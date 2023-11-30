คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน 6 แบบที่คุณควรรู้

ทีมไม่ใช่กลุ่มคนที่เหมือนกันทุกคน—แม้ว่าทุกคนอาจกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน แต่สมาชิกแต่ละคนก็มีเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ในการบรรลุเป้าหมายนั้น บางคนมุ่งเน้นไปที่ภาพรวม ในขณะที่บางคนใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อนร่วมทีมบางคนเจริญเติบโตได้ดีในกลุ่ม ในขณะที่บางคนให้คุณค่ากับความโดดเดี่ยวและความเป็นอิสระ
ไม่ว่าคุณต้องการเข้าใจบุคลิกภาพทางอาชีพของตัวเองหรือค้นหาสิ่งที่ทำให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานได้ดี คุณจะพบคำตอบที่คุณต้องการได้โดยการ ประเมินรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน คู่มือนี้จะแยกแยะรูปแบบการทำงานที่พบได้บ่อยที่สุด 6 รูปแบบเพื่อช่วยคุณเรียนรู้วิธี ปรับกระบวนการทำงานของคุณ ให้สอดคล้องกับแนวทางทางอาชีพที่แตกต่างกัน
สไตล์การทำงานคืออะไร?
รูปแบบการทำงานคือ แนวทางหลักของคุณ ในการทำงาน ภารกิจเฉพาะ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งถูกกำหนดโดยปัจจัยหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- ลักษณะบุคลิกภาพ
- รูปแบบการสื่อสาร
- นิสัย
- ความเชื่อและค่านิยม
- ประสบการณ์ที่ผ่านมา
- การตั้งค่า
สไตล์การทำงานของคุณมีผลกระทบต่อเกือบทุกแง่มุมของงานประจำวันของคุณ มันสะท้อนถึงวิธีที่คุณจัดระเบียบงานของคุณ ยอมรับคำแนะนำ และรับมือกับวันที่ยากลำบากที่เต็มไปด้วยความเครียดและความวุ่นวาย มันยังบ่งบอกว่าคุณเจริญเติบโตได้ดีในทีมหรือชอบที่จะเป็นหมาป่าเดียวดาย 🐺
แม้ว่าสไตล์การทำงานจะค่อนข้างคงที่ แต่ก็ไม่ได้ตายตัว สไตล์การทำงานหลักของคุณอาจพัฒนาไปตามกาลเวลา หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับงานและโครงการเฉพาะ
การเข้าใจสไตล์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด และระดับความเพลิดเพลินที่งานของคุณมอบให้คุณ หากคุณเป็นผู้นำทีมหรือผู้จัดการ การรู้สไตล์การทำงานของสมาชิกในทีมของคุณนำมาซึ่งประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- การมีส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึ้น
- การทำงานร่วมกันของทีมที่ดีขึ้น
หกประเภทของรูปแบบการทำงาน
รูปแบบการทำงานสามารถแบ่งออกเป็นหกประเภทใหญ่ ๆ ที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะตัว ด้านล่างนี้คุณจะเห็นภาพรวมของแต่ละประเภท ตามด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดการทีมที่มีวิธีการทำงานที่หลากหลาย นอกจากนี้เรายังมีเคล็ดลับที่เป็นมิตรสำหรับการปรับปรุงรูปแบบการทำงานของคุณเอง ดังนั้นโปรดติดตาม! 🤩
1. มีเหตุผล/เป็นอิสระ
ผู้ที่มีสไตล์การทำงานแบบมีเหตุผลเป็นนักแก้ปัญหาที่กระตือรือร้น ซึ่งให้ความสำคัญ กับเหตุผลและความเป็นอิสระมากกว่าสิ่งอื่นใด พวกเขาทำตามเข็มทิศของตนเองและมีวิธีการทำงานที่เป็นระบบสูง วิเคราะห์ทุกอย่างลงไปถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด 🔬
ด้วยทัศนคติที่มุ่งมั่นและทำงานอย่างเป็นระบบ/อิสระ คนประเภทนี้จึงสามารถไว้วางใจให้ทำงานสำเร็จลุล่วงโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง พวกเขาไม่ต้องการ (และมักจะไม่ชอบ) การถูกควบคุมหรือดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการถูกจี้จุกจิกหรือสั่งงานละเอียดเกินไปจึงเป็นหนึ่งในฝันร้ายที่สุดของพวกเขา คนเหล่านี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณให้ข้อมูลที่จำเป็นและปล่อยให้พวกเขาดำเนินการตามแนวทางของตนเอง
จุดแข็งหลักของบุคคลที่มีสไตล์การคิดแบบมีเหตุผล ได้แก่ ประสิทธิภาพ, ความมุ่งมั่นที่เฉียบคม, และการคิดวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม พวกเขายังไม่ต้องการการกำกับดูแลมากนัก ทำให้พวกเขามีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้สูง
ในทางกลับกัน พนักงานที่อยู่ในกลุ่มนี้ มักจะไม่ค่อยเข้ากับผู้อื่นได้ดีเสมอไป คุณอาจจะไม่เห็นคำว่า "ทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม" ในประวัติการทำงานของพวกเขา และทักษะการสื่อสารของพวกเขาก็อาจต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อย ในบางกรณี พวกเขาอาจมีปัญหากับผู้มีอำนาจ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าต้องเป็นไปตามวิธีของพวกเขาเท่านั้น
ตราบใดที่คุณให้อิสระและพื้นที่แก่สมาชิกในทีมที่มีสไตล์การทำงานแบบนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานจะสำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง
2. ความร่วมมือ
ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับกลุ่มคนทำงานประเภทก่อนหน้า สมาชิกทีมสหกรณ์นั้น ให้ความสำคัญกับความสามัคคีคุณจะเห็นพวกเขาช่วยกันระดมความคิด ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นกลุ่มแรกที่ไปดื่มหลังเลิกงาน 🍹
คนประเภทนี้ ทำงานด้วยง่าย และทักษะการเข้าสังคมของพวกเขาทำให้การอยู่ด้วยเป็นเรื่องสนุก นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเล่นอย่างเดียวโดยไม่ทำงาน เพราะพวกเขามีประสิทธิภาพสูงในโครงการกลุ่มและสามารถมีส่วนร่วมสำคัญด้วยความคิดของพวกเขา
ลักษณะที่ดีที่สุดบางประการของคนที่มีสไตล์การทำงานแบบร่วมมือกันคือ:
- ความคิดเปิดกว้างและความเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม
- พลังงานสูง
- ทักษะการสื่อสารกับผู้คนยอดเยี่ยม
ข้อบกพร่องหลักของพนักงานที่มีความร่วมมือคือ การขาดความพึ่งพาตนเอง เมื่อต้องทำงานสำคัญหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญ พวกเขาอาจลังเลที่จะดำเนินการใด ๆ หากไม่มีคนอยู่รอบข้างเพื่อปรึกษาหารือ และเมื่อต้องทำงานคนเดียวอาจนำไปสู่ความกระสับกระส่ายที่ไร้ประสิทธิภาพ
3. ให้การสนับสนุน
สมาชิกในทีมที่มีสไตล์การทำงานแบบสนับสนุนมีลักษณะหลายประการร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความร่วมมือ แม้ว่าพวกเขาจะ ไม่ค่อยโดดเด่นและมั่นใจ คุณจะไม่ค่อยเห็นพวกเขาเป็นผู้นำที่โดดเด่น แต่จะอยู่เบื้องหลัง ใช้ความแข็งแกร่งและความพากเพียรของพวกเขาเพื่อให้เรือแล่นต่อไป ⚓
นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้เชี่ยวชาญที่ให้การสนับสนุนจะไม่สามารถเป็นผู้จัดการที่ดีได้ ตรงกันข้าม—พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จในองค์กรที่นำรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้และสร้างแรงจูงใจให้ทีมแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
สมาชิกทีมที่มีสไตล์การทำงานแบบสนับสนุนคือ กระดูกสันหลังของทีมที่ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:
- พวกเขาเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้นและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
- พวกเขาสามารถยกระดับผู้อื่นและสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจได้
- พวกเขายินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น
ประเด็นสุดท้ายนี้เป็นดาบสองคม เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งที่มาของความช่วยเหลือที่พนักงานสนับสนุนมอบให้ และยังเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาอีกด้วย พวกเขามักจะ ทำงานเกินกำลัง อย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าสะสม เมื่อรวมกับความไม่เต็มใจที่จะขอความช่วยเหลือ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ภาวะหมดไฟเรื้อรังได้อย่างง่ายดาย
สมาชิกทีมที่ให้การสนับสนุนยัง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และมักไม่แสดงความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้นไอเดียดีๆ อาจไม่เคยถูกนำเสนอ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาควรได้รับการสนับสนุนให้กล้าแสดงความคิดเห็นและมีความมั่นใจมากขึ้น
4. ความใกล้ชิด
รูปแบบการทำงานแบบใกล้ชิดมีลักษณะเด่นคือ การเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง ผู้ที่นิยมวิธีนี้มักชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่นโดยตรงมากกว่าการสื่อสารผ่านข้อความส่วนตัวหรืออีเมล และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มากกว่าการประสานงานแบบไม่พร้อมกัน
สมาชิกทีมที่ขับเคลื่อนด้วยระยะใกล้มีความ ปรับตัวสูง ซึ่งเป็นทั้งพรและคำสาป ในแง่หนึ่ง สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำงานได้ดีในกลุ่มและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและพวกเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าคนส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้อาจเกินขอบเขตและขัดขวางไม่ให้สมาชิกในทีมพัฒนาขั้นตอนและมุมมองของตนเอง พวกเขาอาจ กลมกลืนไปกับพื้นหลังมากเกินไป และไม่สามารถนำเสนอความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ได้ 😶
บุคคลที่เน้นความใกล้ชิดยังพึ่งพาการให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีและต่อเนื่อง อย่างสูง ดังนั้นพวกเขาอาจต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าคนอื่น นั่นเป็นเหตุผลที่การทำงานทางไกลอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา
5. ใส่ใจในรายละเอียด
คุณรู้จักคนที่ตรวจสอบรายงานซ้ำสามรอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่ตัวเดียวหลุดรอดไปใช่ไหม? หรือคนที่หลงใหลในสเปรดชีตจนแทบรอไม่ไหวที่จะสอนคุณเกี่ยวกับ VLOOKUP? นั่นแหละคือตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของสไตล์การทำงานที่ใส่ใจในรายละเอียด พวกเขาพร้อมที่จะทำเกินความคาดหมายเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีอะไรหลุดรอดสายตา และคุณจะหาคนที่มีระเบียบในการจัดการงานได้ดีกว่านี้ได้ยากมาก 🤓
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่บุคคลเหล่านี้ประสบความสำเร็จในฐานะนักบัญชี นักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งอื่นๆ ที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ นอกเหนือจาก ความใส่ใจในรายละเอียดที่ไม่มีใครเทียบได้ จุดแข็งหลักของพวกเขายังรวมถึง:
- ความน่าเชื่อถือ
- ความขยันหมั่นเพียร
- ความเอาใจใส่
สำหรับข้อเสียนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนที่มีความละเอียดรอบคอบจะมองข้ามเป้าหมายหลักไป พวกเขาอาจ จมอยู่กับรายละเอียด จนถึงจุดที่กลายเป็นความหมกมุ่น ซึ่งสามารถทำให้พวกเขาทำงานช้าลงอย่างมาก
6. มีแนวคิดเป็นศูนย์กลาง
ทุกทีมต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งจะ ฝันใหญ่กว่าผู้อื่น หรือที่รู้จักกันในนามของสมาชิกทีมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ ต่างจากผู้ที่อยู่ในหมวดหมู่ก่อนหน้านี้ พวกเขาไม่เสียเหงื่อกับเรื่องเล็ก ๆ หรือสนใจในรายละเอียดของปัญหา—พวกเขาเพียงต้องการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่นวัตกรรมใหม่ 💡
โดยธรรมชาติแล้ว รูปแบบการทำงานที่เน้นความคิดเป็นสำคัญจะครอบงำการระดมความคิดและ เปิดรับมุมมองและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมาก พวกเขาคือคนที่คุณควรพึ่งพาเมื่อคุณเจอทางตัน เพราะพวกเขาจะหาวิธีทำลายกำแพงนั้นได้ ข้อได้เปรียบหลักของพนักงานประเภทนี้คือ:
- ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่โดดเด่น
- ความทะเยอทะยานและความมองโลกในแง่ดี
- ทัศนคติที่พร้อมจะลงมือทำ
ปัจจุบัน การคิดนอกกรอบอย่างต่อเนื่องทำให้คนที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ขาดโครงสร้างอย่างมาก พวกเขาชื่นชอบความวุ่นวายที่สร้างสรรค์ของตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจมากเกินไปที่จะรับมือได้ พนักงานประเภทนี้อาจประสบปัญหาในการยึดติดกับตารางเวลาหรืองบประมาณของโครงการซึ่งอาจนำไปสู่ความซับซ้อนมากมาย
วิธีบริหารทีมที่มีรูปแบบการทำงานหลากหลาย
หนึ่งในหน้าที่หลักของคุณในฐานะผู้จัดการคือการเข้าใจสไตล์การทำงานของทีมคุณและ ปรับตัวให้เข้ากับพวกเขา นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้นให้เราแบ่งปันเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก 🏆
1. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับแต่ละรูปแบบการทำงาน
ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานที่สำนักงานหรือทำงานจากระยะไกลทั้งหมด คุณก็คงใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดการบุคลากรและโครงการ ตั้งแต่แอปจัดตารางเวลาไปจนถึงเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงาน แต่เครื่องมือเหล่านั้นมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันหรือไม่?
หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณต้องการโซลูชันที่หลากหลายซึ่งสามารถรองรับรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณต้องการเครื่องมืออย่างClickUp ซึ่งนำเสนอชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณดึงศักยภาพสูงสุดจากสมาชิกในทีมแต่ละคนและรักษาความมีส่วนร่วมของพวกเขาไว้ได้
ขอบคุณมุมมองต่างๆ ของ ClickUp, คุณสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับสไตล์การทำงานเฉพาะของพนักงานได้ ใช้แผนผังความคิดและไทม์ไลน์เพื่อวางแผนกระบวนการสำหรับผู้คิดเชิงภาพ หรือเปลี่ยนไปใช้รายการหรือตารางสำหรับผู้ที่ชอบโครงสร้างที่เรียบง่ายกว่า
ClickUp ยังมอบความยืดหยุ่นในการให้สมาชิกแต่ละทีมมีส่วนร่วมในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน ใช้ClickUp Clipเพื่อแนะนำงานให้พนักงานที่ทำงานอิสระได้อย่างรวดเร็วผ่านการบันทึกหน้าจอ แล้วปล่อยให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มที่
สำหรับสมาชิกทีมที่เน้นการทำงานร่วมกันและแนวคิดClickUp Whiteboardsเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ มันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการคิดในภาพรวม ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และสำหรับผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดClickUp Docsมอบอิสระไม่จำกัดให้คุณเจาะลึกและสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOP) ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าคุณจะต้องการร่างโครงการเล็ก ๆ แบบครั้งเดียวหรือวางแผนธุรกิจทั้งฉบับ ClickUp Docs ก็สามารถเป็นเครื่องมือคู่ใจที่ยอดเยี่ยมได้
สุดท้ายนี้ สมาชิกทีมที่ให้การสนับสนุนและเน้นความใกล้ชิดจะชื่นชมความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย— วิธีง่ายๆ ในการสร้างรายการที่ต้องดำเนินการขณะทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าสไตล์การทำงานใดจะเป็นที่นิยมในทีมของคุณ ก็มีฟีเจอร์ของ ClickUp ที่เหมาะกับทุกคน! 🙌
2. ปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
หากคุณต้องการที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากทีมที่หลากหลาย คุณจะต้อง ละทิ้งแนวทางปฏิบัติที่ล้าสมัย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบตายตัว หรือการประชุมที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควร นำแนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้น มาใช้ ซึ่งคำนึงถึงรูปแบบการทำงานเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสาร 🗣️
ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ให้ความสำคัญกับความใกล้ชิดจะชื่นชอบการประชุมแบบยืนรายวันหรือการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอในขณะที่สมาชิกทีมที่ทำงานอิสระอาจไม่ต้องการการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน
ในทำนองเดียวกัน คนที่ใส่ใจในรายละเอียดมักจะชอบการประชุมที่มีกำหนดการแน่นอนและวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่คนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ไม่รังเกียจวิธีการที่ยืดหยุ่นมากกว่า คนกลุ่มแรกยังให้ความสำคัญกับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่อิงตามข้อมูล ในขณะที่คนกลุ่มหลังยินดีที่จะพูดคุยและระดมความคิด
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเข้าหาพนักงานแต่ละคนอย่างไรตามสไตล์การทำงานของพวกเขา สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ก็คือสิ่งที่ง่ายที่สุด—ถาม สนับสนุนให้สมาชิกในทีมสื่อสารความต้องการของพวกเขา และพวกเขาจะรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการรับฟัง
3. จับคู่ภารกิจกับความสามารถ
หนึ่งในเหตุผลหลักที่คุณควรทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานของทีมคุณ คือการนำความรู้นี้ไปใช้เมื่อมอบหมายงาน หากไม่ทำเช่นนั้น คุณอาจทำให้คนที่มีพรสวรรค์ต้องทำงานที่ไม่เหมาะกับพวกเขาได้ ดังที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า "ถ้าคุณตัดสินปลาโดยดูจากความสามารถในการปีนต้นไม้ มันจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยเชื่อว่าตัวเองโง่"
ข่าวดีก็คือ เมื่อคุณเข้าใจรูปแบบการทำงานของทุกคนแล้ว การมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับสมาชิกแต่ละคนจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป หากมีงานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก คุณก็จะรู้ว่าควรมอบหมายให้คนที่ใส่ใจในรายละเอียด แทนที่จะเป็นคนที่ชอบคิดไอเดีย หากเป็นโปรเจกต์ที่มีหลายส่วนเกี่ยวข้องและต้องพึ่งพากัน คุณควรเลือกพนักงานที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และหากมีงานที่สามารถทำแยกได้ ก็ควรมอบหมายให้กับคนที่ทำงานอิสระ
ตอนนี้ การจับคู่แบบนี้อาจไม่ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น ก่อนที่คุณจะสร้างขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการภาระงานของทีมClickUp Tasksสามารถช่วยได้อย่างมากในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ขอบคุณ ClickApps ที่หลากหลายกว่า 35 แบบ คุณสามารถใช้ ClickUp Tasksสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนประจำวัน ไปจนถึงกลยุทธ์การดำเนินงานในภาพรวม ตั้งค่างานด้วยสถานะที่กำหนดเอง, การพึ่งพา,และรายการตรวจสอบเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและรับรองการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
ClickUp ยังมาพร้อมกับ ระบบอัตโนมัติและฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย เช่น งานที่ทำซ้ำได้ ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงงานที่น่าเบื่อและเพิ่มเวลาในการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
วิธีปรับปรุงสไตล์การทำงานของคุณ
การเข้าใจสไตล์การทำงานส่วนตัวของคุณไม่ได้หมายความเพียงแค่การใช้จุดแข็งของคุณเท่านั้น ตามที่คุณได้เห็นแล้ว แต่ละแนวทางก็มีข้อบกพร่องเฉพาะตัวที่คุณสามารถแก้ไขได้เพื่อพาตัวคุณไปสู่ระดับต่อไปในอาชีพของคุณ แม้ว่าขั้นตอนเฉพาะในการทำเช่นนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสไตล์ แต่ต่อไปนี้คือ สองคำแนะนำที่เป็นสากล ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
1. สังเกตการทำงานของคุณในแต่ละวัน
หากคุณทำงานเดิมๆ มาสักพัก เป็นเรื่องปกติที่จะเข้าสู่โหมดอัตโนมัติในบางครั้ง ซึ่งทำให้ยากที่จะสังเกตเห็นจุดที่ควรปรับปรุง ดังนั้นควรถอยออกมาประเมินวันทำงานของคุณอย่างมีสติ
ขณะที่คุณทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณอาจรู้สึกน่ารำคาญ ไม่จำเป็น หรือมากเกินไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจตระหนักได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีการติดต่อกับหัวหน้าทีมมากนัก หรือคุณกำลังพบว่าการจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องยาก
เมื่อคุณระบุจุดปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว ให้ดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Task Prioritiesเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ หรือใช้ClickUp Goalsเพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของคุณ 📈
ทดลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เหมาะสมกับสไตล์ที่คุณต้องการ คุณอาจประหลาดใจกับความแตกต่างอย่างมากที่การปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ สามารถทำได้!
2. พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของคุณ
คุณอาจไม่มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งงานให้เข้ากับสไตล์ที่คุณต้องการ บางกระบวนการอาจเป็นเรื่องของนโยบายบริษัทหรือการตัดสินใจของผู้บริหารที่คุณต้องปฏิบัติตามจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอะไรได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้อง หารือเกี่ยวกับสไตล์การทำงานของคุณ กับผู้นำทีมและผู้ตัดสินใจอื่น ๆ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอการเปลี่ยนแปลง หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ท้ายที่สุด การเปลี่ยนแปลงอาจช่วยให้ทีมทั้งหมดได้รับประโยชน์ ดังนั้นผู้จัดการของคุณควรเปิดใจที่จะนำมาใช้
หากคุณรู้สึกว่าทักษะและวิธีการทำงานของคุณสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น ลองดูว่ามีอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับสิ่งนี้ คุณจะมี ความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานที่ดีที่สุดของคุณได้ 🌟
สร้างพลังร่วมที่ทรงประสิทธิภาพ
หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบทีมที่มีสไตล์การทำงานหลากหลาย คุณมีโอกาสที่จะสร้างกระบวนการทำงานที่แน่นแฟ้นซึ่ง ทุกคนสามารถเสริมซึ่งกันและกัน ได้ การผสมผสานงานเข้ากับจุดแข็งของแต่ละคนช่วยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงของประสิทธิภาพที่ลดลงและการหมดไฟในการทำงาน
ด้วยการนำแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพอย่าง ClickUp เข้ามาใช้ คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่หลงทางในรายละเอียดและกระบวนการทำงานต่างๆสร้างบัญชี ClickUp แล้วมาเปลี่ยนทีมของคุณให้เป็นทีมระดับ A กันเถอะ! 🥇