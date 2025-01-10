บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะด้วย AI สำหรับปี 2025

Garima Behal
10 มกราคม 2568

การตั้งเป้าหมายที่ ยั่งยืน อาจรู้สึกเหมือนการเล่นเกมของการทดลองและผิดพลาด

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่กำลังวางแผนเส้นทางอาชีพ นักเรียนที่กำลังจมอยู่กับกำหนดส่งงาน หรือใครก็ตามที่กำลังติดตามการออมเงินรายเดือน การเปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป

โชคดีที่วันเวลาของการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำแบบคลุมเครือและหวังว่าจะสำเร็จได้ผ่านไปแล้ว เครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMARTที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมที่จะทำงานหนักแทนคุณ—เปลี่ยนความคิดใหญ่ของคุณให้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) และช่วยส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

ในบทสรุปนี้เกี่ยวกับเครื่องมือสร้างเป้าหมาย AI SMART ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เรามาสำรวจเครื่องมือที่ล้ำสมัยที่สุดเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

⏰ สรุป 60 วินาที

กำลังมองหาเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่? นี่คือ 10 อันดับคำแนะนำยอดนิยมของเราสำหรับการสร้างเป้าหมาย SMART:

  1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเป้าหมายที่ชาญฉลาดและการจัดการงาน/โครงการแบบบูรณาการ)
  2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเป้าหมายที่ยืดหยุ่นพร้อมการช่วยเหลือจาก AI)
  3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นเป้าหมายด้วยกระดาน Kanban)
  4. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายระหว่างหลายทีม)
  5. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและการจัดระเบียบงาน)
  6. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมาย SMART ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีม)
  7. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตาม OKRs และประสิทธิภาพของทีม)
  8. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง)
  9. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายร่วมกันในทีมระยะไกล)
  10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายในทีมระดับองค์กร)

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะ AI?

การเลือกเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ฟรีที่เหมาะสมจะช่วยให้การตั้งวัตถุประสงค์และการสร้างเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้เครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • ข้อเสนอแนะเป้าหมายที่ชัดเจนและกระชับ: เป้าหมายที่สร้างโดย AI ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
  • การปรับแต่ง: ความสามารถในการปรับเป้าหมายให้เหมาะสมกับบทบาทเฉพาะ ทีม หรืออุตสาหกรรม
  • การติดตามแบบเรียลไทม์: คุณสมบัติในการติดตามความคืบหน้า ตั้งการแจ้งเตือน และปรับเป้าหมายตามความจำเป็น
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและเสนอแนะการปรับปรุง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ตัวเลือกสำหรับสมาชิกทีมในการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายและการติดตาม
  • การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการหรือเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่มีอยู่
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อการนำทางและการสร้างเป้าหมายที่ง่ายขึ้น

10 อันดับเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ด้วย AI ที่ดีที่สุด

ตอนนี้เรามาดู 10 เครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเป้าหมายอัจฉริยะและการจัดการงาน/โครงการแบบบูรณาการ)

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างเป้าหมาย AI SMART ที่สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับงานและโครงการได้อย่างง่ายดายClickUpคือตัวเลือกที่โดดเด่น

เป้าหมาย ClickUp
จัดทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการติดตามความก้าวหน้าที่สามารถวัดผลได้ผ่าน ClickUp Goals และสร้างเป้าหมายที่ชาญฉลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของ ClickUpจะนำวัตถุประสงค์ SMART ของคุณมาแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยและหมุดหมายที่สามารถจัดการได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมาย คุณสามารถแบ่งเป้าหมายหลักในการเพิ่มจำนวนการลงทะเบียน 20% ออกเป็นเป้าหมายย่อย เช่น เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ 15% ปรับปรุงอัตราการแปลงบนหน้า Landing Page 10% และเพิ่มอัตราการคลิกอีเมล 5%

ด้วยการใช้ClickUp Tasks คุณสามารถระบุรายการงานแต่ละรายการภายในแต่ละหมุดหมายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย แถบความคืบหน้าแบบภาพจะช่วยให้เห็นสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน และคุณสามารถอัปเดตหรือปรับเป้าหมายได้ตามต้องการ

มันสำคัญสำหรับฉันที่จะรับรู้ถึงความก้าวหน้าของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ ๆ ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราไม่มีในเครื่องมือก่อนหน้าของเรา

มันสำคัญสำหรับฉันที่จะรับรู้ถึงการพัฒนาของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนกับเครื่องมือที่เราใช้ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณมองเห็นและบันทึกเป้าหมาย SMART ของคุณได้ง่ายขึ้น โดยมีส่วนเฉพาะสำหรับการกำหนดเป้าหมาย SMART ของคุณ เช่น ช่องสำหรับคำอธิบายเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น

แผ่นงานและกระดานไวท์บอร์ดในตัวช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในกระบวนการตั้งเป้าหมายและปรับความพยายามให้สอดคล้องกัน

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเพื่อตั้ง, ติดตาม, และทำลายเป้าหมายส่วนตัวของคุณได้

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดและติดตามเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ โดยใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp เพื่อความสำเร็จที่มุ่งเน้น

เทมเพลตนี้ให้เครื่องมือติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้นและเป้าหมายสำคัญแบบเรียลไทม์ พร้อมเครื่องมือในตัวสำหรับการมอบหมายความรับผิดชอบและเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายโดยตรง

ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดความไม่แน่นอนในการตั้งเป้าหมาย ด้วยการเข้าใจข้อมูลที่คุณป้อนและความต้องการของโครงการ ClickUp Brain สามารถแนะนำเป้าหมายที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานย่อยจากงานหลักของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถจัดการเป้าหมายใหญ่ได้อย่างง่ายดายทีละขั้นตอน

ClickUp Brain
จับและจัดระเบียบแนวคิดใหม่และความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain

หากเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการทำภารกิจหลายอย่างให้เสร็จสิ้น ClickUp Brain สามารถจัดอันดับภารกิจได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ภารกิจที่สำคัญที่สุดได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก ระบบAI ยังช่วยอัตโนมัติภารกิจที่ซ้ำซากหรือเป็นกิจวัตรโดยการให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติแบบif-then ที่กำหนดเองได้ผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • วัดความก้าวหน้า ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และจัดการงานหรือประสิทธิภาพของทีม—ทั้งหมดในที่เดียวด้วยClickUp Dashboards
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมหรือโครงการของคุณด้วยมุมมอง ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้ และติดตามเส้นเวลาของเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยความคิดเห็นในภารกิจ, การแจ้งเตือนทันที, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ในClickUp Docs
  • ติดตามความคืบหน้าของคุณเทียบกับเป้าหมาย SMARTด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยการผสานรวมเอกสารงานทั้งหมดของคุณเข้ากับ ClickUp อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงบันทึกการประชุม รายงาน นโยบายของบริษัท และคู่มือโครงการ ยิ่งข้อมูลของคุณครอบคลุมมากเท่าไร ClickUp Brain ก็จะสามารถสร้างเป้าหมายที่แม่นยำ มีบริบท และกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเป้าหมายที่ยืดหยุ่นพร้อมความช่วยเหลือจาก AI)

โนชั่น เอไอ
ผ่านทางNotion AI

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ผสานความยืดหยุ่นเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมสร้างการตั้งเป้าหมายและการบรรลุผลสำเร็จ Notion AI อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

มันช่วยในการตั้งเป้าหมายแบบ SMART โดยเสนอคำแนะนำที่ชาญฉลาด ปรับปรุงโครงสร้าง และทำให้แน่ใจว่าแต่ละเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ มีกรอบเวลา และปฏิบัติได้จริง

ใช้ความสามารถในการปรับตัวและบล็อกการสร้างที่หลากหลายของ Notion เพื่อออกแบบตัวติดตามเป้าหมายที่ปรับแต่งได้เอง การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานร่วมกัน และสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด ทำให้เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดในการไล่ตามเป้าหมายใหญ่ กล้าหาญ และท้าทาย (BHAGs) ไปด้วยกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • สร้างหมุดหมายที่กำหนดเองเพื่อวัดและติดตามความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสู่เป้าหมาย SMART ของคุณ
  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันโดยการสแกนบันทึกประจำวันและระบุการกระทำเฉพาะที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับการจัดการเป้าหมาย การติดตามโครงการ และการจัดทำเอกสารที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ไม่รวมการติดตามเป้าหมายหลักหรือผลลัพธ์สำคัญแบบเฉพาะเหมือนเครื่องมือเป้าหมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • การเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าแบบโมดูลาร์อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Notion AI

  • แผนฟรี
  • บวก: $12/ที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Notion AI: ส่วนเสริมที่ $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

  • G2: 4. 7/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

🧠เกร็ดความรู้: Notion ได้ออกแบบผู้ช่วย AI ของพวกเขาอย่างมีเจตนาให้มีลักษณะที่สนุกสนาน—โดยให้มันมี 'คิ้วที่โค้งงอและลายมือที่คดเคี้ยว'— ทำให้ AI ดูเข้าถึงง่ายและมีลักษณะคล้ายมนุษย์มากขึ้น

3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นเป้าหมายด้วยกระดาน Kanban)

Trello
ผ่านทางTrello

หากคุณชอบการมองเห็นเป้าหมายของคุณเป็นงานบนกระดาน Trello เป็นซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่คุณต้องลอง

กระดานสไตล์คัมบังของมันช่วยให้คุณแยกเป้าหมาย SMART ออกเป็นงานที่สามารถทำได้ จัดระเบียบเป็นขั้นตอน (เช่น ต้องทำ กำลังทำ และทำเสร็จแล้ว) และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

แม้ว่าบริการหลักของ Trello จะไม่มีฟีเจอร์ AI แต่ก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Butler และ Power-Ups เพื่อช่วยอัตโนมัติการทำงานและวิเคราะห์ความคืบหน้าของเป้าหมายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สร้างการติดตามเป้าหมายแบบลำดับชั้นด้วยรายการสำหรับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพรายปี, รายไตรมาส, รายเดือน, และรายวัน
  • สร้างรายการที่กำหนดเอง เช่น 'งานค้าง', 'กำลังดำเนินการ' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย
  • กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเป้าหมายและงาน จัดสรรเป้าหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อความรับผิดชอบส่วนบุคคล

ข้อจำกัดของ Trello

  • คุณสมบัติของ AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • มุมมองพื้นฐาน การรายงาน และการวิเคราะห์โดยไม่มี Power-Ups

ราคาของ Trello

  • แผนฟรี
  • มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยโครงสร้างบอร์ดที่เรียบง่ายเพื่อจัดระเบียบเป้าหมายของคุณ แล้วค่อยๆ เพิ่มชั้นงานและงานย่อยที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายของ Trello มากขึ้น

4. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายระหว่างหลายทีม)

มอนเดย์.คอม
ผ่านทางMonday.com

Monday.com ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการกำหนดและติดตามเป้าหมายแบบ SMART ในหลายโครงการ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการติดตามเป้าหมาย มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือเชิงภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และไทม์ไลน์

ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ Monday.com ช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำๆ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการคุณสมบัติการจัดการโครงการและเป้าหมายภายใต้หลังคาเดียว

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ใช้มุมมองแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับมุมมองเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  • ได้รับประโยชน์จากระบบสร้างงานอัจฉริยะที่อิงตามข้อมูลประสิทธิภาพในอดีต
  • จัดแนวเป้าหมายการทำงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกันโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Zoom, Google Workspace และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • คุณสมบัติของ AI มีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับการจัดการโครงการขนาดเล็กที่ไม่ต้องการคุณสมบัติมากมาย

Monday.com ราคา

  • แผนฟรี
  • พื้นฐาน: $12/ที่นั่งต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $14/ที่นั่งต่อเดือน
  • ข้อดี: $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากมุมมอง 'Workload' ของ Monday.com เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของสมาชิกในทีม ขณะติดตามเป้าหมายที่ท้าทาย โดยรับประกันการกระจายเป้าหมายที่สมดุลและกำหนดเวลาการบรรลุผลที่เป็นจริง

5. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและการจัดระเบียบงาน)

Todoist
ผ่านทางTodoist

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล Todoist ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายส่วนตัวออกเป็นงานที่สามารถทำได้ ตั้งลำดับความสำคัญ และติดตามกำหนดเวลา

ฟีเจอร์ตารางเวลาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแนะนำกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณโดยพิจารณาจากปริมาณงานและพฤติกรรมของคุณ ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมดุล

ด้วยคุณสมบัติเช่นงานที่ทำซ้ำได้, ป้ายกำกับ, และตัวกรองแบบกำหนดเอง, Todoist ช่วยให้เป้าหมายของคุณเป็นระเบียบและจัดการได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และลำดับความสำคัญ
  • เข้าถึงเป้าหมายได้ทุกเมื่อด้วยการรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่คุณใช้ทุกวัน เช่น Google Calendar, Slack และ Outlook

ข้อจำกัดของ Todoist

  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือตั้งเป้าหมายที่เน้นทีมอื่น ๆ
  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการเป้าหมายที่ซับซ้อนหรือการจัดการเป้าหมายของหลายทีม

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

6. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมาย SMART ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีม)

อาสนะ
ผ่านทางAsana

เครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะที่ดีจะทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ต้องการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของโครงการที่กว้างขึ้น และ Asana ก็ทำเช่นนั้นได้ มันช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย เชื่อมโยงกับงาน และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์

ฟีเจอร์เป้าหมายของแพลตฟอร์มช่วยให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของทีมในระยะ 1-5-10 ปีถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน วัดผลได้ และเชื่อมโยงกับงานที่สามารถดำเนินการได้จริง

Asana ยังมีมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ รวมถึงไทม์ไลน์ กระดานคัมบัง และรายการ ทำให้ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ทีมของคุณชื่นชอบ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • รับการมองเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายได้ทันทีด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์
  • อัตโนมัติลำดับความสำคัญโดยใช้ Asana AI ที่ขับเคลื่อนด้วย Work Graph
  • เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ด้วยการผสานรวมแอปมากกว่า 100 รายการ รวมถึง Slack, Zoom และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
  • มุมมองที่กำหนดเองมีให้เฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $8. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $19. 21/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเป้าหมายและฟีเจอร์ AI ของ Asana เพื่อสร้างมาตรฐานในการตั้งเป้าหมายทั่วทั้งองค์กรของคุณ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

7. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตาม OKRs และประสิทธิภาพของทีม)

Weekdone: เครื่องสร้างเป้าหมายอัจฉริยะ
ผ่านทางWeekdone

หากจุดมุ่งหมายของคุณคือการติดตามประสิทธิภาพของทีมและปรับเป้าหมาย SMART ของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ของทั้งองค์กร Weekdone เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น

มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็น OKR ที่สามารถวัดผลได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าผ่านการตรวจสอบและรายงานรายสัปดาห์

ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ข้อมูล Weekdone ช่วยให้ทีมมีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการและผู้นำที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามเป้าหมายและประสิทธิภาพของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone

  • สร้างภาพความก้าวหน้าของเป้าหมายในแต่ละระดับขององค์กรโดยใช้แดชบอร์ดและวิเคราะห์OKR
  • สร้างรายงานอีเมลรายสัปดาห์พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
  • แบ่งปันและรับข้อเสนอแนะผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Weekdone

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง
  • การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ Weekdone

  • ฟรีสำหรับทีมขนาดเล็ก (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
  • แพ็กเกจสำหรับ 10 ผู้ใช้: $108/เดือน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Weekdone

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่าง OKR กว่า 60 รายการ – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ

8. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง)

สมาร์ตชีต: เครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะ
ผ่านทางSmartshee t

สำหรับมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน Smartsheet ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานแบบสเปรดชีตเข้ากับเครื่องมือการจัดการเป้าหมายและโครงการ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเป้าหมาย SMART ในรูปแบบตารางที่ละเอียด พร้อมผสานเข้ากับแผนโครงการขนาดใหญ่

แดชบอร์ดและรายงานของ Smartsheet ให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้า ในขณะที่ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในงานที่ยุ่ง ฟีเจอร์ระดับองค์กรของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับประเภทเป้าหมายและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
  • ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการกำหนดตัวชี้วัดเริ่มต้นและสิ้นสุด
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำหรับองค์กร เช่น Salesforce และ Microsoft Office

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • คุณสมบัติการร่วมมือแบบจำกัดสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (17,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: Smartsheet vs ClickUp: เครื่องมือการจัดการโครงการไหนดีที่สุด?

9. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายร่วมกันในทีมระยะไกล)

Taskade: เครื่องสร้างเป้าหมายอัจฉริยะ
ผ่านทางTaskade

สำหรับทีมระยะไกล, Taskade โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เทมเพลตการตั้งเป้าหมายของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างเป้าหมาย SMART แยกย่อยเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกัน การประชุมวิดีโอสด และการส่งข้อความทันที

คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การทำงานอัตโนมัติของงานและคำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายจะบรรลุตามกำหนดเวลา การออกแบบที่เรียบง่ายของ Taskade ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อนหรือยุ่งยาก

คุณสมบัติเด่นของ Taskade

  • ตัวแทน AI ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งปรับตัวให้เข้ากับวิธีการตั้งเป้าหมายเฉพาะของคุณ
  • สร้างและมองเห็นเป้าหมายโดยใช้รายการ, กระดาน, แผนผังความคิด, และแผนผังการไหล
  • ได้รับประโยชน์จากการตั้งเป้าหมายร่วมกันพร้อมกับการประสานงานของทีม

ข้อจำกัดของ Taskade

  • ขาดการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
  • อาจรู้สึกว่าพื้นฐานเกินไปสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน

ราคาของ Taskade

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:การตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายในทีมระดับองค์กร)

Wrike: เครื่องสร้างเป้าหมายอัจฉริยะ
ผ่านทางWrike

สำหรับทีมองค์กรที่บริหารโครงการขนาดใหญ่และเป้าหมาย SMART, Wrike นำเสนอเครื่องมือขั้นสูงเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน

คุณสมบัติของเป้าหมายของ Wrike ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า, มอบหมายความรับผิดชอบ, และทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายได้รับการบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ.

ระบบปัญญาประดิษฐ์ของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเป้าหมายการผลิตโดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน, ทำนายความเสี่ยง, และปรับสมดุลปริมาณงาน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เชื่อมโยงโครงการและงานต่างๆ เข้ากับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยตรง
  • ใช้ประโยชน์จากโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดขอบเขตเป้าหมายทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ของทีม
  • ติดตามความคืบหน้าอย่างครอบคลุมโดยใช้รายงานและการวิเคราะห์ที่ละเอียด

ข้อจำกัดของ Wrike

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • มากเกินไปสำหรับความต้องการการจัดการเป้าหมายพื้นฐาน

ราคาของ Wrike

  • แผนฟรี
  • ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากโมเดลการทำงานของ Wrike เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายที่กว้างให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามผลได้สำหรับทุกระดับในทีม

ค้นหาเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

การเลือกเครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเหมาะสมสามารถช่วยยกระดับการวางแผน การติดตามผล และการบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือเป็นทีมที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น

จากแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและเน้น AI อย่าง Notion AI และ Taskade ไปจนถึงเครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นทีมอย่าง Monday.com และ Wrike แต่ละตัวเลือกมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนใคร

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างการตั้งเป้าหมาย การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่ง

คุณสมบัติ AI ขั้นสูง, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และแดชบอร์ดที่ครอบคลุม ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการบันทึกและบรรลุเป้าหมาย SMART ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเองหรือทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้ทุกเป้าหมายเป็นไปได้ วัดผลได้ และติดตามได้ง่าย

พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนของคุณให้กลายเป็นความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย