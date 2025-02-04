บล็อก ClickUp

15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
4 กุมภาพันธ์ 2568

โครงการสร้างสรรค์มีความท้าทาย และบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการ และนั่นคือเหตุผลที่หลายทีมพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดเพื่อนำโครงการจากแนวคิดไปสู่การสำเร็จลุล่วง

แม้ว่าจะมีหลายขั้นตอนในทุกโครงการสร้างสรรค์ แต่การมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ เพื่อให้คุณทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด และช่วยให้ทีมของคุณสร้างสรรค์ผลงานได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับขั้นตอนการทำงานมากเกินไป

โชคดีที่มีตัวเลือกมากมาย และที่นี่เราจะมาดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับปี 2023 เราจะครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

อ่านต่อเพื่อค้นพบรายการเครื่องมือทรงพลังที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไป (หรือแทนที่) ในชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณได้ ⚡️

อุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์อย่างไร

มาพูดกันตามตรง—มีเอเจนซี่ ธุรกิจ และองค์กรมากมายที่พึ่งพาการทำงานสร้างสรรค์ และงานเหล่านั้นก็ต้องการการจัดการโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ งานเขียน ออกแบบ เสียง หรือภาพทีมออกแบบจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์เพื่อไปถึงเส้นชัย

นี่คือวิธีที่อุตสาหกรรมใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น:

การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย

ผู้นำทีมจำเป็นต้องติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการสร้างสรรค์. สิ่งนี้ช่วยสร้างบันทึกของเงินที่ใช้ไปกับสิ่งเช่นวัสดุและแรงงาน.

มอบหมายงาน

การมอบหมายงานหรืองานย่อยให้กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ จะช่วยให้การทำงานร่วมกับทุกคนในโครงการง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละบุคคลหรือทีมได้ ส่งผลให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

การจัดการแบบครบวงจร

โปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมอบความสามารถให้คุณสร้างคลังเอกสารสำหรับไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณให้เก็บไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้คุณสามารถและสมาชิกทีมของคุณเข้าถึงเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการได้โดยไม่ต้องมีความยุ่งยาก

การอัปเดตสถานะที่มีประสิทธิภาพ

ทีมสร้างสรรค์มักต้องให้การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ—โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าของคุณขอให้ทำเช่นนั้น คุณสามารถส่งการอัปเดตเหล่านี้ผ่านทางอีเมลหรือข้อความ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงความคืบหน้าของงานของพวกเขาและคืบหน้าของโครงการโดยรวม

ข้อมูลนำเข้าจากหลายแหล่ง

นอกจากนี้ การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจให้ดีขึ้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง นั่นหมายความว่าคุณสามารถรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากอีเมล, ไฟล์สเปรดชีต, บันทึกซอฟต์แวร์, เอกสาร, และอื่น ๆ ได้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ

15 โปรแกรมจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด

1. คลิกอัพ

ClickUpมีประสบการณ์การใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้สะดวกมากในการใช้สำหรับโครงการใด ๆ รวมถึงโครงการการตลาด แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยอย่างและมากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ—คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตเนื่องจากให้ทีมของคุณมีความยืดหยุ่นที่จำเป็นเมื่อพวกเขาขยายตัว

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ClickUp ยังให้คุณสร้างและบันทึกเทมเพลตของคุณเองเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการมีความสม่ำเสมอ และหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น คุณสามารถตรวจสอบศูนย์เทมเพลตเพื่อดูเทมเพลตที่พร้อมใช้งานหลากหลายรูปแบบ .

ClickUp Whiteboards
สร้างผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับไอเดียและกระบวนการทำงานของทีมด้วย ClickUp Whiteboards

คุณสมบัติเด่น

  • ClickUp Notepad: นี่คือคุณสมบัติพิเศษของซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์แบบข้อความได้ สามารถใช้ได้โดยบริษัทที่มีออนไลน์และมีต้องการติดต่อสื่อสารกับฐานลูกค้าของตน
  • แผนผังความคิด ClickUp: การทำแผนผังความคิดต้องใช้ทักษะเฉพาะ และสมาชิกในทีมของคุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากฟีเจอร์นี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวตนออนไลน์ได้โดยการโพสต์แนวคิด ความคิด หรือกระบวนการต่างๆ แทนการใช้เพียงคำพูด
  • ClickUp Docs: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมอื่นได้ ซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสารของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย
  • ClickUp Forms: แบบฟอร์ม ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับบริษัทของคุณ แบบฟอร์มออนไลน์มีช่องข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลที่จำเป็นได้ ช่องข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกในทีมของคุณ
  • กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: ฟีเจอร์นี้คล้ายกับแผนผังความคิด แต่เหมาะสำหรับการใช้งานในทีมมากที่สุด เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบร่วมมือกันที่คุณสามารถเพิ่มบันทึกและแบ่งปันความคิดกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้

ข้อดี

  • แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
  • สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • เทมเพลตพร้อมใช้งานและตัวเลือกในการบันทึกเทมเพลตของคุณเอง (ลองดูเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์เหล่านี้!)
  • การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
  • แอปพลิเคชันมือถือ

ข้อเสีย

  • การดู ClickUp บนแอปพลิเคชันมือถือถูกจำกัด
  • เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่

ราคา

  • แผนฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
  • แผนไม่จำกัด: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก คุณจะต้องชำระค่าบริการรายเดือน $7 ต่อสมาชิก
  • แผนธุรกิจ: เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลาง. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือน $12 ต่อสมาชิก จำเป็นต้องชำระเพื่อเริ่มต้น.

การจัดอันดับ

2. Paymo

Paymo เป็นแอปพลิเคชันกระดานไวท์บอร์ดแบบคลาวด์ที่ทำงานร่วมกันได้ เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาแอปที่มีพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด การนำเสนอคุณภาพสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากรองรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

ตัวอย่างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Paymo
ผ่านทางPaymo

คุณสมบัติเด่น

  • การติดตามเวลา: คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะโดยใช้ตัวติดตามเวลาของ Paymo
  • การวางแผนและการจัดตาราง: มีวิธีการต่าง ๆ ในการวางแผนการประชุม, กิจกรรม, และงานอื่น ๆ
  • การทำงานเป็นทีม: คุณสามารถแชร์ไวท์บอร์ดผ่าน Dropbox, Box.com, Google Drive หรือ OneDrive
  • การปรับแต่ง: มีอินเทอร์เฟซหลายภาษาและรองรับการใช้งานทั่วโลก

ข้อดี

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • เครื่องมือติดตามเวลาที่ทรงพลัง
  • ระบบบนคลาวด์

ข้อเสีย

  • อินเทอร์เฟซของมันไม่ใช้งานง่ายเหมือนบางตัวในรายการนี้
  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นในการนำไปใช้

ราคา

  • ฟรี:
  • เริ่มต้น: $4. 95 ต่อเดือน
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $20. 79 ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 6 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.7 จาก 5 ดาว

3. การไหล

Flow เป็นเครื่องมือสื่อสารบนเว็บที่รองรับโน้ตแบบติดและเครื่องหมายประเภทคล้ายกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการอย่างรวดเร็วและชัดเจนบนทุกโครงการ

ตัวอย่างอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบโฟลว์
ผ่านโฟลว์

คุณสมบัติเด่น

  • การติดแท็ก: คุณสามารถเพิ่มแท็กต่างๆ ให้กับไอเดียของคุณและแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณได้
  • การวางแผนและการจัดตาราง: คุณสามารถตั้งค่าระบบเหตุการณ์ในปฏิทินที่เกิดซ้ำ รวมถึงรายการตรวจสอบ ได้ทั่วทั้งทีมของคุณ
  • การขยายขนาด: Flow มองว่าการขยายขนาดจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการ และมีฟีเจอร์ที่สามารถโฮสต์ได้เอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์แอปพลิเคชันใหม่สำหรับแต่ละโครงการที่คุณมีหรือจำเป็นต้องจัดการ

ข้อดี

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มากกว่า 300 ตัวเชื่อมต่อเพื่อการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์
  • ความยืดหยุ่นของการเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์หรือแบบผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานของคุณ

ข้อเสีย

  • ขาดผู้ประสานงานส่วนกลางเพื่อช่วยในการติดตั้งและตรวจสอบแบบรวมศูนย์

ราคา

  • Flow Basic: ค่าบริการรายเดือน $6 ต่อผู้ใช้
  • โฟลว์ พลัส: ค่าบริการรายเดือน $8 ต่อผู้ใช้
  • Flow Pro: ค่าบริการรายเดือน $10 ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 3 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.6 จาก 5 ดาว

4. อาสนะ

Asana เป็นแอปจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างงาน รายการสิ่งที่ต้องทำ และโครงการต่างๆ มอบหมายให้กับใครก็ได้ และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Asana
ผ่านทางAsana

คุณสมบัติเด่น

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: แดชบอร์ดทรงพลังสำหรับติดตามความก้าวหน้าของคุณ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญและปรับปรุง
  • โหมดโฟกัสและรายการงานเฉพาะ: มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าในที่เดียว สามารถกรองรายการงานของคุณตามความทันเวลาหรือความสำคัญได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มหรือสลับระหว่างฟังก์ชันและผู้มอบหมายงานได้อย่างรวดเร็ว
  • การจัดลำดับความสำคัญ: จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยฟีเจอร์ลากและวาง หรือใช้ป้ายกำกับเพื่อปรับปรุงความก้าวหน้าของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดี

  • ใช้งานง่าย
  • ผสานการทำงานกับ Google Calendar และ Gmail
  • ปรับแต่งได้ พร้อมอินเทอร์เฟซที่ค้นหาได้ง่าย
  • ทดลองใช้ฟรี

ข้อเสีย

  • จำกัดเฉพาะงานที่ต้องทำ รายการที่ต้องทำ และโครงการ
  • ไม่มีระบบติดตามแบบรวมศูนย์

ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรีและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • พรีเมียม: คิดค่าบริการรายเดือน $10 ต่อผู้ใช้ หรือ $13.49 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
  • ธุรกิจ: เหมาะสำหรับทีมและบริษัทที่ต้องการจัดการงานข้ามโครงการต่างๆ คิดค่าบริการแบบสมัครสมาชิกรายเดือน $24.99 ต่อผู้ใช้ หรือ $30.49 เมื่อชำระแบบรายปี

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 3 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4. 4 จาก 5 ดาว

โบนัส: ดูว่าAsana เปรียบเทียบกับ Monday.com อย่างไร!

5. สมาร์ทชีต

Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและทำงานร่วมกันในโครงการและงานขนาดใหญ่ได้ คุณสามารถสร้างงาน กระบวนการทำงาน บันทึก และแดชบอร์ดรวมถึงพัฒนาปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

คุณสมบัติเด่น

  • การจัดการทรัพยากรโครงการ: ทีมออกแบบ เพิ่ม จัดการ และติดตามสมาชิกในทีม
  • การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมโดยให้พวกเขาสามารถแชร์ชีต, สเปรดชีต, เอกสาร และไฟล์อื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์
  • ศูนย์โซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม: ศูนย์โซลูชันช่วยให้คุณสามารถระบุความต้องการทางธุรกิจและการทำงานของคุณเพื่อเข้าถึงความช่วยเหลือและทรัพยากรที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถสร้างพื้นที่ทำงานของคุณเองและตั้งค่าแม่แบบที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ

ข้อดี

  • การพร้อมใช้งานของแดชบอร์ดการจัดการ
  • รองรับงาน รายการสิ่งที่ต้องทำ และบันทึก
  • คุณสมบัติการร่วมมือแบบบูรณาการ
  • รองรับฟีเจอร์การจัดการปฏิทินและเวลา
  • แชร์ไฟล์กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย

ข้อเสีย

  • ส่วนประกอบทางภาพสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
  • บางคนคิดว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ยาก

การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: คิดค่าบริการ $14 ต่อเดือนสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
  • ธุรกิจ: คิดค่าบริการ 25 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 4 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.5 จาก 5 ดาว

6. Monday.com

Monday.com เป็นแอปที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการส่งมอบตรงเวลาโดยมีความยุ่งยากน้อยที่สุด จุดประสงค์หลักของแอปนี้คือการมอบวิธีการที่ราบรื่นและตรงไปตรงมาสำหรับโครงการ ทีมงาน และองค์กรในการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Monday.com
ผ่านทางMonday.com

คุณสมบัติเด่น

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: แอปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะใช้บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ คุณจะสามารถซิงค์ตารางเวลาของคุณกับปฏิทินได้
  • การจัดลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการบุคลากร: คุณสามารถระบุสถานะ VIP และกลุ่มบุคคลเฉพาะอื่น ๆ ได้ คุณสามารถตั้งค่าให้กลุ่มเหล่านี้แชร์เฉพาะปฏิทินของคุณเท่านั้น ซึ่งเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
  • การรายงานและการวิเคราะห์: คุณสามารถดูจำนวนการนัดหมายที่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับการยอมรับได้ คุณยังสามารถดูการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการยอมรับในตำแหน่ง, เวลาที่นัดหมายไว้, และผู้ที่ยกเลิกการนัดหมายได้

ข้อดี

  • แอปพลิเคชันมือถือแบบบูรณาการสำหรับการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
  • รองรับปฏิทินกิจกรรมทางสังคม
  • การจัดตารางเวลาแบบรวมศูนย์
  • รองรับบันทึกเวลาและข้อความ

ข้อเสีย

  • แผงควบคุมต้องได้รับการแก้ไข
  • อินเทอร์เฟซที่จำเป็นสำหรับการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์

ราคา

  • แผนสำหรับองค์กร: ฟรี
  • พื้นฐาน: คิดค่าบริการรายเดือน $8 ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: คิดค่าบริการรายเดือน $10 ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4.7 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.6 จาก 5 ดาว

ดูว่าวันจันทร์เปรียบเทียบกับ Asana อย่างไร!

7. แนวคิด

Notion เป็นแอปพลิเคชันโครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและโอเพนซอร์ส ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในโครงการและงานต่างๆ ได้ พร้อมนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Notion
ผ่านทางNotion

คุณสมบัติเด่น

  • การจดบันทึกแบบใช้สตริง: จัดระเบียบบันทึกโดยใช้สตริงและค้นหาได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งแอป
  • มุมมอง Kanban แบบยืดหยุ่น: คุณสมบัตินี้แสดงงาน โครงการ และสิ่งที่ต้องทำของคุณในรูปแบบการ์ดที่ลื่นไหลและง่ายต่อการนำทาง
  • การรองรับ Markdown: การรองรับ Markdown ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วยการเน้นไวยากรณ์และรูปแบบการจัดรูปแบบ

ข้อดี

  • ทำงานได้บนอุปกรณ์หลากหลายประเภท
  • มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง พร้อมการปรับแต่งในตัว
  • ใช้งานง่าย

ข้อเสีย

  • การจัดรูปแบบข้อความทำได้ยากผ่านการคัดลอก/วาง
  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่า โดยเฉพาะการร่วมมือกันในทีม

ราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • ส่วนตัว ข้อดี: คิดค่าบริการ $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ หรือ $5 หากชำระรายปี
  • ทีม: คิดค่าบริการ 8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ 10 ดอลลาร์หากชำระรายปี
  • องค์กร: ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกคือ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 6 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.8 จาก 5 ดาว

8. nTask

nTask เป็นเครื่องมือจัดการงานที่มุ่งเน้นการให้ความร่วมมือในทีมและการจัดการงานในแอปพลิเคชันเดียว มาพร้อมกับคุณสมบัติหลายอย่าง รวมถึงรายการงานแม่แบบบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า และการติดตามเวลา เป็นต้น

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ nTask
ผ่านทางnTask

คุณสมบัติเด่น

  • กระดานคัมบัง:วิธีการติดตามงานแบบภาพโดยใช้การ์ดและเคลื่อนการ์ดผ่านคอลัมน์ต่างๆ
  • การจัดการงาน: อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
  • การติดตามเวลา: ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน
  • การติดตามปัญหา/บั๊ก: ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ

ข้อดี

  • การสนับสนุนลูกค้าและระบบการให้ข้อเสนอแนะที่ยอดเยี่ยม
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณควบคุมทุกสิ่งได้ตลอดเวลา
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าถึงงานขณะเดินทาง
  • ระบบประชุมทางวิดีโอ

ข้อเสีย

  • ต้องการการปรับแต่งและตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม
  • ไม่มีปลั๊กอินสำหรับ Outlook

ราคา

  • พรีเมียม: เหมาะสำหรับบุคคลที่เริ่มต้นกับการจัดการโครงการ คิดค่าบริการ $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมทดลองใช้พรีเมียม 14 วัน
  • ธุรกิจ: คิดค่าบริการ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมทดลองใช้งานพรีเมียม 14 วัน
  • องค์กร: มาพร้อมกับคุณสมบัติทั้งหมดของแผนธุรกิจและคิดค่าบริการ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 4 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 3. 9 จาก 5 ดาว

9. โปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์

ProProfs Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดที่สุดได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ ProProfs Projects
ผ่านทางProProfs Project

คุณสมบัติเด่น

  • รายการงาน: วิธีที่มองเห็นภาพในการติดตามงานโดยใช้การเข้ารหัสสีเพื่อแสดงสถานะของงาน
  • การจัดการงาน: ประกอบด้วยปฏิทินโครงการที่แข็งแกร่งพร้อมกำหนดส่งสำหรับงานต่างๆ เช่น โครงการวิจัย รายงาน และการประเมินผล
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันทรัพยากรขององค์กรระหว่างหลายทีมเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
  • การติดตามความก้าวหน้า:ติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนและกรอบเวลาสำหรับแต่ละเป้าหมาย

ข้อดี

ข้อเสีย

  • ขาดคุณสมบัติการปรับแต่ง
  • ไม่มีเทมเพลตให้ใช้

ราคา

  • สิ่งจำเป็น: $2 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $480 ต่อปี
  • พรีเมียม: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $960 ต่อปี

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 4 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.7 จาก 5 ดาว

10. FunctionFox

FunctionFox เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์หลายตัวและอุปกรณ์มือถือ. มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการความต้องการของผู้ใช้โดยมอบเครื่องมือที่ง่าย, ใช้งานง่าย, และราคาไม่แพงซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา.

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ FunctionFox
ผ่านทางFunctionFox

คุณสมบัติเด่น

  • รายงาน: ประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ของธุรกิจของคุณ
  • เครื่องมือติดตามโครงการ: ช่วยคุณติดตามงานและการตรวจสอบ
  • ซิงค์: ช่วยให้คุณซิงค์โปรเจกต์ งาน และไฟล์ข้ามทุกอุปกรณ์
  • การจัดการงาน: รายการงานที่ติดตามกิจกรรมแต่ละอย่างในโครงการได้อย่างครบถ้วน พร้อมฟีเจอร์มากกว่าการจัดการงานทั่วไป เช่น กำหนดส่ง ไฟล์แนบ ความคิดเห็น และบันทึกย่อ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบสมาชิกในทีมทั้งหมดสำหรับโครงการต่างๆ ได้โดยใช้ฟีเจอร์ลากและวาง

ข้อดี

  • การสื่อสารที่เชื่อถือได้
  • ใช้งานง่ายและสามารถผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ได้

ข้อเสีย

  • การนำทางของผู้ใช้อาจสร้างความสับสน

ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรีและรองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน
  • มาตรฐาน: $ 7. 50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $14.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เฉลี่ย $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.5 จาก 5 ดาว

11. รังผึ้ง

Hive เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนเว็บ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนจัดการโครงการและงานต่างๆ โดยการติดตามเวลา งาน ทรัพยากร และกำหนดเวลา

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Hive
ผ่านทางHive

คุณสมบัติเด่น

  • การ์ดการกระทำ: ช่วยคุณระบุการกระทำที่ต้องดำเนินการ
  • มุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น: ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบโครงการตามประเภทของงานที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดการโครงการ: ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามแต่ละ
  • การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน
  • การติดตามทรัพยากร: เครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่ครอบคลุม
  • ผู้จัดการไฟล์แนบ: จัดระเบียบและจัดการไฟล์แนบประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ในโครงการของคุณ

ข้อดี

  • การผสานการทำงานกับระบบมากกว่า 50 ระบบ
  • การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย
  • งานไม่จำกัด

ข้อเสีย

  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
  • ไม่สามารถสร้างงานที่ขึ้นกับงานอื่นได้

ราคา

  • Hive Solo: ฟรีและรองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 2 คน
  • ทีม Hive: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $12 หากเรียกเก็บเงินรายปี สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • Hive enterprise: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 6 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.5 จาก 5 ดาว

12. Planview Clarizen

Planview Clarizen เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถจัดการโครงการ งาน และเวลาได้สามวิธี: ตามโครงการ ตามทีม และตามเวลา

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Planview Clarizen
ผ่านทางPlanview Clarizen

คุณสมบัติเด่น

  • การผสานรวมกับ Salesforce: ผสานรวมกับ Salesforce เพื่อให้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการทีม Salesforce ของคุณได้
  • การจัดตาราง: สร้างตารางสำหรับโครงการ งาน หรือเวลาของคุณ
  • การจัดการงาน: สร้างงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
  • การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน

ข้อดี

  • การออกแบบที่เรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ยืดหยุ่น
  • ตัวเลือกการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
  • แผงควบคุมผู้ดูแลระบบที่ปรับแต่งได้สูง

ข้อเสีย

  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
  • อาจทำงานได้ช้าลง

ราคา

  • แผนสำหรับองค์กร: $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนไม่จำกัด: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 2 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.2 จาก 5 ดาว

13. Ziflow

Ziflow เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ อีเมล และงานได้สามวิธี: ตามผู้ใช้ ตามโครงการ และตามงาน ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดการบัญชีผู้ใช้ อีเมล และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้ดูแลระบบยังสามารถดูข้อมูลโครงการโดยละเอียดของบัญชี Ziflow ของตนได้โดยการเข้าถึงแดชบอร์ด ซึ่งแดชบอร์ดนี้ช่วยในการดูข้อมูลในหลายมุมมอง เช่น ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Ziflow
ผ่านทางZiflow

คุณสมบัติเด่น

  • การจัดการสินทรัพย์แบบรวมศูนย์: รวมถึงระบบ CRM สำหรับสินทรัพย์, ไฟล์แนบ, ไฟล์เอกสาร, และผู้ติดต่อ
  • การทำงานอัตโนมัติ: อัตโนมัติการให้ความยินยอมทางอีเมล, การลงชื่อเข้าใช้ระบบออนไลน์, ลายเซ็น, และการอนุมัติลายเซ็น
  • แบบฟอร์มการลงทะเบียน: บันทึกและเก็บข้อมูลของผู้มาเยือน; รวบรวมความต้องการ, ความคิดเห็น, และข้อเสนอแนะ
  • การร่วมมือและการตรวจสอบแบบรวมศูนย์: งานการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการการตรวจสอบจะถูกสร้างขึ้น, ลงนาม, และบันทึกโดยอัตโนมัติ

ข้อดี

  • การจัดการผู้ใช้ที่ยืดหยุ่น
  • หลากหลายรูปทรงของคำอธิบายประกอบ, การตรวจสอบวิดีโอ
  • อินเทอร์เฟซที่สะดวก

ข้อเสีย

  • มีรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแสดงโน้ตและการดาวน์โหลดไฟล์ PDF
  • เวลาในการโหลดนานขึ้น

ราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4.5 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.7 จาก 5 ดาว

14. Avaza

Avaza เป็นเครื่องมือบัญชีและการจัดการโครงการที่รวมสองสาขาเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Avaza
ผ่านทางAvaza

คุณสมบัติเด่น

  • แดชบอร์ดความคืบหน้าของโครงการ: แสดงตำแหน่งโครงการ สถานะงาน และกราฟต้นทุน
  • การจัดทำงบประมาณโครงการ: จัดระเบียบและติดตามงบประมาณตามโครงการ, ลูกค้า, สถานที่, และบุคคล
  • การบันทึกเวลาทำงานและการเรียกเก็บเงิน: บันทึกเวลาที่ใช้ในโครงการพร้อมกับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้

ข้อดี

  • อัตโนมัติกระบวนการ
  • สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาและติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ
  • เครื่องมือการจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกัน

ข้อเสีย

  • งานย่อยไม่มีกำหนดเวลา

ราคา

  • แผนฟรี: $0
  • แผนเริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนพื้นฐาน: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4. 5 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.6 จาก 5 ดาว

15. RedBooth

RedBooth เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการโครงการของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคำสั่งเสียงเพื่อช่วยในการทำงานตามบริบทได้อีกด้วย

ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของ RedBooth
ผ่านทางRedBooth

คุณสมบัติเด่น

  • API: สามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ เช่น Dropbox และ Google Docs
  • การแก้ไขร่วมกัน: แชร์ไฟล์และสเปรดชีตที่สร้างโดยสมาชิกคนอื่น
  • วิธีการแบบ Agile: ปรับแต่งได้อย่างหลากหลายและผสานรวมกับวิธีการแบบ Agile ของซอฟต์แวร์
  • แชท/ส่งข้อความ: ส่งและรับไฟล์, อีเมล, และข้อความวิดีโอ

ข้อดี

  • การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานเสมือนจริง
  • เครื่องมือรายงานขั้นสูง
  • การจัดหาคลาวด์ส่วนตัว

ข้อเสีย

  • การรายงานปัญหาอาจยากต่อการติดตามความสามารถในการทำงานต่อพนักงาน
  • ผู้ใช้บางคนพบว่าแดชบอร์ดนั้นสับสน

ราคา

  • แผนพื้นฐาน: $13 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับ

  • คะแนน G2: 4 จาก 5 ดาว
  • คะแนนจาก Capterra: 4. 4 จาก 5 ดาว

ออกแบบชีวิตการทำงานของคุณด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาดำเนินการยาวนานและจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอัตโนมัติ

ดังนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดจึงต้องมีคุณสมบัติที่ทันสมัยและจำเป็นทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการของคุณได้อย่างไร้ที่ติ โดยไม่ต้องลงทุนความพยายามที่ไม่จำเป็นมากเกินไป

เมื่อคุณกำลังทำงานร่วมกับทีมสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยนักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา และอื่น ๆ คุณจะต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังและยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ และมอบคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาไหลออกมาได้!

ในกรณีนั้น ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ—เพลิดเพลินไปกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย เข้าถึงฟีเจอร์ระดับพรีเมียมมากมาย แม่แบบ และอื่นๆ อีกเพียบ! 🎨👩‍🎨