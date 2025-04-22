10 แม่แบบสตอรี่บอร์ดฟรีในรูปแบบ Word, PDF และ ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบสตอรี่บอร์ด?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "เทมเพลตสตอรี่บอร์ดคือเครื่องมือจัดระเบียบข้อมูลแบบกราฟิกที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมในรายละเอียดที่เล็กกว่าได้ทีละฉาก" } } ] }
แม้ว่าคุณจะสามารถทำไปแบบไม่ได้วางแผนและหวังให้ทุกอย่างออกมาดีได้ แต่โครงการวิดีโอและงานสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักเป็นผลมาจากแผนการวางแผนอย่างรอบคอบ เบื้องหลังทุกฉากภาพยนตร์หรือ TikTok ที่กำลังเป็นที่นิยม ล้วนมีงานสร้างสรรค์ก่อนการผลิตที่วางแผนการกระทำ บทสนทนา และเอฟเฟกต์ภาพอย่างรอบคอบ—โดยทั่วไปแล้วจะได้รับความช่วยเหลือจากเทมเพลตสตอรี่บอร์ด
ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันสิ่งที่ทำให้แม่แบบสตอรี่บอร์ดยอดเยี่ยมและสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกตัวเลือกต่าง ๆ จากนั้นเราจะนำเสนอรายการแม่แบบสตอรี่บอร์ดฟรีที่เราแนะนำให้คุณลองใช้ 📽️
อะไรคือแม่แบบสตอรี่บอร์ด?
แม่แบบสตอรี่บอร์ดคือเครื่องมือจัดระเบียบข้อมูลแบบกราฟิกที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมในรายละเอียดย่อย ๆ ทีละฉาก สำหรับกระบวนการสร้างสตอรี่บอร์ดทุกประเภท—ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายแนวคิดที่ซับซ้อนหรือกำลังสร้างสตอรี่บอร์ดสำหรับวิดีโอ—แม่แบบนี้ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากคุณต้องการวางแผนภาพยนตร์หรือโปรเจกต์ของคุณอย่างเป็นระบบ
การรู้วิธีสร้างแผงสตอรี่บอร์ดไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่บางครั้งคุณอาจต้องการลัดขั้นตอนและเข้าสู่รายละเอียดโดยตรง เทมเพลตสตอรี่บอร์ดเปล่าจะช่วยจัดการโครงสร้างให้คุณเรียบร้อย คุณจึงสามารถมุ่งความสนใจไปที่เรื่องราวได้อย่างเต็มที่ 📚
10 แม่แบบสตอรี่บอร์ดที่ออกแบบโดยมืออาชีพ ฟรี
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดที่เหมาะสมสามารถช่วยให้การมองเห็นแผนของคุณง่ายขึ้นและบรรลุเป้าหมายของคุณได้—ไม่ว่าจะเป็นช็อตหรือฉากที่ต้องการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญ หรือเพียงแค่การแยกกระบวนการออกแบบของคุณ ค้นพบเทมเพลตสตอรี่บอร์ดฟรีที่เราชื่นชอบและค้นหาผืนผ้าใบที่เหมาะสมสำหรับโครงการถัดไปของคุณ
1. แม่แบบบอร์ดเรื่องราว ClickUp
มาเริ่มต้นกันด้วยรูปแบบสตอรี่บอร์ดภาพยนตร์แบบดั้งเดิมในสไตล์โมเดิร์นกันเถอะสตอรี่บอร์ดเทมเพลตนี้โดย ClickUpช่วยให้คุณวางแผนภาพยนตร์สั้นหรือวิดีโอโมชั่นภาพเคลื่อนไหวของคุณได้เป็นช็อตต่อช็อต ทำให้คุณสามารถมองเห็นการดำเนินของฉากต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ตอนหนึ่งไปยังตอนต่อไป
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะ Adobe Photoshop ที่นี่—เพียงแค่แชร์ภาพวาดหรือแบบจำลองของฉาก จากนั้นกรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อแนะนำทีมของคุณว่าต้องทำอะไร มีพื้นที่สำหรับเพิ่มการกระทำ, บทสนทนา, สื่อโต้ตอบ, และคำแนะนำเสียง/เอฟเฟกต์ และคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเพื่อเพิ่มกล่องเพิ่มเติมได้หากจำเป็น 🔊
ใช้เทมเพลตสตอรี่บอร์ดวิดีโอนี้เพื่อวางแผนวิดีโอสำหรับองค์กร, โครงการส่วนตัว, แคมเปญวิดีโอโซเชียลมีเดีย, และอื่น ๆ ในรูปแบบที่มองเห็นได้
2. แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp
ไม่ใช่ทุกสตอรี่บอร์ดที่ต้องเป็นภาพ หากคุณชื่นชอบการจัดระเบียบและการดูแบบโฟลเดอร์แม่แบบโครงเรื่องโดย ClickUpนี้คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักเขียนและนักประพันธ์ โดยมีโครงสร้างที่ช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจได้ แต่แม่แบบสตอรี่บอร์ดที่สมบูรณ์แบบนี้ยังสามารถใช้สร้างสตอรี่บอร์ดสำหรับวิดีโอได้อีกด้วย!
ใช้ประโยชน์จากสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพและการจัดระเบียบของ ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการในการเขียนนวนิยายของคุณ ดูได้อย่างรวดเร็วว่าบทนั้นอยู่ในตำแหน่งใด มีตัวละครใดบ้างที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวข้องกับส่วนใดของโครงเรื่อง
เข้าใจความคืบหน้าในการเขียนของคุณด้วยสถานะขั้นตอนการผลิตที่แสดงด้วยสี และใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยตัดสินใจว่าคุณควรทำงานอะไรต่อไป
การเขียนนวนิยายต้องใช้การลงทุนทั้งเวลาและพลังงานอย่างมาก การใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างสตอรี่บอร์ดออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเร่งกระบวนการนั้น ทำให้คุณสามารถทุ่มเทพลังงานไปกับการคิดเรื่องราวที่น่าทึ่งได้มากขึ้น
3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp
สำหรับบริษัทส่วนใหญ่ ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นสิ่งที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการที่ต้องปรับปรุง. เพื่อทำเช่นนี้ คุณต้องทำแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ก่อน และระบุทุกจุดสัมผัสที่เกิดขึ้น. หากไม่มีแบบแผนเรื่องราวที่เขียนไว้หรือแบบแผนเรื่องราวในรูปแบบวิดีโอการทำแผนที่กระบวนการอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว.
ด้วยแม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้โดย ClickUp นี้ คุณสามารถมองเห็นเส้นทางของผู้ใช้ได้ง่ายกว่าที่เคย 🛣️
ใช้การจัดการโครงการบนไวท์บอร์ดเพื่อนำพาการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดและแยกออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยใช้ส่วนที่มีรหัสสีเพื่อช่วยให้คุณเห็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนใช้โน้ตดิจิทัล (หรือการ์ด) สำหรับทุกจุดสัมผัส และย้ายพวกมันไปรอบๆ เพื่อให้เข้าใจการเดินทางของผู้ใช้ของคุณ
คุณสามารถแปลงบัตรเหล่านั้นเป็นงานได้โดยตรง ทำให้คุณมีวิธีที่ง่ายขึ้นในการมอบหมายการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงให้กับสมาชิกในทีม หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้แผนผังแนวคิดสามารถช่วยคุณไม่เพียงแต่เห็นเส้นทางปัจจุบันของผู้ใช้ แต่ยังเสนอแนะงานและการกระทำอย่างรวดเร็วเพื่อให้ดีขึ้นอีกด้วย
4. แม่แบบบอร์ดอารมณ์ ClickUp
ก่อนที่คุณจะสามารถวางแผนวิดีโอแคมเปญที่น่าทึ่งหรือโครงการการตลาดได้ คุณจำเป็นต้องคิดค้นไอเดียขึ้นมาMood Board Template โดย ClickUpมอบวิธีสว่างสดใสและใหม่ให้คุณเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นคู่มือสไตล์ภาพ
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเก็บไว้ใกล้ตัวในครั้งต่อไปที่คุณต้องการจัดโปรโมชั่นหรือว่าจ้างทำวิดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเทมเพลตมู้ดบอร์ดได้อีกด้วย เพราะออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้คุณคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางภาพในมุมมองที่หลากหลาย
ในฐานะแม่แบบสำหรับการระดมความคิด มีพื้นที่สำหรับครอบคลุม UI/UX ไอคอน ภาพประกอบ ตัวอย่างเว็บไซต์ แบบอักษร และชุดสีของคุณ คุณสามารถสลับธีมเหล่านี้กับธีมอื่นได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก วางรูปภาพ ไอคอน และสีของคุณเพื่อสร้างภาพแสดงแนวคิดและแรงบันดาลใจของคุณ
ใช้แม่แบบบอร์ดอารมณ์นี้หากคุณกำลังวางแผนโครงการหรือแคมเปญที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ หรือเมื่อคุณต้องการแบ่งปันแรงบันดาลใจหรือรายละเอียดการออกแบบกับผู้ร่วมงานหรือนักออกแบบ
โบนัส: ชม10 แบบแผนบอร์ดอารมณ์ฟรีเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ
5. แม่แบบสตอรี่บอร์ดวิดีโอ ClickUp
การวางแผนการถ่ายทำวิดีโอ การตัดต่อ และการผลิตอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ด้วยเทมเพลตแผนโครงการผลิตวิดีโอโดย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่สงสัยว่างานใดตรงเวลา ล่าช้า หรือหายไปทั้งหมด
สร้างแผนโครงการที่มีส่วนต่าง ๆ สำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตวิดีโอ สร้างงานย่อยภายใต้แต่ละส่วน จากนั้นมอบหมายงาน เพิ่มวันที่ครบกำหนด และประเมินระดับผลกระทบและระดับความพยายาม เพิ่มสถานะที่สะท้อนถึงตำแหน่งของงานนั้น และรับมุมมองที่แม่นยำของกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณ ✨
สำหรับนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาที่กำลังวางแผนโครงการวิดีโอ แบบฟอร์มนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมี. มันช่วยให้คุณสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้ในทันที จากนั้นคุณสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดที่ละเอียดขึ้นเมื่อคุณต้องการ.
6. แม่แบบการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUp
มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน, สร้าง, แก้ไข, และเผยแพร่คลิปวิดีโอ YouTube ที่ยอดเยี่ยม. ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น และอย่าลืมสิ่งใด ๆด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTube โดย ClickUp.
แม่แบบงานเฉพาะทางของเราช่วยให้คุณครอบคลุมทุกด้านอย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณมีรายละเอียดพร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาเผยแพร่ เพิ่มวันที่เผยแพร่ที่เสนอไว้ ชื่อเรื่อง คำสำคัญ แท็ก ภาพขนาดย่อ แบนเนอร์สำหรับโซเชียลมีเดีย และคำบรรยาย
คุณยังต้องมีสคริปต์ที่เขียนอย่างดีเพื่อวางแผนเนื้อหาและแม้แต่มุมกล้องที่คุณคิดว่าจะใช้ มอบหมายงานเขียนสคริปต์และบรรณาธิการให้กับผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ชัดเจนว่าใครกำลังทำงานอะไร
รับการเตือนความจำด้วยภาพว่าคุณอยู่ที่ไหนด้วยแถบความคืบหน้าของการผลิต
ใช้เทมเพลตงานการผลิตนี้เพื่อช่วยคุณสร้างและเผยแพร่คลิปวิดีโอ YouTube ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมมากขึ้น ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้ภาพปกที่ไม่ถูกต้องหรือลืมแท็กวิดีโอของคุณอีกต่อไป ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp
7. แม่แบบสตอรี่บอร์ดแอนิเมชัน Microsoft PowerPoint โดย Power Production
บ่อยครั้งที่แม่แบบที่เรียบง่ายที่สุดสามารถช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แม่แบบสตอรี่บอร์ดแอนิเมชันนี้อาจดูเรียบง่าย แต่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนโครงการแอนิเมชันครั้งต่อไปของคุณให้ประสบความสำเร็จ 🚶
สร้างแรงบันดาลใจในการเติมเต็มช่องว่างบนสตอรี่บอร์ดที่ว่างเปล่านี้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เพิ่มภาพร่างที่วาดด้วยมือของฉากในช่องด้านบน และใช้ช่องด้านล่างเพื่อแชร์การกระทำ บทสนทนา และบันทึกการเคลื่อนไหวของกล้อง สุดท้ายยังมีพื้นที่สำหรับเพิ่มหมายเลขลำดับด้านล่าง
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดที่พิมพ์ได้นี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานสตอรี่บอร์ดของคุณเองสำหรับโปรเจกต์ส่วนตัว บริษัทของคุณ หรือลูกค้า ใช้เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพฉากต่างๆ และแบ่งปันกับผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
8. แม่แบบสตอรี่บอร์ดเชิงพาณิชย์สำหรับ Microsoft Word โดย Template.net
หากคุณคุ้นเคยกับการทำงานใน Microsoft Word หรือ Apple Pages แม่แบบสตอรี่บอร์ดเชิงพาณิชย์นี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันช่วยให้คุณใช้แนวทางการทำสตอรี่บอร์ดได้ โดยไม่มีฟีเจอร์พิเศษบางอย่างที่คุณจะได้รับจากการใช้เครื่องมือสตอรี่บอร์ดระดับมืออาชีพ
มีพื้นที่สำหรับบันทึกชื่อเรื่องและธีมของคุณ จากนั้นระบุส่วนของเรื่องที่คุณกำลังอ้างอิงอยู่ วางแผนฉากต่างๆ พร้อมพื้นที่สำหรับร่างภาพหรือแบบจำลอง ข้างๆ กัน ให้แชร์คำอธิบายของฉากและบันทึกใดๆ สำหรับทีมผลิต
ลองใช้เทมเพลตนี้หากคุณกำลังมองหาผืนผ้าใบเปล่าที่สามารถใช้ได้ภายใน Microsoft Word หรือ Apple Pages
9. แม่แบบสตอรี่บอร์ดแบบง่ายสำหรับ Microsoft Word โดย SampleTemplates
ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงานได้ดีที่สุดในรูปแบบที่เน้นภาพ และบางครั้งรูปแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมมากกว่าอาจช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมได้ ลองใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเน้นข้อความมากขึ้นด้วยเทมเพลตสตอรี่บอร์ดที่เรียบง่าย
เทมเพลต Microsoft Word นี้ให้พื้นที่สำหรับพูดคุยเกี่ยวกับแต่ละฉาก รวมถึงผู้เข้าร่วม บทสนทนา และประเด็นสำคัญใดๆ เป็นวิธีที่เรียบง่ายและไม่ยุ่งยากในการอธิบายลำดับเหตุการณ์ และเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์หากคุณจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft สำหรับงานของคุณ 💻
หากคุณไม่ใช่ผู้วางแผนแบบภาพ คุณจะพบว่าการวางแผนเรื่องราวด้วยวิธีนี้มีประโยชน์ คุณสามารถจดรายละเอียดที่คล้ายกันได้ แต่ไม่จำเป็นต้องให้ภาพประกอบใด ๆ ไปพร้อมกับมัน
10. แม่แบบสตอรี่บอร์ด Microsoft Word โดย GetForms
บางครั้งการทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่าย ๆ และตรงไปตรงมาก็ดีที่สุด วางแผนสตอรี่บอร์ดภาพยนตร์หรือโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ครั้งต่อไปของคุณด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตสตอรี่บอร์ดสำหรับ Microsoft Word นี้ คุณรู้ไหม แม้ว่าคุณจะใช้เพียงตัวการ์ตูนไม้ขีด คุณก็กำลังก้าวหน้าในด้านการออกแบบและสตอรี่บอร์ดคำด้วยเทมเพลตเช่นนี้
มีพื้นที่ในแต่ละหน้าให้คุณสามารถสรุปฉากได้หกฉาก โดยมีกล่องใหญ่สำหรับร่างภาพของช่วงเวลาที่คุณเสนอ และอีกกล่องสำหรับให้คุณอธิบายเรื่องราว เทมเพลตนี้อาจขาดคำแนะนำทางเทคนิคบางอย่างสำหรับเสียง เอฟเฟกต์ และแอ็คชั่น แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
สำหรับโครงการวิดีโอหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการเล่าเรื่องและเล่าเรื่องด้วยภาพ วิธีการสร้างสตอรี่บอร์ดนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดี ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการบรรยาย จึงมีพื้นที่ให้คุณเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมได้
โบนัส:เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบร่างเรื่องราวที่ดี?
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดที่ออกแบบอย่างมืออาชีพไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ในความเป็นจริง ยิ่งเรียบง่ายยิ่งดี การออกแบบหรือสตอรี่บอร์ดวิดีโอที่ตรงไปตรงมาจะให้คุณมีพื้นที่มากขึ้นในการสร้างสรรค์และมุ่งเน้นไปที่รายละเอียด
แม่แบบสตอรี่บอร์ดของคุณคือผืนผ้าใบสำหรับสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นแม่แบบที่ดีที่สุดจึงควรเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ เมื่อพิจารณาว่าจะใช้แม่แบบสตอรี่บอร์ดแบบใด ให้คำนึงถึง:
- ซอฟต์แวร์สร้างสตอรี่บอร์ด: คุณสามารถใช้เทมเพลตสตอรี่บอร์ดร่วมกับเครื่องมือที่คุณอาจใช้อยู่แล้ว เช่น ClickUp ได้หรือไม่?
- ความสะดวกในการใช้งาน: แม่แบบสตอรี่บอร์ดใช้งานง่ายหรือไม่? คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือไม่?
- วัตถุประสงค์ของคุณ: แม่แบบสตอรี่บอร์ดนี้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการนำไปใช้หรือไม่?
- ความร่วมมือ: ผู้อื่นสามารถร่วมมือกับคุณในการแก้ไขบอร์ดเรื่องราวด้วยคำหรือวิดีโอได้ง่ายหรือไม่?
- ความสามารถในการแชร์: คุณสามารถแชร์เทมเพลตสตอรี่บอร์ดของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
ความต้องการแม่แบบสตอรี่บอร์ดของคุณอาจมีความเฉพาะตัว ดังนั้นจึงไม่มีแม่แบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สร้างหรือผู้ร่วมงานทุกคน ใช้คำถามเหล่านี้เพื่อช่วยแนะนำคุณในการค้นหาแม่แบบสตอรี่บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณ
สร้างภาพงานของคุณด้วยเทมเพลตสตอรี่บอร์ด
หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับวิดีโอสร้างสรรค์หรือโครงการการตลาด แม่แบบสตอรี่บอร์ดเป็นสิ่งที่คุณต้องมี แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวางแผนแคมเปญสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีมัน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
ใช้คำแนะนำของเราและเทมเพลตสตอรี่บอร์ดเหล่านี้เพื่อช่วยคุณค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้โปรเจ็กต์สร้างสรรค์ของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ค้นหาว่าคุณต้องการเทมเพลตฟรีประเภทใดและคุณชอบทำงานอย่างไรดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานภาพหรือชอบวิธีการทำงานแบบโฟลเดอร์และงาน ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนโครงการของคุณให้ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่แผนที่เรื่องราวผู้ใช้ไปจนถึงแผนการผลิตวิดีโอ คุณจะพบเทมเพลตที่คุณต้องการใน ClickUp
หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการผลิตของคุณไปอีกขั้นลงทะเบียนฟรีวันนี้ และใช้เทมเพลตสตอรี่บอร์ดของเราเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ ✨