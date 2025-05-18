บล็อก ClickUp
Goals

วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตาม

18 พฤษภาคม 2568

เคยรู้สึกไหมว่าคุณยุ่งตลอดเวลาแต่ไม่ได้มีความก้าวหน้าจริงๆ?

มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีหลักเป้าหมายที่ชัดเจนคอยชี้นำคุณ

ไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพการงาน การตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีทิศทาง ทำให้คุณมีสมาธิ และช่วยให้คุณวัดความสำเร็จได้

แต่การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพื่อให้เป้าหมายเหล่านั้นประสบความสำเร็จ คุณต้องมีระบบที่ช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้า และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้บุคคลและทีมเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นความจริง ด้วยคุณสมบัติเช่นการติดตามเป้าหมาย, การจัดการงาน, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ClickUp ทำให้ความทะเยอทะยานของคุณเป็นจริงได้

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ ClickUp เพื่อกำหนด ติดตาม และบรรลุเป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างความก้าวหน้าได้จริง!

⏰ สรุป 60 วินาที

  • ClickUpช่วยให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดเส้นตายเพื่อความรับผิดชอบ
  • ผู้ใช้สามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยได้ เช่น เป้าหมายตามงาน, เป้าหมายตามจำนวน, เป้าหมายทางการเงิน, หรือเป้าหมายแบบจริง/เท็จ
  • ClickUp ผสานเป้าหมายเข้ากับงานและงานย่อยโดยตรง ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความคืบหน้าผ่านกระบวนการทำงานที่สามารถดำเนินการได้
  • กรอบเป้าหมาย SMART ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเป้าหมายที่มีโครงสร้างและสมจริง
  • ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม สามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของงาน และแนะนำการทำงานอัตโนมัติเพื่อการติดตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ClickUp Docsสามารถใช้สำหรับการทบทวนเป้าหมาย การจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ความท้าทาย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนในอนาคต
  • บริษัทอย่าง HYPERVSN ได้ใช้ClickUp Goalsเพื่อปรับปรุงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการประสานงานในทีม และรับประกันการส่งมอบตรงเวลา

การทำความเข้าใจคุณสมบัติการตั้งเป้าหมายของ ClickUp

การไม่มีเป้าหมายอาจหมายถึงการไม่สอดคล้องกันและการตัดสินใจที่ช้า

และนั่นคือสิ่งที่ClickUpแก้ไขได้ มันชี้แนะการทำงานของคุณ ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน และทำให้ความสำเร็จสามารถวัดได้

มาดูกันว่า:

1. เป้าหมาย ClickUp

ClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แบ่งย่อยเป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริง และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ

โดยสรุป:

  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ เพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือ
  • มอบเป้าหมายให้กับเจ้าของเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
  • กำหนดเส้นตายเพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนและหลีกเลี่ยงการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย
ClickUp-3.0-เป้าหมาย-แบบง่าย: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Goals

แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น คุณสามารถทำได้มากกว่านี้ด้วยเป้าหมาย เช่น 👇

รายงานความก้าวหน้า

การสรุปความคืบหน้าช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายหลายรายการในมุมมองเดียว แทนที่จะติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายแยกกัน คุณสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันในโฟลเดอร์และดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าสะสมได้อย่างรวดเร็ว

ความคืบหน้าของเป้าหมาย Clickup สะสมขึ้นไป
ติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าที่อัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยเป้าหมายของ ClickUp

เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร, OKRs, หรือโครงการที่มีหลายทีมซึ่งมีเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงไปสู่ภารกิจใหญ่

🎯 ตัวอย่าง: หากเป้าหมายของคุณคือ 'เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 30%' และคุณมีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 'เปิดตัวแคมเปญ SEO' หรือ 'รันโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย' เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายของคุณจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่องานเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์!

เป้าหมายส่วนตัว vs. เป้าหมายสาธารณะ

ClickUp ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเป้าหมายใดควรเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ

  • เป้าหมายส่วนตัว: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายส่วนบุคคลแบบ SMART การติดตามพฤติกรรม หรือเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการความลับ
  • เป้าหมายสาธารณะ: เหมาะสำหรับการสร้างความโปร่งใสในระดับทีมหรือทั้งบริษัท

🎯ตัวอย่าง: ทีม HR สามารถมีเป้าหมายส่วนตัวสำหรับเป้าหมายการจ้างงานภายในองค์กร ในขณะที่เป้าหมาย SMART ทางวิชาชีพที่ครอบคลุมทั้งบริษัท เช่น 'เพิ่มดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน' จะยังคงเป็นสาธารณะเพื่อกระตุ้นทีมต่างๆ

โบนัส:ตัวอย่างเป้าหมายระยะยาว 1-5-10 ปี สำหรับการวางแผนเป้าหมายระยะยาว

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

ถัดไป, ClickUp ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโดยการแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถติดตามได้. แทนที่จะรู้สึกถูกท่วมท้นโดยเป้าหมายสุดท้าย, คุณจะมีจุดตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อนำทางความคืบหน้าของคุณ.

คุณจะได้รับ เป้าหมายสี่ประเภท:

  • เป้าหมายตามงาน: เชื่อมโยงงานกับเป้าหมาย และ ClickUp จะอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่องานที่เชื่อมโยง รายการ หรืองานย่อยเสร็จสมบูรณ์
เป้าหมายตามงานใน ClickUp Goals: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย
  • เป้าหมายที่อิงตัวเลข: กำหนดค่าที่สามารถวัดผลได้ เช่น เพิ่มยอดขายขึ้น 20% หรือลดเวลาการตอบสนองให้ต่ำกว่าสองชั่วโมง สำหรับเป้าหมายที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็นหน่วยที่ชัดเจนได้
เป้าหมายตามตัวเลขในเป้าหมายของ ClickUp
  • เป้าหมายทางการเงิน: สร้างเป้าหมายทางการเงินสำหรับเป้าหมายเช่นการเติบโตของรายได้การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือการลดต้นทุน
เป้าหมายทางการเงินใน ClickUp Goals: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย
  • เป้าหมายจริง/เท็จ: ใช้เป้าหมายเหล่านี้เมื่อคุณสามารถอธิบายการสำเร็จในคำที่ง่าย ๆ เช่น 'ทำเสร็จ/ไม่ทำเสร็จ' หรือ 'สมบูรณ์/ไม่สมบูรณ์'
เป้าหมายจริงและเป้าหมายหลอกในเป้าหมายของ ClickUp

🎯 ตัวอย่าง: สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย แทนที่จะตั้งวัตถุประสงค์ที่คลุมเครือ คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น:

📌 โพสต์ 20 ครั้งต่อเดือน และได้รับผู้ติดตามใหม่ 5,000 คนภายในหกเดือน (เป้าหมายตามจำนวน)

📌 เปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงินทุกเดือนเพื่อเพิ่มการเข้าถึง (เป้าหมายจริง/เท็จ)

📌 ใช้จ่าย $5,000 ในการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์และติดตามรายได้ที่เกิดขึ้น (เป้าหมายทางการเงิน)

3. การบูรณาการงานและงานย่อย

ใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายของคุณได้โดยตรงผ่านClickUp Tasks ทำให้ทุกการกระทำมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ขึ้น

ซอฟต์แวร์การจัดการงานนี้เปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้จริง โดยแต่ละงานที่เสร็จสมบูรณ์จะนำคุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งงานออกเป็นงานหลักและงานย่อย โดยงานหลักจะเป็นรายการงานหลักที่ต้องดำเนินการ และ งานย่อย จะเป็นตัวแทนของขั้นตอนย่อยภายในงานหลัก

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ 'กฎ 2 นาที' สำหรับการจัดการงาน หากงานใดใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาที ให้ทำทันทีแทนที่จะสร้างงานย่อย สำหรับงานอื่นๆ ให้สร้างงานย่อยที่เหมาะสมพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลาที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลังเพื่อช่วยจัดการงานและงานย่อย:

  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มข้อมูลเฉพาะ เช่น งบประมาณ สถานะการอนุมัติ หรือตัวชี้วัดสำคัญ
  • ระดับความสำคัญ: จัดประเภทงานเป็น ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, หรือ ต่ำ เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
  • สถานะที่กำหนดเอง: กำหนดขั้นตอนการทำงาน เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'ต้องการตรวจสอบ', หรือ 'ติดขัด' เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ งานบางอย่างยังต้องพึ่งงานอื่นก่อนที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ฟีเจอร์การพึ่งพาของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถรักษาลำดับการทำงานและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดได้

  • การพึ่งพาแบบ 'รออยู่': งาน B ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างาน A จะเสร็จสิ้น
  • 'การบล็อก' ความพึ่งพา: งาน A กำลังขัดขวางไม่ให้งาน B ดำเนินต่อไป
  • 'การพึ่งพาที่เกี่ยวข้อง': งานเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันแต่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการเสร็จสิ้นของกันและกัน
ClickUp-3.0-มุมมองงาน-การพึ่งพา: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย
ติดตามการพึ่งพาของงานและหลีกเลี่ยงคอขวดที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ ClickUp Tasks

🎯 ตัวอย่าง: สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ แทนที่จะมองว่าเป็นงานเดียว คุณสามารถจัดโครงสร้างได้ดังนี้:

  งานหลัก: การพัฒนาเว็บไซต์ งานย่อย 1: สรุปแบบร่าง (Wireframes) งานย่อย 2: พัฒนาหน้าแรก (Homepage) งานย่อย 3: ทำการทดสอบกับผู้ใช้ (User Testing) งานย่อย 4: เผยแพร่เวอร์ชันที่ใช้งานจริง
  • งานย่อย 1: สรุปแบบร่างโครงสร้าง
  • งานย่อย 2: พัฒนาหน้าแรก
  • งานย่อย 3: ดำเนินการทดสอบผู้ใช้
  • งานย่อย 4: ดำเนินการปรับใช้เวอร์ชันที่ใช้งานจริง
  • งานย่อย 1: สรุปแบบร่างโครงสร้าง
  • งานย่อย 2: พัฒนาหน้าแรก
  • งานย่อย 3: ดำเนินการทดสอบผู้ใช้
  • งานย่อย 4: ดำเนินการปรับใช้เวอร์ชันที่ใช้งานจริง

แต่ละงานย่อยสามารถมีวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญของตนเองได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังประสบปัญหาในการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ ให้ClickUp Brainช่วยคุณ

แทนที่จะกำหนดเป้าหมายสำคัญด้วยตนเองให้ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างงานและงานย่อยโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผน

ClickUp Brain ยังช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของงานโดยการจัดอันดับตามความเร่งด่วนและผลกระทบ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่สำคัญที่สุดได้รับการดำเนินการก่อน นอกจากนี้ยังแนะนำการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ ช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูง

ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย

แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brainผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

4. แดชบอร์ดและการรายงาน

แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณง่ายขึ้นแบบเรียลไทม์ แทนที่จะเดาว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายแค่ไหน คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน

แดชบอร์ดของ ClickUp: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย
รับมุมมองระดับสูงของเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหมุดหมายของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

ดูว่างานแต่ละอย่างมีส่วนช่วยเป้าหมายของคุณอย่างไร ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม และติดตามตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดในที่เดียว ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับเป้าหมายของคุณได้ เพิ่มวิดเจ็ตติดตามความคืบหน้า แผนภูมิแสดงความสำเร็จ หรือการ์ดแสดงปริมาณงาน เพื่อดูสถานะของงานได้อย่างชัดเจน

📌 สร้างขึ้นเพื่อคุณ นี่คือรายการวิดเจ็ตที่คุณสามารถใช้บนแดชบอร์ด:

  • วิดเจ็ตรายการงาน → ดูงานที่เปิดอยู่ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว หรืองานที่ล่าช้า
  • วิดเจ็ตติดตามเวลา → ตรวจสอบชั่วโมงที่บันทึกไว้ตามบุคคลหรือโครงการ
  • วิดเจ็ตปริมาณงาน → ปรับสมดุลปริมาณงานและป้องกันการหมดไฟ
  • วิดเจ็ตเป้าหมาย → ติดตามความคืบหน้าของ OKR ของบริษัท, เป้าหมายการขาย, หรือเป้าหมายสำคัญ
  • วิดเจ็ตแผนภูมิ → แสดงข้อมูลด้วยกราฟแท่ง, กราฟวงกลม, และกราฟเส้น

วิดเจ็ตฝังแบบกำหนดเอง → ดึงรายงาน, ลิงก์ภายนอก, หรือข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอก

โบนัส:วิธีสร้างแดชบอร์ด OKR (พร้อมเทมเพลต)

5. มุมมองที่กำหนดเองสำหรับการติดตามเป้าหมาย

การติดตามเป้าหมายไม่ใช่กระบวนการที่เหมาะกับทุกคน บางคนต้องการรายการที่มีโครงสร้าง ในขณะที่บางคนทำงานได้ดีที่สุดกับเวิร์กโฟลว์แบบภาพClickUp's Custom Viewsปรับตัวให้เข้ากับวิธีที่คุณติดตามเป้าหมาย ทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์

แทนที่จะบังคับให้คุณใช้รูปแบบที่ตายตัว มันให้คุณสลับไปมาระหว่างมุมมองต่าง ๆ ตามขั้นตอนการทำงานของคุณ:

  • มุมมองรายการ: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโครงสร้าง เห็นงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในรูปแบบที่เป็นระเบียบ พร้อมลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะที่ชัดเจน
  • มุมมองกระดานคัมบัง: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ระบบคัมบัง ลากและวางงานผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
  • มุมมองแผนภูมิแกนต์: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีกำหนดเวลาเป็นสำคัญ แผนภาพแสดงการพึ่งพา ปรับปรุงกำหนดเวลา และทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนด

หากคุณกำลังทำงานกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด,มุมมองปฏิทินจะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้. มันจัดเรียงงาน, จุดสำคัญ, และวันที่ครบกำหนดในรูปแบบที่สะอาดและชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้ในพริบตา.

นอกจากนี้ ยังสามารถซิงค์กับ Google Calendar และปฏิทินภายนอกอื่น ๆ ได้ ทำให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญของคุณอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน

มุมมองปฏิทิน ClickUp: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย
ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกำหนดส่งด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

คู่มือทีละขั้นตอน: การตั้งเป้าหมายใน ClickUp

การตั้งเป้าหมายนั้นง่าย แต่การรักษาเป้าหมายไว้? นั่นคือจุดที่คนส่วนใหญ่ประสบปัญหา กุญแจสำคัญคือการสร้าง ระบบที่ทำให้คุณรับผิดชอบ

ตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างเป้าหมายและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพทีละขั้นตอนโดยใช้ ClickUp 👇

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนแรกในกระบวนการตั้งเป้าหมายคือการเขียนคำแถลงเป้าหมาย ยิ่งเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจงและมีโครงสร้างมากเท่าใด ก็ยิ่งง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจไว้ได้มากขึ้นเท่านั้น

เป้าหมายที่แข็งแกร่งต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน และเป้าหมายแบบ SMART มอบกรอบการทำงานที่สมบูรณ์แบบ นี่คือสิ่งที่พวกเขาหมายถึง ⬇️

👉 ระบุอย่างชัดเจน: กำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร แทนที่จะพูดว่า "เพิ่มรายได้" ให้พูดว่า "เพิ่มรายได้ต่อเดือน 15% ภายในไตรมาสที่ 2"

👉 วัดผลได้: ระบุตัวเลขหรือผลลัพธ์สำคัญเพื่อติดตามความสำเร็จ ตัวอย่าง: "เพิ่มผู้ติดตามอีเมลใหม่ 1,000 รายภายในสิ้นไตรมาส"

👉 สามารถทำได้: จงมีความทะเยอทะยานแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง หากอัตราการเติบโตในอดีตของคุณอยู่ที่ 5% การเพิ่มขึ้น 15% อาจต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ ในขณะที่เป้าหมาย 50% อาจไม่สมจริง

👉 ความเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่า หากบริษัทของคุณมุ่งเน้นการรักษาลูกค้า การลดอัตราการยกเลิกบริการลง 10% จะมีความเกี่ยวข้องมากกว่าการเพิ่มจำนวนผู้สมัครใหม่

👉 กำหนดเวลา: กำหนดเส้นตายเพื่อรักษาความเร่งด่วน ตัวอย่าง: "เปิดตัวหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในวันที่ 15 เมษายน"

ด้วย ClickUp Goals การติดตามเป้าหมายกลายเป็นเรื่องง่าย—ตั้งค่าเป้าหมาย แบ่งย่อย และดูความก้าวหน้าของคุณเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์

สรุปโดยย่อ:

1. ไปที่ ClickUp, ล็อกอินด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ.

2. ไปที่แถบด้านข้างและค้นหา เป้าหมาย จากตัวเลือกที่ให้ไว้ หรือคลิก เพิ่มเติม แล้วเลือก เป้าหมาย

เป้าหมายใน ClickUp

3. คลิก ตั้งเป้าหมาย เพื่อกำหนดเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพของคุณ

การตั้งเป้าหมายใหม่ใน ClickUp: วิธีการใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย

4. กรอกชื่อเป้าหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ

การกำหนดเจ้าของเป้าหมายใน ClickUp

5. กำหนดวันครบกำหนดและเพิ่มคำอธิบายว่าทำไมเป้าหมายนี้จึงสำคัญและควรบรรลุผลได้อย่างไรโดยคุณหรือเพื่อนร่วมทีมของคุณ

การเพิ่มวันครบกำหนดและคำอธิบายให้กับเป้าหมายใน ClickUp: วิธีการใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่าง OKR – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2: แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย

การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เล็กลงเป็นชิ้น ๆ เป็นความคิดที่ดีเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความท่วมท้น

ตัวอย่างเช่น โดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย คุณสามารถ:

  • สร้างเป้าหมายย่อยที่ช่วยให้การติดตามเป้าหมายเป็นระบบ
  • ติดตามความคืบหน้าเชิงปริมาณแทนที่จะเป็นเชิงอัตวิสัย
  • ทำให้เป้าหมายที่สำคัญรู้สึกสามารถบรรลุได้มากขึ้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายภายในเป้าหมายของคุณโดยใช้ ClickUp:

1. เปิด เป้าหมาย ของคุณแล้วคลิก สร้างเป้าหมาย

สร้างเป้าหมายใน ClickUp Goals

2. เพิ่มชื่อเป้าหมายและกำหนด เจ้าของ เพื่อติดตามความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับขั้นตอนก่อนหน้า

3. เลือก ประเภทเป้าหมาย ตามวิธีที่คุณจะวัดความก้าวหน้า

เป้าหมายจริงและเป้าหมายหลอกในเป้าหมายของ ClickUp: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย

4. กำหนด ค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุด (เช่น $0 → $50,000 สำหรับรายได้) หรือ 'เสร็จ' หรือ 'ไม่เสร็จ' ตามประเภทของเป้าหมาย

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประเภทเป้าหมายที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์ต่างๆ:

ประเภทเป้าหมาย เหมาะที่สุดสำหรับ ตัวอย่าง
หมายเลขตัวชี้วัดการเติบโต, KPIได้รับลูกค้าใหม่ 500 ราย
สกุลเงินเป้าหมายทางการเงินสร้างรายได้ 200,000 ดอลลาร์
จริง/เท็จโครงการเป้าหมายออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด
งานความคืบหน้าของกระบวนการทำงานเสร็จสิ้น 10 บทความบล็อก

ขั้นตอนที่ 3: จัดเป้าหมายให้สอดคล้องกับโครงการและงาน

เมื่อเป้าหมายของคุณถูกแยกย่อยออกเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมโยงมันกับ งานจริง

โดยสรุป คุณต้อง:

เชื่อมโยงเป้าหมายกับงาน: แต่ละเป้าหมายควรมีรายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง✅ กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จสิ้นตามลำดับที่ถูกต้อง✅ ใช้ความสำคัญและสถานะ: ติดตามความเร่งด่วนและความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

และอะไรจะดีไปกว่าการทำให้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นด้วย ClickUp? อย่างง่าย ๆ มันช่วยให้คุณผสานเป้าหมายเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น นี่คือวิธีการ:

1. เปิด เป้าหมาย ภายในเป้าหมายของคุณ

2. เลือก งาน เป็นประเภทเป้าหมาย

การเพิ่มเป้าหมายประเภทงานในเป้าหมายของ ClickUp

3. เชื่อมโยงงานที่มีอยู่หรือสร้างงานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายใน ClickUp Goals: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย

4. ใช้ การพึ่งพา เพื่อจัดการลำดับงาน

5. ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดและรายงาน

กุญแจสำคัญในการรักษาเส้นทางคือการมี การมองเห็น การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถระบุอุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนได้อย่างมีข้อมูล

1.ไปที่แดชบอร์ด ClickUpจากแถบด้านข้าง

2. คลิก + เพิ่มบัตร และเลือก บัตรเป้าหมาย

3. ปรับแต่งด้วย แผนภูมิ, กราฟ, หรือ การ์ดงาน

4. เปิดใช้งาน การรวมเป้าหมาย เพื่อดูภาพรวมในระดับสูงของเป้าหมายหลายรายการ

📊 เมื่อคุณตั้งค่าแดชบอร์ดเรียบร้อยแล้ว นี่คือสิ่งที่คุณสามารถติดตามได้:ความคืบหน้าของเป้าหมายโดยรวม: คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่?✔ อัตราการเสร็จสิ้นงาน: งานถูกทำเสร็จตรงเวลาหรือไม่?✔ การกระจายงาน: งานถูกกระจายอย่างสมดุลในทีมหรือไม่?✔ ประสิทธิภาพของสปรินต์: ทีม Agile บรรลุเป้าหมายได้เร็วแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 5: ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพตามความจำเป็น

ไม่มีเป้าหมายใดที่ตายตัว เมื่อมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น ลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป และความท้าทายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการ ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง

ดังนั้น:

ตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ: การตรวจสอบทุกเดือนหรือทุกไตรมาสช่วยปรับปรุงเป้าหมาย

ระบุจุดคอขวด: วิเคราะห์พื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง

จัดสรรทรัพยากรใหม่: ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญตามปริมาณงานและกำหนดเวลา

ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายในClickUp:

1. เปิด เป้าหมายของคุณ และคลิกที่ เมนูสามจุด

2. ปรับเปลี่ยน วันครบกำหนด, ค่าเป้าหมาย, หรือ ผู้รับผิดชอบ ตามความจำเป็น

3. มอบหมายงานใหม่หรือ ปรับลำดับความสำคัญ ตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน

4. ใช้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากแดชบอร์ด และ รายงาน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต

📌 ตัวอย่าง: หากเป้าหมายของคุณคือ "เพิ่มยอดขาย 20%" แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามี อัตราการแปลงสูงขึ้นผ่านการตลาดทางอีเมล คุณอาจปรับทรัพยากรให้มากขึ้นกับกลยุทธ์นั้น

ตอนนี้ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่การนำไปปฏิบัติและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แทนที่จะตั้งค่าโครงสร้างเป้าหมายด้วยตนเองลองใช้เทมเพลต SMART Goals ของ ClickUp ซึ่งมาพร้อมกับกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายมีความ เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และ มีกรอบเวลา

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายงาน และรักษาความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART นี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้กรอบเป้าหมาย SMART
  • มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายเพื่อให้เป้าหมายสามารถดำเนินการได้และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตาม KPI, จุดสำคัญ, และตัวชี้วัดหลักในที่เดียว
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามแบบภาพและการอัปเดตอัตโนมัติของ ClickUp
  • รักษาความรับผิดชอบโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายกับโครงการ ทีม และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายของทีมทั้งหมด เทมเพลตนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายสามารถบรรลุได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายใน ClickUp

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อยกระดับการตั้งเป้าหมายของคุณใน ClickUp ให้ดียิ่งขึ้น

1. ใช้โฟลเดอร์เป้าหมาย

จัดระเบียบเป้าหมายโดยใช้ โฟลเดอร์เป้าหมาย เพื่อแยกวัตถุประสงค์ระยะยาวเชิงกลยุทธ์ออกจากวัตถุประสงค์ระยะสั้นเชิงยุทธวิธี จัดหมวดหมู่ตาม เป้าหมายทางธุรกิจ ส่วนบุคคล หรือทีม เพื่อรักษาความชัดเจน

จัดเก็บและจัดหมวดหมู่เป้าหมายของคุณในโฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUp: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย
จัดเก็บและจัดหมวดหมู่เป้าหมายที่คล้ายกันอย่างเป็นระเบียบในโฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUp

📌 ตัวอย่าง:

📁เป้าหมายทางธุรกิจ

  • 🎯 เพิ่มรายได้ประจำปีเป็น 2 ล้านดอลลาร์ (ดำเนินการแล้ว 25%)
  • 🎯 ขยายตลาดเข้าสู่ยุโรป (ดำเนินการแล้ว 10%)

📁 เป้าหมายการพัฒนาตนเอง

  • 🎯 วิ่งฮาล์ฟมาราธอนให้สำเร็จภายในเดือนตุลาคม (ทำสำเร็จแล้ว 30%)
  • 🎯 อ่านหนังสือ 24 เล่มใน 12 เดือน (ทำสำเร็จ 50%)

2. จัดตั้งระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเป้าหมาย

เพิ่ม ฟิลด์ระดับความเสี่ยงแบบกำหนดเอง ให้กับทุกเป้าหมายเพื่อติดตามความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จของเป้าหมายนั้น ๆ อัตโนมัติการแจ้งเตือนตามความเสี่ยงเพื่อให้การแทรกแซงทันเวลาเมื่อเป้าหมายกำลังล่าช้า

🎯 ตัวอย่าง:

เป้าหมาย: เพิ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาดขึ้น 50%

ฟิลด์ที่กำหนดเอง: หากจำนวนลูกค้าเป้าหมายต่ำกว่าเป้าหมาย 20% ในช่วงกลางไตรมาส ClickUp จะอัปเดตสถานะเป้าหมายเป็น '🔴 ความเสี่ยงสูง' และแจ้งเตือนทีมการตลาดโดยอัตโนมัติ

3. ดำเนินการอัตโนมัติแบบ if-then สำหรับการปรับเป้าหมาย

ใช้ ระบบอัตโนมัติ IF-THEN ของ ClickUp เพื่อกระตุ้นการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากเป้าหมายมีความเสี่ยง วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาทันทีโดยไม่ต้องรอการดำเนินการด้วยตนเอง

🎯 ตัวอย่าง:

เป้าหมาย: เผยแพร่บล็อกโพสต์ 2 บทความต่อสัปดาห์

กฎการทำงานอัตโนมัติ: หากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์โดยไม่มีโพสต์บล็อกใด ๆ ถูกเผยแพร่ ClickUp จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการเนื้อหาและกำหนดการประชุมเพื่อทบทวนกลยุทธ์

4. ใช้ ClickUp Docs เพื่อรักษาการทบทวนเป้าหมาย

จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทั้งหมดไว้ใน เอกสาร ของ ClickUp เพื่อติดตามบทเรียนที่ได้เรียนรู้ ความท้าทายที่เผชิญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงสำหรับการวางแผนในอนาคต เชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้กับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

🎯ตัวอย่าง:

เป้าหมาย: เพิ่มการมีส่วนร่วมบน LinkedIn ขึ้น 200%

การทบทวนย้อนหลัง: เอกสาร ClickUp สรุปประเภทโพสต์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และคำแนะนำสำหรับไตรมาสถัดไป

5. กำหนดการประชุมทบทวนเป้าหมายรายไตรมาสในปฏิทิน ClickUp

กำหนดเวลา การประชุมทบทวนเป็นประจำ ในปฏิทิน ClickUp เพื่อประเมินความคืบหน้าของเป้าหมาย มอบหมาย รายการดำเนินการ ใน ClickUp สำหรับเป้าหมายที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และบันทึกขั้นตอนถัดไปในเอกสาร ClickUp Doc

🎯 ตัวอย่าง: เป้าหมาย: เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าขึ้น 15%

วาระการประชุมรายไตรมาส (เก็บไว้ในเอกสาร ClickUp)

อัตราการคงอยู่: +8% (ต้องปรับปรุง)

ปัญหา: การติดตามลูกค้าไม่เพียงพอ

แผนปฏิบัติการ: มอบหมายงานอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้า

ตัวอย่างจริงของการตั้งเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จใน ClickUp

คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายของ ClickUp ได้ช่วยให้ทั้งธุรกิจและบุคคลสามารถจัดการและบรรลุเป้าหมายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่นHYPERVSN บริษัทชั้นนำด้านจอแสดงผลแบบโฮโลกราฟิก เผชิญกับความท้าทายในการจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายรายการในขณะที่รักษาความสอดคล้องของทีมงานทั่วโลก พวกเขาต้องการระบบตั้งเป้าหมายที่สามารถให้โครงสร้าง ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และสร้างความรับผิดชอบในทุกทีม

ทางออกคืออะไร? ด้วยการนำฟีเจอร์ Goals ของ ClickUp มาใช้ พวกเขาสามารถ:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
  • กำหนด OKR เพื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ใช้การสรุปเป้าหมายเพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น
  • ผสานรวมแดชบอร์ดเพื่อการรายงานแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ผลลัพธ์คืออะไร? ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ HYPERVSN จัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดการสื่อสารผิดพลาด และรับประกันการส่งมอบตรงเวลา

ClickUp พิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นมากซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลากหลายวิธี ClickUp Goals ช่วยให้ทีมมีภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยรวมและมองเห็นได้ว่างานย่อยที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละงานมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างไร

ClickUp พิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นมากซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลากหลายวิธี ClickUp Goals ช่วยให้ทีมมีภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยรวมและมองเห็นได้ว่างานย่อยที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละงานมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างไร

ClickUp เทียบกับเครื่องมือตั้งเป้าหมายอื่น ๆ

เมื่อประเมินซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุด ClickUp โดดเด่นด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมในตัวเดียว มอบการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการปรับแต่ง ความสามารถในการขยายตัว และความคุ้มค่า

  • ชุดคุณสมบัติครบวงจร: ต่างจากแพลตฟอร์มหลายตัวที่เชี่ยวชาญเฉพาะการติดตามเป้าหมาย ClickUp ผสานงาน, เอกสาร, และเป้าหมายไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว
  • การปรับแต่ง: ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานได้อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับกระบวนการทำงานและความชอบที่หลากหลาย ซึ่งมักถูกจำกัดในแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ความสามารถในการปรับขนาด: ออกแบบมาเพื่อรองรับทีมทุกขนาด ClickUp ปรับตัวได้อย่างราบรื่นตามความต้องการของทุกคน ตั้งแต่ผู้ใช้รายบุคคลไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและความสามารถในการปรับตัว
  • ความสามารถในการจ่าย: ด้วยโครงสร้างราคาที่แข่งขันได้ ClickUp มอบคุณสมบัติที่แข็งแกร่งในอัตราที่คุ้มค่า มอบคุณค่าที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ตั้งเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้าโดยใช้ ClickUp

การตั้งเป้าหมายนั้นง่าย—แต่การบรรลุเป้าหมายต่างหากที่เป็นความท้าทายที่แท้จริง หากปราศจากระบบที่เป็นโครงสร้าง เป้าหมายก็อาจกลายเป็นเพียงความคิดที่ถูกลืม แทนที่จะเป็นความสำเร็จที่วัดได้

ClickUp เปลี่ยนการตั้งเป้าหมายจากรายการคงที่ให้เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้และติดตามได้ ทำให้ทุกขั้นตอนพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้น

ด้วยการติดตามเป้าหมาย การผสานงานกับระบบต่าง ๆ แผงควบคุม และมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp คุณจะสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างครบถ้วน รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ กำหนดเวลาโครงการ หรือพัฒนาตนเอง ClickUp จะช่วยให้เป้าหมายของคุณเป็นระเบียบและสามารถบรรลุได้

