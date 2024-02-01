วิธีขอคำติชมและรีวิวเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ

คุณต้องการมากกว่าความทุ่มเทและการทำงานหนักเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนที่คุณรอคอยมานาน
คุณเคยประเมินพลังของข้อเสนอแนะและรีวิวที่จริงใจต่ำเกินไปหรือไม่? ไม่มีคำว่าสายเกินไป คุณมาถูกที่แล้ว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการรักษาความเกี่ยวข้อง และรู้วิธีค้นหา ประมวลผล และนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้เป็นทักษะอย่างหนึ่ง
มาทำความเข้าใจวิธีการขอคำติชมจากผู้จัดการของคุณเพื่อการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
อยู่กับเราเพื่อค้นพบเครื่องมือใหม่ ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ในที่ทำงานของคุณเพื่อรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับผลงานของคุณ ปรับปรุงการทำงานของคุณ และพัฒนาความคิดที่มุ่งสู่การเติบโตเพื่อปลดล็อกศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่
ความสำคัญของการให้ข้อเสนอแนะในการเติบโตทางวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์คือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนการเติบโตในสายอาชีพ มันมาจากความซื่อสัตย์และจะช่วยให้คุณระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดของคุณได้ ซึ่งในที่สุดจะผลักดันให้คุณกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง
โปรดจำไว้ว่า ข้อเสนอแนะคือของขวัญ ไม่ใช่การคุกคาม ไม่ใช่การโจมตีตัวตนหรืออีโก้ของคุณ แต่เป็นโอกาสอันล้ำค่าในการเรียนรู้ ทบทวน ยอมรับ และลงมือทำ ข้อเสนอแนะช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง และวางเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ
คิดถึงมันเหมือนแผนที่สำหรับการปรับปรุง, ความเชี่ยวชาญ, และการเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด. คุณตระหนักถึงคุณค่าของมันได้โดยการเข้าหาด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้.
ประโยชน์ของการขอคำแนะนำ
การขอคำติชมอาจรู้สึกไม่สบายใจ แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน ตามคำกล่าวที่ว่า "การเติบโตที่แท้จริงอยู่เหนือเขตความสบายของคุณ" ใช้พลังของคำติชมเพื่อขับเคลื่อนอาชีพของคุณไปสู่ความสำเร็จ
นี่คือประโยชน์บางประการของการได้รับข้อเสนอแนะและรีวิวที่จะกระตุ้นให้คุณขอคำแนะนำจากผู้จัดการของคุณ
- ปรับปรุงได้เร็วขึ้นและตรงจุด: ข้อเสนอแนะจะเน้นย้ำจุดที่คุณควรพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การระบุจุดบอด: ข้อเสนอแนะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้คุณรับรู้และแก้ไขจุดบอดได้ การจัดการกับจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของคุณ
- การตระหนักรู้ในตนเองที่เพิ่มขึ้น: การได้รับข้อเสนอแนะช่วยให้เห็นมุมมองที่ผู้อื่นมีต่อคุณอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ความเข้าใจในตนเองในระดับลึกนี้ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง ทำให้คุณสามารถปรับปรุงการปฏิสัมพันธ์ทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพได้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มความมั่นใจและแรงจูงใจ: ข้อเสนอแนะเชิงบวกเป็นการยืนยันความพยายามของคุณและช่วยเพิ่มความมั่นใจและแรงจูงใจ ความมั่นใจใหม่นี้สามารถเป็นเชื้อเพลิงให้กับความทะเยอทะยานของคุณในการทำงานให้ยอดเยี่ยม
- แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มและความมุ่งมั่น: การขอคำติชมแสดงถึงความทุ่มเทของคุณต่อการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพ มันบ่งบอกถึงความเต็มใจที่จะเรียนรู้ ปรับตัว และก้าวข้ามขีดจำกัด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในทุกอาชีพ
- การสอดคล้องกับเป้าหมาย: ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการของคุณสามารถช่วยให้คุณปรับเป้าหมายส่วนตัวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ซึ่งจะทำให้ความพยายามของคุณมีส่วนช่วยในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
- การปลูกฝังทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโต: การแสวงหาข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโต—ความเชื่อที่ว่าความสามารถ ความฉลาด และความพยายามของคุณกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทำไมคุณควรขอคำแนะนำจากผู้อื่น มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรให้ถูกต้อง
วิธีขอความคิดเห็น
คุณต้องการที่จะทำให้การสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมีประโยชน์สูงสุดหรือไม่? หากคุณต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องจำไว้ว่าการขอข้อเสนอแนะต้องใช้แนวทางที่รอบคอบ
คุณต้องเปิดใจรับฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ มันเหมือนกับการส่องกระจกดูตัวเอง—เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสะท้อนตนเองและการเติบโต
นี่คือขั้นตอนที่จะช่วยคุณขอคำแนะนำ รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยคุณและทีมของคุณเติบโตทั้งทางส่วนตัวและอาชีพ
1. ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดการของคุณอยู่ในสภาพจิตใจที่เหมาะสมที่จะให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ คุณไม่ต้องการให้พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับงานหรือถูกรบกวนเพราะต้องไปประชุมอื่นสาย
ควรกำหนดเวลาสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะล่วงหน้า ตรวจสอบปฏิทินของผู้จัดการของคุณเพื่อดูช่วงเวลาที่ว่าง แล้วยืนยันช่วงเวลาอีกครั้งกับพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เป็นประโยชน์
คุณยังสามารถใช้ClickUp Chat เพื่อส่ง ข้อความถึงพวกเขาแบบเรียลไทม์และสอบถามเวลาที่พวกเขาสะดวกสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะได้อีกด้วย
เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว สร้างมุมมองแชทแบบกำหนดเองสำหรับทีมและโครงการเฉพาะ และรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อผู้จัดการของคุณตอบกลับ
ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถจัดให้มีการสนทนาแบบเรียลไทม์, การ @mention สมาชิกในทีม, และแม้กระทั่งการมอบหมายงานได้!
2. กำหนดการประชุม
แม้ว่าอีเมล แชท และแบบสำรวจออนไลน์จะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ แต่การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และการสื่อสารที่มีความละเอียดอ่อนในระหว่างการให้ข้อเสนอแนะแบบพบหน้ากันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้
เมื่อคุณทราบเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยกับผู้จัดการของคุณแล้ว คุณสามารถนัดหมายการประชุมวิดีโอผ่านClickUp Integrationsเช่น Microsoft Teams, Zoom, Calendly หรือ Slack ได้
การผสานรวมเหล่านี้จะแจ้งให้ผู้จัดการของคุณทราบเกี่ยวกับเวลาและวันที่ของการประชุมทันที และเพิ่มลงในปฏิทินของพวกเขา
โดยใช้คุณสมบัติการลากและวาง คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อจัดตารางการประชุมกับผู้จัดการของคุณได้เช่นกัน
เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถเริ่มการประชุมได้จากภายใน ClickUp โดยใช้ปุ่มการประชุม Zoom หรือคำสั่ง /zoom /Slash!
3. เตรียมคำถามและจดบันทึกข้อเสนอแนะ
พร้อมสำหรับการให้คำแนะนำตามนัดหมายของคุณหรือไม่
เตรียมตัวให้พร้อมและใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าที่สุด
จดบันทึกคำถามที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับรอบการให้ข้อเสนอแนะของคุณ หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบได้แค่ใช่/ไม่ใช่ ให้ถามคำถามปลายเปิดแทน เช่น "คุณคิดว่าอะไรในนำเสนอของฉันที่สร้างผลกระทบมากที่สุด?" หรือ "คุณมีข้อเสนอแนะอะไรสำหรับโครงการถัดไปของฉันหรือการปรับปรุงทักษะการสื่อสารของฉันบ้างไหม?"
ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถจดบันทึกประเด็นสำคัญจากการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเพิ่มความคิดของคุณลงในบันทึกเพื่อเริ่มทำงานกับข้อเสนอแนะได้ทันที คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดายและแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนของขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณ
หลังจากรอบการให้ข้อเสนอแนะ อย่าลืมขอบคุณผู้จัดการของคุณและแสดงความขอบคุณสำหรับเวลาและความพยายามของพวกเขาในการให้ข้อเสนอแนะ
4. เรียนรู้จากข้อเสนอแนะของคุณ
เมื่อคุณมีโอกาสได้ประมวลผลข้อเสนอแนะแล้ว ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองเกี่ยวกับมัน คิดเกี่ยวกับ "มันหมายความว่าอย่างไรสำหรับฉัน?" "จุดแข็งและจุดอ่อนของฉันคืออะไร?" "ด้านใดที่ฉันต้องมุ่งเน้นในการปรับปรุง?" และ "มีอะไรที่ฉันต้องปรับปรุงในสไตล์การทำงานของฉันหรือไม่?"
ใช้ClickUp Docsเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว และยังสามารถแทรกเข้าไปในขั้นตอนการทำงานของคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการ จัดการการเข้าถึงโดยการขอความคิดเห็นเฉพาะจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แม้ว่าคุณจะแชร์เอกสารเหล่านี้ในแชท ก็จะมีเพียงบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเปิดดูได้ และการเข้าถึงจะยังคงเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกับทีมของคุณ. เพื่อให้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงความสับสน ให้ใช้ClickUp Collaboration Detection. มันจะแจ้งให้คุณทราบโดยทันทีเมื่อมีงานหรือความคิดเห็นที่ถูกแก้ไข ทำให้คุณสามารถให้คำแนะนำได้ทันทีและนำไปปฏิบัติได้.
ใช้ ClickUp Goalsเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คุณได้รับ สร้างและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขประเด็นที่ผู้จัดการของคุณได้กล่าวถึง อาจเกี่ยวข้องกับการเข้าอบรมหลักสูตร การอ่านหนังสือ หรือเพียงแค่ใส่ใจในสไตล์การสื่อสารของคุณให้มากขึ้น
หลังจากให้ข้อเสนอแนะระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ผู้จัดการทีมสามารถสร้างสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อระบุสถานะของข้อเสนอแนะพนักงาน ได้แก่ เสร็จแล้ว รอการดำเนินการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งช่วยให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสามารถติดป้ายกำกับและแยกแยะพื้นที่ความคิดเห็นต่างๆ เช่น รูปแบบการสื่อสาร, KPI, ทัศนคติ และอื่นๆ ได้
5. ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
แจ้งให้ผู้จัดการของคุณทราบว่าคุณให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของพวกเขาและกำลังพยายามปรับปรุงการทำงานของคุณ สิ่งนี้จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในสายอาชีพ
โปรดจำไว้ว่าการใช้คำติชมเป็นรากฐานในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนั้นเป็นการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง อย่าคาดหวังว่าจะสมบูรณ์แบบในชั่วข้ามคืน การเรียนรู้และการเติบโตต้องใช้เวลาและความพยายาม เพียงแค่ใจเย็นกับตัวเองและทำงานต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
ด้วยเทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานจาก ClickUp คุณสามารถรวบรวมและดูความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และไอเดียทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ ให้ผู้จัดการของคุณสามารถส่งการอัปเดตประจำวัน ไฮไลท์ปัญหา และแบ่งปันข้อเสนอแนะกับคุณได้ในที่เดียวโดยใช้แม่แบบรายงานการจัดการของ ClickUp ผู้จัดการยังสามารถใช้แม่แบบนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันสำหรับการติดตามประสิทธิภาพและสรุปผลลัพธ์
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้ผู้จัดการของคุณสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp เหมาะสำหรับคุณ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ผู้จัดการของคุณประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน และกำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาตนเองของคุณ
วิธีการใช้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
การใช้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างการพัฒนาทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพของคุณ และในท้ายที่สุดทำให้ความพยายามของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้น การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลย้อนกลับยังนำไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร
มาสำรวจวิธีการใช้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณและบรรลุผลลัพธ์ที่ดี
- เปิดรับความคิดเห็น: พิจารณาความคิดเห็นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์
- ขอความคิดเห็นจากหลายแหล่ง: รวบรวมความคิดเห็นจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานในเครือข่ายวิชาชีพของคุณ ผสมผสานมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ครอบคลุม
- ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ: ทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมตามข้อเสนอแนะของคุณ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขจุดที่ต้องปรับปรุง
- สะท้อนและเรียนรู้: สะท้อนคิดอยู่เสมอเกี่ยวกับคำแนะนำที่คุณได้รับ และปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณ
เปลี่ยนการสนทนาความคิดเห็นให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp
การขอความคิดเห็นไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอ; มันบ่งบอกถึงทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโต
เมื่อคุณเปิดใจรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ คุณจะค้นพบจุดแข็งของตนเอง แก้ไขจุดอ่อน และเร่งการเติบโตในสายอาชีพของคุณ
ใช้เครื่องมือ ClickUpและเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะเพื่อเปลี่ยนการสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์—สำหรับคุณและองค์กรของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้ฟรี!
คำถามที่พบบ่อย
1. ทำไมการขอความคิดเห็นในที่ทำงานจึงมีความสำคัญ?
การขอคำติชมในที่ทำงานก็เหมือนกับการเปิดหีบสมบัติแห่งโอกาสสำหรับการเติบโตและพัฒนา มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเร่งการเรียนรู้ของคุณ เพิ่มความมั่นใจ เสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีนวัตกรรมและความร่วมมือมากขึ้น
2. ฉันจะขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
การขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานอาจรู้สึกน่ากลัว แต่เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าที่จะเริ่มต้น นี่คือวิธีการนำทางกระบวนการนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้แสดงความคิดเห็น
- เลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการเข้าหาเพื่อนร่วมงานของคุณ
- ถามคำถามปลายเปิดที่ส่งเสริมให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์
- เปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นที่คุณได้รับ
- ขอบคุณเพื่อนร่วมงานของคุณสำหรับความคิดเห็นของพวกเขา และใช้ความคิดเห็นเหล่านั้นเพื่อปรับปรุง
3. ฉันจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับคำติชมในที่ทำงาน?
การเตรียมตัวรับข้อเสนอแนะในที่ทำงานก็เหมือนกับการจัดเวทีสำหรับการเรียนรู้ที่มีพลัง นี่คือวิธีที่จะยอมรับกระบวนการนี้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากมัน:
- มองความคิดเห็นเป็นโอกาสในการเติบโต ไม่ใช่ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
- ก่อนรับข้อเสนอแนะ ขอให้คุณใช้เวลาสักครู่ในการทบทวนเป้าหมายปัจจุบันและจุดที่คุณต้องการพัฒนา
- ฟังอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจมากกว่าการปกป้องตัวเอง
- เปิดใจที่จะถามคำถามและก้าวออกจากเขตความสบายของคุณ
- เจาะลึกถึง "วิธีการ" และ "เหตุผล" เมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะ มองหาตัวอย่างและกรณีเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ถูกกล่าวถึง