10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันที่ดีที่สุดในปี 2025

การประสานงานการประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นกิจวัตรสำหรับทีมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมเหล่านี้หรือไม่?
คุณเริ่มการประชุมด้วยวาระที่วางแผนไว้ ทุกคนแบ่งปันลำดับความสำคัญประจำวัน และทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมีใครบางคนออกนอกประเด็น
การประชุมสแตนด์อัพของคุณกลายเป็นการสนทนาไม่รู้จบเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทีมคนอื่นเลย หรือแย่กว่านั้น—คุณไม่แน่ใจว่าคุณได้สื่อสารแผนงานของวันให้กับทีมของคุณอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพหรือไม่
ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
การรวมกันของ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการตรวจสอบย้อนกลับ สามารถรับประกันความสำเร็จของการประชุมแบบสแตนด์อัพได้ – แต่คุณจะบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างไรในแต่ละวัน?
ซอฟต์แวร์สแตนด์อัพประจำวันสามารถช่วยให้ทีมสมัยใหม่เช่นของคุณปรับปรุงการสื่อสาร, ติดตามความคืบหน้า, และแก้ไขปัญหาที่ด่วนได้อย่างรวดเร็ว
ในโพสต์นี้ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับเครื่องมือสำหรับการประชุมแบบสแตนด์อัพที่ดีที่สุดบางตัว เพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาในการประชุมได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
ซอฟต์แวร์ Daily Standup คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ประจำวันหรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องมือสแตนด์อัพประจำวันหรือเครื่องมือสกรัม เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมของคุณสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมสถานะประจำวันของคุณได้
ย้อนกลับไปในปี 1993 กลุ่มวิศวกรซอฟต์แวร์พยายามหาวิธีทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีที่ทีมรักบี้ประสานงานการเล่นของพวกเขา
นั่นคือตอนที่การประชุมสแตนด์อัพประจำวันครั้งแรกได้เปิดตัวขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป แนวคิดนี้ได้หลอมรวมเข้ากับวิธีการแบบアジล (Agile) และการสปรินต์ (Sprints) ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ซึ่งได้ผลค่อนข้างดี
Agile คือการแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นวงจรเล็ก ๆ ที่ง่ายขึ้น ซึ่งเรียกว่า iterations หรือ sprints. สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ.
ขณะนี้, สปรินต์ในสครัมคือช่วงเวลาที่กำหนดไว้, โดยทั่วไปคือสี่สัปดาห์หรือน้อยกว่า, ที่ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง. เป้าหมายนี้มักเป็นก้าวหนึ่งสู่เป้าหมายใหญ่ของผลิตภัณฑ์.
นอกเหนือจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว วิธีการทำงานเช่นนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติในแผนกต่างๆ เช่น การตลาด การออกแบบ และบริการวิชาชีพ
ประโยชน์สามประการของการใช้ซอฟต์แวร์สแตนด์อัพประจำวัน
- กำหนดและจัดระเบียบการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ในตอนเริ่มต้นของแต่ละวันทำงาน ที่นี่ สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลอัปเดตที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำในวันก่อนหน้า สิ่งที่พวกเขาวางแผนจะทำในวันนี้ และอุปสรรคหรือปัญหาที่พวกเขาเผชิญ
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยการผสานรวมกับ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและโครงการ
- บันทึกการประชุมและอัปเดต สิ่งนี้จะสร้างบันทึกประวัติความเป็นไปของโครงการที่คุณและสมาชิกในทีมสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง
โดยสรุป ซอฟต์แวร์สแตนด์อัพประจำวันช่วยให้การร่วมมือในโครงการกับทีมของคุณง่ายขึ้นทุกวัน พวกมันทำให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณและทีมของคุณอยู่ในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน?
เครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันสามารถช่วยให้คุณอำนวยความสะดวกในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณทราบถึงคุณสมบัติที่ควรพิจารณา ต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งเราขอแนะนำให้คุณมองหาในซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือควรมีลักษณะ ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ สำหรับผู้จัดการโครงการและสมาชิกในทีม เครื่องมือที่ซับซ้อนจะไม่ได้รับการยอมรับจากทีมของคุณ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
- การนัดหมายการประชุม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือรองรับการตั้งค่าการประชุมแบบคลิกเดียว, การประชุมประจำ, และการแจ้งเตือนเพื่อกำหนดเวลาการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณอย่างรวดเร็ว
- การผสานรวม: หากทีมของคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการหรือเครื่องมือทำงานร่วมกันอื่น ๆ (เช่น ClickUp, Trello, Slack) ให้พิจารณาซอฟต์แวร์ที่สามารถ ผสานรวมกับเครื่องมือเหล่านี้ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแชร์ข้อมูลและกระบวนการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันได้
- การรายงานและการวิเคราะห์: เครื่องมือควร ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทีมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- การติดตามงานและความคืบหน้า: เครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันบางประเภทมี กระดานงานหรือฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้า เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการควบคู่ไปกับการอัปเดตประจำวัน
ซอฟต์แวร์ Daily Standup 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมประจำวันแบบสแตนด์อัพที่ครบวงจร ซึ่งทีมทั่วโลกใช้เพื่อจัดการประชุมประจำวันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของClickUp ช่วยให้คุณจัดการการประชุมสแตนด์อัพประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยมอบสิ่งต่อไปนี้ให้กับทีมของคุณ:
- ศูนย์กลางสำหรับการวางแผน, การบันทึกข้อมูล, และการติดตามความคืบหน้า
- รายการตรวจสอบสำหรับสมาชิกแต่ละทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
ClickUp AIช่วยคุณสรุป บันทึกการประชุมได้ในไม่กี่วินาที และสร้างรายการที่ต้องทำโดยอัตโนมัติจากเอกสารและงานต่าง ๆ ช่วยลดการทำงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:
- ClickUp Sprints: ปรับแต่งวงจรสปรินต์และตารางการประชุมสแตนด์อัพให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นวงจร 3 สัปดาห์หรือการสลับการประชุมสแตนด์อัพรายวัน เครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับวิธีการทำงานของคุณ
- มุมมองใน ClickUp: มุมมองใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดการงาน ติดตามโครงการ และมองเห็นกระบวนการทำงานในรูปแบบที่คุณต้องการ เลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
- แดชบอร์ด ClickUp: แดชบอร์ดช่วยให้คุณติดตามโครงการแบบเรียลไทม์และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณมีภาพรวมระดับสูงของงานของคุณ
- สถานะงานใน ClickUp: เพิ่มขั้นตอนต่างๆ ให้กับงานของคุณด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนกำลังทำงานอะไรอยู่
- ความคิดเห็นใน ClickUp: ความคิดเห็นใน ClickUp เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สะดวกสำหรับการสื่อสาร ให้ข้อเสนอแนะ และจัดรูปแบบเนื้อหา คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็น ระบุบุคคลหรือทีมเพื่อรับการแจ้งเตือน และมีการสนทนาแบบมีลำดับชั้นเพื่อการสนทนาที่เป็นระเบียบ ความคิดเห็นเหล่านี้ช่วยจับประเด็นที่ตกหล่นจากการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณ
- เทมเพลต ClickUp:มีเทมเพลต ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการจัดการโครงการได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ความเข้ากันได้กับมือถือ: ClickUp ไม่ปรับให้เหมาะสมกับทุกขนาดหน้าจอขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากคุณใช้งานบนโทรศัพท์บ่อย
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Krisp
Krisp คือผู้ช่วยประชุม AIที่ทำการถอดเสียงและสรุปการประชุมแบบสแตนด์อัพของคุณโดยอัตโนมัติ Krisp นำเสนอ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยปรับปรุงความชัดเจนของเสียงโดยการยกเลิกเสียงรบกวนในพื้นหลัง
Krisp ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการประชุมแบบยืนในความหมายดั้งเดิม แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การประชุมโดยการปรับปรุงคุณภาพเสียงและช่วยให้คุณสรุปการประชุมได้ดียิ่งขึ้น ความท้าทายคือการแปลงสรุปเหล่านี้ให้เป็นจุดดำเนินการในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Krisp:
- การถอดความการประชุม: Krisp ช่วยให้ทีมสามารถถอดความการประชุมของพวกเขาได้โดยอัตโนมัติ
- สรุป: สรุปการประชุมออนไลน์ของคุณและสร้างรายการดำเนินการประจำวัน
- การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน: สร้างและแบ่งปันสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ
- การตัดเสียงรบกวน: Krisp ช่วยกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลังเพื่อให้การประชุมไม่ถูกรบกวนจากเสียงรบกวนและปรับปรุงคุณภาพการประชุมโดยรวม
ข้อจำกัดของ Krisp:
- เสียงหุ่นยนต์: ฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนอาจทำให้เสียงของคุณมีลักษณะเป็นเสียงเครื่องจักรหากมันตัดเสียงพื้นหลังมากเกินไป
- การขาดการผสานรวม: Krisp ไม่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ทำให้ยากต่อการโอนย้ายรายการที่ต้องดำเนินการ
ราคาของ Krisp:
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Krisp:
- G2: 4. 8/5 (542 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. สแตนด์อัพไลย์
ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคระบาด เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งหมายถึงเอกสารและกระบวนการที่ละเอียด การให้อำนาจแก่บุคคลในการตัดสินใจ และการลดจำนวนการประชุมในปฏิทินอย่างตั้งใจ
การประชุมแบบยืนที่ไม่พร้อมกันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้ สมาชิกในทีมสามารถโพสต์การอัปเดตประจำวันในรูปแบบที่กำหนดไว้เพื่อให้ทุกคนสามารถรับทราบสถานะได้โดยไม่ต้องประชุม
คุณสามารถถามคำถามติดตามผลและขอคำชี้แจงเพิ่มเติมในหัวข้อได้ และหัวหน้าทีมของคุณ หรือแม้แต่ AI ก็สามารถสรุปประเด็นสำคัญให้ทุกคนทราบได้
การประชุมแบบอะซิงค์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และไม่รบกวนวันทำงานของคุณ คุณสามารถโพสต์อัปเดต ปล่อยลูกไปโรงเรียน หรือทำธุระได้ คุณไม่จำเป็นต้องรออยู่เฉยๆ
Standuply เป็นบอทสำหรับการประชุมสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมสแตนด์อัพใน Slack และ Microsoft Teams ได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับตัวติดตามงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
คุณสมบัติเด่นของ Standuply:
- การประชุมแบบไม่พร้อมกัน: Standuply ช่วยให้คุณจัดการประชุมแบบไม่พร้อมกันผ่านข้อความ เสียง หรือวิดีโอ
- รายงานที่ไม่เหมือนใคร: แนบวิดีโอหรือข้อความเสียงไปกับรายงานของคุณด้วย Standuply
- แบบสำรวจและแบบสอบถาม: ปรับแต่งและกำหนดเวลาการสำรวจและแบบสอบถามให้ทำงานใน Slack
ข้อจำกัดของ Standuply:
- การผสานการทำงานแบบจำกัด: Standuply สามารถผสานการทำงานและใช้งานได้กับ Slack และ Microsoft Teams เท่านั้น
การกำหนดราคาแบบ Standuply:
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- ทีม: $1. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $3. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Standuply:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. เจลลี่
Jell เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและทำงานข้ามเขตเวลาต่างๆ คุณยังสามารถสร้างการเช็คอินแบบกำหนดเองเพื่อให้ทีมของคุณแชร์ความคืบหน้าของงานได้อีกด้วย
ด้วย Jell คุณสามารถกำหนดตารางเวลาของคุณเอง ปรับแต่งคำถาม และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของเจล:
- การเช็คอินที่ปรับแต่งได้: คุณสมบัติการเช็คอินช่วยให้ผู้จัดการและสมาชิกทีมสามารถปรับแต่งความถี่ของการประชุมและการแบ่งปันรายงานได้
- เป้าหมาย/OKR: ตั้งและติดตามเป้าหมาย/OKRของคุณไว้ในที่เดียว และแชร์ผลลัพธ์ของความคืบหน้าของคุณ
ข้อจำกัดของเจล:
- ไม่มีแผนฟรี: Jell ไม่มีแผนฟรี. คุณต้องชำระเงินเพื่อใช้เครื่องมือหลังจากทดลองใช้ฟรี 14 วัน
การกำหนดราคาแบบเจล:
- สิ่งจำเป็น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวเจล:
- G2: 3. 8/5 (30 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23 รีวิว)
5. ScrumGenius
ScrumGenius เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ที่ช่วยอัตโนมัติการประชุม การสำรวจและการรายงานสำหรับทีมข้ามสายงานที่ทำงานในเขตเวลาต่างกันมีคุณสมบัติการติดตามการบรรลุเป้าหมายและการติดตามอุปสรรคที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถดูเป้าหมายประจำวันและอุปสรรคได้
คุณสมบัติเด่นของ ScrumGenius:
- การเช็คอินรายวัน: สมาชิกทีมสามารถแชร์ความคืบหน้าของงานประจำวันด้วยฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การติดตามเป้าหมายและอุปสรรค
- การผสานรวม: ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams และซอฟต์แวร์อีเมล
- ข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์และการค้นหา: แสดงภาพ, กรอง, และค้นหาข้อมูลของคุณเพื่อติดตามอุปสรรคทั่วไป, การมีส่วนร่วมของทีม, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ScrumGenius:
- เฉพาะสำหรับทีมบริหารโครงการ: ScrumGenius ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะภายในทีมบริหารโครงการเท่านั้น
- การยกเลิกการสมัครสมาชิก: คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อยกเลิกการสมัครสมาชิก ScrumGenius ของคุณ
ราคาของ ScrumGenius:
- พื้นฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก ScrumGenius:
- G2: 0. 8/5 (รีวิว 3 ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (6 รีวิว)
6. ขอบเขต
Range เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถแชร์การอัปเดตโครงการแบบไม่พร้อมกันสร้างวาระการประชุม จดบันทึก และติดตามเป้าหมายของทีมได้ Range สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ MS Teams ทำให้คุณสามารถรับการอัปเดตทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของช่วง:
- ไดเรกทอรีทีม: ดูว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่และพวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่อะไร
- การเช็คอิน: สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและเช็คอินได้โดยไม่ต้องมีการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
- การผสานรวม: Range สามารถผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 75 ชนิด เช่น Slack และ MS Teams
ข้อจำกัดของระยะทาง:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: ผู้ใช้ใหม่รายงานว่ามีความยากลำบากในการนำทางส่วนติดต่อผู้ใช้
ราคาตามช่วง:
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวช่วง:
- G2: 4. 6/5 (74 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (32 รีวิว)
7. เพื่อนร่วมงาน
Fellow เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถจัดการประชุมที่มีจำนวนน้อยลง ระยะเวลาสั้นลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลตการประชุมของ Fellow เพื่อกำหนดเวลาการประชุมทีมและสร้างวาระการประชุมสำหรับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของเพื่อน:
- แม่แบบวาระการประชุม: แม่แบบวาระการประชุมพร้อมใช้งานมากกว่า 500 แบบ
- การถอดความและการสรุปการประชุมด้วย AI: รับการถอดความและการสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดร่วม:
- เทมเพลตมากเกินไป: Fellow มีเทมเพลตมากเกินไปสำหรับกรณีการใช้งานที่คล้ายกัน ทำให้เสียเวลาในการเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
ราคาสำหรับเพื่อนร่วมงาน:
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อน:
- G2: 4. 7/5 (1,827+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. ขนาดก้าว
StepSize เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หากคุณเป็นทีมที่ใช้ Linear หรือ Jira, StepSize ช่วยให้คุณสามารถสร้างการอัปเดตที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ StepSize:
- รายงานความคืบหน้าโดย AI: สร้างและแยกย่อยรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมลิงก์ไปยังปัญหาและตั๋ว
- เมตริกการติดตาม: สร้างรายงานที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามเมตริกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามจำนวนการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทำกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณในแต่ละเดือนและวัดผลกระทบที่มีต่อความมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ข้อจำกัดของขนาดขั้นบันได:
- ไม่มีแผนฟรี: StepSize ไม่มีแผนฟรี
StepSize pricing:
- ทีม: $100/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว StepSize:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Tatsu. io
Tatsu เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบยืนรายวัน (daily standup) ที่ช่วยให้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสในSlack เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Tatsu สามารถแจ้งเตือนช่อง (channel) เมื่อการประชุมกำลังจะเริ่มและเรียกผู้เข้าร่วมคนแรก
Tatsu. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัส: Tatsu จะเริ่มการประชุมสแตนด์อัพประจำวันโดยอัตโนมัติในช่อง Slack และแจ้งเตือนสมาชิกทุกคน โดยจะเรียกให้สมาชิกในทีมรายงานความคืบหน้า และข้ามสมาชิกที่ไม่พร้อมเข้าร่วม
- คำสั่งที่ปรับแต่งได้: ใช้คำสั่งเช่น "dismiss" เพื่อยกเลิกการเข้าร่วมของสมาชิกทีมในวันนั้น หรือ "quit" เพื่อสิ้นสุดการประชุมเมื่อคุณเห็นว่าเหมาะสม
Tatsu. io ข้อจำกัด:
- จำกัดเฉพาะ Slack: Tatsu สามารถใช้งานได้เฉพาะบน Slack เท่านั้น
Tatsu. io ราคา:
- ทั่วโลก: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
Tatsu. io คะแนนและรีวิว:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. จิกบอท
GeekBot เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยอัตโนมัติการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนงาน การสำรวจ และกระบวนการทำงานอื่น ๆ ใน Slack และ Microsoft Teams คุณสามารถกำหนดเวลาและความถี่ของการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน คำถามที่ต้องการถาม และผู้ที่ควรได้รับการแจ้งเตือน
คุณสมบัติเด่นของ GeekBot:
- แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน: ดำเนินการแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนด้วย Geekbot และรับข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกที่ตรงไปตรงมาจากทีมของคุณ
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ: Geekbot ช่วยให้ระบบการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ และช่วยประหยัดเวลาในการทำงานที่ต้องทำซ้ำ
ข้อจำกัดของ GeekBot:
- การปรับแต่งเทมเพลต: ผู้ใช้กล่าวว่าไม่สามารถปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดาย
ราคาของ GeekBot:
- Startup: ฟรีตลอดไป
- ขยายขนาด: 2.5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว GeekBot:
- G2: 4. 6/5 (154 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (143 รีวิว)
การปรับปรุงการสื่อสารในทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์สแตนด์อัพประจำวัน
เมื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกัน มีแรงจูงใจ และก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ไม่ว่าคุณจะชอบการประชุมแบบไม่พร้อมกันหรือการประชุมทางวิดีโอ ให้เลือกซอฟต์แวร์การประชุมแบบยืนที่เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของทีมและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดโดยการผสานรวมซอฟต์แวร์สแตนด์อัพของคุณกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ หรือดีที่สุดคือให้มันถูกสร้างขึ้นภายในเครื่องมือนั้น และนี่คือจุดที่ClickUpโดดเด่น