บล็อก ClickUp
15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในปี 2025

15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
3 มกราคม 2568

ทีมของคุณกำลังร่วมมือกันในการบริหารโครงการอย่างไรในขณะนี้? หากคุณยังคงเผชิญกับฝันร้ายในการติดตามงานที่เกิดซ้ำอยู่ตลอดเวลา ตามหาสายที่ไม่ได้รับ และนั่งประชุม Zoom แบบไม่รู้จบ ถึงเวลาแล้วที่ควรพิจารณาใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการบริหารโครงการ

สมาชิกทีมโครงการต้องการวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผู้จัดการโครงการยังจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการกับรายการงานที่มากมายและส่งมอบโครงการได้สำเร็จ นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบทันสมัยเข้ามาช่วย

ในคู่มือนี้ คุณจะได้ค้นพบเครื่องมือออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ แต่ละเครื่องมือมาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นรวมถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการติดตามโครงการหลายโครงการ และการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การส่งข้อความทันทีไปจนถึงการแบ่งปันการอัปเดตโครงการ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการร่วมมือการจัดการโครงการ?

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณอาจรู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกมากมายของเครื่องมือการร่วมมือในโครงการที่มีอยู่ มีแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพมากมายที่สัญญาว่าจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันที่จะให้ผลลัพธ์ตามที่คุณคาดหวัง

เมื่อคุณเริ่มมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม คุณควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น:

  • การจัดการงาน: มองหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง มอบหมาย ติดตาม และจัดการงานต่างๆ ภายในทีมของคุณได้
  • การสื่อสารแบบเรียลไทม์: หยุดรออีเมลและการโทรกลับเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดผสานรวมฟีเจอร์การสื่อสารเช่นการประชุมทางวิดีโอ การแชทกลุ่ม และกระดานสนทนา เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาให้ก้าวหน้า
  • การจัดการเอกสาร: การแชร์ไฟล์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถแชร์ไฟล์และทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกันภายในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันกับเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในแพลตฟอร์มที่คุณเลือก
  • ความสามารถในการขยาย: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น คุณจะต้องการเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวม:ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแอปและแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบทั้งหมด เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานและทำให้เป็นส่วนสำคัญยิ่งขึ้นในแต่ละวันของคุณ
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม: แน่นอนว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ยิ่งคุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วเท่าไร ผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตการทำงานของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
  • แผนฟรี: เครื่องมือส่วนใหญ่มีการทดลองใช้ฟรีหรือการสาธิต บางเครื่องมือ เช่น ClickUp ยังมีแผนฟรีตลอดชีพอีกด้วย ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อดูว่าเครื่องมือทำงานอย่างไรในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการทดสอบและรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย

การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง ใช้เวลาในการประเมินตัวเลือกของคุณอย่างรอบคอบ—คุณจะขอบคุณตัวเองเมื่อโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าที่เคย!

อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทั่วทั้งองค์กร

15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ดีที่สุด

พร้อมหรือยังที่จะเลือกเครื่องมือการร่วมมือในโครงการที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณควบคุมโครงการที่ซับซ้อนได้? เราได้ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด และคัดเลือกคำแนะนำที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน การทำงาน และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ)

หน้าหลัก ClickUp 3.0 ที่เรียบง่าย
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp
รับมุมมองแบบครบวงจรเพื่อคาดการณ์และจัดระเบียบงานประจำวัน การแจ้งเตือน และกิจกรรมในปฏิทินของคุณได้ดีขึ้นด้วย ClickUp Home

ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการทีละโครงการหรือต้องจัดการกับผู้ใช้หลายคนและแผนโครงการจำนวนมากพร้อมกัน แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายอย่างยิ่งนี้ช่วยให้ทีมโครงการและทีมพัฒนาสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย และจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มกลางที่เดียว

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมก็ไม่มีใครเทียบได้เช่นกัน เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และอยู่ในหน้าเดียวกันกับผู้จัดการโครงการขณะที่พวกเขาดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ

ด้วยกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง การแชทแบบเรียลไทม์พร้อมฟีเจอร์การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ และการจัดทำเอกสารร่วมกัน ClickUp ช่วยให้ทีมโครงการทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการยังมีตัวเลือกการปรับแต่งและการผสานรวมที่ยอดเยี่ยม นั่นหมายความว่าทีมโครงการสามารถเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีปัจจุบันของพวกเขาได้ และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ของผู้ดูแลระบบ ทำให้สมาชิกทีมสามารถมุ่งเน้นพลังงานและความพยายามไปที่ทักษะเฉพาะทางของตนได้

ทีมที่กระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นอย่างรวดเร็วจะชื่นชอบเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีของแพลตฟอร์ม ซึ่งสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ได้ในไม่กี่วินาทีเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp!

เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับความต้องการที่ซับซ้อน

มีหลายสิ่งที่น่าชื่นชอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ใช้งานง่ายและฟรี ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมโครงการบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้ในเวลาที่น้อยลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ไวท์บอร์ด ClickUpเสมือนจริงที่เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร และการแชทเพื่อการระดมความคิดและการอภิปรายกระบวนการแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
  • การสร้างงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การอัปเดตโครงการ, สรุปบันทึกการประชุม, เป็นต้น, ด้วยClickUp Brainเพื่อให้ทีมสามารถติดตามทุกสิ่งได้ตลอดเวลา
  • ClickUp Chatผสานการส่งข้อความทันทีและการโทรด้วยเสียง/วิดีโอเข้ากับงานและเอกสาร ทำให้สมาชิกในทีมไม่พลาดบริบทสำคัญ
  • เครื่องมือรายงานที่ละเอียดช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเจาะลึกข้อมูลของทีม ติดตามความคืบหน้า และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการทำงานและแนวโน้มประสิทธิภาพในโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นในโครงการถัดไปหรือระบุอุปสรรคในโครงการปัจจุบัน
  • ด้วยตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ สมาชิกในทีมสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ เช่น Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มุมมองของพื้นที่ทำงานบางประเภทใน ClickUp ยังไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ แต่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด

2. AdaptiveWork (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรระหว่างทีม)

AdaptiveWork หรือที่รู้จักในชื่อ Clarizen ให้บริการเครื่องมือการจัดการทรัพยากรและการทำงานร่วมกันของทีม
ผ่านทางAdaptiveWork

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ AdaptiveWork (เดิมชื่อ Clarizen) สามารถช่วยผู้จัดการโครงการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,อัตโนมัติงาน, และส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์และแผนงานโครงการที่ละเอียดได้ในไม่กี่คลิก ทำให้เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนและเส้นเวลาที่ไม่ชัดเจนกลายเป็นอดีต

AdaptiveWork มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในทุกงาน เพื่อให้ทีมทราบความคืบหน้าของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโครงการของพวกเขา สิ่งนี้ส่งเสริมความโปร่งใสในความก้าวหน้า ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม

นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือในโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทีม ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันการอัปเดตและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเด่นของ AdaptiveWork

  • เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิต และการจัดการทรัพยากรสามารถช่วยให้ผู้จัดการโครงการเห็นได้ว่าใครว่างและใครถูกจัดตารางงานมากเกินไปในแต่ละโครงการ
  • การจัดการพอร์ตโฟลิโอช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถรวมศูนย์การทำงานจากทีม แผนก และแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่พวกเขาต้องการ
  • ฟังก์ชันการจัดการความต้องการที่แข็งแกร่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตาม จัดการ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่นหรือสูญหาย

ข้อจำกัดในการทำงานแบบปรับตัวได้

  • เครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือฟรีนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย และตัวเลือกทั้งหมดนี้อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย

ราคาของ AdaptiveWork

  • โทรขอใบเสนอราคา

AdaptiveWork คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (530+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (170+ รีวิว)

3. Proofhub (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมสร้างสรรค์)

ทีมสื่อสารและร่วมมือกันในแอป Proofhub
ผ่านทางProofhub

Proofhbub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในขณะที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการและแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบข้อมูลล่าสุด ทีมสามารถใช้ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันนี้เพื่อสร้างงาน ติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และดูไทม์ไลน์บนกระดาน Kanban

มีแม้กระทั่งกระดานสนทนาที่สะดวกซึ่งสมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดของพวกเขาได้ การใช้เครื่องมือการร่วมมือเหล่านี้พร้อมความสามารถในการตรวจสอบออนไลน์ช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร, แบบออกแบบ, และอื่น ๆ ได้ สมาชิกในทีมสามารถเร่งกระบวนการอนุมัติและหลีกเลี่ยงปัญหาประวัติการแก้ไขในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าความคิดของทุกคนได้รับการฟัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proofhub

  • การจัดการงานที่ง่ายดายช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถบันทึกและมอบหมายงานได้พร้อมทั้งปรับแต่งมุมมองการทำงานให้ตรงกับความต้องการของทีมโครงการ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ช่วยให้ผู้จัดการโครงการเริ่มการสนทนาอย่างรวดเร็วและส่งข้อเสนอแนะได้ทันทีบนแพลตฟอร์ม
  • มุมมองบอร์ดช่วยให้สมาชิกในทีมมองเห็นความคืบหน้าของโครงการและระบุอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานของทีมได้

ข้อจำกัดของ Proofhub

  • แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือในโครงการมีการผสานการทำงานที่จำกัดมาก ดังนั้นผู้จัดการโครงการอาจต้องละทิ้งเครื่องมือและแพลตฟอร์มการร่วมมือที่ชื่นชอบเพื่อหาวิธีแก้ไขภายใน Proofhub
  • การกำหนดราคาอาจเป็นปัญหาสำหรับบางคน เนื่องจากไม่มีแผนฟรีให้ทดลองใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน

ราคาของ Proofhub

  • จำเป็น: $45 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • การควบคุมสูงสุด: $89 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Proofhub

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProofHub

4. ความสูง (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับทีมภายนอก)

ตัวอย่างแดชบอร์ดความสูง
ผ่านความสูง

เครื่องมือการจัดการโครงการของ Height เน้นความเรียบง่าย เริ่มต้นด้วยการจัดการงานในสเปรดชีต จากนั้นแปลงเป็นกระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt หรือปฏิทินได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ผู้จัดการโครงการสามารถรวมศูนย์ข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวผ่านงานต่างๆ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและรักษาประวัติความคืบหน้าอย่างครบถ้วนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ซอฟต์แวร์การร่วมมือในโครงการของ Height ยังช่วยให้สมาชิกในทีมมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อโครงการดำเนินไป

ความสูงเป็นลักษณะเด่น

  • การส่งข้อความทันทีช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมการอัปเดตสถานะโครงการและสื่อในตัวเพื่อเพิ่มบริบท
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถนำซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันมาใช้และเริ่มใช้งานได้ทันทีตั้งแต่วันแรก
  • การร่วมมือกับผู้มาเยือนช่วยให้สมาชิกทีมสามารถเชิญลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่น ๆ ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และบริหารโครงการได้ในขณะที่รักษาข้อมูลโครงการอื่น ๆ ให้ปลอดภัย

ข้อจำกัดความสูง

  • ในฐานะที่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ใหม่กว่า Height มีตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ

การกำหนดราคาตามความสูง

  • ฟรี
  • ทีม: $6. 99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อขอใบเสนอราคา

การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความสูง

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ)

แผนที่ Miro แสดงผลงานที่ทีมต้องส่งมอบและโอกาสในการทำงานร่วมกัน
ผ่านทางMiro

Miroมอบการร่วมมือทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่มีภาพเป็นฐาน. ในฐานะเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง Miro ช่วยให้ทีมสามารถคิดค้น, วางแผน, และร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์. สิ่งนี้ทำให้ซอฟต์แวร์การร่วมมือทางโครงการนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เอเจนซีสร้างสรรค์. มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมชุดเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้ทีมโครงการสามารถเริ่มต้นกระบวนการคิดค้นได้รวดเร็ว.

Miro สามารถช่วยให้ทีมโครงการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องอยู่ในห้องเดียวกัน มีแม้กระทั่งโน้ตติดผนังเสมือนจริงและแผนผังโต้ตอบที่สนุกสนานเพื่อเริ่มต้นการทำงานร่วมกันในโครงการออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
  • ห้องสมุดของ Miro เต็มไปด้วยเทมเพลตสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่พร้อมใช้งานหลายสิบแบบ
  • ตัวเลือกการผสานรวมพื้นฐานเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมเช่น Jira, Trello, และ Slack

ข้อจำกัดของ Miro

  • เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันในโครงการที่ยอดเยี่ยม แต่ฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างจำกัด คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันนี้กับแอปจัดการโครงการอื่นๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 8 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (4,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ดีที่สุด

6. Freedcamp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า)

แดชบอร์ดของ Freedcamp แสดงกิจกรรมล่าสุดของทุกทีมในโครงการ
ผ่านทางFreedcamp

ซอฟต์แวร์การร่วมมือในโครงการของ Freedcamp รองรับทีมทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับองค์กรใหญ่ ครอบคลุมทุกสิ่งพื้นฐาน เช่น ให้สมาชิกทีมของคุณสร้างงาน ตั้งกำหนดเวลา และจัดการโครงการด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้

ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์สำหรับความร่วมมือในโครงการบางตัวที่เราได้ระบุไว้ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือ CRMและฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้ในตัว ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือความร่วมมือในโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการลูกค้าด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freedcamp

  • ตัวติดตามเวลาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปและสิ่งที่ควรเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
  • ระบบติดตามปัญหาช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุปัญหาและมอบหมายให้กับผู้แก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้
  • คุณสมบัติของวิกิพร้อมฟังก์ชันการค้นหาช่วยปรับปรุงการจัดการความรู้และเก็บเอกสารขององค์กรไว้ในที่กลาง สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกทีมทุกคน
  • ผู้จัดการโครงการสามารถทำเครื่องหมายบางงานเป็นส่วนตัวได้ ทำให้สมาชิกมีการควบคุมมากขึ้นว่าผู้อื่นสามารถเห็นอะไรในรายการที่ต้องทำของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Freedcamp

  • ระบบ CRM ที่ติดตั้งมาในตัวไม่มีคุณสมบัติมากมายเท่ากับแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • เครื่องมือการร่วมมือในโครงการไม่อนุญาตให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคน

ราคาของ Freedcamp

  • ฟรี
  • ข้อดี: $1.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $7.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Freedcamp

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (460+ รีวิว)

7. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระหว่างทีมโครงการขนาดเล็ก)

การใช้แอป Flock เพื่อสื่อสารกับทีม
ผ่านทางFlock

Flock เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในโครงการที่มุ่งเน้นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่ายและประหยัดงบประมาณ โดยสัญญาว่าจะสร้างระบบนิเวศของทีมที่ช่วยป้องกันสิ่งรบกวนและการสลับบริบทที่ไม่จำเป็น

การใช้ Flock, ทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางและข้อความโดยตรง ซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม. แพลตฟอร์มนี้มีรายการที่ต้องทำร่วมกันซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับงานได้ดีขึ้น และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.

มีตัวเลือกการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมเพื่อลดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • การแชร์ไฟล์ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยและเป็นระเบียบไม่ว่าจะใครที่ต้องการ
  • รายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดการรายการงานของพวกเขาได้อย่างร่วมมือกัน
  • แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ความร่วมมือโครงการนี้ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการเพิ่มประสิทธิภาพหลักส่วนใหญ่ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของฝูง

  • แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าคุณสมบัติการจัดการโครงการนั้นขาดไปบ้าง

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของฝูงชน

  • G2: 4. 4/5 (235+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์)

Slack ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ โดยเน้นการสื่อสารภายในทีมเป็นหลัก
ผ่านทางSlack

Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันในโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Asana และ Trello ด้วย Slack ทีมงานสามารถพูดคุยผ่านช่องทางเฉพาะของแต่ละโครงการและส่งข้อความโดยตรง ช่วยสร้างการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้มากขึ้น สมาชิกในทีมสามารถผสานระบบบอทเพื่อส่งการแจ้งเตือน ช่วยในการจัดตารางเวลา หรือแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบเมื่อพวกเขาถูกแท็ก

Slack ยังมีฟีเจอร์แชร์ไฟล์ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ทีมโครงการสามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ดูคู่แข่ง Slack ที่ดีที่สุด!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงการสนทนาในอดีตได้ ทำให้ไม่มีข้อมูลสูญหาย
  • สร้างช่องทางที่แตกต่างกันสำหรับทีม แผนก และโครงการ เพื่อให้ทุกคนสามารถจัดการการสื่อสารได้อย่างเป็นระเบียบ
  • Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินได้ทำให้คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่าใครอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่โดยไม่ต้องออกจาก Slack

ข้อจำกัดของ Slack

  • ในขณะที่ Slack เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการการสื่อสารทีมอย่างรวดเร็ว แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่สำคัญที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันโครงการอื่น ๆ มี

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7. 25/เดือน
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

เปรียบเทียบ Slack กับ Asana!

9. Podio (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมโครงการ)

ตัวอย่างแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีม Podio
ผ่านทางPodio

Podio นำข้อมูลโครงการมาไว้ในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบอย่างสวยงามและสามารถทำงานร่วมกันได้ ภายใน Podio คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานและแอปพลิเคชันที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ สร้างพื้นที่ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารของทีม

Podio ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและกำจัดงานที่ซ้ำซากและเสียเวลา นั่นหมายความว่าคุณจะมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่คุณรักที่จะทำ และเสียเวลาน้อยลงกับงานธุรการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio

  • มุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมโครงการได้รับข้อมูลความคืบหน้าในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มชั้นนำทั้งหมดในเทคโนโลยี รวมถึง Google Drive, Evernote, Zendesk และอื่น ๆ
  • มีฟีเจอร์การติดตามเวลาและ CRM พื้นฐาน เพื่อให้สามารถเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับองค์กรได้

ข้อจำกัดของ Podio

  • แม้ว่าตัวเลือกการปรับแต่งจะยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้บางคนอาจพบว่าระดับการปรับแต่งนั้นซับซ้อนและใช้เวลามาก
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดบางตัวไม่มีให้บริการในแผนฟรี

ราคาของ Podio

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $11. 20/เดือน
  • พรีเมียม: $19. 20/เดือน

คะแนนและรีวิว Podio

  • G2: 4. 2/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. Bit.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ระหว่างทีม)

ผ่านทางBit.ai

Bit.ai เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและจัดการเอกสาร โครงการ งาน ติดต่อ บันทึก และอื่น ๆ ได้ในที่ทำงานกลางเดียว ระบบบนคลาวด์ของมันช่วยให้ทีมสามารถเก็บเอกสารไว้อย่างปลอดภัยและแบ่งปันเอกสารกับกันได้ ในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบ ช่วยให้การร่วมมือกันระหว่างทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่เป็นไปอย่างราบรื่น

มันช่วยให้ทีมสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับข้อมูลโครงการของพวกเขา ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องได้รวดเร็วเมื่อต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai

  • พื้นที่ทำงานหลายแห่งสำหรับฟังก์ชันและทีมที่แตกต่างกัน
  • การค้นหาอัจฉริยะโดยใช้คำค้นหา, ชื่อเรื่อง, คำอธิบาย, และแหล่งข้อมูล
  • การผสานรวมกับ SharePoint, OneDrive, Google Drive และ Box

ข้อจำกัดของ Bit. ai

  • เอกสารไม่จำกัดเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ Bit.ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อสมาชิก

คะแนนและรีวิว Bit. ai

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5 รายการ)

11. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบอาซาณะเพื่อการร่วมมือ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานได้อย่างง่ายดาย มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การกำหนดไทม์ไลน์โครงการ และการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน

ด้วย Asana ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนโครงการที่ละเอียด กำหนดลำดับความสำคัญ และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • แผนภูมิ (แผนภูมิแกนต์) แสดงให้เห็นแผนงานของโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและปรับตารางเวลาได้ตามความจำเป็น
  • ผู้สร้างเวิร์กโฟลว์สามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำและสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • การเชื่อมต่อระบบเชื่อมโยง Asana กับเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น Slack, Microsoft Teams และ Google Drive เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ความสามารถในการปรับแต่งที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการบางประเภท
  • ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจในช่วงแรก และอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
  • องค์กร +: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Asana

Trello สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
ผ่านทางTrello

12. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบ Kanban ในโครงการ)

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย ใช้กระดาน Kanban, รายการ และบัตรเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ วิธีการที่เน้นภาพทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างบอร์ดโครงการที่มีรายละเอียด กำหนดงาน และตั้งกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบภายในทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการของคุณ ช่วยให้การจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานมีความยืดหยุ่น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ (การผสานรวม) กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Jira เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ลดความพยายามในการทำงานด้วยมือ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Trello

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:Trello กับ ClickUp

13. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์และทีมเทคนิค)

Jira สำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือ
ผ่านทางJira

Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์. มันช่วยให้การจัดการโครงการแบบ Agile, การติดตามปัญหา, และการรายงานบั๊ก เป็นไปได้ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน, ติดตาม, และปล่อยซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ Jira เพื่อสร้างแผนงานที่ละเอียด บริหารจัดการสปรินต์ และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • การสนับสนุนบอร์ด Scrum และ Kanban ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกระบวนการทำงานและมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตรงกับกระบวนการของทีมคุณ ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและควบคุมการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและสถานะของโครงการ

ข้อจำกัดของ Jira

  • ความซับซ้อนของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน และต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ
  • อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับทีมที่ไม่ใช่ทีมไอที

ราคาของ Jira

  • ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
  • มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:Jira vs. ClickUp

14. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365)

MS Teams สำหรับการร่วมมือระหว่างทีมโครงการ
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่รวมการแชท การประชุมทางวิดีโอ การจัดเก็บไฟล์ และการผสานรวมแอปพลิเคชันเข้าด้วยกัน ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในทีมโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเป็นทีม

ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการประชุม, แชร์เอกสาร, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์, ทำให้ทุกคนเชื่อมต่อและได้รับข้อมูลอยู่เสมอ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • แอป Office 365 แบบบูรณาการช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • ช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการหรือแผนกต่างๆ ช่วยจัดระเบียบการสนทนาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดตารางการประชุมและการบันทึกที่ง่ายดายช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อน และการผสานรวมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft อาจเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Microsoft Teams

  • ฟรี
  • แผนชำระเงิน เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Microsoft 365 ซึ่งเริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Teams

15. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบเรียบง่ายโดยทีมขนาดเล็ก)

เบสแคมป์สำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการอย่างง่าย
ผ่านทางBasecamp

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่มุ่งเน้นการทำให้การติดตามโครงการง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้รวมศูนย์การสื่อสารทั้งหมดของโครงการ การอัปเดต รายการสิ่งที่ต้องทำ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันภายในทีม

ใช้งานง่ายและออกแบบให้เข้าใจง่าย นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่ง่าย คุณสามารถบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำที่ใช้บ่อยเป็นเทมเพลตได้เช่นกัน ช่วยประหยัดเวลาในโครงการในอนาคต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • คุณสมบัติการสื่อสาร เช่น กระดานข้อความ, แชท, และการเช็คอิน ช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือของทีมตลอดทั้งโครงการ
  • การลากและวางกองโปรเจ็กต์ช่วยให้ทีมติดตามโปรเจ็กต์ได้ในระดับพอร์ตโฟลิโอ
  • แผนภูมิแบบโต้ตอบและบัตรแบบคัมบังช่วยให้การติดตามงานง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • การไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายและสิ่งที่ต้องพึ่งพาทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องยาก
  • ไม่มีการติดตามเวลาทำงานแบบดั้งเดิม

ราคาของเบสแคมป์

  • ฟรี
  • บวก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรไม่จำกัด: $349/เดือน สำหรับองค์กรเดียว

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,400+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Basecamp

เหตุใดทีมโครงการจึงควรใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน

การบริหารโครงการโดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลหลายลูกพร้อมกัน. เครื่องมือการร่วมมือในการบริหารโครงการถูกออกแบบมาเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และน้อยเครียดลง. นี่คือเหตุผลที่ทีมโครงการของคุณควรพิจารณาใช้เครื่องมือเหล่านี้:

  1. การสื่อสารแบบรวมศูนย์: ไม่มีอีเมลสูญหายหรือการอัปเดตกระจัดกระจายอีกต่อไป เครื่องมือการทำงานร่วมกันมอบแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมการสนทนา การอัปเดต และไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
  2. การติดตามงานที่ง่ายดาย: ด้วยภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ ทีมมีโอกาสน้อยที่จะพลาดกำหนดเวลาแพลตฟอร์มการจัดการงานส่วนใหญ่จะมีระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
  3. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานทางไกล, แบบผสมผสาน, หรืออยู่ในที่เดียวกัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การทำงานมีแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง
  4. การแชร์และจัดเก็บเอกสาร: แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย จัดการเวอร์ชัน และมั่นใจได้ว่าเอกสารโครงการล่าสุดสามารถเข้าถึงได้เสมอสำหรับทีม
  5. เพิ่มความรับผิดชอบ: การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าช่วยให้ทุกคนทราบถึงหน้าที่ของตน ทำให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือช่วยให้ทีมลดการสื่อสารผิดพลาด, รักษาความเป็นระเบียบ, และมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุด

ค้นหาซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันในโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

การมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการที่เหมาะสมส่งผลต่อความสำเร็จของทีมคุณอย่างมาก และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสามารถเป็นตัวเร่งให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ เมื่อมันรวมคุณสมบัติสำคัญทั้งหมดจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด แต่ถูกผสานเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่แล้วโดยตรง

คุณสามารถเริ่มสัมผัสศิลปะการจัดการโครงการแบบร่วมมือได้วันนี้ฟรีกับ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารเข้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงการต่อไปของคุณได้ในขณะที่ทำให้ทีมทั้งหมดอยู่ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

เริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วย ClickUpทดลองใช้ได้เลยวันนี้ เพียงสมัครแผนฟรีตลอดชีพ!