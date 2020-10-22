คู่มือสุดยอดการบริหารโครงการแบบ Scrum (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"การจัดการโครงการแบบสครัมคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum เป็นวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่ที่แบ่งโครงการของคุณออกเป็นรอบการพัฒนาที่เรียกว่าสปรินต์ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว "}},{"@type":"Question","name":"Scrum แตกต่างจากการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมอย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"คำตอบ","text":"ในการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม คุณจะทำงานกับโครงการของคุณในภาพรวมทั้งหมด ด้วยสครัม คุณจะพัฒนาแต่ละฟีเจอร์แยกกัน และเมื่อแต่ละฟีเจอร์พร้อมแล้ว คุณจะนำเสนอให้กับลูกค้าของคุณ "}},{"@type":"Question","name":"องค์ประกอบของสครัมมีอะไรบ้าง?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"การจัดการโครงการแบบสครัมแบ่งออกเป็นสามองค์ประกอบ: วัตถุ, บทบาท, และเหตุการณ์ "}},{"@type":"Question","name":"ประโยชน์ของสครัมคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"สครัมช่วยให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น, ความยืดหยุ่นมากขึ้น, และการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น."}}]}
พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการโครงการแบบ Scrum หรือยัง?
Scrum อาจฟังดูเหมือนเป็นระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ปริญญาจากฮาร์วาร์ดสามใบจึงจะเข้าใจได้ แต่ มันไม่ใช่! มัน จริงๆ แล้ว เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและเรียบง่ายที่สุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
การจัดการโครงการแบบสครัมเกี่ยวข้องกับการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้เรียกว่าสปรินต์ ในตอนท้ายของแต่ละรอบสปรินต์ คุณจะนำเสนอโครงการของคุณให้กับลูกค้าและนำข้อเสนอแนะของพวกเขามาปรับใช้ก่อนที่จะดำเนินการไปยังรอบถัดไป
มันจะสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และเปลี่ยนทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้กลายเป็นทีมระดับเอ!
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทบทวนทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบ Scrum เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากมัน
มาเริ่มกันเลย
การจัดการโครงการแบบสครัมคืออะไร?
สครัมเป็นวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่ที่ แบ่ง โครงการของคุณออกเป็น วงจรการพัฒนา ที่เรียกว่า สปรินต์ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละสปรินต์แล้ว คุณจะต้องนำเสนอผลงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(โดยปกติคือลูกค้า) ซึ่งจะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ จากนั้นคุณสามารถนำความคิดเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงก่อนเริ่มสปรินต์ถัดไป
สครัมหมายถึงอะไร?
แม้ว่า Scrum อาจดูเหมือน คำย่อ ของบางสิ่งที่ซับซ้อน แต่มันไม่ใช่
สครัมเป็นเพียงคำที่หยิบยืมมาจากกีฬาประเภทรักบี้ ในกีฬาประเภทรักบี้ ผู้เล่นจะรวมตัวกันในรูปแบบที่แน่นหนาซึ่งเรียกว่าสครัม เนื่องจากการบริหารโครงการแบบสครัมต้องการให้สมาชิกในทีมมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น จึงใช้คำนี้จากกีฬาประเภทรักบี้เพื่ออธิบาย
และเนื่องจากทีมเหล่านี้จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง Scrum จึงเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการเอาชนะความท้าทายส่วนใหญ่ ของทีมเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการระยะไกล
สครัมแตกต่างจากการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมอย่างไร?
ในการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม คุณจะทำงานกับโครงการของคุณทั้งหมดในคราวเดียว แต่ในสครัม คุณจะพัฒนาแต่ละฟีเจอร์แยกกัน และเมื่อแต่ละฟีเจอร์พร้อมแล้ว คุณจะนำเสนอให้ลูกค้าของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพัฒนาอุปกรณ์สำหรับลูกค้าของคุณ คุณจะใช้เวลาหนึ่งปีในการพัฒนา ซึ่งอาจรวมถึงการคิดค้นแนวคิด การเขียนโค้ด และการทดสอบเครื่องจักร
คุณจะนำเสนอให้ลูกค้าของคุณก็ต่อเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ แต่มันมีปัญหาสำคัญอยู่หนึ่งประการ:
เนื่องจากคุณได้สร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาโดยไม่มีข้อมูลจากลูกค้าจริงใด ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา จึงไม่มีการรับประกันว่าลูกค้าจะชอบมัน
ลองคิดดูสิ: ลูกค้าชอบทุก ทุกฟีเจอร์ ที่คุณปล่อยออกมาบ่อยแค่ไหน?
บ่อยครั้งพวกเขามักจะมีข้อร้องเรียนอยู่บ้างใช่ไหม?
การจัดการโครงการแบบสครัม สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
ดูการเปรียบเทียบระหว่าง Waterfall กับ Scrumเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
กระบวนการ Scrum คืออะไร?
ด้วย Scrum คุณจะพัฒนาแต่ละฟีเจอร์แยกกัน และเมื่อแต่ละฟีเจอร์พร้อมแล้ว คุณจะนำเสนอให้กับลูกค้าของคุณ ลูกค้าจะให้ข้อเสนอแนะ และคุณสามารถนำข้อเสนอแนะนั้นไปปรับปรุงก่อนดำเนินการพัฒนาฟีเจอร์อื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ต่อไป
ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าของคุณจะมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการพัฒนา และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ขั้นสุดท้ายจะมีคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันโดยคำนึงถึงความต้องการของพวกเขา
ผลลัพธ์คืออะไร?
ลูกค้าแบบนี้:
สครัมมีพื้นฐานมาจากอะไร?
สครัม (Scrum) เป็นวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile ที่พัฒนาโดย Ken Schwaber และ Jeff Sutherland ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 พวกเขาได้เขียนคู่มือ Scrum Guide ซึ่งอธิบายวิธีการทำงานของวิธีการ Scrum หรือที่รู้จักกันในชื่อวิธีการแบบน้ำตก (waterfall method)
เดี๋ยวก่อน...
อะไรคือการจัดการโครงการแบบ Agile?
มันคือกรอบการจัดการที่อิงตามแนวทางสปรินต์
และเพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาแบบ Agile ให้ดียิ่งขึ้น คุณจำเป็นต้องศึกษาแถลงการณ์ Agile
อะไรคือ Agile Manifesto?
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของสิ่งที่ Agile หมายถึง และหลักการของ Agile ที่เป็นตัวนำทาง
รู้สึกหลงทางอยู่บ้างไหม? คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาแบบアジล.
ทุกวิธีการแบบ Agile ปฏิบัติตาม Agile Manifesto และแบ่งโครงการขนาดใหญ่ขององค์กรออกเป็นสปรินต์ย่อย ๆ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ในทุกระดับ
เดี๋ยวนะ คุณหมายถึงอะไรโดยคำว่า วิธีการแบบAgile?
มีมากกว่าหนึ่งวิธีการจัดการโครงการแบบAgile?
ใช่!
สครัมเป็น แค่ อีกวิธีหนึ่ง ของ Agile
มี วิธีการ Agile อื่น ๆ อีกมากมาย เช่นKanban,Lean, Extreme Programming (XP) และอื่น ๆ อีกมากมาย!
ส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละวิธีการคือคุณสามารถผสมผสานวิธีการเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสมผสาน Scrum และ Kanbanเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความแตกต่างระหว่าง Scrum กับ Agile คืออะไร?
ทีมสครัมโดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าทีมอไจล์ นอกจากนี้ พวกเขามักจะพึ่งพาตนเองได้มากกว่า โดยมีสครัมมาสเตอร์รับบทบาทในการเป็นโค้ชแทนที่จะเป็นผู้จัดการโครงการที่มีอำนาจเด็ดขาด
หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Scrum เทียบกับ Agileคลิกที่นี่
องค์ประกอบของสครัมมีอะไรบ้าง?
การจัดการโครงการแบบสครัมถูกแบ่งออกเป็นสามองค์ประกอบ: สิ่งประดิษฐ์, บทบาท, และเหตุการณ์. นอกจากนี้, พวกมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับองค์ประกอบของตารางธาตุ!
พวกเขาเป็นเพียงองค์ประกอบที่จำเป็นของวิธีการ Scrum:
ก. อะไรคือScrum Artifacts?
อาร์ติแฟกต์ของสครัมคือเครื่องมือหลักที่ช่วยให้โครงการสครัมของคุณมีจุดมุ่งเน้นที่จำเป็นในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ประกอบด้วย บักล็อกผลิตภัณฑ์, บักล็อกสปรินต์, และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
นี่คือเครื่องมือหลักที่ใช้ในสครัม:
- รายการงานค้างของผลิตภัณฑ์:รายการงานค้างของผลิตภัณฑ์คือรายการงานทั้งหมดที่คุณต้องทำให้เสร็จในโครงการ เป็นรายการตรวจสอบโดยพื้นฐานของสิ่งที่ทีมเสมือนทั้งหมดของคุณต้องทำ เนื่องจากคุณต้องรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รายการงานค้างของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจึงต้องได้รับการอัปเดตและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: รายการค้างในผลิตภัณฑ์ มักจะแสดงเป็น เรื่องราวของผู้ใช้ เรื่องราวของผู้ใช้ คือคำอธิบายของ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ จากมุมมองของลูกค้า เรื่องราวของผู้ใช้ ช่วยให้แน่ใจว่านักพัฒนาจะพัฒนา รายการค้าง โดยคำนึงถึงมุมมองของผู้ใช้
- งานค้างในสปรินต์:งานค้างในสปรินต์คือรายการของทุกงานค้างในผลิตภัณฑ์ที่ทีมทั้งหมดของคุณจะพยายามทำในสปรินต์นั้นๆ
- การเพิ่ม: การเพิ่มคือผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ซึ่งถูกปล่อยออกมาหลังจากแต่ละสปรินต์ มันคือสิ่งที่สปรินต์ของคุณส่งมอบในกรอบการทำงาน Scrum
ข. บทบาทของสครัมคืออะไร?
มีบทบาทสามบทบาทที่เป็นบุคคลซึ่งมีอยู่ในทุกทีม Scrum:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์
- สครัมมาสเตอร์
- ทีมพัฒนา
นี่คือรายละเอียดของแต่ละบทบาทใน Scrum และทักษะทางเทคนิคที่พวกเขานำมาสู่ทีม:
1. ใครคือเจ้าของผลิตภัณฑ์ในวิธีการสครัม?
เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจหลักในทีม Scrum พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ (ซอฟต์แวร์จะมีลักษณะอย่างไรในอนาคต) และจัดการกับงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและถ่ายทอดไปยังทีมทั้งหมดของคุณ
2. สครัมมาสเตอร์คืออะไร?
Scrum Master ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการในทีม Scrum อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้มีอำนาจเหมือน 'หัวหน้า' แต่ทำหน้าที่เป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจกระบวนการ Scrum และมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกรอบการทำงาน Agile
หมายเหตุ: เนื่องจากบทบาทของสครัมมาสเตอร์อาจแตกต่างจากบทบาทของผู้จัดการโครงการแบบดั้งเดิม จึงขอแนะนำให้ผู้จัดการทุกคนเข้ารับการอบรมสครัมเพื่อเป็นสครัมมาสเตอร์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอย่าง PMI, Scrum.org หรือ Scrum Alliance.
3. ทีมผู้พัฒนาคือใคร?
สมาชิกทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทำงานอย่างแข็งขันในโครงการ Scrum พวกเขาคือผู้รับผิดชอบในการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเมื่อสิ้นสุดสปรินต์ปัจจุบันของคุณ ขนาดของทีมพัฒนาโดยเฉลี่ยมีตั้งแต่ 3-7 คน
หมายเหตุ: ทีม Scrumเป็นทีมข้ามสายงาน ซึ่งหมายความว่าประกอบด้วยสมาชิกทีมที่มีทักษะเฉพาะทาง เช่น การเขียนโค้ด การออกแบบ การเขียนเนื้อหา การควบคุมคุณภาพ ฯลฯ
ดังนั้นในขณะที่ Scrum จะเปลี่ยนทีมพัฒนาของคุณให้กลายเป็นทีม A-Team อย่างแท้จริง แต่น่าเสียดายที่ไม่มีที่สำหรับ B. A. Baracus!
ค. อะไรคือ 5 เหตุการณ์ของสครัม?
สครัมมีชุดของเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำหรือพิธีกรรมของสครัม ซึ่ง สนับสนุนกรอบการทำงานและวิธีการของ Agile ได้แก่:
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับพวกเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละการประชุม:
1. วิ่งเร็ว
สปรินต์คือช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ทุกงานในสกรัมเกิดขึ้นจริง ช่วงเวลาเหล่านี้มักมีระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ทีมของคุณจะร่วมกันจัดการกับงานในสปรินต์แบ็กล็อกเพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ใหม่
2. การประชุมวางแผนสปรินต์
ในการประชุมวางแผนสปรินต์ ทีมโครงการของคุณจะทบทวนรายการงานในผลิตภัณฑ์ (Product Backlog) เพื่อตัดสินใจว่างานใดบ้างที่จะดำเนินการในสปรินต์ของ Scrum งานที่วางแผนไว้เหล่านี้เรียกว่าเป้าหมายของสปรินต์ (Sprint Goal) หรือเป้าหมายของการวนรอบ (Iteration Goal)
3. การประชุมสครัมประจำวัน
Daily Scrum คือการประชุมสั้น ๆ ทุกวันเพื่ออัปเดตทุกคนเกี่ยวกับความคืบหน้าของสปรินต์ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นพิธีกรรม Scrum ที่สั้น ระยะเวลาที่แนะนำสำหรับการประชุม Daily Scrum แต่ละครั้งควรไม่เกิน 15 นาที
หมายเหตุ: การประชุมประจำวัน (Daily Scrum) หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการประชุมยืนประจำวัน (Daily Standup)
4. การประชุมทบทวนการสปรินต์
การทบทวนการสปรินต์คือการประชุม Scrum ที่จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสปรินต์ วัตถุประสงค์ของการประชุม Scrum นี้คือการแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของสปรินต์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ในระหว่างการทบทวนการสปรินต์ คุณจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การประชุมทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
การทบทวนการวิ่งสปรินต์จะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ ในการประชุม Scrum นี้ คุณจะทบทวนปัญหาที่พบใน สปรินต์ก่อนหน้า และหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เป็นไปได้สำหรับ สปรินต์ถัดไป
หมายเหตุ: มีการประชุม Scrum เพิ่มเติมอีก 2 ครั้งที่อาจจัดขึ้นโดยทีมรายงานของคุณ:
- การปรับปรุงแบ็กล็อก: ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับแต่ละรายการแบ็กล็อกหรือเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับการสปรินต์ที่จะมาถึง
- การประชุมวางแผนการปล่อย: การวางแผนการปล่อยช่วยให้ทีมสามารถกำหนดความต้องการทางฟังก์ชันที่พวกเขาควรทำงานในระหว่างสปรินต์หลาย ๆ ครั้งที่กำลังจะมาถึง
โบนัส:แม่แบบสตอรี่บอร์ด!
ทำไมต้องใช้ Scrum?
เคยสงสัยไหมว่าทำไม Scrum ถึงเป็นกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก?
เพราะมันช่วยให้คุณ ทำโปรเจกต์ให้สำเร็จอย่างง่ายดาย!
ประโยชน์ของสครัมคืออะไร?
สครัมให้:
- ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
- ความยืดหยุ่นมากขึ้น
- การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
- แรงจูงใจเพิ่มขึ้น
มาดูกัน
1. ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
ต่างจากวิธีการบริหารโครงการอื่น ๆ กรอบการทำงาน Scrum มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ของลูกค้าในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่ได้สมมติสิ่งที่ลูกค้าต้องการ – คุณกำลังร่วมมืออย่างแท้จริง กับพวกเขา
ข้อดีคืออะไร?
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยลูกค้าของคุณ เพื่อลูกค้าของคุณ ในทุกขั้นตอน ผลิตภัณฑ์นี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของพวกเขาอย่างครบถ้วน และทำให้พวกเขารู้สึกดีใจจนอดไม่ได้ที่จะกระโดดโลดเต้น!
2. ความสามารถในการปรับตัวมากขึ้น
เนื่องจากคุณสามารถนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ได้เมื่อสิ้นสุดทุกวงจร งาน Scrum จึงมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก
มันช่วยให้ทีมโครงการของคุณสามารถรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมและการขยายขอบเขตงานได้โดยไม่ทำให้ทุกคนเครียดจนเกินรับไหว!
3. การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
เนื่องจากทีม Scrum มีขนาดเล็กและสามารถจัดการตัวเองได้ สมาชิกในทีมจึงต้องทำงาน ร่วมกัน อย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
4. เพิ่มแรงจูงใจ
เมื่อทีมโครงการของคุณทำงานกับเป้าหมายเล็ก ๆ และระยะสั้น ๆ ผ่านการสปรินต์ จะทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจได้ง่ายขึ้น
ลองคิดดูสิ
พวกเขาไม่ได้เผชิญกับรายการงานขนาดใหญ่ที่ต้องพยายามทำทั้งหมดในคราวเดียว แต่พวกเขากำลังใช้วิธีการแบบวนซ้ำ โดยจัดการกับส่วนต่างๆ ของงาน Scrum ทีละส่วน ทำให้โครงการทั้งหมดดูเป็นไปได้มากขึ้น!
วิธีจัดการกระบวนการสครัม
คุณทำอย่างไรให้โครงการ Scrum ของคุณราบรื่นเหมือนชั้นเฟิร์สคลาสของสายการบินเอมิเรตส์?
ในขณะที่ดูแลเอกสาร, เหตุการณ์, และบทบาทของ Scrum นั้นมีความสำคัญ; แต่มันยังไม่เพียงพอ.
แน่นอน คุณอาจมีการฝึกอบรม Scrum อย่างละเอียดเพื่อที่จะเป็น Scrum Master ที่ได้รับการรับรอง แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอเช่นกัน!
หากคุณต้องการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile ประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ Agile Scrum ที่เหมาะสม
ทำไม?
ซอฟต์แวร์แบบ Agile จะมอบพื้นที่รวมศูนย์ให้กับทีมพัฒนาของคุณในการจัดการกิจกรรม Scrum ทั้งหมดของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างหลายแอปเพียงเพื่อให้ได้ภาพรวมของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น!
ซอฟต์แวร์แบบ Agile จะช่วยคุณ:
- จัดการสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงของคุณ
- วิเคราะห์ผลงานของทีมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมา
- จัดการงานค้าง, เรื่องราวของผู้ใช้, และคะแนนเรื่องราวของคุณ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมกับ สมาชิกทีม Agileของคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เจรจาต่อรองลำดับความสำคัญกับทีม Agile ของคุณ
- ส่งมอบผลลัพธ์คุณภาพสูงในทุกสปรินต์
แล้วเครื่องมือ Agileตัวไหนล่ะที่จะทำให้การจัดการ Scrum ง่ายเหมือนการกินพายแอปเปิ้ล?
เครื่องมือการจัดการ Agile และ Scrum ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2021: ClickUp
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ใช้โดยมากกว่า 200,000 ทีม ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทใหญ่ทั่วโลก มันจะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับแนวทาง Scrum ได้อย่างรวดเร็ว:
ClickUp มีคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยคุณกับโครงการ Scrum และ Agile เช่น:
- การรับมือกับ Kanban, Scrum และการตั้งค่ารายการด้วยมุมมองหลายแบบ
- ติดตามสิ่งที่อยู่ในสปรินต์ของคุณด้วยรายการสปรินต์
- การติดตามความคืบหน้าของงานด้วยแดชบอร์ดแบบ Agile
- ติดตามสถานะงานแต่ละขั้นตอนด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารทันทีด้วยความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Scrum และ Agile อย่างไร:
1.มุมมองหลายแบบเพื่อจัดการความต้องการของโครงการที่หลากหลาย
เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ก็เหมือนกับซุปนาซีจากซีรีส์ Seinfeld
พวกเขาบังคับให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับอินเทอร์เฟซที่พวกเขาใช้ วิธีนี้ทำให้กระบวนการ Scrum ของคุณและทีมต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือนั้น – ไม่ใช่ในทางกลับกัน
แล้วถ้าคุณไม่ทำล่ะ?
แต่เดี๋ยวก่อน!
เนื่องจาก Scrum คือการมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโครงการเครื่องมือ Scrumของคุณไม่ควรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เช่นกันหรือ?
โชคดีที่ ClickUp มีมุมมองหลายแบบให้คุณเลือกใช้ เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานแบบ Scrum ของทีมคุณ
นี่คือรายละเอียดของมุมมองเหล่านี้:
A. มุมมองงานที่จำเป็น
ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบเพื่อจัดการกับสองรูปแบบการจัดการโครงการที่พบบ่อยที่สุด:
หากทีม Scrum ของคุณชอบรายการ สิ่งที่ต้องทำแบบ GTDนี่คือมุมมองที่เหมาะสำหรับพวกเขา ที่นี่ งานที่ซับซ้อนจะถูกแสดงเป็นรายการตรวจสอบที่สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จเมื่อคุณดำเนินการไป
นี่คือมุมมองที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามรายการ Sprint สำหรับงานหลายอย่างในระหว่างการวางแผน Sprint หรือวางแผนการปล่อยเวอร์ชัน เนื่องจากทุกงานถูกจัดเรียงไว้ตามลำดับ คุณสามารถจัดการกับแต่ละงานได้อย่างรวดเร็วตามลำดับ
รายการเหล่านี้ช่วยชีวิตได้จริง ๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน!
หากคุณต้องการรวมScrum และ Kanban เข้าด้วยกัน นี่คือมุมมองที่เหมาะสำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม กระดานงานนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานของ Kanbanบางส่วนในกระดาน Scrum ของคุณ
ที่นี่ งานของคุณจะถูกจัดวางบนกระดานคัมบังซึ่งคุณสามารถลากและวางเพื่อปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยกระดานงานนี้ คุณจะปรับปรุงการมองเห็นโครงการให้ดีขึ้น เนื่องจากสมาชิกทีมของคุณสามารถเห็นได้ว่าใครรับผิดชอบงานเฉพาะอยู่ตลอดเวลา
B. มุมมองกล่อง
คุณไม่เกลียดหรอกหรือที่ต้องเป็นคนที่คอยรบกวนคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่?
มุมมองกล่องเหมาะสำหรับการดูภาพรวมระดับสูงของงานในทีมของคุณ เนื่องจากงานถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ
เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อติดตามได้อย่างง่ายดายว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ เหมือนกับกระดานงาน
ค. มุมมองปฏิทิน
คุณต้องการจริง ๆ หรือที่จะต้องทนทุกข์ทรมานกับการต้องเขียนงานที่ซับซ้อนทั้งหมดของคุณลงในปฏิทินกระดาษ?
มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจร่วมกัน สามารถช่วยเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการวางแผนงาน Sprint ของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวกในการตัดสินใจว่าคุณจะสามารถเพิ่มรายการงานที่ค้างอยู่กลับเข้าไปใน Sprint ของ Scrum ได้เมื่อใด
เพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม ผู้จัดการโครงการแบบ Agile สามารถดูปฏิทินของตนได้ในรูปแบบ:
- วัน: ดูงานทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ระบุ
- 4 วัน: ดูตารางงานของคุณในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
- สัปดาห์: ดูตารางงานสปรินท์ประจำสัปดาห์ของคุณ
- รายเดือน: แสดงแผนงานโครงการของคุณในรูปแบบรายเดือน
D. โหมดฉัน
สุดท้ายนี้ ดูผลงานทั้งหมดที่เตรียมไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะ!
โหมด Me ของ ClickUp เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการติดตามเฉพาะงาน ความคิดเห็น และรายการที่มอบหมายให้คุณเท่านั้น ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องเสียสมาธิกับงานของสมาชิกทีมคนอื่น และสามารถมุ่งเน้นได้ดีขึ้น
2.รายการสปรินต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
เนื่องจาก Scrum และ Agile การพัฒนาซอฟต์แวร์หมุนรอบสปรินต์ดังนั้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของคุณจึงต้องประสานงานสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp สามารถสร้างรายการ Sprint เพื่อแยกย่อยสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับแต่ละ Sprint ของ Scrum ได้ เนื่องจากรายการเหล่านี้เป็นรายการตรวจสอบ คุณสามารถตรวจสอบรายการเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเพิ่มคะแนนเรื่องราว Scrum ลงในแต่ละรายการได้ เพื่อกำหนดเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดการกับรายการงานค้างทั้งหมด
เนื่องจากมันง่ายต่อการอ่านและใช้งานโค้ช Agileสามารถใช้มันได้อย่างง่ายดายเพื่อฝึกอบรมทีมหลายทีมให้สามารถรับมือกับการจัดการโครงการ Scrum ได้
3.แดชบอร์ดแบบ Agileสำหรับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ
ทีมสครัมเปรียบเสมือนแชมป์ฟอร์มูล่าวัน!
แล้วพวกเขาไม่ควรมีแดชบอร์ดที่เจ๋งเหมือนในรถแข่ง F1 หรือ?
ClickUp มอบ แดชบอร์ด สุดเจ๋งให้คุณเพื่อดูภาพรวมโดยละเอียดของความคืบหน้าโครงการของคุณ
ทำไมคุณต้องการภาพรวมที่มองเห็นได้?
คุณต้องการอะไร:
กำลังดูข้อมูลจำนวนมากในตารางหรือกราฟที่แสดงรายละเอียดอย่างแม่นยำเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา?
นี่คือวิธีที่แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยในการจัดการโครงการ Scrum:
ก.แผนภูมิความเร็ว
แผนภูมิความเร็วของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามอัตราการเสร็จสิ้นของงานของคุณ
งานทั้งหมดของคุณถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาทุกสองสัปดาห์หรือรายสัปดาห์ และความเร็วเฉลี่ยของงานจะแสดงอยู่ที่นี่ ClickUp ยังสามารถจัดกลุ่มข้อมูลในรายการ Sprint โดยอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่ม
พวกเขามีประโยชน์ในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ เพราะพวกเขามีความสามารถในการทำนายปริมาณงานที่ทีมของคุณสามารถทำได้ในสปรินต์ต่อไป
B.แผนภูมิการเผาไหม้
ทีมใช้ แผนภูมิการปล่อยและการวิ่ง เพื่อติดตามว่าทีม Agile ของพวกเขากำลังทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเส้นเป้าหมาย แผนภูมิการวิ่งของ ClickUp ยังเน้น ปริมาณงานที่ยังค้างอยู่
แผนภูมิการเผาไหม้การปล่อยเน้นตัวชี้วัดต่างๆ เช่น:
- เป้าหมายความก้าวหน้า: อัตราความสมบูรณ์ของงานที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
- ความคืบหน้าคาดการณ์: อัตราความคืบหน้าปัจจุบันของทีมคุณตามงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
- แอคทีฟ: จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ในปัจจุบัน
C.แผนภูมิการเผาไหม้
กราฟการเผาไหม้ แสดงให้เห็นปริมาณงานที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
ด้วยวิธีนี้ ผู้จัดการโครงการสามารถอ้างอิงแผนภูมินี้ในระหว่างการประชุม Scrum ประจำวันเพื่อกระตุ้นทีมให้ทำงานเสร็จอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เร่งด่วน
ง.แผนภูมิการไหลสะสม
แผนภูมิการไหลสะสม ของ ClickUp เน้นความคืบหน้าของงานในหลายช่วงเวลา
งานของคุณถูกแบ่งออกเป็นสีต่างๆ ตามสถานะปัจจุบันของงาน ซึ่งช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วและเข้าไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. สถานะที่กำหนดเอง เพื่อ จัดการกับขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน
โปรดจำไว้ว่า วิธีการ Scrum ไม่ได้เหมาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ทีมอื่น ๆ อีกมากมายก็ใช้เช่นกัน!
แม้ว่าวิธีการ Scrum จะยังคงเหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่ แต่ละทีมและโครงการก็มีความต้องการเฉพาะและขั้นตอนของโครงการที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนของโครงการสำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และโครงการการตลาดนั้นแตกต่างกันมาก คุณเห็นด้วยไหม? โครงการซอฟต์แวร์จะมีขั้นตอน 'การตรวจสอบคุณภาพ' ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบไม่เคยได้ยินในแผนกการตลาดส่วนใหญ่
นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรสามารถสร้างสถานะที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโครงการ
ซึ่งก็คือสิ่งที่ ClickUp ทำ...
อย่างที่บอกไปแล้ว เราไม่ใช่พวกนาซีซุป!
ลองดูมุมมองบอร์ดนี้สำหรับโครงการการตลาด
5.ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ อำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
คุณมีงานที่หลุดรอดสายตาหรือตกหล่นบ่อยแค่ไหน?
โดยเฉพาะเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นในเครื่องมือโครงการของคุณ แต่ทุกคนลืมไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องนำเสนอ
ปัญหานี้จะจบลงวันนี้!
เนื่องจากวิธีการ Scrum มุ่งเน้นที่การดำเนินการอย่างรวดเร็ว การสื่อสารของคุณจึงต้องรวดเร็วเช่นกัน
คุณไม่สามารถรอเป็นชั่วโมงให้ทีมของคุณดำเนินการตามคำแนะนำของคุณได้ ใช่ไหม?
ด้วย ClickUp, นี่จะไม่เป็นปัญหา!
ความคิดเห็นที่มอบหมาย ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ จากนั้น ClickUp จะแจ้งเตือนพวกเขาเกี่ยวกับความคิดเห็นเหล่านี้ และจะแสดงในช่องการแจ้งเตือนและหน้าหลักของพวกเขาด้วย เมื่อพวกเขาทำงานเสร็จแล้ว พวกเขายังสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่า "แก้ไขแล้ว" เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามที่ไม่จำเป็น!
เจ๋งใช่ไหมล่ะ?
อย่างไรก็ตาม, นั่นไม่ใช่ ทั้งหมด ของคุณสมบัติของ ClickUp.
คุณจะได้รับ ฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมาย สำหรับการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ:
- เป้าหมาย: สร้างเป้าหมายของทีมและแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยสำหรับแต่ละโครงการ Agile
- ลำดับความสำคัญ: ช่วยคุณในการจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนและสร้างรายการลำดับความสำคัญของงาน
- แผนภูมิแกนต์: เพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็ว
- การพึ่งพา: จัดการงานของคุณตามลำดับที่ถูกต้องตามแผนโครงการเสมอ
- รายงานโดยละเอียด: แสดงผลงานของทีมคุณในการประชุมทบทวนสปรินต์
- สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง: เพื่อเชิญลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในพื้นที่โครงการของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android ที่ทรงพลัง: จัดการงานของคุณขณะที่คุณกำลังเดินทาง
สรุป
การจัดการโครงการแบบสครัมอาจดูน่ากลัว แต่ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น!
มันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ทันที และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย และเนื่องจากคุณต้องการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด ที่มีอยู่ถึงเวลาแล้วที่จะสมัครใช้ ClickUp
มันมี ทุกอย่าง ที่คุณต้องการเพื่อจัดการเป้าหมายของทีม Agile ของคุณ, พิธีกรรม Scrum, กระดาน Scrum, และรายการใน backlog ของผลิตภัณฑ์!