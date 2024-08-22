กลยุทธ์การจัดการงานลูกค้าสำหรับมืออาชีพทางธุรกิจ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "การจัดการลูกค้าคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การจัดการลูกค้าคือกระบวนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าทั้งที่มีอยู่และลูกค้าที่มีศักยภาพ" } } ] }
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็นผู้จัดการโครงการในบริษัทขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้าจำนวนมากในระดับองค์กร
เมื่อคุณเพิ่มลูกค้าในรายชื่อของคุณมากขึ้น การตอบสนองความคาดหวัง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าที่คุณชื่นชอบจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้น
แต่ด้วยกลยุทธ์การจัดการลูกค้าที่เหมาะสม คุณจะไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย อะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะ? 😍
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายพื้นฐานของการจัดการลูกค้า ความสำคัญ และเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการลูกค้าของคุณ
การจัดการลูกค้าคืออะไร?
การจัดการลูกค้าคือกระบวนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ เป้าหมายคือการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ คาดการณ์ความต้องการของพวกเขา และให้บริการที่ยอดเยี่ยมในทุกจุดสัมผัส ✨
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีเยี่ยมนั้นชัดเจนว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดทางธุรกิจ—การจัดการลูกค้าเพียงแต่ทำให้แนวทางนั้นกลายเป็นระบบ และมอบโครงสร้างที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อประสบความสำเร็จในการบริหารลูกค้า ให้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้:
- บันทึกข้อมูลลูกค้าในแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM)เช่นSalesforceหรือClickUp
- มอบหมายผู้จัดการลูกค้าเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างธุรกิจกับลูกค้า
- ตั้งค่าการแชร์เอกสารกับลูกค้า
- สร้างตารางเวลาปกติสำหรับการตรวจสอบลูกค้า โดยควรทำก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
- แสวงหาข้อเสนอแนะจากลูกค้าปัจจุบันอย่างเชิงรุก
- มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าด้วยการขายเพิ่มและขายเสริม
เมื่อสิ้นสุดวัน ธุรกิจที่ลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าจะเพิ่มผลกำไรของพวกเขา
ทำไมกระบวนการจัดการลูกค้าจึงมีความสำคัญ?
บางครั้งการจัดการความคาดหวังและการติดต่อกับลูกค้าอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้น คุณต้องการเป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้าไว้วางใจ แต่เมื่อคุณมีลูกค้า 15 คนที่กำลังพูดคุยกับคุณพร้อมกัน มันยากที่จะให้คำมั่นสัญญาที่น้อยเกินไปและส่งมอบงานที่เกินความคาดหวัง
ข่าวดีก็คือ ด้วยระบบการจัดการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและผู้จัดการลูกค้าที่มีความรู้ คุณสามารถทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องน่าปวดหัวในการจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณและมอบคุณค่าของงานคุณเกินความคาดหมาย
แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดในการจัดการลูกค้าหลายประการ แต่ก็ยังมีประโยชน์สำคัญอื่นๆ อีกด้วย
คุณสร้างความไว้วางใจและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
ความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระยะยาวใด ๆ โดยเฉพาะในธุรกิจ ในความเป็นจริง42% ของผู้บริโภคจะไปหาคู่แข่งหากพวกเขาหยุดไว้วางใจในแบรนด์ ดังนั้นจึงไม่เคยมีความสำคัญมากไปกว่านี้สำหรับบริษัทในการสร้างความไว้วางใจ
เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในการสื่อสารและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจในระยะยาว
เพิ่มการรักษาลูกค้าและโอกาสในการเป็นลูกค้าตลอดชีวิต
ทำไมต้องเสียเวลาไปกับการหาลูกค้าใหม่ ในเมื่อคุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมที่คุณมีอยู่แล้วได้? การบริหารจัดการลูกค้าช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบ ทำให้ความภักดีของลูกค้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ในระดับที่ใหญ่ขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าของคุณ
ลูกค้าชื่นชมการติดตามอย่างสม่ำเสมอและการสื่อสารที่ชัดเจน แต่การมอบทั้งสองสิ่งนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องยาก หากไม่มีกลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าที่มั่นคง
ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง คุณสามารถให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าทุกคนได้ โดยไม่ทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจ คุณเพียงแค่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมและการตั้งค่าที่ถูกต้อง ⚒️
เติบโตธุรกิจของคุณด้วยทีมงานภายในที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
แน่นอน การปฏิบัติต่อลูกค้าของคุณอย่างดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำ แต่ก็มีผลข้างเคียงที่น่าพอใจตามมาด้วย: รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ลูกค้าที่มีความสุขจะอยู่กับคุณนานขึ้น ใช้จ่ายมากขึ้น และอาจช่วยประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคุณด้วยซ้ำที่จริงแล้ว 60% ของผู้ซื้อจะกลับมาทำธุรกิจกับคุณมากขึ้นหากพวกเขามีประสบการณ์ที่ดี และนั่นก็ดีต่องบประมาณของคุณด้วย 💰
ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสร้างทีมที่ฉลาดขึ้นเพื่อบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ทีมของคุณสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ดีขึ้น
วิธีสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการลูกค้า
ทักษะการจัดการลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและผลกำไรที่เต็มเปี่ยมของบริษัท ปัญหาคือ การจัดการลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีลูกค้าจำนวนมากหรือทีมของคุณขาดเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้
โชคดีที่การจัดการลูกค้าเป็นเรื่องง่ายเมื่อมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทำตาม 10 เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
เมื่อคุณเข้าใจลูกค้าของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะนำข้อมูลลูกค้าของคุณมาใช้ในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
การเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านอีเมลหรือสเปรดชีตเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่จะทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลงเมื่อต้องค้นหาข้อมูลรายละเอียด นอกจากนี้ หากมีสมาชิกในทีมหลายคนติดต่อกับลูกค้าคนเดียวกัน การบันทึกทุกการติดต่อในสเปรดชีตแบบเรียลไทม์ก็เป็นเรื่องยาก
ระบบ CRM เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับการจัดการลูกค้า ด้วยระบบ CRM คุณสามารถบันทึกข้อมูล:
- ข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ อีเมล และบริษัท
- ทุกจุดสัมผัสของลูกค้าผ่านโทรศัพท์ อีเมล หรือแม้แต่โซเชียลมีเดีย
- การกระทำที่ทีมของคุณทำเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าเหล่านี้
มีตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าให้เลือกมากมาย แต่ที่ดีที่สุดคือเลือกตัวเลือกที่ผสมผสานฟังก์ชัน CRM เข้ากับการจัดการโครงการ
แทนที่จะแยกงานของคุณออกจากข้อมูลลูกค้า ซอฟต์แวร์นี้จะผสานทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อการจัดการลูกค้าและงานทั้งหมดในที่เดียวที่ค้นหาได้ง่าย
2. รู้ความต้องการที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้าทุกคน
คุณกำลังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นลูกค้าของคุณทั้งหมดจึงมีบางสิ่งที่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างนั้น ความต้องการของพวกเขาก็ยังแตกต่างกัน ลูกค้าคนหนึ่งอาจกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลัก ในขณะที่ลูกค้าอีกคนอาจให้ความสำคัญกับเวลาที่สูญเสียไปและประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า
ลูกค้าทุกคนมีความต้องการ และหน้าที่ของคุณคือการค้นหาความต้องการนั้น ในระหว่างการโทรกับลูกค้าครั้งแรกของคุณ ฝึกการฟังอย่างตั้งใจเพื่อค้นหาความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา
ตรวจพบปัญหาใหญ่ที่สุดของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
นี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของคุณหรือการผลักดันสินค้าหรือบริการใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบุปัญหาของลูกค้า ซึ่งควรมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่คุณบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริษัทB2B SaaSและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้าคือความถูกต้องของการบัญชี ข้อความของคุณควรเน้นไปที่ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้
นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อเช่นกัน แค่ถามลูกค้าของคุณว่า "อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณ? เราจะช่วยแก้ไขได้อย่างไร?" และคุณจะได้รับคำตอบทั้งหมดที่คุณต้องการ
เมื่อคุณทราบถึงความต้องการที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้า ให้บันทึกไว้ในระบบ CRM ของคุณ สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับปัญหาของลูกค้าเพื่อให้ทีมขายของคุณมีความรู้ในการช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายอย่างเป็นส่วนตัว ไม่ว่าพวกเขาจะคุยกับใครก็ตาม
3. สร้างกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ใด ๆ ความประทับใจแรกมีความสำคัญเมื่อทำงานกับลูกค้า เริ่มต้นความสัมพันธ์ให้ถูกต้องด้วยการต้อนรับลูกค้าใหม่ผ่านกระบวนการเริ่มต้นที่มีโครงสร้าง
ด้วยการรับลูกค้าใหม่ ทีมของคุณ:
- ส่งแบบสอบถาม
- สร้างข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
- จัดตารางการประชุม
- วางแผนติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
การจัดการลูกค้าจะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมาตรฐานกระบวนการรับลูกค้าใหม่ คิดถึงมันเหมือนการปฐมนิเทศลูกค้าใหม่ที่คุณต้อนรับลูกค้าเข้าสู่ธุรกิจของคุณและสอนให้พวกเขาทราบถึงวิธีการทำงานของคุณ
การเริ่มต้นใช้งานเป็นโอกาสแรกที่คุณจะได้แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าการเลือกทำงานกับคุณเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ดังนั้นจงสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจนทำให้พวกเขาประทับใจไม่รู้ลืม 🧦
4. อัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้
การจัดการลูกค้าด้วยตนเองเป็นไปได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ถ้าคุณแชทกับลูกค้าหลายสิบคนต่อวัน กล่องข้อความของคุณจะเต็มไปด้วยอย่างรวดเร็ว
ตราบใดที่คุณใช้ระบบ CRM ที่มั่นคง คุณสามารถทำให้กระบวนการจัดการลูกค้าจำนวนมากเป็นอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การจัดการวงจรชีวิต และการต้อนรับลูกค้าใหม่ ล้วนเป็นกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานใน CRMใช้แผนผังตรรกะแบบลากและวาง "ถ้า-แล้ว" เพื่อจัดการการสื่อสารกับลูกค้า งาน และสถานะของโครงการผ่านระบบ CRM โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากทีมของคุณเลย ดีใช่ไหม?
แต่ถ้าคุณต้องการก้าวไปอีกขั้นปรับแต่งระบบของคุณด้วยเทมเพลต CRM ฟรีจาก ClickUp ประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบและมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลต ใช้เทมเพลตสำหรับการติดตามค่าคอมมิชชั่น, การจัดการท่อการขาย, และการบริการลูกค้า—ไม่มีขีดจำกัด 🤩
5. กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน
การกำหนดขอบเขตเป็นสิ่งสำคัญในทุกความสัมพันธ์ เมื่อลูกค้าทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากคุณ จะช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากจากงานนอกขอบเขตและความผิดหวังของลูกค้า
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานใดๆ ให้กำหนดความคาดหวังกับลูกค้าในเรื่องต่อไปนี้:
- การกำหนดราคา
- ไทม์ไลน์
- เหตุการณ์สำคัญ
- แผนงานเฉพาะสำหรับงานที่ทีมของคุณจะดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
- ข้อมูลหรือเอกสารที่ลูกค้าควรจัดเตรียม
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความถี่ในการสื่อสาร
- ช่องทางที่คุณจะใช้ในการสื่อสาร
สัญญาของลูกค้าหรือข้อตกลงการให้บริการ (SLAs) ควรระบุความคาดหวังเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่คุณก็ควรกำหนดความคาดหวังไว้ระหว่างการโทรต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้บันทึกไว้ในเอกสารใด ๆ ที่คุณสามารถอ้างอิงได้
แต่โปรดจำไว้ว่า ขอบเขตจะไม่มีความหมายอะไรเลยหากคุณไม่บังคับใช้มัน หากทีมของคุณมีปัญหาในการปฏิเสธ คุณอาจจำเป็นต้องฝึกอบรมการจัดการลูกค้าเพื่อเรียนรู้วิธี (อย่างสุภาพ) ในการขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจน 🏖️
6. ใช้ข้อมูลเพื่อให้ความสนใจแบบเฉพาะบุคคล
ทุกคนต้องการรู้สึกพิเศษ ลูกค้าไม่ชอบอีเมล ข้อความ หรือรายงานที่ดูทั่วไป พวกเขาต้องการเนื้อหาที่เจาะจงเฉพาะความต้องการของพวกเขา
คุณกำลังติดตามข้อมูลลูกค้าจำนวนมากใน CRM ของคุณอยู่แล้ว ทำไมไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับลูกค้าของคุณล่ะ?
ใช้ข้อมูลเพื่อปรับให้เหมาะกับบุคคล:
- คำขอความคิดเห็นหรือแบบสำรวจลูกค้า
- คำแนะนำเชิงรุกในระหว่างการตรวจสอบตามปกติของคุณ
- ข้อความ "เพียงเพราะ" เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดหรือวันครบรอบของลูกค้าของคุณ
- ส่วนลดหรือโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า
- ตารางการประชุมกับลูกค้าของคุณ
- ช่องทางการสื่อสารที่คุณใช้สำหรับลูกค้าแต่ละราย
โดยปกติแล้ว ระดับของการปรับแต่งส่วนบุคคลนี้จะต้องอาศัยการทำงานแบบลงมือทำจริงจากทีมของคุณ แต่ตราบใดที่คุณได้ทำให้กระบวนการบริหารจัดการลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติด้วยระบบ CRM ที่ทรงประสิทธิภาพ คุณก็จะมีศักยภาพในการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแก่ลูกค้าหลายร้อยรายพร้อมกัน
7. ดำเนินการติดตามผลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
คุณคงไม่ถือว่าใครเป็นคู่ชีวิตของคุณถ้าคุณได้ยินข่าวจากเขาเพียงไม่กี่ครั้งต่อปี ใช่ไหม?
การบริหารลูกค้าต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ อาจรู้สึกแปลกที่จะติดต่อเมื่อไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ นั่นแหละ คือเวลาที่คุณควรติดต่อ
การเป็นผู้ที่กระตือรือร้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมอบการสนับสนุนที่ลูกค้าต้องการในขณะที่แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ พยายามรักษาความมีส่วนร่วมของลูกค้าและรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาด้วยโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ การใช้ClickUp Formsพร้อมตรรกะเงื่อนไขจะทำให้คุณและลูกค้าของคุณสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย
ทั่วโลก70% ของลูกค้ามีมุมมองที่ดีขึ้นต่อธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าอย่างริเริ่ม ดังนั้นให้ติดต่อกับลูกค้าของคุณแม้เมื่อทุกอย่างกำลังไปได้ดี คุณไม่จำเป็นต้องโทรคุยกับลูกค้าเป็นชั่วโมงทุกสัปดาห์ใช้เครื่องมือบริการลูกค้าเพื่อติดต่อสื่อสารผ่าน:
- การแจ้งเตือนแอป
- อีเมล
- คำขอสำรวจ
- การมีปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์
หากทีมของคุณไม่มีเวลาตรวจสอบเป็นประจำ ให้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อส่งข้อความติดตามผลอย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
8. สร้างระบบการแนะนำ
การจัดการลูกค้าช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และลูกค้าที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์มากขึ้น ลูกค้าของคุณรักคุณอยู่แล้ว ทำไมไม่กระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันความรักนี้กับเพื่อน ๆ ของพวกเขาล่ะ?
การบอกต่อแบบปากต่อปากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหาลูกค้าที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น แต่การบอกต่อเหล่านี้ไม่ได้มีแรงจูงใจให้กับผู้แนะนำ คุณสามารถกระตุ้นให้มีผู้แนะนำมากขึ้นได้โดยการสร้างโปรแกรมแนะนำอย่างเป็นทางการ มอบส่วนลดที่น่าสนใจ คูปอง หรือของแถมให้กับผู้แนะนำที่ประสบความสำเร็จ แล้วคุณจะเห็นลูกค้าใหม่หลั่งไหลเข้ามา 📈
อย่าลืมติดตามการแนะนำลูกค้าทั้งหมดในCRM ของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลจะบอกคุณได้ว่าลูกค้าคนใดเป็นผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ
9. วัดตัวชี้วัดของลูกค้าของคุณ
การที่คุณคิดว่าตัวเองกำลังทำได้ดีนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การวัดความสำเร็จของคุณเป็นตัวเลขนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง การบริหารลูกค้าเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมด และคุณต้องมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เพื่อเข้าใจว่ากลยุทธ์การบริหารลูกค้าของคุณกำลังให้ผลตอบแทนจริงหรือไม่
กว่า44% ของธุรกิจระบุว่าบริการลูกค้าเป็นจุดเด่นหลักที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง ความผิดพลาดมีน้อยมาก ดังนั้นหากคุณยังไม่ได้ติดตามตัวชี้วัดของลูกค้า นี่คือสัญญาณให้คุณเริ่มต้นได้แล้ว
ระบบ CRM ที่ดีควรติดตามตัวชี้วัดการจัดการลูกค้าที่สำคัญ เช่น:
- ขนาดของดีลเฉลี่ย
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
- อัตราการสูญเสียลูกค้า
- อัตราการรักษาลูกค้า
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า
ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพก็มีความสำคัญเช่นกัน บันทึกความคิดเห็นของลูกค้าและการตอบแบบสำรวจทั้งหมดไว้ในระบบ CRM ของคุณ เพื่อดูข้อมูลเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับตัวเลขที่ชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าคุณกำลังจัดการลูกค้าได้ดีเพียงใด
10. ฉลองชัยชนะ
อาจรู้สึกแปลก ๆ ที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ แต่เมื่อคุณทำงานหนัก คุณสมควรที่จะคุยโม้เกี่ยวกับมันนิดหน่อย เมื่อคุณบรรลุ (หรือเกิน) ความคาดหวังของลูกค้า ให้เฉลิมฉลอง! 🎉
นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับขวัญกำลังใจของทีมคุณเอง แต่ยังแสดงให้เห็นกับลูกค้าว่าคุณมีความสุขอย่างแท้จริงกับความสำเร็จของพวกเขาและใส่ใจในผลลัพธ์ของพวกเขา นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขารู้สึกดีและกระตุ้นให้พวกเขาต้องการผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
เฉลิมฉลองให้กับลูกค้าของคุณโดย:
- ส่งการ์ดที่มีลายเซ็นของทุกคนที่ทำงานในบัญชีของพวกเขา
- ส่งอีเมลภาพกราฟิก "ยินดีด้วย" ที่ออกแบบเฉพาะให้กับลูกค้า
- การมองเห็นความสำเร็จของพวกเขาในรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไปของคุณ
- การนัดหมายพบปะกันแบบตัวต่อตัว
- การโอ้อวดเกี่ยวกับความสำเร็จของพวกเขาบนสื่อสังคมออนไลน์
- นำเสนอพวกเขาในกรณีศึกษาบนเว็บไซต์ของคุณ
ประโยชน์ของระบบการจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
แน่นอน การจัดการลูกค้าต้องใช้ความพยายามล่วงหน้าเล็กน้อย แต่การลงทุนในความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณนั้น เป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดในการเติบโตธุรกิจของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย
หากคุณจำเป็นต้องอธิบายเหตุผลในการใช้ระบบบริหารจัดการลูกค้าให้กับหัวหน้าของคุณ ให้บอกพวกเขาว่าการบริหารจัดการลูกค้ามีประโยชน์มากมาย
1. ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า
การสูญเสียลูกค้าเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าออกจากธุรกิจของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การสูญเสียลูกค้าเป็นเรื่องปกติในธุรกิจทุกประเภท แต่การจัดการลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้การสูญเสียลูกค้าต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อคุณปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดี คุณก็มอบเหตุผลให้พวกเขามากขึ้นที่จะอยู่กับคุณต่อไป มากกว่าที่จะไปเลือกใช้บริการที่อื่น
ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าช่วยแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ และทำให้ทีมของคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ ซอฟต์แวร์นี้ทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกมีคุณค่า ซึ่งส่งเสริมให้พวกเขาให้โอกาสธุรกิจซ้ำ ๆ กับคุณ และอาจแนะนำคุณให้กับผู้อื่นอีกด้วย
2. ปรับปรุงการร่วมมือในทีม
ความเข้าใจผิดและการทำงานซ้ำซ้อนเป็นเพียงปัญหาบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการ แต่เมื่อคุณมีระบบสำหรับจัดการลูกค้า ทีมงานของคุณจะมีกรอบการทำงานที่พร้อมใช้สำหรับว่าใครควรจัดการอะไร และเมื่อใด
ระบบ CRM ที่เหมาะสมจะเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวควบคู่ไปกับโครงการและงานของทีมคุณ การตั้งค่านี้จะขจัดความคลุมเครือและปูทางไปสู่การสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
3. ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณกำลังทำได้ดีหรือไม่? กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของคุณให้ผลตอบแทนจริงหรือไม่?
ข่าวดีก็คือการจัดการลูกค้าสามารถวัดผลได้อย่างสูง ดังนั้นคุณสามารถติดตามตัวชี้วัดและ KPI ของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อเข้าใจว่าอะไรกำลังทำงานได้ดี ใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่ดีขึ้นในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ และดูธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นตามกาลเวลา
4. เพิ่มผลกำไร
การจัดการลูกค้าส่งเสริมให้ลูกค้าปัจจุบันอยู่กับบริษัทของคุณในระยะยาวโดยการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในวงการ เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้รู้จักคุณอยู่แล้ว พวกเขาจึงเปิดรับการขายเพิ่มหรือขายข้ามสินค้ามากกว่าลูกค้าใหม่คุณสามารถขอชำระเงินได้อย่างมั่นใจ!
นอกจากนี้ งานบริหารลูกค้าหลายอย่างก็พร้อมที่จะถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะได้มีจุดสัมผัสกับลูกค้ามากขึ้นโดยใช้ความพยายามในการทำงานด้วยมือน้อยลง
5. สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ
ในธุรกิจ ชื่อเสียงคือทุกสิ่งทุกอย่าง. มันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่การทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจะสร้างบริษัทของคุณให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม.
ด้วยการตอบสนอง (และเกินความคาดหวัง) ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ คุณจะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าปัจจุบันของคุณ ผู้คนมักจะบอกต่อ ดังนั้นจึงเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่ข่าวจะแพร่กระจายออกไป และคุณจะมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง พร้อมทั้งเริ่มชนะใจลูกค้าใหม่ 🏆
มันไม่ได้เสียหายอะไรที่ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้นเอง ดังนั้นคู่แข่งของคุณจึงไม่สามารถลอกเลียนภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณได้
ทำให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจร
ธุรกิจในปัจจุบันนี้แข่งขันกันอย่างดุเดือด แต่ระบบการจัดการลูกค้าที่มั่นคงจะช่วยให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างมาก การสร้างกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายชัดเจน พร้อมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม จะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
แทนที่จะจัดการลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยตนเอง ให้ป้อนข้อมูลของคุณลงใน ClickUp CRM
จัดการข้อมูลลูกค้า, รวมศูนย์การติดต่อ, และประหยัดเวลาได้มากด้วยระบบอัตโนมัติในตัวของ ClickUp สร้างเทมเพลตของคุณเองหรือคัดลอกตัวเลือกที่พร้อมใช้งานของเราสำหรับอสังหาริมทรัพย์, บริการลูกค้า, การออกใบแจ้งหนี้, และอีกมากมาย
สร้าง ClickUp CRM ของคุณตอนนี้เลย— ฟรีตลอดไป และไม่ต้องใช้บัตรเครดิต!