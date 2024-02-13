10 แม่แบบอัปเดตโครงการฟรีใน ClickUp และ Word

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบการอัปเดตโครงการ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "เทมเพลตการอัปเดตโครงการเป็นทรัพยากรที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยผู้จัดการโครงการในการกำหนดกระบวนการอัปเดตโครงการ ดูความคืบหน้าของโครงการ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือเหล่านี้ควรมีความร่วมมือและให้สมาชิกในทีมมีอำนาจในการดู แก้ไข แชร์ และสนทนากับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ" } } ] }
ส่วนสำคัญของกลยุทธ์การจัดการโครงการใด ๆคือการติดตามสถานะและความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสมาชิกทีมในการแก้ไขปัญหาคอขวด รักษาความสอดคล้องในเป้าหมาย และวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของโครงการและข้อกำหนดของคุณจะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดใดที่มีประโยชน์มากที่สุดในแต่ละการอัปเดต
นอกจากนี้ ยังไม่มีวิธีเดียวในการรับข้อมูลอัปเดตโครงการ! ควรพิจารณาความชอบของทีมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ระยะเวลาของโครงการ และช่องทางการสื่อสารที่คุณใช้บ่อยที่สุด เมื่อสร้างกระบวนการอัปเดตโครงการที่เป็นมาตรฐาน แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการอัปเดตโครงการเสมอ
เทมเพลตให้โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและพร้อมใช้เพื่อพัฒนาขั้นตอนการอัปเดตโครงการของคุณ ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาด้วยความสามารถในการใส่รายละเอียดโครงการของคุณได้ทันที แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดได้อีกด้วย 🙌🏼
จำนวนเทมเพลตการอัปเดตโครงการที่มีให้คุณใช้มากมายอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจยาวนานและท่วมท้น แต่เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณหลีกเลี่ยงสิ่งนี้อย่างสิ้นเชิง! ใช้บทความนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาเทมเพลตการอัปเดตโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
เราจะพาคุณไปดูประโยชน์ของการใช้เทมเพลตในโครงการใด ๆ คุณสมบัติที่มีค่าที่คุณควรค้นหา และแยกแยะ 10 เทมเพลตการอัปเดตโครงการที่เราชื่นชอบสำหรับ ClickUp และ Word
อะไรคือแบบฟอร์มการอัปเดตโครงการ?
แม่แบบการอัปเดตโครงการเป็นทรัพยากรที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดตั้งกระบวนการอัปเดตโครงการ ดูความคืบหน้าของโครงการตามเป้าหมายและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือเหล่านี้ควรมีความร่วมมือและให้สมาชิกในทีมสามารถดู แก้ไข แชร์ และสนทนากับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการได้
แบบฟอร์มการอัปเดตโครงการมีหลายรูปแบบ เช่น เอกสารที่มีรูปแบบ,กระดานไวท์บอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า, ตารางข้อมูล, และสไลด์เด็ค—แต่แบบฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของโครงการและข้อกำหนดเฉพาะของมัน อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์มการอัปเดตโครงการของคุณควรมีส่วนที่ชัดเจนสำหรับข้อมูลสำคัญบางอย่าง ไม่ว่าคุณจะกำลังทำโครงการประเภทใดก็ตาม ข้อมูลนี้รวมถึง:
- สรุปโครงการและเป้าหมายของคุณ
- ระยะเวลาของโครงการ
- เหตุการณ์สำคัญ
- ความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
และอื่น ๆ อีกมากมาย! การมีองค์ประกอบเหล่านี้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาที่สำคัญและมั่นใจได้ว่าผู้จัดการโครงการจะครอบคลุมประเด็นสำคัญในทุกการอัปเดตทุกครั้ง การทำเช่นนี้ช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดโดยกำหนดมาตรฐานความถี่และกระบวนการในการอัปเดตการจัดการโครงการหรือโปรแกรมของคุณนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความคาดหวังสำหรับการอัปเดตแต่ละครั้งและมอบความสม่ำเสมอที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสามารถไว้วางใจได้
นอกจากนี้ แม่แบบการอัปเดตโครงการที่ดีที่สุดยังสามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบองค์ประกอบใด ๆ คุณสามารถทำได้โดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของแม่แบบของคุณในกระบวนการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการอัปเดตโครงการดี?
ก่อนที่คุณจะลงทุนอย่างเต็มที่ในเทมเพลตการอัปเดตโครงการแรกเพื่อกรอกข้อมูลอัตโนมัติในแถบค้นหาของคุณ มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา เทมเพลตแต่ละแบบไม่ได้มีคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน และความซับซ้อนเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาความต้องการเฉพาะของคุณเครื่องมือการจัดการโครงการ ทรัพยากร และความต้องการของโครงการก่อนที่จะนำ เทมเพลตใดก็ตาม มาใช้กับทีม
นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ที่คุณควรค้นหาในเทมเพลตการอัปเดตโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ:
- ความเกี่ยวข้อง กับประเภทของโครงการที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่ โดยต้องรวมส่วนที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน
- ความสะดวกในการใช้งาน เพื่อการนำทาง การใช้งานที่ถูกต้อง และการอัปเดตเทมเพลตได้อย่างรวดเร็ว
- ใส่ใจในรายละเอียด มีมุมมองหลายด้าน ส่วนต่าง ๆ หรือตารางเพื่อจัดการเป้าหมายของโครงการ ความคืบหน้า ความเสี่ยง หลักสำคัญในโครงการ และอื่น ๆ
- เน้นภาพสูง เพื่อสื่อสารความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดายในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้การอัปเดตของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นและชัดเจนเมื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปรับแต่งได้ เพื่อให้เทมเพลตของคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการและข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้—และบันทึกไว้เพื่อทำซ้ำกระบวนการสำหรับโครงการในอนาคต
- เข้าถึงได้ สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าเทมเพลตจะเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ หรือถูกสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มโดยตรง สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลในเทมเพลตจะเชื่อถือได้ตลอดเวลา
- ระบบอัตโนมัติ เพื่อขจัดงานที่ซ้ำซ้อนและไร้สาระในกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ พร้อมทั้งให้ทีมได้รับข้อมูลล่าสุด แผนงาน หรือรายการงานอยู่เสมอ
และอีกมากมาย! รายการตรวจสอบสิ่งจำเป็นส่วนตัวของคุณอาจยาวขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อรวมการผสานรวม ฟีเจอร์ และฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับทีมหรือองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม รายการนี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการค้นหาของคุณหากคุณเป็นผู้ใช้เทมเพลตครั้งแรก!
10 แบบฟอร์มอัปเดตโครงการ
คุณสมบัติเหล่านี้สามารถจัดแพ็กเกจได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณใช้หรือแม้แต่แม่แบบเอง! แม่แบบการอัปเดตโครงการ 10 แบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้—และมีให้สำหรับแทบทุกประเภทของโครงการ! เรียกดูรายละเอียดของแต่ละแม่แบบการอัปเดตโครงการที่ไม่ซ้ำกันเพื่อค้นหาแม่แบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
1. แบบฟอร์มอัปเดตโครงการโดย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่รวดเร็วและร่วมมือกันได้ดีที่สุดในการรวบรวมข้อมูลอัปเดตของโครงการ คุณไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบไดนามิก! การเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบว่างเปล่าอาจดูน่ากลัว แต่ด้วยเทมเพลตที่สามารถวางทับบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้ คุณจะรู้ได้ทันทีว่าจะเริ่มต้นที่ไหนและจะไปทางไหนต่อไปเทมเพลตการอัปเดตโครงการโดย ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการทดลองใช้ClickUp Whiteboardsกับโครงการใด ๆ
มองเห็นสถานะโดยรวมของโครงการ แก้ไขรายการที่ต้องดำเนินการ คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเชิญผู้เล่นหลักมาร่วมงานกับคุณ—ทั้งหมดนี้จากไวท์บอร์ดเดียว! เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างให้คุณสามารถจดบันทึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญทุกครั้งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการทราบ และเนื่องจากทุกอย่างอยู่บนไวท์บอร์ดของคุณ คุณจึงมีอำนาจในการแปลงข้อความเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้ทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปของคุณโดยไม่พลาดจังหวะ ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ ClickUp Whiteboards เพื่อพัฒนาโครงการของคุณให้ก้าวหน้าและรวดเร็วยิ่งขึ้น!
2. แบบรายงานการอัปเดตโครงการโดย ClickUp
หากคุณชื่นชอบเทมเพลตอัปเดตโครงการโดย ClickUp และพร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น เราพร้อมดูแลคุณแล้วเทมเพลตรายงานสถานะโครงการโดย ClickUpจะช่วยเพิ่มโครงสร้างที่ละเอียดยิ่งขึ้นให้กับไวท์บอร์ดของคุณ เพื่อสรุปสถานะของโครงการโดยจัดระเบียบข้อมูลอัปเดตออกเป็น 6 ส่วนหลัก ได้แก่
- ข้อมูลทั่วไป
- รายละเอียดความคืบหน้า
- การสนับสนุนและทรัพยากรที่จำเป็น
- ไฮไลท์และข้อสรุปสำคัญ
- สิ่งที่ต้องปรับปรุงและสิ่งที่ทำได้ดี
- ขั้นตอนต่อไป
ข้อดีของเทมเพลตไวท์บอร์ดนี้คือสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม และด้วยตัวเลือกความเป็นส่วนตัวและการอนุญาตที่ปรับแต่งได้ ไวท์บอร์ดของคุณสามารถแก้ไข ดู หรือแชร์ได้โดยทั้งทีม เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา แม้ว่าคุณจะทำงานแบบไม่พร้อมกันก็ตาม นอกจากนี้ ClickUpยังมีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 แบบและมีความยืดหยุ่นในการฝังสื่อ, ลิงก์,ClickUp Docs และอื่น ๆ ได้ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นภาพรวมในแต่ละการอัปเดตได้โดยไม่ต้องออกจาก Whiteboard ของโครงการ
3. แบบฟอร์มอัปเดตโครงการบริการมืออาชีพโดย ClickUp
บทบาทและอุตสาหกรรมที่ต้องการการฝึกอบรม ข้อกำหนด หรือใบอนุญาตเฉพาะ สามารถทำให้การอัปเดตโครงการที่ดูเป็นกิจวัตรกลายเป็นเรื่องซับซ้อนได้มากขึ้นแม่แบบการอัปเดตโครงการบริการมืออาชีพโดย ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการในสาขานี้สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าคุณครอบคลุมทุกรายละเอียดสำคัญ
แม่แบบงานนี้สามารถนำไปใช้กับรายการใดๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณและปรับให้เหมาะสมกับโครงการเฉพาะที่ทีมบริการมืออาชีพของคุณกำลังดำเนินการอยู่ คำอธิบายงานทำหน้าที่เป็นรายการตรวจสอบสำหรับการอัปเดตในระดับสูงที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการทราบ เริ่มต้นจากด้านบน คุณจะถูกพาไปยังบทสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อระบุผู้เล่นหลัก ระยะเวลา ความเสี่ยง และข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการของคุณ จากนั้นคุณสามารถอัปเดตคำอธิบายงานเพื่อสื่อสารว่าส่วนใดของโครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ดี มีความเสี่ยง หรือจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนเหล่านี้ได้แก่:
- สถานะโดยรวมของโครงการ
- สถานะของกระบวนการทำงาน
- ความเสี่ยงที่ระบุไว้กับการนำไปใช้
- ชั่วโมงที่ปรึกษา
เนื่องจากเทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถเพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ ไฟล์แนบ และความคิดเห็นเพื่อจัดระเบียบการอัปเดตโครงการของคุณให้เป็นระเบียบและละเอียดครบถ้วนตามที่ต้องการ คำแนะนำของเรา? เพิ่มเทมเพลตงานนี้ในแต่ละโครงการและกำหนดเส้นตายที่เกิดซ้ำเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อให้การอัปเดตของคุณมีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 🤓
4. แม่แบบการอัปเดตโปรแกรมโดย ClickUp
มาแรงกับเทมเพลตงานใหม่!เทมเพลตการอัปเดตโปรแกรมโดย ClickUpอาจไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริการมืออาชีพ แต่ก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันสำหรับการเขียนและส่งการอัปเดตที่มีประสิทธิภาพสำหรับโปรแกรมหรือโครงการใด ๆ ก็ตาม
แม่แบบงานนี้ประกอบด้วยงานย่อยที่เตรียมไว้ล่วงหน้าหกงาน เพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการเขียนอีเมลอัปเดตโปรแกรมโดยเริ่มตั้งแต่หัวข้อ ไปจนถึงข้อความสรุปปิดท้าย ทุกงานย่อยจะมีคำอธิบายสั้น ๆ ให้คุณใช้เป็นแนวทางขณะเขียน
ด้วยคู่มือเริ่มต้นใช้งานและเอกสารช่วยเหลือหลายรายการที่เชื่อมโยงอยู่ในงานหลัก เทมเพลตนี้จึงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเทมเพลตการใช้งาน! มีจุดประสงค์เพื่อสอนวิธีการปรับแต่งเทมเพลตงานของคุณและนำไปใช้กับโปรแกรมในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
5. แบบรายงานการอัปเดตโครงการสำหรับผู้บริหาร โดย ClickUp
เมื่อคุณเชี่ยวชาญในเทมเพลตงานของคุณแล้วเทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารโดย ClickUp ก็พร้อมที่จะช่วยให้คุณเจาะลึกเข้าไปในชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่อุดมไปด้วยของ ClickUp ได้มากขึ้น เทมเพลตรายการนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสถานะงานที่กำหนดเองสี่สถานะเพื่อสื่อสารความคืบหน้าของงานแต่ละงานและเหตุการณ์สำคัญในโครงการ นอกจากนี้ยังมีช่องข้อมูลที่กำหนดเอง11ช่องเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายในแต่ละงาน เช่น:
- ระยะโครงการ
- งบประมาณที่วางแผนไว้และคงเหลือ
- ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
- ผู้นำโครงการ
- กำหนดการ
คุณจะพบมุมมองการทำงานเจ็ดแบบเพื่อจัดการแง่มุมต่างๆ ของโครงการของคุณ ใช้มุมมองกระดานของ ClickUpเพื่อดูแลขั้นตอนของโครงการและแผนกต่างๆ มุมมองตารางเพื่อจัดการงบประมาณ มุมมองรายการเพื่อแสดงรายการที่ต้องดำเนินการและสถานะของโครงการ และคู่มือเริ่มต้นใช้งานเพื่อช่วยให้คุณใช้เทมเพลตนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการโครงการหลายโครงการในเวลาเดียวกัน แม่แบบนี้จะช่วยคุณติดตามการอัปเดตของคุณได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย
6. แบบรายงานการอัปเดตโครงการรายเดือนโดย ClickUp
แบบรายงานสถานะโครงการรายเดือนโดย ClickUpจะนำคุณผ่านความคืบหน้าของโครงการตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน และสามารถเปรียบเทียบกับแผนโครงการเพื่อพิจารณาว่าโครงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ล่าช้า หรือเร็วกว่ากำหนด มากกว่ารายงานสถานะโครงการทั่วไป แม่แบบเอกสาร ClickUp นี้ถูกจัดรูปแบบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับเพิ่มข้อมูล:
- รายละเอียดโครงการ
- การคาดการณ์รายเดือน
- การอัปเดตทั่วไป
- องค์ประกอบของโครงการ
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- คำขอบคุณ
ในแต่ละส่วน คุณจะพบคำอธิบาย ตารางที่สามารถปรับแต่งได้ รายการตรวจสอบ และคำแนะนำเพื่อให้เอกสารนี้มีคุณค่าและสามารถนำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกเมื่อ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างเอกสารรายงานสำหรับทุกโครงการ และเพิ่มหน้าย่อยแบบซ้อนในแต่ละเดือนโดยใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้มีประวัติความก้าวหน้าที่เป็นระเบียบของคุณในแต่ละเดือน!
7. แบบรายงานสถานะประจำสัปดาห์โดย ClickUp
สำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว การอัปเดตเป็นรายเดือนอาจไม่เพียงพอ นอกจากนี้ การอัปเดตโครงการไม่ได้มีไว้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเท่านั้น สมาชิกอาจให้ข้อมูลอัปเดตแก่ผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับความคืบหน้าที่พวกเขาได้ทำในแต่ละสัปดาห์ได้เช่นกัน นี่คือจุดที่แม่แบบรายงานสถานะรายสัปดาห์โดย ClickUpมีประโยชน์!
อีกหนึ่งเอกสาร ClickUp Doc ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น, เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสองหน้า—หนึ่งหน้าสำหรับรวบรวมรายงานสถานะโครงการรายสัปดาห์ และอีกหนึ่งหน้าสำหรับเคล็ดลับในการปรับแต่งเอกสารของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
ในเอกสารรายงานสถานะประจำสัปดาห์ของคุณ คุณจะพบส่วนที่จัดรูปแบบไว้สำหรับภาพรวมของโครงการ ความสำเร็จสำคัญ การแบ่งแยกกิจกรรม และขั้นตอนต่อไป นี่คือแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการและสมาชิกในการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณงาน ความคืบหน้า และลำดับความสำคัญในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว
8. แม่แบบรายงานการอัปเดตโครงการหลายโครงการโดย ClickUp
หากคุณกำลังจัดการกับหลายโครงการในเวลาเดียวกันแบบฟอร์มรายงานสถานะโครงการหลายโครงการโดย ClickUpนี้จะช่วยให้คุณสบายใจได้ แบบฟอร์มนี้มาพร้อมกับหน้าแยกห้าหน้าสำหรับสี่โครงการ แต่คุณสามารถทำสำเนาหรือลบหน้าได้ตามจำนวนโครงการที่คุณกำลังรับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลา
ในรายงานสถานะโครงการหลัก คุณจะเห็นตารางที่จัดรูปแบบไว้เพื่อทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดของโครงการ จากตรงนั้น คุณสามารถกำหนดสถานะของโครงการ ลำดับความสำคัญ ระยะของโครงการ ต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลาของแต่ละโครงการได้ และในแต่ละหน้าของโครงการ คุณจะสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก รวมถึงสร้างงาน จัดการเวลา และคำนวณต้นทุนได้อีกด้วย
9. แม่แบบติดตามโครงการโดย ClickUp
ส่วนสำคัญของการส่งมอบการอัปเดตโครงการที่มีคุณภาพสูงคือการรู้ว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปตามแผนหรือไม่.เทมเพลตติดตามโครงการโดย ClickUpสามารถช่วยคุณทำได้ตามที่ต้องการ. เทมเพลตนี้ใช้รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน Workspace ของคุณพร้อมมุมมองต่าง ๆ เพื่อจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของโครงการของคุณรวมถึง:
- รายการเพื่อดูว่างานใดกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ใช้งานได้แล้ว หรืออยู่ในสถานะวิกฤต
- แผนภูมิแกนต์ที่ปรับแต่งได้เพื่อควบคุมไทม์ไลน์และเป้าหมายสำคัญของโครงการของคุณ
- กระดานคัมบังสองแผ่นเพื่อแสดงความคืบหน้าของงานและปริมาณงานของทีมคุณ
ในแต่ละงานและจากมุมมองรายการของคุณ คุณจะพบฟิลด์กำหนดเองสี่ฟิลด์เพื่อเพิ่มรายละเอียด เช่น ขั้นตอนของโครงการ ระยะเวลา และวันที่เสร็จสิ้น พร้อมสำหรับแหล่งข้อมูลการติดตามโครงการเพิ่มเติมหรือไม่? เราพร้อมให้บริการคุณด้วย 10 แบบฟอร์มติดตามโครงการที่เราชื่นชอบ!
10. แบบฟอร์มอัปเดตโครงการสำหรับ Word
สำหรับเพื่อน ๆ ทุกคนที่ใช้ Microsoft 365—เรามีเทมเพลตสำหรับคุณด้วย!เทมเพลตรายงานความคืบหน้าโครงการสำหรับ Microsoft Wordนี้ช่วยให้ทุกอย่างง่ายต่อการจัดการและแก้ไขได้อย่างสะดวก ด้วยตารางที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับรายละเอียดและตัวชี้วัดช่วยให้ผู้จัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วเมื่อเลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้า คุณจะพบกับหลายส่วนที่ครอบคลุม:
- สรุปโครงการ
- สรุปสถานะ
- ภาพรวมของโครงการ
- ภาพรวมงบประมาณ
- ประวัติความเสี่ยงและปัญหา
- บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อดีอีกประการหนึ่งของเทมเพลตนี้คือสามารถปรับแต่งธีมให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้ และรองรับรูปภาพ วิดีโอ และการเปลี่ยนฉากเพื่อทำให้เทมเพลตน่าสนใจยิ่งขึ้น
ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยเทมเพลตอัปเดตโครงการ
หากคุณมาถึงจุดนี้แล้ว คุณก็เข้าใจแล้ว—เทมเพลตการอัปเดตโครงการเป็นสิ่งจำเป็น! ทรัพยากรเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการบริหารโครงการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปราศจากข้อผิดพลาด และง่ายขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณก็จะขอบคุณคุณเช่นกัน 😎
ด้วยเทมเพลตฟรีและมีประสิทธิภาพมากมายที่พร้อมให้คุณใช้งาน ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่กด "ดาวน์โหลด" แต่หากคุณยังลังเลว่าจะเริ่มใช้เทมเพลตไหนก่อน เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ตามต้องการจาก ClickUp!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมทุกงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียวในรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน—ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการส่งมอบการอัปเดตโครงการที่ดีที่สุด แม้ในเวลาเร่งด่วน!
เข้าถึงเทมเพลตการอัปเดตโครงการทั้งหมดในรายการนี้และอีกหลายพันรายการในคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ของ ClickUp นอกจากนี้ ค้นพบฟีเจอร์การจัดการโครงการหลายร้อยรายการ การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ และอื่นๆอีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้ 💜