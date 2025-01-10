10 อันดับเครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะด้วย AI สำหรับปี 2025

การตั้งเป้าหมายที่ ยั่งยืน อาจรู้สึกเหมือนการเล่นเกมของการทดลองและผิดพลาด
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่กำลังวางแผนเส้นทางอาชีพ นักเรียนที่กำลังจมอยู่กับกำหนดส่งงาน หรือใครก็ตามที่กำลังติดตามการออมเงินรายเดือน การเปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
โชคดีที่วันเวลาของการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำแบบคลุมเครือและหวังว่าจะสำเร็จได้ผ่านไปแล้ว เครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMARTที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมที่จะทำงานหนักแทนคุณ—เปลี่ยนความคิดใหญ่ของคุณให้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) และช่วยส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ในบทสรุปนี้เกี่ยวกับเครื่องมือสร้างเป้าหมาย AI SMART ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เรามาสำรวจเครื่องมือที่ล้ำสมัยที่สุดเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่? นี่คือ 10 อันดับคำแนะนำยอดนิยมของเราสำหรับการสร้างเป้าหมาย SMART:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเป้าหมายที่ชาญฉลาดและการจัดการงาน/โครงการแบบบูรณาการ)
- Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเป้าหมายที่ยืดหยุ่นพร้อมการช่วยเหลือจาก AI)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นเป้าหมายด้วยกระดาน Kanban)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายระหว่างหลายทีม)
- Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและการจัดระเบียบงาน)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมาย SMART ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีม)
- Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตาม OKRs และประสิทธิภาพของทีม)
- สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง)
- Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายร่วมกันในทีมระยะไกล)
- Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายในทีมระดับองค์กร)
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะ AI?
การเลือกเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ฟรีที่เหมาะสมจะช่วยให้การตั้งวัตถุประสงค์และการสร้างเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้เครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ข้อเสนอแนะเป้าหมายที่ชัดเจนและกระชับ: เป้าหมายที่สร้างโดย AI ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
- การปรับแต่ง: ความสามารถในการปรับเป้าหมายให้เหมาะสมกับบทบาทเฉพาะ ทีม หรืออุตสาหกรรม
- การติดตามแบบเรียลไทม์: คุณสมบัติในการติดตามความคืบหน้า ตั้งการแจ้งเตือน และปรับเป้าหมายตามความจำเป็น
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและเสนอแนะการปรับปรุง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ตัวเลือกสำหรับสมาชิกทีมในการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายและการติดตาม
- การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการหรือเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่มีอยู่
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อการนำทางและการสร้างเป้าหมายที่ง่ายขึ้น
10 อันดับเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ด้วย AI ที่ดีที่สุด
ตอนนี้เรามาดู 10 เครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเป้าหมายอัจฉริยะและการจัดการงาน/โครงการแบบบูรณาการ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างเป้าหมาย AI SMART ที่สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับงานและโครงการได้อย่างง่ายดายClickUpคือตัวเลือกที่โดดเด่น
เป้าหมายของ ClickUpจะนำวัตถุประสงค์ SMART ของคุณมาแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยและหมุดหมายที่สามารถจัดการได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมาย คุณสามารถแบ่งเป้าหมายหลักในการเพิ่มจำนวนการลงทะเบียน 20% ออกเป็นเป้าหมายย่อย เช่น เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ 15% ปรับปรุงอัตราการแปลงบนหน้า Landing Page 10% และเพิ่มอัตราการคลิกอีเมล 5%
ด้วยการใช้ClickUp Tasks คุณสามารถระบุรายการงานแต่ละรายการภายในแต่ละหมุดหมายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย แถบความคืบหน้าแบบภาพจะช่วยให้เห็นสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน และคุณสามารถอัปเดตหรือปรับเป้าหมายได้ตามต้องการ
มันสำคัญสำหรับฉันที่จะรับรู้ถึงความก้าวหน้าของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ ๆ ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราไม่มีในเครื่องมือก่อนหน้าของเรา
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณมองเห็นและบันทึกเป้าหมาย SMART ของคุณได้ง่ายขึ้น โดยมีส่วนเฉพาะสำหรับการกำหนดเป้าหมาย SMART ของคุณ เช่น ช่องสำหรับคำอธิบายเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
แผ่นงานและกระดานไวท์บอร์ดในตัวช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในกระบวนการตั้งเป้าหมายและปรับความพยายามให้สอดคล้องกัน
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเพื่อตั้ง, ติดตาม, และทำลายเป้าหมายส่วนตัวของคุณได้
เทมเพลตนี้ให้เครื่องมือติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้นและเป้าหมายสำคัญแบบเรียลไทม์ พร้อมเครื่องมือในตัวสำหรับการมอบหมายความรับผิดชอบและเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายโดยตรง
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดความไม่แน่นอนในการตั้งเป้าหมาย ด้วยการเข้าใจข้อมูลที่คุณป้อนและความต้องการของโครงการ ClickUp Brain สามารถแนะนำเป้าหมายที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานย่อยจากงานหลักของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถจัดการเป้าหมายใหญ่ได้อย่างง่ายดายทีละขั้นตอน
หากเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการทำภารกิจหลายอย่างให้เสร็จสิ้น ClickUp Brain สามารถจัดอันดับภารกิจได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ภารกิจที่สำคัญที่สุดได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก ระบบAI ยังช่วยอัตโนมัติภารกิจที่ซ้ำซากหรือเป็นกิจวัตรโดยการให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติแบบif-then ที่กำหนดเองได้ผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วัดความก้าวหน้า ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และจัดการงานหรือประสิทธิภาพของทีม—ทั้งหมดในที่เดียวด้วยClickUp Dashboards
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมหรือโครงการของคุณด้วยมุมมอง ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้ และติดตามเส้นเวลาของเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยความคิดเห็นในภารกิจ, การแจ้งเตือนทันที, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ในClickUp Docs
- ติดตามความคืบหน้าของคุณเทียบกับเป้าหมาย SMARTด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยการผสานรวมเอกสารงานทั้งหมดของคุณเข้ากับ ClickUp อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงบันทึกการประชุม รายงาน นโยบายของบริษัท และคู่มือโครงการ ยิ่งข้อมูลของคุณครอบคลุมมากเท่าไร ClickUp Brain ก็จะสามารถสร้างเป้าหมายที่แม่นยำ มีบริบท และกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเป้าหมายที่ยืดหยุ่นพร้อมความช่วยเหลือจาก AI)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ผสานความยืดหยุ่นเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมสร้างการตั้งเป้าหมายและการบรรลุผลสำเร็จ Notion AI อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
มันช่วยในการตั้งเป้าหมายแบบ SMART โดยเสนอคำแนะนำที่ชาญฉลาด ปรับปรุงโครงสร้าง และทำให้แน่ใจว่าแต่ละเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ มีกรอบเวลา และปฏิบัติได้จริง
ใช้ความสามารถในการปรับตัวและบล็อกการสร้างที่หลากหลายของ Notion เพื่อออกแบบตัวติดตามเป้าหมายที่ปรับแต่งได้เอง การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานร่วมกัน และสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด ทำให้เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดในการไล่ตามเป้าหมายใหญ่ กล้าหาญ และท้าทาย (BHAGs) ไปด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สร้างหมุดหมายที่กำหนดเองเพื่อวัดและติดตามความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสู่เป้าหมาย SMART ของคุณ
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันโดยการสแกนบันทึกประจำวันและระบุการกระทำเฉพาะที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับการจัดการเป้าหมาย การติดตามโครงการ และการจัดทำเอกสารที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ไม่รวมการติดตามเป้าหมายหลักหรือผลลัพธ์สำคัญแบบเฉพาะเหมือนเครื่องมือเป้าหมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- การเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าแบบโมดูลาร์อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Notion AI
- แผนฟรี
- บวก: $12/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI: ส่วนเสริมที่ $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
🧠เกร็ดความรู้: Notion ได้ออกแบบผู้ช่วย AI ของพวกเขาอย่างมีเจตนาให้มีลักษณะที่สนุกสนาน—โดยให้มันมี 'คิ้วที่โค้งงอและลายมือที่คดเคี้ยว'— ทำให้ AI ดูเข้าถึงง่ายและมีลักษณะคล้ายมนุษย์มากขึ้น
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นเป้าหมายด้วยกระดาน Kanban)
หากคุณชอบการมองเห็นเป้าหมายของคุณเป็นงานบนกระดาน Trello เป็นซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่คุณต้องลอง
กระดานสไตล์คัมบังของมันช่วยให้คุณแยกเป้าหมาย SMART ออกเป็นงานที่สามารถทำได้ จัดระเบียบเป็นขั้นตอน (เช่น ต้องทำ กำลังทำ และทำเสร็จแล้ว) และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
แม้ว่าบริการหลักของ Trello จะไม่มีฟีเจอร์ AI แต่ก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Butler และ Power-Ups เพื่อช่วยอัตโนมัติการทำงานและวิเคราะห์ความคืบหน้าของเป้าหมายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างการติดตามเป้าหมายแบบลำดับชั้นด้วยรายการสำหรับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพรายปี, รายไตรมาส, รายเดือน, และรายวัน
- สร้างรายการที่กำหนดเอง เช่น 'งานค้าง', 'กำลังดำเนินการ' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย
- กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเป้าหมายและงาน จัดสรรเป้าหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อความรับผิดชอบส่วนบุคคล
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติของ AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- มุมมองพื้นฐาน การรายงาน และการวิเคราะห์โดยไม่มี Power-Ups
ราคาของ Trello
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยโครงสร้างบอร์ดที่เรียบง่ายเพื่อจัดระเบียบเป้าหมายของคุณ แล้วค่อยๆ เพิ่มชั้นงานและงานย่อยที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายของ Trello มากขึ้น
4. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายระหว่างหลายทีม)
Monday.com ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการกำหนดและติดตามเป้าหมายแบบ SMART ในหลายโครงการ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการติดตามเป้าหมาย มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือเชิงภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และไทม์ไลน์
ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ Monday.com ช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำๆ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการคุณสมบัติการจัดการโครงการและเป้าหมายภายใต้หลังคาเดียว
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ใช้มุมมองแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับมุมมองเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- ได้รับประโยชน์จากระบบสร้างงานอัจฉริยะที่อิงตามข้อมูลประสิทธิภาพในอดีต
- จัดแนวเป้าหมายการทำงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกันโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Zoom, Google Workspace และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- คุณสมบัติของ AI มีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับการจัดการโครงการขนาดเล็กที่ไม่ต้องการคุณสมบัติมากมาย
Monday.com ราคา
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $12/ที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/ที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากมุมมอง 'Workload' ของ Monday.com เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของสมาชิกในทีม ขณะติดตามเป้าหมายที่ท้าทาย โดยรับประกันการกระจายเป้าหมายที่สมดุลและกำหนดเวลาการบรรลุผลที่เป็นจริง
5. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและการจัดระเบียบงาน)
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล Todoist ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายส่วนตัวออกเป็นงานที่สามารถทำได้ ตั้งลำดับความสำคัญ และติดตามกำหนดเวลา
ฟีเจอร์ตารางเวลาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแนะนำกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณโดยพิจารณาจากปริมาณงานและพฤติกรรมของคุณ ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมดุล
ด้วยคุณสมบัติเช่นงานที่ทำซ้ำได้, ป้ายกำกับ, และตัวกรองแบบกำหนดเอง, Todoist ช่วยให้เป้าหมายของคุณเป็นระเบียบและจัดการได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และลำดับความสำคัญ
- เข้าถึงเป้าหมายได้ทุกเมื่อด้วยการรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่คุณใช้ทุกวัน เช่น Google Calendar, Slack และ Outlook
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือตั้งเป้าหมายที่เน้นทีมอื่น ๆ
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการเป้าหมายที่ซับซ้อนหรือการจัดการเป้าหมายของหลายทีม
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
6. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมาย SMART ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีม)
เครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะที่ดีจะทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ต้องการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของโครงการที่กว้างขึ้น และ Asana ก็ทำเช่นนั้นได้ มันช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย เชื่อมโยงกับงาน และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
ฟีเจอร์เป้าหมายของแพลตฟอร์มช่วยให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของทีมในระยะ 1-5-10 ปีถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน วัดผลได้ และเชื่อมโยงกับงานที่สามารถดำเนินการได้จริง
Asana ยังมีมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ รวมถึงไทม์ไลน์ กระดานคัมบัง และรายการ ทำให้ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ทีมของคุณชื่นชอบ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- รับการมองเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายได้ทันทีด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์
- อัตโนมัติลำดับความสำคัญโดยใช้ Asana AI ที่ขับเคลื่อนด้วย Work Graph
- เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ด้วยการผสานรวมแอปมากกว่า 100 รายการ รวมถึง Slack, Zoom และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
- มุมมองที่กำหนดเองมีให้เฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $8. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $19. 21/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเป้าหมายและฟีเจอร์ AI ของ Asana เพื่อสร้างมาตรฐานในการตั้งเป้าหมายทั่วทั้งองค์กรของคุณ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตาม OKRs และประสิทธิภาพของทีม)
หากจุดมุ่งหมายของคุณคือการติดตามประสิทธิภาพของทีมและปรับเป้าหมาย SMART ของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ของทั้งองค์กร Weekdone เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็น OKR ที่สามารถวัดผลได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าผ่านการตรวจสอบและรายงานรายสัปดาห์
ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ข้อมูล Weekdone ช่วยให้ทีมมีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการและผู้นำที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามเป้าหมายและประสิทธิภาพของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone
ข้อจำกัดของ Weekdone
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Weekdone
- ฟรีสำหรับทีมขนาดเล็ก (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
- แพ็กเกจสำหรับ 10 ผู้ใช้: $108/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Weekdone
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง)
สำหรับมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน Smartsheet ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานแบบสเปรดชีตเข้ากับเครื่องมือการจัดการเป้าหมายและโครงการ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเป้าหมาย SMART ในรูปแบบตารางที่ละเอียด พร้อมผสานเข้ากับแผนโครงการขนาดใหญ่
แดชบอร์ดและรายงานของ Smartsheet ให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้า ในขณะที่ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในงานที่ยุ่ง ฟีเจอร์ระดับองค์กรของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับประเภทเป้าหมายและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
- ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการกำหนดตัวชี้วัดเริ่มต้นและสิ้นสุด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำหรับองค์กร เช่น Salesforce และ Microsoft Office
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบจำกัดสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (17,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
9. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายร่วมกันในทีมระยะไกล)
สำหรับทีมระยะไกล, Taskade โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างเป้าหมาย SMART แยกย่อยเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกัน การประชุมวิดีโอสด และการส่งข้อความทันที
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การทำงานอัตโนมัติของงานและคำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายจะบรรลุตามกำหนดเวลา การออกแบบที่เรียบง่ายของ Taskade ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อนหรือยุ่งยาก
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- ตัวแทน AI ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งปรับตัวให้เข้ากับวิธีการตั้งเป้าหมายเฉพาะของคุณ
- สร้างและมองเห็นเป้าหมายโดยใช้รายการ, กระดาน, แผนผังความคิด, และแผนผังการไหล
- ได้รับประโยชน์จากการตั้งเป้าหมายร่วมกันพร้อมกับการประสานงานของทีม
ข้อจำกัดของ Taskade
- ขาดการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
- อาจรู้สึกว่าพื้นฐานเกินไปสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
ราคาของ Taskade
- แผนฟรี
- ข้อดี: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:การตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายในทีมระดับองค์กร)
สำหรับทีมองค์กรที่บริหารโครงการขนาดใหญ่และเป้าหมาย SMART, Wrike นำเสนอเครื่องมือขั้นสูงเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
คุณสมบัติของเป้าหมายของ Wrike ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า, มอบหมายความรับผิดชอบ, และทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายได้รับการบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ.
ระบบปัญญาประดิษฐ์ของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเป้าหมายการผลิตโดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน, ทำนายความเสี่ยง, และปรับสมดุลปริมาณงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เชื่อมโยงโครงการและงานต่างๆ เข้ากับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยตรง
- ใช้ประโยชน์จากโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดขอบเขตเป้าหมายทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ของทีม
- ติดตามความคืบหน้าอย่างครอบคลุมโดยใช้รายงานและการวิเคราะห์ที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ Wrike
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
- มากเกินไปสำหรับความต้องการการจัดการเป้าหมายพื้นฐาน
ราคาของ Wrike
- แผนฟรี
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากโมเดลการทำงานของ Wrike เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายที่กว้างให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามผลได้สำหรับทุกระดับในทีม
ค้นหาเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
การเลือกเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเหมาะสมสามารถช่วยยกระดับการวางแผน การติดตามผล และการบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือเป็นทีมที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น
จากแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและเน้น AI อย่าง Notion AI และ Taskade ไปจนถึงเครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นทีมอย่าง Monday.com และ Wrike แต่ละตัวเลือกมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนใคร
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างการตั้งเป้าหมาย การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่ง
คุณสมบัติ AI ขั้นสูง, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และแดชบอร์ดที่ครอบคลุม ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการบันทึกและบรรลุเป้าหมาย SMART ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเองหรือทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้ทุกเป้าหมายเป็นไปได้ วัดผลได้ และติดตามได้ง่าย
พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนของคุณให้กลายเป็นความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย