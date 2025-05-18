วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตาม

เคยรู้สึกไหมว่าคุณยุ่งตลอดเวลาแต่ไม่ได้มีความก้าวหน้าจริงๆ?
มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีหลักเป้าหมายที่ชัดเจนคอยชี้นำคุณ
ไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพการงาน การตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีทิศทาง ทำให้คุณมีสมาธิ และช่วยให้คุณวัดความสำเร็จได้
แต่การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพื่อให้เป้าหมายเหล่านั้นประสบความสำเร็จ คุณต้องมีระบบที่ช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้า และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้บุคคลและทีมเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นความจริง ด้วยคุณสมบัติเช่นการติดตามเป้าหมาย, การจัดการงาน, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ClickUp ทำให้ความทะเยอทะยานของคุณเป็นจริงได้
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ ClickUp เพื่อกำหนด ติดตาม และบรรลุเป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างความก้าวหน้าได้จริง!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUpช่วยให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดเส้นตายเพื่อความรับผิดชอบ
- ผู้ใช้สามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยได้ เช่น เป้าหมายตามงาน, เป้าหมายตามจำนวน, เป้าหมายทางการเงิน, หรือเป้าหมายแบบจริง/เท็จ
- ClickUp ผสานเป้าหมายเข้ากับงานและงานย่อยโดยตรง ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความคืบหน้าผ่านกระบวนการทำงานที่สามารถดำเนินการได้
- กรอบเป้าหมาย SMART ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเป้าหมายที่มีโครงสร้างและสมจริง
- ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม สามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของงาน และแนะนำการทำงานอัตโนมัติเพื่อการติดตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ClickUp Docsสามารถใช้สำหรับการทบทวนเป้าหมาย การจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ความท้าทาย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนในอนาคต
- บริษัทอย่าง HYPERVSN ได้ใช้ClickUp Goalsเพื่อปรับปรุงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการประสานงานในทีม และรับประกันการส่งมอบตรงเวลา
การทำความเข้าใจคุณสมบัติการตั้งเป้าหมายของ ClickUp
การไม่มีเป้าหมายอาจหมายถึงการไม่สอดคล้องกันและการตัดสินใจที่ช้า
และนั่นคือสิ่งที่ClickUpแก้ไขได้ มันชี้แนะการทำงานของคุณ ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน และทำให้ความสำเร็จสามารถวัดได้
มาดูกันว่า:
1. เป้าหมาย ClickUp
ClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แบ่งย่อยเป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริง และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
โดยสรุป:
- กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ เพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือ
- มอบเป้าหมายให้กับเจ้าของเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- กำหนดเส้นตายเพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนและหลีกเลี่ยงการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย
แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น คุณสามารถทำได้มากกว่านี้ด้วยเป้าหมาย เช่น 👇
รายงานความก้าวหน้า
การสรุปความคืบหน้าช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายหลายรายการในมุมมองเดียว แทนที่จะติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายแยกกัน คุณสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันในโฟลเดอร์และดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าสะสมได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร, OKRs, หรือโครงการที่มีหลายทีมซึ่งมีเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงไปสู่ภารกิจใหญ่
🎯 ตัวอย่าง: หากเป้าหมายของคุณคือ 'เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 30%' และคุณมีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 'เปิดตัวแคมเปญ SEO' หรือ 'รันโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย' เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายของคุณจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่องานเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์!
เป้าหมายส่วนตัว vs. เป้าหมายสาธารณะ
ClickUp ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเป้าหมายใดควรเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
- เป้าหมายส่วนตัว: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายส่วนบุคคลแบบ SMART การติดตามพฤติกรรม หรือเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการความลับ
- เป้าหมายสาธารณะ: เหมาะสำหรับการสร้างความโปร่งใสในระดับทีมหรือทั้งบริษัท
🎯ตัวอย่าง: ทีม HR สามารถมีเป้าหมายส่วนตัวสำหรับเป้าหมายการจ้างงานภายในองค์กร ในขณะที่เป้าหมาย SMART ทางวิชาชีพที่ครอบคลุมทั้งบริษัท เช่น 'เพิ่มดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน' จะยังคงเป็นสาธารณะเพื่อกระตุ้นทีมต่างๆ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
ถัดไป, ClickUp ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโดยการแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถติดตามได้. แทนที่จะรู้สึกถูกท่วมท้นโดยเป้าหมายสุดท้าย, คุณจะมีจุดตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อนำทางความคืบหน้าของคุณ.
คุณจะได้รับ เป้าหมายสี่ประเภท:
- เป้าหมายตามงาน: เชื่อมโยงงานกับเป้าหมาย และ ClickUp จะอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่องานที่เชื่อมโยง รายการ หรืองานย่อยเสร็จสมบูรณ์
- เป้าหมายที่อิงตัวเลข: กำหนดค่าที่สามารถวัดผลได้ เช่น เพิ่มยอดขายขึ้น 20% หรือลดเวลาการตอบสนองให้ต่ำกว่าสองชั่วโมง สำหรับเป้าหมายที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็นหน่วยที่ชัดเจนได้
- เป้าหมายทางการเงิน: สร้างเป้าหมายทางการเงินสำหรับเป้าหมายเช่นการเติบโตของรายได้การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือการลดต้นทุน
- เป้าหมายจริง/เท็จ: ใช้เป้าหมายเหล่านี้เมื่อคุณสามารถอธิบายการสำเร็จในคำที่ง่าย ๆ เช่น 'ทำเสร็จ/ไม่ทำเสร็จ' หรือ 'สมบูรณ์/ไม่สมบูรณ์'
🎯 ตัวอย่าง: สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย แทนที่จะตั้งวัตถุประสงค์ที่คลุมเครือ คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น:
📌 โพสต์ 20 ครั้งต่อเดือน และได้รับผู้ติดตามใหม่ 5,000 คนภายในหกเดือน (เป้าหมายตามจำนวน)
📌 เปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงินทุกเดือนเพื่อเพิ่มการเข้าถึง (เป้าหมายจริง/เท็จ)
📌 ใช้จ่าย $5,000 ในการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์และติดตามรายได้ที่เกิดขึ้น (เป้าหมายทางการเงิน)
3. การบูรณาการงานและงานย่อย
ใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายของคุณได้โดยตรงผ่านClickUp Tasks ทำให้ทุกการกระทำมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการงานนี้เปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้จริง โดยแต่ละงานที่เสร็จสมบูรณ์จะนำคุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งงานออกเป็นงานหลักและงานย่อย โดยงานหลักจะเป็นรายการงานหลักที่ต้องดำเนินการ และ งานย่อย จะเป็นตัวแทนของขั้นตอนย่อยภายในงานหลัก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ 'กฎ 2 นาที' สำหรับการจัดการงาน หากงานใดใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาที ให้ทำทันทีแทนที่จะสร้างงานย่อย สำหรับงานอื่นๆ ให้สร้างงานย่อยที่เหมาะสมพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลังเพื่อช่วยจัดการงานและงานย่อย:
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มข้อมูลเฉพาะ เช่น งบประมาณ สถานะการอนุมัติ หรือตัวชี้วัดสำคัญ
- ระดับความสำคัญ: จัดประเภทงานเป็น ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, หรือ ต่ำ เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- สถานะที่กำหนดเอง: กำหนดขั้นตอนการทำงาน เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'ต้องการตรวจสอบ', หรือ 'ติดขัด' เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ งานบางอย่างยังต้องพึ่งงานอื่นก่อนที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ฟีเจอร์การพึ่งพาของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถรักษาลำดับการทำงานและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดได้
- การพึ่งพาแบบ 'รออยู่': งาน B ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างาน A จะเสร็จสิ้น
- 'การบล็อก' ความพึ่งพา: งาน A กำลังขัดขวางไม่ให้งาน B ดำเนินต่อไป
- 'การพึ่งพาที่เกี่ยวข้อง': งานเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันแต่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการเสร็จสิ้นของกันและกัน
🎯 ตัวอย่าง: สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ แทนที่จะมองว่าเป็นงานเดียว คุณสามารถจัดโครงสร้างได้ดังนี้:
- งานหลัก: การพัฒนาเว็บไซต์ งานย่อย 1: สรุปแบบร่าง (Wireframes) งานย่อย 2: พัฒนาหน้าแรก (Homepage) งานย่อย 3: ทำการทดสอบกับผู้ใช้ (User Testing) งานย่อย 4: เผยแพร่เวอร์ชันที่ใช้งานจริง
- งานย่อย 1: สรุปแบบร่างโครงสร้าง
- งานย่อย 2: พัฒนาหน้าแรก
- งานย่อย 3: ดำเนินการทดสอบผู้ใช้
- งานย่อย 4: ดำเนินการปรับใช้เวอร์ชันที่ใช้งานจริง
- งานย่อย 1: สรุปแบบร่างโครงสร้าง
- งานย่อย 2: พัฒนาหน้าแรก
- งานย่อย 3: ดำเนินการทดสอบผู้ใช้
- งานย่อย 4: ดำเนินการปรับใช้เวอร์ชันที่ใช้งานจริง
แต่ละงานย่อยสามารถมีวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญของตนเองได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังประสบปัญหาในการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ ให้ClickUp Brainช่วยคุณ
แทนที่จะกำหนดเป้าหมายสำคัญด้วยตนเองให้ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างงานและงานย่อยโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผน
ClickUp Brain ยังช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของงานโดยการจัดอันดับตามความเร่งด่วนและผลกระทบ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่สำคัญที่สุดได้รับการดำเนินการก่อน นอกจากนี้ยังแนะนำการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ ช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูง
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brainผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
4. แดชบอร์ดและการรายงาน
แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณง่ายขึ้นแบบเรียลไทม์ แทนที่จะเดาว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายแค่ไหน คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
ดูว่างานแต่ละอย่างมีส่วนช่วยเป้าหมายของคุณอย่างไร ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม และติดตามตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดในที่เดียว ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับเป้าหมายของคุณได้ เพิ่มวิดเจ็ตติดตามความคืบหน้า แผนภูมิแสดงความสำเร็จ หรือการ์ดแสดงปริมาณงาน เพื่อดูสถานะของงานได้อย่างชัดเจน
📌 สร้างขึ้นเพื่อคุณ นี่คือรายการวิดเจ็ตที่คุณสามารถใช้บนแดชบอร์ด:
- วิดเจ็ตรายการงาน → ดูงานที่เปิดอยู่ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว หรืองานที่ล่าช้า
- วิดเจ็ตติดตามเวลา → ตรวจสอบชั่วโมงที่บันทึกไว้ตามบุคคลหรือโครงการ
- วิดเจ็ตปริมาณงาน → ปรับสมดุลปริมาณงานและป้องกันการหมดไฟ
- วิดเจ็ตเป้าหมาย → ติดตามความคืบหน้าของ OKR ของบริษัท, เป้าหมายการขาย, หรือเป้าหมายสำคัญ
- วิดเจ็ตแผนภูมิ → แสดงข้อมูลด้วยกราฟแท่ง, กราฟวงกลม, และกราฟเส้น
วิดเจ็ตฝังแบบกำหนดเอง → ดึงรายงาน, ลิงก์ภายนอก, หรือข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอก
5. มุมมองที่กำหนดเองสำหรับการติดตามเป้าหมาย
การติดตามเป้าหมายไม่ใช่กระบวนการที่เหมาะกับทุกคน บางคนต้องการรายการที่มีโครงสร้าง ในขณะที่บางคนทำงานได้ดีที่สุดกับเวิร์กโฟลว์แบบภาพClickUp's Custom Viewsปรับตัวให้เข้ากับวิธีที่คุณติดตามเป้าหมาย ทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์
แทนที่จะบังคับให้คุณใช้รูปแบบที่ตายตัว มันให้คุณสลับไปมาระหว่างมุมมองต่าง ๆ ตามขั้นตอนการทำงานของคุณ:
- มุมมองรายการ: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโครงสร้าง เห็นงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในรูปแบบที่เป็นระเบียบ พร้อมลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะที่ชัดเจน
- มุมมองกระดานคัมบัง: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ระบบคัมบัง ลากและวางงานผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
- มุมมองแผนภูมิแกนต์: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีกำหนดเวลาเป็นสำคัญ แผนภาพแสดงการพึ่งพา ปรับปรุงกำหนดเวลา และทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนด
หากคุณกำลังทำงานกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด,มุมมองปฏิทินจะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้. มันจัดเรียงงาน, จุดสำคัญ, และวันที่ครบกำหนดในรูปแบบที่สะอาดและชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้ในพริบตา.
นอกจากนี้ ยังสามารถซิงค์กับ Google Calendar และปฏิทินภายนอกอื่น ๆ ได้ ทำให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญของคุณอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
คู่มือทีละขั้นตอน: การตั้งเป้าหมายใน ClickUp
การตั้งเป้าหมายนั้นง่าย แต่การรักษาเป้าหมายไว้? นั่นคือจุดที่คนส่วนใหญ่ประสบปัญหา กุญแจสำคัญคือการสร้าง ระบบที่ทำให้คุณรับผิดชอบ
ตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างเป้าหมายและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพทีละขั้นตอนโดยใช้ ClickUp 👇
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายของคุณ
ขั้นตอนแรกในกระบวนการตั้งเป้าหมายคือการเขียนคำแถลงเป้าหมาย ยิ่งเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจงและมีโครงสร้างมากเท่าใด ก็ยิ่งง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจไว้ได้มากขึ้นเท่านั้น
เป้าหมายที่แข็งแกร่งต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน และเป้าหมายแบบ SMART มอบกรอบการทำงานที่สมบูรณ์แบบ นี่คือสิ่งที่พวกเขาหมายถึง ⬇️
👉 ระบุอย่างชัดเจน: กำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร แทนที่จะพูดว่า "เพิ่มรายได้" ให้พูดว่า "เพิ่มรายได้ต่อเดือน 15% ภายในไตรมาสที่ 2"
👉 วัดผลได้: ระบุตัวเลขหรือผลลัพธ์สำคัญเพื่อติดตามความสำเร็จ ตัวอย่าง: "เพิ่มผู้ติดตามอีเมลใหม่ 1,000 รายภายในสิ้นไตรมาส"
👉 สามารถทำได้: จงมีความทะเยอทะยานแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง หากอัตราการเติบโตในอดีตของคุณอยู่ที่ 5% การเพิ่มขึ้น 15% อาจต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ ในขณะที่เป้าหมาย 50% อาจไม่สมจริง
👉 ความเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่า หากบริษัทของคุณมุ่งเน้นการรักษาลูกค้า การลดอัตราการยกเลิกบริการลง 10% จะมีความเกี่ยวข้องมากกว่าการเพิ่มจำนวนผู้สมัครใหม่
👉 กำหนดเวลา: กำหนดเส้นตายเพื่อรักษาความเร่งด่วน ตัวอย่าง: "เปิดตัวหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในวันที่ 15 เมษายน"
ด้วย ClickUp Goals การติดตามเป้าหมายกลายเป็นเรื่องง่าย—ตั้งค่าเป้าหมาย แบ่งย่อย และดูความก้าวหน้าของคุณเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์
สรุปโดยย่อ:
1. ไปที่ ClickUp, ล็อกอินด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ.
2. ไปที่แถบด้านข้างและค้นหา เป้าหมาย จากตัวเลือกที่ให้ไว้ หรือคลิก เพิ่มเติม แล้วเลือก เป้าหมาย
3. คลิก ตั้งเป้าหมาย เพื่อกำหนดเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
4. กรอกชื่อเป้าหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
5. กำหนดวันครบกำหนดและเพิ่มคำอธิบายว่าทำไมเป้าหมายนี้จึงสำคัญและควรบรรลุผลได้อย่างไรโดยคุณหรือเพื่อนร่วมทีมของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่าง OKR – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2: แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย
การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เล็กลงเป็นชิ้น ๆ เป็นความคิดที่ดีเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความท่วมท้น
ตัวอย่างเช่น โดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย คุณสามารถ:
- สร้างเป้าหมายย่อยที่ช่วยให้การติดตามเป้าหมายเป็นระบบ
- ติดตามความคืบหน้าเชิงปริมาณแทนที่จะเป็นเชิงอัตวิสัย
- ทำให้เป้าหมายที่สำคัญรู้สึกสามารถบรรลุได้มากขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายภายในเป้าหมายของคุณโดยใช้ ClickUp:
1. เปิด เป้าหมาย ของคุณแล้วคลิก สร้างเป้าหมาย
2. เพิ่มชื่อเป้าหมายและกำหนด เจ้าของ เพื่อติดตามความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับขั้นตอนก่อนหน้า
3. เลือก ประเภทเป้าหมาย ตามวิธีที่คุณจะวัดความก้าวหน้า
4. กำหนด ค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุด (เช่น $0 → $50,000 สำหรับรายได้) หรือ 'เสร็จ' หรือ 'ไม่เสร็จ' ตามประเภทของเป้าหมาย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประเภทเป้าหมายที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์ต่างๆ:
|ประเภทเป้าหมาย
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ตัวอย่าง
|หมายเลข
|ตัวชี้วัดการเติบโต, KPI
|ได้รับลูกค้าใหม่ 500 ราย
|สกุลเงิน
|เป้าหมายทางการเงิน
|สร้างรายได้ 200,000 ดอลลาร์
|จริง/เท็จ
|โครงการเป้าหมาย
|ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด
|งาน
|ความคืบหน้าของกระบวนการทำงาน
|เสร็จสิ้น 10 บทความบล็อก
ขั้นตอนที่ 3: จัดเป้าหมายให้สอดคล้องกับโครงการและงาน
เมื่อเป้าหมายของคุณถูกแยกย่อยออกเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมโยงมันกับ งานจริง
โดยสรุป คุณต้อง:
✅ เชื่อมโยงเป้าหมายกับงาน: แต่ละเป้าหมายควรมีรายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง✅ กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จสิ้นตามลำดับที่ถูกต้อง✅ ใช้ความสำคัญและสถานะ: ติดตามความเร่งด่วนและความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และอะไรจะดีไปกว่าการทำให้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นด้วย ClickUp? อย่างง่าย ๆ มันช่วยให้คุณผสานเป้าหมายเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น นี่คือวิธีการ:
1. เปิด เป้าหมาย ภายในเป้าหมายของคุณ
2. เลือก งาน เป็นประเภทเป้าหมาย
3. เชื่อมโยงงานที่มีอยู่หรือสร้างงานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
4. ใช้ การพึ่งพา เพื่อจัดการลำดับงาน
5. ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดและรายงาน
กุญแจสำคัญในการรักษาเส้นทางคือการมี การมองเห็น การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถระบุอุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนได้อย่างมีข้อมูล
1.ไปที่แดชบอร์ด ClickUpจากแถบด้านข้าง
2. คลิก + เพิ่มบัตร และเลือก บัตรเป้าหมาย
3. ปรับแต่งด้วย แผนภูมิ, กราฟ, หรือ การ์ดงาน
4. เปิดใช้งาน การรวมเป้าหมาย เพื่อดูภาพรวมในระดับสูงของเป้าหมายหลายรายการ
📊 เมื่อคุณตั้งค่าแดชบอร์ดเรียบร้อยแล้ว นี่คือสิ่งที่คุณสามารถติดตามได้:✔ ความคืบหน้าของเป้าหมายโดยรวม: คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่?✔ อัตราการเสร็จสิ้นงาน: งานถูกทำเสร็จตรงเวลาหรือไม่?✔ การกระจายงาน: งานถูกกระจายอย่างสมดุลในทีมหรือไม่?✔ ประสิทธิภาพของสปรินต์: ทีม Agile บรรลุเป้าหมายได้เร็วแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 5: ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพตามความจำเป็น
ไม่มีเป้าหมายใดที่ตายตัว เมื่อมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น ลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป และความท้าทายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการ ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
ดังนั้น:
✅ ตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ: การตรวจสอบทุกเดือนหรือทุกไตรมาสช่วยปรับปรุงเป้าหมาย
✅ ระบุจุดคอขวด: วิเคราะห์พื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง
✅ จัดสรรทรัพยากรใหม่: ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญตามปริมาณงานและกำหนดเวลา
ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายในClickUp:
1. เปิด เป้าหมายของคุณ และคลิกที่ เมนูสามจุด
2. ปรับเปลี่ยน วันครบกำหนด, ค่าเป้าหมาย, หรือ ผู้รับผิดชอบ ตามความจำเป็น
3. มอบหมายงานใหม่หรือ ปรับลำดับความสำคัญ ตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน
4. ใช้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากแดชบอร์ด และ รายงาน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต
📌 ตัวอย่าง: หากเป้าหมายของคุณคือ "เพิ่มยอดขาย 20%" แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามี อัตราการแปลงสูงขึ้นผ่านการตลาดทางอีเมล คุณอาจปรับทรัพยากรให้มากขึ้นกับกลยุทธ์นั้น
ตอนนี้ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่การนำไปปฏิบัติและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แทนที่จะตั้งค่าโครงสร้างเป้าหมายด้วยตนเองลองใช้เทมเพลต SMART Goals ของ ClickUp ซึ่งมาพร้อมกับกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายมีความ เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และ มีกรอบเวลา
ด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART นี้ คุณสามารถ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้กรอบเป้าหมาย SMART
- มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายเพื่อให้เป้าหมายสามารถดำเนินการได้และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตาม KPI, จุดสำคัญ, และตัวชี้วัดหลักในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามแบบภาพและการอัปเดตอัตโนมัติของ ClickUp
- รักษาความรับผิดชอบโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายกับโครงการ ทีม และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายของทีมทั้งหมด เทมเพลตนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายสามารถบรรลุได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายใน ClickUp
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อยกระดับการตั้งเป้าหมายของคุณใน ClickUp ให้ดียิ่งขึ้น
1. ใช้โฟลเดอร์เป้าหมาย
จัดระเบียบเป้าหมายโดยใช้ โฟลเดอร์เป้าหมาย เพื่อแยกวัตถุประสงค์ระยะยาวเชิงกลยุทธ์ออกจากวัตถุประสงค์ระยะสั้นเชิงยุทธวิธี จัดหมวดหมู่ตาม เป้าหมายทางธุรกิจ ส่วนบุคคล หรือทีม เพื่อรักษาความชัดเจน
📌 ตัวอย่าง:
📁เป้าหมายทางธุรกิจ
- 🎯 เพิ่มรายได้ประจำปีเป็น 2 ล้านดอลลาร์ (ดำเนินการแล้ว 25%)
- 🎯 ขยายตลาดเข้าสู่ยุโรป (ดำเนินการแล้ว 10%)
📁 เป้าหมายการพัฒนาตนเอง
- 🎯 วิ่งฮาล์ฟมาราธอนให้สำเร็จภายในเดือนตุลาคม (ทำสำเร็จแล้ว 30%)
- 🎯 อ่านหนังสือ 24 เล่มใน 12 เดือน (ทำสำเร็จ 50%)
2. จัดตั้งระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเป้าหมาย
เพิ่ม ฟิลด์ระดับความเสี่ยงแบบกำหนดเอง ให้กับทุกเป้าหมายเพื่อติดตามความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จของเป้าหมายนั้น ๆ อัตโนมัติการแจ้งเตือนตามความเสี่ยงเพื่อให้การแทรกแซงทันเวลาเมื่อเป้าหมายกำลังล่าช้า
🎯 ตัวอย่าง:
เป้าหมาย: เพิ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาดขึ้น 50%
ฟิลด์ที่กำหนดเอง: หากจำนวนลูกค้าเป้าหมายต่ำกว่าเป้าหมาย 20% ในช่วงกลางไตรมาส ClickUp จะอัปเดตสถานะเป้าหมายเป็น '🔴 ความเสี่ยงสูง' และแจ้งเตือนทีมการตลาดโดยอัตโนมัติ
3. ดำเนินการอัตโนมัติแบบ if-then สำหรับการปรับเป้าหมาย
ใช้ ระบบอัตโนมัติ IF-THEN ของ ClickUp เพื่อกระตุ้นการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากเป้าหมายมีความเสี่ยง วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาทันทีโดยไม่ต้องรอการดำเนินการด้วยตนเอง
🎯 ตัวอย่าง:
เป้าหมาย: เผยแพร่บล็อกโพสต์ 2 บทความต่อสัปดาห์
กฎการทำงานอัตโนมัติ: หากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์โดยไม่มีโพสต์บล็อกใด ๆ ถูกเผยแพร่ ClickUp จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการเนื้อหาและกำหนดการประชุมเพื่อทบทวนกลยุทธ์
4. ใช้ ClickUp Docs เพื่อรักษาการทบทวนเป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทั้งหมดไว้ใน เอกสาร ของ ClickUp เพื่อติดตามบทเรียนที่ได้เรียนรู้ ความท้าทายที่เผชิญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงสำหรับการวางแผนในอนาคต เชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้กับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
🎯ตัวอย่าง:
เป้าหมาย: เพิ่มการมีส่วนร่วมบน LinkedIn ขึ้น 200%
การทบทวนย้อนหลัง: เอกสาร ClickUp สรุปประเภทโพสต์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และคำแนะนำสำหรับไตรมาสถัดไป
5. กำหนดการประชุมทบทวนเป้าหมายรายไตรมาสในปฏิทิน ClickUp
กำหนดเวลา การประชุมทบทวนเป็นประจำ ในปฏิทิน ClickUp เพื่อประเมินความคืบหน้าของเป้าหมาย มอบหมาย รายการดำเนินการ ใน ClickUp สำหรับเป้าหมายที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และบันทึกขั้นตอนถัดไปในเอกสาร ClickUp Doc
🎯 ตัวอย่าง: เป้าหมาย: เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าขึ้น 15%
วาระการประชุมรายไตรมาส (เก็บไว้ในเอกสาร ClickUp)
อัตราการคงอยู่: +8% (ต้องปรับปรุง)
ปัญหา: การติดตามลูกค้าไม่เพียงพอ
แผนปฏิบัติการ: มอบหมายงานอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้า
ตัวอย่างจริงของการตั้งเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จใน ClickUp
คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายของ ClickUp ได้ช่วยให้ทั้งธุรกิจและบุคคลสามารถจัดการและบรรลุเป้าหมายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่นHYPERVSN บริษัทชั้นนำด้านจอแสดงผลแบบโฮโลกราฟิก เผชิญกับความท้าทายในการจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายรายการในขณะที่รักษาความสอดคล้องของทีมงานทั่วโลก พวกเขาต้องการระบบตั้งเป้าหมายที่สามารถให้โครงสร้าง ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และสร้างความรับผิดชอบในทุกทีม
ทางออกคืออะไร? ด้วยการนำฟีเจอร์ Goals ของ ClickUp มาใช้ พวกเขาสามารถ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
- กำหนด OKR เพื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ใช้การสรุปเป้าหมายเพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น
- ผสานรวมแดชบอร์ดเพื่อการรายงานแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ผลลัพธ์คืออะไร? ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ HYPERVSN จัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดการสื่อสารผิดพลาด และรับประกันการส่งมอบตรงเวลา
ClickUp พิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นมากซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลากหลายวิธี ClickUp Goals ช่วยให้ทีมมีภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยรวมและมองเห็นได้ว่างานย่อยที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละงานมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างไร
ClickUp พิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นมากซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลากหลายวิธี ClickUp Goals ช่วยให้ทีมมีภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยรวมและมองเห็นได้ว่างานย่อยที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละชิ้นมีส่วนช่วยในการประสบความสำเร็จของบริษัทอย่างไร
ClickUp เทียบกับเครื่องมือตั้งเป้าหมายอื่น ๆ
เมื่อประเมินซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุด ClickUp โดดเด่นด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมในตัวเดียว มอบการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการปรับแต่ง ความสามารถในการขยายตัว และความคุ้มค่า
- ชุดคุณสมบัติครบวงจร: ต่างจากแพลตฟอร์มหลายตัวที่เชี่ยวชาญเฉพาะการติดตามเป้าหมาย ClickUp ผสานงาน, เอกสาร, และเป้าหมายไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว
- การปรับแต่ง: ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานได้อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับกระบวนการทำงานและความชอบที่หลากหลาย ซึ่งมักถูกจำกัดในแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ความสามารถในการปรับขนาด: ออกแบบมาเพื่อรองรับทีมทุกขนาด ClickUp ปรับตัวได้อย่างราบรื่นตามความต้องการของทุกคน ตั้งแต่ผู้ใช้รายบุคคลไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและความสามารถในการปรับตัว
- ความสามารถในการจ่าย: ด้วยโครงสร้างราคาที่แข่งขันได้ ClickUp มอบคุณสมบัติที่แข็งแกร่งในอัตราที่คุ้มค่า มอบคุณค่าที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ตั้งเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้าโดยใช้ ClickUp
การตั้งเป้าหมายนั้นง่าย—แต่การบรรลุเป้าหมายต่างหากที่เป็นความท้าทายที่แท้จริง หากปราศจากระบบที่เป็นโครงสร้าง เป้าหมายก็อาจกลายเป็นเพียงความคิดที่ถูกลืม แทนที่จะเป็นความสำเร็จที่วัดได้
ClickUp เปลี่ยนการตั้งเป้าหมายจากรายการคงที่ให้เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้และติดตามได้ ทำให้ทุกขั้นตอนพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้น
ด้วยการติดตามเป้าหมาย การผสานงานกับระบบต่าง ๆ แผงควบคุม และมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp คุณจะสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างครบถ้วน รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ กำหนดเวลาโครงการ หรือพัฒนาตนเอง ClickUp จะช่วยให้เป้าหมายของคุณเป็นระเบียบและสามารถบรรลุได้
พร้อมที่จะควบคุมเป้าหมายของคุณแล้วหรือยัง?
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ และเริ่มเปลี่ยนความทะเยอทะยานของคุณให้กลายเป็นความจริง!