ่อ, SCRUM คืออะไร?Scrumคือกรอบการจัดการโครงการแบบ Agileที่เน้นเป้าหมายที่ชัดเจน การทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ และการส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย มันแบ่งโครงการใหญ่ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และสร้างความยืดหยุ่นที่ทีมต้องการเพื่อปรับเปลี่ยนเมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการ คำนี้มาจากการเล่นในกีฬา Rugby ที่เรียกว่า scrummage: การเล่นที่ทีมรวมตัวกันใกล้ๆ ก้มศีรษะลง เพื่อแย่งลูกบอล
ใครควรเข้าร่วมการประชุมสครัม?
การประชุม Scrum ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นสำหรับทีมพัฒนา, Scrum Master และ Product Owner แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ตาม ตัวอย่างเช่น Product Owner ของคุณอาจไม่เข้าร่วมการประชุมทบทวนงาน (Retrospective) และอาจมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมเข้าร่วมการประชุมทบทวน Scrum (Scrum Review) ด้วย
โดยทั่วไปแล้ว ทีมสครัมของคุณควรมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน หากทีมสครัมของคุณมีขนาดใหญ่กว่านี้ ผู้นำมักจะแบ่งทีมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่ทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
การประชุม Scrum 5 ครั้งที่คุณต้องรู้
1. การประชุมสครัมประจำวัน
หนึ่งในประเภทของการประชุมสครัมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด—ตามรายงาน State of Agile ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้—คือการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่าการประชุมสครัมประจำวัน ควรเป็นการตรวจสอบเป้าหมาย ความคืบหน้า และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกคนในห้องควรสามารถตอบคำถามสามข้อได้:
- เมื่อวานนี้คุณทำอะไรสำเร็จบ้าง?
- คุณวางแผนจะทำอะไรให้สำเร็จในวันนี้?
- มีอุปสรรคใด ๆ ปรากฏอยู่ในเส้นทางของคุณหรือไม่?
คำว่า "สแตนด์อัพ" เกิดขึ้นเพราะการประชุมสครัมประเภทนี้มีจุดประสงค์ให้สั้น ดังนั้นหลายทีมจึงจัดให้ยืน—สำหรับผู้ที่ยืนได้—เพื่อป้องกันไม่ให้ใครรู้สึกสบายเกินไป ตอนนี้หลายทีมทำงานจากระยะไกล เราจึงมีโอกาสน้อยที่จะยืน แต่เป้าหมายของการประชุมควรยังคงเป็นการทำให้ทุกอย่างกระชับที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2. การวางแผนสปรินต์สครัม
เป้าหมายของการวางแผนสปรินต์ในสครัมของคุณคือการระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ในสปรินต์ถัดไป และ วิธีการ ที่คุณจะบรรลุเป้าหมายนั้น การประชุมวางแผนสปรินต์นี้มักจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ของสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง (เช่น หากสปรินต์ของคุณมีระยะเวลาสองสัปดาห์ การประชุมของคุณควรใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมง)
อย่างไรก็ตาม มีวิธีที่จะทำให้สั้นลงได้ เช่น การวางแผนล่วงหน้าที่ดีและเครื่องมือติดตามงานแบบสปรินต์ที่เหมาะสม การประชุมประเภทนี้ช่วยแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งทำให้มุมมองรายการใน ClickUp มีความหลากหลายและใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
3. การปรับปรุงรายการงานผลิตภัณฑ์
ระหว่างการประชุม backlog ของสปรินต์และการปรับปรุง ให้ทีมสครัมของคุณตรวจสอบ backlog ของสปรินต์ เพิ่มรายละเอียด และบันทึกความสำคัญและความพึ่งพาของงาน ในบรรดาการประชุมสครัมประเภทต่างๆ การประชุมนี้ขึ้นอยู่กับการจัดองค์กรของทีม
หากไม่จัดระเบียบสปรินต์แบ็กล็อกไว้ ผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์และผู้จัดการสครัมจะไม่มีอะไรมากพอที่จะใช้ในการวางแผนสปรินต์ครั้งต่อไป
4. การทบทวนการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ ถึงเวลาที่ทีมจะนำเสนอผลงานให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (และบางครั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ)
เป้าหมาย: ข้อเสนอแนะ
โปรดพิจารณาการประชุมครั้งนี้ทั้งเป็นการสาธิตและเป็นโอกาสในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเหล่านั้นจะถูกนำไปรวมไว้ในรายการงานที่ค้างอยู่เพื่อพิจารณาในอนาคต
5. การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
การประชุมสรุปสิ้นสปรินต์อีกประเภทหนึ่งที่สครัมแนะนำคือ การทบทวนย้อนหลัง แต่ในครั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักไม่ได้อยู่ในห้องประชุม
มันก็แค่ทีมแต่ละทีมมาพูดคุยกันเองว่าอะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ยังไม่ดี สิ่งที่ได้เรียนรู้ และควรปรับเปลี่ยนอะไรในสปรินต์ถัดไป
เราขอแนะนำให้มีการทบทวนย้อนหลังเมื่อสิ้นสุดโครงการขนาดใหญ่เช่นกัน และการทบทวนย้อนหลังนั้นควรมีผู้เข้าร่วมที่หลากหลายมากขึ้น ผู้นำ, ทีมการตลาด, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมเพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของทุกทีมในด้านการสื่อสาร, การประสานงาน, และการตลาดสู่ตลาด (GTM)
ลองดูเทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์เหล่านี้!
อย่าข้ามการทบทวนการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของทีมเพิ่มขึ้นถึง 20%เมื่อมีการทบทวนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประโยชน์ของการประชุม Scrum
1. ทำให้โครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้
การประชุม Scrum มีสองสิ่งสำคัญ: การสื่อสารและกลยุทธ์ ไม่ว่าประเภทของการประชุมจะเป็นอย่างไร เป้าหมายควรเป็นการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย สถานะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไข
การสื่อสารที่เปิดกว้างนั้นคือสิ่งที่ทำให้ทีมสามารถก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (รักษาความเร็วไว้สูง) ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
หากปราศจากจุดสัมผัสเชิงกลยุทธ์ที่การประชุมสครัมของคุณมอบให้การบริหารโครงการสครัมของคุณก็จะหลุดออกจากเส้นทางได้ง่ายขึ้นมาก แย่กว่านั้น เมื่อทีมหรือสมาชิกในทีมหลุดออกจากเส้นทางโดยไม่มีประชุมเพื่อตรวจสอบ พวกเขาอาจเดินไปไกลในทิศทางที่ผิด ซึ่งเป็นการเสียทั้งเวลาและเงิน และทำให้สถิติความเร็วในการวางแผนสปรินต์ครั้งต่อไปคลาดเคลื่อน
2. ผลลัพธ์อยู่ในใจเสมอ
จุดสัมผัสเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ควรเตือนทีมอยู่เสมอว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร ไม่ว่าเราจะจมอยู่กับรายละเอียดของโครงการมากเพียงใด การเตือนความจำนี้คือสิ่งที่ทำให้เราตั้งหลักและก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการ
3. ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น และทีมที่มีความสุขมากขึ้น สุดท้ายหมายถึงประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้าและคะแนนความพึงพอใจที่สูงขึ้น การรักษาความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ เพราะมันสร้างความไว้วางใจมากขึ้นในเวลาเดียวกัน
4. ลดค่าใช้จ่าย!
การประชุมสครัมทุกประเภทล้วนมีประโยชน์ทางการเงินต่อบริษัท: การทบทวนย้อนหลังช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การประชุมทบทวนช่วยให้เรารวมข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ (หรืออย่างน้อยก็แจ้งให้เราทราบเมื่อมีสิ่งใดผิดพลาด เพื่อที่เราจะได้แก้ไขโดยเร็วที่สุด)และการประชุมวางแผนสปรินต์เชื่อมโยงทุกสิ่งที่เราทำกับเป้าหมายทางธุรกิจพร้อมผลตอบแทนทางการเงินที่แท้จริง
5. เชื่อมต่ออยู่เสมอ
หลักการที่หกของคำมั่นสัญญาแบบอไจล์คือการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูลให้กับทีมอไจล์ นี่คือเหตุผลที่การประชุมเหล่านี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ใช้แนวทางอไจล์
และเมื่อมีพนักงานถึง 52% ที่ระบุว่าพวกเขารู้สึกไม่เชื่อมโยงกับทีมของตนในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่จะกลับไปสู่การประชุมสครัมที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันในทุกเรื่อง ตั้งแต่งานค้าง งานประจำ ไปจนถึงการวางแผนระยะสั้นในแต่ละวัน
วิธีจัดการประชุม Scrum อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการประชุมสครัมของคุณบรรลุเป้าหมาย? นี่คือสี่เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:
1. กำหนดเวลาและยึดมั่นตามนั้น
การประชุม Scrum มีความสำคัญ. การประชุมเหล่านี้ช่วยให้ทีมมีความสอดคล้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ, ใครทำ, และเมื่อไร. การประชุมเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและร่วมมือกันเป็นประจำ. และการประชุมเหล่านี้ยังช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์มีความสำคัญ.
แต่พวกมันก็ยังเป็นการประชุมอยู่ และยังมีงานที่ต้องทำอยู่ ดังนั้นให้พวกมันยาวนานพอที่จะมีประสิทธิภาพ และสั้นพอที่จะรักษาความสนใจไว้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง: หากคุณบอกว่าการประชุมจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ให้ยึดเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
2. เริ่มต้นด้วยลำดับความสำคัญอันดับหนึ่ง
หากมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการให้ทีมได้รับหลังจากประชุม สิ่งนั้นคืออะไร? ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอะไร นั่นคือสิ่งที่คุณควรเริ่มต้นและจบลง อย่าปล่อยให้ข้อมูลล้นหลามเบียดบังความสำคัญของคุณ
หากมีมากกว่าหนึ่งลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งล่ะ? เราเข้าใจดีว่า ในองค์กรที่ซับซ้อน มีหลายสิ่งที่ต้องการแย่งชิงตำแหน่งลำดับความสำคัญสูงสุด แต่ความจริงก็คือ... หากคุณต้องการให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณไม่สามารถมอบรายการลำดับความสำคัญที่ไม่มีลำดับให้พวกเขาแล้วคาดหวังว่าทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ได้ ขึ้นอยู่กับผู้จัดการโครงการและผู้นำที่จะร่วมมือกันจัดลำดับความสำคัญก่อนส่งต่อไปยังทีมของคุณ
3. ให้ทีมมีทางเลือก...แต่ไม่มากเกินไป
ต้องการให้ทีมตัดสินใจระหว่างการประชุมสครัมใช่ไหม? ให้พวกเขามีตัวเลือก...แต่ไม่มากเกินไป งานวิจัยชี้ว่าตัวเลือกมากเกินไปอาจทำให้ตัดสินใจไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่ผู้นำควรทำงานเพื่อคัดกรองตัวเลือกของทีมให้ดีก่อนที่จะนำการตัดสินใจใหญ่ ๆ มาสู่การประชุม
4. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กระดานสครัม, การวางแผนสปรินต์,แผนภูมิแกนต์, เครื่องมือติดตาม... การประชุมสครัมมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามและแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ Trello ถึง ClickUp (แน่นอน) คุณมีตัวเลือกมากมายที่จะทำให้ทีมอยู่ในหน้าเดียวกันและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีประโยชน์และน่าสนใจทางสายตา
ปลดปล่อยทีมของคุณให้มุ่งเน้นกับงาน เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามงานประจำวันของทีมได้เท่านั้น...แต่ยังสามารถลดระยะเวลาการประชุมของคุณได้อย่างมาก ทำให้ทุกคนมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ต้องทำจริง ๆ อย่างที่ Alaina Maracotta จากVida Healthกล่าวถึง ClickUp ว่า: "มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเวลาที่เราประหยัดได้จากการประชุมนับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp" สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนกิจกรรมและการอัปเดต ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่า ๆ เท่านั้น ทีมงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การตลาดที่มีความสำคัญมากกว่า
เริ่มต้นกับการประชุม Scrum
ดังนั้น คุณเข้าใจแล้วว่าการประชุมสครัมคืออะไร ทำงานอย่างไร และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณควรคำนึงถึง...
ตอนนี้ หากคุณยังไม่ได้ใช้ Scrum แบบเต็มรูปแบบ คุณจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร?
คำตอบ—เช่นเดียวกับกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ภายในบริษัท—โดยทั่วไปต้องการการเปลี่ยนแปลงของ ทัศนคติ, กระบวนการ, และ เครื่องมือ.
1. รวบรวมทีมให้เข้าร่วม
หากไม่มีการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จากทีมของคุณ การประชุมเหล่านี้จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องได้รับการสนับสนุนจากทีม อธิบายให้ทีมของคุณเข้าใจว่าโครงสร้างใหม่นี้จะช่วยให้พวกเขาอย่างไรบ้าง—เช่น การประชุมสั้นลง มีเวลาสร้างสรรค์มากขึ้น เป็นต้น
ยิ่งผู้คนสามารถมองเห็นเป้าหมายสุดท้ายได้ชัดเจน (สำหรับตัวเอง, ทีมของพวกเขา, และธุรกิจ) พวกเขาก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่กับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงสครัมด้วย
2. ทำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่จำเป็น
ให้ดูที่กระบวนการทำงานปัจจุบันของบริษัทคุณโดยคำนึงถึงสกรัมไว้ในใจ อะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลง? ทีมต้องอัปเดตความคืบหน้าในเครื่องมือของคุณก่อนการประชุมหรือไม่? ผู้นำควรเตรียมตัวสำหรับการประชุมในวิธีใหม่หรือไม่?
ผู้จัดการโครงการและสครัมมาสเตอร์ควรจัดการกับงานค้างก่อนการประชุมหรือไม่? ยิ่งคุณสื่อสารการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่จำเป็นอย่างชัดเจนและรวดเร็วเท่าไร การเปลี่ยนไปใช้สครัมก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น
สิ่งนี้ยังช่วยให้ทีมสครัมทั้งหมดของคุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะพิสูจน์ให้ทีมเห็นได้ว่าคำสัญญาที่คุณให้ไว้ (เช่น การปลดปล่อยเวลาและความคิดสร้างสรรค์) เป็นจริงได้
3. เลือกเครื่องมือที่สนับสนุนคุณ
เครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันรองรับวิธีการทำงานใหม่ของคุณหรือไม่—หรือว่ากำลังเป็นอุปสรรคต่อคุณ? แทนที่จะเริ่มต้นด้วยเครื่องมือแล้วพยายามบังคับให้กระบวนการใหม่ของคุณเข้ากับเครื่องมือเหล่านั้น ให้เริ่มจากการคิดว่าคุณต้องการให้เครื่องมือทำอะไรเพื่อสนับสนุนคุณ—แล้วจึงเลือกเครื่องมือ Scrumตามเกณฑ์เหล่านั้น
เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนเครื่องมืออาจดูเหมือนเป็นคำขอที่ใหญ่โต แต่เราก็ทราบดีว่า หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่มีเจตนาดีไปสู่การปฏิบัติแบบアジลอาจติดขัดได้ ดังนั้น ให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณ และอย่าตกอยู่ในกับดักของค่าใช้จ่ายที่เสียไปแล้ว (sunk cost fallacy) โดยยังคงใช้เครื่องมือเก่า ๆ ที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป
รอ... อะไรคือความผิดพลาดจากต้นทุนจม?ความผิดพลาดจากต้นทุนจมบอกเราว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้นเมื่อพวกเขาได้ลงทุน "ต้นทุนจม" ไปในทางเลือกนั้นแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ผู้คนยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอีกต่อไป ("แต่ฉันทุ่มเทไปสองปีแล้ว!") หรือยังคงทุ่มเงินลงไปในโครงการที่เห็นได้ชัดว่าล้มเหลว ("แต่เราใช้เงินไปแล้ว 100,000 ดอลลาร์สำหรับฟีเจอร์นี้!") มันยังสามารถทำให้คุณใช้เครื่องมือที่ไม่มีประโยชน์ต่อไปเพราะคุณ "ใช้เงินไปแล้ว" ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เมื่อทำการตัดสินใจ ควรละเลยต้นทุนที่จมไปแล้วและมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เครื่องมือเก่าจะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรือน้อยลงในวันพรุ่งนี้ หากคุณเลิกใช้และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากกว่า?
เทมเพลตการประชุม Scrum ที่สะดวก
จากการสำรวจลูกค้าล่าสุด พบว่าแม่แบบของ ClickUp เป็นหนึ่งในสามคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดที่เรานำเสนอ ตรงไปตรงมา เราไม่แปลกใจเลย การมีแม่แบบที่ดีช่วยลดความกดดันได้
คุณทราบดีว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรและจะนำเสนออย่างไร—ไม่จำเป็นต้องค้นคว้าอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนี่คือสองเทมเพลต สครัมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติใหม่ของคุณ:
1. แม่แบบการประชุม Scrum ของ ClickUp
ออกแบบมาเพื่อทำให้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น,แม่แบบการประชุมสครัมของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว, สิ่งที่ต้องทำ, และสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคในอนาคต
2. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมวางแผนสปรินต์ การทบทวนงาน การตัดงานในแบ็กล็อก และอื่น ๆ อีกมากมายแม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpยังมาพร้อมกับเอกสาร "วิธีเริ่มต้นใช้งาน" ที่จะช่วยให้สครัมมาสเตอร์ปรับแต่งการประชุมของคุณได้อย่างเหมาะสม สมาชิกในทีมทุกคนจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ!
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp
หากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้น เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเป็นสครัมมาสเตอร์ที่มีประสบการณ์ ClickUp มีเทมเพลตและฟีเจอร์แบบอไจล์มากมายที่จะช่วยให้การประชุมสครัมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และแผนการใช้งานฟรีตลอดไปของเรา (คุณเดาถูกแล้ว) ฟรีตลอดไปจริงๆทดลองใช้กับเราวันนี้