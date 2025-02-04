15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดในปี 2025

โครงการสร้างสรรค์มีความท้าทาย และบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการ และนั่นคือเหตุผลที่หลายทีมพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดเพื่อนำโครงการจากแนวคิดไปสู่การสำเร็จลุล่วง
แม้ว่าจะมีหลายขั้นตอนในทุกโครงการสร้างสรรค์ แต่การมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ เพื่อให้คุณทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด และช่วยให้ทีมของคุณสร้างสรรค์ผลงานได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับขั้นตอนการทำงานมากเกินไป
โชคดีที่มีตัวเลือกมากมาย และที่นี่เราจะมาดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับปี 2023 เราจะครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
อ่านต่อเพื่อค้นพบรายการเครื่องมือทรงพลังที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไป (หรือแทนที่) ในชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณได้ ⚡️
อุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์อย่างไร
มาพูดกันตามตรง—มีเอเจนซี่ ธุรกิจ และองค์กรมากมายที่พึ่งพาการทำงานสร้างสรรค์ และงานเหล่านั้นก็ต้องการการจัดการโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ งานเขียน ออกแบบ เสียง หรือภาพทีมออกแบบจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์เพื่อไปถึงเส้นชัย
นี่คือวิธีที่อุตสาหกรรมใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น:
การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย
ผู้นำทีมจำเป็นต้องติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการสร้างสรรค์. สิ่งนี้ช่วยสร้างบันทึกของเงินที่ใช้ไปกับสิ่งเช่นวัสดุและแรงงาน.
มอบหมายงาน
การมอบหมายงานหรืองานย่อยให้กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ จะช่วยให้การทำงานร่วมกับทุกคนในโครงการง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละบุคคลหรือทีมได้ ส่งผลให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ
การจัดการแบบครบวงจร
โปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมอบความสามารถให้คุณสร้างคลังเอกสารสำหรับไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณให้เก็บไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้คุณสามารถและสมาชิกทีมของคุณเข้าถึงเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการได้โดยไม่ต้องมีความยุ่งยาก
การอัปเดตสถานะที่มีประสิทธิภาพ
ทีมสร้างสรรค์มักต้องให้การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ—โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าของคุณขอให้ทำเช่นนั้น คุณสามารถส่งการอัปเดตเหล่านี้ผ่านทางอีเมลหรือข้อความ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงความคืบหน้าของงานของพวกเขาและคืบหน้าของโครงการโดยรวม
ข้อมูลนำเข้าจากหลายแหล่ง
นอกจากนี้ การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจให้ดีขึ้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง นั่นหมายความว่าคุณสามารถรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากอีเมล, ไฟล์สเปรดชีต, บันทึกซอฟต์แวร์, เอกสาร, และอื่น ๆ ได้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
15 โปรแกรมจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด
1. คลิกอัพ
ClickUpมีประสบการณ์การใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้สะดวกมากในการใช้สำหรับโครงการใด ๆ รวมถึงโครงการการตลาด แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยอย่างและมากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ—คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตเนื่องจากให้ทีมของคุณมีความยืดหยุ่นที่จำเป็นเมื่อพวกเขาขยายตัว
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ClickUp ยังให้คุณสร้างและบันทึกเทมเพลตของคุณเองเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการมีความสม่ำเสมอ และหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น คุณสามารถตรวจสอบศูนย์เทมเพลตเพื่อดูเทมเพลตที่พร้อมใช้งานหลากหลายรูปแบบ .
คุณสมบัติเด่น
- ClickUp Notepad: นี่คือคุณสมบัติพิเศษของซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์แบบข้อความได้ สามารถใช้ได้โดยบริษัทที่มีออนไลน์และมีต้องการติดต่อสื่อสารกับฐานลูกค้าของตน
- แผนผังความคิด ClickUp: การทำแผนผังความคิดต้องใช้ทักษะเฉพาะ และสมาชิกในทีมของคุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากฟีเจอร์นี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวตนออนไลน์ได้โดยการโพสต์แนวคิด ความคิด หรือกระบวนการต่างๆ แทนการใช้เพียงคำพูด
- ClickUp Docs: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมอื่นได้ ซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสารของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย
- ClickUp Forms: แบบฟอร์ม ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับบริษัทของคุณ แบบฟอร์มออนไลน์มีช่องข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลที่จำเป็นได้ ช่องข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกในทีมของคุณ
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: ฟีเจอร์นี้คล้ายกับแผนผังความคิด แต่เหมาะสำหรับการใช้งานในทีมมากที่สุด เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบร่วมมือกันที่คุณสามารถเพิ่มบันทึกและแบ่งปันความคิดกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้
ข้อดี
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เทมเพลตพร้อมใช้งานและตัวเลือกในการบันทึกเทมเพลตของคุณเอง (ลองดูเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์เหล่านี้!)
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
- แอปพลิเคชันมือถือ
ข้อเสีย
- การดู ClickUp บนแอปพลิเคชันมือถือถูกจำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่
ราคา
- แผนฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- แผนไม่จำกัด: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก คุณจะต้องชำระค่าบริการรายเดือน $7 ต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจ: เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลาง. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือน $12 ต่อสมาชิก จำเป็นต้องชำระเพื่อเริ่มต้น.
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 7 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4. 7 จาก 5 ดาว
2. Paymo
Paymo เป็นแอปพลิเคชันกระดานไวท์บอร์ดแบบคลาวด์ที่ทำงานร่วมกันได้ เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาแอปที่มีพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด การนำเสนอคุณภาพสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากรองรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามเวลา: คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะโดยใช้ตัวติดตามเวลาของ Paymo
- การวางแผนและการจัดตาราง: มีวิธีการต่าง ๆ ในการวางแผนการประชุม, กิจกรรม, และงานอื่น ๆ
- การทำงานเป็นทีม: คุณสามารถแชร์ไวท์บอร์ดผ่าน Dropbox, Box.com, Google Drive หรือ OneDrive
- การปรับแต่ง: มีอินเทอร์เฟซหลายภาษาและรองรับการใช้งานทั่วโลก
ข้อดี
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือติดตามเวลาที่ทรงพลัง
- ระบบบนคลาวด์
ข้อเสีย
- อินเทอร์เฟซของมันไม่ใช้งานง่ายเหมือนบางตัวในรายการนี้
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นในการนำไปใช้
ราคา
- ฟรี:
- เริ่มต้น: $4. 95 ต่อเดือน
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $20. 79 ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 6 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.7 จาก 5 ดาว
3. การไหล
Flow เป็นเครื่องมือสื่อสารบนเว็บที่รองรับโน้ตแบบติดและเครื่องหมายประเภทคล้ายกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการอย่างรวดเร็วและชัดเจนบนทุกโครงการ
คุณสมบัติเด่น
- การติดแท็ก: คุณสามารถเพิ่มแท็กต่างๆ ให้กับไอเดียของคุณและแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณได้
- การวางแผนและการจัดตาราง: คุณสามารถตั้งค่าระบบเหตุการณ์ในปฏิทินที่เกิดซ้ำ รวมถึงรายการตรวจสอบ ได้ทั่วทั้งทีมของคุณ
- การขยายขนาด: Flow มองว่าการขยายขนาดจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการ และมีฟีเจอร์ที่สามารถโฮสต์ได้เอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์แอปพลิเคชันใหม่สำหรับแต่ละโครงการที่คุณมีหรือจำเป็นต้องจัดการ
ข้อดี
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- มากกว่า 300 ตัวเชื่อมต่อเพื่อการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์
- ความยืดหยุ่นของการเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์หรือแบบผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานของคุณ
ข้อเสีย
- ขาดผู้ประสานงานส่วนกลางเพื่อช่วยในการติดตั้งและตรวจสอบแบบรวมศูนย์
ราคา
- Flow Basic: ค่าบริการรายเดือน $6 ต่อผู้ใช้
- โฟลว์ พลัส: ค่าบริการรายเดือน $8 ต่อผู้ใช้
- Flow Pro: ค่าบริการรายเดือน $10 ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 3 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.6 จาก 5 ดาว
4. อาสนะ
Asana เป็นแอปจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างงาน รายการสิ่งที่ต้องทำ และโครงการต่างๆ มอบหมายให้กับใครก็ได้ และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้
คุณสมบัติเด่น
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: แดชบอร์ดทรงพลังสำหรับติดตามความก้าวหน้าของคุณ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญและปรับปรุง
- โหมดโฟกัสและรายการงานเฉพาะ: มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าในที่เดียว สามารถกรองรายการงานของคุณตามความทันเวลาหรือความสำคัญได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มหรือสลับระหว่างฟังก์ชันและผู้มอบหมายงานได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดลำดับความสำคัญ: จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยฟีเจอร์ลากและวาง หรือใช้ป้ายกำกับเพื่อปรับปรุงความก้าวหน้าของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อดี
- ใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar และ Gmail
- ปรับแต่งได้ พร้อมอินเทอร์เฟซที่ค้นหาได้ง่าย
- ทดลองใช้ฟรี
ข้อเสีย
- จำกัดเฉพาะงานที่ต้องทำ รายการที่ต้องทำ และโครงการ
- ไม่มีระบบติดตามแบบรวมศูนย์
ราคา
- พื้นฐาน: ฟรีและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- พรีเมียม: คิดค่าบริการรายเดือน $10 ต่อผู้ใช้ หรือ $13.49 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: เหมาะสำหรับทีมและบริษัทที่ต้องการจัดการงานข้ามโครงการต่างๆ คิดค่าบริการแบบสมัครสมาชิกรายเดือน $24.99 ต่อผู้ใช้ หรือ $30.49 เมื่อชำระแบบรายปี
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 3 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4. 4 จาก 5 ดาว
5. สมาร์ทชีต
Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและทำงานร่วมกันในโครงการและงานขนาดใหญ่ได้ คุณสามารถสร้างงาน กระบวนการทำงาน บันทึก และแดชบอร์ดรวมถึงพัฒนาปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการทรัพยากรโครงการ: ทีมออกแบบ เพิ่ม จัดการ และติดตามสมาชิกในทีม
- การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมโดยให้พวกเขาสามารถแชร์ชีต, สเปรดชีต, เอกสาร และไฟล์อื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์
- ศูนย์โซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม: ศูนย์โซลูชันช่วยให้คุณสามารถระบุความต้องการทางธุรกิจและการทำงานของคุณเพื่อเข้าถึงความช่วยเหลือและทรัพยากรที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถสร้างพื้นที่ทำงานของคุณเองและตั้งค่าแม่แบบที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ
ข้อดี
ข้อเสีย
- ส่วนประกอบทางภาพสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
- บางคนคิดว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ยาก
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: คิดค่าบริการ $14 ต่อเดือนสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
- ธุรกิจ: คิดค่าบริการ 25 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 4 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.5 จาก 5 ดาว
6. Monday.com
Monday.com เป็นแอปที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการส่งมอบตรงเวลาโดยมีความยุ่งยากน้อยที่สุด จุดประสงค์หลักของแอปนี้คือการมอบวิธีการที่ราบรื่นและตรงไปตรงมาสำหรับโครงการ ทีมงาน และองค์กรในการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: แอปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะใช้บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ คุณจะสามารถซิงค์ตารางเวลาของคุณกับปฏิทินได้
- การจัดลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการบุคลากร: คุณสามารถระบุสถานะ VIP และกลุ่มบุคคลเฉพาะอื่น ๆ ได้ คุณสามารถตั้งค่าให้กลุ่มเหล่านี้แชร์เฉพาะปฏิทินของคุณเท่านั้น ซึ่งเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
- การรายงานและการวิเคราะห์: คุณสามารถดูจำนวนการนัดหมายที่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับการยอมรับได้ คุณยังสามารถดูการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการยอมรับในตำแหน่ง, เวลาที่นัดหมายไว้, และผู้ที่ยกเลิกการนัดหมายได้
ข้อดี
- แอปพลิเคชันมือถือแบบบูรณาการสำหรับการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
- รองรับปฏิทินกิจกรรมทางสังคม
- การจัดตารางเวลาแบบรวมศูนย์
- รองรับบันทึกเวลาและข้อความ
ข้อเสีย
- แผงควบคุมต้องได้รับการแก้ไข
- อินเทอร์เฟซที่จำเป็นสำหรับการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
ราคา
- แผนสำหรับองค์กร: ฟรี
- พื้นฐาน: คิดค่าบริการรายเดือน $8 ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: คิดค่าบริการรายเดือน $10 ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4.7 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.6 จาก 5 ดาว
7. แนวคิด
Notion เป็นแอปพลิเคชันโครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและโอเพนซอร์ส ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในโครงการและงานต่างๆ ได้ พร้อมนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่น
- การจดบันทึกแบบใช้สตริง: จัดระเบียบบันทึกโดยใช้สตริงและค้นหาได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งแอป
- มุมมอง Kanban แบบยืดหยุ่น: คุณสมบัตินี้แสดงงาน โครงการ และสิ่งที่ต้องทำของคุณในรูปแบบการ์ดที่ลื่นไหลและง่ายต่อการนำทาง
- การรองรับ Markdown: การรองรับ Markdown ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วยการเน้นไวยากรณ์และรูปแบบการจัดรูปแบบ
ข้อดี
- ทำงานได้บนอุปกรณ์หลากหลายประเภท
- มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง พร้อมการปรับแต่งในตัว
- ใช้งานง่าย
ข้อเสีย
- การจัดรูปแบบข้อความทำได้ยากผ่านการคัดลอก/วาง
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่า โดยเฉพาะการร่วมมือกันในทีม
ราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- ส่วนตัว ข้อดี: คิดค่าบริการ $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ หรือ $5 หากชำระรายปี
- ทีม: คิดค่าบริการ 8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ 10 ดอลลาร์หากชำระรายปี
- องค์กร: ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกคือ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 6 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.8 จาก 5 ดาว
8. nTask
nTask เป็นเครื่องมือจัดการงานที่มุ่งเน้นการให้ความร่วมมือในทีมและการจัดการงานในแอปพลิเคชันเดียว มาพร้อมกับคุณสมบัติหลายอย่าง รวมถึงรายการงานแม่แบบบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า และการติดตามเวลา เป็นต้น
คุณสมบัติเด่น
- กระดานคัมบัง:วิธีการติดตามงานแบบภาพโดยใช้การ์ดและเคลื่อนการ์ดผ่านคอลัมน์ต่างๆ
- การจัดการงาน: อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
- การติดตามเวลา: ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน
- การติดตามปัญหา/บั๊ก: ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ
ข้อดี
- การสนับสนุนลูกค้าและระบบการให้ข้อเสนอแนะที่ยอดเยี่ยม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณควบคุมทุกสิ่งได้ตลอดเวลา
- แอปพลิเคชันมือถือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าถึงงานขณะเดินทาง
- ระบบประชุมทางวิดีโอ
ข้อเสีย
- ต้องการการปรับแต่งและตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม
- ไม่มีปลั๊กอินสำหรับ Outlook
ราคา
- พรีเมียม: เหมาะสำหรับบุคคลที่เริ่มต้นกับการจัดการโครงการ คิดค่าบริการ $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมทดลองใช้พรีเมียม 14 วัน
- ธุรกิจ: คิดค่าบริการ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมทดลองใช้งานพรีเมียม 14 วัน
- องค์กร: มาพร้อมกับคุณสมบัติทั้งหมดของแผนธุรกิจและคิดค่าบริการ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 4 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 3. 9 จาก 5 ดาว
9. โปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์
ProProfs Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดที่สุดได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล
คุณสมบัติเด่น
- รายการงาน: วิธีที่มองเห็นภาพในการติดตามงานโดยใช้การเข้ารหัสสีเพื่อแสดงสถานะของงาน
- การจัดการงาน: ประกอบด้วยปฏิทินโครงการที่แข็งแกร่งพร้อมกำหนดส่งสำหรับงานต่างๆ เช่น โครงการวิจัย รายงาน และการประเมินผล
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันทรัพยากรขององค์กรระหว่างหลายทีมเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
- การติดตามความก้าวหน้า:ติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนและกรอบเวลาสำหรับแต่ละเป้าหมาย
ข้อดี
- ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
- คุณสมบัติการรายงานที่ยอดเยี่ยม
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
ข้อเสีย
- ขาดคุณสมบัติการปรับแต่ง
- ไม่มีเทมเพลตให้ใช้
ราคา
- สิ่งจำเป็น: $2 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $480 ต่อปี
- พรีเมียม: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $960 ต่อปี
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 4 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.7 จาก 5 ดาว
10. FunctionFox
FunctionFox เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์หลายตัวและอุปกรณ์มือถือ. มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการความต้องการของผู้ใช้โดยมอบเครื่องมือที่ง่าย, ใช้งานง่าย, และราคาไม่แพงซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา.
คุณสมบัติเด่น
- รายงาน: ประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ของธุรกิจของคุณ
- เครื่องมือติดตามโครงการ: ช่วยคุณติดตามงานและการตรวจสอบ
- ซิงค์: ช่วยให้คุณซิงค์โปรเจกต์ งาน และไฟล์ข้ามทุกอุปกรณ์
- การจัดการงาน: รายการงานที่ติดตามกิจกรรมแต่ละอย่างในโครงการได้อย่างครบถ้วน พร้อมฟีเจอร์มากกว่าการจัดการงานทั่วไป เช่น กำหนดส่ง ไฟล์แนบ ความคิดเห็น และบันทึกย่อ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบสมาชิกในทีมทั้งหมดสำหรับโครงการต่างๆ ได้โดยใช้ฟีเจอร์ลากและวาง
ข้อดี
- การสื่อสารที่เชื่อถือได้
- ใช้งานง่ายและสามารถผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ได้
ข้อเสีย
- การนำทางของผู้ใช้อาจสร้างความสับสน
ราคา
- พื้นฐาน: ฟรีและรองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $ 7. 50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $14.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: เฉลี่ย $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.5 จาก 5 ดาว
11. รังผึ้ง
Hive เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนเว็บ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนจัดการโครงการและงานต่างๆ โดยการติดตามเวลา งาน ทรัพยากร และกำหนดเวลา
คุณสมบัติเด่น
- การ์ดการกระทำ: ช่วยคุณระบุการกระทำที่ต้องดำเนินการ
- มุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น: ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบโครงการตามประเภทของงานที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการโครงการ: ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามแต่ละ
- การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน
- การติดตามทรัพยากร: เครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่ครอบคลุม
- ผู้จัดการไฟล์แนบ: จัดระเบียบและจัดการไฟล์แนบประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ในโครงการของคุณ
ข้อดี
- การผสานการทำงานกับระบบมากกว่า 50 ระบบ
- การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย
- งานไม่จำกัด
ข้อเสีย
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
- ไม่สามารถสร้างงานที่ขึ้นกับงานอื่นได้
ราคา
- Hive Solo: ฟรีและรองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 2 คน
- ทีม Hive: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $12 หากเรียกเก็บเงินรายปี สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- Hive enterprise: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 6 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.5 จาก 5 ดาว
12. Planview Clarizen
Planview Clarizen เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถจัดการโครงการ งาน และเวลาได้สามวิธี: ตามโครงการ ตามทีม และตามเวลา
คุณสมบัติเด่น
- การผสานรวมกับ Salesforce: ผสานรวมกับ Salesforce เพื่อให้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการทีม Salesforce ของคุณได้
- การจัดตาราง: สร้างตารางสำหรับโครงการ งาน หรือเวลาของคุณ
- การจัดการงาน: สร้างงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน
ข้อดี
- การออกแบบที่เรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ยืดหยุ่น
- ตัวเลือกการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
- แผงควบคุมผู้ดูแลระบบที่ปรับแต่งได้สูง
ข้อเสีย
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
- อาจทำงานได้ช้าลง
ราคา
- แผนสำหรับองค์กร: $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนไม่จำกัด: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 2 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.2 จาก 5 ดาว
13. Ziflow
Ziflow เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ อีเมล และงานได้สามวิธี: ตามผู้ใช้ ตามโครงการ และตามงาน ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดการบัญชีผู้ใช้ อีเมล และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้ดูแลระบบยังสามารถดูข้อมูลโครงการโดยละเอียดของบัญชี Ziflow ของตนได้โดยการเข้าถึงแดชบอร์ด ซึ่งแดชบอร์ดนี้ช่วยในการดูข้อมูลในหลายมุมมอง เช่น ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการสินทรัพย์แบบรวมศูนย์: รวมถึงระบบ CRM สำหรับสินทรัพย์, ไฟล์แนบ, ไฟล์เอกสาร, และผู้ติดต่อ
- การทำงานอัตโนมัติ: อัตโนมัติการให้ความยินยอมทางอีเมล, การลงชื่อเข้าใช้ระบบออนไลน์, ลายเซ็น, และการอนุมัติลายเซ็น
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน: บันทึกและเก็บข้อมูลของผู้มาเยือน; รวบรวมความต้องการ, ความคิดเห็น, และข้อเสนอแนะ
- การร่วมมือและการตรวจสอบแบบรวมศูนย์: งานการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการการตรวจสอบจะถูกสร้างขึ้น, ลงนาม, และบันทึกโดยอัตโนมัติ
ข้อดี
- การจัดการผู้ใช้ที่ยืดหยุ่น
- หลากหลายรูปทรงของคำอธิบายประกอบ, การตรวจสอบวิดีโอ
- อินเทอร์เฟซที่สะดวก
ข้อเสีย
- มีรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแสดงโน้ตและการดาวน์โหลดไฟล์ PDF
- เวลาในการโหลดนานขึ้น
ราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4.5 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.7 จาก 5 ดาว
14. Avaza
Avaza เป็นเครื่องมือบัญชีและการจัดการโครงการที่รวมสองสาขาเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่น
- แดชบอร์ดความคืบหน้าของโครงการ: แสดงตำแหน่งโครงการ สถานะงาน และกราฟต้นทุน
- การจัดทำงบประมาณโครงการ: จัดระเบียบและติดตามงบประมาณตามโครงการ, ลูกค้า, สถานที่, และบุคคล
- การบันทึกเวลาทำงานและการเรียกเก็บเงิน: บันทึกเวลาที่ใช้ในโครงการพร้อมกับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
ข้อดี
- อัตโนมัติกระบวนการ
- สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาและติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ
- เครื่องมือการจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกัน
ข้อเสีย
- งานย่อยไม่มีกำหนดเวลา
ราคา
- แผนฟรี: $0
- แผนเริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนพื้นฐาน: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4. 5 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4.6 จาก 5 ดาว
15. RedBooth
RedBooth เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการโครงการของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคำสั่งเสียงเพื่อช่วยในการทำงานตามบริบทได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่น
- API: สามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ เช่น Dropbox และ Google Docs
- การแก้ไขร่วมกัน: แชร์ไฟล์และสเปรดชีตที่สร้างโดยสมาชิกคนอื่น
- วิธีการแบบ Agile: ปรับแต่งได้อย่างหลากหลายและผสานรวมกับวิธีการแบบ Agile ของซอฟต์แวร์
- แชท/ส่งข้อความ: ส่งและรับไฟล์, อีเมล, และข้อความวิดีโอ
ข้อดี
- การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานเสมือนจริง
- เครื่องมือรายงานขั้นสูง
- การจัดหาคลาวด์ส่วนตัว
ข้อเสีย
- การรายงานปัญหาอาจยากต่อการติดตามความสามารถในการทำงานต่อพนักงาน
- ผู้ใช้บางคนพบว่าแดชบอร์ดนั้นสับสน
ราคา
- แผนพื้นฐาน: $13 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ
- คะแนน G2: 4 จาก 5 ดาว
- คะแนนจาก Capterra: 4. 4 จาก 5 ดาว
ออกแบบชีวิตการทำงานของคุณด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาดำเนินการยาวนานและจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอัตโนมัติ
ดังนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดจึงต้องมีคุณสมบัติที่ทันสมัยและจำเป็นทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการของคุณได้อย่างไร้ที่ติ โดยไม่ต้องลงทุนความพยายามที่ไม่จำเป็นมากเกินไป
เมื่อคุณกำลังทำงานร่วมกับทีมสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยนักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา และอื่น ๆ คุณจะต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังและยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ และมอบคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาไหลออกมาได้!
ในกรณีนั้น ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ—เพลิดเพลินไปกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย เข้าถึงฟีเจอร์ระดับพรีเมียมมากมาย แม่แบบ และอื่นๆ อีกเพียบ! 🎨👩🎨