10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการโปรแกรมที่ดีที่สุดปี 2025

กาลครั้งหนึ่ง ผู้จัดการโครงการจะรวมตัวกันในห้องต่างๆ พร้อมด้วยปากกาและกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด สติ๊กเกอร์โน้ต และกาแฟที่ล้นออกมา พวกเขาจะระดมความคิดกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง พิจารณาเครื่องมือการจัดการโครงการกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของโครงการ KPI การจัดตารางเวลา และอื่นๆ
เมื่อมองย้อนกลับไป มันไม่ได้สวยงามนัก—แต่ก็ทำให้งานสำเร็จลุล่วง
การจัดการโครงการได้พัฒนาไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหรือประมาณนั้น มันมีลักษณะที่แตกต่างออกไป ตอนนี้ทีมต่างๆ วางแผนโครงการที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องพบปะกันต่อหน้า ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประชุมทาง Zoom หรือเขียนโน้ตบนกระดาษจำนวนมากที่อาจจะไม่มีใครสนใจอีก (คุณรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไร)
ซอฟต์แวร์การจัดการโปรแกรมได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง
ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ทีมงานสามารถดำเนินโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเขาสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสม บรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนด ควบคุมงบประมาณ และดำเนินโครงการแต่ละโครงการให้เสร็จตรงเวลาทุกครั้ง
แต่เรากำลังรีบไปข้างหน้าเกินไปแล้ว ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า การบริหารโครงการคืออะไร อะไรคือเครื่องมือบริหารโครงการที่ยอดเยี่ยม และเน้นตัวเลือกยอดนิยมที่จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
เครื่องมือการจัดการโปรแกรมคืออะไร?
การจัดการโปรแกรมเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เพื่อจัดระเบียบ ดำเนินการ และกำกับดูแลโปรแกรมที่มีโครงการหลายโครงการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน เป้าหมายคือการทำให้การดำเนินโปรแกรมเป็นไปโดยอัตโนมัติและทำให้โครงการต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรและธุรกิจมากขึ้น
มาพูดกันตรงๆ—การวางแผน กำหนด และติดตามโครงการที่ขึ้นอยู่กับโครงการอื่นทั้งหมดในโปรแกรมด้วยตนเองนั้นแย่มาก (แย่สุดๆ)
ซอฟต์แวร์บริหารโครงการช่วยขจัดปัญหาคอขวดออกจากกระบวนการทั้งหมด ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลาและงบประมาณตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน
ฟังนะ—การบริหารโครงการและการบริหารโปรแกรมไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
การบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และ วิธีที่โครงการจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ขณะที่การบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดการการดำเนินงานของโครงการแต่ละโครงการภายใต้โครงการใหญ่
เมื่อคุณเข้าใจข้อเท็จจริงง่าย ๆ นี้แล้ว คุณจะอยู่บนเส้นทางที่ดีในการบรรลุเป้าหมายด้านกำไรของคุณอย่างยอดเยี่ยม
ทำไมต้องใช้เครื่องมือบริหารโครงการ?
หากคุณกำลังดำเนินโครงการหลายโครงการพร้อมกันและต้องการควบคุมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีปัญหา การมีซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง
นี่คือประโยชน์ที่ควรทราบของเครื่องมือดังกล่าว:
- การวางแผนและกำหนดโครงการอย่างง่ายดาย: ไม่มีโครงการใดของคุณที่จะหลุดรอดสายตาไป
- การปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม: เครื่องมือนี้มอบวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและกระบวนการทำงานอัตโนมัติให้กับทีมของคุณเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการผ่านการหารือเกี่ยวกับงาน, ความเกี่ยวข้อง, ระยะเวลา, งานที่ค้างอยู่, เป็นต้น
- การจัดการงบประมาณแบบเรียลไทม์: ด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์ระดับนี้ คุณจะได้รับภาพรวมทางการเงินของแต่ละโครงการผ่านตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ สามารถติดตามการใช้จ่ายที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริง และระบุจุดที่คุณกำลังสร้างรายได้หรือสูญเสียเงิน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: เมื่อคุณสามารถติดตามทุกงานหรือโครงการได้จากแพลตฟอร์มเดียวที่ทำได้ทุกอย่าง คุณและทีมของคุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือจัดการโปรแกรมทำเช่นนั้นได้พอดี
- การประชุมทีมน้อยลง: การประชุมที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าไม่เคยสนุก—คุณรู้ เราทราบ ทุกคนทราบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็นและกินเวลาเหล่านั้น และรักษาการสื่อสารให้เป็นระเบียบ
มาทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด โชคดีที่คุณสามารถลดจำนวนซอฟต์แวร์นับพันที่มีอยู่ให้เหลือเพียงไม่กี่ตัวที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา!
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าโลกที่สวยงามของการจัดการโปรแกรมนั้นเป็นอย่างไร มาเปลี่ยนหัวข้ออย่างรวดเร็วและมาดูเครื่องมือการจัดการโปรแกรมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตอนนี้กันเถอะ
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการโปรแกรมที่ดีที่สุด
1. คลิกอัพ
ClickUpคือโซลูชันการจัดการโครงการฟรีที่ช่วยให้ทุกทีมสามารถจัดการโครงการ, ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด, และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ใหม่ในแอปการจัดการโครงการหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง, การปรับแต่งของ ClickUp สามารถขยายได้กับทุกขนาดทีม—ทั้งการทำงานทางไกลหรือในสำนักงาน—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
นี่หมายความว่า:
- ความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างทีมโครงการ
- การจัดการโครงการที่ง่ายและรวดเร็ว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
- ตัวชี้วัดและการติดตามประสิทธิภาพ
- การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
- การติดตามเวลา
แล้วเราจะจัดการโปรแกรมบน ClickUp ได้อย่างไรกันแน่? ดีใจที่คุณถาม!
คุณสามารถเลือกดูระหว่างมุมมองไทม์ไลน์ มุมมองปฏิทิน และมุมมองแผนภูมิแกนต์ได้ตามต้องการมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน พร้อมจัดเรียงข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวก เหมาะสำหรับการวางแผนและติดตามขั้นตอนของโปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคุณยังสามารถสร้างมุมมองแบบซ้อนเพื่อดูโครงการสำคัญที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย
ต้องการวางแผนโครงการของคุณตามไทม์ไลน์ที่สมบูรณ์หรือสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพหรือไม่? ลองใช้มุมมองไทม์ไลน์!
แต่ถ้าคุณต้องการจัดระเบียบโครงการเหล่านี้บนปฏิทินที่ยืดหยุ่นและทำให้ทุกคนเห็นข้อมูลตรงกันClickUp's Calendar viewคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ!
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด นี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติมที่พิสูจน์สถานะของ ClickUp ในฐานะแชมป์ที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ของเครื่องมือการจัดการโปรแกรม:
- แผนผังความคิด: ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนโครงการ จัดระเบียบความคิด หรือแสดงโครงสร้างของโครงการใช้แผนผังความคิดใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบความคิดในระดับที่ใหญ่โต
- ลำดับความสำคัญ: จัดระเบียบงานตามความสำคัญเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าโครงการใดเร่งด่วนและโครงการใดมีกรอบเวลาที่ยืดหยุ่นได้
- การติดตามเวลา: วางแผนอย่างชาญฉลาดและเอาชนะตารางเวลาของคุณด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลัง จากการติดตามเวลา
- มุมมองปริมาณงาน: วางแผน วัดผล และติดตามความสามารถของทีมคุณตามชั่วโมงงาน และคะแนน
- การพึ่งพาของงาน: เชื่อมโยงโครงการและงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสลับไปมาระหว่างงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- การติดตามเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายย่อยเพื่อแสดงถึงเมื่อขั้นตอนสำคัญในโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
💸 ราคา ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- แผนไม่จำกัด: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน)
- แผนธุรกิจ: เหมาะสำหรับทีมขนาดกลางหรือหลายทีม (12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน)
👉 หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม
💬คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (3,880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)
2. Microsoft SharePoint
Microsoft SharePointเป็นเครื่องมือจัดการโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ แผนก หรือพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกัน คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยการแบ่งปันแอปพลิเคชันและทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันบนพอร์ทัลและเว็บไซต์หลัก
แต่ในทางกลับกัน มันมีการเชื่อมต่อที่จำกัดนอกระบบนิเวศของ Microsoft ดังนั้นหากคุณทำงานกับแอปหลายตัว คุณอาจต้องค้นหาเครื่องมือจัดการโปรแกรมอื่น ๆ ที่ให้คุณทำเช่นนั้นได้
🔑 คุณสมบัติสำคัญของ Microsoft SharePoint
- แอปมือถือ SharePoint ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลาด้วยข่าวสารที่ปรับให้เหมาะกับคุณและเป้าหมายของคุณ
- เว็บไซต์ทีมที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลสำหรับทุกทีมโปรแกรม ทุกแผนก และทุกฝ่าย
- คุณสมบัติการจัดการเนื้อหาของ SharePoint ช่วยเพิ่มความเร็วในการจัดการความรู้
- แดชบอร์ดสำหรับดูขั้นตอนการทำงานและตัวชี้วัดของทุกโปรแกรม
💸 ราคา Microsoft SharePoint
- แผนราคาสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโปรแกรมนี้เริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft SharePoint
- G2: 4/5 (7,711 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (3,522 รีวิว)
3. Oracle Primavera
ด้วย Oracle Primavera คุณสามารถวางแผน กำหนดตารางเวลา และควบคุมโปรแกรมขนาดใหญ่และโครงการเดี่ยวได้ทุกที่ทุกเวลา โซลูชันซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในตารางเวลาโปรแกรมของคุณก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทีมของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความสำคัญได้ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณจะไม่มีทางรู้ว่าโครงการใดมีความเร่งด่วนมากกว่าและโครงการใดควรถูกเลื่อนออกไป
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Oracle Primavera
- เกณฑ์มาตรฐานที่พร้อมใช้งานช่วยให้คุณเปรียบเทียบโครงการปัจจุบันกับโครงการที่ส่งมอบไปแล้ว
- Oracle Intelligence Cloud Service ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเชิงรุกโดยได้รับการสนับสนุนจาก AI
- อินเทอร์เฟซสำหรับสมาชิกทีมในการรวบรวมการอัปเดตสถานะ
- มุมมองที่ปรับเปลี่ยนได้
💸 ราคาของ Oracle Primavera
- แผนราคาสำหรับเครื่องมือซอฟต์แวร์นี้เริ่มต้นที่ $2,570 ต่อปี
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Oracle Primavera
- G2: 4. 4/5 (360 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (151 รีวิว)
4. สมาร์ทชีต
ใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการน่าจะรู้จัก Smartsheet เป็นอย่างดี มันเป็นเครื่องมือที่ทีมใช้ในการจัดการปริมาณงานของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และทำให้กระบวนการต่างๆ ราบรื่นขึ้นทั่วทั้งโปรแกรม
Smartsheet ยังสัญญาว่าจะรวบรวมทุกความต้องการในการจัดการโปรแกรมของคุณไว้ในที่เดียว ซึ่งมันทำได้จริง อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ เนื่องจากอินเทอร์เฟซของมันยากต่อการนำทาง
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- ระบบการทำงานอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทีมโครงการทำงานสอดคล้องกัน
- โซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการทรัพยากร
💸 ราคาของ Smartsheet
- ราคาสำหรับเครื่องมือการจัดการโปรแกรมนี้เริ่มต้นที่ $14 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (5,340 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,223 รีวิว)
ดูทางเลือกที่ยอดเยี่ยม แทน Smartsheet.
5. Wrike
ซอฟต์แวร์นี้มีสิ่งมากมายที่จะมอบให้กับทีมบริหารโครงการที่ต้องการระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ และเครื่องมือรายงานที่ใช้งานง่าย
Wrikeยังมีแผนภูมิแกนต์ที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้ทีมเลื่อนกำหนดเวลาและปรับเส้นเวลาของโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม มันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีกว่ามากหากมีการผสานรวมและฟังก์ชันการติดตามเป้าหมาย
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Wrike
- เครื่องมือติดตามเวลาเพื่อเสริมศักยภาพให้ทีมใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกนาที
- นำเสนอบอร์ดคัมบังที่ยืดหยุ่นสำหรับการมองเห็นทุกโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
- แผนภูมิและกราฟที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างไร้รอยต่อ
- ช่วยให้ทีมสามารถประเมินความเสี่ยงในบันทึก RAID ที่ใช้ร่วมกันได้
💸 ราคา Wrike
- Wrike มี แผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike
- G2: 4. 2/5 (2,343 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1,697 รีวิว)
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกของ Wrike.
6. LiquidPlanner
แนวคิดของ LiquidPlanner คือในขณะที่ซอฟต์แวร์มุ่งเน้นการสร้างตารางโปรแกรมที่ยืดหยุ่น ทีมของคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อน
ผ่านแดชบอร์ดที่แข็งแกร่งของ LiquidPlanner ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน. ต่อมา โครงการของคุณจะไม่ถูกแยกออกจากกันเพราะการผสานการทำงานที่หลากหลายที่มันรองรับ.
อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซของมัน ประกอบกับการขาดแคลนอย่างโจ่งแจ้งของ ความสามารถในการจัดการโครงการระดับองค์กรทำให้ LiquidPlanner ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับทีมบริหารโปรแกรมส่วนใหญ่
🔑 คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner
- เสนอการปรับสมดุลทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดภาระงานเกินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญตลอดวงจรชีวิตของโปรแกรม
- การประมาณการที่ชาญฉลาดเพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์
💸 ราคา LiquidPlanner
- เครื่องมือการจัดการโปรแกรมนี้มีเวอร์ชันฟรีพร้อมคุณสมบัติจำกัด แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า LiquidPlanner
- G2: 4. 2/5 (226 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (633 รีวิว)
7. วันจันทร์
เครื่องมือการจัดการโปรแกรมนี้ได้รับการตั้งชื่อตามวันที่เครียดที่สุดของสัปดาห์ และเป็นที่รักของผู้ใช้เพราะฟังก์ชันการทำงานที่เข้าใจง่าย และการผสานรวมที่หลากหลายและจำเป็น ด้วย Monday คุณสามารถจัดการโครงการทั้งหมดของคุณได้ในที่ทำงานเดียว ที่ดีกว่านั้น เครื่องมือนี้มาพร้อมกับเทมเพลตการจัดการโปรแกรมฟรีมากมายสำหรับการติดตามพอร์ตโฟลิโอโครงการ งานของทีม และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณอาจคิดว่ามีข้อแม้อยู่ที่ไหนสักแห่ง—และคุณคิดถูกแล้ว!
มีปัญหาเกี่ยวกับวันจันทร์: การพึ่งพาของงานที่จำกัด วิธีเดียวที่จะตั้งค่าได้คือการใช้วันที่ ทำให้มันใช้งานได้ไม่เต็มที่สำหรับการใช้งานในโลกจริงหลายๆ อย่าง
ทีมบริหารโครงการที่ถูกดึงดูดด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและราคาที่น่าสนใจ มักจะพบว่าตัวเองกลับมาในตลาดอีกครั้งเพื่อค้นหาสิ่งเพิ่มเติม
🔑 คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- ให้บริการความสามารถในการติดตามเวลาแบบในตัว สำหรับการตรวจสอบไทม์ไลน์ทั้งหมดของโครงการ—จนถึงระดับนาที
- ความสามารถในการดูข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ตาราง ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แคนบัน และอื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติมากมายเพื่อทำงานซ้ำๆ ให้เสร็จภายในไม่กี่วินาที
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการตั้งค่าโปรแกรมอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
💸 ราคาวันจันทร์
- เครื่องมือการจัดการโปรแกรมนี้ให้บริการแผนการใช้งานฟรีตลอดไปสำหรับไม่เกิน 2 ที่นั่ง แผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อที่นั่งต่อเดือน โดยเรียกเก็บเงินเป็นรายปี
💬 คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าวันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (3,219 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/7 (2,515 รีวิว)
ทางเลือกเหล่านี้ ในวันจันทร์น่าลองดู
8. เซโลคซิส
ซอฟต์แวร์นี้เป็นชื่อใหญ่ในวงการการจัดการโปรแกรม ในด้านหนึ่งของรีวิวคือลูกค้าที่พอใจกับจุดแข็งหลักของมัน ซึ่ง ก็คือการจัดการทรัพยากรและการติดตามปัญหา
Celoxis เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือทีมแก้ไขปัญหาการจัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วยวิศวกรรมที่พิถีพิถัน ความเรียบง่ายที่ไม่มีใครเทียบได้ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สวยงาม
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งที่สุดของ Celoxis ก็คือจุดอ่อนที่สุดเช่นกัน เนื่องจากทีมงานทุ่มเททุกอย่างให้กับการติดตามปัญหา ซอฟต์แวร์จึงขาดประสิทธิภาพในด้านการจัดการโปรแกรมอื่นๆ เช่นการจัดการปริมาณงานและการติดตามเวลาเป็นต้น
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Celoxis
- สนับสนุนการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในการใช้จ่ายงบประมาณ, ลูกหนี้, และความสามารถในการทำกำไรของโครงการแต่ละโครงการ
- ฟังก์ชันการวางแผนโครงการสำหรับแผนผังอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างราบรื่นตามเป้าหมายของโครงการที่เปลี่ยนแปลง
- การติดตามคำขอโครงการสำหรับการรวบรวมคำขอโปรแกรมจากแหล่งต่าง ๆ
- ให้แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอที่สามารถปรับแต่งได้
💸 ราคา Celoxis
- ราคาสำหรับเครื่องมือการจัดการโปรแกรมนี้เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Celoxis
- G2: 4. 3/5 (63 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (245 รีวิว)
9. Planview Clarizen
ถัดไปคือ Planview Clarizen เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย และขับเคลื่อนความมุ่งเน้นตลอดวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังให้มุมมองแบบ 360 องศาของทรัพยากรโปรแกรมทั้งหมด ตารางเวลา และงานต่างๆ พร้อมบริบทที่สมบูรณ์และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก และจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรก่อนที่คุณและทีมของคุณจะเข้าใจได้อย่างเต็มที่
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Planview Clarizen
- ฟังก์ชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ทรงพลังเพื่อการวางแผนที่กระชับและการดำเนินโครงการอย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดการส่งมอบโครงการที่เต็มไปด้วยการกระทำซึ่งทำให้ทีมของคุณอยู่ในจังหวะที่สมบูรณ์แบบ
- ระบบการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ให้คุณทำงานได้ตามที่คุณต้องการ
💸 ราคาของ Planview Clarizen
- ราคาสำหรับเครื่องมือการจัดการโปรแกรมนี้เริ่มต้นที่ $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Planview Clarizen
- G2: 4. 1/5 (516 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (162 รีวิว)
10. อาสนะ
Asanaช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความชัดเจนของโปรแกรมได้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้การติดตามผลและการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทีมของคุณอาจพบว่ามันยากที่จะหลงรัก Asana—หรือพวกเขาอาจไม่หลงรักมันเลย
เครื่องมือนี้ยังขาดความครบถ้วนของฟีเจอร์สำหรับการจัดการโปรแกรมแบบครบวงจรอย่างแท้จริง! รายการตรวจสอบงาน, การแจ้งเตือนอัจฉริยะ และการติดตามเวลาแบบเนทีฟ เป็นเพียงฟีเจอร์บางส่วนที่เห็นได้ชัดว่ายังไม่มีใน Asana
ชมคู่มือวันจันทร์ vs Asana ของเรา!
🔑 คุณสมบัติสำคัญของ Asana
💸 ราคาของ Asana
- Asana มีเวอร์ชันฟรีสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana
- G2: 4. 3/5 (7,923 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (10,245 รีวิว)
ลองดู ทางเลือกอื่นสำหรับ Asanaเหล่านี้.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการโปรแกรมยอดเยี่ยม?
เมื่อเลือกเครื่องมือการจัดการโปรแกรมที่ยอดเยี่ยม นี่คือคุณสมบัติหกประการที่ควรพิจารณา:
- การติดตามโครงการ: ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ควรผสานโครงการใหม่และโครงการที่มีอยู่เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว และรับประกันการมองเห็นความคืบหน้าทั่วทั้งองค์กร
- การวางแผนทรัพยากร: เครื่องมือที่มีคุณค่าควรมีมุมมองของปริมาณงานและภาพที่สวยงามซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นคอขวดของทรัพยากรและติดตามปริมาณงานของทุกคนได้ทันที นี่ไม่ใช่การถกเถียง
- แดชบอร์ด: แดชบอร์ดให้มุมมองที่เฉพาะเจาะจงและระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมของคุณ ทำให้ไม่ต้องกระโดดจากโปรเจ็กต์หนึ่งไปอีกโปรเจ็กต์หนึ่ง
- การรายงาน: การรายงานที่ทันสมัยและแม่นยำช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง ไม่มีการคาดเดาอีกต่อไป ไม่มีความหวังลมๆ แล้งๆ อีกต่อไป
- บันทึกเวลาทำงาน: หากไม่มีฟีเจอร์นี้ คุณจะไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมประจำวันของทีมได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงชั่วโมงการทำงานจริงของแต่ละคนในการทำโปรเจกต์ให้เสร็จ ทุกอย่างจะกลายเป็นความวุ่นวายซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- พอร์ตโฟลิโอ: "เครื่องมือการจัดการโปรแกรมไม่ควรมีพอร์ตโฟลิโอ" ไม่มีใครเคยพูดแบบนั้นเลยซอฟต์แวร์ที่ดีจะรวมพอร์ตโฟลิโอไว้ด้วย — สิ่งที่คุณได้รับคือภาพรวมจากมุมสูงของโครงการทั้งหมดของคุณที่กำลังดำเนินไปอย่างไร และคุณยังสามารถเจาะลึกลงไปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงได้
โปรแกรมบริหารจัดการโครงการใดที่ครองตำแหน่งยอดเยี่ยม?
เราจัดให้ ClickUp อยู่ในอันดับที่ #1 เพราะมันเป็นโปรแกรมจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียวที่แท้จริง—เหมือนกับศาสตราจารย์เอ็กซ์แห่งวงการนี้ เป็น ครีมเดอละครีม ของเครื่องมือการจัดการโครงการทั้งหมดที่มีอยู่
แม้ว่าซอฟต์แวร์โปรแกรมอื่น ๆ จะดีในระดับที่แข่งขันได้ แต่พวกเขายังไม่ดีพอที่จะเทียบเคียงกับ ClickUp ได้เลย เมื่อพูดถึงการจัดการปริมาณงาน, การติดตามเป้าหมาย, การตรวจสอบลำดับความสำคัญ, และอื่น ๆ
คุณสมบัติทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารโครงการ ยกตัวอย่างเช่น หากไม่มีการจัดระเบียบโครงการตามความสำคัญ คุณจะไม่สามารถบอกได้ว่าโครงการใดควรได้รับความสำคัญในระยะสั้น คุณจะเพียงแค่เดินไปเดินมาในความมืด—และยอมรับเถอะว่า นั่นไม่ใช่วิธีการบริหารโครงการที่ดี
เวลาที่ดีที่สุดในการนำ ClickUp มาใช้เป็นเครื่องมือจัดการโปรแกรมของคุณคือเมื่อวาน; เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือตอนนี้
คุณกำลังรออะไรอยู่?ดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้และเปิดประตูสู่โปรแกรมที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุด