15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในปี 2025

ทีมของคุณกำลังร่วมมือกันในการบริหารโครงการอย่างไรในขณะนี้? หากคุณยังคงเผชิญกับฝันร้ายในการติดตามงานที่เกิดซ้ำอยู่ตลอดเวลา ตามหาสายที่ไม่ได้รับ และนั่งประชุม Zoom แบบไม่รู้จบ ถึงเวลาแล้วที่ควรพิจารณาใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการบริหารโครงการ
สมาชิกทีมโครงการต้องการวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผู้จัดการโครงการยังจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการกับรายการงานที่มากมายและส่งมอบโครงการได้สำเร็จ นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบทันสมัยเข้ามาช่วย
ในคู่มือนี้ คุณจะได้ค้นพบเครื่องมือออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ แต่ละเครื่องมือมาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นรวมถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการติดตามโครงการหลายโครงการ และการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การส่งข้อความทันทีไปจนถึงการแบ่งปันการอัปเดตโครงการ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการร่วมมือการจัดการโครงการ?
หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณอาจรู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกมากมายของเครื่องมือการร่วมมือในโครงการที่มีอยู่ มีแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพมากมายที่สัญญาว่าจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันที่จะให้ผลลัพธ์ตามที่คุณคาดหวัง
เมื่อคุณเริ่มมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม คุณควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น:
- การจัดการงาน: มองหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง มอบหมาย ติดตาม และจัดการงานต่างๆ ภายในทีมของคุณได้
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์: หยุดรออีเมลและการโทรกลับเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดผสานรวมฟีเจอร์การสื่อสารเช่นการประชุมทางวิดีโอ การแชทกลุ่ม และกระดานสนทนา เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาให้ก้าวหน้า
- การจัดการเอกสาร: การแชร์ไฟล์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถแชร์ไฟล์และทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกันภายในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันกับเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในแพลตฟอร์มที่คุณเลือก
- ความสามารถในการขยาย: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น คุณจะต้องการเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม:ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแอปและแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบทั้งหมด เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานและทำให้เป็นส่วนสำคัญยิ่งขึ้นในแต่ละวันของคุณ
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม: แน่นอนว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ยิ่งคุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วเท่าไร ผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตการทำงานของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
- แผนฟรี: เครื่องมือส่วนใหญ่มีการทดลองใช้ฟรีหรือการสาธิต บางเครื่องมือ เช่น ClickUp ยังมีแผนฟรีตลอดชีพอีกด้วย ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อดูว่าเครื่องมือทำงานอย่างไรในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการทดสอบและรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง ใช้เวลาในการประเมินตัวเลือกของคุณอย่างรอบคอบ—คุณจะขอบคุณตัวเองเมื่อโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าที่เคย!
15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ดีที่สุด
พร้อมหรือยังที่จะเลือกเครื่องมือการร่วมมือในโครงการที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณควบคุมโครงการที่ซับซ้อนได้? เราได้ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด และคัดเลือกคำแนะนำที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน การทำงาน และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ)
ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการทีละโครงการหรือต้องจัดการกับผู้ใช้หลายคนและแผนโครงการจำนวนมากพร้อมกัน แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายอย่างยิ่งนี้ช่วยให้ทีมโครงการและทีมพัฒนาสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย และจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มกลางที่เดียว
ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมก็ไม่มีใครเทียบได้เช่นกัน เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และอยู่ในหน้าเดียวกันกับผู้จัดการโครงการขณะที่พวกเขาดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ
ด้วยกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง การแชทแบบเรียลไทม์พร้อมฟีเจอร์การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ และการจัดทำเอกสารร่วมกัน ClickUp ช่วยให้ทีมโครงการทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการยังมีตัวเลือกการปรับแต่งและการผสานรวมที่ยอดเยี่ยม นั่นหมายความว่าทีมโครงการสามารถเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีปัจจุบันของพวกเขาได้ และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ของผู้ดูแลระบบ ทำให้สมาชิกทีมสามารถมุ่งเน้นพลังงานและความพยายามไปที่ทักษะเฉพาะทางของตนได้
ทีมที่กระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นอย่างรวดเร็วจะชื่นชอบเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีของแพลตฟอร์ม ซึ่งสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ได้ในไม่กี่วินาทีเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp!
มีหลายสิ่งที่น่าชื่นชอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ใช้งานง่ายและฟรี ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมโครงการบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้ในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ไวท์บอร์ด ClickUpเสมือนจริงที่เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร และการแชทเพื่อการระดมความคิดและการอภิปรายกระบวนการแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- การสร้างงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การอัปเดตโครงการ, สรุปบันทึกการประชุม, เป็นต้น, ด้วยClickUp Brainเพื่อให้ทีมสามารถติดตามทุกสิ่งได้ตลอดเวลา
- ClickUp Chatผสานการส่งข้อความทันทีและการโทรด้วยเสียง/วิดีโอเข้ากับงานและเอกสาร ทำให้สมาชิกในทีมไม่พลาดบริบทสำคัญ
- เครื่องมือรายงานที่ละเอียดช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเจาะลึกข้อมูลของทีม ติดตามความคืบหน้า และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการทำงานและแนวโน้มประสิทธิภาพในโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นในโครงการถัดไปหรือระบุอุปสรรคในโครงการปัจจุบัน
- ด้วยตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ สมาชิกในทีมสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ เช่น Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองของพื้นที่ทำงานบางประเภทใน ClickUp ยังไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ แต่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. AdaptiveWork (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรระหว่างทีม)
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ AdaptiveWork (เดิมชื่อ Clarizen) สามารถช่วยผู้จัดการโครงการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,อัตโนมัติงาน, และส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์และแผนงานโครงการที่ละเอียดได้ในไม่กี่คลิก ทำให้เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนและเส้นเวลาที่ไม่ชัดเจนกลายเป็นอดีต
AdaptiveWork มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในทุกงาน เพื่อให้ทีมทราบความคืบหน้าของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโครงการของพวกเขา สิ่งนี้ส่งเสริมความโปร่งใสในความก้าวหน้า ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม
นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือในโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทีม ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันการอัปเดตและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่นของ AdaptiveWork
- เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิต และการจัดการทรัพยากรสามารถช่วยให้ผู้จัดการโครงการเห็นได้ว่าใครว่างและใครถูกจัดตารางงานมากเกินไปในแต่ละโครงการ
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถรวมศูนย์การทำงานจากทีม แผนก และแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่พวกเขาต้องการ
- ฟังก์ชันการจัดการความต้องการที่แข็งแกร่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตาม จัดการ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่นหรือสูญหาย
ข้อจำกัดในการทำงานแบบปรับตัวได้
- เครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือฟรีนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย และตัวเลือกทั้งหมดนี้อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ AdaptiveWork
- โทรขอใบเสนอราคา
AdaptiveWork คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (170+ รีวิว)
3. Proofhub (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมสร้างสรรค์)
Proofhbub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในขณะที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการและแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบข้อมูลล่าสุด ทีมสามารถใช้ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันนี้เพื่อสร้างงาน ติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และดูไทม์ไลน์บนกระดาน Kanban
มีแม้กระทั่งกระดานสนทนาที่สะดวกซึ่งสมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดของพวกเขาได้ การใช้เครื่องมือการร่วมมือเหล่านี้พร้อมความสามารถในการตรวจสอบออนไลน์ช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร, แบบออกแบบ, และอื่น ๆ ได้ สมาชิกในทีมสามารถเร่งกระบวนการอนุมัติและหลีกเลี่ยงปัญหาประวัติการแก้ไขในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าความคิดของทุกคนได้รับการฟัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proofhub
- การจัดการงานที่ง่ายดายช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถบันทึกและมอบหมายงานได้พร้อมทั้งปรับแต่งมุมมองการทำงานให้ตรงกับความต้องการของทีมโครงการ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ช่วยให้ผู้จัดการโครงการเริ่มการสนทนาอย่างรวดเร็วและส่งข้อเสนอแนะได้ทันทีบนแพลตฟอร์ม
- มุมมองบอร์ดช่วยให้สมาชิกในทีมมองเห็นความคืบหน้าของโครงการและระบุอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานของทีมได้
ข้อจำกัดของ Proofhub
- แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือในโครงการมีการผสานการทำงานที่จำกัดมาก ดังนั้นผู้จัดการโครงการอาจต้องละทิ้งเครื่องมือและแพลตฟอร์มการร่วมมือที่ชื่นชอบเพื่อหาวิธีแก้ไขภายใน Proofhub
- การกำหนดราคาอาจเป็นปัญหาสำหรับบางคน เนื่องจากไม่มีแผนฟรีให้ทดลองใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ราคาของ Proofhub
- จำเป็น: $45 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- การควบคุมสูงสุด: $89 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Proofhub
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
4. ความสูง (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับทีมภายนอก)
เครื่องมือการจัดการโครงการของ Height เน้นความเรียบง่าย เริ่มต้นด้วยการจัดการงานในสเปรดชีต จากนั้นแปลงเป็นกระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt หรือปฏิทินได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ผู้จัดการโครงการสามารถรวมศูนย์ข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวผ่านงานต่างๆ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและรักษาประวัติความคืบหน้าอย่างครบถ้วนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซอฟต์แวร์การร่วมมือในโครงการของ Height ยังช่วยให้สมาชิกในทีมมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อโครงการดำเนินไป
ความสูงเป็นลักษณะเด่น
- การส่งข้อความทันทีช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมการอัปเดตสถานะโครงการและสื่อในตัวเพื่อเพิ่มบริบท
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถนำซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันมาใช้และเริ่มใช้งานได้ทันทีตั้งแต่วันแรก
- การร่วมมือกับผู้มาเยือนช่วยให้สมาชิกทีมสามารถเชิญลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่น ๆ ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และบริหารโครงการได้ในขณะที่รักษาข้อมูลโครงการอื่น ๆ ให้ปลอดภัย
ข้อจำกัดความสูง
- ในฐานะที่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ใหม่กว่า Height มีตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ
การกำหนดราคาตามความสูง
- ฟรี
- ทีม: $6. 99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อขอใบเสนอราคา
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความสูง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ)
Miroมอบการร่วมมือทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่มีภาพเป็นฐาน. ในฐานะเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง Miro ช่วยให้ทีมสามารถคิดค้น, วางแผน, และร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์. สิ่งนี้ทำให้ซอฟต์แวร์การร่วมมือทางโครงการนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เอเจนซีสร้างสรรค์. มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมชุดเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้ทีมโครงการสามารถเริ่มต้นกระบวนการคิดค้นได้รวดเร็ว.
Miro สามารถช่วยให้ทีมโครงการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องอยู่ในห้องเดียวกัน มีแม้กระทั่งโน้ตติดผนังเสมือนจริงและแผนผังโต้ตอบที่สนุกสนานเพื่อเริ่มต้นการทำงานร่วมกันในโครงการออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
- ห้องสมุดของ Miro เต็มไปด้วยเทมเพลตสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่พร้อมใช้งานหลายสิบแบบ
- ตัวเลือกการผสานรวมพื้นฐานเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมเช่น Jira, Trello, และ Slack
ข้อจำกัดของ Miro
- เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันในโครงการที่ยอดเยี่ยม แต่ฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างจำกัด คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันนี้กับแอปจัดการโครงการอื่นๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: 8 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
6. Freedcamp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า)
ซอฟต์แวร์การร่วมมือในโครงการของ Freedcamp รองรับทีมทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับองค์กรใหญ่ ครอบคลุมทุกสิ่งพื้นฐาน เช่น ให้สมาชิกทีมของคุณสร้างงาน ตั้งกำหนดเวลา และจัดการโครงการด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์สำหรับความร่วมมือในโครงการบางตัวที่เราได้ระบุไว้ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือ CRMและฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้ในตัว ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือความร่วมมือในโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการลูกค้าด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freedcamp
- ตัวติดตามเวลาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปและสิ่งที่ควรเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
- ระบบติดตามปัญหาช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุปัญหาและมอบหมายให้กับผู้แก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้
- คุณสมบัติของวิกิพร้อมฟังก์ชันการค้นหาช่วยปรับปรุงการจัดการความรู้และเก็บเอกสารขององค์กรไว้ในที่กลาง สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกทีมทุกคน
- ผู้จัดการโครงการสามารถทำเครื่องหมายบางงานเป็นส่วนตัวได้ ทำให้สมาชิกมีการควบคุมมากขึ้นว่าผู้อื่นสามารถเห็นอะไรในรายการที่ต้องทำของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Freedcamp
- ระบบ CRM ที่ติดตั้งมาในตัวไม่มีคุณสมบัติมากมายเท่ากับแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- เครื่องมือการร่วมมือในโครงการไม่อนุญาตให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคน
ราคาของ Freedcamp
- ฟรี
- ข้อดี: $1.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $7.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Freedcamp
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (460+ รีวิว)
7. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระหว่างทีมโครงการขนาดเล็ก)
Flock เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในโครงการที่มุ่งเน้นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่ายและประหยัดงบประมาณ โดยสัญญาว่าจะสร้างระบบนิเวศของทีมที่ช่วยป้องกันสิ่งรบกวนและการสลับบริบทที่ไม่จำเป็น
การใช้ Flock, ทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางและข้อความโดยตรง ซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม. แพลตฟอร์มนี้มีรายการที่ต้องทำร่วมกันซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับงานได้ดีขึ้น และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
มีตัวเลือกการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมเพื่อลดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- การแชร์ไฟล์ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยและเป็นระเบียบไม่ว่าจะใครที่ต้องการ
- รายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดการรายการงานของพวกเขาได้อย่างร่วมมือกัน
- แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ความร่วมมือโครงการนี้ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการเพิ่มประสิทธิภาพหลักส่วนใหญ่ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของฝูง
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าคุณสมบัติการจัดการโครงการนั้นขาดไปบ้าง
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $4.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (235+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์)
Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันในโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Asana และ Trello ด้วย Slack ทีมงานสามารถพูดคุยผ่านช่องทางเฉพาะของแต่ละโครงการและส่งข้อความโดยตรง ช่วยสร้างการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้มากขึ้น สมาชิกในทีมสามารถผสานระบบบอทเพื่อส่งการแจ้งเตือน ช่วยในการจัดตารางเวลา หรือแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบเมื่อพวกเขาถูกแท็ก
Slack ยังมีฟีเจอร์แชร์ไฟล์ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ทีมโครงการสามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงการสนทนาในอดีตได้ ทำให้ไม่มีข้อมูลสูญหาย
- สร้างช่องทางที่แตกต่างกันสำหรับทีม แผนก และโครงการ เพื่อให้ทุกคนสามารถจัดการการสื่อสารได้อย่างเป็นระเบียบ
- Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินได้ทำให้คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่าใครอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่โดยไม่ต้องออกจาก Slack
ข้อจำกัดของ Slack
- ในขณะที่ Slack เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการการสื่อสารทีมอย่างรวดเร็ว แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่สำคัญที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันโครงการอื่น ๆ มี
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7. 25/เดือน
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
9. Podio (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมโครงการ)
Podio นำข้อมูลโครงการมาไว้ในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบอย่างสวยงามและสามารถทำงานร่วมกันได้ ภายใน Podio คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานและแอปพลิเคชันที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ สร้างพื้นที่ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารของทีม
Podio ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและกำจัดงานที่ซ้ำซากและเสียเวลา นั่นหมายความว่าคุณจะมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่คุณรักที่จะทำ และเสียเวลาน้อยลงกับงานธุรการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- มุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมโครงการได้รับข้อมูลความคืบหน้าในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มชั้นนำทั้งหมดในเทคโนโลยี รวมถึง Google Drive, Evernote, Zendesk และอื่น ๆ
- มีฟีเจอร์การติดตามเวลาและ CRM พื้นฐาน เพื่อให้สามารถเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับองค์กรได้
ข้อจำกัดของ Podio
- แม้ว่าตัวเลือกการปรับแต่งจะยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้บางคนอาจพบว่าระดับการปรับแต่งนั้นซับซ้อนและใช้เวลามาก
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดบางตัวไม่มีให้บริการในแผนฟรี
ราคาของ Podio
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $11. 20/เดือน
- พรีเมียม: $19. 20/เดือน
คะแนนและรีวิว Podio
- G2: 4. 2/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. Bit.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ระหว่างทีม)
Bit.ai เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและจัดการเอกสาร โครงการ งาน ติดต่อ บันทึก และอื่น ๆ ได้ในที่ทำงานกลางเดียว ระบบบนคลาวด์ของมันช่วยให้ทีมสามารถเก็บเอกสารไว้อย่างปลอดภัยและแบ่งปันเอกสารกับกันได้ ในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบ ช่วยให้การร่วมมือกันระหว่างทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่เป็นไปอย่างราบรื่น
มันช่วยให้ทีมสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับข้อมูลโครงการของพวกเขา ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องได้รวดเร็วเมื่อต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai
- พื้นที่ทำงานหลายแห่งสำหรับฟังก์ชันและทีมที่แตกต่างกัน
- การค้นหาอัจฉริยะโดยใช้คำค้นหา, ชื่อเรื่อง, คำอธิบาย, และแหล่งข้อมูล
- การผสานรวมกับ SharePoint, OneDrive, Google Drive และ Box
ข้อจำกัดของ Bit. ai
- เอกสารไม่จำกัดเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Bit.ai
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว Bit. ai
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5 รายการ)
11. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานได้อย่างง่ายดาย มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การกำหนดไทม์ไลน์โครงการ และการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
ด้วย Asana ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนโครงการที่ละเอียด กำหนดลำดับความสำคัญ และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แผนภูมิ (แผนภูมิแกนต์) แสดงให้เห็นแผนงานของโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและปรับตารางเวลาได้ตามความจำเป็น
- ผู้สร้างเวิร์กโฟลว์สามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำและสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การเชื่อมต่อระบบเชื่อมโยง Asana กับเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น Slack, Microsoft Teams และ Google Drive เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ความสามารถในการปรับแต่งที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการบางประเภท
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจในช่วงแรก และอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร +: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
12. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบ Kanban ในโครงการ)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย ใช้กระดาน Kanban, รายการ และบัตรเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ วิธีการที่เน้นภาพทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างบอร์ดโครงการที่มีรายละเอียด กำหนดงาน และตั้งกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบภายในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการของคุณ ช่วยให้การจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานมีความยืดหยุ่น
- การเพิ่มประสิทธิภาพ (การผสานรวม) กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Jira เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ลดความพยายามในการทำงานด้วยมือ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Trello
- ในขณะที่ Trello เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่เรียบง่าย แต่อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
13. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์และทีมเทคนิค)
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์. มันช่วยให้การจัดการโครงการแบบ Agile, การติดตามปัญหา, และการรายงานบั๊ก เป็นไปได้ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน, ติดตาม, และปล่อยซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ Jira เพื่อสร้างแผนงานที่ละเอียด บริหารจัดการสปรินต์ และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- การสนับสนุนบอร์ด Scrum และ Kanban ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกระบวนการทำงานและมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตรงกับกระบวนการของทีมคุณ ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและควบคุมการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและสถานะของโครงการ
ข้อจำกัดของ Jira
- ความซับซ้อนของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน และต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ
- อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับทีมที่ไม่ใช่ทีมไอที
ราคาของ Jira
- ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
14. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365)
Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่รวมการแชท การประชุมทางวิดีโอ การจัดเก็บไฟล์ และการผสานรวมแอปพลิเคชันเข้าด้วยกัน ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในทีมโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเป็นทีม
ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการประชุม, แชร์เอกสาร, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์, ทำให้ทุกคนเชื่อมต่อและได้รับข้อมูลอยู่เสมอ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- แอป Office 365 แบบบูรณาการช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการหรือแผนกต่างๆ ช่วยจัดระเบียบการสนทนาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดตารางการประชุมและการบันทึกที่ง่ายดายช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อน และการผสานรวมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft อาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- แผนชำระเงิน เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Microsoft 365 ซึ่งเริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
15. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบเรียบง่ายโดยทีมขนาดเล็ก)
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่มุ่งเน้นการทำให้การติดตามโครงการง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้รวมศูนย์การสื่อสารทั้งหมดของโครงการ การอัปเดต รายการสิ่งที่ต้องทำ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันภายในทีม
ใช้งานง่ายและออกแบบให้เข้าใจง่าย นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่ง่าย คุณสามารถบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำที่ใช้บ่อยเป็นเทมเพลตได้เช่นกัน ช่วยประหยัดเวลาในโครงการในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- คุณสมบัติการสื่อสาร เช่น กระดานข้อความ, แชท, และการเช็คอิน ช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือของทีมตลอดทั้งโครงการ
- การลากและวางกองโปรเจ็กต์ช่วยให้ทีมติดตามโปรเจ็กต์ได้ในระดับพอร์ตโฟลิโอ
- แผนภูมิแบบโต้ตอบและบัตรแบบคัมบังช่วยให้การติดตามงานง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- การไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายและสิ่งที่ต้องพึ่งพาทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องยาก
- ไม่มีการติดตามเวลาทำงานแบบดั้งเดิม
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- บวก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรไม่จำกัด: $349/เดือน สำหรับองค์กรเดียว
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,400+ รีวิว)
เหตุใดทีมโครงการจึงควรใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
การบริหารโครงการโดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลหลายลูกพร้อมกัน. เครื่องมือการร่วมมือในการบริหารโครงการถูกออกแบบมาเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และน้อยเครียดลง. นี่คือเหตุผลที่ทีมโครงการของคุณควรพิจารณาใช้เครื่องมือเหล่านี้:
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: ไม่มีอีเมลสูญหายหรือการอัปเดตกระจัดกระจายอีกต่อไป เครื่องมือการทำงานร่วมกันมอบแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมการสนทนา การอัปเดต และไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
- การติดตามงานที่ง่ายดาย: ด้วยภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ ทีมมีโอกาสน้อยที่จะพลาดกำหนดเวลาแพลตฟอร์มการจัดการงานส่วนใหญ่จะมีระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานทางไกล, แบบผสมผสาน, หรืออยู่ในที่เดียวกัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การทำงานมีแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง
- การแชร์และจัดเก็บเอกสาร: แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย จัดการเวอร์ชัน และมั่นใจได้ว่าเอกสารโครงการล่าสุดสามารถเข้าถึงได้เสมอสำหรับทีม
- เพิ่มความรับผิดชอบ: การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าช่วยให้ทุกคนทราบถึงหน้าที่ของตน ทำให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือช่วยให้ทีมลดการสื่อสารผิดพลาด, รักษาความเป็นระเบียบ, และมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ
ค้นหาซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันในโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
การมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการที่เหมาะสมส่งผลต่อความสำเร็จของทีมคุณอย่างมาก และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสามารถเป็นตัวเร่งให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ เมื่อมันรวมคุณสมบัติสำคัญทั้งหมดจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด แต่ถูกผสานเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่แล้วโดยตรง
คุณสามารถเริ่มสัมผัสศิลปะการจัดการโครงการแบบร่วมมือได้วันนี้ฟรีกับ ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารเข้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงการต่อไปของคุณได้ในขณะที่ทำให้ทีมทั้งหมดอยู่ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วย ClickUpทดลองใช้ได้เลยวันนี้ เพียงสมัครแผนฟรีตลอดชีพ!