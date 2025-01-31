บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
31 มกราคม 2568

การประสานงานการประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นกิจวัตรสำหรับทีมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมเหล่านี้หรือไม่?

คุณเริ่มการประชุมด้วยวาระที่วางแผนไว้ ทุกคนแบ่งปันลำดับความสำคัญประจำวัน และทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมีใครบางคนออกนอกประเด็น

การประชุมสแตนด์อัพของคุณกลายเป็นการสนทนาไม่รู้จบเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทีมคนอื่นเลย หรือแย่กว่านั้น—คุณไม่แน่ใจว่าคุณได้สื่อสารแผนงานของวันให้กับทีมของคุณอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพหรือไม่

ฟังดูคุ้นๆ ไหม?

การรวมกันของ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการตรวจสอบย้อนกลับ สามารถรับประกันความสำเร็จของการประชุมแบบสแตนด์อัพได้ – แต่คุณจะบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างไรในแต่ละวัน?

ซอฟต์แวร์สแตนด์อัพประจำวันสามารถช่วยให้ทีมสมัยใหม่เช่นของคุณปรับปรุงการสื่อสาร, ติดตามความคืบหน้า, และแก้ไขปัญหาที่ด่วนได้อย่างรวดเร็ว

ในโพสต์นี้ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับเครื่องมือสำหรับการประชุมแบบสแตนด์อัพที่ดีที่สุดบางตัว เพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาในการประชุมได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ซอฟต์แวร์ Daily Standup คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ประจำวันหรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องมือสแตนด์อัพประจำวันหรือเครื่องมือสกรัม เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมของคุณสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมสถานะประจำวันของคุณได้

ย้อนกลับไปในปี 1993 กลุ่มวิศวกรซอฟต์แวร์พยายามหาวิธีทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีที่ทีมรักบี้ประสานงานการเล่นของพวกเขา

นั่นคือตอนที่การประชุมสแตนด์อัพประจำวันครั้งแรกได้เปิดตัวขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป แนวคิดนี้ได้หลอมรวมเข้ากับวิธีการแบบアジล (Agile) และการสปรินต์ (Sprints) ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ซึ่งได้ผลค่อนข้างดี

Agile คือการแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นวงจรเล็ก ๆ ที่ง่ายขึ้น ซึ่งเรียกว่า iterations หรือ sprints. สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ.

ขณะนี้, สปรินต์ในสครัมคือช่วงเวลาที่กำหนดไว้, โดยทั่วไปคือสี่สัปดาห์หรือน้อยกว่า, ที่ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง. เป้าหมายนี้มักเป็นก้าวหนึ่งสู่เป้าหมายใหญ่ของผลิตภัณฑ์.

นอกเหนือจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว วิธีการทำงานเช่นนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติในแผนกต่างๆ เช่น การตลาด การออกแบบ และบริการวิชาชีพ

ประโยชน์สามประการของการใช้ซอฟต์แวร์สแตนด์อัพประจำวัน

  • กำหนดและจัดระเบียบการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ในตอนเริ่มต้นของแต่ละวันทำงาน ที่นี่ สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลอัปเดตที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำในวันก่อนหน้า สิ่งที่พวกเขาวางแผนจะทำในวันนี้ และอุปสรรคหรือปัญหาที่พวกเขาเผชิญ
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยการผสานรวมกับ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและโครงการ
  • บันทึกการประชุมและอัปเดต สิ่งนี้จะสร้างบันทึกประวัติความเป็นไปของโครงการที่คุณและสมาชิกในทีมสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง

โดยสรุป ซอฟต์แวร์สแตนด์อัพประจำวันช่วยให้การร่วมมือในโครงการกับทีมของคุณง่ายขึ้นทุกวัน พวกมันทำให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณและทีมของคุณอยู่ในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน?

เครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันสามารถช่วยให้คุณอำนวยความสะดวกในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณทราบถึงคุณสมบัติที่ควรพิจารณา ต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งเราขอแนะนำให้คุณมองหาในซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือควรมีลักษณะ ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ สำหรับผู้จัดการโครงการและสมาชิกในทีม เครื่องมือที่ซับซ้อนจะไม่ได้รับการยอมรับจากทีมของคุณ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
  • การนัดหมายการประชุม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือรองรับการตั้งค่าการประชุมแบบคลิกเดียว, การประชุมประจำ, และการแจ้งเตือนเพื่อกำหนดเวลาการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณอย่างรวดเร็ว
  • การผสานรวม: หากทีมของคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการหรือเครื่องมือทำงานร่วมกันอื่น ๆ (เช่น ClickUp, Trello, Slack) ให้พิจารณาซอฟต์แวร์ที่สามารถ ผสานรวมกับเครื่องมือเหล่านี้ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแชร์ข้อมูลและกระบวนการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันได้
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เครื่องมือควร ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทีมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • การติดตามงานและความคืบหน้า: เครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันบางประเภทมี กระดานงานหรือฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้า เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการควบคู่ไปกับการอัปเดตประจำวัน

ซอฟต์แวร์ Daily Standup 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

1. คลิกอัพ

คลิกอัพสปรินท์ gif
จัดการประชุมสถานะที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมประจำวันแบบสแตนด์อัพที่ครบวงจร ซึ่งทีมทั่วโลกใช้เพื่อจัดการประชุมประจำวันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของClickUp ช่วยให้คุณจัดการการประชุมสแตนด์อัพประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยมอบสิ่งต่อไปนี้ให้กับทีมของคุณ:

  • ศูนย์กลางสำหรับการวางแผน, การบันทึกข้อมูล, และการติดตามความคืบหน้า
  • รายการตรวจสอบสำหรับสมาชิกแต่ละทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

ClickUp AIช่วยคุณสรุป บันทึกการประชุมได้ในไม่กี่วินาที และสร้างรายการที่ต้องทำโดยอัตโนมัติจากเอกสารและงานต่าง ๆ ช่วยลดการทำงานด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:

  • ClickUp Sprints: ปรับแต่งวงจรสปรินต์และตารางการประชุมสแตนด์อัพให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นวงจร 3 สัปดาห์หรือการสลับการประชุมสแตนด์อัพรายวัน เครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับวิธีการทำงานของคุณ
  • มุมมองใน ClickUp: มุมมองใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดการงาน ติดตามโครงการ และมองเห็นกระบวนการทำงานในรูปแบบที่คุณต้องการ เลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
  • แดชบอร์ด ClickUp: แดชบอร์ดช่วยให้คุณติดตามโครงการแบบเรียลไทม์และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณมีภาพรวมระดับสูงของงานของคุณ
  • สถานะงานใน ClickUp: เพิ่มขั้นตอนต่างๆ ให้กับงานของคุณด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนกำลังทำงานอะไรอยู่
  • ความคิดเห็นใน ClickUp: ความคิดเห็นใน ClickUp เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สะดวกสำหรับการสื่อสาร ให้ข้อเสนอแนะ และจัดรูปแบบเนื้อหา คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็น ระบุบุคคลหรือทีมเพื่อรับการแจ้งเตือน และมีการสนทนาแบบมีลำดับชั้นเพื่อการสนทนาที่เป็นระเบียบ ความคิดเห็นเหล่านี้ช่วยจับประเด็นที่ตกหล่นจากการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณ
  • เทมเพลต ClickUp:มีเทมเพลต ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการจัดการโครงการได้ทันที

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ความเข้ากันได้กับมือถือ: ClickUp ไม่ปรับให้เหมาะสมกับทุกขนาดหน้าจอขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากคุณใช้งานบนโทรศัพท์บ่อย

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Krisp

เครื่องมือประชุม Krisp AI
ผ่านทางKrisp

Krisp คือผู้ช่วยประชุม AIที่ทำการถอดเสียงและสรุปการประชุมแบบสแตนด์อัพของคุณโดยอัตโนมัติ Krisp นำเสนอ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยปรับปรุงความชัดเจนของเสียงโดยการยกเลิกเสียงรบกวนในพื้นหลัง

Krisp ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการประชุมแบบยืนในความหมายดั้งเดิม แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การประชุมโดยการปรับปรุงคุณภาพเสียงและช่วยให้คุณสรุปการประชุมได้ดียิ่งขึ้น ความท้าทายคือการแปลงสรุปเหล่านี้ให้เป็นจุดดำเนินการในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Krisp:

  • การถอดความการประชุม: Krisp ช่วยให้ทีมสามารถถอดความการประชุมของพวกเขาได้โดยอัตโนมัติ
  • สรุป: สรุปการประชุมออนไลน์ของคุณและสร้างรายการดำเนินการประจำวัน
  • การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน: สร้างและแบ่งปันสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ
  • การตัดเสียงรบกวน: Krisp ช่วยกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลังเพื่อให้การประชุมไม่ถูกรบกวนจากเสียงรบกวนและปรับปรุงคุณภาพการประชุมโดยรวม

ข้อจำกัดของ Krisp:

  • เสียงหุ่นยนต์: ฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนอาจทำให้เสียงของคุณมีลักษณะเป็นเสียงเครื่องจักรหากมันตัดเสียงพื้นหลังมากเกินไป
  • การขาดการผสานรวม: Krisp ไม่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ทำให้ยากต่อการโอนย้ายรายการที่ต้องดำเนินการ

ราคาของ Krisp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Krisp:

  • G2: 4. 8/5 (542 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

3. สแตนด์อัพไลย์

สแตนด์อัพไล
ผ่านทางStanduply

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคระบาด เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งหมายถึงเอกสารและกระบวนการที่ละเอียด การให้อำนาจแก่บุคคลในการตัดสินใจ และการลดจำนวนการประชุมในปฏิทินอย่างตั้งใจ

การประชุมแบบยืนที่ไม่พร้อมกันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้ สมาชิกในทีมสามารถโพสต์การอัปเดตประจำวันในรูปแบบที่กำหนดไว้เพื่อให้ทุกคนสามารถรับทราบสถานะได้โดยไม่ต้องประชุม

คุณสามารถถามคำถามติดตามผลและขอคำชี้แจงเพิ่มเติมในหัวข้อได้ และหัวหน้าทีมของคุณ หรือแม้แต่ AI ก็สามารถสรุปประเด็นสำคัญให้ทุกคนทราบได้

การประชุมแบบอะซิงค์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และไม่รบกวนวันทำงานของคุณ คุณสามารถโพสต์อัปเดต ปล่อยลูกไปโรงเรียน หรือทำธุระได้ คุณไม่จำเป็นต้องรออยู่เฉยๆ

Standuply เป็นบอทสำหรับการประชุมสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมสแตนด์อัพใน Slack และ Microsoft Teams ได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับตัวติดตามงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติเด่นของ Standuply:

  • การประชุมแบบไม่พร้อมกัน: Standuply ช่วยให้คุณจัดการประชุมแบบไม่พร้อมกันผ่านข้อความ เสียง หรือวิดีโอ
  • รายงานที่ไม่เหมือนใคร: แนบวิดีโอหรือข้อความเสียงไปกับรายงานของคุณด้วย Standuply
  • แบบสำรวจและแบบสอบถาม: ปรับแต่งและกำหนดเวลาการสำรวจและแบบสอบถามให้ทำงานใน Slack

ข้อจำกัดของ Standuply:

  • การผสานการทำงานแบบจำกัด: Standuply สามารถผสานการทำงานและใช้งานได้กับ Slack และ Microsoft Teams เท่านั้น

การกำหนดราคาแบบ Standuply:

  • เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $1. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $3. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Standuply:

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. เจลลี่

ซอฟต์แวร์ประชุมแบบยืน
ผ่านทางเจล

Jell เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและทำงานข้ามเขตเวลาต่างๆ คุณยังสามารถสร้างการเช็คอินแบบกำหนดเองเพื่อให้ทีมของคุณแชร์ความคืบหน้าของงานได้อีกด้วย

ด้วย Jell คุณสามารถกำหนดตารางเวลาของคุณเอง ปรับแต่งคำถาม และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน

คุณสมบัติเด่นของเจล:

  • การเช็คอินที่ปรับแต่งได้: คุณสมบัติการเช็คอินช่วยให้ผู้จัดการและสมาชิกทีมสามารถปรับแต่งความถี่ของการประชุมและการแบ่งปันรายงานได้
  • เป้าหมาย/OKR: ตั้งและติดตามเป้าหมาย/OKRของคุณไว้ในที่เดียว และแชร์ผลลัพธ์ของความคืบหน้าของคุณ

ข้อจำกัดของเจล:

  • ไม่มีแผนฟรี: Jell ไม่มีแผนฟรี. คุณต้องชำระเงินเพื่อใช้เครื่องมือหลังจากทดลองใช้ฟรี 14 วัน

การกำหนดราคาแบบเจล:

  • สิ่งจำเป็น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวเจล:

  • G2: 3. 8/5 (30 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23 รีวิว)

5. ScrumGenius

ซอฟต์แวร์สครัมเจเนียสสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
ผ่านทางScrumGenius

ScrumGenius เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ที่ช่วยอัตโนมัติการประชุม การสำรวจและการรายงานสำหรับทีมข้ามสายงานที่ทำงานในเขตเวลาต่างกันมีคุณสมบัติการติดตามการบรรลุเป้าหมายและการติดตามอุปสรรคที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถดูเป้าหมายประจำวันและอุปสรรคได้

คุณสมบัติเด่นของ ScrumGenius:

  • การเช็คอินรายวัน: สมาชิกทีมสามารถแชร์ความคืบหน้าของงานประจำวันด้วยฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การติดตามเป้าหมายและอุปสรรค
  • การผสานรวม: ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams และซอฟต์แวร์อีเมล
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์และการค้นหา: แสดงภาพ, กรอง, และค้นหาข้อมูลของคุณเพื่อติดตามอุปสรรคทั่วไป, การมีส่วนร่วมของทีม, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ ScrumGenius:

  • เฉพาะสำหรับทีมบริหารโครงการ: ScrumGenius ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะภายในทีมบริหารโครงการเท่านั้น
  • การยกเลิกการสมัครสมาชิก: คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อยกเลิกการสมัครสมาชิก ScrumGenius ของคุณ

ราคาของ ScrumGenius:

  • พื้นฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก ScrumGenius:

  • G2: 0. 8/5 (รีวิว 3 ครั้ง)
  • Capterra: 4. 8/5 (6 รีวิว)

6. ขอบเขต

ซอฟต์แวร์ประชุมแบบยืนสำหรับพื้นที่ทำงาน
ผ่านทางระยะ

Range เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถแชร์การอัปเดตโครงการแบบไม่พร้อมกันสร้างวาระการประชุม จดบันทึก และติดตามเป้าหมายของทีมได้ Range สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ MS Teams ทำให้คุณสามารถรับการอัปเดตทั้งหมดในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของช่วง:

  • ไดเรกทอรีทีม: ดูว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่และพวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่อะไร
  • การเช็คอิน: สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและเช็คอินได้โดยไม่ต้องมีการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
  • การผสานรวม: Range สามารถผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 75 ชนิด เช่น Slack และ MS Teams

ข้อจำกัดของระยะทาง:

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้: ผู้ใช้ใหม่รายงานว่ามีความยากลำบากในการนำทางส่วนติดต่อผู้ใช้

ราคาตามช่วง:

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวช่วง:

  • G2: 4. 6/5 (74 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (32 รีวิว)

7. เพื่อนร่วมงาน

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Fellow
ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน

Fellow เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถจัดการประชุมที่มีจำนวนน้อยลง ระยะเวลาสั้นลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลตการประชุมของ Fellow เพื่อกำหนดเวลาการประชุมทีมและสร้างวาระการประชุมสำหรับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของเพื่อน:

  • แม่แบบวาระการประชุม: แม่แบบวาระการประชุมพร้อมใช้งานมากกว่า 500 แบบ
  • การถอดความและการสรุปการประชุมด้วย AI: รับการถอดความและการสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดร่วม:

  • เทมเพลตมากเกินไป: Fellow มีเทมเพลตมากเกินไปสำหรับกรณีการใช้งานที่คล้ายกัน ทำให้เสียเวลาในการเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ราคาสำหรับเพื่อนร่วมงาน:

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อน:

  • G2: 4. 7/5 (1,827+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. ขนาดก้าว

ขนาดก้าว AI
ผ่านStepSize

StepSize เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หากคุณเป็นทีมที่ใช้ Linear หรือ Jira, StepSize ช่วยให้คุณสามารถสร้างการอัปเดตที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ StepSize:

  • รายงานความคืบหน้าโดย AI: สร้างและแยกย่อยรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมลิงก์ไปยังปัญหาและตั๋ว
  • เมตริกการติดตาม: สร้างรายงานที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามเมตริกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามจำนวนการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทำกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณในแต่ละเดือนและวัดผลกระทบที่มีต่อความมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ข้อจำกัดของขนาดขั้นบันได:

  • ไม่มีแผนฟรี: StepSize ไม่มีแผนฟรี

StepSize pricing:

  • ทีม: $100/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว StepSize:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Tatsu. io

แอป Tatsu.io
ผ่านทางTatsu.io

Tatsu เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบยืนรายวัน (daily standup) ที่ช่วยให้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสในSlack เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Tatsu สามารถแจ้งเตือนช่อง (channel) เมื่อการประชุมกำลังจะเริ่มและเรียกผู้เข้าร่วมคนแรก

Tatsu. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัส: Tatsu จะเริ่มการประชุมสแตนด์อัพประจำวันโดยอัตโนมัติในช่อง Slack และแจ้งเตือนสมาชิกทุกคน โดยจะเรียกให้สมาชิกในทีมรายงานความคืบหน้า และข้ามสมาชิกที่ไม่พร้อมเข้าร่วม
  • คำสั่งที่ปรับแต่งได้: ใช้คำสั่งเช่น "dismiss" เพื่อยกเลิกการเข้าร่วมของสมาชิกทีมในวันนั้น หรือ "quit" เพื่อสิ้นสุดการประชุมเมื่อคุณเห็นว่าเหมาะสม

Tatsu. io ข้อจำกัด:

  • จำกัดเฉพาะ Slack: Tatsu สามารถใช้งานได้เฉพาะบน Slack เท่านั้น

Tatsu. io ราคา:

  • ทั่วโลก: $1/เดือน ต่อผู้ใช้

Tatsu. io คะแนนและรีวิว:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

10. จิกบอท

ผ่านทาง Geekbot
ผ่านทางGeekbot

GeekBot เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยอัตโนมัติการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนงาน การสำรวจ และกระบวนการทำงานอื่น ๆ ใน Slack และ Microsoft Teams คุณสามารถกำหนดเวลาและความถี่ของการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน คำถามที่ต้องการถาม และผู้ที่ควรได้รับการแจ้งเตือน

คุณสมบัติเด่นของ GeekBot:

  • แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน: ดำเนินการแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนด้วย Geekbot และรับข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกที่ตรงไปตรงมาจากทีมของคุณ
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติ: Geekbot ช่วยให้ระบบการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ และช่วยประหยัดเวลาในการทำงานที่ต้องทำซ้ำ

ข้อจำกัดของ GeekBot:

  • การปรับแต่งเทมเพลต: ผู้ใช้กล่าวว่าไม่สามารถปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดาย

ราคาของ GeekBot:

  • Startup: ฟรีตลอดไป
  • ขยายขนาด: 2.5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิว GeekBot:

  • G2: 4. 6/5 (154 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (143 รีวิว)

การปรับปรุงการสื่อสารในทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์สแตนด์อัพประจำวัน

เมื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกัน มีแรงจูงใจ และก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

ไม่ว่าคุณจะชอบการประชุมแบบไม่พร้อมกันหรือการประชุมทางวิดีโอ ให้เลือกซอฟต์แวร์การประชุมแบบยืนที่เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของทีมและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดโดยการผสานรวมซอฟต์แวร์สแตนด์อัพของคุณกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ หรือดีที่สุดคือให้มันถูกสร้างขึ้นภายในเครื่องมือนั้น และนี่คือจุดที่ClickUpโดดเด่น