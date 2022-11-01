คู่มือการจัดการโครงการพร้อมตัวอย่างอย่างละเอียด

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "การจัดการโครงการคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การจัดการโปรแกรมคือการวางกลยุทธ์และประสานงานโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร โปรแกรมคือการรวบรวมโครงการ กระบวนการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกจัดการเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน" } } ] }
คุณเคยดูรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณแล้วคิดว่า เราสามารถเร่งการวางแผนโปรแกรมและไปตรงส่วนที่เราฉลองได้เลยไหม?
เราเข้าใจและรับฟังว่าทำไมการบริหารโครงการจึงดูเหมือนใช้เวลามากกว่าที่จะให้ประโยชน์กับวันทำงานของคุณ หากคุณใช้เวลา เงิน และทรัพยากรไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น แต่เราจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น
แทนที่จะทำเช่นนั้น เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการปรับกรอบความคิดใหม่ในการขยายและจัดการโปรแกรมของคุณ
บ่อยครั้งที่การจัดการโครงการถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการจัดการโปรแกรม แต่การจัดการโปรแกรมมีความ โดดเด่นเชิงกลยุทธ์ และสมควรได้รับการยอมรับ! แล้วเราจะแยกแยะโครงการกับการจัดการโปรแกรมได้อย่างไร? โปรแกรมใดที่ควรค่าแก่การดำเนินการ? โปรแกรมมีคุณค่าอย่างไรต่อองค์กร บุคลากร และลูกค้า?
คุณมีคำถาม และเรามีคำตอบ! มาทำความเข้าใจกันว่าโปรแกรมแตกต่างจากโครงการอย่างไร บทบาทของผู้จัดการโปรแกรม และสิ่งจำเป็นของเทคโนโลยีสำหรับความสำเร็จในการจัดการโปรแกรม!
การจัดการโครงการคืออะไร?
การจัดการโปรแกรม คือการวางแผนกลยุทธ์และการประสานงานโปรแกรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร โปรแกรม คือการรวบรวมโครงการ กระบวนการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกจัดการเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
คุณกำลังคิดว่า "ถ้าฉันเปลี่ยนคำว่าโปรแกรมเป็นโครงการในคำจำกัดความของคุณ มันก็หมายถึงสิ่งเดียวกัน...ถึงตาคุณแล้ว"
หากเราปฏิบัติต่อโปรแกรมเหมือนกับโครงการ เราได้สร้างอุปสรรคแรกของเราแล้ว นี่คือเหตุผล:
คุณ (ผู้จัดการโครงการ) เป็นกัปตันของเรือ (โครงการ) ที่ดูแลการดำเนินงานและไปถึงจุดหมายตามกำหนดเวลา รอบตัวคุณมีเรือลำอื่น ๆ (โครงการ) ที่มีกัปตัน (ผู้จัดการโครงการ) ของพวกเขาเอง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณจะจัดการเรือทั้งหมดและการดำเนินงานและตารางเวลาของพวกเขา? คงเป็นไปได้ยาก
การบริหารโครงการ Vs. การบริหารโครงการ
แล้วความแตกต่างระหว่างการจัดการโปรแกรมกับการจัดการโครงการคืออะไร? โครงการจะเกี่ยวข้องกับเส้นทางและทรัพยากรที่ใช้ในการไปถึงจุดหมายปลายทาง ในขณะที่โปรแกรมจะครอบคลุมความรับผิดชอบที่มากกว่าโครงการแบบดั้งเดิม และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการต่าง ๆ ไปถึงจุดหมายแล้ว ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กร. ✨
วงจรชีวิตของโปรแกรม
เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ วงจรชีวิตของโปรแกรมมีลักษณะอย่างไร? สำหรับเริ่มต้น มีสามขั้นตอนหลักที่ต้องพิจารณา ได้แก่:
- ระยะการคิดค้นโปรแกรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหารมารวมตัวกันเพื่อจัดทำเอกสารสรุปโปรแกรมซึ่งครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ ขอบเขต วัตถุประสงค์ขั้นต่ำการประมาณการงบประมาณ การจัดการทรัพยากร และประโยชน์ที่ได้รับ เอกสารสรุปจะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดการโปรแกรมเพื่อระบุผู้มีส่วนช่วยเหลือในโปรแกรม ความเกี่ยวข้องของโครงการ ปัจจัยเสี่ยง การจัดตารางเวลา และข้อกำหนดทางเทคโนโลยี
- ระยะการดำเนินการตามโปรแกรม. การดำเนินการ มีความหมายสองประการ ประการแรกคือผลลัพธ์ที่ดำเนินการโดยทีมโครงการ ประการที่สองคือช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งการบูรณาการและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร
- ระยะปิดโครงการ โครงการจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่องค์กรได้รับประโยชน์จากคุณค่าของโครงการนั้น แต่ก่อนที่จะปล่อยให้ดำเนินไปโดยลำพังโดยไม่มีสิ่งค้ำจุน ทีมโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบและคำแนะนำหลายขั้นตอนเพื่อให้สามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยตัวเอง ทีมงานจะถูกยุบลง การประหยัดค่าใช้จ่ายจะถูกประเมิน และข้อมูลของโครงการจะถูกบันทึกไว้เป็นทรัพย์สินขององค์กรเพื่อการปรับปรุงในอนาคต (หรือโครงการอื่น ๆ)
มาดูตัวอย่างโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับทุกอุตสาหกรรมกัน:
- โปรแกรมเกตเวย์กระบวนการ เพื่อสนับสนุนปัญหาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
- โปรแกรมความสามารถและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับอาชีพของพนักงานไปสู่ระดับต่อไป
- โปรแกรมการแนะนำลูกค้าใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดการฝ่ายขาย
- โปรแกรมการเข้าถึงเพื่อแนะนำระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์
- โปรแกรมการเติบโต เพื่อสร้างและฝึกอบรมทีมระหว่างประเทศ
มันไม่สามารถขยายขนาดได้หากโครงการเหล่านี้จะอยู่ในโครงการเดียว. จำได้ไหมตัวอย่างเรือของเรา?
โดยแก่นแท้แล้ว โปรแกรมเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานมากกว่าโครงการที่ทำครั้งเดียวแล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลการพัฒนาและการกำกับดูแลโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้จัดการโปรแกรมได้เข้าร่วมแชทแล้ว
ผู้จัดการโครงการทำอะไรบ้าง?
หัวใจของทุกระบบนิเวศของโปรแกรมคือผู้จัดการโปรแกรม. ความสำคัญประจำวันของพวกเขาประกอบด้วย:
- ถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจงเพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาทางธุรกิจและกำหนดว่าความสำเร็จเป็นอย่างไร
- จัดเตรียมการนำทางระดับสูงเพื่อช่วยให้ทีมโครงการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- บริหารจัดการจังหวะของโปรแกรม เพื่อให้ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ถูกส่งมอบอย่างสม่ำเสมอ
- มุ่งเน้นที่สุขภาพโดยรวมของโปรแกรม
บ่อยครั้ง ผู้จัดการโปรแกรมอาจไม่มีอำนาจโดยตรงเหนือผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนร่วมในโปรแกรม หากคุณคิดดู โปรแกรมประกอบด้วยทีมต่าง ๆ มากมาย: การตลาด, การขาย, การสรรหาบุคลากร, การให้บริการลูกค้า, IT, ทรัพยากรมนุษย์, เป็นต้น ทีมเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตน และผู้จัดการโปรแกรมมอบกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อให้ทุกทีมสอดคล้องกับเป้าหมายของโปรแกรมและสิ่งที่ต้องส่งมอบ
ประเด็นคือ ผู้จัดการโครงการอาจไม่มีคำตอบทั้งหมดในทันที หากคุณกำลังจัดการกับสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในอุตสาหกรรมหรือองค์กรของคุณ จะมีความไม่ชัดเจนในระดับที่ไม่ธรรมดา และโครงการโดยทั่วไปมักจะคลุมเครือในช่วงเริ่มต้น นี่คือตัวอย่างจริงของโครงการ:
โปรแกรม SparkShorts ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาผู้เล่าเรื่องใหม่ ๆ สำรวจเทคนิคการเล่าเรื่องใหม่ ๆ และทดลองกระบวนการผลิตใหม่ ๆ ภาพยนตร์เหล่านี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำที่ Pixar มาก่อน มอบโอกาสให้เราได้ปลดล็อกศักยภาพของศิลปินแต่ละคนและแนวทางการสร้างภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ของพวกเขาในขนาดที่เล็กกว่าผลงานปกติของเรา
ประโยคแรกเพียงอย่างเดียวก็เต็มไปด้วยคำถามแล้ว ไม่สิ คำถามทั้งหมด: เราจะค้นพบผู้เล่าเรื่องได้อย่างไร? เกณฑ์ของเราสำหรับผู้เล่าเรื่องคืออะไร?ขอบเขตของการทดลองเหล่านี้คืออะไร? กระบวนการทำงานใหม่เหล่านี้จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมหลักของเราหรือไม่?
ผู้จัดการโปรแกรมเริ่มต้นจากสิ่งที่พวกเขารู้และสร้างภาพรวมของส่วนที่เหลือไปพร้อม ๆ กับการดำเนินงาน เนื่องจากพวกเขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในรายละเอียดของทุกโครงการ (อีกครั้ง ลองนึกถึงอุปมาเรื่องเรือของเรา) พวกเขาจึงพึ่งพาผู้จัดการโครงการในการให้การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ ในระดับสูง ผู้จัดการโปรแกรม:
- ฝึกฝนวิธีการแบบคล่องตัวภายในระบบนิเวศของโปรแกรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- นำหลักการ กระบวนการ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาใช้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
- เป็นผู้นำทางความคิดในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและลดความเสี่ยง
- สร้างงบประมาณโครงการ ขอบเขต และมาตรฐานคุณภาพ
- จัดให้สอดคล้องหรือจัดให้สอดคล้องใหม่กับผลลัพธ์ของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของโปรแกรม
- ใช้ตัวชี้วัดเพื่อแจ้งข้อมูลและสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ
- จัดการความพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างโครงการ
- กำจัดความพยายามที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น
- ตรวจสอบข้อเสนอโครงการที่เข้ามา
- รักษาเอกสารโปรแกรม
เคล็ดลับสำหรับการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
จากธุรกิจสตาร์ทอัพไปจนถึงธุรกิจที่มีประสบการณ์ การก้าวผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงขององค์กรอาจรู้สึกท่วมท้นได้ ต้องใช้มากแค่ไหน ต้องทำเมื่อไหร่ และ ทำอย่างไร ถึงจะทำให้โปรแกรมประสบความสำเร็จได้? นี่คือสามเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อสร้างโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จและมีผลกระทบ
เคล็ดลับที่ 1: ส่งเสริมให้ทีมแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและสม่ำเสมอ
คุณภาพของทักษะมนุษย์ของเราทำให้เราเป็นผู้ปฏิบัติงานและผู้นำที่ดีขึ้น
อ่านประโยคนั้นอีกครั้ง
เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้จัดการโครงการบางคนไม่มีอำนาจโดยตรงเหนือทีม แต่พวกเขามีความรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการ การส่งเสริมให้ทีมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและบ่อยครั้งนั้นนำมาซึ่งสิ่งดี ๆ มากมาย:
- การติดขัดที่กำลังจะเกิดขึ้นได้รับการแจ้งเตือนและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองที่หลากหลายจุดประกายแนวทางสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
- สมาชิกได้รับข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุง
- ความไว้วางใจเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
ความสำเร็จของโปรแกรมขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีม การสื่อสารเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกของวงจรชีวิตโปรแกรมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้น ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เราพร้อมช่วยคุณ!
เคล็ดลับที่ 2: ประเมินแนวคิดของโปรแกรมอย่างครบถ้วน
อย่ามองว่าการแลกเปลี่ยนคำพูดเพียงไม่กี่คำเป็นสัญญาณไฟเขียว! การกำหนดโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในวงจรชีวิตของโปรแกรม เพราะพลังงาน เงิน และทรัพยากรขององค์กรจะถูกใช้ไปกับโครงการใหญ่เช่นนี้ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะร่างอีเมลพร้อม CC ทีมในฝันของคุณ ให้ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่โปรแกรมนี้จะนำมาให้
- โปรแกรมนี้จะส่งผลกระทบต่อด้านธุรกิจใดบ้าง? (ทรัพยากรบุคคล,คุณภาพยอดเยี่ยม,การตลาด, เป็นต้น )
- ภัยคุกคามและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร? (การหยุดชะงักของบริการองค์กร,ขอบเขตงานที่ขยายเกินกำหนด, ข้อมูลที่ผิดพลาด, เป็นต้น)
- อะไรจะส่งผลกระทบต่อระบบ, บริการ, เครื่องมือ, และเทคโนโลยีของเรา?
- กลุ่มเป้าหมายคือใคร?
เคล็ดลับที่ 3:ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโปรแกรมที่ดีที่สุดในระดับ
ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันมีลักษณะอย่างไร? แผนราคาที่แข่งขันได้และความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม? แน่นอน แต่สำหรับการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ คุณยังต้องการ:
- การผสานรวมที่ทรงพลังกับเครื่องมืออื่น ๆเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว
- ฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งของการพึ่งพาในภารกิจและโครงการ
- มุมมองแบบ 360 องศาของงานทั้งหมดทั่วทั้งบริษัท
มาดูข้อที่ 3 กัน: มุมมองแบบ 360 องศาของงานทั้งหมดทั่วทั้งบริษัท คุณทราบหรือไม่ว่าเราสูญเสียเวลาไปกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับการสลับบริบทและสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ?Qatalog และนักวิจัยจาก Ellis Idea Lab ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ได้ทำการคำนวณแล้ว และนี่คือสิ่งที่พวกเขาพบในที่ทำงานยุคใหม่:
จำนวนชั่วโมงที่เราสูญเสียไปในแต่ละสัปดาห์จากการพยายามค้นหาข้อมูลที่ติดอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ
สัดส่วนของผู้ที่รายงานว่าการค้นหาข้อมูลเพื่อทำงานของตนนั้นใช้เวลามาก
⅔
จำนวนคนที่รายงานว่าไม่แน่ใจว่าทุกแผนกใช้แอปพลิเคชันออนไลน์เดียวกัน
คุณรู้สึกเหมือนกันไหม?
หากไหล่ของคุณรู้สึกหนักนิดหน่อย มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเถอะ!
ผมเข้าใจดีหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับซอฟต์แวร์หลังจากลองใช้Monday, Asana, Jira และอื่นๆ แล้ว ช่วงแรกๆ ทุกอย่างดูดีมาก แต่แล้วจู่ๆทีมต่างๆ ก็ต้องเผชิญกับงานที่แข่งขันกัน และโครงการก็หยุดชะงัก
3 คุณสมบัติของ ClickUp ที่คุณต้องการสำหรับการจัดการโปรแกรม
ClickUp คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการโปรแกรมที่ทีมของคุณจะอยากใช้ทุกวัน ด้วย ClickUp พวกเขาสามารถควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของโปรแกรมให้สำเร็จ นี่คือ 3 ฟีเจอร์สำคัญของ ClickUp ที่คุณต้องมีในการบริหารโปรแกรมของคุณ:
1. คลิกที่ ClickUp Goals เพื่อเชื่อมโยงทุกงานกับผลลัพธ์ของโปรแกรม
"เป้าหมายของ ClickUpช่วยให้สมาชิกทุกคนในแผนกต่างๆ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่"
ดารยาHYPERVSN
2.คลิกที่แดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงเรื่องราวของข้อมูล
การใช้ Clickup ช่วยเราได้มากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการประหยัดเวลา เราเคยใช้ระบบที่ทุกสิ้นสัปดาห์ สมาชิกในทีมทุกคนต้องส่งรายงานประจำสัปดาห์ทางอีเมล ซึ่งจะถูกวิเคราะห์ในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ด้วย Clickup เราค่อยๆ ลดรายงานที่ไม่จำเป็นลง ทำให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น ซึ่งเวลาที่ประหยัดได้นี้ถูกนำไปใช้กับกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงงานและกระบวนการทำงาน
"แม้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้จะดูเล็กน้อยมากเมื่อมองผิวเผิน แต่พวกมันมีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มช่องว่างสำหรับเรา เนื่องจากทีมงานของเราทำงานจากระยะไกล ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันสามแบบใน ClickUp ลูกค้าและผู้จัดการของเราจึงมีมุมมองแบบ 360 องศาของสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับการจมอยู่กับงานและการจัดการทีม"
โจชัว โรซาริโอมินด์แชร์ ดิจิตอล
ตัวอย่างการจัดการโปรแกรมที่ ClickUp
เราถูกถามบ่อยครั้งว่าเราที่ ClickUp ใช้ ClickUp ในการจัดการโปรแกรมของเราหรือไม่ พูดตรงๆ มันเป็นคำถามที่เราชอบเพราะมันเตือนเราว่าแพลตฟอร์มนี้จัดการกับทั้ง งานที่น่าเบื่อและความซับซ้อน ได้ทรงพลังเพียงใด ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถขยายได้
งานทั้งหมดของเราเชื่อมโยงกัน เราทำงานจากรายการโครงการเดียวกันและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลร่วมกันเป็นทีม ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางเพื่อทำงานของตนให้สำเร็จ
นี่คือตัวอย่างโปรแกรม ClickUp บางส่วนที่เปิดตัว ซึ่งต้องใช้ผู้จัดการโปรแกรมหลายคนและกาแฟเย็นทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ทีม ช่วยฉันหน่อยได้ไหม?
ClickUp ขยายทีมผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาค EMEA พร้อมความต้องการในยุโรปเพิ่มขึ้น 233%
เรามีฐานพนักงานที่มั่นคงในภูมิภาคนี้แล้ว โดยมีทีมงานกระจายอยู่ทั่วยุโรป เรากำลังจ้างคนที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้และใช้ ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของเราจะมีประสิทธิภาพสูงแม้จะไม่ได้ทำงานร่วมกันในที่เดียวกัน เรามุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการสร้างธุรกิจโดยมีนวัตกรรม ความร่วมมือ วัฒนธรรม และชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ
ClickUp University แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี
เป้าหมายของเราที่ ClickUp University (CUU) นั้นเรียบง่าย: เพื่อช่วยให้ชุมชนของเราบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลา เติบโตอย่างต่อเนื่อง 1% ในสาขาของตนทุกวัน และขจัดความหงุดหงิดที่ไม่จำเป็นซึ่งเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ ClickUp วิธีการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการและรูปแบบการทำงานของคุณ และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ClickUp ที่ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
LevelUp โดย ClickUp(ฉบับปี 2021)
สำหรับ LevelUp แม้ว่าทุกอย่างจะดำเนินการภายในองค์กรเองทั้งหมด แต่เราจำเป็นต้องบูรณาการกระบวนการใช้งานบุคคลภายนอก เช่น บริษัทผู้ผลิตและบริการถ่ายทอดสด ดังนั้นเราจึงได้สร้างรายการเฉพาะขึ้นมา—ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการทั้งองค์กรสำหรับงานนี้
ความสำเร็จของโปรแกรมของเราจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีกลุ่มผู้จัดการโปรแกรมและทีมที่หลากหลายซึ่งสื่อสารคำขอและแบ่งปันคำแนะนำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเราต้องการให้คุณได้รับสิ่งเดียวกัน 🤝
พิชิตเป้าหมายการจัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณด้วย ClickUp
ClickUp คือซอฟต์แวร์ทรงพลังที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการประสานงานไอเดียใหญ่ ๆ ของคุณ ดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และบริหารโครงการของคุณได้อย่างโปร่งใสครบถ้วน ด้วย ClickUp และการจัดการโปรแกรมที่พร้อมใช้งาน คุณจะสร้างทีมที่มีสุขภาพดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก!
ทีมของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือหากคุณมีกรณีการใช้งานเฉพาะและต้องการความช่วยเหลือตลอดกระบวนการ ตามตรง เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้ทั้งวัน และยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พบปะกับผู้ที่สนใจเช่นเดียวกัน! 👋